Como criar um modelo de negócios: Principais etapas e exemplos

Um modelo de negócios é uma estrutura que impulsiona sua empresa, determinando como você cria, entrega e captura valor. É mais do que apenas o produto ou serviço que você oferece - é a abordagem estratégica que transforma suas ideias em lucro.

De modelos baseados em assinatura que geram receita consistente a modelos de comércio eletrônico direto ao consumidor que oferecem conveniência, o modelo de negócios de uma empresa é a base que molda cada interação e experiência do cliente.

Não se trata apenas do que você vende, mas de como você vende - e é isso que, em última análise, determina seu sucesso a longo prazo.

Neste guia, exploraremos como criar um modelo de negócios e como entendê-lo e refiná-lo pode lhe dar uma vantagem competitiva no mercado. 🚀

⏰ Resumo de 60 segundos:

Estratégias eficazes, como compreender os mercados-alvo, a segmentação de mercado e o papel das personas e da experiência do usuário , são cruciais para o sucesso na modelagem de negócios 🎯

Os principais tipos de modelos de negócios incluem assinatura, franquia, software como serviço (SaaS), business-to-business (B2B), marketplace, comércio eletrônico e freemium, cada um com sua finalidade exclusiva 📊

📝 Usar as ferramentas e os modelos certos é essencial para criar modelos de negócios bem-sucedidos. Por exemplo, ClickUp Docs, Whiteboards, and Templates ajudam você a fazer um brainstorming e criar um modelo de negócios sólido 🛠️

Entendendo os modelos de negócios

Em termos simples, um modelo de negócios é um plano estratégico de como uma empresa ganhará dinheiro. O modelo descreve como uma empresa obtém seu produto, oferece-o ao mercado e impulsiona as vendas.

Os principais componentes de um modelo de negócios incluem:

Relações com o cliente : Concentra-se em como você promove relacionamentos duradouros e constrói a fidelidade do cliente ao longo do tempo

: Concentra-se em como você promove relacionamentos duradouros e constrói a fidelidade do cliente ao longo do tempo Proposta de valor : Define o que torna seu produto ou serviço único, atraente e valioso para seus clientes

: Define o que torna seu produto ou serviço único, atraente e valioso para seus clientes Público alvo : Identifica seus clientes ideais e suas necessidades mais urgentes

: Identifica seus clientes ideais e suas necessidades mais urgentes Fluxos de receita : Explica como sua empresa gera renda

: Explica como sua empresa gera renda Estrutura de custos : Destaca as principais despesas operacionais que impulsionam seu negócio

: Destaca as principais despesas operacionais que impulsionam seu negócio Recursos-chave : Descreve os ativos essenciais - físicos, humanos, financeiros ou de propriedade intelectual - essenciais para seu sucesso

: Descreve os ativos essenciais - físicos, humanos, financeiros ou de propriedade intelectual - essenciais para seu sucesso Canais de distribuição: Descreve como você se conecta e entrega seu produto ou serviço aos clientes

As empresas podem criar um caminho claro para o crescimento e a lucratividade definindo esses elementos.

Diferença entre modelo de negócios e plano de negócios

Embora um modelo de negócios e um plano de negócios pareçam semelhantes, eles diferem em escopo e tamanho. Vamos entender em profundidade.

Um modelo de negócios define como uma empresa opera. Ele se concentra na entrega de valor e nos fluxos de receita.

Em contrapartida, um plano de negócios é um documento detalhado que descreve o que a empresa pretende alcançar e como planeja alcançar esse objetivo. O plano contém detalhes de mercado, projeções financeiras, detalhes operacionais, etc.

Similaridades entre o Modelo de Negócios e o Plano de Negócios

Ambos são os elementos fundamentais de uma empresa e descrevem as estratégias necessárias para obter lucratividade e agregar valor aos clientes Elementos subjacentes Ambos compreendem elementos-chave como proposta de valor, segmentos de clientes, fluxos de receita e modelos de preços com granularidade variável Planejamento estratégico Ambos requerem pesquisa e análise de mercado detalhadas para a tomada de decisões e o planejamento estratégico informados Audiência Ambas são usadas por partes interessadas internas, como equipes de gerenciamento, e externas, como investidores e credores, para avaliar a viabilidade e a abordagem estratégica da empresa Adaptabilidade Ambos precisam ser revisados e atualizados periodicamente para refletir as mudanças nas condições de mercado, nas metas e estratégias de negócios e nas restrições operacionais

Diferenças entre um modelo de negócios e um plano de negócios

Características Modelo de negócios 3. Flexibilidade 1. Foco Oferece uma visão geral de alto nível da proposta de valor da empresa, grupos de clientes, fluxos de receita e principais atividades Fornece uma análise exaustiva de todos os aspectos da empresa, incluindo análise de mercado, planos operacionais, estratégias de negócios, previsões financeiras, etc. 2. Escopo Ajuda a formar e testar a ideia de negócio, garantindo uma compreensão clara de como a empresa pretende criar e capturar valor Serve para fornecer um roteiro detalhado das operações de negócios, atrair investidores ou garantir finanças e orientar o planejamento e a execução estratégicos 3. Flexibilidade Altamente responsivo a mudanças e pode se adaptar facilmente às mudanças e ao feedback do mercado É mais rígido devido à natureza abrangente 4. Quando é elaborado Geralmente é criado e seguido nos estágios iniciais de um negócio para validar o conceito e explorar diferentes maneiras de gerar valor Geralmente é criado durante a busca de financiamento externo ou quando é necessário um roteiro operacional detalhado

**Você sabia que a ideia de modelos de negócios não é nova? Os mercados da Roma antiga tinham seus sistemas para negociar mercadorias e obter lucros, lançando as bases para as estratégias de negócios modernas!

Pense no modelo de negócios como uma estrutura conceitual e no plano de negócios como um guia prático de implementação.

O papel das propostas de valor exclusivas nos modelos de negócios

A proposta de valor está no centro do modelo de negócios de qualquer empresa.

Uma proposta de valor é uma oferta central que apresenta uma solução tática para lidar com pontos problemáticos específicos do cliente. Ela também diferencia sua empresa dos concorrentes e convence os clientes a fazer transações com você.

Por exemplo, a Patagonia se concentra em produtos de alta qualidade, duráveis e reparáveis, minimizando seu impacto ambiental. Sua proposta de valor inclui o seguinte:

🌿 Ambientalismo: Ela tem o compromisso de proteger o meio ambiente e reduzir a pegada de carbono.

🌿 Sustentabilidade: Utiliza práticas sustentáveis, como a reciclagem de roupas

🌿 Acessibilidade: A Patagônia tenta tornar seu produto acessível ao maior número possível de pessoas por meio de sua proposta de valor de roupas de segunda mão

Por fim, sua proposta de valor também se reflete em sua declaração de missão: "Estamos no negócio para salvar nosso planeta natal. "

Tipos de modelos de negócios

Os modelos de negócios podem variar de acordo com o tipo de negócio, as metas organizacionais, os mercados-alvo e os setores.

Aqui está um resumo de alguns tipos comuns de modelos de negócios:

1. Modelo de negócios de assinatura

**Os modelos de assinatura se concentram na geração de receita recorrente cobrando dos clientes uma taxa regular - mensal, trimestral ou anual

Esse modelo de negócios torna a receita previsível e prospera na retenção de clientes e no envolvimento de longo prazo.

As empresas que operam com esse modelo de negócios priorizam a satisfação do cliente e a melhoria contínua do serviço, garantindo que os assinantes permaneçam comprometidos ao longo do tempo. Cultivar essa fidelidade também abre oportunidades para a venda adicional de níveis premium para seus clientes mais fiéis.

aqui estão alguns exemplos importantes a serem considerados:

Duolingo : Oferece acesso gratuito a módulos de aprendizado de idiomas com uma assinatura paga para recursos avançados, como aulas off-line

: Oferece acesso gratuito a módulos de aprendizado de idiomas com uma assinatura paga para recursos avançados, como aulas off-line Netflix: Oferece streaming sob demanda, em que os clientes pagam uma taxa de assinatura para ter acesso sem anúncios a uma biblioteca de conteúdo exaustiva

Prós e contras do modelo de negócios por assinatura

Prós ✅ Contras ❌ Garante fluxos de receita previsíveis e recorrentes. O custo de aquisição de clientes é inicialmente alto. Desbloqueia oportunidades de upselling ou lançamento de novos serviços Os clientes podem cancelar a qualquer momento se se sentirem sobrecarregados pelo excesso de assinaturas

2. Modelo de negócios de franquia

**A franquia envolve o licenciamento da marca e do modelo operacional de uma empresa para operadores terceirizados. Isso permite que as empresas escalem rapidamente, enquanto os franqueados se beneficiam de uma reputação de marca estabelecida

O sucesso desse modelo depende de uma forte gerenciamento de processos de negócios e consistência em todos os locais, o que é possível por meio de processos padronizados, treinamento abrangente e monitoramento rigoroso da qualidade.

É um excelente modelo para empresas que estão se expandindo geograficamente sem possuir diretamente todos os pontos de venda

**Alguns exemplos importantes incluem:

Subway: Oferece flexibilidade na personalização de cardápios em elementos de franquia, mantendo a mensagem e os processos centrais da marca

Oferece flexibilidade na personalização de cardápios em elementos de franquia, mantendo a mensagem e os processos centrais da marca **McDonald's: é conhecido por sua presença global e serviços uniformes, exemplificando o sucesso operacional do modelo de negócios de franquia

Prós e contras do modelo de negócios de franquia

Prós ✅ Contras ❌ Facilita a rápida expansão do negócio com menor investimento de capital na construção da marca Gera receita consistente por meio de taxas de franquia e royalties Compartilha uma estrutura de negócios comprovada para os franqueados seguirem

3. Modelo de software como serviço (SaaS)

O modelo SaaS fornece um produto de software, normalmente pela Internet. A taxa de assinatura oferece uma cópia licenciada do software e suporte e atualizações contínuas.

Esse modelo elimina a necessidade de instalação física ou de propriedade de itens tangíveis, acrescentando conveniência e escalabilidade. Ele exige foco na inovação e atualizações regulares dos recursos para atender às necessidades dos clientes e às exigências do mercado. A distribuição rápida de produtos por meio de plataformas em nuvem facilita a implementação de aprimoramentos e atualizações de recursos do produto.

aqui estão alguns exemplos importantes:

ClickUp: É o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e comunicação, tudo com tecnologia de IA

É o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e comunicação, tudo com tecnologia de IA Salesforce: Eles fornecem soluções de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para ajudar as empresas a otimizar as vendas e o marketing

Prós e contras do modelo de negócios SaaS

Prós ✅ Contras ❌ O baixo custo inicial para os clientes promove a adoção do software Fornece um modelo escalonável com atualizações e manutenção centralizadas Exige desenvolvimento e manutenção contínuos, o que consome muitos recursos Gera insights orientados por dados por meio da análise de usuários para aprimorar o produto/serviço

4. Modelo Business to Business (B2B)

O setor B2B envolve a entrega de um produto ou serviço de uma empresa para outra, em vez de facilitar as vendas diretas aos consumidores.

O modelo de negócios de uma empresa B2B exige alta confiança e compromissos de longo prazo. Ao mesmo tempo, as operações B2B geralmente envolvem ciclos de vendas complexos, personalizações de produtos e parcerias de longo prazo que exigem gerenciamento proativo do relacionamento e comunicação eficaz.

aqui estão alguns exemplos:

Cisco: A ferramenta é especializada em soluções de hardware e software de rede que são adaptadas às necessidades corporativas

A ferramenta é especializada em soluções de hardware e software de rede que são adaptadas às necessidades corporativas Microsoft: Embora a Microsoft também ofereça produtos diretamente aos consumidores, ela oferece ferramentas de negócios como os serviços de nuvem do Azure para ajudar as empresas a aumentar a produtividade e a escalabilidade

Prós e contras do modelo de negócios B2B

Prós ✅ Contras ❌ Possui maior potencial de receita devido ao tamanho das transações envolvidas Oferece a oportunidade de se especializar em nichos de mercado com alta demanda Estabelece relacionamentos de longo prazo por meio de contratos Exige profundo conhecimento do setor, experiência e autoridade de domínio

5. Modelo de negócios de comércio eletrônico

**O modelo de negócios de comércio eletrônico se concentra na venda de bens e serviços por meio de plataformas on-line em marketplaces ou sites dedicados

Ele prospera com a conveniência e os baixos custos operacionais, permitindo que os clientes comprem de qualquer lugar e se beneficiem de preços competitivos. Como um modelo guarda-chuva, o comércio eletrônico abrange modelos de negócios de startups nascidos na Internet, direto ao cliente (DTC) ou envio direto.

alguns exemplos importantes incluem:

Shopify: O Item permite que as empresas criem suas lojas on-line para estabelecer uma presença on-line com sua marca

O Item permite que as empresas criem suas lojas on-line para estabelecer uma presença on-line com sua marca Amazon: A Amazon é a maior plataforma de comércio eletrônico do mundo, oferecendo tudo, de livros a eletrônicos, de vestuário a mantimentos, com opções de entrega rápida

Prós e contras do modelo de negócios de comércio eletrônico

Prós ✅ Contras ❌ Acesso a uma base de clientes global, o que amplia o alcance dos clientes. O setor de comércio eletrônico está muito saturado, o que exige estratégias agressivas Dependência de canais on-line para atrair tráfego, anunciar produtos e facilitar transações Oferece conveniência aos clientes, o que aumenta o potencial de vendas

você sabia que a empresa mais antiga do mundo é a Kongō Gumi, uma empresa de construção japonesa fundada em 578 d.C. A empresa familiar construiu templos budistas e outros edifícios famosos.

Como criar um modelo de negócios: Um guia passo a passo

A criação de um modelo de negócios bem-sucedido requer uma combinação de visão, pensamento estratégico, pesquisa e criatividade.

Aqui está um guia passo a passo:

Etapa 1: Defina sua visão e suas metas

Comece delineando a visão e os objetivos de sua empresa.

Para fazer isso, pergunte a si mesmo:

Qual é o objetivo de curto prazo? Quais são suas metas de longo prazo?

Que problema você está resolvendo?

Como ganharemos dinheiro? De quem cobraremos?

As respostas a essas perguntas seriam os princípios orientadores em cada estágio do processo de modelagem de negócios.

Uma visão clara também o ajudará a comunicar seu propósito às partes interessadas, incluindo investidores, funcionários e clientes, para promover maior alinhamento e maior motivação. Essa base sólida garante que todas as decisões que você tomar estejam alinhadas com os objetivos gerais.

Tente usar ClickUp Brain para gerar uma visão e objetivos para sua empresa.

Etapa 2: Identifique seus clientes-alvo

Em seguida, vem a parte em que você vasculha o mercado para definir seu público-alvo.

Para fazer isso, pergunte a si mesmo:

Quem é o comprador, o influenciador e o bloqueador na decisão de compra?

Qual é a faixa etária/gênero do seu público-alvo?

Quais são seus níveis de renda?

Onde eles gastam seu tempo e dinheiro?

Qual é o nível de conhecimento tecnológico deles?

Depois que sua pesquisa de mercado lhe der uma breve ideia de seus clientes, você deve se aprofundar para entender suas necessidades, preferências e pontos problemáticos.

**Para tornar suas descobertas acionáveis, desenvolva uma buyer persona detalhada que reflita as motivações, os desafios e os padrões de tomada de decisão do seu público

Categorizar seu público em grupos com base em características compartilhadas, como demografia, comportamento, geografia, poder de compra etc., permite que você personalize sua abordagem de vendas e marketing, dependendo dos grupos de clientes.

Ferramentas como pesquisas, entrevistas e análises o aproximarão de seu mercado-alvo. Isso ajudará a cultivar relacionamentos sólidos com seus clientes-alvo para aprimorar o desenvolvimento de produtos, as campanhas de vendas e marketing e a prestação de serviços.

Lembrete amigável: Depois de identificar os segmentos de seu público-alvo, introduza seu produto no mercado e continue a pesquisar e a fazer levantamentos com seus usuários avançados. Nos estágios iniciais de uma empresa, o produto pode ser apreciado por diferentes segmentos, mas, eventualmente, à medida que o negócio amadurece, você pode identificar os campeões e os principais usuários de sua oferta.

Etapa 3: forme sua proposta de valor

Sua proposta de valor deve explicar claramente por que os clientes devem escolher você em vez de seus concorrentes.

Alguns exemplos comuns exemplos de proposta de valor incluem economia de custos, qualidade premium, conveniência, ideias inovadoras ou atendimento superior ao cliente. Concentre-se nesses benefícios exclusivos para conquistar seus clientes. Mantenha-a concisa, mensurável e vinculada a resultados específicos.

Por exemplo, em vez de usar "serviço superior" como sua proposta de valor, você pode apresentá-la usando métricas fortes, como "suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, com uma taxa de resolução de 99%", para obter maior impacto.

Às vezes, a proposta de valor pode variar de acordo com os segmentos de clientes. Por exemplo, clientes preocupados com o orçamento podem apreciar mais sua estratégia de preços

Por outro lado, os clientes com renda disponível significativa valorizariam mais a conveniência, o conforto e o atendimento ao cliente do que a eficiência de custo. Portanto, combine a proposta de valor com a característica definidora de diferentes segmentos de clientes para se relacionar com uma base de clientes mais ampla.

Etapa 4: selecione o modelo de negócios correto

Você já viu vários tipos de modelos de negócios para escolher. Há alguns modelos de negócios tradicionais, como modelos baseados em produtos ou serviços, e há também modelos de negócios inovadores, como SaaS e comércio eletrônico.

Certifique-se de escolher um modelo que se alinhe ao seu produto/serviço e ao mercado-alvo. Por exemplo, o modelo de assinatura gerará receita recorrente.

**O modelo de negócios também deve oferecer suporte à escalabilidade e à lucratividade. Por exemplo, o modelo freemium agregará valor aos usuários sensíveis ao preço e expandirá a base de usuários com oportunidades suficientes para atrair e converter clientes pagantes.

Etapa 5: identificar fluxos de receita

Em seguida, você deve identificar como sua empresa gerará receita.

Alguns fluxos de receita típicos incluem:

Modelo de compartilhamento de receita com os principais parceiros: colaboração com parceiros para distribuir proporcionalmente os lucros

colaboração com parceiros para distribuir proporcionalmente os lucros **Vendas diretas: venda de produtos ou serviços diretamente aos consumidores

**Taxas de assinatura: recebimento de pagamentos regulares para acesso contínuo a serviços

**Receita de publicidade: gerar receita com a exibição de anúncios em sua plataforma

Taxa de licenciamento ou franquia: monetização da propriedade intelectual ou do valor da marca

monetização da propriedade intelectual ou do valor da marca Comissão ou corretagem: ganhar uma parte das transações em sua plataforma

Certifique-se de que seu modelo de receita esteja alinhado com seu tipo de negócio, insights de pesquisa de mercado e expectativas dos clientes. Considere a possibilidade de diversificar seus fluxos de receita para reduzir os riscos e criar mais oportunidades de crescimento.

Etapa 6: mapear os principais recursos e atividades

Nesta etapa, detalhe os recursos, processos e parceiros necessários para entregar a proposta de valor.

Isso inclui:

Parcerias-chave : Fornecedores, vendedores, distribuidores, etc.

: Fornecedores, vendedores, distribuidores, etc. Processos operacionais : Fabricação, entrega de produtos/serviços, vendas e marketing, etc.

: Fabricação, entrega de produtos/serviços, vendas e marketing, etc. Recursos críticos: Talento, tecnologia, propriedade intelectual, cadeias de suprimentos, etc.

Divida essas entidades em requisitos de curto e longo prazo para dedicar tempo, esforço e capital suficientes.

Por exemplo, um varejista prioriza o estabelecimento de relacionamentos com fornecedores, enquanto uma empresa de SaaS se concentra no desenvolvimento de uma equipe de tecnologia robusta. Fazer isso também ajuda a identificar quaisquer lacunas ou gargalos que possam resultar de operações tranquilas.

Lembre-se de que você deve se concentrar apenas nas principais atividades e recursos que possibilitam a ampliação do seu produto ou serviço.

Etapa 7: criar uma estrutura de custos

Todo o modelo de negócios cai por terra sem uma estrutura de custos sólida. Afinal de contas, toda empresa precisa ser financeiramente viável, se não lucrativa!

Divida os custos em duas categorias: fixos e variáveis

Os custos variáveis estão sujeitos a tendências de mercado, operações comerciais, níveis de estoque etc. Podem ser despesas relacionadas à produção, marketing, matérias-primas, etc.

Os custos fixos incluem despesas como salários, aluguel, etc., que permanecem constantes independentemente dos níveis de produção

Essa categorização ajuda no planejamento financeiro e nas decisões de preços. Ela também ajuda a definir um ponto de equilíbrio realista em que a receita corresponde às despesas. Realize esse exercício periodicamente para identificar ineficiências e economias.

Etapa 8: Tenha uma estratégia dupla para o cliente

Todo modelo de negócios deve ter uma estratégia de cliente dupla: uma para adquirir novos clientes e a segunda para reter os existentes

Sua estratégia de aquisição e retenção de clientes pode envolver marketing digital campanhas, programas de indicação, programas de fidelidade e suporte excepcional ao cliente.

O objetivo aqui é cultivar relacionamentos significativos e de longo prazo com os clientes. Implemente as duas estratégias como forças complementares, com uma delas expandindo sua base de clientes e a segunda aprofundando os relacionamentos, aumentando o valor da vida útil e promovendo o crescimento orgânico

Etapa 9: invista em ferramentas e modelos

Investir nas ferramentas e nos modelos certos é fundamental para gerenciar e refinar com eficiência seu modelo de negócios. Software de gerenciamento de negócios pode otimizar vários aspectos do processo de modelagem, desde o rastreamento das principais métricas até a análise do desempenho.

Soluções de software como ClickUp digitalizar todo o processo e equipá-lo com as ferramentas e os recursos para tomar decisões mais inteligentes e orientadas por dados.

Como uma ferramenta de produtividade completa, ele o ajuda a organizar tarefas, definir metas e monitorar o progresso em tempo real, garantindo que todos os elementos do seu modelo de negócios estejam alinhados e otimizados.

Além disso, ele lhe dá acesso a modelos de modelos de negócios para otimizar suas operações de trabalho. Afinal de contas, há muito planejamento e execução envolvidos, e você não quer que nada passe despercebido!

Modelo de tela de modelo de negócios

Business Model Canvas do ClickUp Como criar um modelo de negócios

Modelo de negócios do ClickUp é um modelo poderoso que permite delinear, analisar e refinar seu modelo de negócios. **Essa tela de modelo de negócios é uma estrutura estruturada que mapeia os principais elementos - propostas de valor, segmentos de clientes, fluxos de receita e estruturas de custo - tudo em uma única plataforma

Se estiver procurando criar um modelo de negócios para uma startup ou gerar ideias inovadoras para renovar o modelo de negócios de uma empresa estabelecida, este modelo é a ferramenta perfeita para dar vida às ideias.

Ideal para: Empreendedores, startups, proprietários de pequenas empresas, gerentes de produtos e equipes corporativas que desejam criar, refinar ou otimizar seus modelos de negócios.

Para algo mais específico, você tem o Tela enxuta modelo para startups com foco nas principais métricas e riscos ou o Modelo de modelo de negócios do quadro branco para brainstorming e planejamento colaborativos. Escolha entre uma variedade de opções e comece a trabalhar sem começar do zero.

dica de bônus: Ao usar o modelos de tela enxuta certifique-se de que:

Definir claramente seu problema para manter seu foco nítido 🔍

Identificar seus segmentos de clientes para atingir o público certo 🎯

Destacar sua proposta de valor exclusiva para se destacar dos concorrentes 💎

Identifique os principais riscos com antecedência para se manter à frente dos possíveis desafios ⚠️

Priorize os recursos de forma eficaz para maximizar o impacto 💪

Etapa 10: Testar, analisar e iterar

O aperfeiçoamento de seu modelo de negócios requer testes e iteração contínuos.

Portanto, teste seu modelo executando programas piloto ou lançando um produto mínimo viável (MVP). Colete feedback dos clientes, analise os resultados e ajuste sua estratégia para melhorar o alinhamento entre sua empresa e os clientes.

Análise e aprimoramento de modelos de negócios por meio da análise da concorrência

Saber como criar um modelo de negócios é apenas metade da batalha. A outra metade gira em torno de analisar e otimizar continuamente o modelo de negócios para acompanhar as tendências do mercado, a demanda dos clientes e as metas organizacionais.

Nesse sentido, observar as estratégias de seus concorrentes pode fornecer informações valiosas. Essa combinação é a chave para projetar um modelo de negócios vencedor. Veja como você pode fazer isso:

Entidade a ser examinada | Perguntas a serem feitas❓ | Ação a ser tomada 💪

| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| Proposta de valor | Que problema eles estão resolvendo? Qual é a proposta de valor exclusiva deles? Por que os clientes os escolhem? | Aborde as lacunas nas ofertas dos concorrentes aprimorando seus benefícios exclusivos. Procure resolver os problemas que eles ignoram. |

| Fluxos de receita | Como eles ganham dinheiro? Eles têm vários fluxos de receita? Como eles combinaram diferentes fluxos em seu modelo de receita? | Adote ou adapte seus modelos de receita bem-sucedidos e, ao mesmo tempo, introduza fluxos de receita novos e complementares. |

Mercados-alvo | Quem são seus clientes-alvo? Quais são alguns segmentos de clientes comuns? Você percebe um segmento de clientes mal atendido que pode se tornar seu cliente em potencial? | Desenvolva campanhas de marketing direcionadas ou lance novos produtos/características para segmentos de mercado mal atendidos. |

| Estruturas de custo | Qual é o custo operacional da empresa? Quem são seus fornecedores/fornecedores? Como eles estão tornando suas matérias-primas, processos, tecnologias ou cadeia de suprimentos mais econômicos? | Introduza métodos de economia de custos observados nas operações dos concorrentes, como melhores acordos com fornecedores ou processos eficientes. |

| Envolvimento do cliente | Como eles interagem com seus clientes? Quais são alguns dos canais de envolvimento do cliente para marketing, vendas e suporte? Eles têm um programa de fidelidade? Se sim, o que há de especial nele? | Integre estratégias de engajamento que se destaquem e ressoem com seu público-alvo, como experiências personalizadas ou programas de fidelidade atraentes. |

| Métricas de desempenho | Como está o desempenho do concorrente em termos de crescimento, lucratividade e métricas de participação de mercado? Qual é a opinião do público em geral sobre sua marca? | Defina referências de desempenho com base nas realizações dos concorrentes e busque superá-las com inovações exclusivas. |

Essa análise detalhada da concorrência funciona como uma análise SWOT do seu modelo de negócios, na qual você pode descobrir oportunidades inexploradas, abordar os pontos fracos e desenvolver seus pontos fortes!

➡️ Read More: Como a IA pode ajudar as pequenas empresas?

ClickUp Docs

Nesse sentido, o ClickUp o ajuda a simplificar o processo de modelagem de negócios, documentando facilmente as ideias, acompanhando o desempenho e tomando decisões baseadas em dados.

Saiba mais

ClickUp Docs Como criar um modelo de negócios

Por exemplo, Os documentos do ClickUp permitem você centralize todos os seus planos de negócios, propostas de valor e estratégias. Seus recursos de colaboração em tempo real permitem que sua equipe compartilhe percepções, faça brainstorming de ideias e refine seu modelo de negócios.

ClickUp Whiteboards

Saiba mais

ClickUp Whiteboards Como criar um modelo de negócios

Quadros brancos ClickUp ajuda você a criar uma tela de modelo de negócios avançada que descreve seus planos e ideias. **Faça um brainstorming de segmentos de clientes, atividades-chave e fluxos de receita em uma tela de modelo de negócios visual, colaborativa e interativa

Mantemos todos os problemas de negócios em um único lugar e podemos nos concentrar em cada problema simultaneamente por meio de cliques. Isso também nos ajuda a gerenciar nossas tarefas e controlar o tempo investido em tarefas específicas.

Shikha Chaturvedi, analista de negócios, Cedcoss Technologies Private Limited

ClickUp Tasks

Descreva cada aspecto do modelo de negócios como um tipo de tarefa dedicada no ClickUp

Além disso, com Tarefas do ClickUp com o ClickUp Tasks, você pode converter o processo de seu modelo de negócios em tarefas acionáveis. Defina prazos, atribua responsabilidades e acompanhe o progresso para que você possa desenvolver todos os aspectos do seu modelo de negócios de forma colaborativa.

💡Hack rápido: Está se perguntando como aproveitar ao máximo o Modelos de plano de negócios do Google Docs ?

Aqui estão algumas dicas a serem seguidas:

Personalize o modelo para atender às necessidades específicas de sua empresa ✏️

Mantenha sua linguagem clara e concisa para melhor compreensão 📄

Inclua gráficos e recursos visuais para apoiar os pontos e dados principais 📊

Atualize regularmente o documento à medida que sua empresa evolui 🔄

Uso estratégico de modelos de negócios

Quando bem feitos, os modelos de negócios alimentam a estratégia e a inovação, otimizando as operações, executando campanhas direcionadas e alcançando um crescimento sustentável.

Veja a seguir como fazer uso estratégico dos modelos de negócios:

Otimizar os processos internos : Otimize os processos internos, reduza as ineficiências e otimize a alocação de recursos para aumentar a produtividade geral

: Otimize os processos internos, reduza as ineficiências e otimize a alocação de recursos para aumentar a produtividade geral Realize pesquisas de mercado detalhadas: Identifique e analise seu mercado-alvo realizando pesquisas de mercado completas para entender as preferências dos clientes e ficar atento a quaisquer tendências e padrões que correspondam a uma mudança no comportamento de compra

Identifique e analise seu mercado-alvo realizando pesquisas de mercado completas para entender as preferências dos clientes e ficar atento a quaisquer tendências e padrões que correspondam a uma mudança no comportamento de compra Realizar a segmentação de clientes: Incorporar a segmentação de mercado às estratégias de negócios, personalizando os produtos, serviços e campanhas de acordo com as necessidades de diferentes grupos de clientes para obter taxas mais altas de engajamento e conversão

Incorporar a segmentação de mercado às estratégias de negócios, personalizando os produtos, serviços e campanhas de acordo com as necessidades de diferentes grupos de clientes para obter taxas mais altas de engajamento e conversão Adotar uma estratégia dinâmica : Adote uma estratégia dinâmica modelo de gerenciamento de estratégia que se concentra no lançamento de novos produtos, serviços ou tecnologias para tornar as empresas adaptáveis, resilientes, relevantes e competitivas

: Adote uma estratégia dinâmica modelo de gerenciamento de estratégia que se concentra no lançamento de novos produtos, serviços ou tecnologias para tornar as empresas adaptáveis, resilientes, relevantes e competitivas Enfatizar a diferenciação: Concentre-se em diferenciadores como eficiência operacional, propostas de valor exclusivas, design centrado no cliente, etc., e destaque-se da multidão

ClickUp Dashboards

Com relação a isso, Painéis do ClickUp podem ajudá-lo a ter uma visão clara das métricas de desempenho de sua empresa. Rastreamento indicadores-chave de desempenho (KPIs) para fazer ajustes oportunos em seu modelo de negócios.

Saiba mais

ClickUp Dashboards Como criar um modelo de negócios

Dessa forma, ele ajuda você:

Manter o controle dos KPIs essenciais para avaliar o desempenho dos negócios em tempo real

Usar insights visuais para ajustar estratégias com base em informações precisas e atualizadas

Compilar e compartilhar facilmente dados de desempenho com sua equipe para a tomada de decisões colaborativas

Simplificamos todos os processos de nossos departamentos integrando plataformas de business intelligence, ferramentas de mala direta com automação e armazenando KPIs, formulários, documentos de processos e dependências em um único aplicativo (ClickUp).

Christian Gonzalez, Coordenador Administrativo, Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara

ClickUp Brain

Saiba mais

ClickUp Brain Como criar um modelo de negócios

Cérebro ClickUp aproveita a IA para aprimorar os fluxos de trabalho, gerar insights valiosos e apoiar uma melhor tomada de decisões. Ele refina seu modelo de negócios identificando tendências e padrões, oferecendo sugestões orientadas por dados e recomendando estratégias inovadoras alinhadas com suas metas.

Isso permite que você faça escolhas estratégicas mais informadas que impulsionam a eficiência e o crescimento.

➡️ Leia também: 8 melhores ferramentas para startups

Estudos de caso e exemplos

Além da análise da concorrência, você também pode examinar os casos bem-sucedidos de casos de negócios para inspiração na criação de um bom modelo de negócios.

Aqui estão alguns exemplos do mundo real para inspirar você:

🛒 Amazon

A Amazon é a pioneira no modelo de comércio eletrônico e conseguiu essa façanha concentrando-se na conveniência do cliente, em experiências personalizadas e na eficiência operacional.

Seu uso de logística avançada e gerenciamento inteligente de armazéns garante prazos de entrega rápidos, enquanto o serviço de assinatura Prime oferece um serviço de streaming. O compromisso inabalável da Amazon com a inovação, seja com recomendadores orientados por IA ou entrega autônoma, fortalece ainda mais sua posição como líder de mercado.

modelo de negócios: O modelo de negócios da Amazon é uma abordagem complexa e multifacetada que combina comércio eletrônico, computação em nuvem, streaming digital e inteligência artificial.

Em sua essência, a Amazon opera como um mercado on-line, vendendo produtos diretamente aos consumidores e permitindo que vendedores terceirizados usem sua plataforma. No entanto, a empresa se expandiu muito além disso, oferecendo serviços de computação em nuvem por meio da AWS, streaming de conteúdo por meio do Prime Video e desenvolvimento de tecnologias de IA, como a Alexa.

🍿Netflix

A Netflix avançou no modelo de negócios de **assinatura ao fazer a transição do aluguel de DVDs para o streaming de conteúdo on-line

Ela aproveitou a análise de dados para criar um poderoso recomendador de conteúdo que correspondia com precisão às preferências dos usuários. Reforçou sua posição no mercado com programas originais para entrar em segmentos de clientes não atendidos, especialmente em idiomas regionais.

Modelo de negócios: Utiliza um modelo de negócios baseado em assinatura para gerar receita geral por meio de assinaturas mensais e anuais com preços diferenciados com base em vários recursos, inclusive o número de telas e a qualidade do streaming.

Salesforce

A Salesforce revolucionou o modelo SaaS. Seus serviços em nuvem modernizaram as soluções de CRM, eliminando a necessidade de instalação de software no local.

Seus preços escaláveis e recursos robustos atraem empresas de todos os tamanhos. Ao longo dos anos, O modelo de negócios da Salesforce evoluiu em resposta às mudanças nas necessidades dos clientes e na dinâmica do mercado. Inicialmente focada apenas em CRM, a Salesforce expandiu seu portfólio de produtos para incluir uma ampla gama de soluções baseadas em nuvem, como automação de marketing, análise e atendimento ao cliente.

Modelo de negócios: A principal fonte de receita da Salesforce são as assinaturas de sua plataforma de CRM e de outras soluções baseadas na nuvem. Os clientes pagam uma taxa mensal ou anual pelo acesso aos serviços da Salesforce, que normalmente incluem suporte técnico contínuo e atualizações regulares de software.

➡️ Leia mais: 37 exemplos de SaaS que você precisa conhecer

Transforme seu modelo de negócios em uma história de sucesso com o ClickUp

O processo de desenvolvimento do melhor modelo de negócios é dinâmico e gratificante. Ele define como você entrega valor e prepara o cenário para o crescimento sustentado e a inovação.

No entanto, só é possível obter esse conjunto de benefícios quando se tem as ferramentas certas para facilitar o planejamento, a execução e a análise do processo.

É aí que entra o ClickUp. Com seu poderoso gerenciamento de tarefas com o ClickUp, que inclui um sistema de gerenciamento de tarefas, painéis interativos e quadros brancos, você pode mapear, refinar e adaptar seu modelo de negócios para obter o máximo de crescimento. Ele o ajuda a visualizar seu progresso, a manter-se alinhado com suas metas e a reunir sua equipe para obter o máximo impacto.

Pronto para levar sua empresa do conceito ao sucesso? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a criar o modelo de negócios que moldará seu futuro!