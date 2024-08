Modelos de planos de negócios gratuitos do Google Docs

Seja você o proprietário de uma empresa tentando organizar seus negócios ou uma startup apresentando um caso de financiamento, um plano de negócios bem documentado deixa você 30% mais próximo do crescimento do negócio .

Mas é difícil tirar um tempo de sua empresa e documentar um plano do zero. Nós entendemos isso. Os modelos de plano de negócios do Google Docs ajudam você a criar um plano de negócios eficiente em minutos. Eles fornecem um modelo fácil de usar e com aparência profissional para articular a visão de sua empresa de forma clara e profissional.

Eles vêm com campos, estrutura e recursos visuais predefinidos, que você pode preencher para ter um plano de negócios completo em minutos. Chega de ficar olhando para uma página em branco, imaginando por onde começar ou se preocupando com a formatação correta.

Este guia compilou uma lista dos melhores modelos de negócios gratuitos do Google Docs para ajudá-lo a começar. Em seguida, apresentaremos a você uma alternativa mais robusta para a criação de planos de negócios: o ClickUp.

O que faz um bom modelo de plano de negócios do Google Docs?

Um bom modelo de plano de negócios do Google Docs fornece um plano para documentar o conceito do seu negócio, o mercado-alvo, planos de marketing e projeções financeiras.

Embora sejam obrigatórios, aqui estão os elementos essenciais que compõem um modelo de plano de negócios infalível do Google Docs:

Design intuitivo : Escolha um modelo que tenha seções demarcadas, facilitando a compreensão e a digestão das informações pelas principais partes interessadas

: Escolha um modelo que tenha seções demarcadas, facilitando a compreensão e a digestão das informações pelas principais partes interessadas Estrutura abrangente : O modelo abrange todos os componentes cruciais necessários para apresentar sua ideia de negócio e seu plano de negócios, como descrição do negócio, estratégias de marketing e sumário executivo

: O modelo abrange todos os componentes cruciais necessários para apresentar sua ideia de negócio e seu plano de negócios, como descrição do negócio, estratégias de marketing e sumário executivo Personalização e flexibilidade : Os requisitos de diferentes empresas em setores verticais variam, e o modelo deve ser facilmente personalizável para se adequar ao seu projeto

: Os requisitos de diferentes empresas em setores verticais variam, e o modelo deve ser facilmente personalizável para se adequar ao seu projeto Apelo profissional: Como você está usando o modelo para apresentar sua empresa em um ambiente formal, ele deve ser um modelo equilibrado, bem organizado e com aparência profissional

Procure um modelo de plano de negócios que atenda a todos esses requisitos para ter uma experiência tranquila.

Google Docs Business Plan Templates

Selecionamos a dedo os melhores modelos de plano de negócios para o Google Docs para ajudá-lo a criar um plano de negócios eficaz.

1. Modelo de layout de plano de negócios do Google Docs

Via: Template.net Se você está procurando um modelo bem categorizado que detalhe todos os aspectos de sua empresa, Modelo de layout de plano de negócios do Google Docs é sua escolha ideal.

A estrutura clara do modelo, com colunas bem definidas, incluindo sobre nós, missão, ofertas etc., facilita o acompanhamento por você e pelo público.

Um dos destaques é uma seção dedicada aos USPs que ajuda a posicionar sua empresa de forma exclusiva no mercado. Você também pode detalhar seus custos iniciais, plano operacional e pesquisa de mercado-alvo para fornecer uma visão geral holística do negócio.

Ele é perfeito para criar o layout do seu plano de negócios, mas com a intenção de mantê-lo envolvente e empolgante. Esse modelo de plano de crescimento permite combinar texto, tabelas e gráficos para tornar seu plano de negócios mais apresentável e quebrar a monotonia dos parágrafos longos.

A combinação de rigidez, clareza e foco faz com que esse modelo seja ideal para todas as empresas.

2. Modelo de plano de negócios para impressão do Google Docs

Via: Template.net Isso modelo de plano de negócios para impressão do Google Docs combina uma estética moderna com um formato profissional. Ele oferece uma visão geral do negócio de ponta a ponta, desde o resumo executivo até o acompanhamento de KPIs.

Além disso, oferece espaço para mostrar sua declaração de missão, apoiada por uma análise completa do mercado, estratégias promocionais e projeções financeiras. Portanto, permite que você responda ao "como" em sua previsão de metas.

A melhor parte é que o modelo acrescenta personalização ao permitir que você apresente sua equipe de gerentes e exiba a experiência deles para criar confiança e boa vontade em seu plano de negócios.

No geral, o modelo é envolvente e fácil de usar. Ele apresenta seu plano de negócios de forma visualmente atraente e profissionalmente coerente.

3. Modelo de plano de negócios de comércio eletrônico do Google Docs

Via: Template.net Esta página de 10 páginas modelo de plano de negócios de comércio eletrônico foi criado para empresas de comércio eletrônico. Ele foi estrategicamente projetado para apresentar seu plano de negócios, incluindo o passado, o presente e o futuro, de uma maneira fácil de navegar.

O modelo abrange todos os detalhes essenciais para uma empresa de comércio eletrônico. Você encontrará seções para análise competitiva, estratégia de marketing e vendas, plano operacional, presença on-line, gerenciamento da cadeia de suprimentos e muito mais.

Por fim, o modelo é flexível para ser dimensionado e adaptado à medida que sua empresa cresce ou muda para um plano diferente.

Limitações do uso do Google Docs para planejamento de negócios

O uso de modelos do Google Doc pode economizar tempo e problemas. Entretanto, ele tem limitações, tais como

Restrições de design : Os modelos do Google Docs são cercados por restrições de design em comparação com softwares especializados em planos de negócios, como o ClickUp

: Os modelos do Google Docs são cercados por restrições de design em comparação com softwares especializados em planos de negócios, como o ClickUp Desafios de colaboração : Embora o Google Docs seja ótimo para a colaboração em tempo real, a dificuldade em torno de várias versões de edição pode dificultar o rastreamento

: Embora o Google Docs seja ótimo para a colaboração em tempo real, a dificuldade em torno de várias versões de edição pode dificultar o rastreamento Personalizações limitadas : Embora existam diferentes modelos, você pode gostar de alguns aspectos de um e de outros de outro. Apesar de sua flexibilidade e personalizações, esses modelos têm estruturas básicas rígidas que limitam as personalizações

: Embora existam diferentes modelos, você pode gostar de alguns aspectos de um e de outros de outro. Apesar de sua flexibilidade e personalizações, esses modelos têm estruturas básicas rígidas que limitam as personalizações Integrações selecionadas: Em comparação com as mais de 1.000 integrações do ClickUp, o Google Docs tem recursos limitados de integração com outras ferramentas e sistemas de negócios, exigindo a entrada manual de dados e atualizações, o que pode dificultar uma visão completa do projeto

Em comparação com as mais de 1.000 integrações do ClickUp, o Google Docs tem recursos limitados de integração com outras ferramentas e sistemas de negócios, exigindo a entrada manual de dados e atualizações, o que pode dificultar uma visão completa do projeto Recursos limitados: O Google Docs não possui recursos avançados comumente encontrados em softwares dedicados de gerenciamento de projetos, como automação, integração de IA, gerenciamento robusto de recursos e gráficos de Gantt. Isso pode dificultar o gerenciamento de projetos maiores ou mais complexos

Modelos alternativos de plano de negócios do ClickUp

Enquanto modelos de planos de negócios se os modelos de plano de negócios do Google Docs são bons, há uma maneira mais inteligente de criar planos de metas e propostas - ClickUp Templates.

Aqui estão alguns dos principais modelos de planejamento de negócios do ClickUp:

1. Modelo de plano de negócios do ClickUp

O modelo de plano de negócios do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a criar e acompanhar um plano de negócios abrangente.

Em sua essência, o ClickUp permite que você traçar seu caso de negócios e acompanhar o progresso em direção às metas delineadas. Este modelo faz exatamente isso! Modelo de plano de negócios do ClickUp foi desenvolvido para ajudá-lo a criar e acompanhar um plano de negócios abrangente. Ele tem seções claras para definir suas metas e objetivos, identificar o mercado-alvo e as percepções do cliente, acompanhar o progresso, ter cuidado com os riscos e medir o sucesso.

E mais? O ClickUp também permite que você armazene todos os documentos relacionados aos negócios em formato digital para garantir fácil acessibilidade e manter tudo o que você precisa em um só lugar. Use Documentos do ClickUp para fazer um brainstorming de ideias para objetivos e coletar feedback da sua equipe.

Você também não precisa gerenciar o modelo sozinho. Você pode convidar os membros da sua equipe para colaborar ou usar as várias exibições, como status, linha do tempo e tópicos, para ver as coisas de forma diferente. Faça o download deste modelo

2. Modelo de documento do plano de negócios ClickUp

O modelo de documento de plano de negócios do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a criar e gerenciar seu plano de negócios.

Modelo de documento de plano de negócios ClickUp foi projetado para manter tudo o que você precisa para criar um excelente plano de negócios em um só lugar. Você pode usá-lo para revisar seu plano de negócios ou criar um novo.

O modelo é dividido em visão geral da empresa (visão geral, missão e visão), análise de mercado (problema, solução, mercado-alvo etc.), estratégia de vendas e marketing, estratégia operacional e marcos e métricas. Tudo o que você precisa fazer é reunir essas informações e preencher todas as colunas, uma após a outra.

Esse modelo permite que você crie um roteiro claro para o sucesso com metas e objetivos mensuráveis. Ele também fornece uma análise detalhada dos recursos necessários para cada tarefa, permitindo que você antecipe os riscos potenciais e desenvolva estratégias de contingência.

Seus poderosos recursos de personalização permitem que você veja, atualize e edite em um só lugar.

Você pode adicionar campos personalizados, status e até mesmo exibições personalizadas ao seu documento de plano de negócios para selecionar um plano e acompanhar seu progresso.

Com esse modelo de plano de negócios, você pode:

Realizar pesquisas de mercado e de concorrentes para obter insights do setor

Formular uma declaração de missão, visão e valores para definir o objetivo de sua empresa

Detalhar seus produtos, serviços e segmentos de clientes-alvo

Uma análise detalhada de todos os recursos necessários para concluir cada tarefa

Desenvolver um orçamento e projeções financeiras para estimar custos e receitas

Estabelecer uma estrutura organizacional e um plano de pessoal para garantir recursos suficientes

Avalie os riscos potenciais e elabore estratégias de mitigação Faça o download deste modelo ### 3. Modelo de plano de negócios enxuto do ClickUp

O Modelo de Plano de Negócios Lean do ClickUp foi criado para ajudá-lo a planejar e executar com eficácia sua estratégia de negócios.

Para construir um grande negócio, é preciso dar pequenos passos de forma consistente. Este modelo ajuda você a fazer exatamente isso. Modelo de plano de negócios enxuto do ClickUp permite que você crie um plano de negócios conciso e simplificado com pequenas etapas, marcadores e tabelas. Ele funciona melhor quando você não tem tempo ou recursos para criar um plano de negócios completo.

Embora enxuto, o modelo cobre os detalhes necessários para ganhar a confiança das partes interessadas sem entrar em mais informações. Ele é altamente personalizável, portanto, você sempre pode iterá-lo para garantir a abrangência e acomodar as prioridades comerciais em constante mudança.

Enquanto isso, a visualização de tabela do modelo de plano de negócios enxuto simplifica a elaboração do orçamento. Use-o para criar uma planilha detalhando os proposta orçamentária e atribuir tarefas e responsabilidades aos membros da equipe.

Use a visualização de prioridades para dar uma olhada em seu plano de negócios. Isso garantirá total transparência na sua visão e nas operações diárias, mantendo uma única fonte de verdade para que as partes interessadas e a equipe alcancem esses objetivos metas de negócios . Faça o download deste modelo

4. Modelo de lançamento de negócios do ClickUp

O modelo de lançamento de negócios do ClickUp foi criado para ajudá-lo a planejar, organizar e acompanhar o lançamento do seu negócio.

Lançar um negócio baseado em produtos ou serviços não é moleza, mas e se você tivesse apoio durante todo o processo? Modelo de lançamento de negócios do ClickUp ajuda você a dividir o processo pós-lançamento em tarefas gerenciáveis e a acompanhar visualmente o andamento e a conclusão da tarefa em tempo real. Marcos do ClickUp é um excelente complemento que transforma as principais tarefas em Milestones (marcos) para visualizar o andamento de seus projetos. Ele oferece uma abordagem estruturada para o planejamento do lançamento da sua empresa, garantindo que nenhuma tarefa seja esquecida. A simplificação do processo economiza tempo e energia e prepara sua empresa para o sucesso.

Além disso, o ClickUp Chats permite a colaboração em tempo real com sua equipe no modelo, tornando o trabalho mais rápido e apoiado por várias perspectivas. Os Gráfico de Gantt no ClickUp permite planejar tarefas cronologicamente e acompanhar o progresso ao longo do tempo para que seu lançamento esteja sempre em andamento. Faça o download deste modelo

5. Modelo de proposta comercial do ClickUp

O modelo de proposta comercial do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a gerenciar e organizar cada etapa do processo de proposta.

Seja você um freelancer que oferece serviços ou uma empresa que vende produtos, sua proposta comercial é a chave para fechar negócios 10 vezes mais rápido. Entretanto, criar uma proposta é um desafio sempre que um novo lead bate à sua porta. Modelo de proposta comercial do ClickUp o ClickUp Business Proposal Template economiza tempo com um modelo pronto para ser usado na elaboração de suas propostas comerciais. Ele lhe dá a história certa, apresentada de forma bem estruturada, com marcos importantes, cronogramas claros e cronogramas de pagamento.

A estrutura do modelo é profunda e responde a todas as perguntas de seus leitores. Automação do ClickUp permite agendar e-mails únicos ou recorrentes para clientes e consumidores, garantindo que você nunca perca o acompanhamento oportuno de propostas. Modelos de propostas comerciais do ClickUp vêm com várias visualizações, como a Visualização do Guia de Introdução para ajudá-lo a se preparar para criar sua proposta comercial ou a Visualização de Modelos de E-mail para facilitar a comunicação com os clientes. Faça o download deste modelo

Crie planos de negócios eficazes gratuitamente com os modelos do ClickUp

Gerenciar planos de negócios é uma parte inevitável de todas as empresas; seja no início ou durante uma mudança, eles são insubstituíveis.

Os modelos de planos de negócios facilitam ter tudo no lugar. Eles organizam suas informações, garantem que todos os aspectos sejam abordados e os apresentam em um formato profissional e fácil de seguir. Com esses modelos em mãos, você pode economizar tempo na criação do plano de negócios e começar a executá-lo.

Os modelos do ClickUp o levam um passo adiante, permitindo que você defina cronogramas, atribua tarefas e acompanhe o progresso delas com status e visualizações personalizados. Eles têm um modelo para tudo, seja um plano de negócios, uma proposta ou um lançamento.

Deseja um modelo de plano de negócios gratuito de nossa extensa galeria de modelos? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a preparar os melhores planos de negócios em pouco tempo.