Como criar uma proposta de valor convincente (+Exemplos)

Pense na última vez em que você escolheu uma marca em vez de outra.

foi o preço, os recursos ou talvez algo sobre a marca que pareceu certo para você?

Muitas vezes, não se trata apenas do produto em si, mas da forma como a marca comunica seu valor - algo que ressoa exatamente com o que você está procurando.

É aí que entra uma proposta de valor sólida. Ela destaca o que diferencia um produto ou serviço, tornando mais fácil para você ver por que ele é a opção perfeita.

É a chave para se destacar em um mercado lotado.

Neste guia, explicaremos como criar uma proposta de valor que fale diretamente com seu público e mostre por que ele deve escolher você - com exemplos para estimular sua criatividade.

_Pronto para tornar sua mensagem irresistível?

O que é uma proposta de valor?

Uma proposta de valor é uma declaração clara e concisa que explica como seu produto ou serviço resolve um problema, oferece benefícios e o que o torna único em relação aos concorrentes.

É uma promessa concisa de valor que você pretende entregar aos seus clientes. Em termos mais simples, ela responde a duas perguntas essenciais para seus clientes-alvo:

_O que eu ganho com isso?

Por que eu deveria escolher você em vez de outra pessoa?

Em um mercado barulhento, sua proposta de valor é o guia que diz aos clientes por que eles devem prestar atenção. Ela está no centro de seu marketing, ajudando a diferenciar seu produto aprimorar sua mensagem e moldar sua percepção.

Se feito corretamente, é o principal diferencial que transforma clientes potenciais em compradores fiéis.

Como criar uma proposta de valor

A elaboração de uma proposta de valor é tanto uma arte quanto uma ciência. Requer um profundo entendimento de seus clientes, uma compreensão clara do que faz você se destacar e a capacidade de destilar tudo isso em uma declaração de missão forte e digerível.

Observe qualquer bom exemplo de proposta de valor do mundo real (compartilhamos alguns abaixo). Seu sucesso pode ser capturado em três linhas gerais: Compreender o público-alvo, aproveitar a vantagem competitiva e, por fim, elaborar uma declaração de posicionamento sólida.

Veja a seguir como fazer isso, passo a passo:

1. Identifique os segmentos de clientes

A primeira etapa na criação de uma proposta de valor é identificar com quem você está falando. Afinal, não é possível elaborar uma mensagem convincente sem saber quem é o seu cliente ou público-alvo.

A segmentação de clientes ajuda você a dividir seu público em grupos distintos com base em características como demografia, comportamento ou necessidades.

Você precisa das ferramentas certas para identificar esses segmentos. Plataformas de CRM, pesquisas ou ferramentas abrangentes como ClickUp pode ajudar a obter insights relevantes.

Por exemplo, Gerenciamento de projetos de marketing do ClickUp pode simplificar a elaboração de uma estratégia de proposta de valor atraente.

Você pode fazer um brainstorming de estratégias de segmentação usando os quadros brancos do ClickUp ou simplificar a documentação de marketing em Documentos do ClickUp .

Faça um brainstorming e implemente uma estratégia eficaz de proposta de valor com o ClickUp Marketing Project Management

Use a solução ClickUp Marketing Project Management para:

Pesquisa de clientes: Criar Tarefas do ClickUp para realizar pesquisas, entrevistas e ouvir a mídia social

Criar Tarefas do ClickUp para realizar pesquisas, entrevistas e ouvir a mídia social Análise da concorrência: Use o ClickUp Docs para documentar os pontos fortes e fracos dos concorrentes e as propostas de valor

Use o ClickUp Docs para documentar os pontos fortes e fracos dos concorrentes e as propostas de valor Brainstorming da USP: Facilite sessões de brainstorming usando o ClickUp Whiteboards e o Mapas mentais do ClickUp Desenvolvimento da proposta de valor: Crie um documento do ClickUp para redigir e refinar sua declaração de proposta de valor

Facilite sessões de brainstorming usando o ClickUp Whiteboards e o Mapas mentais do ClickUp Teste e refinamento: Use Formulários ClickUp para acompanhar o feedback e implementar as alterações necessárias

**Leia também Principais KPIs e métricas de experiência do cliente a serem monitorados

2. Defina um valor exclusivo

O que há de especial em seu produto ou serviço? É aqui que você identifica sua proposta de venda exclusiva (USP). Seu valor exclusivo deve responder à pergunta: "Por que os clientes devem nos escolher em vez da concorrência?

O segredo aqui é a especificidade. Declarações gerais como "Oferecemos o melhor serviço" não são suficientes. Seja detalhista sobre o que realmente faz você se destacar.

é um recurso exclusivo, um atendimento ao cliente excepcional ou uma maneira específica de resolver um problema?

Por exemplo, vamos supor que você seja uma empresa de software de gerenciamento de projetos. Seu valor exclusivo pode ser a forma como sua plataforma se integra perfeitamente a dezenas de outras ferramentas, criando uma única fonte de verdade para as equipes.

Em vez de dizer: "Nós nos integramos a outras ferramentas", você poderia dizer: "Conecte perfeitamente seus aplicativos favoritos para criar uma fonte de verdade unificada" execução de projetos experiência"

Ao definir seu valor exclusivo, documente todos os aspectos em Documentos do ClickUp .

Roadmaps, wikis ou bases de conhecimento, formate documentos para qualquer necessidade no ClickUp Docs

Esse recurso permite que as equipes colaborem e desenvolvam ideias, garantindo que seu processo de definição de valor seja transparente e acessível em todos os departamentos.

Os principais recursos incluem:

Edição em tempo real: Vários usuários podem atualizar o conteúdo simultaneamente

Vários usuários podem atualizar o conteúdo simultaneamente **Histórico de versões: Garanta a transparência entre os departamentos

Opções de incorporação: Integre dados ou mídia relevantes (gráficos, pesquisas) diretamente na documentação de valor

Integre dados ou mídia relevantes (gráficos, pesquisas) diretamente na documentação de valor Vinculação de tarefas: Conecte diretamente ideias a tarefas acionáveis

Conecte diretamente ideias a tarefas acionáveis Personalização e acessibilidade: Organize facilmente as ideias, mantenha a documentação centralizada e garanta que todos estejam alinhados no processo

Leia também: 10 modelos gratuitos de plano de marketing de produto para planejar campanhas

3. Analisar a concorrência

Em seguida, dê uma olhada de perto em seus concorrentes.

o que eles oferecem? Onde eles ficam aquém?

Compreender os pontos fortes e fracos da concorrência ajuda a aprimorar a tela de sua proposta de valor, destacando o que torna o produto ou serviço de sua empresa superior.

O ClickUp oferece vários modelos de proposta de valor para ajudá-lo nesse processo.

Por exemplo, use o modelo Modelo de análise de lacunas do ClickUp para identificar onde os concorrentes estão em desvantagem e como você pode preencher essa lacuna. Criado com base no ClickUp Whiteboards, ele apresenta várias seções ou colunas projetadas para identificar lacunas, estabelecer objetivos e formular um plano de ação.

Da mesma forma, o Modelo de análise competitiva do ClickUp é um modelo de proposta de valor que permite acompanhar o que os outros no seu setor estão fazendo e como você pode diferenciar seu produto ou serviço.

Além dos modelos, você pode usar Quadros brancos do ClickUp para brainstorming durante análise competitiva permitindo que as equipes mapeiem as ideias visualmente.

Crie a tela perfeita para ideias e fluxos de trabalho da equipe usando os ClickUp Whiteboards

Veja como você pode aproveitar ao máximo esse recurso:

Edição colaborativa em tempo real: Faça brainstorming simultaneamente com sua equipe, mapeando visualmente os pontos fortes e fracos dos concorrentes

Faça brainstorming simultaneamente com sua equipe, mapeando visualmente os pontos fortes e fracos dos concorrentes Criação de tarefas: Converta ideias diretamente em tarefas acionáveis, garantindo que nenhum insight seja perdido

Converta ideias diretamente em tarefas acionáveis, garantindo que nenhum insight seja perdido Desenho e formas à mão livre: Visualize as relações entre as ofertas dos concorrentes e as lacunas em que sua proposta de valor pode se destacar

Visualize as relações entre as ofertas dos concorrentes e as lacunas em que sua proposta de valor pode se destacar **Vinculação e mapeamento: arraste e conecte ideias, tarefas ou documentos para formar uma estratégia coesa

Você também pode usar ClickUp para equipes de produtos para obter ajuda adicional com colaboração e gerenciamento de projetos.

Organize feedback, épicos e sprints em um roteiro de produto compartilhado usando o ClickUp for Product Teams

Veja como esse recurso pode ajudar:

Hub centralizado: Acesse roadmaps, tarefas e feedback em um só lugar. Isso promove a comunicação em tempo real e acaba com os silos

Acesse roadmaps, tarefas e feedback em um só lugar. Isso promove a comunicação em tempo real e acaba com os silos Bate-papo do ClickUp : Permita a colaboração perfeita com o aplicativo que reúne projetos, bate-papo e poder de IA em uma única plataforma

Fluxos de trabalho ágeis: Visualize a jornada do produto, priorize tarefas e acompanhe o progresso sem problemas usando quadros Kanban, sprints e fluxos de trabalho personalizados

Visualize a jornada do produto, priorize tarefas e acompanhe o progresso sem problemas usando quadros Kanban, sprints e fluxos de trabalho personalizados Automatizações: Automatize tarefas repetitivas, como atribuir tarefas ou mover itens concluídos. Isso libera um tempo valioso para que sua equipe se concentre em iniciativas estratégicas

Além disso, use Painéis do ClickUp para rastrear e monitorar os concorrentes ao longo do tempo, facilitando o ajuste de sua declaração de proposta de valor à medida que o mercado evolui. Para uma análise mais profunda, aproveite Cérebro ClickUp para realizar pesquisas, descobrir tendências e coletar dados que podem ser usados para refinar suas propostas de valor.

Simplifique seu processo de pesquisa com o ClickUp Brain

Ao contrário das ferramentas externas de IA, o ClickUp Brain é incorporado ao seu espaço de trabalho ClickUp. Isso elimina a necessidade de alternar as guias ou contextualizar os pontos de pesquisa. A ferramenta entende automaticamente seus requisitos, sincronizando-se com suas tarefas e projetos.

Ela pode ajudar a refinar sua proposta de valor por meio de:

Analisando rapidamente grandes volumes de informações , identificando as principais tendências e percepções dos concorrentes

, identificando as principais tendências e percepções dos concorrentes Destilando pontos essenciais de relatórios, artigos e trabalhos de pesquisa, fornecendo insights claros para a tomada de decisões

de relatórios, artigos e trabalhos de pesquisa, fornecendo insights claros para a tomada de decisões Identificar as tendências emergentes do setor e as mudanças da concorrência, ajudando a refinar sua proposta de negócioposicionamento do produto Geração de sugestões baseadas em dados para aprimorar sua proposta de valor

e as mudanças da concorrência, ajudando a refinar sua proposta de negócioposicionamento do produto

Leia também: 10 modelos gratuitos de lançamento de produtos em Excel, Word e ClickUp

4. Reúna feedback e refine

Nenhuma proposta de valor é imutável. Depois de elaborar um rascunho, colete feedback de sua equipe, das partes interessadas e, o mais importante, de seus clientes. Entender como as pessoas reais percebem sua mensagem pode ajudá-lo a refiná-la e otimizá-la para obter o máximo impacto.

O ClickUp facilita a coleta de feedback usando Formulários do ClickUp que você pode incorporar em seu site ou enviar aos clientes existentes. Essas ferramentas oferecem suporte à colaboração contínua para equipes de produtos, ajudando-as a reunir rapidamente insights e feedback para refinar suas mensagens.

Converta respostas em tarefas rastreáveis com o ClickUp Forms

Ao integrar loops de feedback em seu desenvolvimento de produtos ou fluxo de trabalho de marketing, as equipes podem estabelecer uma forte presença no mercado com uma proposta de valor bem ajustada.

Além de usar o Forms, você também pode aproveitar o Modelo de pesquisa de feedback do produto ClickUp para coletar insights de clientes de forma eficiente.

Aqui estão mais alguns modelos que podem ajudá-lo com isso:

O Modelo de tela de modelo de negócios do ClickUp pode ser usado para detalhar seu modelo de negócios ao refinar a proposta de valor.

Divida seu modelo de negócios em segmentos-chave, garantindo uma estratégia abrangente usando o modelo ClickUp Business Model Canvas

Esse modelo pode ajudá-lo a identificar seus segmentos de clientes, esclarecer o valor exclusivo que seu produto oferece e analisar os concorrentes. Como resultado, você pode ajustar o que o diferencia dos outros.

O modelo ClickUp Business Model Canvas pode ajudá-lo:

Gerenciar e monitorar seu progresso durante os workshops de inovação de produtos

durante os workshops de inovação de produtos Dividir as complexas jornadas dos clientes em etapas gerenciáveis para simplificar

em etapas gerenciáveis para simplificar Avaliar os dados dos clientes para orientar as decisões sobre preços, distribuição e outras áreas importantes

Esse tipo de modelo de proposta de valor simplifica o acompanhamento do progresso, a atribuição de tarefas e a organização de recursos, garantindo que todos os aspectos do seu modelo de negócios estejam alinhados à sua proposta de valor e tornando o processo de refinamento mais prático.

Você pode usar o Modelo de posicionamento de produto do ClickUp para esclarecer como seu produto se encaixa no mercado.

Analise a posição competitiva de seu produto com o modelo de posicionamento de produto do ClickUp

Esse modelo permite que você crie uma narrativa consistente da marca, garantindo que seu produto se destaque ao acompanhar o progresso por meio de campos e status personalizáveis.

Ele também ajuda a desenvolver uma estratégia de posicionamento clara, refinando-a por meio de testes e feedback e alinhando os esforços de marketing.

Este modelo pode ajudá-lo a:

Reconhecer os atributos exclusivos de seu produto

Identificar mercados-alvo e segmentos específicos de clientes

Desenvolver uma estratégia de posicionamento ideal para obter sucesso contínuo

Além disso, use a tag Modelo de posicionamento de produto do ClickUp para avaliar o posicionamento de seu produto, a proposta de venda exclusiva e o impacto no mercado. Aproveite esses insights para elaborar uma estratégia de marketing que realmente se conecte com seus clientes.

Avalie o posicionamento e o ponto de venda exclusivo de seu produto com o Modelo de posicionamento de produto do ClickUp

Dica profissional: Revisite e ajuste regularmente sua proposta de valor à medida que você obtém feedback e as condições do mercado evoluem. Isso garante que sua proposta de valor permaneça relevante e ressoe com seu público-alvo.

Exemplos de proposta de valor

Agora que já falamos sobre como criar uma ótima proposta de valor, vamos dar uma olhada em alguns exemplos do mundo real de marcas que conseguiram isso:

1. Uber: "Chegue lá. Seu dia pertence a você" Proposta de valor da Uber concentra-se na conveniência que oferece aos clientes - economizando tempo e dando-lhes controle sobre seus horários.

2. Zoom: "Ajudamos as pessoas a se conectarem, colaborarem e trabalharem mais juntas"

O Zoom oferece um proposta de valor direta que enfatiza a praticidade das reuniões por vídeo para equipes modernas, a eficiência e a conectividade.

3. Airbnb: "Pertença a qualquer lugar"

A proposta de valor do Airbnb explora as emoções - criando um ambiente de senso de pertencimento onde quer que você viaje, tornando-o mais do que um lugar para ficar.

4. Spotify: "Música para todos os gostos" Proposta de valor do Spotify é inclusiva e simples, atraindo um público global com gostos diversos. Ele oferece acesso a milhões de músicas gratuitas e premium, proporcionando conveniência e escolha aos seus usuários.

5. Tesla: "Acelerando a transição do mundo para a energia sustentável"

A Tesla não vende apenas carros; ela vende uma missão . A proposta de valor da marca atrai consumidores ambientalmente conscientes que desejam fazer parte de um movimento global em direção à sustentabilidade.

6. Nike: "Just Do It" (Apenas faça)

O slogan "Just Do It" (Apenas faça) é uma mensagem poderosa e motivacional que ressoa profundamente com seu público atlético.

A Nike reforça essa proposta de valor ao patrocinar atletas profissionais e grandes eventos esportivos, aumentando assim a credibilidade social e a autenticidade de seus produtos.

7. Canva: "Desenhe qualquer coisa, em qualquer lugar" Canva simplifica o design gráfico, fornecendo uma ferramenta intuitiva de arrastar e soltar que permite que usuários com pouca ou nenhuma experiência em design criem visuais de qualidade profissional. Isso permite que eles se sintam criativos e capazes de produzir designs profissionais.

8. Coca-Cola: "Abra a felicidade"

A marca promete oferecer refrescância e alegria a pessoas de todas as idades e origens em todo o mundo. O slogan "Abra a felicidade" resume essa missão, atraindo um público amplo ao evocar emoções positivas.

Ao longo dos anos, a Coca-Cola sempre vinculou sua marca a momentos de felicidade, como reuniões sociais, filmes, eventos esportivos, refeições em família e viagens de carro.

Leia também: 7 exemplos de ativação de marca com estratégias para aumentar o engajamento

Crie propostas de valor atraentes com o ClickUp

Identificar seus segmentos de clientes, definir sua proposta de valor exclusiva, analisar a concorrência e coletar feedback são essenciais para o desenvolvimento de uma mensagem que ressoe profundamente com seu público-alvo.

A proposta de valor correta o diferenciará dos concorrentes, destacará os benefícios exclusivos que você oferece e comunicará claramente como você soluciona os problemas dos clientes e os problemas de sua empresa aumenta a fidelidade do cliente agregando valor à vida do cliente.

O ClickUp pode simplificar esse processo, fornecendo tudo, desde ferramentas de segmentação de clientes até formulários de feedback.

Portanto, quer você seja uma startup buscando entrar no mercado ou uma empresa estabelecida refinando sua mensagem, o uso de uma abordagem sistemática - e das ferramentas certas - o ajudará a criar uma boa proposta de valor que realmente se destaque. Experimente o ClickUp hoje mesmo!