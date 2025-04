Lark vs. ClickUp: Qual ferramenta de colaboração é a melhor?

Planilhas, e-mails e documentos. Você ainda os utiliza para manter sua equipe em sincronia? Acredite em nós, esses são os motivos de prazos não cumpridos, falta de comunicação e produtividade em queda livre.

É hora de adotar uma nova abordagem, e é aí que as modernas ferramentas de colaboração entram em cena.

Essas ferramentas não apenas simplificam a comunicação; elas centralizam "tudo". Mensagens, e-mails, documentos e até mesmo rastreamento de projetos -tudo em um único hub organizado!

Nesta postagem do blog, compararemos dois grandes nomes do espaço de colaboração, o ClickUp e o Lark. Desde os principais recursos até as integrações, ajudaremos você a determinar qual deles funciona melhor para os fluxos de trabalho do seu projeto.

Alerta de spoiler: Você encontrará a nova ferramenta favorita da sua equipe bem aqui!

O que é o ClickUp?

Não importa se você é um freelancer, uma startup ou uma empresa completa, ClickUp atua como seu fiel companheiro de produtividade. É um aplicativo completo para o trabalho que organiza suas tarefas, otimiza fluxos de trabalho, controla prazos, simplifica a colaboração em equipe e muito mais. Com o ClickUp, você pode realizar todo o seu trabalho sem alternar entre várias ferramentas ou aplicativos.

Recursos do ClickUp

O ClickUp oferece vários recursos que mudam a maneira como você trabalha. Aqui está uma visão geral rápida:

1. Recurso nº 1: Gerenciamento de projetos do ClickUp

Planeje cada projeto detalhadamente e acompanhe o progresso de seus itens de ação com o Soluções de gerenciamento de projetos do ClickUp .

Simplifique projetos complexos com a ferramenta de gerenciamento de projetos do ClickUp

Visualize seu trabalho da maneira que desejar com listas e quadros Kanban, ou escolha outras opções entre Mais de 15 visualizações personalizadas do ClickUp . Isso ajuda você a se concentrar nos aspectos essenciais e a garantir que nada seja esquecido.

Precisa registrar os detalhes do projeto? Use o Documentos do ClickUp para criar um documento e convidar as partes interessadas e os membros da equipe para colaborar, deixar comentários e atribuir itens de ação. Você pode centralizar informações essenciais em um único local para que todos tenham acesso ao que é importante.

Habilite a criação de conteúdo colaborativo com o ClickUp Docs

Para aprimorar ainda mais a colaboração, Quadros brancos ClickUp ajudam você a fazer brainstorming e discutir ideias com sua equipe em uma tela digital. Deixe suas ideias fluírem - esboce ou desenhe seus pensamentos, use conectores para vincular conceitos relacionados e empregue a geração de imagens por IA para transformar texto em imagens.

Faça brainstorming, crie estratégias ou mapeie fluxos de trabalho com os quadros brancos visualmente colaborativos do ClickUp

Dica Profissional: Escolha entre a vasta biblioteca de quadros brancos do ClickUp modelos de planos de comunicação para agilizar a colaboração e ter todos os detalhes do seu projeto em um único documento central.

2. Recurso nº 2: Tarefas ClickUp

Organize os aspectos e as responsabilidades mais refinados de seu projeto com Tarefas do ClickUp . Ele vai além do gerenciamento básico de tarefas, permitindo que os usuários criem tipos de tarefas, definam níveis de prioridade e vinculem tarefas dependentes ou relacionadas.

Organize suas tarefas e acompanhe o progresso delas com o ClickUp Tasks

As tarefas podem ser categorizadas em várias listas para otimizar seus fluxos de trabalho e se adaptam facilmente a diferentes tipos de projetos - seja em marketing, RH, finanças, jurídico ou engenharia. Para cada tarefa, use Status personalizados do ClickUp para monitorar o progresso e adicionar campos personalizados para fornecer camadas adicionais de informações, como responsáveis, datas de vencimento, bloqueadores, etc.

Dica profissional: Mantenha-se organizado e lide com as tarefas de forma sistemática com a ajuda de modelos de lista de tarefas . Isso o ajuda a coordenar grandes projetos e garante que tarefas complexas sejam concluídas dentro do prazo.

3. Recurso nº 3: Colaboração ClickUp

Mantenha suas equipes conectadas e alinhadas com os robustos recursos de colaboração do ClickUp.

Com clickUp Chat incorporado compartilhe atualizações rápidas e mantenha a conversa em tempo real. Veja como ele aprimora a comunicação:

Obtenha informações de seu espaço de trabalho para estruturar respostas sugeridas sempre que um colega fizer uma pergunta

Resuma os tópicos da conversa para ter uma ideia geral do que está sendo discutido

Faça uma triagem dos comentários e converta-os automaticamente em tarefas para facilitar o acompanhamento

Vincule tarefas, documentos e conversas às suas mensagens para obter contexto

Simplifique a colaboração em equipe com o ClickUp Chat

Além disso, Reuniões ClickUp ajuda a agilizar suas reuniões. Planeje sua agenda e crie uma lista de verificação para todos os itens que deseja discutir, para que você sempre tenha os pontos de discussão prontos para as reuniões. Com recursos como anotações colaborativas, controle de tempo e integrações com suas ferramentas de videoconferência favoritas - úteis para gerar transcrições - o ClickUp garante que todas as reuniões sejam produtivas e práticas.

4. Recurso nº 4: Clipes do ClickUp

Explique conceitos complexos com facilidade com o Clipes do ClickUp . São clipes de vídeo curtos que podem ser compartilhados com sua equipe, evitando a necessidade de longas reuniões ou instruções intermináveis. Os clipes gravados serão salvos no ClickUp, e você poderá fazer o download ou criar um link público para compartilhar a gravação.

Grave vídeos para orientar sua equipe sobre conceitos importantes com o ClickUp Clips

Seus colegas de equipe podem visualizar o clipe quando quiserem, tornando comunicação assíncrona por vídeo uma brisa.

👀 Você sabia? Você pode usar Cérebro ClickUp a IA nativa do ClickUp, para transcrever seus clipes e anotações de voz. Ele também pode resumir discussões em reuniões e tópicos de conversas no ClickUp Chat. Além disso, ele funciona como assistente de redação e parceiro de luta para suas ideias!

5. Recurso nº 5: Visualização do calendário do ClickUp

Mantenha-se em dia com sua agenda, conclua tarefas no prazo e gerencie cronogramas com o Visualização do calendário do ClickUp .

Use a visualização diária, semanal ou mensal para obter uma visão geral rápida de suas tarefas, reuniões e eventos futuros. Arraste e solte tarefas em seu calendário para agendar trabalhos importantes e ajustar sua duração. Você também pode visualizar o calendário da sua equipe no ClickUp para agendar tarefas e reuniões colaborativas sem precisar mudar para outra ferramenta de calendário!

Agende eventos e planeje tarefas usando a visualização de calendário do ClickUp

Dica profissional: Sempre prepare uma pauta de reunião e compartilhe-a com os participantes antes da reunião. Dessa forma, os participantes sabem exatamente o que será discutido e isso permite que eles ofereçam sugestões ou recomendações de forma proativa, resultando em mais discussões mais produtivas .

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : $7/mês por usuário

: $7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp AI: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

O que é Lark?

via Cotovia O Lark é um aplicativo de produtividade para organizações com recursos para simplificar a comunicação da equipe, a colaboração em documentos e o gerenciamento de tarefas. Além de mensagens instantâneas, videoconferência e edição colaborativa, a ferramenta permite agendar e gerenciar calendários, criar fluxos de trabalho e integrar-se a sistemas corporativos de terceiros.

Esta plataforma de gerenciamento de projetos também oferece armazenamento em nuvem para fazer upload, armazenar e acessar arquivos de qualquer dispositivo ou local.

Recursos do Lark

A Lark oferece vários recursos eficazes para equipes que buscam uma ferramenta simples e coesa para se manterem conectadas e gerenciarem tarefas. Aqui estão alguns deles:

1. Recurso nº 1: Meegle

Um conjunto de ferramentas criadas para o gerenciamento de projetos, o Meegle permite que você gerenciar tarefas crie fluxos de trabalho personalizados e organize os principais detalhes do projeto. Adicione contexto a cada tarefa com campos e detalhes como responsáveis, datas de vencimento e indicadores de progresso.

As tarefas são representadas por meio de quadros Kanban ou árvores (para mostrar dependências e tarefas relacionadas), e seu progresso pode ser visualizado por meio de gráficos de Gantt e painéis.

2. Recurso nº 2: OKRs

Mantenha o foco das equipes definindo OKRs e metas individuais para que todos trabalhem em prol de objetivos realistas e impactantes. Os membros da equipe têm visibilidade total do que os outros estão fazendo, melhorando a colaboração e o contexto entre as equipes.

As atualizações dos OKRs são feitas nos documentos do Lark, com painéis para acompanhar e gerenciar o progresso da sua equipe em direção às metas.

3. Recurso nº 3: Reuniões e Messenger

Colabore com os membros da equipe em tempo real usando o Lark Messenger. Adicione emojis para expressar seu tom e reduzir mal-entendidos ao se comunicar por texto. Você pode até mesmo traduzir automaticamente as mensagens para diferentes idiomas, para que seja mais fácil entender as conversas.

Com a ajuda dos documentos durante a chamada, você pode fazer anotações rápidas e edições colaborativas sem sair da janela da chamada de vídeo.

4. Recurso nº 4: Atas

Com o Lark Minutes, você pode gerar automaticamente transcrições de reuniões que podem ser visualizadas, pesquisadas e colaboradas. Deixe comentários para feedback e emojis para reações e facilite a comunicação entre equipes globais com a tradução automática da Lark. Isso facilita a atualização de forma assíncrona, mesmo quando você perde uma reunião.

5. Recurso nº 5: Calendários

O Lark Calendar facilita a visualização da disponibilidade da sua equipe e o agendamento de chamadas ou reuniões. Compare os calendários de sua equipe lado a lado para reservar vagas sem ter que ficar indo e voltando, e crie calendários separados para prefeituras, lançamentos de produtos, lançamentos editoriais e muito mais.

Preços do Lark

Gratuito para sempre

Pro : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

ClickUp Vs Lark: Comparação de recursos

Vamos colocar o Lark e o ClickUp frente a frente e ver como eles se comparam. 💪🏻

1. Gerenciamento de projetos

Nesta primeira rodada, veremos qual plataforma é a melhor para o gerenciamento de projetos e tarefas.

Principais recursos do ClickUp para gerenciamento de projetos

Mais de 15 exibições personalizáveis, incluindo a exibição de gráfico de Gantt para gerenciar cronogramas, a exibição de equipe para gerenciamento de recursos, a exibição de carga de trabalho para visualizar a largura de banda, etc.

Gerenciamento de tarefas com tipos de tarefas, níveis de prioridade, campos personalizados e descrições de tarefas

Formulários para gerenciar solicitações de projetos, alterações e feedback

Quadros e listas Kanban para organizar suas tarefas e criar fluxos de trabalho de projeto flexíveis

Painéis intuitivos para visualizar o progresso do projeto e o desempenho da equipe

Visualização de projetos no ClickUp

Um recurso de destaque do ClickUp é que ele permite que você visualize e gerencie seu trabalho de várias maneiras. Escolha uma perspectiva que melhor se alinhe ao seu fluxo de trabalho para aumentar sua produtividade e obter clareza sobre diferentes aspectos do projeto.

Você tem:

Visualizações baseadas no tempo para planejar tarefas, definir prazos e identificar atividades sobrepostas

Exibições de gerenciamento de recursos para monitorar a carga de trabalho da sua equipe

Exibições de colaboração para brainstorming e organização de ideias

Exibições avançadas para classificar tarefas, sinalizar gargalos e gerenciar dependências

Escolha entre mais de 15 visualizações personalizadas no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Gerenciamento de tarefas no ClickUp

Com o ClickUp Tasks, você pode categorizar itens de ação por tipo de tarefa, status e datas de vencimento e adicionar subtarefas para projetos complexos e de várias etapas para simplificar o acompanhamento. As dependências podem ser estabelecidas entre as tarefas para facilitar a gerenciar cronogramas de projetos .

Você pode melhorar ainda mais a responsabilidade criando um lista de verificação de tarefas para cada tarefa. E se você tiver que fazer edições em várias tarefas, use o Barra de ferramentas de ação em massa do ClickUp para fazer alterações de uma só vez.

Faça edições em várias tarefas de uma só vez com a barra de ferramentas de ação em massa do ClickUp

Principais recursos do Lark para gerenciamento de projetos

Funções e responsabilidades claras para cada membro da equipe para agilizar a colaboração entre equipes multifuncionais

Quadros Kanban e Árvores para organização de tarefas

Gráfico de Gantt para visualizar cronogramas e marcos do projeto

Detalhes e campos para capturar informações do projeto

Visualização de projetos na Lark

Organize suas tarefas usando quadros Kanban para visualizar a progressão das tarefas em diferentes estágios, facilitando o acompanhamento e a concentração em itens de ação ativos.

Você também pode usar uma estrutura em árvore para organizar as tarefas de forma hierárquica. Isso simplifica a visualização das dependências de tarefas e proporciona clareza para projetos complexos.

Você também pode visualizar as linhas de tempo das tarefas e os marcos críticos com a visualização do Gráfico de Gantt da Lark.

Gerenciamento de tarefas no Lark

Crie tarefas diretamente de documentos ou do Lark Messenger e atribua-as a membros da equipe. Use campos para capturar detalhes granulares como prioridade, complexidade, links importantes, tipo de problema e muito mais. Catalogue descrições de tarefas, etapas, anexos, comentários e solicitações de alteração por meio de campos personalizados.

O ClickUp ou o Lark é melhor quando se trata de gerenciamento de projetos e tarefas?

Com várias opções de visualização de projetos, avançado gerenciamento de recursos com o ClickUp, ferramentas de colaboração e gerenciamento de dependência de tarefas, o ClickUp definitivamente tem uma vantagem sobre o Lark quando se trata de gerenciamento de projetos e tarefas. Com o ClickUp, as equipes podem centralizar tudo, desde a atribuição de tarefas até o acompanhamento do progresso, em um só lugar, garantindo que os projetos permaneçam no caminho certo. Além disso, suas amplas integrações, relatórios avançados e modelos o tornam uma solução completa para o gerenciamento de projetos de qualquer escala.

2. Colaboração e comunicação da equipe

Chegou a hora da segunda rodada do debate entre ClickUp e Lark. Desta vez, vamos analisar qual ferramenta é melhor para a colaboração em projetos.

Principais recursos do ClickUp para colaboração e comunicação

Bate-papo aprimorado por IA para compartilhar atualizações em tempo real

ClickUp Whiteboards para brainstorming e ideação

ClickUp Docs para edição colaborativa

Edição colaborativa e brainstorming

O ClickUp oferece alguns recursos superinteressantes para colaboração em tempo real .

Faça brainstorming virtualmente com sua equipe, independentemente de onde ela esteja, com os quadros brancos do ClickUp. Depois de finalizar suas ideias, você pode vinculá-las a outros documentos, bate-papos ou tarefas em seu espaço de trabalho para garantir que sejam totalmente executadas.

Os ClickUp Docs são outra maneira de sua equipe colaborar com atualizações e informações do projeto. Você pode criar recursos de informações úteis ou wikis usando os documentos e gerenciá-los de forma centralizada para que sua equipe possa acessá-los sempre que necessário.

Dica profissional: Vincule os documentos a tarefas específicas para que todas as informações relevantes estejam disponíveis em um único local, o que permite reduzir a comunicação entre as equipes durante o trabalho nos projetos.

Comunicação em equipe

O ClickUp Chat abre diretamente no seu espaço de trabalho para que você possa manter a comunicação no local de trabalho sempre vinculada às suas tarefas.

Além disso, ele tem SyncUps, o que facilita a conexão com sua equipe em chamadas de voz e vídeo! O ClickUp Brain resumirá tudo o que foi discutido durante uma chamada e até mesmo extrairá itens de ação das atas de reunião, facilitando muito a manutenção do controle das discussões críticas.

Leia mais: 20 melhores aplicativos de comunicação em equipe

Principais recursos do Lark para colaboração e comunicação

Messenger para conexão com equipes para discussões e atualizações rápidas

Documentos para colaboração

Wikis para gerenciamento de conhecimento

Edição colaborativa

O Lark Docs simplifica a colaboração de conteúdo para equipes. Ele está vinculado ao bate-papo, portanto, você é imediatamente notificado quando alguém comenta em seu documento. Você pode tornar seus documentos mais interativos adicionando elementos de formatação, enquetes, diagramas e gráficos.

Comunicação em equipe

O Lark Messenger suporta mensagens diretas com os membros da equipe. Ele se integra a e-mails, calendários e tarefas para oferecer suporte ao compartilhamento de arquivos, agendamento de reuniões e atribuição de tarefas. Além disso, você tem a opção de enviar e receber mensagens em seu idioma nativo usando o recurso de tradução automática no bate-papo, eliminando as barreiras linguísticas.

O ClickUp ou o Lark se saem melhor ao melhorar a colaboração entre as equipes?

Embora ambas as plataformas ofereçam recursos de colaboração em equipe, recursos como quadros brancos, documentos e bate-papo significam que o ClickUp integra brainstorming criativo, edição colaborativa e comunicação com tecnologia de IA em uma única plataforma. Isso torna o ClickUp uma opção superior para comunicação produtiva e acionável em comparação com a funcionalidade de bate-papo robusta, porém básica, do Lark.

3. IA e automação do fluxo de trabalho

A seguir, veremos como a IA e a automação do ClickUp e do Lark se comparam.

Principais recursos do ClickUp para IA e automação

mais de 100 automações pré-criadas para escolher

Criador de automação de IA para fluxos de trabalho de automação personalizados

ClickUp Brain para gerenciamento de conhecimento, atualizações de projetos e criação de cópias

Automação

O ClickUp ajuda você a se concentrar em tarefas complicadas enquanto automatiza o trabalho pesado. Escolha entre mais de 100 aplicativos pré-criados Automações do ClickUp para otimizar seus fluxos de trabalho ou criar o seu próprio usando o NLP (Natural Language Processing) Automation Builder.

Você pode criar automações para vários casos de uso, como atribuição de tarefas, publicação de comentários, atualização de status e envio de e-mails. Isso economiza tempo, reduz erros e ajuda suas equipes a se manterem produtivas e concentradas.

Automatize tarefas repetitivas com o ClickUp Automations

AI Cérebro ClickUp atua como seu assistente pessoal para garantir que você esteja sempre concentrado e atualizado sobre as tarefas.

Tem uma dúvida relacionada ao trabalho? O Brain apresenta insights de seu espaço de trabalho. Precisa de atualizações de progresso ou relatórios de status? O Brain gera automaticamente resumos e insights com base em seu bate-papo, tarefas e documentos. Está procurando uma maneira melhor de redigir um e-mail? Peça sugestões e verificações ortográficas ao Brain.

Gere resumos de reuniões com um clique usando o ClickUp Brain

Dica profissional: Simplifique suas reuniões fluxo de trabalho de gerenciamento de documentos configurando automações para notificar os membros relevantes da equipe sempre que um documento for criado, atualizado ou aprovado. Isso garante a transferência tranquila e confiável de informações.

Principais recursos da Lark para IA e automação

Lark Base para criar fluxos de trabalho personalizados para automatizar tarefas

Base x OpenAI para gerar conteúdo em escala

Modelos para design de processos e fluxos de aprovação

Automação

O Base é o código sem código da Lark automação do fluxo de trabalho construtor adequado para lidar com o trabalho pesado. Otimize a comunicação da equipe, o gerenciamento de tarefas e o gerenciamento do conhecimento para aumentar a produtividade geral. O Base também permite importar dados de planilhas e formulários para extrair insights de negócios e tomar decisões informadas.

AI

A Lark não tem um recurso de IA incorporado. Em vez disso, ele oferece uma integração com o OpenAI. Você pode usar essa combinação para gerar conteúdo em escala usando diferentes prompts de IA.

Qual ferramenta você deve escolher para automatizar seus fluxos de trabalho?

Sem dúvida, o ClickUp leva a coroa aqui, oferecendo recursos de IA nativos e automação personalizável. O Lark, por outro lado, não tem recursos de IA incorporados e oferece recursos de automação limitados. Embora isso seja suficiente para a otimização básica do processo, é difícil automatizar tarefas complexas sem integrações de terceiros.

4. Preços

Na rodada final, veremos qual das duas plataformas vence em termos de preço.

Planos de preços do ClickUp

Free Forever: Plano gratuito rico em recursos

Plano gratuito rico em recursos Ilimitado: US$ 7 por membro/mês

US$ 7 por membro/mês Empresarial: $12 por membro/mês

$12 por membro/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUpAI: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Planos de preços do Lark

Gratuito para sempre

Pro : uS$ 12/mês por usuário

: uS$ 12/mês por usuário Empresarial: Preços personalizados

Qual ferramenta de colaboração é mais acessível para os usuários?

Tanto o ClickUp quanto o Lark oferecem opções de preços competitivos para os usuários. No entanto, o ClickUp oferece recursos abrangentes, como tarefas ilimitadas, documentos colaborativos, gerenciador de sprint, bate-papo em tempo real e muito mais apenas com seu plano gratuito, em comparação com o Lark.

Além disso, o plano ilimitado do ClickUp também é uma ótima opção para equipes pequenas aproveitarem os recursos essenciais de gerenciamento de projetos por US$ 7/mês por usuário, em comparação com o plano intermediário do Lark, que custa US$ 12/mês por usuário.

ClickUp vs Lark no Reddit

Se você ainda está tentando decidir entre o ClickUp e o Lark, o Reddit é um ótimo lugar para descobrir o que os usuários reais pensam sobre essas ferramentas.

Fizemos algumas pesquisas e aqui está como os usuários descrevem sua experiência com as duas plataformas.

Uma Redditor recomenda o Lark para produtividade pessoal, especificamente devido a seus recursos de integração.

Eu tenho usado o larksuite para minhas coisas pessoais. Recomendo fortemente a suíte Lark para produtividade devido à quantidade de incorporações e integrações disponíveis.

No entanto, outro Redditor acha a plataforma menos intuitiva, especialmente quando se trata de gerenciar calendários ou tarefas.

O cliente de e-mail precisa de muito trabalho, capacidade de adicionar itens a calendários ou tarefas ou até mesmo mover coisas do e-mail para qualquer outro aplicativo que você tenha que copiar. Além disso, a segurança só é boa no plano pago de US$ 12, enquanto todos os outros começam em US$ 6. Seria de se esperar que a segurança fosse a principal prioridade

Por outro lado, Usuários do ClickUp consideram que a plataforma vale bem o preço.

Usamos o Clickup há pelo menos 4 anos e, honestamente, é de longe uma das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos. A melhor escolha de todas! Nunca tive grandes problemas e o atendimento ao cliente tem sido útil. Tenho uma assinatura paga e, com a nova versão, está cada vez melhor. No geral, pelo preço e pela grande quantidade de ferramentas, o Clickup definitivamente superou todas as minhas expectativas.

Mais um destaques do usuário exatamente por que eles adoram o ClickUp.

O ClickUp vale a pena, pois você obtém um fluxo de trabalho real de gerenciamento de projetos com automações, visão geral de todos os projetos e do progresso. Também gosto do recurso de gravação de vídeo na plataforma

Embora a Lark tenha alguns bons recursos de integração, ela pode ser menos intuitiva e cara para muitos usuários. Além disso, os recursos de segurança da Lark estão disponíveis apenas em seus planos de preços mais altos, o que pode ser um problema para as pequenas e médias empresas que procuram uma solução acessível, mas que seja mais econômica ferramenta de colaboração segura .

O ClickUp recebe elogios da maioria dos usuários devido aos seus recursos versáteis de gerenciamento de projetos. Juntamente com o serviço de atendimento ao cliente confiável, a maioria dos usuários acha que a plataforma supera suas expectativas.

Qual ferramenta de colaboração reina suprema?

Então, colocamos o ClickUp e o Lark em uma batalha frente a frente, e aqui está o momento pelo qual você estava esperando..

*Por favor, role a bateria... 🥁

O vencedor é... ClickUp!

O ClickUp oferece automação avançada de IA, painéis personalizáveis e recursos como Chat, Whiteboard e Docs para colaboração em um único aplicativo. Além disso, os preços flexíveis oferecem mais retorno para seu investimento!

No geral, o ClickUp é uma ferramenta completa que agrega valor, oferece colaboração contínua e aumenta a produtividade. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e descubra por que ela é a única ferramenta de colaboração de que sua equipe precisará!