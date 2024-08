O Guia de Gerenciamento de Projetos Infinity (Prós, Limitações)

Seja um sorvete ou um software de gerenciamento de projetos, decidir o que você quer pode ser difícil - especialmente quando há muitas opções fantásticas para escolher. 🍦

Felizmente, você tem um palpite de que talvez o Gerenciamento de projetos Infinity seja o sabor certo para sua empresa.

Mas você quer ter certeza de que o Infinity atende ao seu gosto e às necessidades da sua empresa. Você não quer dar uma mordida e ter um congelamento cerebral, certo? 🥶

Para ajudá-lo a fazer um teste, criamos um guia abrangente sobre o gerenciamento de projetos do Infinity que abordará principais recursos , vantagens e cinco principais limitações (com soluções) .

Vamos começar!

O que é o infinito?

O Infinity é uma solução de software de gerenciamento de projetos e uma ferramenta de colaboração que pode ajudá-lo a colaborar com sua equipe e armazenar informações relacionadas ao projeto em um só lugar.

A maioria das equipes e indivíduos usa o Infinity porque ele oferece recursos como um gráfico de Gantt e visualização de formulário, e pode ser dimensionado de acordo com as necessidades da sua equipe.

Mas a questão é a seguinte: você pode ter os melhores tênis de corrida do mundo, mas se não souber como correr, não irá muito longe. 🏃

Da mesma forma, talvez você precise de treinamento adequado antes de usar um ferramenta de gerenciamento de projetos em todo o seu potencial.

Para sua sorte, o Infinity tem um programa de integração com vários tutoriais e guias. Dessa forma, você pode começar a usar a ferramenta mesmo que não tenha muita experiência com aplicativos de gerenciamento de projetos.

3 Recursos essenciais do infinito

Aqui estão três motivos sólidos pelos quais o Infinity é uma ferramenta útil de gerenciamento de projetos:

1. Várias visualizações de projeto

Um excelente software de gerenciamento de projetos oferece a você múltiplas maneiras de visualizar os dados relacionados ao projeto. Dessa forma, você pode visualizar e gerenciar as tarefas da maneira que desejar.

Aqui estão as seis visualizações diferentes que o Infinity oferece a você:

A. Visualização de tabela

Às vezes, você precisa lidar com vários itens de dados e provavelmente precisará de planilhas.

Felizmente, você não precisará depender de software de planilha eletrônica como Planilhas do Google quando você tiver o Infinity.

O Infinity permite importar arquivos CSV ou criar uma planilha do zero. Com seu recurso de fórmulas, você terá um software de planilha integrado bastante decente.

B. Visualização de colunas

O gerenciamento manual de fluxos de trabalho pode ser complicado.

Os projetos têm vários estágios com toneladas de tarefas diferentes pertencentes a cada etapa.

Além disso, você terá que acompanhar o progresso, e fazer isso manualmente pode se estender até o infinito. 😫

Mas não se preocupe, a visualização de colunas do Infinity (uma quadro kanban ) pode ajudá-lo aqui.

Esse recurso pode ajudá-lo a gerenciar dados com facilidade, especialmente porque trabalhar com blocos visuais é auto-intuitivo. Com a funcionalidade de arrastar e soltar, a organização de tarefas se torna fácil.

C. Visualização de lista

As listas de tarefas são muito simples de usar.

Sem mencionar que pode ser muito gratificante marcar as coisas em uma longa lista de tarefas. 📝

O Infinity tem um recurso de visualização de lista que lhe dá uma visão geral rápida de suas tarefas. Você pode filtrar as tarefas com base na conclusão e até mesmo agrupá-las com base em rótulos, datas, membros e muito mais.

D. Visualização do calendário

Com a visualização de calendário do Infinity, você pode definir prazos, gerenciar tarefas pessoais e criar programações de fluxo de trabalho para ajudar os membros da sua equipe a se manterem no caminho certo.

É especialmente útil para scrum e equipes ágeis que trabalham em ciclos de tempo limitado. Elas precisam de clareza cronogramas de projetos para cumprir os prazos dentro do prazo.

E. Visualização de Gantt

A visualização Gantt do Infinity é uma ótima ferramenta para o planejamento de projetos.

Você pode definir cronogramas e criar roteiros o que pode ser útil quando se trabalha em um projeto de longo prazo com várias metas. Você também pode configurar facilmente datas de início e término e visualizar suas programações para o dia, a semana, o mês e o ano.

F. Visualização de formulário

O que é mais chato do que preencher formulários? Criar um. 😴

É por isso que a maioria dos aplicativos de gerenciamento de projetos tem integrações de terceiros com ferramentas de criação de formulários .

Mas com o Infinity, você não precisa depender de integrações para criar formulários.

Sua visualização de formulário incorporada permite criar formulários e compartilhá-los com sua equipe. Você também pode incorporar o link ao seu site e compartilhá-lo com seus contatos.

2. Atributos personalizados

O Infinity oferece muitos atributos personalizados para adicionar mais detalhes a vários projetos, de modo que você possa gerenciá-los com eficiência.

Datas, rótulos, caixas de seleção, textos, fórmulas... há um atributo para tudo o que você precisar!

Dessa forma, você tem a flexibilidade de fazer uma personalização detalhada de acordo com as necessidades exclusivas do seu projeto.

3. Atribuir tarefas a vários usuários

O Infinity tem um atributo de membros que permite atribuir vários usuários a uma tarefa específica para melhorar a colaboração e o trabalho em equipe.

Para que a sua equipe de projeto seja superprodutiva, cada membro da equipe precisa estar ciente de suas responsabilidades. É por isso que o Infinity permite que você atribua funções específicas a membros da equipe com diferentes níveis de permissão.

2 Principais benefícios do uso do Infinity para gerenciamento de projetos

Aqui estão duas maneiras principais pelas quais você se beneficiará do uso do Infinity para gerenciar seus projetos:

1. Oferece suporte a diferentes modelos para todas as suas necessidades

A configuração de projetos do zero pode ser um pesadelo para a maioria de nós.

Felizmente, o Infinity oferece a você vários modelos em vários domínios para lhe dar uma vantagem inicial.

Se você precisa de um quadro kanban de projeto ou um sistema de tíquetes de suporte, você pode encontrar um modelo adequado.

E se você for um viciado em fitness, poderá usar o modelo de planejador de exercícios do Infinity para acompanhar suas rotinas e metas de exercícios.

2. Armazene e estruture infinitamente os dados do projeto

Projetos grandes lidam com muitos dados que podem ser difíceis de organizar e trabalhar.

Uma solução alternativa é dividir o projeto em pequenas unidades e organizá-las em uma hierarquia.

O Infinity pode ajudá-lo aqui.

O software permite que você organize projetos complexos em hierarquias que consistem em espaços de trabalho, quadros, pastas, subpastas, guias, listas e itens.

Dessa forma, você pode expandir seus projetos quase infinitamente, tornando a organização muito fácil.

5 principais limitações do gerenciamento de projetos infinitos (com soluções)

Várias visualizações de projetos, modelos, hierarquias, personalizações.... O Infinity parece ser a coisa certa.

Entretanto, o Infinity não é só sol e arco-íris.

As coisas ficarão tempestuosas quando você perceber que há várias limitações no Infinity gerenciamento de projetos . ☔

Bem, desta vez, pode ser que sim!

Aqui estão cinco motivos principais pelos quais você não deve usar o Infinity: Nenhum plano gratuito disponível neste artigo!

Isso o ajuda a mover dados entre seus aplicativos favoritos do local de trabalho sem precisar abrir inúmeras guias e janelas.

Além das Integrações, o ClickUp também oferece um recurso de importação automática que permite importar seus dados de outros softwares de gerenciamento de projetos como, por exemplo Acampamento básico e Jira .

Dessa forma, você pode mudar facilmente para o ClickUp sem complicações!

Aqui estão ainda mais motivos pelos quais o ClickUp é melhor que o Infinity:

Para o infinito e além com o ClickUp

Embora o Infinity tenha um grande impacto com seus diferentes modelos e visualizações, ele carece de alguns recursos básicos que o prejudicam. 🥊

Recursos como lembretes e exibições pessoais, que são comuns na maioria dos sistemas robustos de gerenciamento de tarefas não são encontrados no Infinity.

Uma ferramenta flexível de gerenciamento de projetos, como o ClickUp, tem um Bloco de notas , estimativas de tempo e um edição colaborativa para ajudá-lo a gerenciar e trabalhar em projetos com eficiência.

É claro que escolher um sabor de sorvete é difícil, mas com o ClickUp, selecionar o software de gerenciamento de projetos certo é muito fácil. Experimente ClickUp gratuitamente hoje mesmo para experimentar tudo o que você poderia pedir de uma plataforma de gerenciamento de projetos! 🍨