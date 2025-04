Modelos de formulários de pedidos gratuitos para Excel

Sua coleção de primavera tem 47 variações de camisetas, sua linha de outono precisa de previsão de tamanho e seu moletom mais vendido acionou um ponto de reabastecimento. E a sua planilha? Ela está tendo dificuldades para acompanhar todos esses detalhes cruciais.

Muitas empresas de vestuário têm dificuldade para gerenciar seus estoques e pedidos de forma eficaz em grandes volumes. Felizmente, os modelos do Excel projetados para empresas de vestuário oferecem um sofisticado gerenciamento de estoque sem os custos de software premium.

Use um modelo de formulário de pedido gratuito em Excel para enfrentar os desafios diários de cálculos de matriz de tamanho, previsão de estoque e controle de pedidos - tudo o que tira o sono dos gerentes de vestuário.

Este guia compartilhará modelos do Excel que entendem as demandas exclusivas do setor de vestuário.

O que faz um bom modelo de formulário de pedido em Excel?

Com um bom modelo de formulário de pedido de compra, o Excel permite que sua empresa de vestuário equilibre sofisticação e simplicidade. Ele serve como sua base operacional-gerenciando cálculos de tamanho, atualizações de estoque e processamento de pedidos em um só lugar.

Os principais recursos desses modelos de formulário de pedido incluem:

Ajuste da matriz de tamanho: Adapta-se a diferentes categorias de produtos, permitindo modificações fáceis ao lidar com diversas linhas de vestuário, como camisetas, jeans e jaquetas

Adapta-se a diferentes categorias de produtos, permitindo modificações fáceis ao lidar com diversas linhas de vestuário, como camisetas, jeans e jaquetas Fórmulas incorporadas: Permite usar fórmulas para lidar com cálculos complexos, como determinar os níveis ideais de estoque, ajustes de preços com base em variações de tamanho e estimativas de custo geral para pedidos em massa

Permite usar fórmulas para lidar com cálculos complexos, como determinar os níveis ideais de estoque, ajustes de preços com base em variações de tamanho e estimativas de custo geral para pedidos em massa Exibição de dados visuais: Rastreia o estoque de uma forma fácil de entender, com indicadores codificados por cores para níveis de estoque, gráficos para tendências de vendas e tabelas para distribuição de tamanhos

Rastreia o estoque de uma forma fácil de entender, com indicadores codificados por cores para níveis de estoque, gráficos para tendências de vendas e tabelas para distribuição de tamanhos Rastreamento de estoque em vários locais: Garante que você sempre saiba onde está o seu estoque (particularmente útil para empresas que gerenciam mais de um local)

Garante que você sempre saiba onde está o seu estoque (particularmente útil para empresas que gerenciam mais de um local) Gerenciamento de coleções sazonais: Acompanha o que está em demanda durante estações específicas, ajudando a alinhar os níveis de estoque com as tendências do mercado

Os melhores formulários de pedido incluem campos padrão de vestuário, como opções de cores, divisões de faixas de tamanho e formatos de números de estilo, o que os torna úteis para as demandas exclusivas do setor de moda.

Leia também Como criar um formulário no Excel

Modelos de formulário de pedido no Excel

No setor de vestuário, a concorrência acirrada significa que a velocidade de processamento afeta diretamente as taxas de atendimento e os níveis de satisfação do cliente.

Os formulários de pedido a seguir oferecem recursos especializados para ajudar as operações das empresas de vestuário a funcionar sem problemas, cobrindo todas as suas necessidades, desde o atacado até um formulário de pedido de fotografia:

1. Modelo de formulário de pedido da HubSpot

O modelo de formulário de pedido da HubSpot é uma base versátil para empresas de vestuário. Ele se integra perfeitamente aos fluxos de trabalho existentes nos formatos Excel, Word e Google Sheets.

via HubSpot Além do rastreamento básico de pedidos, esse modelo se concentra em vários detalhes:

Cálculos automatizados de execução de tamanho: Calcule rapidamente os custos para variações de tamanho, levando em conta os preços diferentes para cada tamanho

Calcule rapidamente os custos para variações de tamanho, levando em conta os preços diferentes para cada tamanho Marca personalizável: Permite adicionar o logotipo e as cores da sua empresa, fazendo com que o formulário de pedido de atacado pareça profissional e consistente com a identidade da sua marca

Permite adicionar o logotipo e as cores da sua empresa, fazendo com que o formulário de pedido de atacado pareça profissional e consistente com a identidade da sua marca Campos abrangentes de especificação do produto: Garante entradas precisas de pedidos com todos os detalhes, como tipo de tecido, instruções de cuidados e preferências de embalagem no formulário de pedido de camisetas

Independentemente de estar lidando com atacado ou varejo, esse modelo suporta instruções detalhadas de cuidados com a roupa, notas de pedido e outros detalhes importantes do produto.

Ideal para: Empresas de vestuário que precisam comunicar requisitos específicos de produtos a fabricantes ou varejistas

2. Modelo de controle de ordens de serviço da Microsoft

O Work Order Tracker Template da Microsoft mantém a produção sob controle com uma estrutura bem organizada. Ele usa formatação condicional para ajudar a gerenciar pedidos em várias linhas de produção.

via Microsoft Os principais recursos desse modelo incluem:

Números de pedido personalizáveis: Integre-se facilmente ao seu sistema existente, permitindo o rastreamento contínuo de cada pedido, desde a produção até a entrega

Integre-se facilmente ao seu sistema existente, permitindo o rastreamento contínuo de cada pedido, desde a produção até a entrega Descrições de trabalho detalhadas: Capture requisitos específicos para cada peça de roupa, incluindo materiais, medidas e instruções especiais

Capture requisitos específicos para cada peça de roupa, incluindo materiais, medidas e instruções especiais Atualizações de status: Mantenha a produção dentro do cronograma com o acompanhamento simples do progresso usando indicadores visuais como barras de status codificadas por cores

O modelo suporta o acompanhamento simultâneo de várias execuções de produção e é excelente para operações de fabricação de alto volume.

Ideal para: Empresas que precisam de uma abordagem estruturada para gerenciar várias linhas de produção

Dica profissional: Ao usar os modelos de formulário de pedido do Excel, aplique a formatação condicional para destacar níveis baixos de estoque, entregas atrasadas ou itens de alta demanda. Essa dica visual ajuda a identificar rapidamente as ações críticas, garantindo que você esteja sempre no topo do gerenciamento de pedidos.

3. Modelo de formulário de pedido simples da Template.net

Para empresas que priorizam a eficiência sem complexidade, o Simple Order Form Template by Template.net oferece funcionalidade. Seu design fácil de usar acelera o processamento de pedidos, mantendo a precisão.

via Template.net O modelo oferece:

Entrada rápida de pedidos: Campos de fácil utilização para especificações de vestuário, incluindo menus suspensos para opções comuns, como tamanhos e cores

Campos de fácil utilização para especificações de vestuário, incluindo menus suspensos para opções comuns, como tamanhos e cores Cálculos automatizados de preços: Minimiza os erros de preços calculando automaticamente os totais com base na quantidade de itens, no tamanho e em quaisquer descontos aplicáveis

Minimiza os erros de preços calculando automaticamente os totais com base na quantidade de itens, no tamanho e em quaisquer descontos aplicáveis Personalização flexível: Fácil adaptação a várias linhas de roupas, tornando-o ideal para empresas que produzem vários tipos de vestuário

Você também pode adicionar ou remover facilmente campos para se adequar a diferentes categorias de produtos, como roupas casuais, roupas externas ou acessórios, se estiver vendendo roupas.

Ideal para: Pequenas empresas que precisam de um formulário de pedido simples e eficaz para diferentes categorias de vestuário

4. Modelo de pedido de entrega simples da WPS

O Simple Delivery Order Template by WPS foi ajustado para lidar com os detalhes precisos que os varejistas de moda precisam ao gerenciar suas remessas.

via WPS Use este modelo para facilitar:

Gerenciar a distribuição de tamanhos diferentes para várias lojas, garantindo que cada local receba o sortimento correto com base nos dados de vendas

Rastrear os pedidos específicos e as programações de entrega, permitindo que você mantenha uma visão geral clara de quando e onde cada remessa é esperada

Esse modelo fácil de usar ajuda a otimizar os níveis de estoque e a reduzir situações de excesso ou falta de estoque em lojas individuais, o que é crucial para coordenar as entregas durante épocas de pico ou períodos promocionais.

Ideal para: Varejistas que gerenciam entregas em vários locais e precisam de um acompanhamento preciso da distribuição

5. Modelo de formulário de entrega de pedido de mercadorias da WPS

Com base na eficiência do gerenciamento de entrega, o Goods Order Delivery Form Template by WPS adota uma abordagem abrangente para o processamento de pedidos. Esse modelo se destaca especialmente por lidar com a complexidade da distribuição de varejo de moda.

via WPS Com seu layout simples, o modelo permite que você:

Rastrear vários pedidos e manter os detalhes da entrega, facilitando o gerenciamento de uma logística complexa

Manter as especificações e os cronogramas de entrega bem organizados, reduzindo a probabilidade de entregas perdidas ou erros na remessa

Se você gerencia um grande volume de pedidos e garante que todos os detalhes sejam contabilizados, este modelo é para você!

Ideal para: Grandes varejistas ou atacadistas que lidam com logística complexa com vários pedidos

6. Modelo de pedido de compra com lista de preços da WPS

O modelo de pedido de compra com lista de preços da WPS simplifica o gerenciamento de preços para varejistas de moda. Combinado com a documentação adequada por meio de um modelo padronizado de nota de entrada de mercadorias esse modelo simplifica todo o ciclo de compras.

via WPS Este modelo de pedido de compra está disponível para uso por meio da plataforma WPS:

Simplifica o rastreamento de pontos de preços variados entre produtos, incluindo diferentes tamanhos, cores e personalizações

Oferece suporte à documentação completa para o ciclo de compras, incluindo registros detalhados do que foi pedido, a que preço e de qual fornecedor

O modelo de formulário de pedido de compra garante que todas as informações sobre preços sejam centralizadas e fáceis de atualizar, reduzindo os erros durante o processo de compra. Isso é fundamental para manter a transparência e facilitar o relacionamento com os fornecedores.

Ideal para: Empresas de vestuário que precisam de gerenciamento simplificado de preços para diversas linhas de produtos

Limitações do uso do Excel para gerenciamento de pedidos

Os modelos de formulário de pedido do Excel oferecem uma maneira econômica de gerenciar as operações básicas de vestuário, mas, à medida que sua empresa cresce, eles têm suas limitações:

Atualizações manuais: Os modelos do Excel podem se tornar complicados ao atualizar um estoque em vários locais. Toda vez que os níveis de estoque mudam, eles precisam ser ajustados manualmente em todas as planilhas relevantes, o que gera ineficiências e aumenta o risco de erros

Os modelos do Excel podem se tornar complicados ao atualizar um estoque em vários locais. Toda vez que os níveis de estoque mudam, eles precisam ser ajustados manualmente em todas as planilhas relevantes, o que gera ineficiências e aumenta o risco de erros Processamento de pedidos personalizados: Pedidos especiais ou solicitações em massa geralmente exigem planilhas separadas, o que leva a um sistema fragmentado. Lidar com especificações exclusivas de clientes no Excel consome muito tempo e pode resultar em inconsistências, principalmente ao gerenciar vários pedidos especiais de uma só vez

Pedidos especiais ou solicitações em massa geralmente exigem planilhas separadas, o que leva a um sistema fragmentado. Lidar com especificações exclusivas de clientes no Excel consome muito tempo e pode resultar em inconsistências, principalmente ao gerenciar vários pedidos especiais de uma só vez Coordenação de fornecedores: A coordenação com vários fornecedores usando planilhas separadas pode resultar em perda de prazos, falta de comunicação e atrasos no cronograma de produção

A coordenação com vários fornecedores usando planilhas separadas pode resultar em perda de prazos, falta de comunicação e atrasos no cronograma de produção Integração de sistemas: Recursos limitados de integração com outros softwares podem resultar em fluxos de trabalho desarticulados e tomada de decisões ineficientes em tempo real. Sem uma integração perfeita com gerenciamento de formulários cRM ou sistemas de gerenciamento de depósito, os dados devem ser transferidos manualmente e reconciliados commodelos de inventárioo que consome muito tempo e está sujeito a erros

Esses desafios operacionais que vêm com os modelos de formulário de pedido no Excel indicam a necessidade de soluções mais robustas que atendam aos requisitos modernos dos negócios de vestuário.

Modelos alternativos de formulários de pedido em Excel

À medida que sua empresa de vestuário cresce, você pode precisar de uma solução mais robusta para acomodar suas necessidades em evolução. ClickUp oferece um conjunto de modelos projetados especificamente para enfrentar os desafios de gerenciamento de pedidos e controle de estoque enfrentados pelas empresas de vestuário.

Quick Hack: Você pode integrar os modelos do ClickUp ao Google Sheets ou a outros aplicativos para automatizar tarefas repetitivas, como a transferência de detalhes de pedidos. Isso pode economizar tempo e reduzir o risco de erros, especialmente ao gerenciar vários pedidos ou locais.

1. O modelo de formulário de pedido de produto do ClickUp

O gerenciamento de pedidos para sua coleção de primavera não deve exigir a alternância entre várias planilhas. O Modelo de formulário de pedido de produto ClickUp cria um único fluxo de trabalho que rastreia os pedidos desde a primeira consulta do cliente até a entrega final.

Modelo de formulário de pedido de produto ClickUp

Seja para gerenciar pedidos de camisetas individuais em vários tamanhos ou solicitações de atacado em massa, este modelo é perfeito:

Rastreamento do status do pedido: Rastreie os produtos pelos estágios de atendimento com atualizações de status claras, como "Pedido", "Embalado", "Em trânsito" e "Entregue"

Rastreie os produtos pelos estágios de atendimento com atualizações de status claras, como "Pedido", "Embalado", "Em trânsito" e "Entregue" Detalhes específicos do produto: Inclua campos para faixa de tamanho, cores e códigos de estilo, garantindo que todos os aspectos do produto sejam capturados

Inclua campos para faixa de tamanho, cores e códigos de estilo, garantindo que todos os aspectos do produto sejam capturados Automação inteligente: Automatize as entradas de pedidos, minimizando erros manuais e liberando tempo para tarefas mais estratégicas

Perfeito para pedidos de varejo e atacado, esse modelo centraliza o gerenciamento de pedidos, eliminando a necessidade de formulários de pedidos de terceiros e garantindo entregas precisas e pontuais.

Ideal para: Empresas que buscam reduzir erros manuais e aumentar a eficiência no rastreamento de pedidos

Leia também: 10 modelos de formulários de pedidos gratuitos em Excel e ClickUp

2. O modelo de pedido de compra e estoque do ClickUp

Digamos que suas jaquetas de outono vendam mais rápido do que o esperado ou que seus casacos de inverno precisem de novos espaços de produção; o Modelo de pedido de compra e estoque do ClickUp o ClickUp Purchase Order and Inventory Template (modelo de pedido de compra e estoque) lida com os pedidos recebidos e os níveis de estoque atuais, mantendo suas coleções sazonais sob controle.

Modelo de pedido de compra e estoque do ClickUp

Este útil modelo de formulário de pedido simplifica o gerenciamento de estoque com o seguinte:

Alertas automáticos de estoque baixo para evitar falta de estoque

Rastreamento de pedidos de ponta a ponta, do fornecedor ao atendimento

Atualizações de inventário em tempo real que refletem vendas, devoluções e recebimentos

Ideal para: É perfeito para empresas que gerenciam movimentações frequentes de estoque - de reabastecimentos de um único item a pedidos de coleta completos.

Leia também: 10 modelos gratuitos de ordens de compra em Excel, Word e ClickUp

3. Modelo de pedido de alteração do ClickUp Change Order Form Renovations

As tendências de vestuário estão sujeitas a mudanças nos gostos e preferências dos clientes. Você precisa acompanhar as últimas tendências, mas também precisa se preparar para qualquer alteração de última hora em seu fornecimento.

Modelo de formulário de pedido de alteração do ClickUp para reformas

O modelo Modelo de pedido de alteração do ClickUp Change Order Form Renovations permite que você atenda exatamente a esses requisitos com:

Rastreamento de modificações: Documente todas as alterações de especificações - tecido, tamanho e design - enquanto mantém os detalhes do pedido original

Documente todas as alterações de especificações - tecido, tamanho e design - enquanto mantém os detalhes do pedido original Visão geral do status do pedido: Monitore os pedidos personalizados em cada estágio para garantir a entrega no prazo

Ideal para: Empresas que precisam manter níveis de estoque precisos em um grande inventário

Leia também: Novo recurso de formulário do ClickUp + dicas de criação de formulários

4. O modelo de formulário de pedido de suprimentos do ClickUp

O modelo Modelo de formulário de pedido de suprimentos ClickUp aborda um aspecto crítico das operações de negócios de moda: gerenciar o fluxo constante de materiais e suprimentos que mantêm a produção funcionando sem problemas.

Modelo de formulário de pedido de suprimentos ClickUp

Use este modelo para:

Capturar detalhes essenciais de tecidos e aviamentos, incluindo qualidade, cor e informações do fornecedor

Rastrear qual departamento solicitou o pedido, ajudando a manter a responsabilidade e garantindo que as necessidades de cada departamento sejam atendidas sem sobreposição ou confusão

Esse modelo facilita todo o processo de pedido, desde a solicitação inicial até a entrega. As empresas de moda podem otimizar ainda mais seus relacionamentos com fornecedores usando modelos de lista de fornecedores .

Ideal para: Fabricantes de vestuário que gerenciam solicitações de materiais em vários departamentos

5. O modelo de formulário de pedido de cookies do ClickUp

Não se deixe enganar pelo nome - o Modelo de formulário de pedido de cookies do ClickUp oferece uma versatilidade notável para operações de varejo de moda.

Modelo de formulário de pedido de cookies do ClickUp

A estrutura simplificada do modelo se adapta perfeitamente ao gerenciamento de pedidos de alimentos (especialmente biscoitos), mostrando-se especialmente valiosa para empresas que lidam com várias linhas de produtos e pedidos personalizados. No entanto, você pode usá-lo em qualquer setor.

Ele se destaca em comparação com modelos de planilhas ao gerenciar solicitações de sobremesas personalizadas e compras no atacado. Combinado com os comprovados dicas de criação de formulários ele cria um sistema robusto para rastrear amostras e gerenciar o ciclo de vida do produto.

Ideal para: Gerenciar várias linhas de produtos e pedidos de roupas personalizadas com eficiência

6. O modelo de atendimento de pedidos do ClickUp

O modelo Modelo de atendimento de pedidos do ClickUp o ClickUp Order Fulfillment Template melhora as operações para varejistas de moda, trazendo clareza e eficiência para todo o processo de atendimento. Esse modelo mantém suas operações de remessa funcionando sem problemas, desde as verificações de estoque até o rastreamento de pacotes.

Modelo de atendimento de pedidos do ClickUp

Seus principais recursos incluem:

Marcadores de status de pedido: Acompanhe os pedidos em vários estágios com marcadores visuais, permitindo uma visão geral rápida de todos os pedidos ativos

Acompanhe os pedidos em vários estágios com marcadores visuais, permitindo uma visão geral rápida de todos os pedidos ativos Informações sobre a demanda: Analise o desempenho da coleção para antecipar tendências e tomar decisões informadas sobre reabastecimento e lançamento de novos produtos

Empresas de vestuário que já estão usando Modelos de formulários do Excel acharão essa solução um nível superior, pois ela cria uma ponte perfeita entre a colocação e o atendimento de pedidos.

Ideal para: Varejistas que desejam alinhar o estoque com a demanda dos clientes durante as épocas de pico

7. Modelo de pedidos de brindes da ClickUp Company

Deseja promover um parceiro de marca específico ou uma campanha de marketing em seu vestuário? O Modelo de pedidos de brindes da empresa ClickUp tem tudo o que você precisa!

Modelo de pedidos de brindes da empresa ClickUp

Use-o para:

Organizar pedidos por meio de uma progressão direta de atualizações de status: "Novo" (pedido confirmado), "Aguardando suprimentos" (materiais pendentes), "Pronto para enviar" (produção concluída) e "Enviado" (a caminho do cliente)

Capture dados essenciais de varejo de moda, como detalhes do cliente e requisitos de tamanho, volumes de pedidos em faixas de tamanho, pontos de preço e quebras de quantidade, cronogramas de produção e preferências de envio

Combinado com modelos de ordem de serviço ele pode manter registros precisos para necessidades de distribuição em larga escala.

Ideal para: Gerenciar pedidos de vestuário em massa e programas de mercadorias promocionais

8. O modelo de rastreador de vendas do ClickUp

O modelo Modelo de rastreador de vendas ClickUp eleva a análise de varejo de moda por meio de visualizações poderosas que transformam dados brutos em insights acionáveis para empresas de vestuário.

Modelo de rastreador de vendas ClickUp

Use as diferentes visualizações do modelo para obter instantâneos abrangentes de diferentes aspectos das vendas de sua empresa de vestuário:

A Visão do rastreador de vendas para uma análise mensal abrangente de sua linha de moda

para uma análise mensal abrangente de sua linha de moda A visualização Sales Status per Product View (Status de vendas por produto) para gerenciamento de coleções

(Status de vendas por produto) para gerenciamento de coleções A Visão de volume de vendas por mês para uma perspectiva de alto nível, essencial para o planejamento estratégico

Ideal para: Varejistas de moda que desejam obter insights mais profundos sobre o desempenho dos produtos e as tendências de vendas

9. O modelo de formulário de pagamento ClickUp

Você já teve aquelas semanas em que todas as transações financeiras da sua empresa exigem sua atenção simultaneamente? Seu desfile terá várias pré-encomendas, enquanto os clientes atacadistas confirmarão as entregas da primavera.

Durante esses momentos movimentados do varejo, o Modelo de formulário de pagamento do ClickUp organiza seus registros de pagamento.

Modelo de formulário de pagamento do ClickUp

Além de gerenciar suprimentos, fornecedores, clientes e operações comerciais, é preciso garantir que os pagamentos e as informações sobre transações da sua empresa sejam registrados com precisão nos formulários de pedidos.

Este modelo o ajuda a capturar as minúcias do seu histórico de pagamentos, permitindo que você:

Acompanhe todos os detalhes da transação, como métodos de pagamento usados, valores totais do pedido, status atual, acompanhamentos necessários e registros de recebimento

Lidar com vários cenários de pagamento comuns no varejo de vestuário, incluindo depósitos e saldos de atacado, pagamentos divididos para pedidos grandes, pré-pedidos sazonais, depósitos de clientes para trabalhos personalizados e rastreamento de transações internacionais

Ideal para: Rastrear e gerenciar pagamentos de pedidos de vestuário no atacado ou personalizados

Independentemente de suas necessidades, esses modelos de formulário de pedido o ajudam a maximizar a eficiência do gerenciamento de pedidos e a facilitar os processos de pedidos e a logística em etapas simples.

Assuma o controle do seu estoque e dos seus pedidos hoje mesmo

Seja você uma boutique que está começando com sua primeira coleção sazonal ou um varejista estabelecido que gerencia cadeias de suprimentos complexas, o modelo certo de formulário de pedido em Excel pode fazer toda a diferença.

Os modelos do Excel oferecem soluções práticas, enquanto as opções mais avançadas do ClickUp proporcionam flexibilidade e escalabilidade para necessidades em constante evolução.

O uso desses formulários de pedido pode otimizar o processamento de pedidos, reduzir erros e melhorar a eficiência geral no gerenciamento de sua empresa de vestuário.

Pronto para facilitar o gerenciamento de pedidos? Registre-se no ClickUp gratuitamente para explorar esses modelos hoje e ajudar suas operações comerciais a acompanhar o ritmo de crescimento de sua marca.