Principais estruturas de priorização para uma melhor tomada de decisão

A diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas realmente bem-sucedidas é que as pessoas realmente bem-sucedidas dizem não a quase tudo.

Warren Buffet, investidor e filantropo americano

Independentemente de você dizer não a quase tudo, há uma coisa que o tornará bem-sucedido: Escolher deliberadamente o que você faz.

Em outras palavras, priorizar o trabalho que você faz é a base do sucesso.

Essa máxima é especialmente verdadeira no desenvolvimento de produtos. Nesta postagem do blog, discutiremos por que, quando e como usar a estrutura de priorização ao criar produtos de software bem-sucedidos.

Entendendo as estruturas de priorização de produtos

A priorização de produtos é uma abordagem estruturada que as equipes de engenharia usam para tomar decisões sobre quais recursos construir, quando e por quê.

Em um cenário típico de desenvolvimento de produtos, há dezenas de bugs, melhorias e recursos que precisam da atenção da equipe. A priorização de produtos ajuda as equipes a concentrar sua atenção no trabalho que importa.

Exemplo: Digamos que você esteja criando um aplicativo móvel para os usuários jogarem o jogo de cartas Solitaire. Os usuários podem exigir um botão de desfazer. Os anunciantes podem solicitar uma maneira de adicionar vídeos entre os jogos.

O desempenho do seu aplicativo pode exigir que você divida alguns recursos em unidades menores. A equipe de produtos pode ter seu próprio conjunto de novos recursos de jogo. O que você faz primeiro? Como você prioriza?

Boas equipes de desenvolvimento usam uma série de métodos testados pelo tempo técnicas ágeis de priorização para tomar decisões. Essas estruturas são construídas:

Colaboração : A estrutura oferece a todos uma base comum para a tomada de decisões, evitando desentendimentos desnecessários

: A estrutura oferece a todos uma base comum para a tomada de decisões, evitando desentendimentos desnecessários Consistência : Quando a mesma abordagem é usada para priorização de recursos em cada sprint, as equipes têm consistência e previsibilidade a longo prazo

: Quando a mesma abordagem é usada para priorização de recursos em cada sprint, as equipes têm consistência e previsibilidade a longo prazo Clareza : Quando toda a equipe sabe por que uma decisão está sendo tomada, há um alinhamento estratégico com o roteiro do produto

: Quando toda a equipe sabe por que uma decisão está sendo tomada, há um alinhamento estratégico com o roteiro do produto Velocidade : As decisões podem ser tomadas mais rapidamente com estruturas, minimizando reuniões e outras idas e vindas

: As decisões podem ser tomadas mais rapidamente com estruturas, minimizando reuniões e outras idas e vindas Rastreabilidade: As estruturas também servem como um registro de decisões passadas, o que pode ajudar os novos membros da equipe a se integrarem rapidamente

Tudo isso é ótimo, mas o que são exatamente esses frameworks? 🤔

Vamos descobrir.

Quadros populares de priorização de produtos

Não existe uma estrutura de priorização de produtos que seja a melhor para todos. Na verdade, com base na situação, nos recursos e nas decisões a serem tomadas, há várias estruturas que as equipes de desenvolvimento de produtos usam. Aqui estão algumas das principais estruturas de priorização de gerenciamento de produtos que podem ajudar em sua jornada.

1. Método MoSCoW

MoSCoW - abreviação de must-have, should-have, could-have, and won't-have - é uma estrutura de priorização simples e fácil de usar. Como o nome sugere, ele ajuda as equipes a categorizar os recursos em:

Deve ter : Recursos que não são negociáveis e são essenciais para atender às necessidades do usuário

: Recursos que não são negociáveis e são essenciais para atender às necessidades do usuário Deveria ter : Necessários, mas não tão críticos em termos de tempo quanto os recursos obrigatórios

: Necessários, mas não tão críticos em termos de tempo quanto os recursos obrigatórios Poderia ter : Recursos bons de se ter, sem os quais o usuário pode viver

: Recursos bons de se ter, sem os quais o usuário pode viver Não terá: Não é importante o suficiente para estar no radar da equipe

Esse é um ótimo método a ser seguido se as necessidades do usuário forem claras e também a principal consideração para a tomada de decisões. A estrutura de entrega de projetos ágeis do método de desenvolvimento de sistemas dinâmicos (DSDM) favorece o MoSCoW como estrutura de priorização.

Prós Cons Simples e fácil de usar As decisões podem ser arbitrárias sem dados sobre as necessidades dos usuários Claros e focados no cliente Fácil de superestimar o número de recursos obrigatórios Adequado também para equipes não técnicas Dentro de cada categoria, é impossível priorizar mais

prós e contras do método MoSCoW_

2. Modelo de pontuação RICE

RICE significa alcance, impacto, confiança e esforço. O Priorização RICE o modelo RICE atribui valores a cada um desses parâmetros e calcula uma pontuação combinada com base na qual os recursos são priorizados.

Alcance refere-se ao número de pessoas/usuários que serão afetados pelo recurso (em um período de tempo específico)

refere-se ao número de pessoas/usuários que serão afetados pelo recurso (em um período de tempo específico) Impacto refere-se ao grau em que os usuários serão afetados, geralmente pontuado em uma escala de 0,25 a 3 (em que 3 representa um impacto enorme)

refere-se ao grau em que os usuários serão afetados, geralmente pontuado em uma escala de 0,25 a 3 (em que 3 representa um impacto enorme) Confiança refere-se ao nível de certeza das estimativas de alcance e impacto, geralmente representado como uma porcentagem

refere-se ao nível de certeza das estimativas de alcance e impacto, geralmente representado como uma porcentagem Esforço é o volume de trabalho que o recurso exige, geralmente estimado em pessoas-mês

Depois de obter esses números, você calcula a pontuação RICE usando a seguinte fórmula.

Pontuação RICE = (Alcance × Impacto × Confiança) / Esforço

A pontuação RICE representa o valor comercial potencial do recurso em relação ao esforço/recursos de desenvolvimento. Os recursos com pontuações RICE mais altas são priorizados.

Prós Cons Considera vários fatores ao tomar decisões; pode ser complexo calcular, especialmente se houver muitos recursos O valor de confiança compensa qualquer incerteza na estimativa. Estimar o alcance, o impacto, o esforço etc. pode ser difícil, criando pontuações arbitrárias Representa o valor como uma função do esforço (também ajuda a medir o retorno sobre o investimento)

Prós e contras do modelo de pontuação RICE

3. Modelo Kano

Assim como o MoSCoW considera as necessidades do usuário, o modelo Kano prioriza os recursos com base na satisfação do cliente. Criado pelo especialista em gerenciamento de qualidade Noriaki Kano, esse modelo categoriza os recursos em:

Básicos : Sem esses recursos, o cliente ficará insatisfeito

: Sem esses recursos, o cliente ficará insatisfeito Necessidades : Esses recursos aumentam a satisfação do cliente

: Esses recursos aumentam a satisfação do cliente Delighters: Esses recursos vão além para criar a satisfação do cliente

Às vezes, operações do produto as equipes também podem usar mais duas categorias, como "qualidade indiferente", ou seja, recursos que não satisfazem nem insatisfazem os clientes, e "qualidade reversa", ou seja, recursos que podem gerar insatisfação quando implementados.

Prós Cons O processo de priorização e a coleta de dados CSAT podem ser demorados O feedback do cliente é coletado usando o questionário Kano de usuários reais. Os clientes pesquisados podem não entender/imaginar os recursos a serem desenvolvidos no futuro Conecta a experiência do usuário (UX) à qualidade do produto Concentra-se apenas na satisfação do cliente sem considerar esforços ou recursos

prós e contras do modelo Kano_

4. Quadrante de valor vs. esforço

O quadrante de valor vs. esforço é uma versão mais simples do modelo de pontuação RICE. Ele compara o valor derivado de um recurso, como receita, lucro, aquisição de clientes, economia de custos etc., com o esforço envolvido no desenvolvimento do referido recurso, incluindo quaisquer riscos, dependências e complexidade.

Com base na pontuação de valor vs. esforço, os recursos são dispostos em quatro quadrantes, como a matriz de Eisenhower. Os recursos que produzem a maior pontuação de valor vs. esforço são priorizados para desenvolvimento.

Prós Cons Valor e esforço podem ser definidos de forma ampla, resultando em estimativas arbitrárias Ajuda a atribuir recursos e esforços limitados aos aspectos de maior valor Como o alto e o baixo esforço ou valor são subjetivos, podem surgir divergências, atrasando as decisões A dívida tecnológica e os recursos de desempenho podem ser despriorizados devido à incapacidade de estimar o valor

Prós e contras do quadrante Valor vs. esforço

Modelo de matriz de prioridades do ClickUp

Para obter uma versão mais direta desse modelo, experimente o modelo Modelo de matriz de prioridades do ClickUp . Nesse método, você categoriza os recursos com base em duas dimensões: prioridade e importância. Você os coloca visualmente em uma matriz 2×2 e, em seguida, trabalha com eles um por um.

5. Pontuação do ICE

O ICE, como você deve ter adivinhado, é semelhante ao modelo de pontuação RICE, com pequenas diferenças. ICE significa impacto, confiança e facilidade.

Impacto : Efeito potencial ou valor comercial do recurso

: Efeito potencial ou valor comercial do recurso Confiança : Certeza sobre o impacto e a facilidade estimados

: Certeza sobre o impacto e a facilidade estimados Facilidade: Facilidade com que esse recurso pode ser desenvolvido, considerando os riscos, os recursos e a complexidade

Pontuação do ICE = impacto x confiança x facilidade

Os recursos com pontuações ICE mais altas são priorizados em relação àqueles com números mais baixos.

Prós | Cons |

| ---------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- |

| Impacto e facilidade são subjetivos, resultando em pontuações arbitrárias

| A pontuação de confiança ajuda a compensar as imprecisões na estimativa

| O que você define como impacto pode afetar desproporcionalmente as decisões de priorização

prós e contras da pontuação Ice_

6. Pontuação de oportunidades

Extraído do livro pioneiro de Anthony Ulwick "Outcome-driven innovation", o modelo de pontuação de oportunidades classifica os recursos em escalas de satisfação e importância. A classificação real é feita pelos clientes. Assim, as equipes fazem duas perguntas aos clientes:

Qual é a importância de um recurso ou da funcionalidade que ele oferece?

Qual é o grau de satisfação do cliente com as soluções atuais para alcançar o mesmo resultado?

Isso ajuda a identificar os recursos que são mais importantes, mas que têm a menor satisfação. Você os priorizará.

Prós Cons Depende da opinião de um cliente, que pode ou não ter opiniões sobre os recursos que são bons para se ter Pesquisas para cada recurso do roadmap do produto podem ser entediantes para a equipe de desenvolvimento e para o cliente Mapeado em um gráfico 2×2 simples para análise visual

prós e contras da pontuação de oportunidades

7. Mapeamento de histórias

O mapeamento de histórias é uma estrutura de priorização criada com base na jornada do usuário pelo produto.

Em termos simples, as equipes de gerenciamento de produtos criam colunas para cada marco significativo na jornada do usuário.

Por exemplo, se você estiver criando o jogo Solitaire, suas colunas poderão incluir login, design de cartas, configurações, empilhamento de cartas, animações de conclusão do jogo etc.

Em cada uma dessas colunas, as equipes listam os recursos e os priorizam com base na sua importância para a experiência geral do usuário.

O maior uso do mapeamento de histórias é identificar os recursos do produto mínimo viável (MVP). Entretanto, quando o produto é simples o suficiente, essa estrutura também pode ser usada além do estágio de MVP.

Prós Cons Foco na jornada do usuário, garantindo a máxima cobertura Quando a jornada do usuário se torna multifacetada e complexa, esse método pode perder a simplicidade Simples de usar e visual - fácil de traçar a linha (literalmente) em torno do que você fará ou não fará Permite que as equipes estabeleçam prioridades com base em atividades, tarefas e subtarefas

Prós e contras do mapeamento de histórias

8. Custo do atraso

Todas as estruturas acima se concentram nos benefícios do recurso, como o valor comercial ou o aumento no índice de satisfação do cliente. A priorização do custo do atraso inverte isso.

Ao usar o modelo de custo de atraso, você prioriza os recursos com base nas consequências de não criá-los, ou seja, o que acontecerá se o cliente não tiver esse recurso hoje? Ou quantos novos usuários serão perdidos se não tivermos alguns recursos básicos?

Considerar o custo financeiro e o custo de oportunidade de não fazer o trabalho motiva as equipes a fazer as coisas mais importantes primeiro.

Prós Cons O custo de não fazer algo mantém as equipes atentas às oportunidades que estão perdendo O foco no custo do atraso pode gerar sentimentos negativos sobre o motivo pelo qual a equipe está desenvolvendo o produto Traz o foco da equipe para a eficiência, a velocidade e o valor do processo

prós e contras do custo do atraso

A lista acima é apenas uma das mais populares ferramentas de priorização atualmente disponíveis para uso das equipes de engenharia. Com base em seu produto, cliente e necessidades, você pode escolher uma estrutura que funcione para você.

Por exemplo, as equipes usam o teste de 100 dólares ou o modelo de compra de um recurso quando têm prioridades concorrentes . Em cada um desses casos, as equipes tomam decisões de prioridade com base em como gastariam seus orçamentos (US$ 100).

Se você é novo na priorização de produtos, pode começar com um simples Matriz de Eisenhower . Há dezenas de modelos de priorização para você escolher.

Independentemente da estrutura que estiver usando, há alguns fatores importantes a serem considerados. Vamos explorá-los a seguir.

Escolhendo a estrutura de priorização correta

Não existe uma estrutura de priorização única e universalmente perfeita. Quando você precisa de simplicidade, o modelo MoSCoW funciona melhor. Quando você tem recursos limitados, o modelo de valor versus esforço é mais adequado. E quando a qualidade de seu produto é fundamental, o modelo Kano ajuda.

Portanto, a escolha da estrutura de priorização correta depende de vários fatores, como os seguintes.

Objetivos

Quais são suas metas de negócios? Quais são as metas de seu produto? Se você estiver em um estágio muito inicial, sua meta principal pode ser lançar um MVP dentro de um prazo.

Para isso, a estrutura de mapeamento de histórias de usuários pode ser a escolha mais adequada.

Recursos

Se você é uma organização pequena com recursos de desenvolvimento limitados, sua meta pode ser criar recursos que gerem o máximo de impacto com o mínimo de recursos. Sua estrutura de priorização deve se adaptar a isso.

Nesses casos, o modelo RICE ou a matriz de valor vs. esforço é o mais adequado.

Maturidade da equipe

A melhor maneira de priorizar é de forma colaborativa. No entanto, nem sempre temos equipes com a maturidade necessária para tomar decisões importantes.

Por exemplo, uma equipe de jovens desenvolvedores talvez não consiga ver a linha que vai do esforço ao valor comercial.

Nesses casos, os gerentes de produto geralmente tomam decisões em nome da equipe. Então, estruturas de priorização como RICE ou valor vs. esforço são úteis para fornecer à equipe a justificativa para as decisões.

Dados disponíveis

A maioria das estruturas quantitativas, como RICE ou ICE, depende da força dos dados.

Por exemplo, você precisa ser capaz de calcular com razoável certeza qual pode ser o alcance ou o impacto de um recurso específico.

Quando esses dados não estão disponíveis, a decisão pode se tornar arbitrária e as opiniões podem se exaltar.

Se você não tiver os dados, métodos colaborativos como o MoSCoW ou o mapeamento de histórias seriam a melhor opção.

Estratégia de produto

Toda organização tem uma estratégia de gerenciamento de produtos . Um produto pode querer oferecer um punhado de recursos de uma forma agradável. Outro pode querer ser o aplicativo completo, repleto de recursos. Outro ainda pode depender do que os clientes esperam. Uma boa priorização precisa estar alinhada com a estratégia do produto.

Depois de escolher a estratégia de priorização, é hora de implementá-la de forma eficaz.

Implementando a priorização de produtos em cenários do mundo real

Uma estrutura de priorização é simplesmente uma ferramenta que o orienta na tomada de decisões. Seu sucesso depende de como você usa a ferramenta de forma consistente e eficaz. Para isso, você precisa implementá-la em sua organização de forma completa com uma ferramenta de gerenciamento de projetos como ClickUp para equipes de produtos . Veja como.

Identificando e categorizando tarefas

Uma boa priorização requer um ótimo backlog. Antes de fazer qualquer coisa, certifique-se de ter um backlog sólido de recursos a serem desenvolvidos pela sua equipe.

Criar backlog

Dê a cada item do backlog um nome diferenciado e adicione uma descrição clara do mesmo. Esses itens modelos de gerenciamento de tarefas oferecem um bom ponto de partida.

A melhor maneira de fazer isso é usar uma ferramenta de gerenciamento de tarefas como ClickUp . Crie uma tarefa para cada item do backlog, adicione uma descrição, crie campos personalizados e mantenha um registro claro de todas as ideias.

Um backlog dinâmico com ClickUp Tasks

Ver tarefas

Agora, visualize todas as suas tarefas em um só lugar, simplificando a tomada de decisões sobre cada uma delas. As visualizações de lista, calendário e quadro do ClickUp são fantásticas para isso. Elas o ajudam a visualizar suas tarefas, permitindo que você arraste e solte recursos em seus compartimentos de prioridade.

Categorizar tarefas

Agora, categorize as tarefas se sua estrutura de priorização precisar delas.

Por exemplo, se você escolher o modelo de mapeamento de histórias, precisará categorizar suas tarefas em cada marco da jornada do usuário. Modelo de matriz de prioridade de ação do ClickUp oferece uma maneira simples de categorizar as tarefas com base no esforço e no impacto. Esse modelo simplifica as decisões de priorização e oferece clareza sobre as próximas etapas.

Atribuir prioridades e proprietários

Depois de definir a base, é hora de priorizar as tarefas nas categorias que você escolheu.

Prioritize

Reúna-se como uma equipe, veja todas as tarefas disponíveis e mova-as para os grupos de prioridade corretos. Use Prioridades de tarefas do ClickUp para definir níveis de prioridade prontos para uso.

Priorização pronta para uso no ClickUp

Além disso, você também pode criar campos personalizados para níveis de prioridade personalizados.

Por exemplo, você pode criar um campo personalizado para a priorização do MoSCoW e ter opções para "must-have", "should-have", "could-have" e "wont-have".

Para uma abordagem visual desse processo, experimente Modelo de matriz de priorização do ClickUp . Esse modelo personalizável e fácil de usar para iniciantes permite que você arraste e solte recursos em uma matriz 2×2 para priorização. E mais? Você também pode manter seu conjunto de ideias no mesmo quadro branco.

Atribuir propriedade

Com base em suas discussões, atribua a responsabilidade pelas tarefas aos membros da equipe.

Revisão e ajuste de prioridades

Todo sprint é um exercício de priorização. O que não era tão crítico no sprint anterior pode se tornar importante em breve. Portanto, os proprietários de produtos precisam se manter adaptáveis para revisar e ajustar as prioridades de tempos em tempos.

O ClickUp torna isso mais fácil. Painéis do ClickUp oferecem uma visão em tempo real do progresso de cada tarefa, permitindo que você revise e ajuste as prioridades conforme necessário.

Por exemplo, se você perceber que um recurso está levando mais tempo do que o estimado, poderá recalcular rapidamente a pontuação RICE e redefinir a prioridade.

Relatórios de impressão em ClickUp Dashboards

Com Automações do ClickUp além disso, você também pode simplificar os processos para dar suporte a uma melhor priorização e entrega. Por exemplo, se um recurso estiver demorando muito, ele pode ser notificado ao proprietário do produto para nova priorização. Se algo estiver dependendo de uma tarefa incompleta, os desenvolvedores podem ser notificados para ajustes. Ou, se a pontuação de satisfação do cliente em um recurso específico estiver caindo, ele pode ser automaticamente colocado no topo da lista de prioridades.

Com todas as estruturas, ferramentas e práticas recomendadas, você dominou como priorizar seu trabalho . Agora, como você sabe se isso é eficaz? Aqui estão algumas ideias.

Medindo o sucesso da priorização de produtos

Para muitas equipes, priorização de projetos é um exercício subjetivo. A resposta sobre o que construir em seguida costuma ser um palpite. Mesmo com estruturas testadas e comprovadas, há um nível de arbitrariedade na tomada de decisões.

A única maneira de evitar isso é analisar o sucesso do próprio exercício de priorização. Veja como.

Compare com as metas

Um fator importante a ser considerado ao priorizar os recursos do produto é a meta comercial. Meça o sucesso de sua estrutura de priorização perguntando se você alcançou essas metas.

Por exemplo, se a meta comercial for melhorar a satisfação do cliente e você usou o modelo Kano, meça o aumento nas pontuações de CSAT após a implementação do recurso.

Medir o valor

Muitos modelos de priorização, incluindo RICE, ICE, valor vs. esforço etc., dependem do impacto do recurso nos negócios. Portanto, a melhor maneira de medir a eficácia da priorização é rastrear se o valor foi realmente realizado.

Por exemplo, se você esperava que as inscrições de novos usuários aumentassem após a versão mais recente com melhorias de desempenho, use um widget no ClickUp Dashboard para rastrear isso a partir da data de lançamento do recurso.

Rastreie a precisão dos dados

Se você estiver usando um modelo que incorpora esforços em decisões de priorização, também poderá encontrar utilidade no rastreamento da eficiência.

Por exemplo, compare o tempo estimado com o tempo real gasto para garantir que os dados que você usou para priorização sejam os mais precisos possíveis.

Desempenho da equipe

Um dos aspectos que não é medido com frequência é o desempenho e a satisfação da equipe. A equipe se sente sobrecarregada com a estrutura de priorização? Ela está tomando muito tempo? A estrutura de priorização é adequada aos recursos disponíveis?

Para medir a eficácia da sua priorização, também é útil ter em mente a sua equipe. Realize pequenas pesquisas para entender como a priorização afeta gerenciamento da carga de trabalho . Adapte-se adequadamente.

Priorize o sucesso com o ClickUp

A criação de um ótimo software depende de vários fatores: foco no cliente, excelência técnica, disponibilidade de recursos, estratégia bem definida, mercado e muito mais. Para equilibrar essas partes móveis e criar os recursos que causam o máximo impacto, você precisa de duas coisas: A estrutura de priorização correta e uma ferramenta poderosa para implementá-la.

Nesta publicação do blog, você aprendeu algumas das estruturas de priorização mais populares usadas por equipes de alto desempenho. Para ser eficaz gerenciamento de prioridades integre sua estrutura ao planejamento do projeto com a plataforma de gerenciamento de projetos tudo-em-um do ClickUp.

Use o ClickUp para documentar, visualizar, categorizar e priorizar seu backlog para um desenvolvimento eficaz do produto. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo .