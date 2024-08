Técnicas de priorização ágil: Dominando o Scrum & Métodos RICE

Um dos princípios do Agile é a simplicidade, que também inclui a "arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado" Uma maneira eficaz de as equipes ágeis conseguirem isso é por meio da priorização.

Em todo o ágil, Gerenciamento de projetos Scrum em um projeto ágil como o Scrum, o desenvolvimento enxuto, a programação extrema e outros modelos de engenharia semelhantes, a priorização é um componente fundamental. Vamos ver o que é, como funciona e como você pode otimizar seu trabalho com uma boa priorização ágil.

Entendendo a priorização ágil

A priorização ágil é o processo de avaliar e classificar sistematicamente as tarefas/recursos/requisitos com base no valor comercial, nas necessidades do cliente, nas dependências, nos riscos e no feedback das partes interessadas.

Por que a priorização ágil é importante?

A priorização forma a base do que equipes ágeis trabalham durante cada iteração. Isso ajuda a:

Escolher recursos que ofereçam o máximo de valor para o cliente

Criar incrementos que atendam às necessidades do cliente

Otimizar a alocação de recursos para o que importa

Mitigar os riscos do projeto com a entrega antecipada e consistente de recursos de alto valor

Adaptar-se às mudanças do mercado

Como a priorização ágil é diferente dos modelos tradicionais de planejamento de desenvolvimento?

Embora os resultados sejam os mesmos, a metodologia ágil é fundamentalmente diferente em sua abordagem. Veja como.

Diferenças entre a priorização tradicional e a priorização ágil

Saiba mais sobre as diferenças em Guia do ClickUp para iniciantes em metodologias ágeis .

Quatro níveis de prioridade

Na maioria dos modelos, as equipes priorizam suas tarefas agrupando-as em quatro níveis.

Crítico/urgente: Tarefas que exigem atenção imediata devido à sua importância e sensibilidade ao tempo

Alto: tarefas que são importantes, mas menos sensíveis ao tempo do que as tarefas críticas

Médio: Tarefas importantes, mas que podem ser adiadas, se necessário

Baixa: tarefas que são menos urgentes ou críticas do que outras

Antes de falarmos sobre como aplicar uma técnica de priorização ágil em sua equipe, vamos ver o que ela implica.

Componentes da priorização ágil

A priorização ágil considera vários componentes para determinar em que a equipe trabalha.

Necessidades do cliente: As necessidades e demandas do cliente, conforme visto na pesquisa de experiência do usuário, no feedback do usuário ou na observação de tíquetes/relatórios de erros

Tendências do mercado: Evolução do mercado, tendências, práticas recomendadas e vulnerabilidades de segurança

Valor comercial: Receita, lucratividade, satisfação do cliente e outros valores comerciais derivados de cada recurso

Usabilidade: Quaisquer preocupações ou lacunas na capacidade do cliente de usar o produto de forma completa e eficaz

Trocas: Do que a equipe deve abrir mão como resultado da escolha de um determinado recurso?

Estatísticas: As equipes ágeis usam várias técnicas estatísticas, como a análise de Pareto, análise de custo-benefício e análise de risco para ajudá-los a definir as prioridades. Eles também usam vários modelos testados ao longo do processo.

Modelos de priorização no desenvolvimento ágil

Apesar de ter os parâmetros de decisão claros, a priorização pode ser difícil. Por exemplo, a pesquisa de UX pode sugerir que os clientes exigem duas coisas - um aplicativo móvel e personalização - igualmente. Ao se deparar com essas situações, como priorizar?

Usando os vários modelos ágeis de priorização disponíveis. Vamos discutir alguns deles a seguir.

1. Modelo de priorização de requisitos

O modelo de priorização de requisitos ajuda a avaliar e classificar os recursos com base em sua importância, valor e impacto nas metas do projeto.

Nesse modelo, as equipes normalmente classificam o recurso em consideração em uma escala de baixo, médio, alto e urgente, com base em seu potencial de mover a agulha nas metas do projeto.

2. Modelo Kano

O modelo Kano prioriza os recursos que terão impacto máximo nos índices de satisfação do cliente.

Como a maioria dos outros modelos, o Kano se concentra estritamente no cliente. Ele ajuda as equipes a identificar recursos de alta satisfação, que podem ser priorizados por meio de uma análise de custo-benefício.

3. Priorização do MoSCoW

A priorização do MoSCoW categoriza os requisitos em quatro níveis de prioridade: Deve ter, Deveria ter, Poderia ter e Não terá.

Com essa estrutura, as equipes podem separar claramente o que é importante imediatamente e o que pode ser desenvolvido a longo prazo. Ela também ajuda a planejamento ágil da capacidade .

Modelo de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp

4. Pôquer de prioridade

Também conhecido como pôquer de planejamento, o pôquer de prioridade é uma estratégia de jogo em que cada membro da equipe usa cartas para estimar o tempo/esforço/pontos de história para cada tarefa no backlog do produto.

Incorporando as estimativas e as contribuições de todos, o pôquer de prioridades é uma forma transparente de tomar decisões em grupo.

5. teste de 100 dólares

O teste de 100 dólares é semelhante ao pôquer de prioridades, com algumas diferenças. Cada membro da equipe recebe um orçamento hipotético de US$ 100, que pode ser gasto em recursos com base em seu valor percebido. É um método de priorização ponderada excelente para configurações de grupo.

O foco principal do teste dos 100 dólares é o valor do cliente, o que ajuda as equipes a se concentrarem na alocação de recursos limitados em coisas que produzem o máximo de ROI.

6. Classificação da pilha

A classificação de pilha classifica cada tarefa por prioridade, com os itens essenciais recebendo as classificações mais altas e os itens menos importantes recebendo as classificações mais baixas. Para cada sprint, a equipe seleciona itens com classificações altas para desenvolvimento.

Sempre que um novo item é adicionado ao backlog, o proprietário do produto o compara com as tarefas existentes e atribui uma classificação, inserindo-o na lista de prioridades.

7. Custo do atraso

O modelo de priorização do custo do atraso concentra-se nas consequências em vez de nos benefícios.

No modelo de custo de atraso, as equipes quantificam o impacto do adiamento de tarefas ou recursos. Em seguida, elas priorizam as tarefas com base no custo potencial do atraso na entrega. Considerar as consequências financeiras do atraso ajuda a tomar decisões informadas de priorização e alocação de recursos.

8. Matriz de prioridade

A matriz de prioridade ágil é uma ferramenta visual para Equipes Scrum para priorizar tarefas por importância e urgência. Ele transmite as prioridades às partes interessadas e garante o alinhamento organizacional, dando às equipes uma visão clara das prioridades, ajudando-as a se concentrar em concluir primeiro as tarefas de alto valor.

Agora que você já está familiarizado com alguns modelos de priorização ágil, vamos explorar mais algumas técnicas que podem ser aplicadas ao seu planejamento de sprint reuniões.

Aloque recursos e planeje sprints de forma eficaz com a visualização de carga de trabalho do ClickUp

Técnicas de priorização ágil

Algumas das técnicas de planejamento de projetos mais populares foram adaptadas à maneira ágil de trabalhar para produzir resultados extraordinários. Algumas das mais comuns são as seguintes.

A Matriz de Eisenhower: 4 Quadrantes Gerenciamento ágil do tempo

A Matriz de Eisenhower divide as tarefas em quatro quadrantes: Urgente e importante, nem urgente nem importante, não urgente mas importante e urgente mas não importante.

Esse modelo simples ajuda as equipes a esclarecer as respostas a duas perguntas: É importante que seja feito? Ela precisa ser feita agora?

RICE: Técnicas de priorização ágil balanceada

O RICE (Reach, Impact, Confidence, and Effort) classifica os recursos de acordo com o impacto e o esforço potenciais.

Alcance: Quantas pessoas você espera alcançar em um determinado período de tempo?

Impacto: quantas conversões/vendas/ações você espera?

Confiança: Qual é o seu grau de confiança em relação às suas estimativas sobre os dois fatores acima?

Esforço: Quanto esforço seria necessário para concluir esse recurso?

Trabalho mais curto ponderado primeiro [WSJF]

A filosofia ágil acredita que as tarefas com o valor mais alto e a duração mais curta precisam ser concluídas primeiro. O trabalho mais curto ponderado primeiro se baseia nessa teoria.

WSJF (estimativa) = Custo relativo do atraso / duração relativa do trabalho

Matriz de valor vs. complexidade/esforço

O modelo de valor versus complexidade simplesmente compara o valor comercial potencial (receita, lucros, aquisição de clientes etc.) de um novo recurso com o esforço/complexidade de desenvolvê-lo.

Esse modelo também apresenta opções em quatro quadrantes, priorizando aquelas com alto valor e baixo esforço para começar.

Priorização ágil no Scrum

O fato de estarmos falando sobre isso como priorização "ágil" não significa que não seja aplicável a equipes de desenvolvimento de software que seguem outros métodos.

Priorização no Scrum Scrum Ágil as equipes usam

modelos de priorização e técnicas regularmente como parte de seu trabalho. As equipes extraem recursos/bugs do backlog do produto para trabalhar durante cada sprint. As decisões sobre quais itens devem ser retirados do backlog são tomadas usando um método ágil de priorização.

Use o modelo de matriz de priorização do ClickUp para avaliar as tarefas com base em seus níveis de impacto e esforço

Aqui, o proprietário do produto avalia os itens disponíveis com alguma preparação do backlog. Ele usa qualquer um dos modelos/técnicas de priorização que discutimos abaixo para classificar as tarefas.

Por exemplo, se usar o modelo Kano, ele analisará as histórias de usuários para os recursos mais demandados. Se usarem o modelo WSJF, levarão em conta as horas-homem disponíveis para otimizar o gerenciamento do tempo.

Priorização no desenvolvimento lean

O desenvolvimento de software enxuto considera o valor acima do volume, a flexibilidade e a melhoria contínua. A priorização desempenha um papel fundamental na adesão a esses princípios.

Ela ajuda as equipes a encontrar as tarefas mais valiosas em vez de apenas aumentar a velocidade. A redefinição regular de prioridades ajuda a criar adaptabilidade no processo. As equipes Lean também usam reuniões de revisão para refinar o próprio processo de priorização, incorporando a melhoria contínua em tudo.

Se isso parece muita teoria, vamos ver como eles funcionam na prática.

Priorização ágil: Instâncias do mundo real

A priorização é uma parte fundamental do desenvolvimento ágil de software. Ela ajuda a separar o joio do trigo. Ela é útil e valiosa em uma grande variedade de casos. Discutiremos algumas delas a seguir.

Obtenção de um produto mínimo viável (MVP)

Um produto mínimo viável é aquele com recursos suficientes que são atraentes para um usuário inicial, que pode usá-lo, validar a ideia e fornecer feedback significativo.

Mas como saber quais recursos tornam um produto mínimo viável? É aí que as técnicas de priorização podem ajudar.

A matriz de priorização de recursos ajuda a identificar quais recursos precisam ser desenvolvidos agora e quais precisam ser desenvolvidos mais tarde

O WSFJ ajuda a identificar os recursos que proporcionarão o máximo de benefícios no menor tempo possível

A matriz de valor vs. complexidade ajuda a identificar os recursos que proporcionarão o máximo de impacto no menor tempo possível

Criando um design centrado no usuário na priorização Agile

Toda equipe ágil tem a intenção de criar um design centrado no usuário. Elas começam com a intenção de atender às necessidades do cliente. No entanto, com o tempo, quando todas as complexidades do gerenciamento de produtos se instalam, os orçamentos, os recursos e as demandas da concorrência assumem o controle. Como resultado, as equipes podem se distrair.

A priorização ágil oferece uma estrutura para que as equipes permaneçam no caminho escolhido. Ferramentas como personas, histórias de usuários e sessões de feedback ajudam a trazer o foco de volta para o cliente. As equipes podem jogar pôquer de prioridades ou dar pontos de história de seu teste de 100 dólares para histórias de usuários que acreditam ser mais importantes.

Usando o modelo Kano para a satisfação do cliente

A satisfação do cliente é sempre vista como um evento pós-fato. As organizações realizam pesquisas para entender os níveis de satisfação após o produto/serviço ter sido entregue. Isso atrasa sua capacidade de desenvolver produtos ágeis que atendam proativamente às necessidades dos usuários.

A priorização ágil reverte essa tendência. Ela incentiva as equipes a se concentrarem nas tarefas que acreditam que o cliente possa precisar e desejar. O modelo de priorização Kano é especialmente eficaz para criar um design centrado no usuário, concentrando-se nos recursos que mais afetam a satisfação do cliente.

Determinando o ROI no desenvolvimento ágil de produtos por meio da priorização

Durante todo esse tempo, falamos sobre a criação de valor comercial com a priorização ágil. Uma das maneiras pelas quais as equipes medem o valor comercial é por meio do ROI. No final de cada sprint ou trimestre, as equipes podem perguntar:

Quais novos recursos contribuíram para a aquisição de novos clientes?

Quais recursos são mais usados, contribuindo para a satisfação do cliente?

Quais recursos diferenciadores estão levando à retenção de clientes?

Dessa forma, você pode quantificar o ROI, aprender com as decisões anteriores e continuar a priorizar com eficiência.

Priorização ágil para recursos de segurança

Um dos aspectos essenciais da priorização dos recursos a serem desenvolvidos é a compreensão do impacto da segurança cibernética. Os profissionais certificados em segurança de sistemas de informação (CISSPs) identificam e priorizam os recursos relacionados à segurança que precisam de mais atenção.

Eles se concentram nos recursos de segurança, bem como nos aspectos de segurança de cada recurso em código, rede e integrações, para criar uma linha de defesa robusta para o cliente.

Ao longo desses processos, as equipes ágeis obtêm uma série de benefícios e enfrentam desafios com a priorização. Vejamos quais.

Benefícios da priorização ágil

Clareza para aumentar a satisfação do cliente: A priorização ágil reúne toda a equipe para tomar decisões sobre o que é importante para o cliente. Isso cria clareza de pensamento, o que leva à consistência da ação, resultando em uma experiência tranquila para o cliente.

Colaboração: A priorização não é uma tarefa de uma pessoa só. As equipes ágeis se reúnem com as partes interessadas do negócio para tomar decisões coletivas. Isso fortalece a colaboração e cria a propriedade da comunidade.

Foco no retorno do investimento: As equipes ágeis usam a priorização para calibrar seu foco em relação ao retorno sobre o investimento, seja ele a validação do cliente, a receita ou a lucratividade. Por exemplo, uma equipe que está criando um MVP pode se concentrar em recursos mínimos viáveis.

Mudanças adaptáveis e dinâmicas: Quando as equipes priorizam os recursos a serem desenvolvidos para cada sprint, elas podem responder às demandas do mercado, às necessidades dos clientes, aos incidentes de segurança ou aos momentos decisivos.

Retrospectivas: Tomar decisões informadas usando técnicas de priorização ajuda a monitorar o desempenho. Nas retrospectivas, as equipes podem discutir a intenção e os resultados para ajustar o curso de ação futuro. Com o tempo, elas podem criar modelos ágeis para repetição e consistência.

Crie sprints com duração de uma semana a um mês com a abordagem ágil do ClickUp

Desafios da priorização ágil e como superá-los

Muitos cozinheiros: Muitas vezes, quando você envolve todas as partes interessadas, isso pode levar a muitas opiniões, expectativas irreais e debates não resolvidos.

O proprietário do produto ou o Scrum Master deve definir padrões claros, facilitar conversas produtivas e discussões com prazos para chegar a uma decisão.

Confusão no contexto: É comum que os membros da equipe entendam o mesmo recurso de forma diferente, fazendo com que cada um o classifique/priorize à sua própria maneira.

Os proprietários de produtos devem investir tempo e energia na criação de um contexto claro. Escrever histórias de usuários detalhadas, delinear critérios de aceitação e esclarecer o que significa "deve ter" e "deveria ter" são ótimas maneiras de conseguir isso.

Equilíbrio: Em toda priorização, equilibrar os ganhos de curto prazo com os objetivos de longo prazo pode ser um desafio.

As ferramentas de gerenciamento de projetos, como o ClickUp Goals, ajudam a traçar uma linha de visão clara de um para o outro, além de acompanhar o progresso.

Defina metas e acompanhe o progresso no ClickUp Goals

**Alocação de recursos: Ser adaptável pode, às vezes, parecer que estamos trabalhando para atingir uma meta móvel. Isso afeta a alocação de recursos e o moral da equipe.

Os gerentes de equipe devem se comunicar de forma proativa para ajudar as equipes a entenderem os benefícios de serem adaptáveis. Sempre que fizer um pivô, leve a equipe ao longo da jornada de tomada de decisão para que eles possam ver por que isso é importante.

Com isso esclarecido, veja como implementar métodos eficazes de priorização ágil em sua organização.

Implementando a priorização ágil

A priorização ágil é fundamentalmente a capacidade de tomar decisões claras e eficazes sobre o que não fazer. Isso pode gerar medos e arrependimentos que só podem ser aliviados com um processo sólido.

Aqui está um esboço do processo que você pode seguir.

Estabeleça suas metas

Metas, como o nome sugere, é onde você pretende chegar com seu produto. Entender isso ajuda a planejar o roteiro certo com priorização. Nessa etapa, defina também seus limites/restrições, como orçamentos, recursos, cronogramas etc. Documentos do ClickUp é uma ótima maneira de documentar isso qualitativamente, com base no qual você pode definir metas em Metas do ClickUp .

Documente cada meta com facilidade usando o ClickUp Docs

Identificar as partes interessadas

Bom priorização de projetos precisa dos tomadores de decisão certos. Identifique e inclua as partes interessadas no processo. Normalmente, as partes interessadas incluem:

Equipe de negócios, patrocinador do projeto ou representante do cliente

Proprietário do produto

Responsável pelo Scrum

Equipes de engenharia

E o mais importante, usuários

Configurar backlogs

Para priorizar, você precisa de várias opções. Os backlogs do produto e do sprint na metodologia ágil/Scrum são projetados para permitir exatamente isso.

A configuração de uma lista de recursos a serem considerados em Ferramenta ágil de gerenciamento de projetos do ClickUp ajuda a visualizar todas as tarefas em um só lugar. Use o quadro branco do ClickUp para colaborar. Arraste e solte recursos em vários estágios usando o modo de exibição Kanban.

Colabore sem esforço com os quadros brancos ClickUp

Escolha seu modelo de priorização

Como você viu acima, há dezenas de maneiras pelas quais você pode priorizar itens para o seu sprint. Escolha uma que funcione para você. Integre as partes interessadas e certifique-se de que todas entendam o processo. Realize algumas sessões simuladas de priorização para resolver problemas iniciais, se houver.

Revisão e revisão

Monitore de perto os resultados da sua priorização. Colete feedback das partes interessadas e otimize continuamente.

Não sabe por onde começar? Inicie o Modelo de gerenciamento ágil do ClickUp Scrum e personalize-o conforme sua necessidade.

Priorize e crie produtos de sucesso com o ClickUp

Se você observar qualquer estrutura de priorização, verá que ela se refere mais ao que não construir do que ao que construir. Desde a Matriz Eisenhower até o modelo MoSCoW, apenas um dos muitos níveis trata de agir agora.

Ainda assim, as equipes de desenvolvimento têm dificuldades regulares com a priorização ágil. A ferramenta de gerenciamento de projetos do ClickUp quer evitar exatamente isso. Os recursos abrangentes do ClickUp para equipes de desenvolvimento de software permitem que você crie o produto certo, da maneira certa e no momento certo.

As listas de recursos, os tipos de tarefas, as dependências, o quadro Kanban, as listas de verificação, etc., são todos projetados para dar a você o poder da informação para tomar decisões.

Priorize o que importa. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo .

FAQs sobre priorização ágil

1. Qual é o modelo de priorização no Scrum?

A priorização no Scrum refere-se a escolher ou "puxar" os itens certos do backlog do produto para trabalhar durante um sprint. Os modelos usados com mais frequência são a priorização baseada em risco, baseada em valor, baseada em oportunidade e baseada em dependência.

2. Qual é o método de priorização no Agile?

A priorização ágil usa vários métodos, como Kano, MosCoW, pôquer de prioridade, custo de atraso, RICE etc.

3. O que é a matriz de prioridade no Agile?

A matriz de prioridade no Agile categoriza as tarefas em um quadrante com base na importância e na urgência/esforço envolvidos.

4. O que é o modelo de priorização de requisitos?

O modelo de priorização de requisitos ajuda a avaliar e classificar os recursos com base em sua importância, valor e impacto nas metas do projeto.

5. Qual é a prioridade mais alta na metodologia Agile?

A prioridade mais alta na metodologia ágil é "crítica" Se você estiver usando um modelo de priorização diferente, como o MoSCoW, sua prioridade mais alta seria "deve ter"

6. O que é priorização de requisitos do sistema?

A priorização dos requisitos do sistema consiste em identificar os recursos mais valiosos que seu sistema deve oferecer. Isso ajuda a evitar desvios de escopo, priorização de itens de baixo valor, desperdício de recursos etc.

7. O que é priorizado no Agile?

As equipes ágeis priorizam o que construir no próximo sprint/iteração. Isso pode ser novos recursos, aprimoramentos ou correções de bugs.

8. Quais são os 4 níveis de priorização de tarefas?

Crítico/urgente, alto, médio e baixo