As equipes de marketing adoram falar sobre como nutrir leads e criar relacionamentos sólidos com os clientes. Mas não podemos nos esquecer de que os profissionais de finanças enfrentam desafios semelhantes.

Os contadores e os escritórios de contabilidade geralmente têm dificuldades com o envolvimento do cliente, o gerenciamento de leads e a navegação nos sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente, em grande parte devido à falta de treinamento ou de ferramentas. Se você está tentando trocar de contador, integrar um novo contador ou explorar um software de CRM para contabilidade, há uma clara necessidade de soluções melhores.

A resposta? Uma solução de CRM sob medida para contadores.

Um bom sistema de CRM vai além do cumprimento de prazos - é uma ferramenta completa para gerenciar as comunicações com os clientes, otimizar os processos contábeis, acompanhar as interações e estimular facilmente os leads.

resumo de 60 segundos Aqui está uma lista dos 13 melhores softwares de CRM para contadores e seus USPs: ClickUp : Melhor para simplificar o gerenciamento de projetos financeiros e o relacionamento com os clientes

HubSpot CRM : A melhor solução de CRM premium para equipes em crescimento

Método CRM : O melhor para fluxos de trabalho personalizáveis para usuários do QuickBooks

QuickBooks CRM : O melhor para integrar o gerenciamento financeiro com as funcionalidades de CRM

Pipedrive : O melhor para otimização de pipeline para equipes de vendas

Insightly CRM : O melhor para gerenciamento de projetos com recursos voltados para vendas

Zoho CRM : O melhor CRM econômico para startups e pequenas empresas

Liscio : O melhor para comunicação e colaboração com o cliente para contadores

Nimble : O melhor CRM focado em relacionamento com integrações de mídia social

Accelo : O melhor para automação tudo-em-um para equipes de serviços profissionais

Keap : A melhor automação de marketing avançada para pequenas empresas

Cápsula : O melhor CRM econômico com escalabilidade para startups

TaxDome: O melhor para gerenciar fluxos de trabalho complexos para empresas de contabilidade

O que você deve procurar no CRM (Customer Relationship Management) para contadores?

Sejamos honestos - com pilhas de trabalho e planilhas intermináveis, os contadores têm dificuldade para gerenciar os relacionamentos com os clientes em paralelo.

Como diz o ditado: "Ser um auditor é como ser um detetive, mas suas únicas pistas são a papelada e os números". "É um trabalho difícil.

Portanto, como solução para os problemas de um auditor, um bom CRM para contadores deve oferecer o seguinte:

Acesso centralizado aos dados do cliente : Acesse e atualize as informações dos clientes em um único painel, sem precisar procurar em e-mails ou arquivos

Ferramentas de colaboração para equipes : Permita que as equipes compartilhem recursos, criem tíquetes e solucionem problemas com bases de conhecimento ou tutoriais

Automação do fluxo de trabalho : Automatize tarefas repetitivas, como o envio de lembretes de impostos ou o acompanhamento de leads

Integrações sem esforço : Sincronização perfeita com QuickBooks, Xero ou outro software de contabilidade para minimizar o trabalho manual

Integração simplificada de clientes : Facilite a integração com ferramentas para coletar documentos, definir lembretes e atribuir tarefas

Rastreamento do ciclo de vida do cliente : Obtenha visibilidade do pipeline de vendas para identificar gargalos e converter leads em clientes fiéis

Ferramentas de marca incorporadas : Use modelos de e-mail e gerenciamento de campanhas para uma comunicação consistente e direcionada

Análises e percepções: Painéis visuais ajudam a monitorar o envolvimento do cliente e a descobrir áreas de melhoria

Dica profissional: Use os insights de seu CRM para responder a perguntas críticas como: Quanto tempo os clientes permanecem conosco?

Os leads estão sendo convertidos de forma eficaz?

Os 13 melhores CRM para contadores

Preparem-se, contadores - isso pode chocá-los um pouco. Quase 39% dos seus clientes da geração do milênio dizem que estão procurando um consultor que seja mais do que apenas competente, mas também "agradável de trabalhar". "

Sim, agradável. Aqui estão os 13 melhores CRMs para contadores que o ajudarão a chegar lá.

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos financeiros e relacionamento com clientes)

Entre as noites em claro conciliando livros e recebendo e-mails do tipo "Que despesa é essa?", faz sentido que os relacionamentos com os clientes sejam prejudicados.

Aqui, um CRM contábil eficiente como o ClickUp pode ajudá-lo a automatizar o gerenciamento de clientes e aliviar sua carga para manter as coisas organizadas (e agradáveis) mais fáceis do que nunca.

Vamos entender por que o ClickUp é o CRM preferido de muitos contadores:

Tarefas de reconciliação recorrentes que fazem sentido

Já perdeu o controle de quantos meses um cliente está atrasado porque suas tarefas desaparecem quando marcadas como "concluídas"?

Com o ClickUp, as tarefas de reconciliação são geradas novamente todos os meses, estejam elas fechadas ou não. É como se seus lembretes de atraso tivessem um plano de backup - perfeito para manter o controle sobre os clientes "Ask My Accountant".

Visualizações de tarefas que não farão sua cabeça girar

Não importa se você está acompanhando listas de verificação de clientes, prazos de impostos iminentes ou projetos de equipe, as várias visualizações de tarefas do ClickUp o ajudam.

Gerencie tarefas facilmente com as mais de 15 visualizações versáteis do ClickUp para CRM para contadores

Prefere listas para reconciliações? Ótimo. Precisa de uma visualização de calendário para datas de arquivamento? Ótimo. Está trabalhando em um projeto no estilo Kanban para uma auditoria complicada? Fácil. Você pode alternar entre as visualizações sem esforço.

Dados centralizados dos clientes para relacionamentos mais inteligentes com os clientes

O ClickUp ajuda a criar um sistema de CRM estruturado com pastas e subpastas hierárquicas para armazenar informações de contato do cliente, interações e histórico de negócios.

É como ter um Rolodex digital, mas mais inteligente e com menos probabilidade de ser enterrado em uma papelada.

Modelos para iniciar seus fluxos de trabalho

Os modelos selecionados do ClickUp são perfeitos para contadores e equipes de vendas.

O modelo de CRM do ClickUp ajuda você a gerenciar seus leads, relacionamentos com clientes e pipeline de vendas em um só lugar.

Dica profissional: Use os modelos para criar um banco de dados central de clientes. Organize as contas dos clientes hierarquicamente com pastas e subpastas, facilitando para qualquer membro da equipe encontrar as informações necessárias.

🤝🏻 Documentos colaborativos para eficiência da equipe

A contabilidade raramente é um trabalho solo, e o ClickUp sabe disso.

Sua equipe financeira precisa preparar apresentações, compartilhar SOPs ou armazenar contratos?

Use o ClickUp Docs para criar, editar e colaborar em tempo real. Vincule documentos a tarefas para que sua equipe tenha todo o contexto de que precisa, sem necessidade de intermináveis cadeias de e-mail.

Colabore perfeitamente com sua equipe usando o ClickUp Docs

Painéis personalizáveis para maior clareza financeira

Acompanhe orçamentos, gerencie pagamentos de contas ou planeje gastos discricionários com os Dashboards do ClickUp. Os campos de fórmula permitem calcular dados diretamente na plataforma, enquanto a análise visual oferece uma visão de alto nível da sua saúde financeira.

O ClickUp funciona como um CRM para contadores e permite que você assuma o controle de suas finanças com os ClickUp Dashboards

💡 Dica profissional: Crie um painel financeiro com o modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp para acompanhar as despesas e o desempenho enquanto colabora nos orçamentos com sua equipe.

Fluxos de trabalho automatizados para economizar tempo

Esta é a melhor parte da experiência do ClcikUp.

O ClickUp não apenas lida com tarefas - ele as automatiza para que você não perca tempo.

Configure notificações recorrentes para prazos fiscais, acompanhamento de clientes ou lembretes de projetos. A ferramenta pode converter instantaneamente os envios de formulários em tarefas acionáveis, para que você esteja sempre a par das solicitações recebidas.

Rastreamento de tempo e recursos de relatório

Fique de olho na carga de trabalho da sua equipe com o controle de tempo incorporado. A extensão ClickUp para Chrome permite registrar o tempo em tarefas diretamente do navegador. Gere planilhas de horas ou relatórios personalizados para garantir que as horas faturáveis sejam sempre contabilizadas.

Registre facilmente o tempo gasto em tarefas e gere relatórios detalhados

Melhores recursos do ClickUp

mais de 1.000 integrações com ferramentas como Google Workspace, QuickBooks e Microsoft Office

Tarefas recorrentes que se regeneram automaticamente

Modelos personalizáveis, como o modelo de CRM e o modelo de gerenciamento financeiro, para simplificar os fluxos de trabalho

Painéis com campos de fórmula para cálculos e percepções financeiras em tempo real

Documentos colaborativos vinculados a tarefas para facilitar o trabalho em equipe e agilizar a preparação

Ferramentas de controle de tempo e relatórios para faturamento preciso e previsão de carga de trabalho

Formulários incorporados para converter instantaneamente os envios em tarefas acionáveis

mais de 50 automações para otimizar fluxos de trabalho repetitivos em todos os departamentos

Limitações do ClickUp

Algumas exibições avançadas ainda não estão disponíveis no aplicativo móvel

O rico conjunto de recursos pode exigir algum tempo de integração para novos usuários

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Empresarial : uS$ 12/mês por usuário

Enterprise : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2 : 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Leia também: 12 modelos gratuitos de CRM: Excel, Google Sheets e ClickUp

2. HubSpot CRM (melhor para equipes que buscam uma solução de CRM dentro de um ecossistema)

via HubSpot CRM

O HubSpot CRM é uma escolha popular entre as empresas para gerenciar leads, contatos e fluxos de trabalho. Suas ferramentas intuitivas e seu abrangente banco de dados de CRM o tornam atraente para muitas equipes.

A HubSpot permite que os usuários criem conexões sólidas com os clientes e promovam o sucesso a longo prazo por meio de várias ferramentas - tudo o que você precisa fazer é se comprometer com seu ecossistema.

Melhores recursos do HubSpot CRM

Rastreamento e notificações de leads : O HubSpot CRM fornece atualizações em tempo real sobre o comportamento dos leads, como aberturas de e-mail e visitas ao site

Pipelines personalizáveis : Organize e acompanhe visualmente os negócios, mantendo sua equipe alinhada com o progresso

Modelos de e-mail e rastreamento : Crie modelos de e-mail personalizados e receba notificações de atividades para garantir uma comunicação oportuna

Agendador de reuniões e bate-papo ao vivo : Conecte-se diretamente com clientes e clientes potenciais sem mudar de plataforma

Painéis de relatórios: Monitore a produtividade da equipe, o desempenho das vendas e as métricas do pipeline por meio de relatórios detalhados

Limitações do HubSpot CRM

Custos elevados para recursos avançados : As despesas aumentam significativamente à medida que usuários ou ferramentas são adicionados ao plano

Contratos anuais : A maioria dos planos exige um compromisso anual, sem opção de rescisão antecipada

Versão gratuita limitada: Recursos avançados, como testes A/B e relatórios personalizados, só estão disponíveis em planos de nível superior

Preços do HubSpot CRM

Gratuito

Plataforma para clientes iniciantes : uS$ 15/mês por usuário

Plataforma Profissional do Cliente : uS$ 1.170/mês

Enterprise Customer Platform: uS$ 4.300/mês

Avaliações e resenhas do HubSpot CRM

G2 : 4. 4/5 (mais de 11.950 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 4.240 avaliações)

Leia também: ClickUp vs. HubSpot: Qual é a melhor ferramenta de CRM?

3. Method CRM (melhor para usuários do QuickBooks que desejam fluxos de trabalho personalizáveis)

via Method CRM

O Method CRM é uma ferramenta personalizável projetada para simplificar os fluxos de trabalho e aprimorar os relacionamentos com os clientes, especialmente para empresas de pequeno e médio porte que dependem de integrações com o QuickBooks ou o Xero.

Ele se destaca por se adaptar às necessidades comerciais exclusivas e automatizar tarefas como faturamento e acompanhamento.

Melhores recursos do Method CRM

Sincronização bidirecional com QuickBooks e Xero : Sincronize automaticamente os dados de clientes e transações entre o CRM e o software de contabilidade, garantindo a precisão e economizando tempo

Fluxos de trabalho personalizáveis : Adapte a plataforma aos seus processos exclusivos com ferramentas de automação flexíveis e uma API aberta

Portais de clientes on-line : Permita que os clientes aprovem orçamentos, façam pagamentos e acessem detalhes da conta, melhorando o fluxo de caixa e a experiência do cliente

Fácil de integrar : Conecte o Method CRM a ferramentas como Outlook, Zapier e gateways de pagamento para obter funcionalidade aprimorada

Faturamento e acompanhamento de vendas: Automatize tarefas repetitivas, como criação de orçamentos, faturamento e atualizações de vendas, para simplificar as operações

Limitações do Method CRM

Ferramentas de marketing limitadas : Falta de recursos avançados para marketing por e-mail ou testes A/B

Não é ideal para empresas de grande porte : A plataforma é mais adequada para organizações de pequeno e médio porte do que para empresas

Desafios de personalização: Alguns usuários relatam problemas com a sincronização e custos adicionais para corrigir personalizações

Preços do Method CRM

Gerenciamento de contatos : uS$ 25/mês por usuário

CRM Pro : uS$ 44/mês por usuário

CRM Enterprise: uS$ 74/mês por usuário

Classificações e análises do Method CRM

G2 : 4. 4/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4. 1/5 (mais de 100 avaliações)

Estratégias para aprimorar suas relações com os clientes: Estratégias de gerenciamento de clientes: A Guide to Building Superior Customer Relationships

4. QuickBooks CRM (melhor para integrar o gerenciamento financeiro com as funcionalidades de CRM)

via QuickBooks CRM

O QuickBooks CRM é personalizado para se integrar perfeitamente ao QuickBooks Online, o que o torna uma opção conveniente para gerenciar relacionamentos com clientes, faturamento e fluxos de trabalho.

🍪 Bônus: O QuickBooks CRM é especialmente adequado para pequenas empresas, combinando gerenciamento financeiro com funcionalidades básicas de CRM.

Melhores recursos do QuickBooks CRM

Sincronização bidirecional do QuickBooks : Sincronize automaticamente os dados de clientes e transações entre o QuickBooks e o CRM para reduzir os erros de entrada manual e economizar tempo

Segmentação de clientes : Agrupe clientes para campanhas direcionadas, tornando os esforços de marketing mais eficazes

Rastreamento de faturas e pagamentos : Gerencie faturas e pagamentos diretamente pelo CRM para simplificar os processos de faturamento

Relatórios personalizáveis : Gere relatórios adaptados às necessidades de sua empresa, fornecendo informações valiosas sobre o desempenho financeiro e de vendas

Portais de colaboração com o cliente: Permita que os clientes aprovem estimativas, façam pagamentos e acessem detalhes da conta por meio de portais on-line seguros

Limitações do QuickBooks CRM

Curva de aprendizado acentuada : Os usuários geralmente acham difícil navegar e solucionar problemas, especialmente durante a fase de integração

Altos custos de assinatura : As taxas de assinatura podem se acumular rapidamente, principalmente para empresas que precisam de recursos avançados

Escalabilidade limitada: A plataforma é menos adequada para organizações maiores ou empresas com requisitos complexos de automação

Preços do QuickBooks CRM

Início simples : uS$ 19/mês

Itens essenciais : uS$ 28/mês

Mais : uS$ 40/mês

Avançado: uS$ 76/mês

Avaliações e resenhas do QuickBooks CRM

G2 : 4. 0/5 (mais de 3.350 avaliações)

Capterra: 4. 3/5 (mais de 7.680 avaliações)

você sabia: 94% das empresas de tecnologia e 71% das pequenas empresas dependem de sistemas de CRM para otimizar suas operações. Ainda mais impressionante? As empresas que usam um CRM têm 86% mais chances de atingir suas metas de vendas do que as que não usam.

5. Pipedrive (melhor para equipes de vendas focadas na otimização de pipeline)

via Pipedrive

O Pipedrive é um CRM baseado em nuvem projetado para equipes de vendas. Ele oferece uma maneira clara e intuitiva de rastrear negócios, otimizar pipelines e automatizar fluxos de trabalho.

Além disso, a maioria dos contadores aprecia o recurso de monitoramento que lhes dá uma visão dos vários estágios do funil de vendas.

Melhores recursos do Pipedrive

Personalização do pipeline de vendas : Visualize seu funil de vendas com um painel de controle no estilo Kanban. Personalize os pipelines de acordo com seu processo de vendas e acompanhe os negócios com eficiência.

Rastreamento de leads e atividades : Monitore os leads e defina lembretes de atividades para garantir um acompanhamento oportuno.

Assistente de vendas com tecnologia de IA : Aproveite o aprendizado de máquina para analisar dados de vendas, fornecer insights acionáveis e automatizar tarefas repetitivas.

Automação do fluxo de trabalho : Economize tempo automatizando e-mails, movimentos de negócios e outros processos de vendas em seu pipeline.

Integrações com mais de 500 aplicativos: Conecte-se perfeitamente com ferramentas como Google Workspace, Microsoft Teams e Slack para centralizar as operações.

Limitações do Pipedrive

Não há plano gratuito : O Pipedrive não tem um nível gratuito, o que pode desestimular as pequenas empresas ou aqueles que estão começando a usar CRMs.

Curva de aprendizado : As opções de personalização e os recursos avançados podem ser muito difíceis para os iniciantes.

Campos personalizados e relatórios limitados: Os planos de nível inferior restringem o número de personalizações e recursos de relatórios disponíveis.

Preços do Pipedrive

Essencial : uS$ 12/mês por usuário

Avançado : uS$ 24/mês por usuário

Profissional : uS$ 49/mês por usuário

Poder : uS$ 59/mês por usuário

Enterprise: uS$ 79/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Pipedrive

G2 : 4. 3/5 (mais de 2.080 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 3.020 avaliações)

Leia também: Como automatizar seu fluxo de trabalho de CRM: Benefícios e práticas recomendadas

6. Insightly CRM (melhor para gerenciamento de projetos com foco em vendas)

via Insightly CRM

O Insightly é um CRM de vendas, marketing e gerenciamento de projetos baseado em nuvem.

A melhor parte? Ele oferece ferramentas para rastreamento de leads, gerenciamento de pipeline e automação de fluxo de trabalho, o que o torna uma opção versátil para empresas que desejam simplificar as operações.

Melhores recursos do Insightly CRM

Gerenciamento de leads e projetos : Rastreie leads, oportunidades e projetos com perfeição em todos os planos para manter um pipeline de vendas claro

Mais de 1.000 integrações de aplicativos : Conecte-se a ferramentas como QuickBooks, Slack e Microsoft Power BI para centralizar os fluxos de trabalho

Painéis personalizáveis : Crie painéis visualmente atraentes para exibir os dados mais relevantes para a sua equipe

Ferramentas de e-mail marketing : Use os recursos de e-mail em massa incluídos em todos os planos, com opções mais avançadas nos níveis premium

Acesso móvel e à Web: Mantenha-se conectado e gerencie tarefas de qualquer lugar usando a plataforma baseada em nuvem do Insightly

Limitações do Insightly

Plano gratuito restrito : Os limites de registros e armazenamento tornam a versão gratuita menos prática para equipes em crescimento

Automação do fluxo de trabalho nos planos premium : Os recursos de automação só podem ser acessados em planos de nível superior, deixando os planos básicos menos competitivos

Suporte limitado ao cliente: O suporte telefônico e as permissões avançadas estão incluídos apenas nas assinaturas de nível empresarial

Preços do Insightly CRM

Mais : uS$ 29/mês por usuário

Profissional : uS$ 49/mês por usuário

Enterprise: uS$ 99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Insightly CRM

G2 : 4. 2/5 (mais de 910 avaliações)

Capterra: 4. 0/5 (mais de 660 avaliações)

Leia também: Como gerenciar o orçamento de um projeto em 7 etapas fáceis

7. Zoho CRM (melhor para startups e pequenas empresas)

via Zoho CRM

O Zoho CRM é uma plataforma escalável e econômica projetada para startups e pequenas empresas.

Com um plano gratuito popular, ele oferece recursos básicos como rastreamento de leads e gerenciamento de contatos, o que o torna um excelente ponto de entrada para as empresas.

A melhor parte é que, com as ferramentas de gerenciamento de pipeline, os usuários do Zoho podem descobrir, classificar e atribuir leads às equipes de vendas, enquanto gerenciam transações, contas e contatos com perfeição.

Melhores recursos do Zoho CRM

Plano gratuito para até 3 usuários : Ideal para startups e equipes pequenas, com recursos essenciais como gerenciamento de leads e contatos

Automação do fluxo de trabalho em todos os planos : Economize tempo automatizando tarefas repetitivas, mesmo em assinaturas de nível inferior

Integrações fáceis : Conecte-se ao ecossistema do Zoho ou a ferramentas de terceiros, como Mailchimp, QuickBooks e Google Analytics

Painéis e relatórios personalizáveis : Obtenha insights sobre o desempenho dos negócios com visuais personalizados e rastreamento de dados

Acesso ao aplicativo móvel: Gerencie leads e contatos em qualquer lugar, garantindo fluxos de trabalho ininterruptos

Limitações do Zoho CRM

Recursos limitados no plano gratuito : Falta de integrações e ferramentas avançadas, o que pode não ser adequado para empresas em crescimento

Recursos de IA restritos aos níveis premium : O Zia, o assistente de IA, e outras ferramentas preditivas estão disponíveis apenas nos planos superiores

Interface de usuário (UI) desajeitada: Alguns usuários relatam que a interface pode parecer desatualizada e menos intuitiva

Preços do Zoho CRM

Gratuito: US$ 0/por mês

Padrão : uS$ 14/mês por usuário

Profissional : uS$ 23/mês por usuário

Enterprise : uS$ 40/mês por usuário

Último: uS$ 52/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Zoho CRM

G2 : 4. 1/5 (mais de 2.690 avaliações)

Capterra: 4. 3/5 (mais de 6.860 avaliações)

Saiba mais: Melhor software de gerenciamento de projetos contábeis

8. Liscio (Melhor para comunicação com o cliente e colaboração em contabilidade)

via Liscio

A Liscio é uma plataforma de CRM especializada e personalizada para profissionais de contabilidade. Ela se concentra na comunicação segura com o cliente, na colaboração e no gerenciamento de tarefas.

Você pode contar com ele por seus recursos fáceis de usar que simplificam os fluxos de trabalho e aprimoram as experiências dos clientes.

Melhores recursos da Liscio

Compartilhamento seguro de arquivos e assinaturas eletrônicas : Transfira arquivos grandes (até 2 GB) e colete assinaturas eletrônicas sem esforço, mantendo os dados do cliente seguros

Visualização abrangente da linha do tempo : Acesse todas as interações com os clientes - e-mails, textos, arquivos e solicitações - em uma única exibição para total transparência

Mensagens de texto bidirecionais : Comunique-se com os clientes de forma mais rápida e conveniente, mantendo as informações confidenciais seguras

Organizadores de impostos personalizáveis : Personalize os fluxos de trabalho dos clientes criando listas de verificação personalizadas para a preparação de impostos e outras tarefas recorrentes

Scanner móvel de documentos: Os clientes podem digitalizar e carregar documentos diretamente pelo celular, simplificando o processo de coleta de dados

Limitações da Liscio

Marcação limitada de arquivos : As opções de organização de arquivos poderiam ser mais robustas para lidar com grandes volumes de documentos

Custos adicionais : Recursos como mensagens de texto bidirecionais acarretam custos adicionais por linha

Curva de aprendizado para recursos avançados: Alguns usuários relatam a necessidade de treinamento adicional para utilizar a plataforma integralmente

Preços da Liscio

Core : uS$ 40/mês por usuário

Profissional: uS$ 60/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Liscio

Capterra: 4. 7/5 (mais de 40 avaliações)

9. Nimble (melhor para CRM focado em relacionamento com integrações sociais)

via Nimble

O Nimble é um CRM fácil de usar, projetado para profissionais e pequenas empresas que priorizam o gerenciamento de relacionamentos.

🍪 Bônus: O recurso de destaque do Nimble é sua capacidade de enriquecer os contatos com dados sociais e comerciais, oferecendo aos usuários uma visão de 360° dos clientes potenciais e clientes.

Melhores recursos do Nimble

Integrações de mídia social : Conecte-se perfeitamente com o LinkedIn, o Twitter e outras plataformas sociais para aprimorar os perfis de contato

Enriquecimento de dados : Adicione automaticamente e-mails, números de telefone e perfis sociais aos contatos, oferecendo uma visão completa

Pipelines de negócios personalizáveis : Personalize os pipelines de acordo com seu processo de vendas e acompanhe o progresso com facilidade

Fluxos de trabalho automatizados : Gerencie tarefas repetitivas com a automação do fluxo de trabalho, economizando tempo e esforço

Mensagens em grupo e sequências de e-mail: Envie acompanhamentos em massa ou automatizados diretamente de seu endereço de e-mail para obter um alcance personalizado

Limitações do Nimble

Não há plano gratuito : Somente uma avaliação gratuita de 14 dias está disponível, sem nenhum nível gratuito para uso contínuo

Limite de armazenamento : Limitado a 2 GB de armazenamento, o que pode ser restritivo para equipes maiores ou empresas com muitos dados

Falta de suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana: O suporte ao cliente é limitado, o que pode atrasar a assistência em momentos críticos

Preços ágeis

Mensal : $24. 90/mês por usuário

Anual: uS$ 19,90/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Nimble

G2 : 4. 5/5 (mais de 1.080 avaliações)

Capterra: 4. 4/5 (mais de 1.870 avaliações)

Leia também: 10 melhores exemplos de software de CRM e seus casos de uso para aumentar a produtividade

10. Accelo (melhor para equipes de serviços profissionais que precisam de automação completa)

via Accelo

O Accelo é uma plataforma abrangente de automação de serviços profissionais (PSA), ideal para empresas que gerenciam projetos complexos de clientes, tíquetes e retenções.

Ele conecta toda a jornada do cliente, da cotação ao dinheiro, simplificando as operações e fornecendo percepções acionáveis sobre o controle de tempo, a lucratividade e o gerenciamento de projetos.

Melhores recursos do Accelo

Plataforma unificada : Centraliza as vendas, os projetos, os tíquetes e o faturamento em uma única solução para um gerenciamento perfeito

Recursos de automação : Simplifica os fluxos de trabalho, as atribuições de tarefas e o controle de tempo para aumentar a produtividade da equipe

Módulos personalizáveis : Adapte os processos de vendas, projetos e emissão de tíquetes para atender às necessidades exclusivas da empresa

Equipe de suporte global : Oferece disponibilidade 24 horas por dia, 6 dias por semana, com vários recursos, incluindo guias, webinars e bate-papo ao vivo

Rastreamento da lucratividade: Rastreia o tempo, as horas faturáveis e as despesas para fornecer informações sobre a utilização de recursos e a lucratividade

Limitações do Accelo

Complexidade para equipes menores : Os recursos abrangentes podem parecer excessivos para empresas com necessidades mais simples

Captura de tempo desafiadora : Alguns usuários relatam que há uma sobrecarga adicional no controle do tempo e no gerenciamento de projetos

Funcionalidade de proposta: Os revisores observaram limitações nos processos de cotação e proposta

Preços do Accelo

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Accelo

G2 : 4. 4/5 (mais de 515 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 170 avaliações)

Leia também: Estratégia de CRM: 10 estratégias de CRM para gerenciar seus negócios

11. Keap (melhor para pequenas empresas que buscam automação avançada)

via Keap

O Keap é uma plataforma de CRM e automação de marketing adaptada para pequenas empresas. Seu objetivo é simplificar as operações e melhorar o envolvimento do cliente.

Conhecido por seus amplos recursos de automação, o Keap ajuda as empresas a gerenciar tudo, desde a captura de leads até o marketing por e-mail e SMS.

Melhores recursos do Keap

Automação avançada : Oferece automação altamente personalizável para marketing, nutrição de leads e fluxos de trabalho de equipe

Ferramentas de captura de leads : Coleta automaticamente leads por meio de formulários, páginas de destino e integrações de mídia social

Processadores de pagamento incorporados : Simplifica a cobrança de pagamentos diretamente na plataforma

Marcação e segmentação de contatos : Marca e organiza automaticamente os contatos para campanhas de marketing direcionadas

Marketing por e-mail e SMS: Permite que as empresas alcancem os clientes por meio de comunicação personalizada e multicanal

Limitações do Keap

Custos elevados : Os planos começam em US$ 299 por mês, com taxas adicionais para implementação e dimensionamento com base nas listas de contatos

Taxas de integração : Muitas integrações exigem custos adicionais, o que pode aumentar o custo para as empresas que dependem de ferramentas de terceiros

Suporte limitado a idiomas: Atualmente, a documentação não está disponível em espanhol, o que restringe a acessibilidade para usuários que não falam inglês

Preços do Keap

Anual: $224/mês

Avaliações e resenhas do Keap

G2 : 4. 2/5 (mais de 1.500 avaliações)

Capterra: 4. 1/5 (mais de 1.200 avaliações)

Leia também: Combinando CRM e gerenciamento de projetos - Software de CRM tudo em um

12. Capsule (melhor para empresas iniciantes que buscam um CRM acessível com flexibilidade de crescimento)

via Cápsula

O Capsule é um CRM simples, mas altamente personalizável, para startups e pequenas empresas.

Ele se destaca por centralizar as interações com os clientes, fornecer visibilidade clara do pipeline de vendas e oferecer integrações com ferramentas como Xero, Zendesk e Mailchimp.

Se você estiver pronto para investir um pouco em seu CRM, os planos pagos do Capsule oferecem excelente escalabilidade, o que o torna uma ótima opção para empresas em expansão.

Melhores recursos do Capsule

Gerenciamento centralizado de clientes : Fornece uma visão única das interações com os clientes, garantindo uma comunicação e um gerenciamento de tarefas perfeitos

Pipelines de vendas personalizáveis : Gerencie negócios de forma eficiente com painéis de pipeline de arrastar e soltar

Planos acessíveis : Os preços de nível básico começam em apenas € 15 por usuário por mês

Integrações premium : Funciona perfeitamente com ferramentas como QuickBooks, Slack, Xero e Mailchimp

Planos escaláveis: Recursos avançados, como automação do fluxo de trabalho, controles de acesso da equipe e enriquecimento dos negócios à medida que você escala

Limitações do Capsule

Restrições do plano gratuito : Relatórios limitados e nenhuma integração avançada, o que o torna menos útil para equipes em crescimento

Relatórios básicos : Os planos para iniciantes não têm análises detalhadas de vendas e desempenho

Sem ferramentas de marketing: Suporte nativo limitado para campanhas de marketing, dependendo de integrações de terceiros

Preços do Capsule

Inicial : uS$ 18/mês por usuário

Crescimento : uS$ 36/mês por usuário

Avançado : uS$ 54/mês por usuário

Último: uS$ 72/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Capsule

G2 : 4. 7/5 (mais de 350 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 160 avaliações)

Leia também: Como usar a contabilidade de projetos: Princípios, processos e dicas indispensáveis para equipes de projeto

13. TaxDome (melhor para empresas de contabilidade que gerenciam fluxos de trabalho complexos)

via TaxDome

O TaxDome é um software completo de gerenciamento de práticas, feito sob medida para empresas fiscais, de escrituração e contabilidade.

Ele centraliza o gerenciamento de clientes, o acompanhamento de projetos e os fluxos de trabalho internos, oferecendo recursos de colaboração e automação contínuos.

Melhores recursos do TaxDome

Portal do cliente com marca registrada : Fornece um portal elegante e personalizável para interações com o cliente, incluindo compartilhamento seguro de documentos e assinaturas eletrônicas

Automação do fluxo de trabalho : Automatiza tarefas repetitivas, como lembretes de clientes, faturamento e acompanhamento, economizando mais de 40 horas por mês

Faturamento integrado e CRM : Combina ferramentas de controle de tempo, faturamento e CRM em uma única plataforma para um gerenciamento eficiente do back-office

Atualizações dinâmicas : Lançamentos frequentes de recursos com base no feedback dos usuários garantem que a plataforma evolua de acordo com as necessidades dos usuários

Acessibilidade global: Plataforma multilíngue com aplicativos móveis para empresas e clientes para conveniência em qualquer lugar

Limitações do TaxDome

Curva de aprendizado acentuada : A plataforma pode parecer esmagadora para novos usuários sem a devida integração

Notificações limitadas : Os usuários relatam lacunas nos sistemas de notificação para atualizações ou alterações do organizador

Poucos modelos pré-fabricados: As opções de personalização são amplas, mas os modelos pré-criados para pipelines e fluxos de trabalho são limitados

Preços do TaxDome

Assinatura de 3 anos : uS$ 700/ano por usuário

Assinatura de 2 anos : uS$ 750/ano por usuário

Assinatura de um ano: uS$ 800/ano por usuário

Avaliações e resenhas do TaxDome

G2 : 4. 7/5 (mais de 590 avaliações)

Capterra: 4. 7/5 (mais de 3000 avaliações)

Leia também: 10 modelos gratuitos de balanço patrimonial no Excel, Sheets e ClickUp

Não deixe que os relacionamentos com os clientes saiam dos registros com o ClickUp

Steve Jobs disse certa vez: "Aproxime-se mais do que nunca de seus clientes. Tão próximo que você diz a eles o que precisam bem antes que eles mesmos percebam. "

Qualquer pessoa no mundo dos negócios pode concordar com uma verdade: manter os clientes é muito mais difícil do que conquistá-los.

Além de prestar um serviço excelente, a fidelidade do cliente a longo prazo depende de um atendimento ao cliente excepcional. E com um prato já cheio, um CRM para contadores é o segredo para se manter à frente.

O ClickUp oferece as ferramentas para automatizar os fluxos de trabalho, rastrear as interações com os clientes e manter todos os seus dados centralizados.

De tarefas recorrentes e painéis personalizáveis a integrações suaves com ferramentas existentes, o ClickUp garante que você possa se concentrar no que realmente importa - construir relacionamentos duradouros.

Pronto para assumir o controle dos relacionamentos com seus clientes? Registre-se hoje no ClickUp gratuitamente!