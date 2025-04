10 melhores softwares de gestão de conhecimento de RH em 2025

_Onde posso encontrar a política de trabalho remoto? Qual é o processo de integração? Como posso acessar os materiais de treinamento para minha função?

Essas são algumas perguntas comuns (e repetitivas) que os profissionais e gerentes de RH precisam responder todos os dias. Não seria mais fácil ter um banco de dados centralizado que ajudasse os funcionários a acessar informações relevantes sem ter de vasculhar inúmeras pastas, e-mails, planilhas e unidades compartilhadas?

O software de gerenciamento de conhecimento de RH é a solução. 💡

Esses sistemas armazenam, categorizam, compartilham e recuperam informações essenciais sobre processos, políticas e recursos de RH dos funcionários sempre que necessário.

Neste blog, exploraremos os principais softwares de gestão do conhecimento de RH que tornarão o compartilhamento de informações ininterrupto. 🎯

⏰ Resumo de 60 segundos

Aqui estão as principais ferramentas de gerenciamento de conhecimento com IA, cada uma adaptada a necessidades específicas:

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de conhecimento de RH?

Escolher a ferramenta de gestão do conhecimento certa para sua empresa Pilha de tecnologia de RH pode parecer esmagadora, especialmente com muitas opções disponíveis. As melhores ferramentas compartilham os principais recursos que simplificam o gerenciamento, o compartilhamento e o acesso às informações.

Vamos dar uma olhada em alguns recursos essenciais que sua solução de gestão de conhecimento de RH deve ter. 👇

Funcionalidade de pesquisa poderosa: Um mecanismo de pesquisa robusto com pesquisa por palavra-chave, filtros e tags para recuperar rapidamente documentos e dados relevantes

Um mecanismo de pesquisa robusto com pesquisa por palavra-chave, filtros e tags para recuperar rapidamente documentos e dados relevantes Recursos de integração: Integração perfeita com sistemas de RH existentes, como sistemas de rastreamento de candidatos (ATS) e sistemas de gerenciamento de recursos humanos (HRMS)

Integração perfeita com sistemas de RH existentes, como sistemas de rastreamento de candidatos (ATS) e sistemas de gerenciamento de recursos humanos (HRMS) Opções de autoatendimento: Recursos que permitem que os funcionários acessem de forma independente informações sobre políticas, benefícios e muito mais

Recursos que permitem que os funcionários acessem de forma independente informações sobre políticas, benefícios e muito mais Controles de segurança e acesso: Permissões granulares protegem dados confidenciais, restringindo o acesso apenas ao pessoal autorizado

Permissões granulares protegem dados confidenciais, restringindo o acesso apenas ao pessoal autorizado Análise e relatórios: Ferramentas de análise integradas para rastrear padrões, identificar lacunas de conhecimento e medir a eficácia da sua base de conhecimento

Ferramentas de análise integradas para rastrear padrões, identificar lacunas de conhecimento e medir a eficácia da sua base de conhecimento Colaboração e personalização: Ferramentas que apoiam o trabalho em equipe na criação de conteúdo, permitindo a personalização da interface, da marca e da organização de documentos

Ferramentas que apoiam o trabalho em equipe na criação de conteúdo, permitindo a personalização da interface, da marca e da organização de documentos Soluções de autoatendimento: Recursos que capacitam os funcionários a acessar de forma independente informações relevantes sobre políticas, benefícios e muito mais

Fato curioso: O termo "recursos humanos" surgiu apenas na década de 1960. Antes disso, era chamado de "gerenciamento de pessoal", concentrando-se principalmente em tarefas administrativas.

Os 10 melhores softwares de gestão de conhecimento de RH a serem usados

Um Dia do gerente de RH geralmente envolve responder a inúmeras perguntas repetitivas. Para lidar com isso de forma eficiente, eles precisam de uma abordagem mais inteligente para gerenciar e compartilhar conhecimento.

Aqui estão as 10 principais opções das melhores ferramentas de gerenciamento de RH. 💁

1. ClickUp (Melhor base de conhecimento de RH alimentada por IA) Gestão de conhecimento do ClickUp reúne todas as informações importantes em um só lugar, para que estejam sempre ao seu alcance. As equipes de RH podem criar, compartilhar e gerenciar o conhecimento sem esforço, garantindo alinhamento e colaboração contínua.

Vamos dar uma olhada em alguns recursos que o ajudarão a criar e gerenciar um base de conhecimento interna para recursos humanos. 👇

ClickUp Docs

Formate suas bases de conhecimento de forma clara com o ClickUp Docs Documentos do ClickUp é uma excelente ferramenta para criar e gerenciar uma base de conhecimento de RH. Seus recursos avançados de formatação permitem estruturar informações, desde políticas da empresa e manuais de funcionários até materiais de treinamento.

Você pode controlar quem vê seus documentos e encontrar exatamente o que precisa em segundos com pesquisas simples de palavras-chave.

Criar páginas aninhadas para diferentes tópicos no ClickUp Docs

Ele também oferece páginas aninhadas para que você possa dividir os documentos em subpáginas, o que é ótimo para manter assuntos como benefícios para os funcionários, integração ou treinamento de conformidade bem organizados.

Por exemplo, você pode ter uma página principal para o "Manual do funcionário" e criar subpáginas para "políticas de férias", "segurança no local de trabalho" e "código de vestimenta"

O software de colaboração de documentos também inclui controle de versão e histórico. Você pode revisar facilmente as versões anteriores de seus documentos e restaurá-las, se necessário, mantendo sua base de conhecimento precisa e atualizada.

Uma estratégia eficaz de gestão do conhecimento de RH também deve se concentrar na gestão do conhecimento externo para envolver as partes interessadas fora da organização. Ferramentas como o ClickUp permitem que as equipes de RH criem artigos da base de conhecimento que abordem perguntas frequentes de fornecedores, diretrizes de conformidade e parcerias externas, facilitando a colaboração além das fronteiras.

ClickUp Brain

Cérebro ClickUp

ClickUp Brain é um poderoso Ferramenta de IA para gestão do conhecimento . Ela transforma a forma como as organizações organizam, pesquisam e acessam informações essenciais.

O AI Knowledge Manager, parte do ClickUp Brain, recupera rapidamente informações relacionadas a políticas, materiais de treinamento ou registros de funcionários. Assim, em vez de vasculhar documentos extensos, os usuários podem fazer perguntas contextuais e obter respostas instantâneas, economizando horas de pesquisa manual.

Por exemplo, suponha que um gerente de RH precise de informações sobre as políticas de férias da empresa.

Nesse caso, ele pode simplesmente perguntar ao ClickUp Brain e receber uma resposta detalhada e contextualizada, o que torna a recuperação do conhecimento rápida e perfeita.

ClickUp Brain

O ClickUp Brain também simplifica o resumo de documentos, o que é inestimável para as equipes de RH que lidam com grandes volumes de informações. A IA gera automaticamente resumos de documentos extensos, como políticas, materiais de treinamento ou relatórios de conformidade.

_O ClickUp é uma solução multifuncional incrível que substitui o Docs, o Excel e outras ferramentas de gerenciamento de projetos. Ele permitiu que minha equipe se organizasse melhor e aumentasse a eficiência operacional, além de proporcionar mais visibilidade do impacto do nosso trabalho

Kayla, gerente da Agora

Modelo de base de conhecimento do ClickUp

Modelo de base de conhecimento do ClickUp ajuda a criar e gerenciar uma biblioteca digital centralizada de informações em sua equipe ou organização. Projetado com uma estrutura estruturada, esse modelo inclui seções para artigos de conhecimento, perguntas frequentes e outros recursos, facilitando a organização e o compartilhamento de insights valiosos.

Com essa configuração, os funcionários podem encontrar rapidamente as informações de que precisam, garantindo acesso contínuo ao conhecimento. Modelos de base de conhecimento como este também capacita a equipe de RH a criar artigos que orientem os usuários em relação a perguntas ou desafios comuns.

ClickUp melhores recursos

Hub de informações centralizado: Permite o armazenamento e a organização de todos os documentos, políticas e diretrizes relacionados a RH em um único local

Permite o armazenamento e a organização de todos os documentos, políticas e diretrizes relacionados a RH em um único local Edição colaborativa: Permite que as equipes trabalhem juntas na criação, atualização e revisão de materiais de RH em tempo real

Permite que as equipes trabalhem juntas na criação, atualização e revisão de materiais de RH em tempo real Estruturado ferramentas de organização : Oferece pastas, tags e modelos para manter o conteúdo de RH bem organizado e facilmente acessível

ferramentas de organização : Oferece pastas, tags e modelos para manter o conteúdo de RH bem organizado e facilmente acessível Permissões personalizadas: Oferece controle sobre quem pode visualizar, editar ou compartilhar informações confidenciais de RH

Oferece controle sobre quem pode visualizar, editar ou compartilhar informações confidenciais de RH Recuperação rápida de conhecimento: Inclui opções de pesquisa robustas para localizar documentos ou respostas a consultas de RH instantaneamente

Inclui opções de pesquisa robustas para localizar documentos ou respostas a consultas de RH instantaneamente Insights baseados em IA: Sugere melhorias, identifica lacunas na documentação e garante que o conteúdo permaneça atualizado

Sugere melhorias, identifica lacunas na documentação e garante que o conteúdo permaneça atualizado Ferramentas interativas para funcionários: Facilita o acesso de autoatendimento aos recursos de RH, permitindo que os funcionários resolvam suas dúvidas

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado acentuada devido às suas várias opções de personalização

A configuração inicial leva tempo

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Leia também:📖 Como a IA conectada elimina silos para economizar tempo no trabalho real

2. Guru (Melhor ferramenta de pesquisa de conhecimento com IA)

via Guru O Guru simplifica gerenciamento do conhecimento ajuda as equipes a organizar e acessar informações com eficiência. Você pode criar "cartões" ou pequenas unidades de conhecimento. Elas podem incluir desde políticas da empresa até perguntas frequentes, enriquecidas com multimídia para maior clareza.

Com atualizações em tempo real, o Guru garante que os manuais do usuário permaneçam atualizados por meio de ciclos de revisão automatizados e lembretes de expiração. Além disso, as sugestões baseadas em IA ajudam você a encontrar informações relevantes rapidamente.

Melhores recursos do Guru

Use o Guru GPT para combinar informações internas e externas para responder a perguntas de RH

Acompanhe as perguntas, edite as respostas e resolva as lacunas de conhecimento usando o Centro de Treinamento com IA

Gerencie o acesso com permissões personalizáveis para recursos compartilhados

Receba anúncios e notificações, pesquise conhecimento e colabore com sua equipe

Limitações do guru

A funcionalidade de pesquisa retorna um número excessivo de resultados, dificultando a identificação da resposta exata

Não permite que os usuários deixem comentários em tempo real sobre os cartões

Preços do guru

Grátis

Tudo em um: US$ 18/mês por usuário

US$ 18/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do guru

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 500 avaliações)

3. Document360 (Melhor plataforma de documentação aprimorada por IA)

via Documento360 O Document360 se concentra em simplificar a criação e o compartilhamento de conhecimento. Sua interface intuitiva ajuda a criar e gerenciar bases de conhecimento, independentemente de sua experiência técnica.

A ferramenta também atua como um repositório de autoatendimento, minimizando as consultas repetitivas de RH e permitindo que os funcionários encontrem facilmente as informações de que precisam.

Melhores recursos do Document 360

Crie e gerencie artigos da base de conhecimento com amplos recursos de documentação

Obtenha um histórico de versões das alterações em sua base de conhecimento nos formatos "Markdown" e "Rendered"

Crie links para informações relacionadas dentro da base de conhecimento para melhorar a navegação e o contexto

Proteja suas informações com logon único (SSO) e restrições de intervalo de IP para restringir o acesso aos documentos

Limitações do Document 360

Os recursos analíticos concentram-se principalmente em usuários individuais ou documentos específicos, em vez de fornecer uma visão geral abrangente

Não há comentários em linha, verificação ortográfica integrada ou capacidade de atualizar artigos com base em ações em outras ferramentas

Preços do Document 360

Gratuito

Profissional: $199/mês por projeto (cobrado anualmente)

$199/mês por projeto (cobrado anualmente) Empresarial: $399/mês por projeto (cobrado anualmente)

$399/mês por projeto (cobrado anualmente) Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Document 360

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

4,7/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

🧠 Curiosidade: A descrição mais antiga de um cargo remonta ao Egito Antigo, onde os "escribas" foram a primeira função profissional a gerenciar registros e comunicações.

4. Confluence (Melhor espaço de trabalho colaborativo para equipes)

via Atlassian O Confluence da Atlassian oferece um ambiente dinâmico para capturar, organizar e compartilhar conhecimento. Como um hub centralizado, ele integra documentação, gerenciamento de projetos e colaboração em equipe.

Seus recursos de comunicação em tempo real permitem que as equipes remotas e internas permaneçam alinhadas.

Melhores recursos doConfluence

Colabore com sua equipe com edição, comentários e notificações em tempo real

Encontre informações com pesquisa avançada, rótulos e uma hierarquia de conteúdo intuitiva

Use modelos para documentos de RH para tornar todo o material consistente e reconhecível

Acesse insights sobre o uso de documentos para identificar lacunas de conhecimento e melhorar os recursos

Limitações de influência

A exportação de documentos como PDFs é difícil e causa atraso na plataforma

Não é possível copiar e colar informações do Confluence em outro software sem ter problemas de formatação

Preços do Confluence

Grátis

Padrão: US$ 5,16/mês por usuário

US$ 5,16/mês por usuário Premium: US$ 9,73/mês por usuário

US$ 9,73/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Confluence

G2: 4,1/5 (mais de 3.500 avaliações)

4,1/5 (mais de 3.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

5. Notion (Melhor espaço de trabalho multifuncional para produtividade pessoal e de equipe)

via Noção O Notion é uma plataforma unificada que combina notas, tarefas e bancos de dados para simplificar o gerenciamento do conhecimento. Ele também permite que você criar wikis da empresa sobre diferentes tópicos.

A interface flexível permite que as equipes criem fluxos de trabalho adaptados às suas necessidades específicas. Ele também suporta vários tipos de conteúdo, incluindo texto, imagens e links, o que o torna uma ferramenta versátil para organizar informações.

Os modelos pré-criados simplificam ainda mais a criação e a manutenção de documentação de RH atualizada.

Melhores recursos do Notion

Crie uma base de conhecimento centralizada para todas as informações da empresa, incluindo materiais de integração, políticas internas e recursos específicos da equipe

Use seus modelos prontos para uso, como "Página inicial da empresa", "Integração de novos contratados" e "Notas de reunião"

Vincule diferentes tipos de informações, como registros de funcionários com avaliações de desempenho, com o banco de dados relacional do Notion

Organize tópicos complexos, como conformidade, benefícios e fluxos de trabalho, usando subpáginas

Conecte-se a ferramentas como Slack, Google Drive ou ClickUp para criar um sistema coeso de gerenciamento de conhecimento

Limitações do Notion

O compartilhamento de notas com não usuários é complexo e não oferece suporte à coedição de documentos

Apresenta problemas de desempenho com grandes bancos de dados ou páginas complexas, incluindo tempos de carregamento lentos

As notificações imprecisas e a configuração de lembretes recorrentes para subtarefas do projeto são desafiadoras

Preço de promoção

Grátis

Plus: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações de noções

G2: 4,7/5 (mais de 5.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

💡 Dica profissional: Um ótimo estratégia de gestão do conhecimento seria o registro de estudos de caso ou a realização de entrevistas de saída. Isso serve para capturar o conhecimento tácito dos funcionários que estão saindo e obter insights valiosos sobre sua organização.

6. Tettra (melhor ferramenta de compartilhamento de conhecimento para equipes)

via Tettra O foco do Tettra é ajudar as equipes a coletar, organizar e compartilhar conhecimento sem esforço. Seu layout limpo facilita a navegação pelas perguntas frequentes, Processos de RH e guias de solução de problemas simples, mesmo durante o trabalho intenso.

A plataforma também promove a colaboração, permitindo que você sugira atualizações ou compartilhe soluções.

Melhores recursos da Tettra

Obtenha respostas instantâneas sobre qualquer coisa na base de conhecimento com o Kai, o bot de IA da Tettra

Armazene perguntas repetitivas e suas respostas com o recurso "Q&A"

Verifique se o artigo da sua base de conhecimento é atualizado em um cronograma definido com o recurso "Verificação"

Receba sugestões de limpeza de conteúdo e identifique conteúdo sem dono, obsoleto e público para organizar o banco de dados

Limitações do Tettra

Não tem pontos de dados exportáveis de páginas de usuários e colunas classificáveis

Somente uma pessoa pode editar um documento, restringindo a colaboração

Preços do Tettra

Grátis

Básico: US$ 4/mês por usuário

US$ 4/mês por usuário Scaling: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Profissional: US$ 7.200 por ano para 50 usuários

Classificações e análises da Tettra

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

🔍 Você sabia? De acordo com Fortune Business Insights de acordo com a Fortune Business Insights, 5% dos profissionais de RH já adotaram a IA generativa em suas organizações, enquanto 9% estão atualmente realizando testes de IA generativa. Além disso, 60% dos profissionais de RH participam de conferências em toda a empresa sobre o uso da IA generativa em suas organizações, enquanto 58% colaboram com os líderes de TI para explorar possíveis casos de uso.

7. Bloomfire (Melhor plataforma de compartilhamento de conhecimento para o envolvimento dos funcionários)

via Bloomfire Próxima na lista, a Bloomfire é uma plataforma de gerenciamento de RH que permite criar conteúdo visual, como vídeos e infográficos. Isso facilita a explicação de ideias complexas.

Com uma poderosa funcionalidade de pesquisa e ferramentas de análise, o Bloomfire ajuda as equipes de RH a monitorar o uso e identificar áreas de melhoria.

Melhores recursos do Bloomfire

Use indexação profunda e IA avançada para facilitar a recuperação rápida e precisa de informações

Categorize, arquive e acesse diferentes tipos de documentos e conteúdo

Participe de discussões e compartilhe conhecimentos relacionados a RH por meio de fóruns interativos

Obtenha insights sobre como o conhecimento é acessado e compartilhado para identificar lacunas com seu "Analytics suite

Limitações do Bloomfire

Ele reduz a largura do artigo, dificultando a leitura de tabelas e documentos incorporados devido a problemas de formatação

Upload de documentos em massa não está disponível

Os usuários reclamaram de não receber e-mails de redefinição de senha

Preços do Bloomfire

Preços personalizados

Classificações e resenhas do Bloomfire

G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

4,6/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 250 avaliações)

8. Trainual (Melhor software de treinamento e integração)

via Treinamento O Trainual é especializado na criação de documentação de treinamento detalhada para a integração e o desenvolvimento eficientes dos funcionários. Sua interface amigável permite a criação de manuais de treinamento abrangentes que cobrem as políticas e práticas recomendadas da empresa.

As listas de verificação ajudam os novos contratados a concluir os módulos de forma sistemática, enquanto o suporte multimídia garante materiais de treinamento envolventes.

Melhores recursos de treinamento

Acesse a base de conhecimento em qualquer lugar, a qualquer momento, com seu aplicativo móvel

Receba lembretes automáticos de novas atualizações do conteúdo

Compartilhe o conteúdo com outras partes interessadas e gerencie o acesso para garantir a segurança

Use seus grupos de conteúdo de empresa, processo e política para gerenciar a base de conhecimento existente

Limitações de treinamento

É necessário adquirir as credenciais de cada membro da equipe e adicioná-las individualmente

O diretório não pode ser acessado pelo aplicativo móvel

Processo de configuração complicado

O fluxo de uso do software não é claro, deixando os usuários sem um início, um fim ou um fluxo de trabalho sugerido

Preço do treinamento

**Pequena: US$ 299/mês para 1 a 25 funcionários

Médio: $349/mês para 26-50 funcionários

$349/mês para 26-50 funcionários Growth: US$ 499/mês para 51-100 funcionários

US$ 499/mês para 51-100 funcionários Preços personalizados para mais de 101 a 10.000 funcionários

Classificações e avaliações do Trainual

G2: 4,7/5 (mais de 700 avaliações)

4,7/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 450 avaliações)

9. Slite (Melhor ferramenta colaborativa de anotações e documentação)

via Slite O Slite é um excelente RH software de gerenciamento de conhecimento que oferece uma maneira eficaz para as equipes estruturarem seus documentos. Você categoriza suas informações usando pastas e tags para mantê-las acessíveis.

A plataforma permite que você forneça à sua equipe acesso rápido a perguntas frequentes e políticas essenciais.

Melhores recursos

Organize os documentos em "Coleções" flexíveis para filtrar, classificar e salvar visualizações; você também pode adicionar esboços, vídeos ou opções de incorporação para adicionar contexto

Adicione conteúdo de outras ferramentas, incluindo Google Workspace, YouTube e muito mais

Fazer perguntas ao assistente de IA sobre informações no espaço de trabalho

Economize tempo usando modelos predefinidos para guias de integração, políticas e muito mais

Limitações leves

Não há opção para classificar automaticamente com base no nome da nota

Não há acesso off-line

Preço reduzido

Padrão: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Premium: US$ 12,5/mês por usuário

US$ 12,5/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações leves

G2: 4,6/5 (mais de 250 avaliações)

4,6/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

**Você sabia que, em média, a IA economiza para as equipes de RH 2.39 horas por semana . Os recrutadores usam a tecnologia para ajudar a escrever descrições de cargos, combinar ex-candidatos com vagas abertas e enviar mensagens de texto aos candidatos.

10. Helpjuice (melhor solução de base de conhecimento personalizável)

via Ajuda Criado em 2011, o Helpjuice cria um repositório centralizado de documentos relacionados a RH. Suas funcionalidades, como "permissões baseadas em funções", facilitam o controle de acesso à edição.

Ele também inclui análises avançadas que rastreiam como os funcionários interagem com o conteúdo, ajudando a equipe de RH a identificar lacunas de informações.

Melhores recursos do Helpjuice

Acesse informações em qualquer idioma com seus recursos multilíngues para forças de trabalho diversificadas

Lidar com vários formatos de documentos, como PDFs e arquivos do Word, integrando-se ao SharePoint e ao Dropbox

Capacite os funcionários com um modelo de autoatendimento para acessar respostas em vários recursos

Acompanhe como os funcionários interagem com a base de conhecimento e identifique lacunas nos recursos usando análises

Limitações do Helpjuice

Os e-mails de notificação de comentários não podem ser arquivados separadamente, o que facilita a perda de controle das edições quando um único comentarista fornece feedback em vários artigos

Ele não tem um recurso de edição em "modo de sugestão" para equipes com vários redatores e editores trabalhando no mesmo artigo

Os comentários em documentos desaparecem ou são anexados ao texto errado, apesar de vários esforços

Preços do Helpjuice

Grátis

Premium: US$ 120/mês para 4 usuários

Classificações e avaliações do Helpjuice

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4,5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 90 avaliações)

Leia também:📖

10 modelos de manuais de funcionários gratuitos no Word e ClickUp

A escolha do 'conhecedor' - ClickUp

O software de gerenciamento de conhecimento de RH economiza tempo, reduz a confusão e capacita as equipes a se concentrarem nas prioridades. Embora todas as opções ofereçam ótimos recursos, o ClickUp se destaca por sua versatilidade, facilidade de uso e integrações poderosas.

O ClickUp combina os melhores recursos de gerenciamento de conhecimento e organização de projetos em um espaço dinâmico. Seja para centralizar políticas ou configurar ciclos de revisão automatizados, tudo o que sua equipe precisa está em um só lugar. Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo! ✅