10 ferramentas para criar sua pilha de tecnologia de RH

Você sabe como a gerência de RH costumava ser sobre pilhas imensas de papéis e armários de arquivos que pareciam que iriam cair a qualquer momento?

Bem, agora não é mais assim. Todos os aspectos dos recursos humanos estão se tornando digitais. E aqui na ClickUp, estamos adotando essa mudança.

Percebemos que os profissionais que estão procurando emprego não querem apenas um trabalho - eles querem uma boa experiência.

Desde o momento em que clicam em "candidatar-se" até o primeiro dia de trabalho, tudo tem que ser tranquilo. O simples fato de fazê-los passar pela porta não é mais suficiente: Você precisa mantê-los envolvidos com oportunidades de desenvolvimento e planos de crescimento personalizados que reflitam suas aspirações exclusivas.

Mas aqui está o ponto crucial: Todos esses dados de currículos, métricas de desempenho e contracheques podem ser muito difíceis de lidar. Legado

Software de RH

simplesmente não consegue acompanhar - é como tentar transmitir o último sucesso de bilheteria em uma conexão discada.

É aí que entra a construção de uma sólida pilha de tecnologia de RH digital.

Posso confirmar o truísmo: as ferramentas certas fazem você trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil. Elas o ajudam a recrutar como um profissional, a integrar novas contratações em um piscar de olhos, a aumentar o envolvimento dos funcionários e a saber como todos estão se sentindo com feedback em tempo real.

O que é uma pilha de tecnologia de RH?

Uma pilha tecnológica de RH é um conjunto de ferramentas e tecnologias de software que trabalham juntas para gerenciar digitalmente todos os aspectos dos recursos humanos

Essas ferramentas abrangem várias funcionalidades, tais como:

Plataformas de recrutamento para encontrar e atrair os melhores talentos

para encontrar e atrair os melhores talentos Sistemas de integração para facilitar a experiência do novo contratado

para facilitar a experiência do novo contratado Software de gerenciamento de desempenho para acompanhar o progresso e as metas dos funcionários

para acompanhar o progresso e as metas dos funcionários Ferramentas de administração de benefícios para simplificar os programas de saúde e bem-estar financeiro

Uma pilha de tecnologia de RH é uma caixa de ferramentas digital completa destinada a lidar com toda a gama de processos de RH.

Ao transformar uma pilha de tecnologia de RH bem montada em um sistema coeso, os departamentos de RH podem automatizar tarefas administrativas repetitivas, obter insights de dados valiosos sobre a força de trabalho e se concentrar em iniciativas estratégicas que impulsionam o envolvimento dos funcionários e o sucesso geral dos negócios.

Como escolher as ferramentas certas para sua pilha de tecnologia de RH?

Antes de criar nossa robusta pilha de tecnologia de RH, verificamos se ela atendia a todo o ciclo de vida do funcionário. As pilhas de tecnologia de RH devem incluir ferramentas para atrair talentos, aumentar seu crescimento, garantir uma excelente experiência do funcionário e assegurar que seus contracheques estejam em total conformidade.

Aqui estão os principais elementos a serem procurados em uma pilha de tecnologia de RH definitiva:

Sistema de aquisição de talentos: Procure sistemas de rastreamento de candidatos (ATS) que façam mais do que gerenciar candidaturas - eles devem ser seus ímãs de talentos, atraindo os melhores candidatos com agendamento inteligente de entrevistas e avaliações de habilidades afiadas

Procure sistemas de rastreamento de candidatos (ATS) que façam mais do que gerenciar candidaturas - eles devem ser seus ímãs de talentos, atraindo os melhores candidatos com agendamento inteligente de entrevistas e avaliações de habilidades afiadas Integração e desligamento: Escolha plataformas que transformem a papelada em algo fácil e tornem a jornada do novo contratado memorável. Para o desligamento, a eficiência é fundamental - garanta uma despedida digna e tranquila

Escolha plataformas que transformem a papelada em algo fácil e tornem a jornada do novo contratado memorável. Para o desligamento, a eficiência é fundamental - garanta uma despedida digna e tranquila Gerenciamento de desempenho: Opte por ferramentas que transformem a definição de metas e as avaliações de desempenho em um diálogo de crescimento, equipado com mecanismos de feedback que mantenham a conversa viva e ativa

Opte por ferramentas que transformem a definição de metas e as avaliações de desempenho em um diálogo de crescimento, equipado com mecanismos de feedback que mantenham a conversa viva e ativa HRIS ou um sistema central de gerenciamento de RH: Seu HRIS deve ser a espinha dorsal de sua pilha de tecnologia, um repositório central para todos os dados dos funcionários que funciona bem com outros para uma troca de informações perfeita

Seu HRIS deve ser a espinha dorsal de sua pilha de tecnologia, um repositório central para todos os dados dos funcionários que funciona bem com outros para uma troca de informações perfeita Escalabilidade: Assegure-se de que suas ferramentas possam ser escalonadas com a mesma facilidade com que sua empresa cresce, evitando os problemas de superação de seu guarda-roupa tecnológico

Assegure-se de que suas ferramentas possam ser escalonadas com a mesma facilidade com que sua empresa cresce, evitando os problemas de superação de seu guarda-roupa tecnológico Segurança: Priorize ferramentas que mantenham seus dados seguros, garantindo que a privacidade dos funcionários nunca seja comprometida

Priorize ferramentas que mantenham seus dados seguros, garantindo que a privacidade dos funcionários nunca seja comprometida **Integração: procure ferramentas que se integrem tão facilmente que criem um fluxo de dados perfeito, o que ajuda todos os seus processos de RH a se tornarem mais eficientes

Facilidade de uso: Escolha interfaces que sejam intuitivas tanto para os profissionais de RH quanto para os funcionários

Compilamos uma ótima lista de opções que você pode escolher. Dependendo das necessidades da sua organização, você pode criar um conjunto de excelentes ferramentas digitais e móveis ou um sistema completo que funcione exatamente como uma pilha de tecnologia de RH.

As 10 melhores ferramentas para criar sua pilha de tecnologia de RH em 2024

As equipes modernas de RH devem criar um conjunto abrangente de tecnologia de RH para gerenciar suas tarefas com eficiência. Com base nas informações mais recentes e em testes rigorosos, aqui estão as 10 melhores ferramentas que compilamos para as equipes de RH usarem em 2024!

1. ClickUp - O melhor software de gerenciamento de projetos de RH tudo em um

Fique por dentro das entrevistas, reuniões individuais e reuniões de equipe com um calendário flexível que se conecta a tarefas com a plataforma de gerenciamento de projetos ClickUp HR

Dentro dessa lista de ferramentas de RH, nossa principal escolha é o ClickUp. Testei seus recursos de gerenciamento de RH e descobri que a

Plataforma de gerenciamento de projetos de RH do ClickUp

tem vários recursos úteis.

Por exemplo, a plataforma oferece mais de 15 recursos flexíveis

Visualizações do ClickUp

que facilitam o gerenciamento de fluxos de trabalho.

O Visualização do quadro no ClickUp ajuda você a criar fluxos de trabalho personalizáveis no estilo Kanban, que podem ser usados para contratação, integração ou projetos de conformidade

Você pode executar pesquisas e coletar feedback de seus funcionários com o Visualização de formulário no ClickUp

Visualização do calendário do ClickUp pode ajudá-lo a gerenciar entrevistas, avaliações de desempenho e reuniões de equipe de uma forma que lhe permita manter o controle de sua agenda

Cria um hub central para informações de funcionários e gerencia melhor os fluxos de trabalho de RH usando o ClickUp Views correto

Você pode adicionar ClickUp Custom Fields para cada visualização para rastrear informações de funcionários e candidatos, adicionar anexos de documentos e vincular a recursos externos. Você também pode criar fluxos de trabalho com o ClickUp Custom Statuses, facilitando o acompanhamento de tarefas e o progresso do projeto para várias iniciativas de contratação, integração e desenvolvimento.

Abra a comunicação entre a liderança, os gerentes e os subordinados diretos com comentários de tarefas, tags e canais confidenciais por meio do ClickUp Chat

Visualização do Chat do ClickUp

facilita a coordenação de várias tarefas, a formulação de perguntas e o compartilhamento de atualizações de forma assíncrona e em tempo real. Converse com sua equipe individualmente ou crie canais de comunicação ou equipes dedicadas para departamentos ou grupos de projetos específicos.

Se você faz parte de uma empresa em rápido crescimento, talvez ache mais simples começar com processos e documentos de RH modelados do que configurar tudo do zero. O ClickUp apresenta vários

modelos de RH gratuitos

para uma variedade de casos de uso.

Por exemplo, em vez de um modelo completo de software de manual do funcionário , você pode usar o Modelo de manual de RH do ClickUp para explicar os valores fundamentais de sua organização a todos os novos e antigos contratados

O modelo foi criado para estabelecer expectativas claras e comunicar políticas aos funcionários. Usando esse modelo, os funcionários do ClickUp puderam:

Obter as diretrizes e os protocolos mais recentes em uma única tela

Compreender os padrões esperados de conduta e métricas de desempenho dos funcionários

Obter uma compreensão clara dos direitos dos funcionários, incluindo benefícios e disposições sobre férias

Outro modelo útil é o

Modelo de base de conhecimento do ClickUp HR

. Uma base de conhecimento garante que todos os funcionários possam acessar facilmente informações precisas e atualizadas sobre todas as políticas, procedimentos e normas de conformidade de RH.

Esse modelo permite que as equipes de RH gerenciem e armazenem com eficiência todas as informações essenciais em uma plataforma única e de fácil acesso. Ele permite que você:

Configurar um repositório que permita acesso rápido e fácil a uma grande quantidade de conhecimento

Consolidar todos os documentos essenciais de recursos humanos em um único local organizado

Manter um registro detalhado de todas as alterações em políticas ou documentos à medida que eles evoluem

Melhores recursos do ClickUp

Crie manuais, políticas e materiais de treinamento de RH em Documentos do ClickUp . Possibilitando o trabalho em equipe com edição colaborativa e armazenamento centralizado de informações

Use ClickUp @Mentions para notificar membros específicos da equipe ou departamentos sobre atualizações, perguntas ou atribuições de tarefas, garantindo que toda a equipe de RH permaneça informada

Use Automação do ClickUp para configurar fluxos de trabalho automatizados para simplificar tarefas repetitivas. Por exemplo, enviar automaticamente o onboarding Listas de verificação do ClickUp para novas contratações ou disparar notificações para as próximas avaliações de desempenho

Use Integrações do ClickUp com vários sistemas HRIS e outras ferramentas para um fluxo de dados contínuo

Acompanhe as horas da equipe gastas em tarefas de RH com cronômetros incorporados ou entradas manuais com o Rastreamento de tempo de projeto do ClickUp . Veja para onde vai o tempo, para melhor planejamento do projeto e alocação de recursos

Limitações do ClickUp

Novos usuários relataram uma curva de aprendizado devido a uma variedade de recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/usuário por mês

$7/usuário por mês Empresarial: $12/usuário por mês

$12/usuário por mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro por espaço de trabalho por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. BambooHR-Melhor para integração de HRIS e onboarding

via BambooHR O gerenciamento de talentos e de integração deve ser parte integrante de sua pilha de tecnologia de RH, especialmente para empresas menores que contratam rapidamente. O BambooHR é um sistema de informações de recursos humanos (HRIS) baseado em nuvem, projetado especificamente para pequenas e médias empresas (SMBs).

Com essa ferramenta, pude criar um banco de dados centralizado para gerenciar as informações da nossa equipe. Esse banco de dados nos permitiu rastrear os perfis dos funcionários, incluindo detalhes pessoais, benefícios, salário, folgas e documentos, e seus recursos de autoatendimento permitem que os funcionários visualizem e atualizem as informações por conta própria. São muitas horas de trabalho economizadas para minha equipe de RH!

Em comparação com os complexos software de gerenciamento de talentos criado para grandes empresas, o BambooHR oferece uma interface amigável que exige o mínimo de treinamento para os profissionais de RH.

Melhores recursos do BambooHR

Acompanhe as horas trabalhadas, gerencie os benefícios e execute a folha de pagamento a partir de uma única fonte de dados

Registrar automaticamente as atividades dos funcionários horistas, aprovar folhas de ponto e gerar relatórios

Use um sistema de rastreamento de candidatos e tarefas de integração

Crie relatórios instantâneos, use fluxos de trabalho automatizados e acesse análises

Monitore a experiência e o desempenho dos funcionários coletando feedback e acompanhe o progresso em direção às metas

Limitações do BambooHR

Embora seja fácil de usar, oferece opções de personalização limitadas para fluxos de trabalho e relatórios

O ATS incorporado não possui os recursos avançados encontrados em softwares de recrutamento dedicados

Preços do BambooHR

**Preço personalizado

Pro: Preços personalizados

BambooHR avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.500 avaliações)

3. Rippling - Gerenciamento e integração de funcionários

via

Ondulação

A Rippling oferece um conjunto abrangente de ferramentas de RH, TI e finanças criadas para simplificar o gerenciamento do ciclo de vida dos funcionários para empresas de todos os portes. Durante todo o ciclo de vida do funcionário, é possível realizar inscrições em planos de saúde, enviar cartas de oferta, executar verificações de antecedentes, gerenciar a documentação de novas contratações, adicionar trabalhadores à folha de pagamento e muito mais.

Ao contrário dos sistemas convencionais software de gerenciamento de funcionários o Rippling, que não se concentra apenas no gerenciamento de dados dos funcionários, adota uma abordagem holística, integrando várias funções de RH com o gerenciamento de dispositivos de TI e ferramentas financeiras, como gerenciamento de despesas e folha de pagamento.

Essa integração permitiu que minha equipe de RH gerenciasse dispositivos de funcionários, rastreamento de despesas, processamento simplificado da folha de pagamento e muito mais em um único aplicativo.

Melhores recursos do Rippling

Armazene todas as informações dos funcionários, desde detalhes de contato e cargos até informações da folha de pagamento e seleções de benefícios, em um único local seguro

Automatize tarefas repetitivas, como a integração de novos funcionários, solicitações de PTO e lembretes de avaliação de desempenho

Permita que os funcionários gerenciem seus próprios dados de RH, atualizem informações pessoais, solicitem folgas e acessem documentos importantes por meio de um portal de autoatendimento

Simplifique a conformidade gerenciando as retenções de impostos, as deduções da folha de pagamento e os registros regulatórios dentro da plataforma

Acompanhe as metas, realize avaliações de desempenho e forneça feedback aos funcionários

Limitações do Rippling

Alguns usuários acham que a interface e os recursos não têm flexibilidade para personalização extensiva

Preços do Rippling

A partir de US$ 8/mês, por usuário

US$ 8/mês, por usuário Preços personalizados

Rippling ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,8/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 3.000 avaliações)

4. Visier - análises e percepções de RH

via

Viseira

Visier não é o típico Software de HRMS : É uma plataforma de análise de pessoas baseada na nuvem, projetada para fornecer às empresas insights orientados por dados sobre sua força de trabalho.

Ao mexer em alguns de seus recursos, descobri que ela vai além do gerenciamento básico de dados de funcionários. Você obtém recursos para analisar tendências da força de trabalho, identificar padrões e tomar decisões informadas que otimizam seus processos de recursos humanos.

Os recursos de análise avançada do Visier permitem a modelagem preditiva. Com seus insights, você pode antecipar e resolver possíveis problemas antes que eles se tornem grandes problemas.

Melhores recursos do Visier

Transforme dados complexos da força de trabalho em painéis, relatórios e infográficos claros e visualmente atraentes

Identificar riscos e oportunidades potenciais relacionados à sua força de trabalho com recursos como análise preditiva e aprendizado de máquina

Crie narrativas orientadas por dados que traduzam insights em estratégias acionáveis

Integre-se perfeitamente a vários sistemas HRIS, plataformas de folha de pagamento e outros aplicativos de negócios

Limitações do Visier

As empresas de menor porte podem considerar o custo proibitivo

Os recursos analíticos avançados podem exigir analistas de dados dedicados ou profissionais de RH com grande conhecimento de dados

Preços do Visier

**Preços personalizados

Visier ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 170 avaliações)

4,6/5 (mais de 170 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

via

Entrar

Para organizações maiores, a inteligência de talentos está se tornando uma parte importante para garantir uma boa experiência do funcionário e contratar os melhores talentos. A Entelo é uma poderosa plataforma de inteligência de talentos projetada especificamente para ajudar as empresas a obter e se conectar com os melhores talentos.

Ela vai além das funcionalidades básicas oferecidas pelo software de integração aproveitando a IA/ML para descobrir pools de talentos ocultos e identificar candidatos ideais que podem não estar buscando ativamente novas oportunidades.

Meu caso de uso foi muito especial. Com a Entelo, fizemos progressos na formação de uma equipe mais diversificada, identificando candidatos de grupos sub-representados e fornecendo recursos para reduzir o preconceito inconsciente na contratação.

Melhores recursos do Entelo

Entenda as habilidades necessárias para um cargo e combine-as com as habilidades e experiências reais dos candidatos usando ferramentas baseadas em PNL

Acesse um construtor booleano robusto para criar pesquisas altamente direcionadas com filtros complexos

Personalize mensagens, agende entrevistas e acompanhe as interações dos candidatos diretamente na plataforma

Obtenha insights sobre seu pool de talentos e pipeline de recrutamento e identifique áreas de melhoria com recursos integrados de análise e relatórios

Limitações do Entelo

A eficácia dos algoritmos de IA e de aprendizado de máquina da plataforma depende da qualidade e da variedade de dados que ela pode acessar

Não oferece funcionalidades abrangentes de sistema de rastreamento de candidatos (ATS) para gerenciar aplicativos durante todo o processo de recrutamento

Preços do Entelo

**Preços personalizados

Entelo ratings and reviews

G2: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

4,2/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

6. GoodHire - Verificação e checagem de antecedentes

via

GoodHire

O GoodHire não é um sistema HRIS ou software de treinamento mas é um **serviço especializado de verificação de antecedentes em nossa lista. Ele foi projetado para simplificar e melhorar o processo de verificação da precisão e da legitimidade das informações fornecidas pelos possíveis contratados

Minha equipe testou seus recursos, que incluem verificação de educação, verificações de histórico de emprego, confirmação de licenças e certificações e até mesmo verificações de antecedentes criminais. A execução dessas verificações em segundo plano durante o processo de contratação proporciona uma tranquilidade considerável.

O GoodHire também permite que você automatize o processo de verificação de ponta a ponta. Você pode eliminar a necessidade de verificar manualmente informações como formação, histórico de emprego e licenças.

Melhores recursos do GoodHire

Reúna informações de várias fontes e apresente-as em um relatório claro e conciso

Acesse serviços de verificação em mais de 200 países e territórios, o que o torna ideal para empresas com uma força de trabalho global

Mantenha-se atualizado sobre as normas de conformidade relativas à verificação de antecedentes, garantindo que suas práticas de contratação permaneçam dentro dos limites legais

Integre-se a vários sistemas de rastreamento de candidatos (ATS), simplificando o processo de verificação de antecedentes em seu fluxo de trabalho de recrutamento existente

Limitações do GoodHire

Oferece um processo de verificação padronizado. As empresas com necessidades específicas de verificação podem achar que faltam opções de personalização

Preços do GoodHire

**Menos de 10 verificações

Básico+ : uS$ 29,99/cheque

: uS$ 29,99/cheque Essencial: US$ 54,99/cheque

US$ 54,99/cheque Profissional: $79,99/cheque

**Mais de 10 cheques

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do GoodHire

G2: 4,6/5 (mais de 270 avaliações)

4,6/5 (mais de 270 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

7. LinkedIn - Aquisição de talentos e alcance de recrutamento

via

LinkedIn

Qualquer equipe de Aquisição de Talentos lhe dirá que o LinkedIn é quase incomparável para divulgação e recrutamento, especialmente em um mercado com tanta demanda quanto oferta de talentos. Seu vasto pool de talentos, que abrange uma ampla gama de setores e especializações, é um ótimo recurso para as equipes de RH procurarem candidatos qualificados além daqueles que estão se candidatando ativamente

Os filtros de pesquisa avançada com opções para habilidades, experiência, localização e até mesmo critérios da empresa garantem um alcance direcionado, economizando tempo e recursos em comparação com uma rede mais ampla.

Além disso, recursos como marketing de conteúdo e publicidade de recrutamento permitem que você alcance um público altamente relevante de candidatos em potencial, promova a marca de seu empregador e abra vagas para um grupo de profissionais pré-qualificados.

Melhores recursos do LinkedIn

Acesse uma enorme base de usuários de profissionais de vários setores e conjuntos de habilidades

Segmente candidatos com habilidades, níveis de experiência e locais específicos usando filtros de pesquisa avançados

Obtenha insights valiosos durante o processo de avaliação com perfis detalhados que mostram as habilidades, a experiência e os endossos dos candidatos pelos colegas

Crie páginas de empresa envolventes que mostrem sua cultura, valores e oportunidades de carreira para atrair os melhores talentos para recrutamento

Acesse anúncios de recrutamento direcionados, permitindo que você alcance um público altamente relevante de candidatos em potencial

Limitações do LinkedIn

Nem todos os perfis são meticulosamente atualizados. Os profissionais de RH precisam ter cuidado com informações potencialmente desatualizadas ou habilidades embelezadas

Embora o LinkedIn forneça perfis, ele não oferece ferramentas de triagem abrangentes, como sistemas de rastreamento de candidatos (ATS) com avaliações de habilidades ou recursos de agendamento de entrevistas

Preços do LinkedIn

**Gratuito para sempre

LinkedIn Premium Career: US$ 29,99/mês

US$ 29,99/mês LinkedIn Premium Business: US$ 59,99/mês

US$ 59,99/mês LinkedIn Recruiter Lite: US$ 170/mês

US$ 170/mês LinkedIn Recruiter: $835/mês

Avaliações e resenhas do LinkedIn

G2: 4,4/5 (mais de 350 avaliações)

4,4/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

8. HireVue - entrevista e avaliação por vídeo

via

Aluguel de veículos

O HireVue não é um quadro de empregos padrão ou um sistema de rastreamento de candidatos. É uma plataforma baseada em nuvem projetada especificamente para transformar o processo tradicional de entrevistas por meio da tecnologia de entrevistas por vídeo.

Minha equipe realizou algumas entrevistas de teste com o HireView. Descobrimos que ele simplifica o processo de triagem e facilita a contratação remota. Pudemos avaliar as habilidades interpessoais, as habilidades de comunicação e a adequação cultural dos candidatos de forma quase tão eficaz quanto as entrevistas presenciais e muito melhor do que as entrevistas por telefone.

A plataforma também oferece análises avançadas para ajudar a identificar os melhores talentos, simplificando o processo geral de contratação. Por exemplo, durante nossa entrevista de teste, ficamos impressionados com a capacidade da **HireVue de gravar e analisar as respostas do candidato, fornecendo insights detalhados sobre a linguagem corporal, o tom de voz e o envolvimento

Essa abordagem orientada por dados nos permitiu tomar decisões mais bem informadas sobre quais candidatos buscar no processo de contratação, o que acabou resultando em contratações melhores e mais adequadas à nossa organização.

Melhores recursos do HireVue

Fornece um formato estruturado para entrevistas em vídeo. Os candidatos respondem às mesmas perguntas pré-gravadas, garantindo um processo de avaliação consistente para todos os candidatos

Eliminar as idas e vindas do agendamento de entrevistas presenciais. Os candidatos podem concluir as entrevistas em vídeo quando lhes for conveniente, dentro de um período de tempo designado

Facilite entrevistas com candidatos geograficamente dispersos, removendo barreiras de localização e ampliando o alcance de seus talentos

Acesse recursos opcionais de IA que analisam expressões faciais, tonalidade de voz e uso do idioma em entrevistas em vídeo, fornecendo pontos de dados adicionais para avaliação além do conteúdo das respostas

Gerar relatórios que podem ajudar a identificar tendências de entrevistas e avaliar a eficácia do entrevistador

Limitações do HireVue

As entrevistas em vídeo não conseguem reproduzir totalmente os aspectos de construção de relacionamento das entrevistas presenciais

Os recursos de IA apresentam o risco de perpetuar o preconceito no processo de contratação

Preços do HireVue

**Preços personalizados

Avaliações e resenhas do HireVue

G2: 4,1/5 (mais de 200 avaliações)

4,1/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 45 avaliações)

9. Gusto-Processamento de folha de pagamento e administração de benefícios

via

Gosto

O Gusto é uma solução de RH valiosa para muitas PMEs. Sua interface amigável, recursos automatizados e administração integrada de folha de pagamento e benefícios simplificam significativamente os processos de RH, economizando tempo e recursos para equipes menores.

O sistema de rastreamento de candidatos (ATS) do Gusto é surpreendentemente robusto para uma plataforma tudo em um. Você pode publicar vagas nos principais painéis, selecionar currículos e colaborar com a sua equipe durante todo o processo de contratação. Embora não possa competir com soluções de ATS dedicadas para empresas maiores, é uma ótima opção para pequenas e médias empresas.

Ele também oferece um portal de autoatendimento para funcionários, no qual eles podem acessar contracheques, atualizar dados pessoais e solicitar folgas. Isso libera o RH de responder a perguntas repetitivas e permite que ele se concentre em iniciativas mais estratégicas, melhorando a satisfação dos funcionários.

Por fim, o Gusto não se limita a processar seus dados de RH - ele fornece insights valiosos. Você pode gerar facilmente relatórios sobre tudo, desde tendências da folha de pagamento até a utilização de benefícios.

Melhores recursos do Gusto

Eliminar cálculos manuais e garantir o processamento preciso e oportuno da folha de pagamento de funcionários e prestadores de serviços

Lidar com cálculos e registros de impostos federais, estaduais e municipais, aliviando a carga da sua equipe de RH

Acomodar diferentes programações de pagamento para seus funcionários, garantindo que todos sejam pagos em dia

Crie e gerencie fluxos de trabalho de integração simplificados com tarefas automatizadas e coleta de documentos

Configure e gerencie uma variedade de planos de saúde, planos de poupança para aposentadoria e outros benefícios para seus funcionários

Limitações do Gusto

Embora seja fácil de usar, o Gusto pode não oferecer o mesmo nível de personalização que alguns sistemas HRIS para fluxos de trabalho complexos ou necessidades exclusivas da empresa

Preços do Gusto

Simples: A partir de US$ 40/mês

A partir de US$ 40/mês Plus: A partir de US$ 80/mês

A partir de US$ 80/mês Premium: Preços personalizados

Gusto ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.800 avaliações)

10. Workday - suíte abrangente de gerenciamento de RH

via

Dia de trabalho

O Workday é uma solução abrangente de planejamento de recursos empresariais (ERP) baseada em nuvem, projetada especificamente para os departamentos de recursos humanos e finanças. Isso cria uma única fonte de verdade para os dados de seus funcionários e simplifica os fluxos de trabalho entre departamentos.

Sua USP? Ele pode manusear uma força de trabalho grande e diversificada em vários locais, moedas e regulamentações

O Workday oferece uma plataforma unificada para gerenciar funções essenciais de RH, processos financeiros e análise da força de trabalho, tudo em um só lugar. Em comparação com suas alternativas, o Workday simplificou as operações e melhorou a tomada de decisões em nossos departamentos de RH e finanças.

Melhores recursos do Workday

Simplifique as operações financeiras e de RH centralizando dados e funcionalidades em uma plataforma única e fácil de usar

Acesse uma ampla gama de funcionalidades de RH, incluindo aquisição e integração de talentos, administração de folha de pagamento e benefícios, gerenciamento de desempenho, aprendizado e desenvolvimento, análise da força de trabalho e portal de autoatendimento para funcionários

Permitir que os profissionais de RH e os líderes de negócios tomem decisões baseadas em dados em relação à gestão de talentos, estratégias de remuneração e planejamento da força de trabalho

Limitações do Workday

Os custos de implementação também podem ser significativos devido a possíveis necessidades de personalização e requisitos de treinamento

Recursos abrangentes podem ter uma curva de aprendizado mais acentuada para usuários acostumados a sistemas HRIS mais simples

Preços da Workday

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Workday

G2: 4/5 (mais de 1.500 avaliações)

4/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

Prepare sua pilha de tecnologia de RH para o futuro para um processo de recrutamento mais tranquilo

Como qualquer profissional de RH sabe, a tecnologia de RH está em constante evolução. Novas soluções surgem e as funcionalidades mudam, mas manter-se à frente da curva é essencial para otimizar as operações de RH.

Nenhuma solução pode ser a solução mágica para todas as nossas necessidades de tecnologia de RH. Ao selecionar cuidadosamente as melhores soluções disponíveis, você pode criar uma pilha de tecnologia de RH sólida e preparada para o futuro, que fortaleça sua equipe e impulsione seus negócios.

A chave está na criação de uma pilha estratégica com ferramentas integradas que funcionam juntas.

Considere o ClickUp, por exemplo.

Embora não seja um sistema HRIS puro, os recursos robustos de gerenciamento de projetos do ClickUp podem ser um ativo valioso para as equipes de RH. Você pode usar o ClickUp para atribuir tarefas de gerenciamento de RH, acompanhar o progresso, colaborar perfeitamente e centralizar informações - tudo isso mantendo a transparência e a responsabilidade. Experimente o ClickUp hoje mesmo!