Como criar um roteiro para o agora-próximo-mais tarde para uma melhor priorização

Você está no meio de um projeto que o puxa em dez direções diferentes. Todos estão pedindo atualizações, as prioridades mudam diariamente e é impossível decidir o que é urgente.

O roadmap "agora-próximo-mais tarde" simplifica o processo, dividindo seu trabalho em estágios claros -o que precisa de atenção agora, o que virá em seguida e o que pode ficar para depois.

É simples, adaptável e perfeito para o planejamento de projetos complexos.

Neste blog, exploraremos como esse roteiro funciona, por que ele é eficaz e como você pode usá-lo para melhorar o planejamento e a execução do projeto. 🗂️

⏰ Resumo de 60 segundos

🛣️ Um roadmap do tipo "agora-próximo-mais tarde" ajuda a priorizar tarefas e melhorar o foco da equipe

🛣️ Aumenta a adaptabilidade, a clareza e o alinhamento estratégico

🛣️ As ferramentas do ClickUp, como metas, tarefas e visualizações de lista, quadro e linha do tempo, simplificam o gerenciamento de tarefas

🛣️ A revisão regular garante que o roadmap permaneça relevante e alinhado às metas

O que é um roadmap do tipo agora-próximo-mais tarde?

**O roadmap "agora-próximo-mais tarde" é uma estrutura de priorização flexível que organiza tarefas ou projetos em três categorias claras: o que precisa de atenção imediata (agora), o que deve ser feito em breve (próximo) e o que pode esperar (mais tarde)

Ele oferece uma estrutura clara sem rigidez, o que o torna ideal para equipes de produtos que precisam se adaptar rapidamente às mudanças de prioridades.

você sabia que a estrutura now-next-later foi conceituada no final dos anos 2000 e foi gradualmente adotada em vários setores.

Elementos do roadmap agora-próximo-mais tarde

Planejamento do roteiro do projeto

não precisa ser complicado. O roadmap "agora-próximo-mais tarde" ajuda você a se concentrar no que é mais importante no momento e a ficar de olho no que está por vir.

Vamos detalhar os principais elementos que o fazem funcionar.

Agora

A seção "agora" inclui tarefas que exigem ação imediata. Essas são prioridades críticas que afetam diretamente as metas atuais da equipe.

Exemplo: Resolver uma interrupção do sistema que afeta os usuários ou entregar um recurso prometido no sprint desta semana.

Próximo

A seção "próximo" concentra-se nas tarefas que seguem as tarefas imediatas. Essas tarefas são importantes, mas não precisam de atenção imediata.

Exemplo: Preparar wireframes para um recurso futuro ou realizar entrevistas com usuários para obter feedback.

Mais tarde

A seção "mais tarde" organiza tarefas que são valiosas, mas que podem esperar até que os recursos estejam disponíveis. Normalmente, elas incluem metas ou ideias de longo prazo que ainda não foram totalmente desenvolvidas.

Exemplo: Pesquisar possíveis integrações com ferramentas de terceiros ou explorar novos conceitos de design para futuros lançamentos de produtos.

Profissional Dica: A mudança para um roadmap "agora-próximo-mais tarde" pode exigir o ajuste da linguagem de gerenciamento de produtos e a educação das partes interessadas. Ajude os membros relutantes da equipe a entender seus benefícios com uma apresentação ou módulo de treinamento.

Benefícios de usar um roadmap agora-próximo-mais tarde

Ao gerenciar tarefas e projetos comerciais, ter uma visão clara do que precisa ser feito e quando pode fazer toda a diferença. Um roadmap Agora-Próximo-Próximo oferece uma maneira de dividir as coisas que mantém todos no caminho certo.

Vejamos por que ele funciona tão bem. 🎯

Adaptabilidade e flexibilidade

Uma das maiores vantagens do roadmap agora-próximo-mais tarde é sua flexibilidade. Ele permite que as equipes facilmente ajustar as prioridades conforme surgirem novas informações ou conforme o projeto evoluir.

As tarefas na seção "agora" podem ser rapidamente movidas para "próximo" ou "mais tarde" quando surgirem problemas urgentes, como um bug de última hora ou uma solicitação urgente de um cliente.

Exemplo: Se uma atualização de segurança de alta prioridade surgir durante um sprint, a equipe poderá movê-la para a seção "agora" e resolver o problema sem interromper o fluxo geral do projeto.

Níveis diferentes de certeza

Nem todas as tarefas têm o mesmo nível de clareza ou urgência. O roadmap agora-próximo-mais tarde permite que as equipes categorizem o trabalho com base no grau de certeza ou definição.

As tarefas na fase "agora" são bem definidas e exigem atenção imediata. Ao mesmo tempo, as tarefas nas fases "próxima" e "posterior" podem ainda precisar de mais planejamento estratégico, pesquisa ou feedback antes de serem totalmente executadas.

Exemplo: A equipe de design está aperfeiçoando as alterações de alta prioridade na interface do usuário na seção "agora". Na fase "seguinte", eles estão criando wireframes para um recurso de painel futuro, aguardando a opinião da equipe.

Claridade e foco

Com categorias claras para tarefas imediatas, próximas e futuras, os membros da equipe podem se concentrar nas tarefas urgentes. O roteiro elimina a incerteza de fazer malabarismos com vários prioridades de recursos e garante que todos saibam o que está em sua lista de tarefas.

Exemplo: A equipe de produto pode estar concluindo uma grande atualização na seção "agora" enquanto se prepara para um aprimoramento de recurso na seção "próximo", mantendo cada fase organizada.

Alinhamento estratégico

O roadmap agora-próximo-mais tarde ajuda as equipes a alinhar suas tarefas diárias com as metas estratégicas de longo prazo.

Ele garante que as tarefas urgentes não ofusquem as metas importantes de longo prazo. Esse alinhamento estratégico garante que cada tarefa, seja ela não planejada ou voltada para o futuro, contribua para a visão geral.

Exemplo: A equipe de suporte ao cliente está resolvendo tíquetes críticos escalados na fase "agora", enquanto planeja uma atualização da base de conhecimento na fase "mais tarde" para resolver problemas recorrentes dos clientes de forma mais proativa.

você sabia que a estrutura now-next-later ajuda as equipes a se adaptarem às mudanças nas necessidades dos negócios e dos clientes. Isso ocorre porque o método não dita estritamente datas ou sequências de lançamento, permitindo que as equipes se adaptem com base nas circunstâncias em evolução.

Implementando o roteiro agora-próximo-mais tarde

Criar um roadmap agora-próximo-mais tarde é fundamental para manter o foco, mas gerenciá-lo em várias equipes e inúmeras tarefas pode ser um desafio.

É por isso que ClickUp entra em cena. 🤩

Como o aplicativo tudo para o trabalho, ClickUp para equipes de produtos oferece uma plataforma centralizada para planejar, gerenciar e acompanhar seu roteiro.

Vamos explorar como criar e implementar um roadmap eficaz do tipo agora-próximo-mais tarde com o ClickUp.

1. Defina suas metas e identifique as principais iniciativas

A primeira etapa para criar um roadmap bem-sucedido é definir suas metas.

Comece identificando o que você deseja alcançar, como lançar um novo recurso de produto, melhorar a experiência do usuário ou aprimorar o suporte ao cliente. Essas metas devem estar alinhadas com seus objetivos comerciais mais amplos.

Depois de defini-las, divida-as em iniciativas principais nas quais sua equipe possa se concentrar. Defina e acompanhe metas mensuráveis com o ClickUp Goals Metas do ClickUp é uma excelente ferramenta de planejamento estratégico para definir objetivos maiores e dividi-los em metas menores e mais gerenciáveis. Ela permite criar objetivos, tarefas, marcos e conquistas numéricas específicos e mensuráveis e acompanhar o progresso em tempo real.

Além disso, você pode agrupar metas relacionadas e criar dependências de tarefas para equilibrar tarefas com diferentes níveis de certeza ou urgência.

Exemplo: Se sua meta é melhorar a retenção de clientes, você pode definir um objetivo: "Aumentar a taxa de retenção de clientes em 10% no primeiro trimestre" Em seguida, divida essa meta em iniciativas como "Lançar novo recurso" ou "Reformular o processo de integração"

As metas do ClickUp ajudam a manter o foco de cada membro do departamento no que é realmente importante, o que é fundamental quando o novo produto está sendo lançado.

Darya Krakovyak, líder de comunicações

Dica profissional: Inclua uma coluna de "Visão Estratégica" ou pontos de controle trimestrais no roteiro do produto para alinhar suas estratégias atuais e futuras de longo prazo.

2. Aplicando o roteiro

Depois de definir suas metas e iniciativas, você pode aplicar o roadmap "agora, depois e mais tarde".

Organize as tarefas em suas respectivas fases e, ao mesmo tempo, garanta que elas estejam alinhadas com a visão estratégica mais ampla. Durante esse estágio, concentre-se em:

Priorização: Concentrar-se no que precisa de atenção imediata no momento atual, enquanto planeja o que vem a seguir e as metas de longo prazo

Concentrar-se no que precisa de atenção imediata no momento atual, enquanto planeja o que vem a seguir e as metas de longo prazo **Execução: certifique-se de que está priorizando tarefas e atividades que se alinham com os recursos existentes

**Flexibilidade: mantenha o roteiro adaptável, permitindo ajustes à medida que as prioridades mudam e surgem novos insights

Adicionar prazos, responsáveis e informações adicionais a cada tarefa com o ClickUp Tasks Tarefas do ClickUp servem como base para gerenciar suas roteiro do projeto .

Digamos que você esteja lançando um novo produto. Você pode dividir seu roadmap em diferentes departamentos, como pesquisa, design, testes e preparação para o lançamento.

Depois de ter suas categorias prontas, você pode criar tarefas para cada uma delas.

Exemplo: As tarefas da categoria "Pesquisa" podem incluir:

Agora: Reunir dados fundamentais, abordar lacunas urgentes de conhecimento e consultar especialistas de campo

Reunir dados fundamentais, abordar lacunas urgentes de conhecimento e consultar especialistas de campo Próximo: Realizar uma análise competitiva, entrevistas ou pesquisas com usuários e análise de tendências de mercado

Realizar uma análise competitiva, entrevistas ou pesquisas com usuários e análise de tendências de mercado Mais tarde: Pesquisar inovações no campo, visão de longo prazo, estudos de escalabilidade e viabilidade de projetos futuros Visualizações ClickUp são a maneira perfeita de visualizar suas prioridades. Cada visualização oferece uma maneira exclusiva de organizar e acompanhar suas tarefas.

Visualização de lista ClickUp

Organize as tarefas por urgência usando a visualização de lista do ClickUp

A Visualização de lista do ClickUp é ideal para equipes que preferem um layout simples e linear. Ele cria listas de tarefas e as organiza em categorias personalizadas. Você pode movê-las com sua interface simples de arrastar e soltar quando necessário.

Além disso, ele mostra os responsáveis, as datas de vencimento e as descrições das tarefas em um relance para garantir a clareza.

ClickUp Board View

Visualize seu roadmap com a interface simples de arrastar e soltar do ClickUp Board View

Se sua equipe preferir uma abordagem mais visual, o Visualização do quadro do ClickUp é a escolha certa. Inspirado em um quadro Kanban, ele tem colunas que representam cada fase do roteiro. Você pode facilmente arrastar e soltar tarefas de uma fase para outra à medida que as prioridades mudam.

Visualização da linha do tempo com clique

Planeje tarefas ao longo do tempo com a visualização da linha do tempo do ClickUp para criar um roteiro claro e cronológico

O Visualização da linha do tempo do ClickUp oferece uma visão panorâmica de suas tarefas ao longo do tempo. Essa visualização é perfeita para equipes que precisam planejar projetos com datas específicas de início e término.

Você pode mapear as tarefas atribuindo datas de início e de vencimento, o que ajuda a criar uma sequência clara de eventos.

Exemplo: Suponha que você precise lançar um novo recurso em três meses. Nesse caso, você pode colocar tarefas como "Criar infraestrutura de back-end" (Agora), "Projetar interface do usuário" (Próximo) e "Testar recurso" (Mais tarde) ao longo do cronograma do projeto para uma execução eficaz visualização do roteiro .

3. Priorizar tarefas e atividades

Depois de categorizar as tarefas em suas respectivas fases, é hora de determinar a ordem de execução em cada fase. A priorização eficaz garante que a sua equipe lide com as tarefas mais importantes primeiro, fazendo uso eficiente dos recursos e do tempo.

Adicione detalhes específicos a todas as tarefas no ClickUp. Cada tarefa pode incluir detalhes como prazos, urgência e impacto, membros da equipe designados e atualizações de progresso, dando a todos uma compreensão clara do que precisa ser feito.

dica profissional: Certifique-se de adicionar uma descrição da tarefa, descrevendo sua finalidade, os resultados esperados e como ela contribui para a meta geral.

Defina as Dependências de Tarefas do ClickUp para garantir que as tarefas ocorram na sequência correta

Quando suas tarefas estiverem delineadas, Dependências de tarefas do ClickUp permitem que você estabeleça relações entre elas. Dessa forma, você pode especificar que determinadas tarefas futuras não podem ser iniciadas até que outras sejam concluídas.

Suponha que seu Roteiro de TI inclui uma tarefa como "Entrevistar as partes interessadas para identificar problemas de desempenho" (Now) e uma tarefa de acompanhamento "Analisar o feedback para priorizar as atualizações de infraestrutura" (Next).

Você pode configurar dependências do projeto para que a tarefa "Analisar resultados da entrevista" seja iniciada somente quando o processo de entrevista for concluído.

Simplifique as tarefas repetitivas e mantenha todos informados com o ClickUp Automations Automações do ClickUp facilitam a simplificação de tarefas repetitivas. É possível criar regras de automação que acionam determinadas ações, como atribuir tarefas, notificar membros da equipe ou mover tarefas entre fases.

As automações economizam tempo e reduzem o trabalho manual, tornando gerenciamento de projetos de roteiro ainda mais eficiente.

Configure uma automação para notificar a equipe quando uma tarefa for movida de "Próximo" para "Agora", garantindo que todos fiquem por dentro do processo. Você também pode automatizar as atribuições de tarefas para que, quando uma tarefa for movida para a coluna "Agora", ela seja automaticamente atribuída ao membro certo da equipe.

Dica profissional: Podem ser necessárias algumas sessões para concluir a estrutura, especialmente se for necessário o feedback do cliente. Preencher previamente partes do roteiro do produto com exemplos ou respostas a perguntas pode ser útil.

Se estiver procurando um modelo para começar rapidamente, experimente o modelo Modelo de roteiro de projeto do ClickUp .

De campanhas de marketing a desenvolvimento ágil e planejamento de eventos, você pode personalizar o modelo para atender às suas necessidades específicas. Você pode acompanhar o progresso do seu plano de lançamento para os próximos recursos, criar estratégias e priorizar cada lançamento com base no feedback e colaborar com todas as equipes internas envolvidas.

Digamos que sua equipe esteja gerenciando um backlog do produto para um novo aplicativo. Você pode usar o modelo para organizar e priorizar as tarefas de forma eficaz.

No roadmap, agrupe seus itens de backlog nas categorias Agora, Próximo e Mais tarde. Por exemplo:

Agora: Corrigir bugs críticos e implementar recursos essenciais como autenticação de usuário

Corrigir bugs críticos e implementar recursos essenciais como autenticação de usuário Next: Desenvolvimento de uma opção de modo escuro e adição de recursos de compartilhamento social

Desenvolvimento de uma opção de modo escuro e adição de recursos de compartilhamento social Later: Explorar recomendações orientadas por IA e expandir o suporte a idiomas

Faça o download deste modelo

4. Revise e ajuste regularmente

Para manter seu roadmap dinâmico, é essencial revisar o progresso regularmente e iterar com base no feedback. Isso ajuda você a permanecer no caminho certo, apesar da mudança de prioridades, desafios imprevistos e novas oportunidades.

Aqui estão algumas medidas que você pode incluir:

Monitoramento contínuo das taxas de conclusão, bloqueios e mudanças nos cronogramas

das taxas de conclusão, bloqueios e mudanças nos cronogramas Loops de feedback para coletar avaliações das partes interessadas e dos membros da equipe

para coletar avaliações das partes interessadas e dos membros da equipe Reavaliar as prioridades e adaptar-se às mudanças com base em novas tendências de mercado, percepções dos clientes ou restrições de recursos

Para manter essas entradas e feedbacks unificados, o ClickUp oferece uma ferramenta sólida Bate-papo do ClickUp ! 🤩

Mantenha as conversas em contexto com o ClickUp Chat

O Chat unifica as conversas e o gerenciamento do trabalho, garantindo que as informações críticas estejam sempre acessíveis. Todas as suas discussões, tarefas, feedback, pesquisas e projetos convergem em um único lugar, evitando que você perca atualizações importantes.

Ele conecta as conversas às respectivas tarefas para manter o contexto e a clareza. Por exemplo, se você estiver discutindo uma tarefa específica, como a iniciativa "Lançar novo recurso", poderá vincular o bate-papo à própria tarefa, facilitando a revisão de discussões e decisões relacionadas.

Aqui estão alguns de seus outros recursos:

Tópicos sincronizados: Mantenha os tópicos de conversa consistentes no Chat e nas tarefas

Mantenha os tópicos de conversa consistentes no Chat e nas tarefas Posts: Crie conteúdo longo, como atualizações ou anúncios, diretamente nos tópicos do Chat

Crie conteúdo longo, como atualizações ou anúncios, diretamente nos tópicos do Chat Perfis e agendamento de colegas de equipe: Veja as prioridades dos colegas de equipe e marque reuniões sem sair da interface do Chat

Veja as prioridades dos colegas de equipe e marque reuniões sem sair da interface do Chat Recursos com IA: Use a IA para acompanhar conversas perdidas com resumos curtos e criar itens de ação diretamente das mensagens

Por exemplo, ao iniciar seu dia de trabalho, use o AI CatchUp para se atualizar rapidamente sobre as conversas importantes que você perdeu. Ele reúne os principais tópicos e pontos de ação, para que você não precise examinar mensagens individuais.

Notifique os membros da equipe sobre as ações necessárias com o ClickUp Assign Comments

Além disso, Comentários de atribuição do ClickUp o ClickUp Assign Comments aprimora a colaboração e garante que todos fiquem por dentro das tarefas e do feedback. É possível atribuir comentários específicos a membros da equipe em Tasks e usar @menções para notificá-los quando for necessária uma contribuição ou ação.

lembrete amigável: Adicione as necessidades dos clientes e a pesquisa de mercado ao planejamento e à gerenciamento de prioridades processo. Analise regularmente os dados dos clientes e alinhe o roteiro com base nos pontos problemáticos para evitar o desalinhamento com as demandas do mercado.

Melhores práticas para usar o roteiro

Criar um roadmap é apenas o começo - é a forma como você o utiliza que determina seu sucesso. Vamos dar uma olhada em algumas práticas recomendadas para tirar o máximo proveito dele. 👀

✅ Foco nos resultados

Comece com o fim em mente.

Defina claramente o que você pretende alcançar e garanta que todas as tarefas e marcos estejam alinhados a esses objetivos. Essa abordagem mantém a equipe focada nos resultados, em vez de ser desviada por atividades menos impactantes.

Analise regularmente seu progresso para confirmar que está no caminho certo para atingir suas metas.

✅ Comunique-se claramente

Um roadmap é tão eficaz quanto a sua comunicação. Use uma linguagem concisa, elementos visuais e atualizações regulares para manter todos informados.

Compartilhe seu roteiro com todas as partes interessadas e incentive o feedback para superar os desafios e abordar as possíveis preocupações com antecedência. Isso garante o alinhamento entre as equipes e minimiza os mal-entendidos.

Mantenha-o simples

A simplicidade é fundamental para o sucesso dos roteiros agora-próximo-mais tarde. Resista ao impulso de incluir todos os detalhes - concentre-se nas prioridades de alto nível e nos principais resultados.

Um roadmap simplificado é mais fácil de atualizar, compartilhar e seguir, tornando-o mais prático para todos os envolvidos.

Use o planejamento baseado em temas

Organize seu roadmap em torno de temas ou metas específicas. Isso ajuda a criar uma estrutura lógica que conecta as tarefas a objetivos mais amplos.

Por exemplo, um roadmap de marketing pode se concentrar em temas como reconhecimento da marca, geração de leads ou retenção de clientes.

Priorize o sucesso do projeto "agora" com o ClickUp

Priorizar o trabalho não precisa ser um jogo de adivinhação.

O roteiro Agora-Próximo-Atarde é uma maneira direta de manter o foco e manter sua equipe alinhada. Dividir os objetivos em tarefas gerenciáveis ajuda a lidar com as necessidades imediatas e, ao mesmo tempo, manter os olhos no panorama geral.

O ClickUp, uma forte ferramenta de gerenciamento de projetos, torna a implementação dessa estrutura simples e eficiente. Suas ferramentas intuitivas - como ClickUp Goals, Tasks e List, Board e Timeline Views - ajudam a organizar as tarefas visualmente e a acompanhar o progresso sem esforço.

Acrescente os recursos de automação e colaboração, como o ClickUp Chat, e você terá tudo o que precisa para manter o controle de suas prioridades sem esforço. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!