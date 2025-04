Modelos de contabilidade gratuitos para Excel

Todo proprietário de uma pequena empresa conhece a história: é tarde da noite, sua mesa está cheia de recibos amassados e você está olhando para uma planilha em branco, imaginando como dar sentido a todas as faturas e notas de crédito. Parece familiar? Você não está sozinho.

Gerenciar as finanças pode ser assustador, especialmente quando se contrata um contador ou se compra um software caro que não está dentro do orçamento.

É aí que os modelos gratuitos de contabilidade para Excel vêm em seu socorro.

Quer você esteja acompanhando receitas e despesas, gerenciando contas a receber ou simplesmente tentando obter uma visão mais clara do fluxo de caixa, esses modelos de escrituração contábil podem economizar tempo e aumentar a produtividade.

O que faz um bom modelo de escrituração contábil?

Um modelo de contabilidade é uma estrutura pré-concebida que facilita a organização, o controle e a visualização de suas transações diárias para que você possa manter o controle da saúde financeira de sua empresa.

Aqui estão os recursos que devem fazer parte de um bom modelo de contabilidade:

Prevenção de erros: O modelo deve incluir recursos para ajudar a evitar erros, como cálculos automáticos e validação de dados

Clareza e simplicidade: O modelo deve ser fácil de entender e usar, mesmo para quem não tem experiência em contabilidade

Personalização: Deve ser flexível o suficiente para se adaptar a diferentes necessidades comerciais e padrões contábeis

Organização: O modelo de escrituração contábil deve ser bem estruturado e organizado, com seções claras para o registro de transações

Consistência: Deve usar formatação e terminologia consistentes para garantir a precisão e a facilidade de uso

Versatilidade : Para atender a vários tipos e tamanhos de negócios, o modelo deve ser versátil

Integração : Deve ser compatível com o software de contabilidade e outras ferramentas de negócios

Apelo visual : Um modelo visualmente atraente pode tornar a escrituração contábil mais agradável e eficiente

Segurança dos dados: Para proteger informações financeiras confidenciais, o modelo deve ser projetado com medidas de segurança robustas

À prova de futuro: O modelo deve ser adaptável às mudanças nos padrões e na tecnologia contábeis

Modelos de contabilidade em Excel

Aqui está uma lista com curadoria de modelos gratuitos de contabilidade em Excel que podem simplificar seu gerenciamento financeiro e economizar seu tempo:

1. O modelo de escrituração contábil da Template.net

via Template.net O Bookkeeping Template by Template.net foi desenvolvido para simplificar a manutenção de registros financeiros para indivíduos e empresas, facilitando a manutenção de dados financeiros precisos. Os principais recursos incluem seções organizadas para acompanhar receitas, despesas e transações, fornecendo uma visão clara da saúde financeira.

Ele também tem espaços dedicados para categorizar despesas e registrar pagamentos, o que ajuda a simplificar as tarefas mensais ou anuais de contabilidade. O layout amigável do modelo permite uma fácil personalização, tornando-o adaptável a vários tamanhos e necessidades de empresas.

ideal para: Proprietários de pequenas empresas ou freelancers que desejam gerenciar as finanças com eficiência e manter registros organizados e acessíveis

2. O modelo de fluxo de caixa da Template.net

via Template.net Este Modelo de Demonstrativo de Fluxo de Caixa da Template.net oferece uma abordagem simplificada para acompanhar a entrada e a saída de fundos de uma empresa.

Seções claramente definidas para atividades operacionais, de investimento e de financiamento oferecem aos usuários uma visão abrangente da movimentação de caixa. Esse modelo de demonstração de fluxo de caixa ajuda a entender a liquidez, planejar decisões financeiras e preparar-se para despesas futuras.

ideal para: Empresas de pequeno e médio porte que desejam monitorar seu fluxo de caixa com facilidade

3. A planilha de contabilidade da Template.net

via Template.net Projetado para ser preciso e fácil, o Bookkeeping Spreadsheet Template da Template.net permite registrar e categorizar facilmente as transações financeiras diárias.

Ela é dividida em seções fáceis de usar para receitas, despesas e razão geral entradas, permitindo dados organizados e acessíveis. Esse modelo gratuito de contabilidade em Excel também faz cálculos automatizados para ajudar os usuários a economizar tempo e minimizar erros.

ideal para: Freelancers e pequenas empresas que buscam práticas eficientes de contabilidade

4. O modelo de livro-caixa da Template.net

via Template.net A Modelo de livro-caixa do Template.net é uma ferramenta prática para gerenciar transações diárias em dinheiro em um formato estruturado.

Os recursos desse modelo de contabilidade do Excel incluem seções para recebimentos e pagamentos em dinheiro, o que facilita o registro preciso do fluxo de caixa em tempo real.

ideal para: Proprietários de pequenas empresas e contadores que precisam de uma visão clara e consolidada das atividades de caixa, sem a complexidade de um modelo mais extenso software de contabilidade

5. Modelo de balanço patrimonial da Template.net

via Template.net Este Modelo de Balanço Patrimonial oferece uma estrutura clara para apresentar a posição financeira de uma empresa. Ele inclui seções para ativos, passivos e patrimônio líquido, o que facilita a avaliação do patrimônio líquido de uma empresa.

ideal para: Proprietários de empresas, contadores e analistas financeiros que buscam um modelo de despesas comerciais para monitorar a saúde financeira, preparar-se para auditorias e tomar decisões baseadas em dados

6. O modelo de contabilidade do Receipt Bot

via Recebimento Bou **O modelo de contabilidade do Receipt Bot é uma ferramenta versátil que simplifica as principais tarefas contábeis. Ele inclui recursos para gerenciar receitas, despesas, ativos e passivos em um só lugar.

As fórmulas automatizadas do modelo reduzem o esforço manual, enquanto seu formato organizado torna os dados financeiros acessíveis.

ideal para: Pessoas físicas e jurídicas que buscam um modelo de declaração de renda rápido e econômico para manter suas contas sob controle

7. O modelo de contas a receber da Financial Cents

via Centavos financeiros O Modelo de Contas a Receber gratuito da Financial Cents é uma ferramenta útil para empresas que gerenciam faturas e pagamentos de clientes.

Ele fornece colunas para datas de vencimento, detalhes do cliente, valores pendentes e status de pagamento, facilitando o acompanhamento de faturas vencidas.

ideal para: Pequenas empresas que desejam melhorar o fluxo de caixa mantendo o controle das tarefas de contas a receber

8. Modelo de lista de verificação de escrituração mensal da Financial Cents

via Centavos financeiros O modelo de lista de verificação de contabilidade mensal da Financial Cents foi criado para orientar as empresas em suas tarefas contábeis mensais. A cobertura de itens essenciais, como conciliação de extratos bancários, revisão de despesas e verificação de saldos de contas, garante que nenhum detalhe seja esquecido.

ideal para: Proprietários de empresas e contadores que desejam um processo consistente e repetível para manter a contabilidade precisa e atualizada

Limitações do uso do Excel para a escrituração contábil

Embora o Microsoft Excel seja uma ferramenta fantástica e econômica, ele tem algumas limitações para a escrituração contábil:

O Excel não tem integração com contas bancárias e plataformas de pagamento, o que dificulta a automatização da entrada de dados

com contas bancárias e plataformas de pagamento, o que dificulta a automatização da entrada de dados Ele também não é ideal para esforços de contabilidade colaborativa , pois não há suporte multiusuário em tempo real

, pois não há suporte multiusuário em tempo real A segurança dos dados é outra preocupação; os arquivos do Excel não são tão seguros quanto os de um software de contabilidade dedicado, e uma substituição acidental pode significar uma perda significativa de dados

é outra preocupação; os arquivos do Excel não são tão seguros quanto os de um software de contabilidade dedicado, e uma substituição acidental pode significar uma perda significativa de dados O escalonamento com o Excel pode se tornar um desafio, especialmente à medida que sua empresa cresce e as demandas de contabilidade aumentam

Modelos alternativos de escrituração contábil

Para usuários que desejam ir além do Excel, ClickUp oferece uma série de modelos dinâmicos de contabilidade projetados para simplificar as tarefas de gerenciamento financeiro, controlar as finanças e integrar-se aos fluxos de trabalho da equipe.

Esses modelos especializados atendem a muitas limitações associadas ao Excel. Veja como:

Ao contrário do Excel, o ClickUp se integra a várias ferramentas financeiras e plataformas de pagamento , permitindo que você automatize a importação de transações e dados financeiros

, permitindo que você automatize a importação de transações e dados financeiros O ClickUp suporta colaboração em tempo real , permitindo que vários usuários trabalhem no mesmo projeto de contabilidade simultaneamente, um recurso que não existe no Excel

, permitindo que vários usuários trabalhem no mesmo projeto de contabilidade simultaneamente, um recurso que não existe no Excel Com o ClickUp, seus dados são armazenados na nuvem com opções de backup seguro e controles de acesso, tornando-os mais seguros do que os arquivos tradicionais do Excel

e controles de acesso, tornando-os mais seguros do que os arquivos tradicionais do Excel À medida que sua empresa cresce, os modelos flexíveis e personalizáveis do ClickUp podem ser dimensionados para atender às crescentes demandas de contabilidade. Você pode criar painéis de controle para acompanhar despesas, receitas e outras métricas financeiras e adaptar esses modelos para incluir novas categorias ou processos, conforme necessário

Vamos dar uma olhada em alguns dos modelos do ClickUp para suas necessidades de contabilidade:

1. O modelo de empresa de contabilidade do ClickUp

Modelo de empresa de contabilidade do ClickUp

O modelo tudo-em-um Modelo de empresa de contabilidade ClickUp é feito sob medida para empresas de contabilidade que gerenciam as finanças de vários clientes. Esse modelo apresenta painéis de controle específicos para cada cliente, status personalizáveis e integração de armazenamento de documentos. Assim, você pode organizar facilmente as contas de cada cliente, acompanhar as datas de vencimento e facilitar os fluxos de trabalho de faturamento.

As automações para tarefas recorrentes, como relatórios financeiros mensais ou lembretes, ajudam a liberar tempo e a manter tudo atualizado de forma consistente.

Como usar este modelo:

Automatizar a geração de tarefas para tarefas recorrentesrelatórios de despesas ou reconciliações

Use o Dashboard View para monitorar o progresso e visualizar tendências financeiras

Configure campos personalizados para detalhes específicos do cliente, como taxas de faturamento ou status de impostos

ideal para: Empresas de contabilidade e contadores autônomos com vários clientes

2. O modelo de preços de contabilidade do ClickUp

Modelo de precificação do ClickUp Bookkeeping

Perfeito para estruturar ofertas de serviços, o Modelo de preço do ClickUp Bookkeeping permite que você configure uma lista de preços transparente para os clientes.

Seja cobrando por hora, por pacote de serviços ou por cliente, ele ajuda você a gerenciar estruturas de preços complexas sem esforço. Os campos incorporados para taxas horárias, níveis de preços personalizados e rastreamento de descontos mantêm seus preços claros e consistentes.

Veja o que você pode fazer com esse modelo:

Usar campos personalizados para documentar serviços, complementos e tarifas para facilitar o rastreamento

Criar etiquetas de clientes para organizar variações de preços para diferentes planos de serviços

Salvar modelos de preços para referência rápida em consultas de clientes

ideal para: Proprietários de pequenas empresas ou consultores que desejam padronizar sua abordagem de preços

3. O modelo de contabilidade do ClickUp

Modelo de contabilidade do ClickUp

Projetado para rastrear receitas e despesas comerciais e manter uma contabilidade razão geral, o Modelo de contabilidade do ClickUp é uma excelente ferramenta para simplificar todo o seu sistema de contabilidade e escrituração.

Esse modelo permite que você:

Definir dependências de tarefas para garantir o alinhamento dos fluxos de trabalho (por exemplo, aprovar despesas antes do faturamento)

Atribuir etiquetas para categorizar despesas e fontes de receita para uma melhor análise

Programar lembretes para tarefas de reconciliação mensais ou trimestrais para manter o controle das finanças

Esse modelo de contabilidade abrangente cobre todo o cenário financeiro de pequenas empresas, desde contas a pagar/receber até reconciliações mensais. Com seções personalizáveis para faturas, lançamentos contábeis e análise de fluxo de caixa, ele permite o acompanhamento e a geração de relatórios financeiros eficientes.

ideal para: Proprietários de empresas que desejam um modelo único para todas as necessidades contábeis

4. O modelo de contas a pagar do ClickUp

Modelo de contas a pagar do ClickUp

O modelo Modelo de contas a pagar do ClickUp ajuda a gerenciar faturas, datas de vencimento e relacionamentos com fornecedores em um só lugar. Com lembretes incorporados para os próximos pagamentos, você nunca perderá um prazo. Um layout simplificado organiza as faturas de fornecedores por data de vencimento, valor e prioridade.

Você também pode:

Usar o quadro Kanban para visualizar faturas pendentes, pagas e vencidas

Definir etiquetas com código de cores para diferentes tipos de despesas (por exemplo, suprimentos, serviços públicos)

Anexar recibos e documentos digitalizados diretamente a cada tarefa para facilitar o acesso

ideal para: Empresas que dependem de relacionamentos com fornecedores e pagamentos regulares a fornecedores

5. O modelo de diário de contabilidade do ClickUp

Modelo de diário de contabilidade do ClickUp

Gerenciar as finanças de sua empresa pode ser uma tarefa assustadora. Fazer malabarismos com várias transações, pagamentos e créditos pode consumir tempo e energia valiosos. É aí que um modelo de diário contábil bem estruturado é útil. Modelo de diário de contabilidade do ClickUp oferece uma solução simplificada para suas necessidades de controle financeiro. Ao usar esse modelo, você pode:

Registrar transações com rapidez e precisão: Inserir dados financeiros com facilidade e precisão

Inserir dados financeiros com facilidade e precisão Visualizar insights financeiros: Obter uma compreensão clara do seu desempenho financeiro por meio da visualização de dados

Obter uma compreensão clara do seu desempenho financeiro por meio da visualização de dados Monitore as tendências financeiras: Acompanhe as mudanças ao longo do tempo para identificar padrões e tendências

Acompanhe as mudanças ao longo do tempo para identificar padrões e tendências Simplifique o gerenciamento financeiro: Elimine a entrada manual de dados e economize tempo em tarefas financeiras

ideal para: Empresas que acompanham entradas financeiras diárias ou semanais

6. O modelo de relatório orçamentário do ClickUp

Modelo de relatório orçamentário do ClickUp

Assuma o controle de suas finanças com Modelo de relatório orçamentário do ClickUp . Essa poderosa ferramenta fornece uma estrutura estruturada para gerenciar e analisar seu orçamento de forma eficaz.

Os principais recursos desse modelo incluem:

Rastreamento planejado vs. real: Monitore as variações de gastos para identificar as áreas a serem melhoradas

Monitore as variações de gastos para identificar as áreas a serem melhoradas Desdobramentos mensais: Obtenha insights detalhados sobre o desempenho de seu orçamento

Obtenha insights detalhados sobre o desempenho de seu orçamento Análise de variação: Entenda as razões por trás dos desvios orçamentários

Entenda as razões por trás dos desvios orçamentários Visualização de gráfico de Gantt: Visualize as tendências orçamentárias ao longo do tempo para obter percepções mais claras

Ao utilizar esse modelo, você pode tomar decisões financeiras informadas, otimizar os gastos e atingir metas financeiras.

Ideal para: Proprietários de empresas que precisam de uma visão geral detalhada de seus gastos em relação a suas metas financeiras

7. O modelo de orçamento simples do ClickUp

Modelo de orçamento simples do ClickUp

O orçamento Modelo de orçamento simples do ClickUp é perfeito para o controle rápido do orçamento, com campos essenciais para metas de renda, despesas e poupança. Esse modelo de orçamento é uma solução simplificada para pequenas empresas que desejam manter o controle de suas finanças sem complicar demais.

Veja como você pode usar esse modelo:

Configure tarefas recorrentes para revisões mensais do orçamento para manter tudo atualizado

Codificar por cores categorias como "Despesas fixas" e "Despesas variáveis" para facilitar o controle

Integrar com seus extratos bancários para atualizar as despesas de forma eficiente

ideal para: Pequenas empresas que precisam de uma solução orçamentária simples

8. Modelo de relatório de caixa registradora do final do dia do ClickUp

Modelo de relatório de registro de caixa no final do dia do ClickUp

Garanta o manuseio preciso e eficiente do dinheiro com Modelo de relatório de registro de caixa de fim de dia do ClickUp . Esse modelo foi desenvolvido para empresas de varejo para simplificar a análise do fluxo de caixa diário.

Veja o que esse modelo permite que você faça:

Total de vendas e despesas: Acompanhar suas receitas e despesas diárias

Acompanhar suas receitas e despesas diárias Discrepâncias no fluxo de caixa: Identifique e resolva quaisquer discrepâncias no seu registro de caixa

Identifique e resolva quaisquer discrepâncias no seu registro de caixa Seção de notas: Documentar detalhes e observações importantes

ideal para: Varejistas e empresas de serviços com necessidades diárias de gerenciamento de caixa

9. O modelo de resumo de contas financeiras do ClickUp

Modelo de resumo de contas financeiras do ClickUp

O gerenciamento financeiro eficaz é fundamental para o sucesso dos negócios. Com Modelo de resumo de contas financeiras do ClickUp você pode simplificar o acompanhamento financeiro e obter insights valiosos sobre a saúde financeira da sua organização.

Os principais benefícios do uso desse modelo incluem:

Análise financeira rápida: Revisar e analisar rapidamente os dados financeiros para tomar decisões informadas

Revisar e analisar rapidamente os dados financeiros para tomar decisões informadas **Apresentação financeira organizada: Apresente as informações financeiras em um formato claro e conciso

Identificação de discrepâncias financeiras: Detecte e resolva quaisquer inconsistências em suas contas financeiras

Detecte e resolva quaisquer inconsistências em suas contas financeiras Aumentar a transparência e a responsabilidade financeira: Promover a transparência e a responsabilidade em sua organização

Ao utilizar esse modelo, você pode manter uma visão geral abrangente do seu desempenho financeiro, o que lhe permite tomar decisões estratégicas e impulsionar o crescimento dos negócios.

ideal para: Proprietários de empresas que desejam ter uma visão geral de alto nível de sua saúde financeira

10. O modelo de balanço patrimonial do ClickUp

Modelo de balanço do ClickUp

O Balanço Modelo de balanço do ClickUp permite listar ativos, passivos e patrimônio líquido para obter um instantâneo financeiro de sua empresa. É útil para acompanhar o crescimento e entender a situação financeira de sua empresa em um determinado momento.

Você também pode:

Implementar atualizações trimestrais ou anuais para monitorar as tendências de crescimento

Vincular-se a declarações de renda para manter um registro financeiro abrangente

Configurar um painel de relatórios para analisar mudanças ano a ano

ideal para: Qualquer proprietário de empresa que deseje um sistema confiável para a gestão de seus negócios balanço patrimonial visualização

11. O modelo de operações contábeis do ClickUp

Modelo de operações contábeis do ClickUp

As operações contábeis são a força vital de qualquer empresa. Entretanto, manter o controle de detalhes financeiros intrincados pode ser complexo e demorado. Modelo de operações contábeis do ClickUp simplifica esse processo, fornecendo uma abordagem otimizada para gerenciar suas tarefas financeiras diárias.

Os principais benefícios do uso desse modelo incluem:

Monitoramento financeiro centralizado: Monitore facilmente vendas, despesas, pagamentos de clientes e outros dados financeiros essenciais

Monitore facilmente vendas, despesas, pagamentos de clientes e outros dados financeiros essenciais **Colaboração aprimorada da equipe: colabore perfeitamente com sua equipe em tarefas e projetos contábeis

Tomada de decisão orientada por dados: Use visualizações de dados para obter insights valiosos e tomar decisões financeiras informadas

ideal para: Equipes pequenas que lidam com operações contábeis diárias

12. O modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp

Modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp

O modelo Modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp é uma solução avançada de orçamento, previsão e planejamento. Ele fornece KPIs, visualizações e campos de orçamento personalizáveis para que você possa acompanhar e otimizar as finanças da sua empresa de forma eficaz.

Veja como você pode usar esse modelo:

Use os KPIs do painel para monitorar o desempenho financeiro em tempo real

Defina alertas para variações orçamentárias para se manter no topo das metas financeiras

Colabore com os membros da equipe adicionando comentários sobre ajustes no orçamento

ideal para: Empresas em crescimento que precisam de supervisão financeira abrangente

13. O modelo de relatório de análise financeira do ClickUp

Modelo de relatório de análise financeira do ClickUp: modelo de contabilidade em excel

O modelo Modelo de relatório de análise financeira do ClickUp oferece recursos de relatórios detalhados, ajudando você a analisar as margens de lucro, a receita e as despesas. Ele fornece campos para métricas como lucro bruto, lucro líquido e detalhamento de despesas.

Com esse modelo, você pode:

Usar campos de fórmula pré-criados para cálculos automáticos de lucros e despesas

Criar gráficos para visualizar tendências financeiras e identificar oportunidades de crescimento

Programar sessões de análise mensais para avaliar a lucratividade regularmente

ideal para: Empresas que buscam percepções sobre o desempenho financeiro e a lucratividade

Potencialize suas finanças com os modelos do ClickUp

Embora os modelos de contabilidade do Excel sejam úteis para o controle financeiro básico, os modelos do ClickUp elevam sua contabilidade oferecendo recursos mais dinâmicos e colaborativos.

Com o ClickUp, você não está limitado a planilhas estáticas - você tem acesso a painéis interativos, fluxos de trabalho automatizados, colaboração em tempo real e lembretes de tarefas.

Esses modelos são projetados para uma integração perfeita com outras ferramentas financeiras e de gerenciamento, permitindo consolidar todas as tarefas de contabilidade em uma única plataforma. Para proprietários de pequenas empresas e freelancers, isso significa melhor organização das finanças a organização das finanças é um processo que envolve a redução de erros manuais e uma maneira mais eficiente de monitorar a saúde financeira. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e experimente um software que apóia ativamente o crescimento de sua empresa e atende às suas necessidades modernas de contabilidade.