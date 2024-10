15 melhores modelos de orçamento gratuitos em Excel

O Microsoft Excel tem sido a opção ideal para a análise de dados, e sua capacidade como gerenciador de dinheiro é incomparável.

De famílias com experiência em tecnologia a empresas estabelecidas, todos utilizam o Microsoft Excel para gerenciar as finanças . Ele infundiu prudência financeira nos usuários, uma célula de cada vez.

Com algumas fórmulas, você pode fazer um análise de custo-benefício para lançar um novo produto, controlar a renda e as despesas ou calcular seu fundo de aposentadoria.

A melhor parte é que você nem sempre precisa começar do zero. Você encontrará vários modelos de orçamento gratuitos nos quais é necessário inserir seus dados para ter visibilidade de sua saúde financeira. Estamos compilando uma lista de 15 desses modelos de orçamento gratuitos para facilitar seu trabalho.

O que procurar nos modelos de orçamento do Excel?

Procure os seguintes recursos nos modelos de orçamento do Excel para avaliar se eles podem atender às suas necessidades:

Interface amigável ao usuário : O Microsoft Excel é um editor de planilhas altamente fácil de usar; o modelo deve manter essas qualidades. Ele deve oferecer um layout claro e intuitivo que facilite a inserção de números e a compreensão dos dados financeiros

: O Microsoft Excel é um editor de planilhas altamente fácil de usar; o modelo deve manter essas qualidades. Ele deve oferecer um layout claro e intuitivo que facilite a inserção de números e a compreensão dos dados financeiros Especificidade : Como usuários diferentes têm necessidades diferentes, os modelos de orçamento devem atender às suas necessidades e aplicações específicas para maior conveniência

: Como usuários diferentes têm necessidades diferentes, os modelos de orçamento devem atender às suas necessidades e aplicações específicas para maior conveniência Abrangente : Procure um modelo que cubra de forma holística todos os aspectos do gerenciamento financeiro. Verifique se há métricas financeiras como receitas, despesas, economias, investimentos, dívidas, passivos, margens etc. que se alinham com seus requisitos

: Procure um modelo que cubra de forma holística todos os aspectos do gerenciamento financeiro. Verifique se há métricas financeiras como receitas, despesas, economias, investimentos, dívidas, passivos, margens etc. que se alinham com seus requisitos Personalização : Ele deve oferecer um alto grau de personalização e permitir que os usuários modifiquem categorias, adicionem ou removam seções, ajustem fórmulas de acordo com suas necessidades financeiras exclusivas e muito mais

: Ele deve oferecer um alto grau de personalização e permitir que os usuários modifiquem categorias, adicionem ou removam seções, ajustem fórmulas de acordo com suas necessidades financeiras exclusivas e muito mais Automação : Procure modelos com fórmulas, funções e macros incorporadas que realizem todos os cálculos com pouca ou nenhuma intervenção manual para economizar tempo e reduzir erros

: Procure modelos com fórmulas, funções e macros incorporadas que realizem todos os cálculos com pouca ou nenhuma intervenção manual para economizar tempo e reduzir erros Visualização de dados : Considere modelos que representem visualmente seus dados financeiros por meio de tabelas e gráficos interativos para facilitar a análise de tendências financeiras ou a tomada de decisões informadas com base em dados

: Considere modelos que representem visualmente seus dados financeiros por meio de tabelas e gráficos interativos para facilitar a análise de tendências financeiras ou a tomada de decisões informadas com base em dados Relatórios financeiros : Opte por um modelo que gere relatórios financeiros detalhados, pois isso ajuda a manter a conformidade e a transparência por meio de um registro auditável

: Opte por um modelo que gere relatórios financeiros detalhados, pois isso ajuda a manter a conformidade e a transparência por meio de um registro auditável Compatibilidade : Certifique-se de que o modelo seja compatível com a versão do Microsoft Excel em uso. Além disso, verifique a compatibilidade com outros aplicativos, softwares ou dispositivos com os quais você possa integrá-lo para o gerenciamento financeiro

: Certifique-se de que o modelo seja compatível com a versão do Microsoft Excel em uso. Além disso, verifique a compatibilidade com outros aplicativos, softwares ou dispositivos com os quais você possa integrá-lo para o gerenciamento financeiro Acessibilidade : Selecione um modelo que seja prontamente acessível em vários dispositivos. Não o veja apenas pela ótica da compatibilidade, mas verifique também como ele é renderizado em várias telas para facilitar o uso

: Selecione um modelo que seja prontamente acessível em vários dispositivos. Não o veja apenas pela ótica da compatibilidade, mas verifique também como ele é renderizado em várias telas para facilitar o uso Segurança: Como você armazenará dados financeiros confidenciais em seus modelos de orçamento do Excel, é importante que eles sejam seguros e protegidos. Procure recursos como criptografia ou proteção por senha para proteger seus dados críticos contra acesso não autorizado

Melhores Modelos de orçamento gratuitos em Excel (Mensal, semanal, pessoal e mais)

Agora que já sabemos o que procurar, aqui estão cinco excelentes modelos de orçamento em Excel modelos de planilhas do Excel para ajudá-lo a gerenciar seu orçamento:

1. Mensal Modelo de orçamento familiar do Excel

via Microsoft Gerencie as finanças de sua família sem esforço com este Modelo de orçamento familiar em Excel .

Ele coloca você no comando do bem-estar financeiro de sua família. Basta inserir os detalhes de seus gastos na guia apropriada desse modelo de orçamento mensal e deixar que ele faça seu trabalho. O planejador de orçamento familiar o ajuda a controlar sua renda mensal, obter informações sobre seu comportamento de gastos e acompanhar suas metas de economia.

Personalize as categorias na guia Despesas mensais de acordo com as necessidades e os gastos de sua família. A guia Expenses Summary (Resumo das despesas) oferece uma análise detalhada do seu fluxo de caixa e das suas metas financeiras.

2. **Modelo de orçamento mensal simples do Excel

via Microsoft O Modelo de orçamento mensal simples do Excel coloca você no banco do motorista ao gerenciar seu orçamento.

Esse modelo fácil de usar modelo de orçamento mensal foi criado para facilitar a elaboração do orçamento. Use-o para comparar sua renda mensal com suas despesas e o excedente ou déficit correspondente. Ele dá visibilidade sobre o destino de seu dinheiro e como otimizar seu orçamento para atingir suas metas.

Independentemente de você gerenciar seu orçamento mensal ou planejar o futuro, essa ferramenta pode facilmente se integrar às suas aspirações financeiras. Use-a para tomar decisões inteligentes e informadas sobre seu dinheiro.

3. **Modelo de relatório de despesas do Excel

via Microsoft O Modelo de relatório de despesas em Excel simplifica o controle financeiro. É uma ferramenta poderosa para rastrear despesas e comparar os custos orçados com os valores reais. Personalize esse rastreador de despesas de acordo com suas necessidades, adicionando ou excluindo colunas ou modificando as categorias de despesas em diferentes cabeçalhos.

Esse modelo de relatório de despesas oferece excelente versatilidade, flexibilidade e conveniência, permitindo que você monitore as despesas comerciais e as finanças pessoais. Mantenha-se dentro do seu orçamento e tome melhores decisões relacionadas a despesas com esse modelo de orçamento gratuito.

4. **Modelo de orçamento pessoal do Excel

via Microsoft Priorize a saúde e o bem-estar financeiro com este Modelo de orçamento pessoal em Excel . É uma ferramenta abrangente para controlar suas despesas e obrigações mensais, como despesas de viagem, empréstimos para moradia, etc.

Essa planilha de orçamento pessoal automatiza os cálculos financeiros e proporciona maior controle sobre suas finanças, pois você obtém rapidamente uma visão geral do que faz com seu dinheiro.

Se você deseja maximizar sua renda por meio da poupança ou preencher a lacuna entre os custos projetados e as despesas reais, esse modelo de orçamento está alinhado com suas metas financeiras pessoais.

5. **Modelo de resumo orçamentário do Excel

via Microsoft Mantenha-se atualizado sobre as finanças de sua empresa com este Modelo de resumo orçamentário do Excel .

É uma ferramenta poderosa para gerenciamento de custos permite que você acompanhe receitas e despesas, projete receitas e muito mais. Ele tem várias categorias de despesas comerciais e um gráfico prático que resume os detalhes orçamentários.

Use-o para monitorar o desempenho e a saúde financeira de sua empresa, comparando os gastos projetados e reais, acompanhando os custos de pessoal e identificando áreas de melhoria. Esse modelo de orçamento empresarial simplifica o gerenciamento financeiro para tornar sua empresa mais lucrativa.

Limitações do uso de modelos de orçamento do Excel

Embora os modelos de orçamento do Excel ofereçam muitos benefícios, eles também têm limitações. Aqui está uma visão geral de alguns desafios que você pode enfrentar ao usar os modelos de orçamento do Excel:

Entrada manual de dados : Embora sejam uma potência de cálculos complexos, os modelos de orçamento do Excel ainda exigem que você insira seus dados financeiros manualmente. A entrada manual de dados é propensa a erros e imprecisões que podem afetar a usabilidade do modelo de orçamento gratuito

: Embora sejam uma potência de cálculos complexos, os modelos de orçamento do Excel ainda exigem que você insira seus dados financeiros manualmente. A entrada manual de dados é propensa a erros e imprecisões que podem afetar a usabilidade do modelo de orçamento gratuito Colaboração limitada : A menos que você esteja usando o Microsoft 365 on-line, suas opções de colaboração nos modelos de orçamento do Excel são muito limitadas. Seu arquivo normal do Excel é armazenado localmente, portanto, não é possível compartilhar e sincronizar o arquivo com sua equipe ou familiares

: A menos que você esteja usando o Microsoft 365 on-line, suas opções de colaboração nos modelos de orçamento do Excel são muito limitadas. Seu arquivo normal do Excel é armazenado localmente, portanto, não é possível compartilhar e sincronizar o arquivo com sua equipe ou familiares Controle de versão : Por falar em cópias, gerenciar várias versões de arquivos do Excel dá muito trabalho. A falta de colaboração e de controle de versão gera confusão e inconsistências nos dados, resultando em imprecisões ou obsolescência dos dados

: Por falar em cópias, gerenciar várias versões de arquivos do Excel dá muito trabalho. A falta de colaboração e de controle de versão gera confusão e inconsistências nos dados, resultando em imprecisões ou obsolescência dos dados Falta de integrações : O Microsoft Excel pode não se integrar necessariamente à sua pilha de tecnologia, plataformas de software ou outras ferramentas financeiras existentes. Como resultado, você terá que importar e exportar os dados manualmente, o que gera silos de dados e ineficiência do fluxo de trabalho

: O Microsoft Excel pode não se integrar necessariamente à sua pilha de tecnologia, plataformas de software ou outras ferramentas financeiras existentes. Como resultado, você terá que importar e exportar os dados manualmente, o que gera silos de dados e ineficiência do fluxo de trabalho Recursos limitados de geração de relatórios : Embora o Excel possua recursos básicos de relatório e ferramentas de visualização de dados, eles podem ser insuficientes se você estiver procurando uma solução abrangente. Com esses recursos limitados, em comparação com as soluções de gerenciamento financeiro, você terá que fazer um esforço manual para gerar relatórios, analisar tendências etc.

: Embora o Excel possua recursos básicos de relatório e ferramentas de visualização de dados, eles podem ser insuficientes se você estiver procurando uma solução abrangente. Com esses recursos limitados, em comparação com as soluções de gerenciamento financeiro, você terá que fazer um esforço manual para gerar relatórios, analisar tendências etc. Riscos de segurança de dados : Como o Excel impede a centralização de dados, é necessário manter várias cópias locais e compartilhá-las por e-mail, o que sujeita os arquivos a ameaças à segurança. Esses arquivos são mais vulneráveis a corrupção, perda acidental, acesso não autorizado, comprometimento de dados e outros riscos semelhantes

: Como o Excel impede a centralização de dados, é necessário manter várias cópias locais e compartilhá-las por e-mail, o que sujeita os arquivos a ameaças à segurança. Esses arquivos são mais vulneráveis a corrupção, perda acidental, acesso não autorizado, comprometimento de dados e outros riscos semelhantes Escalabilidade: A escalabilidade é um problema significativo no Excel, especialmente em aplicativos comerciais. Embora ele possa lidar com grandes volumes de dados e cenários financeiros complexos em pequena escala, seus recursos podem não crescer a uma taxa semelhante à das necessidades orçamentárias da empresa

Relacionado:_ Modelos de orçamento do Google Sheets

10 alternativas gratuitas de modelos de orçamento do Excel

Embora os cinco melhores modelos de orçamento gratuitos do Microsoft Excel sejam opções atraentes, as limitações acima podem fazer com que você procure "algo mais" Felizmente, temos 10 modelos de orçamento adicionais que são atraentes para você Alternativas ao Excel .

De gerenciamento de orçamentos de projetos a orçamentos para eventos, aqui está nossa lista de 10 modelos gratuitos para você experimentar:

1. **Modelo de orçamento simples do ClickUp

Faça o download deste modelo

Simplifique o gerenciamento financeiro com o modelo de orçamento simples do ClickUp

O modelo Modelo de orçamento simples do ClickUp facilita a elaboração do orçamento. Ele oferece clareza, organização e eficiência no gerenciamento financeiro, sem a carga cognitiva de lidar com diversas variáveis.

Use-o como um modelo de orçamento pessoal ou como uma ferramenta de negócios para controlar despesas. Esse versátil planejador de orçamento se molda às suas necessidades individuais. Por trás dessa versatilidade está uma estrutura intuitiva e uma interface fácil de usar, que ajuda a monitorar transações, fluxos de caixa e orçamentos. Além de tornar as finanças orientadas por dados, ele converte informações financeiras em ilustrações visuais.

Faça o download deste modelo

A representação gráfica de diferentes categorias orçamentárias permite que indivíduos e empresas identifiquem tendências, otimizem orçamentos e atinjam metas financeiras.

2. **Modelo de orçamento empresarial do ClickUp

Faça o download deste modelo

O modelo de orçamento empresarial da ClickUp orienta o sucesso e a sustentabilidade da organização

Potencialize seus negócios com este Modelo de orçamento empresarial do ClickUp que simplifica o gerenciamento de dinheiro para empresas de todos os tipos e tamanhos. Independentemente de você administrar uma startup ou um conglomerado, esse planejador de orçamento descarrega as tarefas financeiras e administrativas para que você e sua equipe possam se concentrar no crescimento dos negócios.

O modelo aceita entradas básicas relacionadas às suas metas financeiras, enquanto o orçamento é calculado automaticamente com detalhes e granularidade absolutos. Use esse balanço para acompanhar o desempenho real da sua empresa em relação às metas planejadas e executar estratégias de economia de custos ou otimizar despesas para o crescimento a longo prazo. Ele também organiza os dados financeiros, tornando-os um registro histórico para avaliar o desempenho financeiro.

Faça o download deste modelo

3. modelo de proposta orçamentária ClickUp

Faça o download deste modelo

Elabore propostas vencedoras com o modelo de proposta orçamentária do ClickUp

Como criar um proposta orçamentária é uma tarefa assustadora. No entanto, ela é necessária para empresas, organizações, consultores e freelancers que buscam fundos e aprovações de projetos.

Felizmente, o Modelo de proposta orçamentária do ClickUp auxilia o processo mantendo a precisão, a consistência e a clareza dos dados financeiros para elaborar uma proposta convincente que conquiste oportunidades.

Para obter esses resultados, os componentes de custo do projeto são detalhados para criar um caso robusto e baseado em dados. Ele também apresenta todas as informações em um formato visual e fácil de entender, o que aumenta suas chances de garantir fundos e aprovações. Esses insights capacitam as partes interessadas a tomar decisões informadas sobre a viabilidade do projeto.

Sua usabilidade vai além da apresentação de propostas, pois você pode usá-lo como um roteiro para acompanhar o progresso, envolver as partes interessadas e identificar áreas de melhoria.

Faça o download deste modelo

4. **Modelo de orçamento mensal pessoal do ClickUp

Faça o download deste modelo

Personalize o modelo de orçamento pessoal do ClickUp de acordo com suas necessidades pessoais

O modelo Modelo de orçamento pessoal do ClickUp é um companheiro confiável em sua jornada financeira. Seja para calcular seu patrimônio líquido ou gerenciar seu orçamento doméstico, esse planejador de orçamento mensal é uma ferramenta altamente personalizável para proporcionar independência financeira e capacitação.

Esse modelo de gerenciador de dinheiro rastreia suas despesas pessoais e domésticas para esclarecer seus padrões de gastos e o status de sua conta poupança. Uma vez ciente desses parâmetros, será mais fácil planejar e priorizar suas metas financeiras de curto e longo prazo.

Seja planejando férias ou criando um fundo de emergência, você pode tomar decisões informadas usando este modelo.

Faça o download deste modelo

5. Modelo de orçamento de evento do ClickUp

Faça o download deste modelo

Gerencie os orçamentos de vários eventos com o ClickUp Event Budget Template

O orçamento de eventos é bastante desafiador. Para garantir o sucesso, é necessário um planejamento e uma organização meticulosos, seguidos de uma execução dinâmica e prática.

No entanto, gerenciar orçamentos de eventos pode ser muito fácil com o Modelo de orçamento de evento do ClickUp . Esse modelo abrangente é adequado para vários eventos, desde webinars corporativos até eventos comerciais.

Ele funciona como um hub centralizado para a definição de metas, acompanhamento de despesas e alocação ou realocação de orçamentos. Ele mantém um registro dos custos fixos e, ao mesmo tempo, mantém a flexibilidade para despesas sem precedentes, porém críticas.

O gerenciamento do orçamento do evento permite planejar eventos inesquecíveis e, ao mesmo tempo, garantir com segurança a redução de custos sempre que possível.

Faça o download deste modelo

6. modelo de orçamento de gerenciamento de projetos ClickUp

Faça o download deste modelo

O orçamento não é uma barreira com o modelo de orçamento de gerenciamento de projetos ClickUp

O ClickUp é especializado em gerenciamento de projetos, portanto, como podemos deixar de lado modelos de orçamento de projeto ? Afinal de contas, o orçamento é um dos principais restrições que afetam qualquer projeto.

As Modelo de orçamento de gerenciamento de projetos do ClickUp é o seu CFO não oficial para gerenciar projetos e manter-se dentro do orçamento. Ele permite que os gerentes de projeto acompanhem as despesas e equilibrem prioridades, recursos e cronogramas.

Ele organiza sequencialmente um projeto em fases, permitindo que os gerentes naveguem pelas interdependências, restrições orçamentárias e requisitos de recursos. Essa organização lógica do projeto também fornece informações em tempo real sobre despesas e recursos acompanhamento do progresso para utilização máxima do orçamento.

Adapte este modelo de acordo com as diversas necessidades do seu projeto e você estará no caminho certo para o sucesso.

Faça o download deste modelo

7. **Orçamento do projeto ClickUp com modelo WBS

Faça o download deste modelo

Capture o orçamento por tarefa com o ClickUp Project Budget with the WBS Template

Embora o gerenciamento de orçamentos em projetos de pequena escala seja comparativamente mais fácil, as coisas podem ficar complicadas nos projetos maiores. Para resolver esse problema, os gerentes de projeto contam com ferramentas como a estrutura analítica do trabalho (WBS) para lidar com as complexidades e interdependências.

A Orçamento de projeto ClickUp com modelo de EAP faz exatamente isso: divide as tarefas monolíticas em atividades menores e gerenciáveis e mapeia os requisitos orçamentários correspondentes. Por exemplo, é possível distribuir o orçamento anual em 12 planejadores de orçamento mensais para exercer um controle mais preciso sobre o orçamento.

Embora este exemplo ilustre a EAP em uma linha do tempo, a software de orçamento de projeto pode dividir os orçamentos em diferentes atividades, marcos, recursos ou especificações. De qualquer forma, o modelo o ajuda a manter-se no caminho certo e dentro do orçamento, do planejamento à execução.

Faça o download deste modelo

8. **Modelo de orçamento de marketing do ClickUp

Faça o download deste modelo

Legenda da imagem: Maximize o ROI com o modelo de orçamento de marketing do ClickUp

Gerenciando um orçamento de marketing é uma tarefa complicada. Um único passo em falso pode desencadear uma avalanche de orçamento de marketing. Por outro lado, uma ação correta pode compor seus investimentos e oferecer retornos multiplicados.

Com o modelo de orçamento de marketing do ClickUp para tomar decisões estratégicas com base em dados. Ele oferece uma visão holística de todas as suas atividades de marketing omnichannel e calcula os custos por canal. Ele também identifica áreas para aprimoramento e alimenta decisões inteligentes para realocação de recursos.

O modelo oferece personalizações significativas para acomodar seus requisitos específicos de marketing on-line e off-line. Esse recurso é apoiado pelo acompanhamento do desempenho em tempo real, que ajuda a monitorar várias métricas e KPIs de marketing.

Dê visibilidade, eficiência e eficácia às suas campanhas de marketing com esse modelo intuitivo.

Faça o download deste modelo

9. Modelo de orçamento de filme do ClickUp

Faça o download deste modelo

Crie a maravilha de seu próximo filme com o ClickUp Film Budget Template

Nem todos nós somos como Steven Spielberg ou James Cameron para sermos abençoados com orçamentos praticamente infinitos para nossas atividades criativas. E, por isso, você será grato pelo Modelo de orçamento de filme do ClickUp .

Esse modelo fácil de usar permite que os cineastas explorem as profundezas das artes visuais e da criatividade sem tropeçar nos limites dos orçamentos. Ele oferece uma análise detalhada dos custos nos estágios de pré-produção, produção e pós-produção para que os investidores possam analisar a viabilidade financeira do filme.

Seja gerenciando custos únicos de aluguel de equipamentos, taxas pro rata para o elenco e a equipe ou até mesmo despesas incidentais, é possível manter um controle preciso sobre o orçamento.

Deixe os cálculos numéricos para as planilhas orçamentárias e concentre-se em cativar e encantar o seu público.

Faça o download deste modelo

10. modelo de orçamento da faculdade ClickUp

Faça o download deste modelo

O ClickUp College Budget Template torna a vida universitária divertida e financeiramente responsável

Administrar um orçamento como estudante universitário é difícil - nós entendemos. Equilibrar a vida acadêmica, pessoal e social pode fazer com que você alterne entre refeições sofisticadas, fast food e ramen do dormitório.

Por esse motivo, criamos o Modelo de orçamento do ClickUp College para facilitar a vida na faculdade. O modelo abrange todos os aspectos da experiência universitária e simplifica o orçamento para dar mais clareza à sua situação financeira.

Desde o acompanhamento das mensalidades e empréstimos educacionais até o gerenciamento das despesas diárias, você pode tomar decisões informadas que se alinham aos seus orçamentos. Você terá maior controle sobre quanto dinheiro gasta e como pode economizar sem comprometer seu estilo de vida.

O modelo instila a disciplina e a responsabilidade financeira mesmo quando você sai da vida acadêmica e entra no mercado de trabalho, o que o torna uma ferramenta indispensável para o desenvolvimento pessoal.

Faça o download deste modelo

Rastreie as finanças com os modelos de orçamento do Excel

O Microsoft Excel é, há muito tempo, um elemento básico de orçamento, conforme evidenciado em nossa lista de cinco modelos de orçamento gratuitos do Excel. Embora eles ofereçam a funcionalidade básica de controle de renda, análise de gastos e orçamento dinâmico, suas limitações são inegáveis.

Nesse contexto, o ClickUp surge como um salvador muito necessário que atende holisticamente às suas necessidades orçamentárias. Os dez modelos de orçamento oferecem uma melhor compreensão de suas finanças e funcionam como uma estrutura robusta para criar orçamentos detalhados, otimizar despesas e economizar tempo e recursos.

Comece a usar o ClickUp para se aproximar de suas metas financeiras! Registre-se gratuitamente hoje mesmo!