13 melhores softwares de diagrama de fluxo de trabalho para 2025

Eu estava cético quando um colega sugeriu pela primeira vez o uso de um diagrama de fluxo de trabalho para planejar projetos. Parecia muito complexo - como tentar escrever War and Peace no Excel. Será que formas simples poderiam realmente proporcionar clareza para gerenciar o fluxo de trabalho de uma equipe inteira?

Mas quando comecei a explorá-las, percebi o quanto elas poderiam ser poderosas.

Os diagramas de fluxo de trabalho proporcionam mais do que apenas organização visual; eles criam clareza. Ao dividir processos complexos em etapas gerenciáveis, as ferramentas de diagramação corretas ajudam a alinhar as equipes, agilizar a comunicação e colocar ordem até mesmo nos projetos mais caóticos.

Para ajudá-lo a escolher a ferramenta certa, reuni 13 das melhores opções de software de fluxo de trabalho.

O que é um software de diagrama de fluxo de trabalho?

O software de diagrama de fluxo de trabalho é uma ferramenta para mapear visualmente os processos e as tarefas de negócios. Ele ajuda a decompor fluxos de trabalho complexos usando símbolos e formas padronizadas para mostrar cada etapa do início ao fim.

Principal percepção

Os diagramas de fluxo de trabalho não servem apenas para mapear processos - eles também melhoram a colaboração no local de trabalho . Ao definir claramente quem faz o quê, quando e como, eles ajudam a alinhar as equipes e promovem uma melhor comunicação entre os departamentos.

Alguns dos outros benefícios do uso de software de diagrama de fluxo de trabalho incluem:

Definir claramente etapas, funções e responsabilidades para garantir que todos conheçam suas tarefas

Identificar gargalos e áreas de melhoria, otimizando processos e economizando tempo

Fornecer um guia visual que ajuda as equipes a trabalharem juntas com mais eficiência e a se manterem alinhadas

Reduzir mal-entendidos ao representar visualmente fluxos de trabalho complexos para facilitar a discussão

Crie processos repetíveis e eficientes que possam ser seguidos de forma consistente por todas as equipes ou departamentos

Acompanhe o progresso em tempo real, garantindo que as tarefas sejam concluídas no prazo e dentro do escopo

Embora os fluxos de trabalho tenham se originado na manufatura, eles são usados atualmente em setores como finanças, saúde e tecnologia. Com as ferramentas avançadas de visualização de dados atuais, criar e compartilhar esses diagramas é mais fácil e mais eficaz do que nunca.

O que você deve procurar em um software de diagrama de fluxo de trabalho?

O software de diagrama de fluxo de trabalho pode variar de básico a superavançado. Apesar disso, há alguns recursos comuns que você deve esperar de sua ferramenta.

Personalização e flexibilidade : Procure um software que permita personalizar totalmente os modelos de diagramas, as formas e os símbolos para melhorar a precisão e a escalabilidade

: Procure um software que permita personalizar totalmente os modelos de diagramas, as formas e os símbolos para melhorar a precisão e a escalabilidade Recursos de colaboração : Colaboração em tempo real permite que vários usuários contribuam simultaneamente, especialmente para equipes que trabalham em diferentes regiões geográficas

: Colaboração em tempo real permite que vários usuários contribuam simultaneamente, especialmente para equipes que trabalham em diferentes regiões geográficas Modelos: Você deve ser capaz de acessar modelos - incluindo modelos de fluxogramas emodelos de mapas mentais-para reduzir a curva de aprendizado e começar a usar o software escolhido imediatamente

Você deve ser capaz de acessar modelos - incluindo modelos de fluxogramas emodelos de mapas mentais-para reduzir a curva de aprendizado e começar a usar o software escolhido imediatamente Integrações : Procure um software que se integre a plataformas populares, como sistemas de CRM, ferramentas de gerenciamento de projetos e serviços de armazenamento em nuvem

: Procure um software que se integre a plataformas populares, como sistemas de CRM, ferramentas de gerenciamento de projetos e serviços de armazenamento em nuvem Controle de versão : Esse recurso rastreia as alterações feitas nos diagramas de fluxo de trabalho ao longo do tempo, mantendo um registro de revisão claro

: Esse recurso rastreia as alterações feitas nos diagramas de fluxo de trabalho ao longo do tempo, mantendo um registro de revisão claro Automação : Algumas ferramentas de diagrama de fluxo de trabalho permitem automatizar tarefas com base em acionadores ou condições específicas, o que reduz o trabalho manual

: Algumas ferramentas de diagrama de fluxo de trabalho permitem automatizar tarefas com base em acionadores ou condições específicas, o que reduz o trabalho manual Visualização de dados : Certifique-se de que o software ofereça suporte à visualização de dados, transformando conjuntos de dados complexos em gráficos fáceis de entender

: Certifique-se de que o software ofereça suporte à visualização de dados, transformando conjuntos de dados complexos em gráficos fáceis de entender Interface amigável ao usuário : Uma interface de usuário limpa e intuitiva é vital para a facilidade de uso, garantindo que até mesmo usuários não técnicos possam criar e editar diagramas de fluxo de trabalho

: Uma interface de usuário limpa e intuitiva é vital para a facilidade de uso, garantindo que até mesmo usuários não técnicos possam criar e editar diagramas de fluxo de trabalho Recursos de segurança : Procure um software que ofereça criptografia, controles de acesso seguro e conformidade com os padrões do setor (por exemplo, GDPR, HIPAA) para proteger informações confidenciais

: Procure um software que ofereça criptografia, controles de acesso seguro e conformidade com os padrões do setor (por exemplo, GDPR, HIPAA) para proteger informações confidenciais Opções de exportação e compartilhamento: Escolha um software que permita a fácil exportação de fluxos de trabalho em vários formatos (por exemplo, PDF, PNG, SVG) para fins de compartilhamento e apresentação

Com esses recursos em mente, vamos dar uma olhada nos 13 melhores softwares de diagrama de fluxo de trabalho.

Os 13 melhores softwares de diagrama de fluxo de trabalho a serem usados

A criação de um fluxo de trabalho eficaz começa com a análise dos processos existentes. Essa análise ajuda a identificar possíveis gargalos e ineficiências, assegurando que as áreas que precisam ser melhoradas sejam direcionadas para otimização. Há softwares para todos os estilos - você só precisa encontrar o que mais lhe agrada.

Abordarei agora todas as plataformas de fluxo de trabalho que oferecem os elementos essenciais para a criação e implementação de fluxos de trabalho mais inteligentes.

1. ClickUp (melhor para gerenciamento visual de projetos)

Crie um diagrama de fluxo de trabalho com os quadros brancos e modelos do ClickUp

Muitos ferramentas visuais de gerenciamento de projetos podem ajudá-lo a criar diagramas de fluxo de trabalho, mas nem todas elas se adaptam a diferentes tipos de equipes. Embora algumas ferramentas sejam voltadas principalmente para gerentes de projeto e outras para engenheiros, eu adoro como o ClickUp foi projetado com a flexibilidade de criar diagramas que se adaptam a qualquer fluxo de trabalho.

Por exemplo, minha equipe de RH pode criar facilmente um organograma, enquanto a equipe de marketing pode usá-lo para planejar sua próxima grande campanha. As equipes de vendas podem mapear o funil de vendas e os desenvolvedores podem ilustrar as jornadas dos clientes. É bom que cada equipe possa adaptar os diagramas para atender às suas necessidades.

Crie fluxogramas de mapas mentais colaborativos em conjunto usando o ClickUp Mind Maps

Com Quadros brancos ClickUp com o ClickUp Whiteboard, posso facilmente desenhar formas, adicionar notas adesivas, inserir elementos multimídia na tela, vincular etapas do processo umas às outras e criar tabelas ou gráficos. Adoro arrastar e soltar elementos para reorganizar o fluxo conforme necessário. Conectar os elementos do meu diagrama às minhas tarefas também é simples, para que eu possa passar do planejamento à ação sem problemas.

Não posso concordar mais com Jayson Ermac, da AI Bees quando ele diz,

O ClickUp tem ferramentas para visualizar seu processo, metas etc. É o auge do trabalho colaborativo e vem melhorando nesse sentido, especialmente com a adição da visualização de quadro branco. É o auge do trabalho colaborativo e tem se aprimorado nesse sentido, especialmente com a adição da visualização de quadro branco.

Além dos quadros brancos, Mapas mentais do ClickUp são perfeitos para organizar ideias e fluxos de trabalho. Costumo usá-los para criar fluxogramas que visualizam projetos futuros ou destacam as relações entre conceitos-chave em sessões de brainstorming com minha equipe.

Há milhares de modelos pré-fabricados, portanto, é fácil encontrar sempre o diagrama certo para qualquer necessidade. De modelos de brainstorming para diagramas espinha de peixe as possibilidades são infinitas. Você e sua equipe podem ajustar e adaptar qualquer diagrama para atender a projetos específicos.

Com os quadros brancos e mapas mentais do ClickUp, você tem todas as ferramentas para mapear sua próxima grande ideia, seja usando diagramas de afinidade, diagramas de Venn ou gráficos de Gantt.

Leia também: 10 modelos gratuitos de quadro interativo para Zoom e ClickUp O ClickUp leva o planejamento do fluxo de trabalho um passo adiante com mais de 100 modelos para automações de fluxo de trabalho e a capacidade de criar suas próprias sequências de automação. Use Automações do ClickUp para simplificar tarefas repetitivas, como atribuir tarefas, atualizar status ou acionar notificações automaticamente.

Use fluxos de trabalho de automação pré-criados no ClickUp ou personalize-os com base em suas necessidades e deixe sua equipe se concentrar no que é mais importante

Melhores recursos do ClickUp

Acesse toneladas de modelos eexemplos de diagramas para dar o pontapé inicial no planejamento do seu fluxo de trabalho

Criar e gerenciar Tarefas do ClickUp e subtarefas diretamente de seus quadros brancos

Adicione links, imagens, documentos e muito mais facilmente aos seus diagramas de fluxo de trabalho para um melhor contexto

Integre e automatize seu caminho em ferramentas de produtividade populares, como Slack, Zoom, GitHub e muito mais

Limitações do ClickUp

Leva tempo para aprender e se acostumar com todos os recursos do ClickUp

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Lucidchart (melhor para mapeamento avançado de fluxo de trabalho)

via Lucidchart O Lucidchart é outra ferramenta que recomendo para criar diagramas de fluxo de trabalho, especialmente se você estiver procurando versatilidade. Ele oferece uma variedade de modelos e recursos, o que me permite personalizar formas e até mesmo importar dados para criar fluxos de trabalho exclusivos.

Adoro o fato de a formatação automática ajustar cada elemento, mantendo o diagrama limpo e profissional sem nenhum trabalho extra. O Lucidchart também facilita o compartilhamento de diagramas com colegas de equipe e deixa comentários diretamente em formas específicas, garantindo que todos estejam na mesma página em relação a cada elemento do fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Lucidchart

Alinha elementos automaticamente, dando aos diagramas de fluxo de trabalho uma aparência elegante e profissional

Use o Lucidchart onde quer que você trabalhe - está disponível nas plataformas Mac, Linux e Windows

Integra-se com plataformas amplamente utilizadas, como o Office e o Google Workspace

Limitações do Lucidchart

A conta gratuita oferece acesso limitado

O recurso de vinculação de dados é valioso, mas pode ser difícil de usar

Preços do Lucidchart

Gratuito

Individual: US$ 7,95/mês

US$ 7,95/mês Equipe: US$ 9,00/mês por usuário

US$ 9,00/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Lucidchart avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

3. Miro (melhor para espaços de trabalho de equipe remota tudo-em-um)

via Miro Se você estiver procurando uma ferramenta confiável para criar diagramas de fluxo de trabalho, o Miro é definitivamente uma das boas opções. Ele oferece um sistema de design avançado, muitos modelos e todos os recursos de que você precisa para colocar suas ideias no papel rapidamente.

Eu o utilizei para mapear fluxos de trabalho de produção de conteúdo e organogramas para novas contratações em minutos, economizando tempo. Também adoro o sistema de quadro branco - é fácil para várias pessoas fazerem alterações simultaneamente, e os indicadores de cursor mantêm todos sincronizados.

Além disso, o aplicativo do Miro permite que eu acesse o trabalho de qualquer lugar, tornando-o super flexível para equipes em trânsito.

Melhores recursos do Miro

Visualize projetos, documentos, imagens ou arquivos inteiros em uma tela infinita

Acesso a mais de 300 modelos para iniciar rapidamente projetos como planejamento de sprint, diagramas de fluxo de trabalho ou criação de fluxogramas

Permita que as equipes compartilhem diagramas de fluxo de trabalho e colaborem com eles em tempo real

Integre-se ao software de gerenciamento de tarefas para transformar fluxos de trabalho em tarefas acionáveis

Mantenha os diagramas seguros com segurança de nível empresarial, permitindo que as equipes se concentrem na inovação

Arraste e solte ferramentas, documentos e imagens facilmente em uma interface amigável

Limitações do Miro

Pode ser desafiador ao importar ou exportar conteúdo

Pode se tornar mais difícil de navegar em contas grandes

Preços do Miro

**Gratuito

Para iniciantes : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Empresa : $16/mês por usuário

: $16/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Miro ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 6.800 avaliações)

4,8/5 (mais de 6.800 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.500 avaliações)

Leia também: 10 melhores softwares de mapeamento mental que você deve experimentar hoje

4. FigJam (Melhor quadro branco colaborativo on-line para equipes)

via FigJam O FigJam, desenvolvido pela Figma, é um quadro branco on-line colaborativo feito sob medida para apoiar o trabalho em equipe. A plataforma inclui recursos úteis, como notas adesivas, carimbos e bate-papo com o cursor, facilitando o envolvimento dos membros da minha equipe em todos os tipos de projetos, desde o brainstorming do lançamento de um produto até a criação de diagramas detalhados de fluxo de trabalho para aprovação de orçamentos.

Além disso, o FigJam oferece um nível gratuito, que é especialmente útil para equipes pequenas ou empresas com orçamentos limitados.

Melhores recursos do FigJam

Mapeie ideias complexas em uma estrutura hierárquica clara usando o modo Outline

Crie mockups e visualize designs rapidamente com recursos dedicados de wireframe

Aumente a clareza e a criatividade estruturando mapas mentais e diagramas de fluxo de trabalho com elementos de design complementares

Co-criar e editar diagramas em tempo real com suporte para colaboração

Limitações do FigJam

Falta de acesso off-line

Preços do FigJam

Inicial : Gratuito

: Gratuito Profissional: US$ 5/mês por assento (cobrado anualmente)

US$ 5/mês por assento (cobrado anualmente) Organização: US$ 5/mês por assento (cobrado anualmente)

US$ 5/mês por assento (cobrado anualmente) Enterprise: US$ 5/mês por assento (cobrado anualmente)

FigJam ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 20 avaliações)

5. Microsoft Visio (melhor para usuários do Microsoft 365 e do Windows)

via Microsoft Visio O Visio pode ser a ferramenta de diagrama de fluxo de trabalho perfeita se a sua equipe já usa o Windows e o Microsoft 365. O compartilhamento de documentos entre programas da Microsoft, especialmente com o uso do OneDrive para armazenamento em nuvem, facilita todo o processo, desde a criação do fluxo de trabalho até a implementação.

Outro aspecto que aprecio são os recursos de acessibilidade. As opções de alto contraste e a funcionalidade de conversão de texto em fala do Visio facilitam muito o uso por membros da equipe com deficiências visuais. Vi em primeira mão como essas ferramentas ajudam a criar um ambiente de trabalho mais inclusivo, e eu diria que é um bom motivo para considerar o Visio.

Melhores recursos do Microsoft Visio

Transforme dados do Excel em diagramas de fluxo de trabalho

Use modelos de diagramas de rede pré-criados para acelerar o mapeamento do fluxo de trabalho

Trabalhe no Visio durante chamadas de vídeo e faça loop em usuários que não são do Windows por meio do aplicativo da Web do Visio

Limitações do Microsoft Visio

A formatação é um desafio quando você tem arquivos grandes do Visio, e é difícil visualizar todas as informações juntas

O custo é mais alto em comparação com as ferramentas da concorrência

Tem menos integrações do que outras ferramentassoftware de diagramas Preços do Microsoft Visio

Incluído nos planos comerciais do Microsoft 365

nos planos comerciais do Microsoft 365 Plano 1 do Visio: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Visio Plano 2: US$ 15/mês por usuário

Microsoft Visio classificações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 600 avaliações)

4,2/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3.200 avaliações)

6. Gliffy (melhor para equipes no ambiente Atlassian)

via Gliffy O Gliffy da Atlassian é uma ferramenta baseada na Web que abrange vários usos, incluindo diagramação, diagramação de fluxo de trabalho e wireframing. Sua configuração de arrastar e soltar e suas formas, modelos e temas prontos para uso tornam o design muito agradável.

Posso até importar diagramas antigos, fazer edições ou exportar minhas criações mais recentes sem problemas.

Melhores recursos do Gliffy

Compartilhe seu trabalho facilmente por meio de URLs ou incorporando diagramas de fluxo de trabalho diretamente em sites

Integre-se facilmente a ferramentas como o Jira e o Confluence da Atlassian para uma experiência perfeita

Colabore em tempo real com os membros da equipe usando o novo complemento Confluence Cloud

Rastreie as alterações com o histórico de revisões e revisite versões anteriores a qualquer momento

Limitações do Gliffy

Personalização limitada de objetos para diagramas complexos

Não há versão gratuita disponível

Preços do Gliffy

Profissional:

1 a 9 usuários : uS$ 8/mês por usuário, cobrado anualmente

: uS$ 8/mês por usuário, cobrado anualmente De 10 a 50 usuários : uS$ 6/mês por usuário cobrado anualmente

: uS$ 6/mês por usuário cobrado anualmente Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Gliffy

G2: 4,4/5 (mais de 220 avaliações)

4,4/5 (mais de 220 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 70 avaliações)

7. SmartDraw (melhor para diagramação intuitiva)

via SmartDraw O SmartDraw oferece mais de 70 diagramas, desde diagramas de fluxo de dados até esquemas detalhados. Esse software de fluxograma foi projetado com recursos intuitivos de personalização e colaboração, o que simplifica a criação de projetos perfeitos.

Um recurso que se destaca é a capacidade de desenho CAD (projeto auxiliado por computador). É perfeito para quem precisa de desenhos arquitetônicos ou plantas baixas detalhadas, e é algo que não vi em muitas outras ferramentas de diagrama de fluxo de trabalho.

Se a sua equipe exige esse nível de precisão, o SmartDraw pode ser exatamente o que você precisa.

Melhores recursos do SmartDraw

Acesse opções avançadas de design em comparação com outras soluções de software de fluxograma

Desbloqueie mais de 4500 modelos integrados e mais de 29.000 símbolos integrados

Crie diagramas de classes e mapas de sites diretamente de seus dados com extensões integradas

Limitações do SmartDraw

Inclui muitos recursos avançados que não serão necessários se você precisar apenas de umsoftware de fluxograma Alguns recursos avançados podem ser um desafio para usuários não técnicos



Preços do SmartDraw

Individual: US$ 9,95/mês

US$ 9,95/mês Equipe: US$ 8,25/mês por usuário (cobrado anualmente, mínimo de três usuários)

US$ 8,25/mês por usuário (cobrado anualmente, mínimo de três usuários) Site: Preços personalizados

SmartDraw avaliações e comentários

G2 : 4.6/5 (270+ avaliações)

: 4.6/5 (270+ avaliações) Capterra: 4,1/5 (110 avaliações)

8. Draw.io (melhor para diagramação de usuário final baseada em navegador)

via Draw.io Se você já pensou: "Coisas gratuitas são o meu tipo de coisa", o Draw.io pode lhe agradar. Essa ferramenta de código aberto facilita a criação de diagramas de fluxo de trabalho sem gastar um centavo. Adoro o fato de que você pode baixar uma versão para desktop se quiser ter mais controle sobre seus arquivos e preferir manter tudo off-line. Fico tranquilo sabendo que meu trabalho permanece seguro.

Quando chegar a hora de colaborar com a equipe, você verá que a versão on-line é incrivelmente simples. Você pode compartilhar diagramas por meio do Google Drive, o que facilita as coisas se você já estiver usando a plataforma do Google. Gosto do fato de que é fácil começar a trabalhar com o Draw.io.

Melhores recursos do Draw.io

Escolha entre três telas de diagramas e muitos elementos de arrastar e soltar

Projetado para uma ampla variedade de diagramas, de organogramas a diagramas de rede

Compartilhe espaços de diagramas, veja os cursores da equipe e trabalhe de forma colaborativa

Obtenha controle total dos dados e defina preferências personalizadas de governança de dados com a versão para desktop

Limitações do Draw.io

Alguns usuários acham difícil dimensionar os elementos para que se ajustem à tela ou aos tamanhos de impressão

A interface pode parecer um pouco desatualizada em comparação com as plataformas de diagramação mais recentes

Preços do Draw.io

Gratuito

Avaliações e críticas do Draw.io

G2 : 4.4/5 (410+ avaliações)

: 4.4/5 (410+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 750 avaliações)

9. Whimsical (Melhor espaço de trabalho interativo para equipes de design)

via Extravagante O Whimsical é ideal para freelancers, equipes de design, desenvolvedores de software e gerentes de produtos que desejam criar fluxogramas e diagramas de fluxo de trabalho e depois compartilhá-los com outras pessoas para obter feedback. Ele também tem muitos elementos configuráveis, como caixas de entrada de texto, botões, caixas de seleção, rótulos, estrelas de classificação e convites clicáveis prontos, como "View Our Work" e "Contact Us" Descobri que eles ajudam a adicionar elementos interativos.

O Whimsical oferece uma excelente relação custo-benefício se você não precisar de muitos editores em seu espaço de trabalho. Você ainda pode convidar pessoas gratuitamente, permitindo que elas visualizem, comentem e até editem arquivos que você compartilhou.

Melhores recursos do Whimsical

Integração com aplicativos populares, como Notion, Figma e Slack

Escolha entre uma rica galeria de modelos e blocos de construção, incluindo hubs de projetos, plantas baixas, listas de verificação de lançamento de produtos e modelos de páginas de destino

Limitações do Whimsical

O Whimsical é limitado em seus recursos off-line. Isso pode ser uma desvantagem significativa se você estiver frequentemente sem acesso à Internet

Preços do Whimsical

**Inicial (gratuito)

Pro: US$ 10/mês por editor, cobrado anualmente

US$ 10/mês por editor, cobrado anualmente Organização: US$ 20/mês por editor, cobrado anualmente

Whimsical ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 170 avaliações)

4,6/5 (mais de 170 avaliações) Capterra: 4,6/5 (50 avaliações)

10. EdrawMax (Melhor alternativa para o Microsoft Visio)

via EdrawMax O EdrawMax foi criado como concorrente direto do Microsoft Visio. Portanto, se você estiver familiarizado com o Visio, usar o EdrawMax será bastante simples. Essa ferramenta de diagrama de fluxo de trabalho oferece uma grande biblioteca de modelos de início rápido e elementos de diagramação, facilitando a criação de layouts personalizados.

Com mais de 200 modelos, a ferramenta suporta tipos de diagramas de nicho, como sistemas elétricos e desenhos P&ID. Também gosto do fato de ela oferecer várias opções de exportação, para que eu possa salvar e compartilhar meus diagramas de fluxo de trabalho em formatos como JPG, PDF, Word e Excel.

Melhores recursos do EdrawMax

Use 200 modelos para diagramas de rede, organogramas, diagramas de fluxo de trabalho, mapas mentais e muito mais

Exporte diagramas em vários formatos, como JPG, PDF, Word, PowerPoint, Visio e outros

Garanta a segurança com a criptografia SSL para todos os seus arquivos e transferências

Aproveite a compatibilidade com Mac, Windows e Linux

Limitações do EdrawMax

Pode ser difícil dimensionar elementos e imagens para que caibam em seu diagrama

Não há opção para atualizar o tamanho do texto ou a escala da imagem em todo o diagrama

As respostas do serviço de atendimento ao cliente podem ser lentas, com alguns usuários precisando fazer o acompanhamento várias vezes

Preços do EdrawMax

**Individual

Plano de assinatura: US$ 45,99 por ano

US$ 45,99 por ano Plano vitalício: US$ 99,99 (pagamento único)

US$ 99,99 (pagamento único) Plano de pacote vitalício: $125,99 (pagamento único)

Equipes e empresas: A partir de US$ 238 para dois usuários/mês, cobrados anualmente

Educação: A partir de US$ 62 (para usuários individuais)

EdrawMax avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 50 avaliações)

4,3/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,5/5 (200 avaliações)

11. Creately (melhor para colaboração visual e diagramação)

via Criticamente A construção multifuncional do Creately combina diagramação técnica, gerenciamento de projetos e criação de banco de dados em uma única plataforma. Considerei-a especialmente útil para equipes que precisam criar vários diagramas de fluxo de trabalho enquanto gerenciam tarefas em um único projeto. Ele mantém as coisas organizadas, facilitando o malabarismo com diferentes aspectos do fluxo de trabalho.

Adoro o fato de você poder alternar entre mapas mentais, gráficos de Gantt e diagramas ER. Isso ajuda a manter tudo focado e não preciso alternar constantemente entre diferentes ferramentas.

Um dos melhores recursos do Creately é sua capacidade de incorporar rich text em seus diagramas. Isso facilita para as equipes adicionar detalhes e contextos extras, garantindo que todos estejam na mesma página sobre o significado do diagrama.

Melhores recursos do Creately

Crie diagramas de fluxo de trabalho adequados para projetos pequenos e grandes, garantindo clareza e detalhes nas visualizações

Escolha entre mais de 8.000 modelos e 200.000 exemplos

Crie bancos de dados personalizados dentro da plataforma para melhorar a organização e o gerenciamento das informações

Faça atualizações em tempo real que são imediatamente visíveis para todos os participantes, mantendo todos informados

Acompanhe o progresso, os cronogramas e as dependências do projeto com ferramentas integradas para manter-se no caminho certo

Limitações do Creately

Descobrir todos os recursos da ferramenta pode ser um desafio

A função de pesquisa poderia ser aprimorada para melhorar a experiência do usuário

Preços do Creately

Pessoal: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Equipe: $8/mês por usuário

$8/mês por usuário Empresarial: $149/mês

$149/mês Empresa: Preço personalizado

Classificações e resenhas do Creately

G2: 4,4/5 (1290+ avaliações)

4,4/5 (1290+ avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 160 avaliações)

12. Cacoo (melhor para mapeamento de diagramas de fluxo de trabalho)

via Cacoo O Cacoo é uma plataforma baseada na nuvem, ideal para empresas que desejam um processo de diagramação de fluxo de trabalho suave e sem complicações. Ela oferece tudo o que você deseja em uma ferramenta de diagrama de fluxo de trabalho, além de recursos extras, como chamadas de vídeo no aplicativo para colaboração e opções inteligentes de gerenciamento de equipes.

O que diferencia o Cacoo de outras ferramentas é sua facilidade de uso. Com muitos tutoriais disponíveis, minha equipe e eu rapidamente nos tornamos especialistas.

Para empresas maiores, esse nível de organização pode fazer uma enorme diferença. Ele garante que todos estejam na mesma página e mantém seus diagramas acessíveis.

Melhores recursos do Cacoo

Importação de dados e geração automática de diagramas de fluxo de trabalho com gráficos dinâmicos

Colabore perfeitamente com os membros da equipe por meio de chamadas de vídeo no aplicativo

Mantenha os diagramas de fluxo de trabalho da sua equipe organizados com configurações organizacionais inteligentes que permitem criar grupos de equipes e editar configurações de compartilhamento

Limitações do Cacoo

Há uma curva de aprendizado acentuada para entender todos os recursos por completo

Preços da Cacoo

Gratuito

Pro: $6/mês

$6/mês Equipe: $6/mês por usuário

Cacoo avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 210 avaliações)

4,5/5 (mais de 210 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

13. FlowMapp (melhor para planejamento de sites)

via FlowMapp O FlowMapp é uma ferramenta de planejamento de UX criada para ajudar criativos e designers a visualizar planos de projetos. É especialmente útil para criar fluxos de trabalho, jornadas de usuários e mapas de sites, transformando informações complexas em algo fácil de digerir.

Com seu foco na estrutura visual, o FlowMapp permite que os usuários mapeiem a arquitetura do site e a alinhem com as metas comerciais. Sua interface intuitiva o torna acessível a usuários não técnicos, facilitando a colaboração entre as equipes.

Melhores recursos do FlowMapp

Fornece uma interface intuitiva que é fácil de usar para usuários não técnicos

Obter suporte para diagramas de fluxo de trabalho que são simples de criar e compartilhar

Permitir colaboração e feedback em tempo real para o planejamento de projetos

Permitir o mapeamento de conteúdo para vincular a estratégia de conteúdo à experiência do usuário

Limitações do FlowMapp

Alguns usuários podem achar os planos de preços um pouco caros se usarem apenas um número limitado de seus recursos

Preços da FlowMapp

Gratuito: $0

$0 Pro: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Equipe: US$ 54/mês para até cinco membros da equipe

US$ 54/mês para até cinco membros da equipe Agência: $180/mês para usuários ilimitados

FlowMapp avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 80 avaliações)

4,7/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

Desenhe os melhores diagramas de fluxo de trabalho com o ClickUp

Esta lista apenas arranha a superfície do que está disponível para a criação de diagramas de fluxo de trabalho. Explorei essas ferramentas, e cada uma tem algo único a oferecer, dependendo de suas necessidades.

Uma ótima maneira de determinar se uma plataforma é adequada ao seu estilo é experimentá-la. O ClickUp, por exemplo, é uma ferramenta poderosa para desenvolver diagramas de fluxo de trabalho e de rede, gerenciar projetos e acompanhar tarefas entre equipes. Com os recursos de quadro branco e mapas mentais do ClickUp, a plataforma pode se tornar seu centro de referência para diagramas de fluxo de trabalho! Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e traga clareza e eficiência aos seus processos de planejamento de fluxo de trabalho!