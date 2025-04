O melhor software de formulários de construção para uma base sólida de documentação

Gerenciar um projeto de construção é um desafio. Desde o acompanhamento de licitações até o gerenciamento de recursos e a facilitação da comunicação entre as partes interessadas, pode parecer tão precário quanto um castelo de cartas com apostas altas.

Seja para liderar um desenvolvimento em grande escala ou gerenciar uma pequena reforma, você precisa da combinação certa de ferramentas, informações e habilidades. Felizmente, os softwares específicos para construção estão facilitando a manutenção da precisão e da eficiência. Entre eles, o software de formulários de construção é o que você precisa.

Eles ajudam na coleta de dados, na criação e no gerenciamento de bancos de dados e no armazenamento de vários formulários, como listas de verificação de segurança, relatórios de progresso e RFIs.

Portanto, aqui está um resumo dos 10 melhores softwares de formulários de construção para otimizar os fluxos de trabalho e melhorar a precisão dos dados.

Aqui está nossa lista dos melhores softwares de formulários de construção disponíveis atualmente.

Melhor para gerenciamento geral de projetos de construção: ClickUp
Procore: Melhor para gerenciamento abrangente de construção
Fieldwire: Melhor para coordenação de equipes no local e fora do local
Autodesk Build: Melhor para gerenciamento do ciclo de vida do projeto de construção
Buildertrend: Melhor para rastreamento de projetos de construção de ponta a ponta
Formstack: Melhor para formulários digitais personalizáveis na construção
Zoho Forms: Melhor para personalização de formulários no ecossistema Zoho
Contractor Foreman: Melhor para gerenciamento de construção baseado em licitações
Projectteam.com: Melhor para colaboração de documentos de construção
InEight: Melhor para controles de construção de projetos de nível empresarial

O que você deve procurar em um software de formulários de construção?

Ao escolher uma solução de software para formulários digitais de construção, você precisa dos recursos e das capacidades certas para atender aos requisitos exclusivos do setor de construção.

Veja a seguir o que você deve procurar:

Armazenamento baseado em nuvem : O software baseado em nuvem oferece um local central para as equipes gerenciarem e acessarem os formulários de qualquer lugar, eliminando o risco de perda de documentos importantes

: O software baseado em nuvem oferece um local central para as equipes gerenciarem e acessarem os formulários de qualquer lugar, eliminando o risco de perda de documentos importantes Automação de formulários : Procure porautomação de formulários recursos que simplificam o processo de preenchimento de formulários por meio de campos preenchidos automaticamente, lógica condicional e notificações automatizadas para eliminar a redundância

: Procure porautomação de formulários recursos que simplificam o processo de preenchimento de formulários por meio de campos preenchidos automaticamente, lógica condicional e notificações automatizadas para eliminar a redundância Recursos de integração : A ferramenta deve se integrar a outras soluções de software de construção, como ferramentas de contabilidade ou plataformas de agendamento, para manter um fluxo de trabalho contínuo

: A ferramenta deve se integrar a outras soluções de software de construção, como ferramentas de contabilidade ou plataformas de agendamento, para manter um fluxo de trabalho contínuo Design compatível com dispositivos móveis : Opte por soluções que funcionem em dispositivos móveis, permitindo que as equipes no local enviem dados e preencham formulários sem precisar voltar ao escritório

: Opte por soluções que funcionem em dispositivos móveis, permitindo que as equipes no local enviem dados e preencham formulários sem precisar voltar ao escritório Modelos personalizáveis : O software deve permitir que você crie formulários de acordo com suas necessidades específicas para obter eficiênciagerenciamento de projetos de construção Ferramentas de colaboração : Recursos colaborativos, como atualizações de formulários em tempo real, acesso compartilhado e permissões baseadas em funções, manterão as equipes de construção alinhadas nas tarefas de documentação

: O software deve permitir que você crie formulários de acordo com suas necessidades específicas para obter eficiênciagerenciamento de projetos de construção Rastreamento de conformidade : Procure uma solução de software que ofereça suporte ao rastreamento da segurança e da conformidade regulamentar, permitindo que você atenda aos padrões do setor e evite multas e penalidades caras

: Procure uma solução de software que ofereça suporte ao rastreamento da segurança e da conformidade regulamentar, permitindo que você atenda aos padrões do setor e evite multas e penalidades caras Análise de dados e relatórios: Escolha uma solução que gere insights acionáveis a partir de formulários enviados para encontrar clientes e acompanhar o progresso do projeto usando tendências históricas

Os 10 melhores softwares de formulários de construção

Aqui está um mergulho profundo nos 10 melhores softwares de formulários de construção:

1. ClickUp (melhor para gerenciamento geral de projetos de construção)

Rastreie todos os seus projetos de construção para criar um sistema simplificado _linha do tempo do projeto com o ClickUpClickUp é uma plataforma de gerenciamento de projetos versátil e intuitiva que ajuda você a gerenciar projetos de construção com facilidade .

Use o gerenciamento avançado de tarefas, as ferramentas de colaboração em tempo real e mais de 1.000 integrações para unificar equipes distintas nos diferentes estágios dos projetos de construção.

Seja acompanhando o andamento do projeto de construção, atribuindo tarefas e funções ou monitorando os cronogramas do projeto, o ClickUp garante resultados bem-sucedidos.

ClickUp Forms

Crie seus formulários do seu jeito com o ClickUp Formulários do ClickUp é um recurso de destaque para o gerenciamento de formulários de construção. Ele simplifica a coleta de dados, permitindo a criação de formulários personalizados para gerenciar com eficiência os detalhes do cliente, as atualizações do projeto, os registros de segurança e muito mais!

Além disso, com recursos avançados de automação, a plataforma permite otimizar tarefas rotineiras ou repetitivas, garantindo que sua equipe permaneça concentrada no que realmente importa: entregar projetos de construção de alta qualidade dentro do prazo e do orçamento.

ClickUp Map View

Use o ClickUp Map View para planejar seus projetos de construção no local

Espere, tem mais. O ClickUp tem um Visualização do mapa, que permite que você veja onde está o próximo local de trabalho e como chegar lá. Alterne entre endereços geográficos e tarefas para que você possa rastrear o local exato e concluir rapidamente o projeto.

Organize todas as informações de seus subcontratados com o ClickUp Custom Fields

ClickUp Custom Fields

Além disso, com Campos personalizados no site da Web, você pode adicionar colunas para as informações de seus subcontratados, locais de construção, orçamentos e muito mais. Personalize cada campo e menu suspenso para que você possa reter todas as informações necessárias.

Gerencie seus projetos com atualizações e resumos rápidos com o ClickUp Brain

Além disso, você pode usar o Cérebro ClickUp um assistente pessoal de IA para gerenciar seus projetos. Com o AI Project Manager do ClickUp Brain, você pode obter resumos e atualizações automáticos e precisos de todas as suas tarefas, documentos e até mesmo pessoas.

Se você tiver uma pergunta complementar, basta perguntar ao AI Knowledge Manager para obter esclarecimentos. Por fim, você pode usar o ClickUp em seu aplicativo móvel enquanto estiver no local de trabalho.

Modelos do ClickUp

Deseja levar seu gerenciamento de construção para o próximo nível? O ClickUp vem com excelentes modelos que facilitam seus projetos de construção, simplificando todo o processo do início ao fim.

Os Modelo de gerenciamento de construção permite que você planeje e visualize tudo, colaborando com a sua equipe sem problemas e garantindo que nenhum dos seus projetos perca o foco. 🎯

Se você deseja uma solução que corresponda aos padrões do setor, o Modelo de formulário é uma ótima opção. Colete as respostas dos usuários para obter respostas para pesquisas de equipe ou de clientes e agilizar os processos entre as equipes! 🍃

Melhores recursos do ClickUp

Crie formulários digitais personalizados para capturar dados sem esforço em um local central

Converta formulários preenchidos em tarefas, cronogramas e linhas do tempo para um gerenciamento eficiente

Documentar detalhes do formulário usando Documentos do ClickUp para compartilhar e gerenciar dados com eficiência

Acompanhe e analise o progresso visualmente com painéis personalizáveis e várias exibições, como Swimlanes e Gráficos de Gantt Bate-papo do ClickUp permite que as equipes de construção tenham interações contextuais e significativas em tempo real



Limitações do ClickUp

Os recursos avançados podem parecer excessivos para iniciantes

Algumas integrações podem exigir tempo adicional de configuração

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Negócios : uS$ 12/mês por usuário

: uS$ 12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5,0 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5,0 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5,0 (mais de 4.000 avaliações)

2. Procore (melhor para gerenciamento abrangente de construção)

via Pró-core A Procore é uma plataforma de gerenciamento de construção baseada em nuvem que abrange todas as fases do projeto de construção.

Ela apresenta ferramentas para agendamento de projetos, acompanhamento financeiro e gerenciamento de recursos, atuando como um centro unificado que conecta todas as partes interessadas. Sua interface amigável e os recursos de colaboração em tempo real fazem dela uma excelente opção para gerenciamento de fluxo de trabalho de construção .

Melhores recursos principais

Orquestrar o gerenciamento de projetos de construção em uma interface intuitiva

Configure a colaboração baseada em dados em tempo real entre equipes geograficamente dispersas

Automatize o controle e a versão de documentos para manter a conformidade e a precisão

Acompanhe as despesas e os orçamentos do projeto com ferramentas financeiras integradas

Configure integrações personalizadas com aplicativos de terceiros para obter maior flexibilidade

Limitações principais

Não há transparência nos custos de assinatura

A funcionalidade off-line limitada pode dificultar a coordenação com usuários no local com conectividade ruim

Preços principais

Preços personalizados

Classificações e avaliações do núcleo

G2: 4,6/5,0 (mais de 3.100 avaliações)

4,6/5,0 (mais de 3.100 avaliações) Capterra: 4,5/5,0 (mais de 2.700 avaliações)

3. Fieldwire (melhor para coordenação de equipes no local e fora do local)

via Fio de campo Fieldwire é um gerenciamento de construção plataforma que une o pessoal do escritório às equipes do canteiro de obras. Para isso, ela conta com ferramentas de comunicação, colaboração e coordenação que ajudam a atribuir tarefas, gerenciar plantas e acompanhar o progresso.

A funcionalidade off-line e a acessibilidade móvel reforçam seu papel de colocar as equipes no local e fora dele na mesma página.

Melhores recursos do Fieldwire

Atribua tarefas a equipes no local e acompanhe-as com eficiência em tempo real

Faça anotações diretamente nas plantas para obter clareza instantânea e uma colaboração mais fácil

Compartilhe atualizações de progresso e problemas com os clientes usando a comunicação centralizada

Conceda acesso off-line aos dados do projeto para um funcionamento ininterrupto

Gerar listas de pendências para agilizar o processo de entrega

Limitações do cabo de aço

Opções de integração limitadas em comparação com os concorrentes

Recursos como relatórios, comparações e exportações só estão disponíveis em planos pagos

Preços do Fieldwire

Básico : $0

: $0 Pro: $39/mês por usuário

$39/mês por usuário Business: US$ 59/mês por usuário

US$ 59/mês por usuário Business Plus : uS$ 79/mês por usuário

: uS$ 79/mês por usuário Contratos personalizados: Preços personalizados

Classificações e análises do Fieldwire

G2: 4,5/5,0 (mais de 200 avaliações)

4,5/5,0 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,6/5,0 (mais de 80 avaliações)

4. Autodesk Build (melhor para gerenciamento do ciclo de vida de projetos de construção)

via Autodesk Build O Autodesk Build é uma ferramenta poderosa para gerenciar o ciclo de vida do projeto - desde a coleta de requisitos até entrega do projeto de construção . Ele apresenta ferramentas avançadas projetadas para documentação e tomada de decisões orientadas por dados, o que capacita as equipes a entregar com eficiência.

É uma ótima opção para projetos de construção complexos que exigem supervisão detalhada, e seus recursos de integração são uma vantagem adicional.

Melhores recursos do Autodesk Build

Integrar fluxos de trabalho de projeto ao gerenciamento de projetos de construção

Simplifique a criação, a edição e o gerenciamento de documentos com armazenamento centralizado

Utilize análises avançadas para tomar decisões baseadas em dados

Compartilhe atualizações oportunas do projeto e envie formulários de qualquer lugar com acessibilidade móvel

Facilite o alinhamento do projeto com painéis e relatórios personalizáveis

Limitações do Autodesk Build

A curva de aprendizado é bastante acentuada, especialmente para novos usuários

As caras taxas de assinatura o tornam inadequado para pequenas empresas e empreiteiros individuais

Preços do Autodesk Build

Por usuário: $135/mês por usuário

$135/mês por usuário Usuários ilimitados: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Autodesk Build

G2: 4,4/5,0 (mais de 3.800 avaliações)

4,4/5,0 (mais de 3.800 avaliações) Capterra: 4,3/5,0 (mais de 2.100 avaliações)

5. Buildertrend (melhor para rastreamento de projetos de construção de ponta a ponta)

via Tendência de construção A Buildertrend é uma plataforma projetada para dar suporte a construtores e reformadores. Ela permite requisitos do projeto coleta, programação, orçamento e comunicação com o cliente, permitindo que as equipes mantenham o foco e a eficiência do início ao fim.

Ele apresenta uma interface intuitiva que permite que os empreiteiros se mantenham organizados, cumpram prazos e cultivem relacionamentos mais sólidos com os clientes.

Melhores recursos do Buildertrend

Cultive relacionamentos mais sólidos com os clientes com ferramentas e recursos de CRM incorporados

Programe tarefas e marcos para cumprir efetivamente os prazos do projeto

Acompanhe as despesas e os orçamentos para manter a lucratividade do projeto

Simplifique o gerenciamento de documentos para acesso rápido a arquivos essenciais

Aproveite a acessibilidade e o envio de formulários em qualquer lugar com a funcionalidade móvel

Limitações do Buildertrend

A interface é desajeitada e pouco intuitiva

Opções de personalização limitadas que excluem requisitos de projetos complexos

Preços do Buildertrend

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Buildertrend

G2: 4,2/5,0 (mais de 150 avaliações)

4,2/5,0 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,5/5,0 (mais de 1.600 avaliações)

6. Formstack (melhor para formulários digitais personalizáveis na construção)

via Pilha de formulários Procurando ferramentas de negócios para dar uma nova vida a seus formulários de papel de construção? Então o Formstack é uma ótima ferramenta para digitalizar o mesmo formulário.

O Formstack simplifica a criação e o gerenciamento de formulários digitais, tornando-o ideal para equipes de construção que trabalham com grandes volumes de dados. Ele permite que você capture e compartilhe todas as informações, desde a criação de formulários de solicitação de projeto para automatizar fluxos de trabalho.

Melhores recursos do Formstack

Crie formulários de construção instantaneamente em uma interface intuitiva de arrastar e soltar

Automatize os fluxos de trabalho para reduzir as tarefas manuais e aumentar a eficiência

Incorporar lógica condicional para formulários responsivos e documentos inteligentes

Ative a colaboração por meio do compartilhamento de formulários e do rastreamento de envios

Integre-se perfeitamente com ferramentas de gerenciamento de projetos, CRM e análise

Limitações do Formstack

Personalização limitada para designs avançados de formulários

O preço é alto para apenas a funcionalidade do formulário

Preços do Formstack

Forms: a partir de US$ 83/mês

a partir de US$ 83/mês Suite : a partir de US$ 250/mês

: a partir de US$ 250/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Formstack

G2: 4,6/5,0 (mais de 980 avaliações)

4,6/5,0 (mais de 980 avaliações) Capterra: 4,0/5,0 (mais de 110 avaliações)

7. Zoho Forms (melhor para personalização de formulários no ecossistema Zoho)

via Formulários Zoho Assim como o ClickUp, o Zoho pode funcionar como software de gerenciamento de projetos de construção, com o Zoho Forms encarregado de criar e automatizar formulários. Seu design intuitivo e as opções avançadas de campo o tornam adequado para gerenciar dados em várias equipes dentro do ambiente Zoho.

Você pode até mesmo aprimorar esses recursos existentes integrando aplicativos e ferramentas de terceiros.

Melhores recursos do Zoho Forms

Crie formulários usando modelos predefinidos que podem ser personalizados para casos de uso específicos

Automatize as notificações por e-mail para manter os clientes e outras partes interessadas informados

Crie formulários compatíveis com qualquer dispositivo móvel para coletar dados até mesmo no local de trabalho

Preencher análises de formulários para acompanhar as taxas de envio e o comportamento do usuário

Integrar nativamente com outros produtos Zoho, como Zoho CRM, Zoho Mail, etc.

Limitações do Zoho Forms

Alguns níveis não possuem recursos avançados, como recursos de envio de formulários off-line

Fluxos de trabalho complexos têm uma curva de aprendizado acentuada

Preços do Zoho Forms

**Gratuito

Básico: $10/usuário/mês

$10/usuário/mês Standard: $25/usuário/mês

$25/usuário/mês Profissional: $50/usuário/mês

$50/usuário/mês Premium: $90/usuário/mês

Classificações e resenhas do Zoho Forms

G2: 4,4/5,0 (mais de 150 avaliações)

4,4/5,0 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,5/5,0 (mais de 130 avaliações)

8. Contractor Foreman (melhor para gerenciamento de construção baseado em licitações)

via Encarregado de empreiteira O Contractor Foreman oferece um conjunto abrangente de ferramentas para empresas de construção, equilibrando funcionalidade e preço acessível. Ele suporta agendamento, faturamento e controle de documentos, oferecendo tudo o que uma equipe de construção precisa para a supervisão prática do projeto.

Apresenta recursos incorporados para licitação de construção rastreamento e assinaturas digitais, é uma solução completa para várias necessidades de projetos de construção.

Melhores recursos do Contractor Foreman

Programe tarefas e recursos para otimizar os cronogramas dos projetos

Gerencie licitações e propostas de construção com ferramentas integradas

Acompanhe as finanças com ferramentas integradas de gerenciamento de despesas e faturamento

Centralize a comunicação com mensagens de equipe e compartilhamento de arquivos

Acesse relatórios orientados por dados para monitorar o progresso e os orçamentos do projeto

Limitações do encarregado da empreiteira

A interface não é muito fácil de usar quando comparada a outros concorrentes

O plano pago exige um compromisso mínimo de quatro meses, sem nível gratuito

Preços do Contractor Foreman

Básico: US$ 49/mês

US$ 49/mês Standard: $79/mês

$79/mês Plus: $125/mês

$125/mês Pro: $166/mês

$166/mês Ilimitado: $249/mês

Classificações e avaliações do Contractor Foreman

G2: 4,5/5,0 (mais de 230 avaliações)

4,5/5,0 (mais de 230 avaliações) Capterra: 4,5/5,0 (660+ avaliações)

9. Projectteam.com (Melhor para colaboração em documentos de construção)

via Projectteam.com O Projectteam.com foi projetado para colaboração. Essa plataforma permite que a equipe de construção permaneça conectada, organizada e eficiente, seja no escritório ou no local de trabalho.

Ela se destaca no gerenciamento e compartilhamento de documentos, oferecendo acesso centralizado a arquivos de projetos de construção e tópicos de comunicação para atualizações rápidas, esclarecimentos e troca de informações.

Melhores recursos do Projectteam.com

Organize e gerencie todos os documentos do projeto de construção em uma única plataforma

Permita a colaboração da equipe com anotações e fluxos de trabalho de aprovação personalizáveis

Acompanhe o andamento do projeto usando painéis de controle e notificações em tempo real

Aumente a visibilidade com permissões baseadas em funções e trilhas de auditoria

Limitações do Projectteam.com

Falta um aplicativo móvel para acessibilidade em movimento e inspeções no local

Não é a opção com a melhor relação custo-benefício desta lista

Preços do Projectteam.com

**Pequenas equipes: US$ 70/usuário/mês (vendido em blocos de 5 usuários)

Empresa: Preço personalizado (mais de 25 usuários)

Classificações e resenhas do Projectteam.com

G2: 4,4/5,0 (mais de 20 avaliações)

4,4/5,0 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,7/5,0 (mais de 70 avaliações)

10. InEight (melhor para controles de projetos de construção de nível empresarial)

via InEight O InEight é uma plataforma abrangente de gerenciamento de construção para projetos de grande escala que exigem supervisão detalhada. Ele é especializado em controles de projetos e permite que as equipes fiquem à frente do orçamento, das despesas, dos cronogramas e dos riscos.

Suas ferramentas de relatório e previsão equipam as empresas com a previsão para tomar decisões mais inteligentes e, ao mesmo tempo, fornecer projetos de construção com eficiência .

Os melhores recursos do InEight

Permite a análise e a mitigação abrangentes de riscos durante todo o ciclo de vida do projeto

Permite o agendamento detalhado para corresponder aos cronogramas do projeto com grande precisão e exatidão

Usa um painel de controle em tempo real para atualizações de projetos e insights detalhados

Oferece suporte a estimativas de custo avançadas para gerenciar orçamentos de forma eficaz

Centraliza a comunicação com compartilhamento e gerenciamento integrados de documentos

Limitações do InEight

Falta transparência nos preços

O extenso conjunto de recursos torna a curva de aprendizado excessivamente íngreme

Preços do InEight

Preços personalizados

Classificações e avaliações do InEight

G2 : 4.3/5,0 (não há avaliações suficientes)

: 4.3/5,0 (não há avaliações suficientes) Capterra: 4.4/5,0 (Não há avaliações suficientes)

Crie formulários de construção dinâmicos com o ClickUp

O software certo de formulários de construção faz a diferença na digitalização de formulários em papel e no aumento da eficiência. Entre os dez softwares de formulários de construção analisados, o ClickUp se destaca por seus formulários digitais configuráveis, campos personalizáveis e uso de IA.

Todos esses recursos se misturam aos seus recursos de gerenciamento de projetos, que permitem integrar formulários aos seus fluxos de trabalho e alcançar maior excelência operacional.

Seja para gerenciar os dados do cliente ou acompanhar o progresso, o ClickUp se adapta facilmente às suas necessidades.

Pronto para construir uma base bem-sucedida para seus projetos de construção? Registre-se no ClickUp para experimentar a diferença.