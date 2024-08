Os 10 principais softwares de gerenciamento de fluxo de trabalho de construção de 2024

À medida que 2024 se desenrola, o setor de construção enfrenta desafios e oportunidades sem precedentes. O impulso para a eficiência, a segurança e a sustentabilidade não é mais opcional, mas necessário. Dê uma olhada nas estatísticas: 75% dos profissionais de projeto se preparam para aumentar o uso de ferramentas de colaboração60% das empreiteiras enfatizam o valor do software de gerenciamento de projetos de construção para segurança e inspeções

A construção certa gerenciamento do fluxo de trabalho o software pode significativamente:

Aumentar a eficiência de seu fluxo de trabalho

Garantir a segurança do projeto

Simplificar a comunicação da sua equipe

Aqui estão os 10 softwares de gerenciamento de fluxo de trabalho de construção em 2024.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de fluxo de trabalho de construção?

Escolher o software certo de gerenciamento de fluxo de trabalho de construção em 2024 significa concentrar-se em recursos que simplificam as operações, aprimoram a colaboração e garantem o sucesso do projeto.

Veja o que deve ser priorizado:

Interface de usuário simples: Selecione um software de gerenciamento de fluxo de trabalho de construção que ofereça uma interface de usuário direta, minimizando a curva de aprendizado dos profissionais da construção e garantindo a rápida adoção pelas equipes

Selecione um software de gerenciamento de fluxo de trabalho de construção que ofereça uma interface de usuário direta, minimizando a curva de aprendizado dos profissionais da construção e garantindo a rápida adoção pelas equipes Personalização e escalabilidade: Opte por soluções que se adaptem ao tamanho e à complexidade do seu projeto, permitindo que você adapte as funcionalidades às suas necessidades específicas

Opte por soluções que se adaptem ao tamanho e à complexidade do seu projeto, permitindo que você adapte as funcionalidades às suas necessidades específicas Recursos de integração: Certifique-se de que o software de gerenciamento de fluxo de trabalho de construção se integre perfeitamente aos sistemas e ferramentas existentes, facilitando um fluxo de trabalho unificado e a consistência dos dados

Certifique-se de que o software de gerenciamento de fluxo de trabalho de construção se integre perfeitamente aos sistemas e ferramentas existentes, facilitando um fluxo de trabalho unificado e a consistência dos dados Gerenciamento e controle de documentos: Procure recursos robustos de gerenciamento de documentos que ofereçam fácil acesso, compartilhamento e controle de versão dos documentos do projeto

Procure recursos robustos de gerenciamento de documentos que ofereçam fácil acesso, compartilhamento e controle de versão dos documentos do projeto Rastreamento de projetos e relatórios: Priorize um software de gerenciamento de fluxo de trabalho de construção que ofereça ferramentas abrangentes de rastreamento de projetos e opções de relatórios personalizáveis para uma supervisão criteriosa do projeto

Priorize um software de gerenciamento de fluxo de trabalho de construção que ofereça ferramentas abrangentes de rastreamento de projetos e opções de relatórios personalizáveis para uma supervisão criteriosa do projeto Acompanhamento de custos e gerenciamento de orçamento: Escolha um software que permita aos empreiteiros monitorar as despesas do projeto, acompanhar a conformidade com o orçamento e tomar decisões financeiras prudentes

Escolha um software que permita aos empreiteiros monitorar as despesas do projeto, acompanhar a conformidade com o orçamento e tomar decisões financeiras prudentes Estimativa: Escolha um software que forneça ferramentas de estimativa precisas e eficientes para garantir que os orçamentos do seu projeto sejam realistas e gerenciáveis desde o início

Escolha um software que forneça ferramentas de estimativa precisas e eficientes para garantir que os orçamentos do seu projeto sejam realistas e gerenciáveis desde o início Modelagem de informações do projeto (PIM): Procure recursos que suportem o PIM, oferecendo modelagem detalhada das informações do projeto para aumentar a precisão e a eficiência do planejamento

Procure recursos que suportem o PIM, oferecendo modelagem detalhada das informações do projeto para aumentar a precisão e a eficiência do planejamento Gerenciamento de campo: Dê ênfase ao CWMS com recursos sólidos de gerenciamento de campo, incluindo acesso móvel para equipes no local, rastreamento de tarefas e atualizações em tempo real do campo

Dê ênfase ao CWMS com recursos sólidos de gerenciamento de campo, incluindo acesso móvel para equipes no local, rastreamento de tarefas e atualizações em tempo real do campo Relatórios e análises personalizados: Ferramentas que fornecem às partes interessadas relatórios e análises personalizados para a tomada de decisões orientadas por dados

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de fluxo de trabalho de construção a serem usados em 2024

A resolução das complexidades dos projetos de construção exige mais do que as técnicas tradicionais de gerenciamento. Transforme sua abordagem, otimize seus processos e leve seus projetos a um sucesso sem precedentes com os 10 melhores softwares de gerenciamento de projetos.

1. ClickUp

Usando o Ferramenta de gerenciamento do fluxo de trabalho de construção ClickUp com o ClickUp, os gerentes podem rastrear as dependências de seus projetos de construção, gerenciar prioridades e manter uma comunicação perfeita com as partes interessadas.

Recursos como ClickUp Gantt Chart View e modelos especializados de gerenciamento de construção permitem que as equipes visualizem cronogramas de projetos e simplifiquem os processos de fluxo de trabalho sem esforço. Modelos de gerenciamento de construção do ClickUp oferecem esboços fáceis de usar que atendem a diferentes necessidades do projeto. Eles o ajudam a organizar tarefas, definir metas e acompanhar o progresso para um trabalho mais tranquilo gerenciamento de projetos de construção .

Melhores recursos do ClickUp

*Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp***Crie uma linha do tempo visual do seu fluxo de trabalho de construção, identificando claramente as durações das tarefas, as dependências e os marcos críticos. Isso permite a identificação e a resolução eficazes de gargalos, garantindo que seu projeto permaneça dentro do cronograma

Veja linhas do tempo visuais dos marcos de seu projeto por meio da visualização do gráfico de Gantt do ClickUp Cérebro ClickUp: Aprimore a programação de projetos, analise a utilização de recursos, automatize a estimativa e gerencie a classificação e a recuperação de documentos. O ClickUp'sFerramenta de IA para construção foi projetada para simplificar processos complexos e aumentar a eficiência no gerenciamento de projetos de construção

Crie e reúna os requisitos do produto com o Brain AI *Tarefas do ClickUp***Crie especificações detalhadas de tarefas e priorização no contexto da construção, com status personalizáveis e opções de prioridade. É fundamental para gerenciar a natureza multifacetada dos projetos de construção e garantir o alinhamento da equipe em tarefas críticas

Gerencie suas tarefas por meio de uma visualização de tarefa personalizada Documentos do ClickUp: Centralize o armazenamento e a acessibilidade de todos os documentos e plantas pertinentes do projeto. Simplifique o processo de compartilhamento, melhore o controle de versões de documentos e aumente a eficiência da equipe, tornando as informações cruciais prontamente disponíveis

Gerencie suas informações relacionadas à construção usando documentos colaborativos no ClickUp

Limitações do ClickUp

Certas funcionalidades avançadas podem exigir a navegação por vários menus ou configurações

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Negócios : uS$ 12/mês por usuário

: uS$ 12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do espaço de trabalho por mês

Classificações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Archdesk

via Archdesk O Archdesk oferece painéis de controle em tempo real para acompanhamento do desempenho, recursos abrangentes de geração de relatórios e criação de processos robustos para ajudar a gerenciar seu fluxo de trabalho de construção.

Desde o gerenciamento financeiro e de empreiteiros até a estimativa e a programação, o Archdesk oferece suporte abrangente para as necessidades de seu projeto de construção.

Melhores recursos do Archdesk

Acesse painéis de controle em tempo real para obter insights sobre o desempenho e simplificar a tomada de decisões

Agilize o gerenciamento financeiro e a coordenação de empreiteiros para conformidade orçamentária e distribuição eficaz de recursos

Gerar relatórios personalizados para análise detalhada do projeto e inteligência acionável

Automatize os processos de fluxo de trabalho para aumentar a eficiência e minimizar os erros manuais

Limitações do Archdesk

Alguns usuários consideram a página inicial um pouco restritiva na exibição de informações do projeto, embora haja previsão de melhorias

Preços do Archdesk

Essenciais: A partir de US$ 790/mês

A partir de US$ 790/mês Profissional: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise: Preços personalizados

Classificações do Archdesk

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,6/5 (49 avaliações)

3. eSUB

via eSUB o eSUB Cloud revoluciona o fluxo de trabalho de construção para empreiteiros comerciais, simplificando a coleta, o compartilhamento e a análise de informações sobre o projeto e o local de trabalho. O eSUB Cloud é adotado por milhares de pessoas por suas plataformas intuitivas na Web e em dispositivos móveis, especificamente adaptadas às necessidades dos empreiteiros comerciais. Ele simplifica a criação, o gerenciamento e o acesso a documentos cruciais, garantindo que todos os membros da equipe permaneçam informados e conectados.

Melhores recursos do eSUB

Obtenha experiências intuitivas na Web e em dispositivos móveis adaptadas para que os empreiteiros comerciais adotem e aumentem a eficiência

Simplifique o gerenciamento de documentos para agilizar a criação, o controle e o acesso a documentos essenciais, como RFIs e ordens de alteração

Obtenha percepções do projeto em tempo real para gerenciamento ativo e ajustes imediatos

Aprimore as comunicações em campo, tornando as notas de campo e os relatórios diários facilmente acessíveis em dispositivos móveis

limitações do eSUB

Alguns usuários da geração mais antiga acham difícil utilizar todas as opções de forma eficaz no campo, o que ressalta a importância de um design e treinamento fáceis de usar

Preços do eSUB

Preços personalizados

Classificações do eSUB

G2: 4,1/5 (66 avaliações)

4,1/5 (66 avaliações) Capterra: 4,4/5 (245 avaliações)

4. CoConstruct

via CoConstruct A CoConstruct, agora parte da Buildertrend, oferece uma plataforma abrangente de gerenciamento de fluxo de trabalho de construção que mescla gerenciamento financeiro e de projetos para construtores e reformadores de casas.

Essa colaboração aprimora os processos de construção, fornecendo ferramentas robustas para gerenciar projetos, finanças e relacionamentos com clientes.

Melhores recursos da CoConstruct

Promova a adoção rápida e a eficiência operacional com experiências intuitivas na Web e em dispositivos móveis

Agilize a criação, o controle e o acesso de documentos essenciais, como RFIs e ordens de alteração, para simplificar o gerenciamento de documentos

Obtenha recursos de gerenciamento ativo e ajuste imediato com insights de projetos em tempo real

Torne as anotações de campo e os relatórios diários facilmente acessíveis em dispositivos móveis para aprimorar as comunicações em campo

Limitações do CoConstruct

Alguns usuários relatam desafios na exportação de dados da plataforma, o que dificulta a transição para outros sistemas

Aumentos inesperados de preços têm sido uma preocupação, afetando principalmente as pequenas empresas e complicando o gerenciamento do orçamento

Preços da CoConstruct

Preços personalizados

Classificações da CoConstruct

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,7/5 (864 avaliações)

5. Methvin

via Methvin A Methvin se destaca como uma suíte de construção on-line de primeira linha, oferecendo uma plataforma intuitiva e fácil de usar para o setor de construção. Ele simplifica o processo de estimativa, publica propostas, produz comparações e revela possíveis oportunidades de negócios, tornando o gerenciamento e a estimativa de projetos mais gerenciáveis.

Melhores recursos da Methvin

Defina os custos exatos do projeto desde o início, garantindo a precisão do orçamento

Obtenha recursos de estimativa precisos, garantindo o cálculo exato dos custos do projeto desde o início

Visualize as linhas do tempo do projeto de forma vívida, facilitando o acompanhamento do progresso e a otimização da alocação de recursos

Meça e faça o levantamento das quantidades com precisão a partir de planos digitais, simplificando as tarefas de estimativa

Simplifique a publicação de propostas e os processos de licitação, promovendo a eficiência e a competitividade

Limitações do metvin

Novos usuários podem precisar de tempo para entender completamente os recursos do software

É necessário ter uma conexão estável com a Internet para acessar

Preços do Methvin

**Gratuito

Business: $27/mês

$27/mês Enterprise: $179/mês

Classificações do Methvin

G2: 4,4/5 (30 avaliações)

4,4/5 (30 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

6. Encarregado de empreiteira

via Funcionário da empreiteira O Contractor Foreman é um software abrangente de gerenciamento de construção com muitos recursos para simplificar o gerenciamento do fluxo de trabalho das empresas de construção. Seus principais recursos incluem ferramentas de gerenciamento de projetos, como programação de Gantt, registros diários, licenças e rastreamento de inspeção.

Seus recursos de gerenciamento de documentos abrangem RFIs, envios e mais de 100 relatórios, o que o torna uma das principais opções para profissionais da construção em todo o mundo.

Melhores recursos do Contractor Foreman

Simplifique o gerenciamento de projetos com recursos como programação de Gantt, registros diários, ordens de serviço e portais de clientes

Acesse ferramentas financeiras abrangentes, incluindo estimativas, gerenciamento de propostas, faturas, ordens de compra e rastreamento de custos em tempo real

Gerencie a sua equipe de forma eficiente com cartões de ponto orientados por GPS, bate-papo com a equipe, gerenciamento de líderes, agendamento de equipes e rastreamento de incidentes

Simplifique o gerenciamento de documentos com recursos como RFIs, envios, gravador de documentos, desenhos e marcação em PDF, além de uma biblioteca de formulários e listas de verificação pré-criados

Limitações do capataz de empreiteira

Uma limitação do Contractor Foreman é sua incapacidade de transferir automaticamente notas de leads para a estimativa quando ela é criada

Preços do Contractor Foreman

Básico: US$ 49/mês

US$ 49/mês Standard: US$ 79/mês

US$ 79/mês Plus: $125/mês

$125/mês Pro: $166/mês

$166/mês Ilimitado: $249/mês

Classificações do encarregado da empreiteira

G2: 4,5/5 (213 avaliações)

4,5/5 (213 avaliações) Capterra: 4,5/4 (628 avaliações)

7. Fieldwire

via fio de blindagem O Fieldwire é um excelente software de gerenciamento de fluxo de trabalho de construção, que permite que as equipes de mais de 1.000.000 de projetos em todo o mundo acompanhem o andamento do projeto. O Fieldwire simplifica tarefas, listas de pendências e inspeções, desde empreendimentos de pequena escala até megaprojetos, reduzindo a burocracia e aumentando a produtividade.

Ele facilita a colaboração em tempo real e a atribuição de tarefas para projetos de construção, preenchendo a lacuna entre o campo e o escritório.

**Melhores recursos do Fieldwire

Atribua tarefas, colabore com desenhos atualizados e sincronize operações de campo e de escritório em todos os dispositivos

Documentar detalhes do projeto as-built para estabelecer um registro confiável do trabalho concluído e reduzir disputas

Facilite as conversas específicas de tarefas com notificações push para uma tomada de decisão mais rápida

Monitore e gerencie todas as tarefas do projeto, registre problemas no local e faça anotações nos planos com multimídia

Limitações de cabo de aço

Os usuários podem precisar de ajuda com o tamanho do texto ao trabalhar em fundos grandes, como 30×42 ou maiores. O texto pode parecer desproporcionalmente grande, especialmente quando se opta por um texto de tamanho #6 menor para simplificar

O upload de imagens pode apresentar desafios ocasionais, especialmente ao usar imagens ao vivo

Preço do cabo de aço

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: $39/mês por usuário

$39/mês por usuário Business: US$ 59/mês por usuário

US$ 59/mês por usuário Business plus: $79/mês por usuário

Classificações do Fieldwire

G2: 4,5/5 (208 avaliações)

4,5/5 (208 avaliações) Capterra: 4,6/5 (88 avaliações)

8. WorkflowMax

via WorkflowMax O WorkflowMax é uma das principais ferramentas de gerenciamento de projetos on-line no setor de construção. Essa ferramenta de gerenciamento de fluxo de trabalho de construção encapsula todo o ciclo de vida do projeto em uma única plataforma, desde a cotação inicial e o agendamento até o controle detalhado do tempo, o faturamento e os relatórios avançados.

O WorkflowMax foi projetado para simplificar as operações, aumentar a visibilidade do projeto e melhorar a lucratividade das empresas de construção. Os recursos integrados da ferramenta permitem que as empresas garantam a execução e o gerenciamento contínuos do projeto.

Melhores recursos do WorkflowMax

Gerencie todos os trabalhos, tarefas e pessoas em um só lugar para nunca perder um prazo

Rastreie e informe cada minuto com mais de oito métodos diferentes de registro de horas

Mantenha o gerenciamento de trabalhos e o software de contabilidade totalmente reconciliados em tempo real com a integração com o Xero

Rastreie leads, propostas e projeções de vendas facilmente com o gerenciamento abrangente de leads

Limitações do WorkflowMax

O aplicativo da Web parece desatualizado e carece de eficiência moderna

Processo demorado devido à necessidade de atualização da página entre as entradas de registro, o que dificulta a entrada rápida de dados

Preços do WorkflowMax

Standard: US$ 45/mês

US$ 45/mês Premium: US$ 95/mês

Classificações do WorkflowMax

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,3/5 (120 avaliações)

9. Procore

via Procore A plataforma de gerenciamento de construção da Procore aprimora o controle do projeto, minimiza os riscos e protege os lucros. Ela foi projetada para que os gerentes de projeto e as partes interessadas tenham uma visão em tempo real dos processos de construção.

Com soluções específicas para proprietários, empreiteiros principais e subempreiteiros, a Procore facilita o gerenciamento contínuo, desde a licitação até o encerramento. Ele é alimentado por um conjunto de produtos que conecta o local ao escritório, garantindo a eficiência e a segurança do projeto.

Melhores recursos do Procore

Conecte o local e o escritório para obter visibilidade do projeto em tempo real usando os recursos de gerenciamento de projetos móveis

Tome decisões informadas com o gerenciamento de qualidade e segurança baseado em dados em tempo real

Obtenha insights sobre a saúde financeira de seu projeto em tempo real por meio do gerenciamento financeiro

Acesse mais de 500 integrações perfeitas para aprimorar a funcionalidade por meio do Procore App Marketplace

Limitações da Procore

Falta de conexões nativas entre as ferramentas, exigindo hiperlinks manuais para integrar itens como RFIs, listas de pendências e atas de reuniões

Preços principais

Preços personalizados

Classificações de núcleo

G2: 4,6/5 (2.475 avaliações)

4,6/5 (2.475 avaliações) Capterra: 4,5/5 (2693 avaliações)

10. Yookkan

via Yookkan O Yookkan oferece um software intuitivo de gerenciamento de projetos on-line para simplificar o trabalho em equipe, a estruturação de tarefas, o planejamento e a colaboração. Ele permite que os usuários do setor de construção gerenciem vários projetos simultaneamente, visualizando claramente as tarefas por meio de quadros Kanban e gráficos de Gantt.

Ele se integra perfeitamente a calendários populares para alertas e notificações oportunas e oferece suporte à flexibilidade do trabalho remoto.

Melhores recursos do Yookkan

Acompanhe vários projetos de construção simultaneamente usando o painel de vários projetos

Simplifique o planejamento com gráficos de Gantt compartilhados e automatizados que se sincronizam com o seu calendário

Delegue tarefas com clareza, atribuindo ações a membros específicos da equipe

Reduza o tempo das reuniões e aumente a eficiência com ferramentas de reunião automatizadas

Supervisione as finanças e os riscos do seu projeto em tempo real para um gerenciamento abrangente

Limitações do Yookkan

As restrições típicas envolvem a profundidade da integração com ferramentas externas ou necessidades específicas de personalização do setor

Preços do Yookkan

**Gratuito

Pro: $27/mês

$27/mês Enterprise: $55/mês

$55/mês Custom: Preços personalizados

Classificações do Yookkan

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

