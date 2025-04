Como usar a IA na construção (casos de uso e ferramentas)

E se você pudesse otimizar seus projetos de construção para terminar antes do prazo, dentro do orçamento e com menos riscos à segurança? Isso não é um sonho impossível - é um futuro não tão distante alimentado pela Inteligência Artificial (IA). Relatório da Mordor Intelligence descobriu que o mercado de aplicativos de IA na construção vale US$ 3,99 bilhões em 2024 e deve chegar a US$ 11,85 bilhões até 2029.

Os aplicativos de IA e aprendizado de máquina crescerão enormemente, e parece ser o momento certo para adotá-los antes que se tornem uma norma.

Vamos entender como a IA impulsiona gerenciamento de construção impactará o setor. Exploraremos casos de uso e descobriremos ferramentas que o ajudarão a incorporar a IA no dia a dia de seu negócio de construção.

Entendendo a IA na construção

O setor de construção está se transformando. Ele está adotando tecnologias de ponta, como a inteligência artificial e o aprendizado de máquina em todas as etapas, desde o projeto e o planejamento até a construção e o gerenciamento de instalações.

Por ser um negócio de alto risco, os acidentes e incidentes de segurança geralmente afetam o bem-estar físico dos trabalhadores e levam a contratempos dispendiosos.

Nesse caso, a IA pode ser um divisor de águas.

A IA já está sendo usada para monitorar as interações entre máquinas, trabalhadores e itens no local de trabalho em tempo real. Os gerentes são facilmente notificados sobre possíveis problemas de segurança, falhas de projeto e problemas de produtividade.

Portanto, para aumentar a eficiência e reduzir lesões e perdas financeiras, o uso da IA nas fases de pré-construção, como planejamento, projeto, modelagem de informações de construção e projeto generativo, pode ser benéfico.

Vamos explorar alguns casos de uso para entender isso com mais detalhes.

Como usar a IA na construção para diferentes casos de uso

A construção depende muito do conhecimento, da experiência e do julgamento humano, que a IA não pode substituir. Em vez disso, a IA transformará funções e responsabilidades de forma a ajudar as empresas de construção a aproveitar novas oportunidades estratégicas.

Você verá operações simplificadas, melhores decisões baseadas em dados e um desempenho superior ao dos concorrentes que ainda não adotaram essas tecnologias.

Mas como é possível usar a IA na construção?

1. Automatizando locais de trabalho para aumentar a produtividade

O setor de construção agora está implantando máquinas automatizadas para rastrear o trabalho no local de trabalho. Isso inclui equipamentos inteligentes para tarefas repetitivas, como despejo de concreto, soldagem, alvenaria e demolição. Até mesmo escavadeiras podem ser autônomas ou semiautônomas, lidando com escavação e preparação do local.

Esses robôs trabalham precisamente com base em especificações pré-programadas, liberando os trabalhadores humanos para atividades de construção mais complexas. Os benefícios são duplos: conclusão mais rápida do projeto e redução de lesões aos trabalhadores.

Os gerentes de projeto no local usam ferramentas de IA, como reconhecimento facial e câmeras do local, para monitorar a produtividade dos trabalhadores e acompanhar o progresso em tempo real. Robótica Construída desenvolveu equipamentos de construção autônomos, como bulldozers e escavadeiras, que podem operar sem um operador humano a bordo. Esses veículos são equipados com sensores avançados, câmeras e software com tecnologia de IA que lhes permite navegar em canteiros de obras, executar tarefas como escavação, nivelamento e manuseio de materiais e coordenar com outros equipamentos autônomos. Isso não apenas aumenta a produtividade, mas também melhora a segurança ao retirar trabalhadores humanos de ambientes perigosos.

2. Planejamento e projeto aprimorados

Os algoritmos de IA podem explorar vastas possibilidades de design, levando em conta fatores como materiais, custos e regulamentações. Isso permite que arquitetos e engenheiros gerem designs inovadores que atendam às metas do projeto.

Considere analisar dados históricos para prever possíveis desafios durante a construção, como atrasos climáticos ou escassez de materiais. Essa previsão permite planejar melhores estratégias de atenuação.

A IA pode aprimorar significativamente as soluções de modelagem de informações de construção (BIM), automatizando tarefas que consomem muito tempo e são propensas a erros.

Por exemplo, a IA pode identificar e sinalizar automaticamente possíveis conflitos entre diferentes elementos de construção, como sistemas MEP (mecânicos, elétricos e hidráulicos) e componentes estruturais. Tudo isso permite a detecção precoce, a correção de problemas e evita retrabalho dispendioso no futuro.

Use a IA para gerar opções alternativas de projeto que atendam a critérios específicos de desempenho, como eficiência energética ou integridade estrutural. Isso ajuda os arquitetos e engenheiros a explorar muitas possibilidades e a tomar decisões de projeto mais bem informadas.

Estudo de caso:

O Staircraft Group, um dos maiores fabricantes de escadas e pisos de madeira da Europa, decidiu se expandir para pisos de madeira. Mas o projeto de cada piso levava mais de 3 horas para os designers, criando um grande gargalo. Eles fizeram uma parceria com os especialistas em IA, Brainpool.ai, que criaram o DAISY.ai, um software de design de pisos de madeira, para automatizar todo o processo. Isso reduziu o tempo de projeto em 80%, dobrou a produtividade da Staircraft e reduziu os custos de construção em 10%. ( Fonte: Brainpool.ai )

3. Gerenciamento de projetos superior

O processamento de linguagem natural (NLP) ajuda a IA a interpretar e replicar a linguagem humana de uma forma sem precedentes.

Graças à PNL, as ferramentas de comunicação com tecnologia de IA podem traduzir documentos, transcrever reuniões e até mesmo gerar relatórios, melhorando a comunicação entre as equipes de projeto e as partes interessadas com diversas origens e idiomas. gerenciamento de construção combinados com ferramentas de IA podem centralizar documentos, cronogramas e comunicação do projeto, garantindo que todos tenham acesso às informações mais recentes para melhorar o trabalho em equipe.

Essas plataformas analisam os requisitos do projeto e otimizam a alocação de mão de obra, equipamentos e materiais para usar os recursos em todo o ciclo de vida do projeto de forma eficiente. Como resultado, há menos desperdício e menos custos excedentes.

4. Mais foco em uma abordagem que prioriza a segurança

A IA pode analisar dados de sistemas de construção, como HVAC e elétrico, para prever as necessidades de manutenção e evitar falhas nos equipamentos antes que elas interrompam as operações. Essa abordagem proativa mantém os projetos no caminho certo e evita o dispendioso tempo de inatividade.

Câmeras, sensores e tecnologia de vestuário de trabalho com tecnologia de IA usados pelos trabalhadores podem atuar como olhos vigilantes para monitorar os canteiros de obras. Eles monitoram continuamente os possíveis riscos à segurança, alertando os trabalhadores e os gerentes sobre quaisquer perigos antes que eles se transformem em acidentes.

Notificações automatizadas em tempo real, alertas, botões SOS e relatórios de incidentes em uma plataforma de colaboração envolvem todos para evitar acidentes e melhorar a segurança organizacional. Oracle Construction Intelligence Cloud Service (inglês) oferece uma solução com tecnologia de IA que pode analisar automaticamente as imagens de vídeo do canteiro de obras para detectar possíveis riscos à segurança, como trabalhadores que não usam equipamento de proteção individual (EPI) ou condições de trabalho inseguras. O sistema usa visão computacional e algoritmos de aprendizado de máquina para identificar e classificar objetos e atividades, e pode gerar alertas e relatórios para ajudar as empresas de construção a melhorar a segurança do local e cumprir as regulamentações.

5. Tomada de decisão precisa e orientada por dados

Analise dados de drones, sensores e câmeras implantados no canteiro de obras real para monitorar o progresso em tempo real, identificar desvios do plano e detectar possíveis problemas logo no início.

O reconhecimento de imagens com tecnologia de IA pode analisar fotos e feeds de vídeo do local para identificar defeitos na construção e no controle de qualidade para melhorar a manutenção preditiva. Isso permite a intervenção e a retificação antecipadas, minimizando o retrabalho e os custos associados.

À medida que a tecnologia de IA continua a evoluir, podemos esperar aplicativos ainda mais inovadores no gerenciamento de projetos de construção. Por exemplo, os chatbots com tecnologia de IA poderiam lidar com tarefas de rotina e responder às dúvidas dos trabalhadores, liberando os gerentes de projeto para trabalhos mais estratégicos.

Alguns desses aplicativos já estão em andamento com a plataforma aprimorada de gerenciamento de projetos e trabalho que abordaremos agora.

Uso de software de IA para projetos de construção

Se você estiver procurando por um software de Ferramenta de construção de projetos de IA não precisa procurar mais do que o ClickUp.

Quando Cérebro ClickUp são combinados com os recursos de IA do Software de gerenciamento de projetos de construção ClickUp com o ClickUp, as empresas de construção obtêm um copiloto inteligente para navegar tranquilamente em seus projetos de construção.

Explore uma variedade de funcionalidades alimentadas por IA para aprimorar o trabalho e o gerenciamento de equipes para sua empresa de construção usando o ClickUp:

1. Gerar ideias e colaborar em tempo real

Os projetos geralmente começam com uma enxurrada de ideias e sessões de brainstorming, especialmente para pequenas empresas de construção .

Ferramentas baseadas em IA combinadas com Documentos do ClickUp e Quadros brancos ClickUp podem criar um fluxo de trabalho inovador para gerar ideias e planejar novos projetos.

ClickUp Brain

Aqui estão algumas das possibilidades mais úteis para o setor de construção:

**Resuma automaticamente as anotações de suas reuniões. Elimine as anotações meticulosas e, em vez disso, concentre-se na discussão. Identifique os principais pontos e itens de ação para garantir que todos estejam na mesma página

**Analise os dados de pesquisa das partes interessadas. Extraia os principais temas e insights em relatórios visuais para tomar decisões rápidas

**Gerar planos de construção abrangentes: combine todas as ideias, reuniões, pesquisas e documentos críticos compartilhados

**Use quadros brancos para visualizar fluxos de trabalho, gerar ideias com prompts de IA, atribuir tarefas aos membros da equipe e expandir as ideias com anotações e referências no Docs

Edite, monitore e forneça feedback instantâneo com recursos de colaboração em tempo real no ClickUp Docs

com recursos de colaboração em tempo real no ClickUp Docs **Mantenha todas as ideias, SOPs, documentos e quadros brancos relacionados à construção em um local centralizado. Acesse esses recursos de qualquer lugar e a qualquer momento

Adicione documentos a cada ideia nos quadros brancos do ClickUp para acessar tudo em um só lugar

As ferramentas de quadro branco facilitam a visualização de qualquer conceito com sua equipe, independentemente do seu nível de criatividade. Adicione vídeos, fotos, referências e notas adesivas para acrescentar contexto e detalhes aos seus projetos de construção.

2. Comunique-se com e gerencie equipes

Mantenha toda a sua comunicação em sincronia com o ClickUp Chat View e o ClickUp Inbox sem precisar sair da plataforma.

Crie salas de bate-papo para cada departamento ou projeto, compartilhe documentos em tempo real e transmita diretrizes de segurança com o ClickUp Chat View

Em um ambiente de trabalho de alto estresse e alto risco, como o da construção civil, é recomendável conversar em tempo real, atualizando e compartilhando tarefas com os membros da equipe e os clientes. Isso reduz o risco de comprometer a segurança e a privacidade.

Com o Visualização de bate-papo do ClickUp discuta tarefas e mantenha o controle do progresso após definir as metas do projeto.

Você pode compartilhar documentos com clientes com controles de privacidade granulares, mencionar comentários para dar feedback instantâneo, atualizar os membros da equipe sobre avisos e regulamentos importantes e acessar todos os documentos, tarefas e bate-papos em um único local.

Veja seu trabalho e suas notificações lado a lado na ClickUp Inbox

A combinação do recurso View com o Caixa de entrada do ClickUp com o ClickUp Inbox, essa plataforma se torna um centro de comunicação para todo o seu trabalho no ClickUp. Receba e-mails, converse com os membros da sua equipe e configure notificações automáticas sem mudar de tela.

Além das ferramentas de comunicação, você também pode personalizar seu plataforma de gerenciamento de projetos de construção :

Gerencie seu pipeline de vendas com fluxos de trabalho personalizáveis, como modelos de status de salvamento para criar um CRM no ClickUp para gerenciar seus projetos, clientes e contratados

Defina tarefas de acordo com sua sistema de programação de construção para esperar ou bloquear outras tarefas para que sua equipe tenha uma ordem clara de operações para cada projeto de construção

Defina metas de alto nível para qualquer equipe ou indivíduo com base em tarefas ou realizações, criando marcos para representar avanços importantes no projeto

Use a função software de controle de tempo para sua equipe em qualquer localidade. Use um cronômetro global para definir estimativas, adicionar detalhes e gerar relatórios para saber exatamente onde o tempo foi alocado

Envie formulários personalizados para RFIs (solicitação de informações) e aprovações para empreiteiros e projetistas. Use os envios para atribuir tarefas, enviar atualizações e mover as respostas pelo seu fluxo de trabalho

Com mais de 1.000 Integrações do ClickUp na ClickUp, você pode conectar o Google Workspace, o Microsoft 365, o Zoom, o Asana, o Slack e outros aplicativos para mesclar o ClickUp com sua plataforma de gerenciamento de trabalho existente. Isso o ajudará a se comunicar e colaborar com seus fornecedores, clientes e membros da equipe de construção.

3. Aproveite as ferramentas pré-criadas para aumentar a eficiência

Ferramentas pré-criadas, como Modelos ClickUp e Automação do ClickUp são uma combinação poderosa para aumentar a produtividade, a precisão e a eficiência.

Com uma biblioteca de mais de 1.000 modelos, combine ferramentas com tecnologia de IA para gerar contratos personalizados, diretrizes de segurança, relatórios de incidentes, planos de construção, planos de eventos e muito mais.

Os projetos de construção são complexos e exigem planejamento, tecnologia e organização meticulosos.

O Modelo de gerenciamento de construção ClickUp pode aprimorar seu processo, transformando o caos em controle, desde o estágio inicial de pré-venda até a entrega final do projeto.

<a href="https://app.clickup.com/signup?template=t-102451714" data-segment-button-clicked="Faça o download deste modelo" data-segment-link-url="https://app.clickup.com/signup?template=t-102451714">Faça o download deste modelo</a>

</div> </div>

Facilite seu trabalho como gerente de construção com o modelo de gerenciamento de construção ClickUp

Esse modelo abrangente mantém tudo organizado em um só lugar. Recursos como status personalizados, campos personalizados e armazenamento de documentos eliminam a necessidade de fazer malabarismos com várias ferramentas e planilhas.

Veja seu projeto por diferentes lentes com este modelo. Escolha a visualização que melhor atenda às suas necessidades:

Visão de calendário : Arraste e solte as tarefas para ter uma visão clara da linha do tempo do seu projeto

: Arraste e solte as tarefas para ter uma visão clara da linha do tempo do seu projeto Visualização de lista : Organize fluxos de trabalho, recursos e orçamentos em um formato de lista detalhada

: Organize fluxos de trabalho, recursos e orçamentos em um formato de lista detalhada Board View : Transforme seu processo de construção em um quadro Kanban dinâmico para facilitar a visualização

: Transforme seu processo de construção em um quadro Kanban dinâmico para facilitar a visualização Timeline View: Programe as fases do projeto em uma linha de tempo horizontal para uma compreensão clara dos marcos de entrega

Precisa de um modelo para aprimorar o rastreamento e a visualização de projetos? Experimente usar o Modelo de gráfico de Gantt para construção do ClickUp !

<a href="https://app.clickup.com/signup?template=t-200549767" data-segment-button-clicked="Faça o download deste modelo" data-segment-link-url="https://app.clickup.com/signup?template=t-200549767">Faça o download deste modelo</a>

</div> </div>

Use o modelo de gráfico de Gantt para construção do ClickUp para acompanhar os marcos, entregar no prazo e manter todos na mesma página

Este modelo versátil ajuda os gerentes de projeto, gerentes de construção e equipes:

Criar cronogramas claros e em tempo real que mapeiam todo o seu projeto. Ver exatamente onde tudo está e como cada tarefa se conecta ao quadro geral

Ajustar facilmente os marcos conforme necessário, garantindo que seu projeto seja bem-sucedido gráfico de Gantt de construção permaneça atualizado e reflita os últimos desenvolvimentos do projeto

Conecte tarefas a recursos específicos, promovendo a colaboração contínua entre os membros da equipe. Todos sabem quem é responsável pelo quê, levando a um fluxo de trabalho mais eficiente

Acompanhe os custos, o orçamento e a eficiência da mão de obra com precisão exata. Identifique problemas potenciais logo no início e tome decisões informadas para manter seu projeto dentro do orçamento

A elaboração de atas de reuniões de construção é uma parte importante de qualquer projeto. Ela ajuda a documentar o progresso de toda a equipe do projeto e garante que sua equipe esteja atualizada.

É aqui que a Modelo de ata de reunião de construção do ClickUp salva o dia!

Combine o modelo de ata de reunião de construção do ClickUp com IA para refinar, resumir ou criar itens de ação a partir de suas anotações

Esse modelo fácil de usar elimina o caos das anotações dispersas e dos itens de ação esquecidos. Ele simplifica a comunicação em reuniões de construção, permitindo que você:

Registre todas as decisões importantes, itens de ação e conclusões de cada reunião em um local centralizado

Compartilhe um documento de atas de reunião na visualização de bate-papo de forma rápida e fácil com todas as partes interessadas com apenas alguns cliques

Transforme pontos de discussão em tarefas acionáveis, gerenciando tarefas diretamente vinculadas a itens de ação, garantindo que nenhum detalhe se perca na confusão

Não vamos nos esquecer das mais de 100 automações do ClickUp que você pode configurar para reduzir o trabalho manual e se concentrar apenas no que é importante. Use esses recursos pré-construídos ou experimente o ClickUp Brain para adaptar as automações às suas necessidades usando comandos simples em inglês.

Crie novas tarefas e implemente SOPs claros em toda a sua equipe sem esforço. Atribua tarefas automaticamente, publique comentários, mova status e experimente centenas de outras possibilidades.

O futuro da construção (com IA e ClickUp)

Cobots e robôs logo serão integrados aos sistemas do local de trabalho, e a força de trabalho humana os conduzirá. Esses ajudantes automatizados assumirão tarefas repetitivas, liberando você para funções mais especializadas.

Os benefícios são vários: tempos de conclusão de projeto mais rápidos, custos reduzidos, um ambiente de trabalho mais seguro e operações mais eficientes.

Mas o impacto da IA vai além do local de trabalho físico. Ela transformará os modelos de negócios, levando a uma redução nos erros dispendiosos e a um aumento na eficiência operacional.

Tanto para os profissionais da construção quanto para os líderes da empresa, a mensagem é clara: invista em plataformas de otimização de equipes com IA, como o ClickUp. Com base em suas necessidades específicas, identifique as áreas em que a IA pode ter o maior impacto, maximizando o retorno dessa tecnologia transformadora. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!