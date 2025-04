As 11 principais ferramentas alternativas do Folk CRM

Você usa o Folk CRM há algum tempo, mas, ultimamente, ele não tem atendido às suas expectativas.

Talvez os dados dos seus clientes estejam mais difíceis de organizar ou talvez você esteja explorando uma alternativa ao Folk CRM para ver se há uma opção mais adequada às suas necessidades. De qualquer forma, você está no lugar certo!

Neste blog, exploraremos algumas das principais alternativas de CRM da Folk para ajudá-lo a organizar melhor seus dados, automatizar os esforços de marketing e melhorar a colaboração da equipe. 👇

⏰ Resumo de 60 segundos

ClickUp: CRM e gerenciamento de projetos tudo em um

CRM e gerenciamento de projetos tudo em um HubSpot CRM: Automação de marketing, vendas e serviços

Automação de marketing, vendas e serviços Airtable: CRM flexível com fluxos de trabalho personalizáveis

CRM flexível com fluxos de trabalho personalizáveis Pipedrive: Pipelines de vendas simplificados para equipes pequenas

Pipelines de vendas simplificados para equipes pequenas Copper: CRM integrado ao Google Workspace

CRM integrado ao Google Workspace Salesforce Sales Hub: Análise e colaboração de vendas com tecnologia de IA

Análise e colaboração de vendas com tecnologia de IA Monday CRM: Rastreamento visual de vendas e fluxos de trabalho

Rastreamento visual de vendas e fluxos de trabalho Bigin by Zoho CRM: CRM leve e baseado em pipeline

CRM leve e baseado em pipeline Microsoft Dynamics 365: CRM empresarial com ferramentas da Microsoft

CRM empresarial com ferramentas da Microsoft Nimble: CRM integrado à mídia social

CRM integrado à mídia social Freshsales Suite: CRM alimentado por IA para crescimento das vendas

O que você deve procurar nas alternativas de CRM da Folk?

Talvez você precise de uma alternativa ao Folk CRM se precisar de recursos mais avançados, como gerenciamento robusto de pipeline, análise detalhada de vendas ou uma solução mais forte de

Estratégia de CRM

para lidar com grandes listas de contatos - áreas em que o Folk pode ser insuficiente.

Ao explorar alternativas, é importante encontrar uma solução que aborde essas lacunas e se alinhe melhor às suas necessidades. Veja a seguir o que procurar. 👀

Análises e relatórios avançados: Procure uma ferramenta que ofereça insights detalhados sobre o desempenho de vendas, tendências de clientes e geração de leads para tomar decisões orientadas por dados

Procure uma ferramenta que ofereça insights detalhados sobre o desempenho de vendas, tendências de clientes e geração de leads para tomar decisões orientadas por dados Insights alimentados por IA: Escolha um CRM que use IA para fornecer insights valiosos sobre o comportamento do cliente, prever tendências de vendas e automatizar tarefas como pontuação de leads e acompanhamento

Escolha um CRM que use IA para fornecer insights valiosos sobre o comportamento do cliente, prever tendências de vendas e automatizar tarefas como pontuação de leads e acompanhamento Rastreamento automatizado: Escolha um software que rastreie automaticamente chamadas, reuniões e e-mails, reduzindo o trabalho manual e garantindo a precisão dos dados

Escolha um software que rastreie automaticamente chamadas, reuniões e e-mails, reduzindo o trabalho manual e garantindo a precisão dos dados Opções de personalização: Opte por um CRM com fluxos de trabalho flexíveis, campos personalizados e pipelines adaptáveis para acomodar processos de vendas complexos

Opte por um CRM com fluxos de trabalho flexíveis, campos personalizados e pipelines adaptáveis para acomodar processos de vendas complexos Canais de comunicação integrados: Selecione um CRM que integre vários canais de comunicação (e-mail, telefone, bate-papo etc.) para centralizar todas as interações

Selecione um CRM que integre vários canais de comunicação (e-mail, telefone, bate-papo etc.) para centralizar todas as interações Aplicativo móvel: Certifique-se de que a alternativa de CRM Folk ofereça um aplicativo móvel para gerenciar contatos e negócios em qualquer lugar, mantendo-o conectado e produtivo onde quer que esteja

As 11 melhores alternativas ao Folk CRM

Aqui estão 11 das melhores alternativas ao Folk CRM para ajudá-lo a otimizar o gerenciamento do relacionamento com o cliente e aumentar a produtividade. 📋

1. ClickUp (melhor para CRM tudo-em-um e integração de gerenciamento de projetos para equipes)

Rastreie leads, gerencie clientes e supervisione entregas de projetos com fluxos de trabalho personalizados no ClickUp CRM

ClickUp

é uma plataforma abrangente que combina

CRM e gerenciamento de projetos

com vendas, tornando-o a melhor solução completa. Reunindo tudo o que você precisa em um só lugar, o ClickUp elimina a necessidade de várias ferramentas, ajudando suas equipes a trabalhar com mais eficiência e eficácia.

É uma excelente alternativa ao CRM Folk, oferecendo recursos altamente personalizáveis e ferramentas colaborativas para gerenciar relacionamentos com clientes, aumentar a produtividade da equipe e visualizar pipelines.

O

Solução ClickUp CRM

vai além das funcionalidades tradicionais, integrando o gerenciamento de projetos ao gerenciamento do relacionamento com o cliente. Dessa forma, é mais fácil gerenciar leads, interações com clientes e processos de vendas.

Enquanto o Folk CRM se concentra no relacionamento com o cliente, o ClickUp acrescenta recursos como automação e relatórios, oferecendo às equipes uma plataforma unificada para CRM e muito mais.

Vendas do ClickUp

reúne todo o seu funil de vendas em um só lugar, facilitando o acompanhamento da atividade da conta, a colaboração em negócios e a automação dos processos de vendas. Ferramentas como cálculos de colunas ajudam a monitorar o tamanho dos negócios ou formulários personalizados para qualificar leads, garantindo que você esteja sempre um passo à frente.

O ClickUp também oferece um sistema totalmente personalizável

Modelos de CRM

que economizam tempo e permitem que você comece de forma simples ou amplie para sistemas mais complexos, conforme necessário.

Modelo de CRM do ClickUp

O modelo

Modelo de CRM do ClickUp

ajuda empresas de todos os tamanhos a gerenciar os relacionamentos com os clientes de forma eficiente. Ele fornece um sistema organizado para rastrear leads, gerenciar pipelines de vendas e centralizar as informações dos clientes.

Você também pode simplificar a comunicação e automatizar tarefas repetitivas, liberando tempo para esforços mais estratégicos. Esse modelo também ajuda a:

Rastrear leads e oportunidades em todos os estágios

Armazenar todos os detalhes de contato, negócios e contas

Organizar tarefas por estágios de vendas para se concentrar nas atividades mais importantes

Obter insights práticos para otimizar as interações com os clientes

ClickUp melhores recursos

Banco de dados de clientes personalizável: Crie o sistema ideal para armazenar e analisar contatos, negócios e detalhes de clientes. Use links entre tarefas, documentos e fluxos de trabalho para manter tudo conectado

Crie o sistema ideal para armazenar e analisar contatos, negócios e detalhes de clientes. Use links entre tarefas, documentos e fluxos de trabalho para manter tudo conectado Ferramentas de colaboração: Trabalhe com sua equipe em contas de clientes usando Documentos do ClickUp , Bate-papo e Atribuir comentários . Colabore em tempo real, deixe comentários ou faça um brainstorming de estratégias para fechar negócios mais rapidamente

Trabalhe com sua equipe em contas de clientes usando Documentos do ClickUp , Bate-papo e Atribuir comentários . Colabore em tempo real, deixe comentários ou faça um brainstorming de estratégias para fechar negócios mais rapidamente Gerenciamento organizado de contas: Crie hierarquias escalonáveis usando pastas e listas para gerenciar contas. Defina permissões granulares para controlar quem vê o quê, tornando o gerenciamento de contas seguro e organizado

Crie hierarquias escalonáveis usando pastas e listas para gerenciar contas. Defina permissões granulares para controlar quem vê o quê, tornando o gerenciamento de contas seguro e organizado Automação personalizada: Automatize tarefas repetitivas, como transferências, atualizações de status e acompanhamentos com Automações do ClickUp

Automatize tarefas repetitivas, como transferências, atualizações de status e acompanhamentos com Automações do ClickUp Painéis intuitivos: Acompanhe as principais métricas, como o valor da vida útil do cliente e o tamanho dos negócios, usando o Painéis do ClickUp . Mais de 50 widgets personalizáveis ajudam a visualizar seus dados em um único lugar

Acompanhe as principais métricas, como o valor da vida útil do cliente e o tamanho dos negócios, usando o Painéis do ClickUp . Mais de 50 widgets personalizáveis ajudam a visualizar seus dados em um único lugar Modelos pré-construídos: Comece a gerenciar os relacionamentos com os clientes rapidamente com o Modelo de CRM do ClickUp perfeito para iniciantes que buscam uma solução simples e eficiente. Para necessidades avançadas, o Modelo de CRM de vendas do ClickUp oferece um poderoso banco de dados sem código para otimizar seu pipeline

Limitações do ClickUp

Os amplos recursos de personalização do ClickUp podem ser uma curva de aprendizado para novos usuários

O aplicativo móvel pode não oferecer a mesma funcionalidade que o aplicativo para desktop

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Fato interessante: O conceito de CRM começou na década de 1980 com o marketing de banco de dados, em que as empresas registravam os dados dos clientes para personalizar a mala direta. Essa prática evoluiu com a nova tecnologia, dando origem ao primeiro software de CRM na década de 1990.

2. HubSpot CRM (melhor para automação abrangente de marketing, vendas e atendimento ao cliente)

via HubSpot A HubSpot é uma plataforma de CRM que combina ferramentas de marketing, vendas e atendimento ao cliente em uma única solução perfeita. Ela ajuda você a fechar negócios mais rapidamente, proporcionar melhores experiências aos clientes e tomar decisões orientadas por dados.

Com a HubSpot, você também pode automatizar e-mails, agendar reuniões e analisar o desempenho da equipe, mantendo tudo organizado e acionável.

Melhores recursos do HubSpot CRM

Obtenha uma visão de 360 graus de cada interação com o cliente em um banco de dados centralizado para se manter totalmente informado

Use um pipeline de negócios personalizável, do tipo arrastar e soltar, para monitorar os negócios à medida que eles passam por cada estágio

Gere rascunhos de e-mail personalizados em segundos com o redator de e-mail com IA da HubSpot

Permita que os prospects marquem reuniões diretamente com sua equipe usando a integração de calendário da HubSpot

Crie Fluxos de trabalho de CRM no HubSpot para adicionar dados automaticamente ao Google Sheets

Limitações do HubSpot CRM

os fluxos de trabalho podem ser confusos e difíceis de navegar

O software é voltado para grandes empresas, limitando seu uso para equipes menores ou indivíduos

Preços do HubSpot CRM

Gratuito para sempre: Gratuito

Gratuito Para iniciantes: US$ 20/mês por usuário

Classificações e análises do HubSpot CRM

G2: 4,4/5 (mais de 10.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 4.000 avaliações)

3. Airtable (melhor para CRM flexível e colaborativo com opções de fluxo de trabalho personalizáveis)

via Mesa de ar O Airtable é uma plataforma flexível, baseada em planilhas, que funciona também como uma solução leve de CRM. Quer você esteja acompanhando leads, gerenciando um pipeline de vendas ou organizando dados de clientes, o Airtable facilita a criação de fluxos de trabalho personalizados, adaptados às suas necessidades.

É uma

CRM colaborativo

que amplia sua funcionalidade conectando-se a aplicativos de terceiros, como Slack, Zapier e Google Workspace.

Melhores recursos disponíveis

Padronize fluxos de trabalho essenciais, como gerenciamento de leads, acompanhamento e integração, garantindo uma experiência consistente para os clientes

Personalize a forma como você visualiza seus dados com opções como quadros Kanban, calendários e visualizações de galeria

Crie bancos de dados de CRM personalizados para rastrear informações usando modelos predefinidos

Permita a colaboração em tempo real entre as equipes e acabe com os silos para garantir transferências tranquilas para os clientes

Limitações possíveis

Não há opção de carregar ícones personalizados para as bases, o que restringe a personalização

A interface do usuário pode ser complexa, com documentação insuficiente sobre os campos vinculados

Preços acessíveis

Gratuito para sempre: Gratuito

Gratuito Equipe: $24/mês por usuário

$24/mês por usuário Empresa: US$ 54/mês por usuário

US$ 54/mês por usuário Escala empresarial: Preços personalizados

Classificações e avaliações disponíveis

G2: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

🔍 Você sabia? Com uma taxa de crescimento anual esperada de 10.34% de 2024 a 2029 o mercado de software de CRM deverá atingir um valor de US$ 145,60 bilhões até 2029. Essa expansão constante destaca a crescente demanda global por essas soluções de software.

4. Pipedrive (melhor para gerenciamento simplificado de pipeline de vendas para equipes pequenas e startups)

via Pipedrive O Pipedrive é uma ferramenta de CRM feita sob medida para pequenas e médias empresas para gerenciar pipelines de vendas, automatizar tarefas repetitivas e fechar negócios mais rapidamente.

Como um CRM para startups o design intuitivo e o foco na simplicidade do Pipedrive o tornam acessível para equipes com o mínimo de conhecimento técnico.

Melhores recursos do Pipedrive

Gerencie leads não qualificados em uma caixa de entrada dedicada até que esteja pronto para agir

Receba notificações quando os negócios ficarem parados por muito tempo, o que ajuda a evitar a perda de oportunidades

Crie um catálogo de seus produtos ou serviços com descrições detalhadas, custos e notas

Envolva os visitantes da web diretamente com o Chatbot do Pipedrive, que interage 24 horas por dia, 7 dias por semana, para coletar dados e qualificar leads

Limitações do Pipedrive

Não possui recursos robustos de marketing, concentrando-se principalmente em vendas

Requer tempo para explorar e utilizar completamente todos os recursos, especialmente para novos usuários

Preços do Pipedrive

Essencial: $14/mês por usuário

$14/mês por usuário Avançado: $29/mês por usuário

$29/mês por usuário Profissional: $59/mês por usuário

$59/mês por usuário Power: $69/mês por usuário

$69/mês por usuário Enterprise: $99/mês por usuário

Classificações e análises do Pipedrive

G2: 4,3/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.500 avaliações)

5. Copper (melhor para integração perfeita com aplicativos do Google para construção de relacionamentos)

via Cobre O próximo da lista é o Copper, uma solução de CRM baseada em nuvem de fácil utilização, projetada para startups e pequenas empresas que valorizam a simplicidade e a eficiência. Ele se integra ao Google Workspace, o que o torna conveniente se você já usa o Gmail, o Google Calendar ou o Google Drive.

O Copper prioriza a construção de relacionamentos em vez da complexidade gerenciamento de clientes oferecendo uma experiência intuitiva que ajuda você a se concentrar no que é mais importante: seus clientes.

Melhores recursos do Copper

Trabalhe diretamente no Gmail e no Google Agenda para gerenciar contatos, acompanhar conversas e atualizar seu CRM

Use ferramentas como "Relationship Stages" e "Life Events" para acompanhar marcos pessoais e profissionais

Personalize seus e-mails com o Mail Merge diretamente no Gmail e registre automaticamente suas interações de e-mail para obter um histórico de comunicação claro

Acompanhe o progresso dos negócios e identifique oportunidades com recursos visuais e intuitivos

Limitações de cobre

Depende muito do Google Workspace, o que o torna menos adequado para quem não faz parte do ecossistema do Google

O conjunto limitado de recursos o torna inadequado para empresas em rápido crescimento

Preço ruim

Starter: US$ 12/mês por usuário

US$ 12/mês por usuário Básico: US$ 29/mês por usuário

US$ 29/mês por usuário Profissional: $69/mês por usuário

$69/mês por usuário Business: $134/mês por usuário

Classificações e avaliações de cobre

G2: 4,5/5 (mais de 1.120 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.120 avaliações) Capterra: 4,4/5 (580+ avaliações)

📖 Ler também: 10 modelos gratuitos de relatórios de vendas (diários, semanais, mensais)

6. Salesforce Sales Hub (melhor para análise avançada de vendas com IA e colaboração em equipe)

via Força de vendas O Salesforce Sales Hub é uma solução tecnológica reconhecida mundialmente e na qual empresas de todos os portes confiam.

Ele permite que você explore conteúdos selecionados, incluindo guias, artigos e módulos, para aprimorar suas habilidades de vendas. Desde o domínio da prospecção até o gerenciamento avançado de negócios, o Sales Hub oferece recursos que correspondem à sua experiência.

Melhores recursos do Salesforce Sales Hub

Aproveite ferramentas como o Einstein AI para priorizar leads, prever vendas e analisar o desempenho

Facilite a colaboração da equipe com painéis compartilhados, gerenciamento de tarefas e comunicação integrada

Use as ferramentas do Salesforce Sales Engagement para personalizar o alcance, rastrear interações e acompanhar os leads no momento certo

Conecte-se com outros profissionais de vendas por meio da Salesblazer Community

Limitações do Salesforce Sales Hub

O sistema exige entrada e gerenciamento meticulosos de dados; sem um uso cuidadoso, o resultado pode não ser preciso ou confiável

As experiências de atendimento ao cliente podem ser ruins, com relatos de interações inúteis e frustrantes

Preços do Salesforce Sales Hub

Suite inicial: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Suíte Pro: US$ 100/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 100/mês por usuário (cobrado anualmente) Enterprise: $165/mês por usuário (cobrado anualmente)

$165/mês por usuário (cobrado anualmente) Unlimited: $330/mês por usuário (cobrado anualmente)

$330/mês por usuário (cobrado anualmente) Einstein: US$ 500/mês por usuário (cobrado anualmente)

Classificações e análises do Salesforce Sales Hub

G2: 4,4/5 (mais de 23.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 23.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 18.400 votos)

**Você sabia que as taxas de adoção de CRM variam entre os setores, com 71% dos fabricantes e 75% das empresas de serviços comerciais incorporam o CRM em suas operações. Além disso, os gastos com CRM estão em alta, já que 57% das organizações pesquisadas planejam aumentar seus investimentos nos próximos 12 meses, refletindo a crescente importância dessas ferramentas nas estratégias de negócios.

7. Monday CRM (melhor para acompanhamento visual de vendas e fluxos de trabalho personalizáveis para equipes pequenas e médias)

via Segunda-feira O Monday é outra alternativa ao Folk CRM que oferece uma plataforma flexível e visualmente atraente para combinar ferramentas de vendas e de gerenciamento de projetos. Ele ajuda as equipes de vendas a fechar mais negócios e a colaborar melhor.

Esse Exemplo de software de CRM oferece uma combinação de acompanhamento visual de vendas, fluxos de trabalho personalizáveis e ferramentas fáceis de integrar, o que o torna adequado para uma pequena startup ou uma equipe de vendas em crescimento.

Melhores recursos de CRM de segunda-feira

Use quadros no estilo Kanban para rastrear negócios, atualizar status de leads e colaborar visualmente com sua equipe de vendas

Crie fluxos de trabalho personalizados ou use fluxos de trabalho predefinidos modelos de jornada do cliente para simplificar o processo de vendas

Automatize a nutrição de leads e use a composição de e-mail assistida por IA para escrever mais rapidamente e enviar e-mails personalizados em massa

Acompanhe as vendas previstas em relação às reais, discriminadas por mês, representante de vendas ou estágio do negócio

Limitações do CRM de segunda-feira

A interface do usuário pode ficar defasada, e a versão desktop para Mac é menos confiável do que a versão on-line

Ferramentas limitadas para priorização de tarefas e consolidação de ações incompletas para um único contato

Preços do Monday CRM

Basic CRM: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário CRM Standard: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário CRM Pro: $33/mês por usuário

$33/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e análises de CRM da Monday

G2: 4,6/5 (mais de 800 avaliações)

4,6/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

8. Bigin by Zoho CRM (melhor para CRM leve e baseado em pipeline para equipes de pequenas empresas)

via Bigin by Zoho CRM O Bigin by Zoho é um CRM leve, mas repleto de recursos, projetado para pequenas empresas e equipes que desejam ir além das planilhas ou substituir sistemas legados complexos.

Ele oferece um layout fácil de usar, baseado em pipeline, que organiza cada etapa da jornada do cliente, desde a captura de leads até o gerenciamento de tarefas de pós-venda - tudo em uma única plataforma. Com a Bigin, você pode começar a usar em menos de 30 minutos e personalizar os fluxos de trabalho de acordo com suas necessidades

metas de vendas

.

Melhores recursos

Mantenha-se conectado com os clientes por e-mail, chamadas telefônicas, WhatsApp, mídias sociais e formulários da Web sem mudar de plataforma

Crie fluxos de trabalho para lidar com tarefas repetitivas, como enviar e-mails de acompanhamento ou atualizar os estágios do negócio

Registre chamadas, acompanhe negócios ou atualize informações de clientes em qualquer lugar com o aplicativo móvel da Bigin

Organize vendas, integração de clientes, entrega de pedidos e muito mais com os Pipelines de Equipe da Bigin

Limitações da Bigin

Interrupções ocasionais podem atrapalhar o fluxo de trabalho, embora acabem sendo resolvidas

Não há alocação automatizada de leads, o que pode ser frustrante para os usuários

Preços altos

Grátis

Express: US$ 9/mês por usuário

US$ 9/mês por usuário Premier: $15/mês por usuário

$15/mês por usuário Bigin 360: $21/mês por usuário

Classificações e avaliações do Bigin

G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

4,6/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

📖 Ler também: Criação de personas de usuário eficazes para alcance direcionado

9. Microsoft Dynamics 365 (melhor para CRM de nível empresarial com integração perfeita às ferramentas da Microsoft)

via Microsoft Dynamics 365 O Microsoft Dynamics 365 é uma plataforma de CRM baseada em nuvem que vai além do básico. Ele se integra perfeitamente a outras ferramentas da Microsoft, o que o torna uma boa opção para empresas de todos os tamanhos.

Ele permite que você trabalhe sem esforço no Office 365, no Teams e na Power Platform. Desde o rastreamento de leads no Excel até a colaboração no Teams, tudo se conecta para proporcionar uma experiência unificada.

Melhores recursos do Microsoft Dynamics 365

Use ferramentas de IA incorporadas, como o Copilot, para prever as necessidades dos clientes, identificar oportunidades e fechar negócios mais rapidamente

Projete, execute e acompanhe campanhas personalizadas usando segmentação avançada para atingir o público certo

Gerencie consultas de clientes e casos de suporte com facilidade e dê à sua equipe as ferramentas para responder rapidamente

Adapte o Dynamics 365 para criar fluxos de trabalho e aplicativos personalizados sem precisar de muita experiência em codificação

Limitações do Microsoft Dynamics 365

Os amplos recursos da plataforma tornam sua implementação e uso complexos, exigindo treinamento e suporte significativos

Grandes conjuntos de dados podem causar lentidão no desempenho, e a dependência da conectividade com a Internet pode ser um desafio em áreas com acesso não confiável

Preços do Microsoft Dynamics 365

Essentials: US$ 70/mês por usuário

US$ 70/mês por usuário Premium: US$ 100/mês por usuário

Classificações e análises do Microsoft Dynamics 365

G2: 4/5 (mais de 700 avaliações)

4/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 13.000 avaliações)

10. Nimble (Melhor para CRM integrado à mídia social para solopreneurs e equipes pequenas)

via Ágil O Nimble é um software de CRM para criar e nutrir relacionamentos com clientes. Ele integra contatos, calendários, e-mails e interações de mídia social em um único lugar.

Além disso, o Nimble mantém um registro de todas as interações com os clientes, seja por e-mail, telefone ou mídia social. Isso lhe dá um histórico completo de suas conversas, ajudando-o a construir relacionamentos significativos.

Melhores recursos do Nimble

Use o Nimble para encontrar clientes potenciais em plataformas como LinkedIn e Twitter

Colete, atualize e gerencie dados de contato diretamente de qualquer lugar na Web e use a IA para preencher detalhes ausentes, como e-mails

Gerencie vários pipelines de vendas enquanto mantém o controle de tarefas, chamadas e acompanhamentos usando painéis de controle personalizáveis

Configure sequências de e-mail personalizadas para envolver os leads e fazer o acompanhamento automaticamente

Limitações de agilidade

Requer recarregamentos frequentes da página ao usar atalhos, o que interrompe o fluxo de trabalho

A interface pode ser confusa para usuários menos experientes

Preço acessível

uS$ 29,90/mês por usuário

Classificações e avaliações do Nimble

G2: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 1.800 avaliações)

11. Freshsales Suite (Melhor para CRM alimentado por IA para impulsionar as vendas e melhorar a produtividade da equipe)

via Suíte Freshsales O Freshsales Suite é um CRM alimentado por IA projetado para simplificar as vendas, melhorar a produtividade da equipe e aumentar a receita. Essa ferramenta ajuda a gerenciar seu pipeline de vendas, simplificar as operações e proporcionar excelentes experiências aos clientes - tudo em um só lugar.

Você também pode acompanhar os estágios do negócio e usar os insights da Freddy AI para prever e recomendar negócios.

Melhores recursos do Freshsales Suite

Priorize os clientes potenciais por região ou outras regras, garantindo que sua equipe se concentre nas oportunidades certas

Visualize todas as interações que um cliente teve com sua empresa para entender a jornada dele com a linha do tempo da atividade

Comunique-se com os clientes por e-mail, SMS, WhatsApp, bate-papo ao vivo e até mesmo chamadas telefônicas diretamente do CRM

Automatize acompanhamentos e lembretes com campanhas baseadas em dias ou acionadas por comportamento

Destaque os leads mais promissores, preveja o sucesso do negócio e até automatize tarefas como a redação de e-mails com o Freddy AI

Limitações do Freshsales Suite

O faturamento automático é ativado por padrão, e a resolução de disputas de faturamento pode ser difícil

A localização dos fusos horários ou endereços de entrega dos clientes pode ser inconveniente para empresas globais

Preços do Freshsales Suite

Growth: US$ 11/mês por usuário

US$ 11/mês por usuário Pro: $47/mês por usuário

$47/mês por usuário Enterprise: US$ 71/mês por usuário

Classificações e análises do Freshsales Suite

G2: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

📖 Ler também:

10 melhores ferramentas de software de CRM baseadas em IA

ClickUp verifica todas as suas caixas de CRM

A escolha do CRM certo pode transformar a forma como sua equipe colabora e gera resultados. Se você estiver procurando uma ferramenta que não seja apenas um CRM, mas uma solução completa, o ClickUp se destaca como um dos principais concorrentes.

Desde o rastreamento de pipelines de vendas até o gerenciamento de relacionamentos com clientes e a simplificação do gerenciamento de tarefas, o ClickUp cobre tudo isso. O que o diferencia é sua flexibilidade. Se você precisa de um painel de vendas detalhado, ferramentas de gerenciamento de projetos ou colaboração em tempo real, é fácil personalizar a plataforma.

Com tudo em um só lugar, sua equipe ganha clareza e pode ficar alinhada com as prioridades, tornando o ClickUp uma potência completa de produtividade.

Registre-se no ClickUp

e comece a criar seu fluxo de trabalho de CRM ideal!