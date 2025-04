11 modelos de formulários de registro gratuitos

Imagine o seguinte: você está se preparando para um grande evento com uma lista enorme de convidados, mas como gerenciar todas essas inscrições?

O uso do seu próprio formulário de inscrição facilita o processo de inscrição e fornece dados valiosos sobre o cliente que podem ser usados em seu Sistemas de CRM para impulsionar eventos futuros. É como acertar dois coelhos com uma cajadada só - menos estresse agora e insights úteis depois!

E se a ideia de passar horas elaborando o formulário de registro perfeito o faz suar, não se preocupe. Conheça a magia de um modelo de formulário de registro bem projetado.

Com o modelo certo de formulário de registro on-line, diga adeus às horas de entrada manual de dados.

Configure o formulário de inscrição do seu evento virtual em minutos e personalize-o como quiser. Vamos ver como os modelos de formulário de inscrição podem simplificar o formulário e o processo de inscrição da sua escola.

O que são modelos de formulário de registro?

Os modelos de formulário de inscrição são formulários on-line prontos para uso, pré-formatados e projetados para serem facilmente personalizados para atender a registros de eventos específicos.

Com opções para tudo, desde formulários de inscrição em eventos virtuais até associações a academias, você pode evitar o incômodo de criar formulários de inscrição do zero e coletar informações de contato e outros dados. Além disso, os modelos avançados oferecem recursos de arrastar e soltar para personalizar campos e layouts.

por exemplo, um modelo de formulário de inscrição para um workshop pode incluir:

Nome : Campo de texto para inserir o nome e o sobrenome

: Campo de texto para inserir o nome e o sobrenome E-mail : Campo de endereço de e-mail obrigatório para atualizações e confirmações

: Campo de endereço de e-mail obrigatório para atualizações e confirmações Número de telefone : Número de contato opcional para informações de última hora

: Número de contato opcional para informações de última hora Preferências de workshop: Caixa suspensa ou caixas de seleção para opções de sessão (por exemplo, sessões "Manhã" ou "Tarde")

Caixa suspensa ou caixas de seleção para opções de sessão (por exemplo, sessões "Manhã" ou "Tarde") Trazer um amigo : Caixa de seleção para convidados adicionais

: Caixa de seleção para convidados adicionais Preferências de dieta : Opções como "Vegetariano", "Vegano" ou "Sem preferências"

: Opções como "Vegetariano", "Vegano" ou "Sem preferências" Informações de pagamento: Seção de pagamento integrada para workshops pagos (cartão de crédito, PayPal, etc.)

lembrete amigável: Inclua uma seção "Additional Comments" (Comentários adicionais) no seu formulário de inscrição. É o local perfeito para quaisquer solicitações especiais ou informações que os participantes queiram compartilhar, o que pode ajudá-lo a personalizar a experiência deles e a identificar quaisquer detalhes de última hora que possam ter passado despercebidos

Leia também: Os 10 melhores softwares de gerenciamento de membros para organizações

O que faz um bom modelo de formulário de registro?

Um bom modelo de formulário de registro tem alguns ingredientes essenciais para manter as coisas funcionando sem problemas e garantir a coleta eficaz de informações essenciais.

Instruções claras : Mantenha a linguagem simples para que os participantes saibam exatamente o que é necessário e como fornecê-lo

: Mantenha a linguagem simples para que os participantes saibam exatamente o que é necessário e como fornecê-lo Design amigável ao usuário : Deixe-o limpo e organizado, com seções e campos claros, para que o preenchimento seja fácil e (ousamos dizer) agradável!

: Deixe-o limpo e organizado, com seções e campos claros, para que o preenchimento seja fácil e (ousamos dizer) agradável! Apenas campos essenciais : Inclua apenas os campos essenciais, como nome do participante, informações de contato, preferências do evento e opções de pagamento - ninguém quer preencher um formulário tão longo quanto um romance

: Inclua apenas os campos essenciais, como nome do participante, informações de contato, preferências do evento e opções de pagamento - ninguém quer preencher um formulário tão longo quanto um romance Validação e mensagens de erro : Forneça mensagens de erro claras para orientar os usuários quando eles cometerem erros, ajudando-os a preencher o formulário sem frustração

: Forneça mensagens de erro claras para orientar os usuários quando eles cometerem erros, ajudando-os a preencher o formulário sem frustração Capacidade de resposta para celular : Certifique-se de que o formulário tenha uma ótima aparência em dispositivos móveis, pois muitos usuários o preencherão em seus telefones

: Certifique-se de que o formulário tenha uma ótima aparência em dispositivos móveis, pois muitos usuários o preencherão em seus telefones Segurança e privacidade: Proteja o formulário para proteger os dados do usuário, garantindo a conformidade com as normas de privacidade

Dica profissional: Dê vida ao seu formulário de registro adicionando a marca do evento - fontes, logotipos e esquemas de cores - para criar formulários de registro com uma aparência coesa e profissional.

11 modelos de formulários de registro

Procurando o modelo de formulário de registro perfeito para simplificar o seu processo de inscrição? ClickUp pode ajudar. O ClickUp é o aplicativo ideal para o trabalho. Como uma plataforma de produtividade completa, ele facilita o gerenciamento de projetos de eventos, detalhes de clientes e muito mais. Além disso, ele tem uma biblioteca de mais de 1.000 modelos que você pode escolher.

Aqui estão 11 modelos de formulários de registro para ajudá-lo a coletar facilmente os detalhes essenciais.

1. Modelo de formulário de registro do ClickUp 86.4% dos organizadores de conferências planejam programar mais ou o mesmo número de eventos presenciais do que no ano anterior.

Em resumo, mais eventos = mais inscrições.

Para se salvar desse caos de formulários de registro on-line, conheça o Modelo de formulário de registro do ClickUp .

Modelo de formulário do ClickUp

Este modelo oferece uma série de recursos que facilitam o acesso a todos os detalhes de que você precisa, sem complicações, seja para reunir confirmações de presença em eventos ou para acompanhar registros de associados.

Já se foram os dias da entrada manual de dados. Com os campos personalizáveis do ClickUp, você pode adicionar facilmente seções para upload de arquivos, fotos e outros anexos. Além disso, tudo isso é respaldado por armazenamento criptografado, para que os dados coletados permaneçam seguros e organizados em um só lugar. Não é necessário codificar, bastam alguns cliques e você está pronto para começar!

Ideal para: Organizadores de eventos e empresas que precisam de uma maneira confiável e flexível de gerenciar inscrições on-line e listas de convidados.

2. Modelo de formulário de associação do ClickUp

O aumento dos dados de associação é um sinal de que a empresa está crescendo. Embora essa seja uma boa notícia, gerenciar associações e organizar todos esses dados não é tarefa fácil.

É por isso que Modelo de formulário de associação do ClickUp entra em cena, cuidando do trabalho pesado de gerenciamento de associação.

Modelo de formulário de associação do ClickUp

Criado com a simplicidade em mente, este modelo permite capturar informações essenciais dos membros em um único formulário fácil de usar, perfeito para iniciantes e profissionais.

Esse modelo inclui uma visualização de formulário que permite que os candidatos insiram suas informações básicas de forma rápida e segura. Enquanto isso, o recurso de banco de dados integrado mantém tudo em um só lugar. Além disso, você poderá acompanhar o progresso de cada inscrição, permitindo que você esteja presente para cada membro.

Esse modelo de formulário de associação garante que as informações de cada membro sejam coletadas de forma precisa e consistente, tornando seu processo de integração mais suave do que nunca.

Ideal para: Gerentes de comunidades, academias e clubes que desejam simplificar as inscrições e atualizações de associados.

**Leia também

os 10 melhores softwares de banco de dados gratuitos (recursos, preços)

3. Modelo de formulário ClickUp

Se estiver planejando uma sessão de treinamento, um workshop ou coletando feedback, o Modelo de formulário ClickUp é a solução completa para ajudá-lo a coletar as informações necessárias de forma rápida e sem complicações.

Modelo de formulário do ClickUp

Projetado para iniciantes, mas poderoso o suficiente para qualquer profissional, ele permite que você crie campos personalizados, personalize seu formulário para se adequar ao seu público e organize facilmente as respostas.

Não é mais preciso se debruçar sobre uma papelada interminável ou planilhas bagunçadas! Com esse modelo de formulário, as respostas são armazenadas com segurança, bem organizadas e prontas para a ação. Esse modelo garante que tudo corra bem, desde o feedback do cliente até as pesquisas internas, ajudando-o a coletar dados precisos e economizando tempo e esforço.

Ideal para: Equipes que precisam de uma solução de formulário versátil para pesquisas com clientes, check-ins de equipe ou coleta de feedback.

🚀 Dica profissional: Capture respostas instantaneamente e simplifique seu fluxo de trabalho encaminhando tarefas para a equipe certa com Visualização de formulário do ClickUp . O recurso conecta automaticamente as respostas a tarefas rastreáveis, garantindo que nenhum feedback seja perdido e que todos os detalhes estejam prontos para uma ação rápida.

4. Modelo de formulário de registro de evento ClickUp

Planejar um evento já é desafiador o suficiente sem o incômodo adicional de gerenciar inscrições e rastrear os detalhes dos convidados Modelo de formulário de registro de evento do ClickUp .

Modelo de formulário de inscrição em eventos do ClickUp

Esse modelo oferece um banco de dados centralizado para todas as informações essenciais dos participantes. Seus recursos totalmente personalizáveis permitem adicionar campos exclusivos, como opções de dieta.

Com esse modelo, você pode criar o formulário de inscrição do seu evento em minutos, garantindo que todos os dados essenciais sejam coletados com precisão. Esse modelo permite que você acompanhe as tendências de registro e obtenha feedback sem problemas, além de fornecer uma visão em tempo real da sua lista de convidados.

Ideal para: Planejadores de eventos, coordenadores de workshops e qualquer pessoa que esteja lidando com vários detalhes de participantes.

🚀 Você sabia? A tecnologia especializada em eventos pode fazer uma diferença real no planejamento de eventos. Para os viciados em números, isso significa 20% mais convidados, 27% mais trabalho e até 30% de economia! Portanto, vamos mudar do modo manual para o modo automático com o modelo de formulário de registro de eventos do ClickUp para que você possa se concentrar no planejamento do evento com todos os dados centralizados e organizados.

Leia também: Como criar uma lista de verificação de planejamento de eventos

5. Modelo de formulário de solicitação de emprego do ClickUp

Vamos encarar os fatos: a contratação pode ser uma maratona de papelada, acompanhamentos intermináveis e análise de pilhas de currículos. O Modelo de formulário de solicitação de emprego do ClickUp está aqui para reduzir a confusão.

Este modelo captura todas as informações essenciais que você precisa dos candidatos: detalhes pessoais, formação educacional e histórico de trabalho, tudo em um formulário organizado e fácil de navegar.

Chame a atenção e conecte-se com os melhores talentos com o modelo de formulário de candidatura do ClickUp

Projetado para manter a eficiência do processo de recrutamento, este modelo permite que você acompanhe o status de cada candidatura. Além disso, ele cria uma experiência amigável para que os candidatos enviem suas informações com facilidade e profissionalismo.

Ideal para: Equipes de RH e recrutadores que desejam simplificar o processo de seleção de candidatos.

**Leia também 10 melhores softwares de sistema de rastreamento de candidatos (ATS)

6. Modelo de formulário de contato do ClickUp

Gerenciar as consultas dos clientes pode parecer uma corrida contra Usain Bolt ou contra o próprio tempo.

Com o Modelo de formulário de contato do ClickUp com o modelo de formulário de contato do ClickUp, você pode capturar todas as mensagens de "Fale conosco" em um formulário organizado e personalizável. Esse modelo é perfeito para capturar informações essenciais de contato e coletar feedback ou perguntas de clientes para que nenhuma informação seja perdida.

Exiba tudo na visualização de lista, com o formulário Contact Us Form do ClickUp, organize todos os envios dos clientes

Projetado para manter tudo em um só lugar, o Modelo de Formulário de Contato evita que você procure em e-mails ou planilhas dispersos e ajuda a consolidar as respostas de forma eficiente.

Bônus: ele proporciona uma experiência suave e fácil de usar que garante que os clientes se sintam ouvidos e valorizados. Com o ClickUp, você terá um local seguro e centralizado para todas as consultas dos clientes, ajudando-o a prestar um serviço de alto nível sem sair do painel.

Ideal para: Proprietários de sites, freelancers e qualquer pessoa que precise estar acessível.

Leia também: Estratégias de fluxo de trabalho de gerenciamento de clientes para profissionais de negócios

7. Modelo de formulário de contato do cliente ClickUp

Manter-se conectado com seus clientes é fundamental para criar fidelidade. No entanto, manter o controle de todas as consultas, comentários e perguntas deles pode ser uma tarefa árdua.

Digite Modelo de formulário de contato do cliente do ClickUp . Esse modelo totalmente personalizável pode coletar informações valiosas sobre qualquer coisa, desde problemas com o produto até feedback geral.

Modelo de formulário de contato com o cliente ClickUp

Obtenha uma estrutura fácil para capturar as preocupações e o feedback dos clientes sobre qualquer problema que eles estejam enfrentando com esta estrutura.

Esse modelo garante uma coleta de dados sem esforço para questionários, pesquisas e acompanhamento de marketing, além de facilitar o gerenciamento das mensagens recebidas. O resultado final? Todo o feedback de seus clientes está em um só lugar, pronto para ser analisado e respondido rapidamente.

Ideal para: Equipes de atendimento ao cliente, representantes de suporte e empresas que desejam criar uma experiência que priorize o cliente desde o primeiro contato.

🚀 Fato divertido: 83% dos clientes se sentem mais fiéis às marcas que realmente ouvem e resolvem seus problemas.

Leia também: 10 modelos de gerenciamento de clientes no PowerPoint e no ClickUp

8. Modelo de formulário de solicitação do ClickUp

Já teve um momento em que ficou sobrecarregado com vários formulários de solicitação de usuários e não sabia por onde começar?

Entre Modelo de formulário de solicitação do ClickUp -um verdadeiro salva-vidas! Esse modelo personalizável ajuda você a gerenciar solicitações, sejam elas de clientes ou funcionários, mantendo tudo centralizado.

Simplifique o processo e mantenha todas as solicitações de novos usuários da sua empresa organizadas em um só lugar com o formulário de solicitação de novos usuários do ClickUp

Com este modelo, você pode garantir que está coletando as informações corretas todas as vezes, facilitando o rastreamento das solicitações. Ele foi projetado para aumentar a eficiência em todas as áreas. Além disso, você pode atribuir tarefas, colaborar com sua equipe e acompanhar o progresso - tudo no ClickUp.

Garanta o tratamento consistente das solicitações e ofereça uma experiência de alto nível com o modelo de formulário de solicitação do ClickUp!

Ideal para: Equipes de suporte, departamentos de operações e qualquer pessoa que esteja na linha de frente do tratamento de solicitações.

**Leia também 9 modelos gratuitos de formulários de admissão de clientes no Word e ClickUp

9. Modelo de integração de clientes do ClickUp

Começar bem com novos clientes pode ser complicado - todos nós já sentimos a pressão de causar uma boa primeira impressão.

É por isso que Modelo de integração do cliente do ClickUp entra em cena para salvar o dia. Esse modelo orienta você em um processo de integração claro e passo a passo, ajudando-o a proporcionar uma experiência tranquila e acolhedora para cada cliente.

Você pode personalizar as etapas de integração para atender às necessidades de seus clientes, garantindo que eles se sintam apoiados desde a inscrição até o uso diário.

Modelo de integração de clientes do ClickUp

Com este modelo, você pode entender melhor cada cliente e adaptar sua abordagem para obter uma experiência personalizada. Quer você esteja integrando novos clientes ou atualizar seu processo, o modelo de integração de clientes do ClickUp torna o processo de integração perfeito para você e seus clientes.

Ideal para: Equipes de sucesso do cliente, gerentes de conta e pessoas que desejam receber novos clientes sem problemas.

10. Modelo de formulário de solicitação de estágio por Forms.app

via Formulários.app A classificação de pilhas de solicitações de estágio pode ser exaustiva (sem mencionar a interminável papelada!). Mas com o modelo de formulário de solicitação de estágio do Forms.app, você pode economizar tempo e sanidade.

Esse modelo de formulário on-line facilita a inscrição dos candidatos. Eles podem enviar seus dados sempre que estiverem prontos. O formato on-line também permite que você analise as inscrições rapidamente e mantenha-se organizado sem se afogar em papéis.

Ideal para: Equipes de contratação, pequenas empresas e startups que precisam separar os aspirantes dos experientes.

**Leia também O poder dos formulários ClickUp: Simplificando o trabalho das equipes de software

11. Modelo de formulário de registro da Colorlib

via Biblioteca de cores Com o modelo de formulário de registro gratuito e pronto para uso do Colorlib, não é necessário começar do zero; basta personalizar e usar!

Esse modelo apresenta um assistente elegante de três etapas que orienta os usuários por meio de informações pessoais, conexões de contas bancárias e metas financeiras, mantendo as coisas simples e envolventes. É uma situação em que todos saem ganhando: os candidatos têm uma experiência tranquila e você obtém as informações precisas e organizadas de que precisa.

Ideal para: Organizadores de eventos, educadores e qualquer pessoa que precise reunir participantes em um formato fácil de usar e esteticamente agradável.

**Leia também 14 melhores softwares de criação de formulários (recursos, prós, contras, preços)

Prepare-se, registre-se, vá! Seus formulários estão prontos para a ação

Os modelos de formulários de registro fáceis de usar do ClickUp representam o melhor da automação.

Como disse o pessoal da Lulu Press, "Estimamos que economizamos 1 hora por dia, por funcionário, graças à automação do ClickUp - aumentando a eficiência do trabalho em 12%"

O ClickUp oferece todos os elementos essenciais: fácil personalização, armazenamento seguro de dados, rastreamento em tempo real e organização centralizada. Portanto, aprimore a experiência do cliente e dê um impulso à sua marca - as inscrições acabaram de ficar muito mais simples!

Por que esperar? Criar uma conta no ClickUp gratuitamente hoje mesmo!