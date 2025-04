Como fazer uma transição de carreira de vendas para marketing?

Os mercados estão repletos de opções - pense em qualquer corredor de supermercado e você concordará. Tudo se tornou digital; as vendas on-line estão crescendo mais rápido do que nunca. Os clientes estão se tornando cada vez mais avessos a receber vendas; eles preferem o autoatendimento . De fato, a Geração Z, a primeira geração de verdadeiros nativos digitais, exige uma experiência omnichannel de alta tecnologia.

Todos esses fatores mudaram radicalmente a forma como as organizações vendem para seus clientes. A venda consultiva, o marketing de entrada, a entrada no mercado, o marketing orientado por produtos e o sucesso do cliente estão tendo precedência sobre os modelos tradicionais.

Nas organizações modernas, como as empresas de SaaS, o marketing, as vendas e o sucesso do cliente se reúnem em uma única função, normalmente denominada "crescimento". Juntas, essas subfunções criam estratégias de marketing integradas que impulsionam a aquisição de clientes. Portanto, se você é um profissional de vendas que deseja mergulhar no marketing, este é o seu momento!

Neste blog, vamos orientá-lo sobre como fazer a transição de vendas para marketing.

Por que fazer a transição de vendas para marketing?

Até mesmo vendedores experientes podem considerar a mudança para o marketing por vários motivos, como, por exemplo

Sobreposição de habilidades

Como funções centradas no cliente, tanto as vendas quanto o marketing exigem forte comunicação, construção de relacionamentos e compreensão das necessidades do cliente. Isso torna a transição mais orgânica, se não mais fácil.

Trabalho multidimensional

A carreira de vendas muitas vezes pode ser unidimensional, ou seja, encontrar clientes potenciais, conhecê-los e fechar negócios. Como uma carreira mais acima no topo do funil, o marketing oferece um escopo mais amplo de atividades, como marketing digital, publicidade, eventos, conteúdo etc.

Crescimento na carreira

O marketing oferece diversas oportunidades em estratégia, gerenciamento de marcas e ferramentas digitais. Ele também cria uma excelente base para uma carreira empreendedora, se você tiver essa inclinação.

Avenidas criativas

O marketing oferece mais oportunidades para exercitar seus músculos criativos na forma de redação de textos, roteiros de vídeo, resumos de design, apresentações etc., que podem ser menos em vendas.

Mais oportunidades

O número de empregos de marketing disponíveis nos EUA está crescendo mais rapidamente do que o de vendas. Por exemplo, a função de engenheiros de vendas que o Bureau of Labor Statistics dos EUA define como "vender produtos ou serviços comerciais, como software ou suporte, que exigem conhecimento técnico", cresce 6%, enquanto as funções dos gerentes de marketing crescem 8%.

Leitura de bônus: Como entrar em vendas de tecnologia .

Mas se você está pensando em como fazer uma mudança de carreira para começar, entenda claramente as diferenças entre as duas funções.

Entendendo as diferenças entre vendas e marketing

Antes de fazermos qualquer diferenciação, é importante saber que uma não é melhor do que a outra. Cada carreira tem seus próprios prós e contras, o que as torna especificamente adequadas para quem tem o conjunto certo de habilidades.

Para mapear suas habilidades, aqui está uma cartilha sobre as diferenças entre vendas e marketing.

Feature Sales Marketing Objetivo Atender à demanda existente Criar nova demanda Foco Fechar negócios, gerar receita Criar conscientização, gerar leads Abordagem individualista, especialmente em B2B coletiva, voltada para segmentos-alvo Atividades Prospecção, chamadas frias, demonstrações Criação de conteúdo, campanhas de e-mail, webinars Métricas Receita total, taxa de conversão, CLTV Taxa de conversão de MQL em SQL, taxa de cliques

Diferenças entre vendas e marketing

Habilidades-chave para o marketing

Nas empresas modernas, as vendas começam onde o marketing termina. Por exemplo, o marketing cria conscientização, gera leads e os qualifica. Depois disso, os leads são entregues às vendas, que os nutrem e os convertem em clientes.

Para fazer essa mudança para a esquerda, aqui estão as habilidades de marketing de que você precisa.

Comunicação

Sua experiência em vendas lhe dá excelentes habilidades de comunicação. Transfira, adapte e aprimore-as para o marketing.

Aprimore suas habilidades de comunicação escrita para marketing por e-mail, comunicados à imprensa, etc.

Desenvolva um talento especial para design (use suas habilidades de criação de slides aqui) para escrever briefings para banners, pôsteres, anúncios etc.

Aprimore suas habilidades de comunicação oral para roteiros de vídeo

Criação de conteúdo

Dê um passo adiante da comunicação para o conteúdo e turbine sua carreira em marketing. Conteúdo não significa apenas escrever. Ele inclui:

Estratégia : Criação de uma estratégia holística de marketing de conteúdo omnicanal em mídias próprias, pagas e ganhas

: Criação de uma estratégia holística de marketing de conteúdo omnicanal em mídias próprias, pagas e ganhas Abordagem multimodal : Criação de conteúdo escrito, visual, de áudio, vídeo e interativo

: Criação de conteúdo escrito, visual, de áudio, vídeo e interativo Reaproveitamento : Encontrar maneiras criativas de usar as mesmas ideias de conteúdo em várias plataformas e formatos

: Encontrar maneiras criativas de usar as mesmas ideias de conteúdo em várias plataformas e formatos Gerenciamento do fluxo de trabalho: Um pipeline de conteúdo típico inclui redatores, editores, designers, desenvolvedores, relações públicas, mídia social, operações de marketing e muito mais. Aprenda a usar e gerenciar esse fluxo de trabalho

Gerenciamento de campanhas

Uma atividade que é um pouco mais específica e talvez até técnica é gerenciamento de campanhas de marketing em pesquisa, e-mail ou mídia social. Desenvolver habilidades de planejamento, execução e avaliação de campanhas de marketing.

Análise de dados

Os vendedores têm um talento especial para a análise de dados, especialmente quando se trata de ROI. Por outro lado, oKRs de marketing precisam de uma visão mais diferenciada das métricas e dos dados. Aprenda a:

Interpretar tendências de mercado e dados de clientes

Conectar os pontos entre vários canais, campanhas e conteúdo para estratégias de marketing orientadas para o ROI

Entender o marketing omnichannel e o impacto de um canal sobre o outro

Medir o impacto de longo prazo, incluindo CLTV

Se você está animado para adquirir essas habilidades e fazer a transição, aqui está um roteiro para ajudá-lo.

Preparação para a transição

A transição de vendas para marketing é muito mais orgânica do que, por exemplo, ser um advogado e se tornar um fotógrafo de casamentos. Isso não significa que seja linear. Antes de fazer a transição, prepare-se para o sucesso.

Avalie suas habilidades atuais

Comece entendendo em que ponto você está. Avalie suas habilidades atuais:

Analisar sua formação escolar/faculdade e identificar suas qualificações

Analisar sua função atual e tudo o que você faz

Pensar em qualquer estágio ou trabalho voluntário que você possa ter feito

Pensar um pouco sobre os aspectos intangíveis, como os boletins informativos que você lê, os líderes de pensamento que você segue, com quem você aprende etc.

De todas as suas habilidades atuais, identifique aquelas que são adjacentes ao marketing. Mesmo que não estejam relacionadas ao marketing, pense em tudo o que pode ser transferido.

Obtenha a educação

Para fazer uma transição tranquila para o marketing, é útil ter algum treinamento. Comece com conhecimentos genéricos e vá se especializando aos poucos. Você pode fazer cursos on-line, bootcamps ou obter uma certificação. Qualquer coisa que demonstre seu conhecimento de marketing ajuda a conseguir uma entrevista.

⚡️Template Archive: Tente aplicar o que você aprendeu usando modelos de roteiro de marketing ou modelos de planos de marketing .

Entenda o mercado

Enquanto estiver estudando, também é útil vasculhar o mercado em busca de oportunidades em potencial. Conheça os tipos de empregos disponíveis, as habilidades que eles exigem e as metas que você deve atingir. Isso o ajudará a navegar pelo futuro e a apontar seus esforços na direção certa.

Crie uma marca pessoal

O inbound marketing depende quase inteiramente de uma boa marca. Portanto, crie uma marca pessoal forte para você. Atualize seus perfis sociais. Participe de grupos e comunidades relevantes.

Publique primeiro conteúdo significativo e valioso sobre vendas e, em seguida, mude lentamente para tópicos relacionados a marketing.

Com isso, você está pronto para realmente fazer a transição. Vamos a isso.

Etapas para fazer a transição bem-sucedida de vendas para marketing

As transições de carreira não acontecem da noite para o dia. Portanto, não saia de seu emprego de vendas com pressa. Avance passo a passo com paciência. Veja como.

Defina metas de carreira claras

Com base em sua compreensão do mercado a partir da preparação, defina metas de carreira. Defina uma grande meta de longo prazo, como, por exemplo, "Conseguir um emprego em marketing até o final do ano"

Você pode dividir isso em metas menores de curto prazo, como:

Desenvolvimento de habilidades : Por exemplo, aprender métodos de pesquisa de mercado até o final do mês

: Por exemplo, aprender métodos de pesquisa de mercado até o final do mês Certificação : Por exemplo, obter a certificação do Coursera em marketing de influência até o próximo trimestre

: Por exemplo, obter a certificação do Coursera em marketing de influência até o próximo trimestre Busca de emprego : Por exemplo, identificar três funções para as quais se candidatar até o final do trimestre

: Por exemplo, identificar três funções para as quais se candidatar até o final do trimestre Experiência: Por exemplo, concluir dois estágios de um mês até o final do ano

Iniciar o networking

A melhor maneira de fazer a transição de vendas para marketing é obter o apoio das pessoas certas. Portanto, amplie seu alcance e faça contatos com pessoas relevantes. Ao fazer isso, procure dois tipos de pessoas.

1. **Profissionais de marketing

Identifique aqueles que já têm a carreira em marketing que você está procurando. Converse com eles sobre como é o trabalho deles, o que fazem em um dia, que tipo de crescimento tiveram, etc.

2. **Profissionais de marketing que fizeram a transição de vendas

Converse com aqueles que percorreram o caminho antes de você para que eles possam lhe mostrar o caminho. Acompanhe a jornada deles, os desafios que enfrentaram e como os superaram. Entenda o que o dia na vida de um gerente de vendas o gerente de vendas pode ter sido um gerente de vendas e como isso difere de sua função atual no marketing. Aprenda com a experiência deles.

Encontre um mentor

Você enfrentará bloqueios, objeções, rejeições e dúvidas incapacitantes sobre si mesmo. Um mentor empático tornará tudo isso muito mais fácil para você.

Entre em contato com mentores em potencial e peça orientação. Converse com várias pessoas antes de decidir qual é a mais adequada para você. Estabeleça metas de mentoria, discuta seus desafios e aproveite os conselhos de seu mentor para acelerar sua transição.

Leitura de bônus: Como encontrar um mentor de marketing .

Crie seu perfil

Para qualquer busca de emprego, você precisa de um currículo e algumas cartas de apresentação. Use uma ferramenta como Documentos do ClickUp para iterar por várias versões de seu currículo. Compartilhe-o com segurança com seus mentores para obter feedback (eles podem até adicionar comentários!).

Procure transferências internas

O melhor lugar para encontrar seu primeiro emprego em marketing como vendedor é procurar em sua organização atual. Explore as oportunidades de transferência interna. Candidate-se às vagas disponíveis e converse com seus possíveis gerentes.

A equipe já o conhece e valoriza suas habilidades. Você também tem um conhecimento significativo sobre a organização, seus produtos e serviços. Use isso a seu favor.

Aplique-se a funções de marketing no exterior

Se a transferência interna não funcionar, procure fora.

Entre em contato com seus contatos que possam indicá-lo para funções

Explore vagas publicadas em quadros de empregos e no LinkedIn

Identifique as organizações em que você gostaria de trabalhar e candidate-se às vagas abertas nelas

Participe de eventos de marketing e apresente-se para possíveis oportunidades

Se, em algum momento, sua busca de emprego ficar complicada, coloque as coisas em ordem com Modelo de busca de emprego do ClickUp . Use-o para acompanhar as vagas de emprego, suas candidaturas, currículo, recursos de entrevista e muito mais.

É possível que você receba algumas rejeições e alguns "fantasmas", mas com as habilidades e a estratégia de trabalho certas, você estará no caminho certo para uma carreira em marketing. Quando estiver lá, não deixe de usar as dicas a seguir.

Aproveitando a experiência de vendas em uma função de marketing

Não se sinta como um novato em marketing. Você é um profissional consumado com sólidas habilidades de vendas. Portanto, traga tudo o que você tem para sua nova função.

Centramento no cliente

Como vendedor, você é a pessoa mais próxima do cliente. Você o entende profunda e intuitivamente. Aproveite esse conhecimento em seu conteúdo e no gerenciamento de campanhas.

dica de profissional: Por exemplo, ao escrever uma postagem de blog, aproveite sua compreensão dos desafios e pontos problemáticos do cliente.

CRM

Gerenciamento perfeito do relacionamento com o cliente com o ClickUp

Em qualquer organização, o vendedor é, sem dúvida, a pessoa que mais usa o gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Leve essa experiência para sua função de marketing.

Aproveite uma ferramenta como ClickUp CRM para gerenciar os dados dos clientes

Dice e slice segmentos de clientes para enviar campanhas direcionadas

Explorar o comportamento e as preferências dos clientes para criar conteúdo

Identificar pontos de dados que podem ser usados para personalizar a experiência do cliente

Relatórios orientados por dados

Marketing orientado por KPI com o ClickUp

Como vendedor, se você desenvolveu um talento especial para analisar dados granulares, diminua um pouco o zoom para ver o panorama geral como profissional de marketing. Configure relatórios orientados por KPI em uma ferramenta como ClickUp Dashboards para analisar como os vários esforços de marketing funcionam juntos.

Visualize o progresso de suas campanhas de marketing, meça as impressões/conversões em seu conteúdo e conecte tudo isso à receita com o ClickUp para equipes de vendas .

Automações

Automação de e-mail sem esforço com o ClickUp

Se a vida de um profissional de marketing for cansativa, não se force a fazer tudo sozinho. Use o Automações do ClickUp para lidar com tarefas repetitivas. Configure a captura de leads personalizada com Formulários ClickUp e automatize a marcação/segmentação para eles. Crie automações de e-mail com base em acionadores personalizados que sejam importantes para você.

Escreva com o ClickUp Brain

Sente-se preso em sua função? Desperte alguma inspiração com Cérebro ClickUp . Use a IA para fazer brainstorming de ideias de conteúdo, escrever conteúdo, resumir relatórios, gerar roteiros de palestras, criar tabelas e transcrever vídeos. E mais? Faça a revisão e melhore a qualidade com a verificação ortográfica integrada.

Apesar das melhores ferramentas e esforços, você enfrentará desafios. Vamos ver como superá-los.

Superando desafios comuns

Os próprios profissionais de marketing de carreira enfrentam muitos desafios todos os dias. Como um profissional de marketing que está fazendo a transição de vendas, você terá alguns obstáculos específicos. Veja a seguir o que você provavelmente enfrentará e como superá-los.

Adaptação a uma nova mentalidade

As vendas têm a ver com o fechamento de negócios individuais, enquanto o marketing tem a ver com o alcance de públicos mais amplos. Os vendedores obtêm validação de resultados tangíveis na forma de negócios fechados, mas os profissionais de marketing precisam ficar satisfeitos com impressões e leads.

As métricas de vendas e os indicadores de desempenho são mais diretos do que os de marketing. Além disso, as vendas são uma função focada, enquanto o marketing pode ter um escopo mais amplo.

Ao fazer a transição de vendas para marketing, você precisa ser capaz de se adaptar à nova função.

Faça uma introspecção e entenda as mudanças de que você precisa

Investir tempo na colaboração em projetos criativos

Aprenda a dar e receber feedback qualitativo

Estabeleça revisões periódicas de seu desempenho

Como lidar com as lacunas de conhecimento

O marketing é um campo muito difundido que está em constante evolução. Ocasionalmente, você perceberá que tem lacunas de conhecimento. Crie uma estratégia de desenvolvimento pessoal para superá-las.

Revise seu trabalho de tempos em tempos para identificar lacunas

Busque feedback de colegas e gerentes sobre suas habilidades

Inscreva-se em cursos ou workshops on-line

Coloque suas habilidades em prática com projetos-piloto, tarefas pessoais, etc.

Quando tiver um plano, organize-o com Tarefas do ClickUp . Configure tarefas, subtarefas, prazos, prioridades e muito mais.

Criando sua própria base de conhecimento

Enquanto estiver fazendo seus cursos on-line e programas de desenvolvimento de habilidades, use o Clickup Docs para fazer anotações. Você pode até mesmo vincular suas anotações a tarefas, criando para si mesmo uma rede de informações que é facilmente acessível por pesquisa.

Adaptação

Se você se sentir um pouco deslocado como vendedor no departamento de marketing, não se preocupe. Isso certamente acontecerá. Entenda a dia na vida de um gerente de marketing .

Observe seus novos colegas de equipe e aprenda com o comportamento deles

Ouça com atenção e faça perguntas

Tenha confiança em sua perspectiva e ofereça contribuições úteis

Desenvolva relacionamentos e comunidade

Dicas e recursos para uma transição tranquila

Antes de encerrarmos, vamos dar uma olhada em alguns recursos valiosos para tornar sua transição mais tranquila.

Cursos e certificações on-line

Experimente qualquer um dos seguintes para se adiantar na transição para o marketing:

dica profissional: Para obter mais informações, consulte os 10 melhores certificações de marketing para desenvolver sua carreira.

Melhores livros de marketing

Uma das melhores maneiras de adaptar seu pensamento para ser um profissional de marketing é ler bastante. Permission Marketing, Purple Cow e This is Marketing, de Seth Godin, são ótimos pontos de partida.

Para algo mais tradicional, experimente Ogilvy on Marketing. Para marketing de startups, leia Hacking Growth, de Sean Ellis e Morgan Brown. Para aprender sobre conteúdo, considere o livro Content Inc., de Joe Pulizzi. Se você trabalha com tecnologia, explore qualquer um destes livros sobre marketing de produtos .

Alguns blogs populares

Inscreva-se e leia alguns dos melhores conteúdos relacionados a marketing da cidade:

Copyblogger para recursos de marketing de conteúdo e redação

Marie Forleo (e seu YouTube/Podcast) para marketing para pequenas empresas e solopreneurs

HubSpot o blog de marketing de entrada da OG

Ferramentas que ajudam no marketing

Domine o pilha de tecnologia de marketing que normalmente contém ferramentas para:

Analytics : Acompanhar o tráfego do site, incluindo impressões, visualizações de página, cliques, preenchimento de formulários, jornadas do usuário e muito mais com o Google Analytics. Além disso, mantenha alguns arquivos modelos de análise úteis

: Acompanhar o tráfego do site, incluindo impressões, visualizações de página, cliques, preenchimento de formulários, jornadas do usuário e muito mais com o Google Analytics. Além disso, mantenha alguns arquivos modelos de análise úteis CRM : Gerencie dados de clientes com o HubSpot, Salesforce ou ClickUp CRM

: Gerencie dados de clientes com o HubSpot, Salesforce ou ClickUp CRM Design : Crie visuais para folhetos, panfletos, mensagens de mídia social etc. rapidamente com o Canva

: Crie visuais para folhetos, panfletos, mensagens de mídia social etc. rapidamente com o Canva SEO/SEM : Gerencie palavras-chave, otimize o conteúdo e execute campanhas com ferramentas como Semrush e Ahrefs

: Gerencie palavras-chave, otimize o conteúdo e execute campanhas com ferramentas como Semrush e Ahrefs Gerenciamento de projetos: Reúna todas as suas tarefas de marketing e veja o panorama geral com o ClickUp ## Mude para o marketing com o ClickUp

O marketing é uma transição natural para o crescimento e a liderança de muitos vendedores em todo o mundo. De fato, um histórico de vendas pode fortalecer os aspirantes a profissionais de marketing e fornecer a eles o conhecimento prático de que precisam para prosperar. Com a mudança no sentimento do cliente em relação a "ser vendido", a função de um profissional de marketing se torna mais crítica para os negócios.

Na verdade, com uma passagem pelo marketing e, em seguida, pelo sucesso do cliente, você pode desenvolver seu pedigree como líder de crescimento, uma função com imensa demanda entre startups e empresas.

Entretanto, os muitos benefícios não facilitam a transição. As funções de marketing são muito procuradas e as entrevistas são competitivas. Passar de vendas para marketing exige um esforço estratégico e cumulativo.

Você precisa adquirir habilidades, colocá-las em prática, obter certificações, ler livros, encontrar estágios, fazer contatos, construir uma marca pessoal, criar um currículo, candidatar-se a empregos, fazer entrevistas - tudo isso antes mesmo de começar a transição!

Não deixe que a logística de tudo isso o atrapalhe. Use uma ferramenta flexível de gerenciamento de projetos como ClickUp para profissionais de marketing para planejar e executar sua transição para o marketing. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo . Boa sorte em sua carreira!