Como criar uma pilha de tecnologia de marketing bem-sucedida (com exemplos)

Então, você finalmente construiu seu negócio. Ele está forte e até crescendo. Você dedicou anos de trabalho árduo para ampliá-la e os resultados estão aparecendo.

O que vem a seguir? Para sustentar o crescimento atual, sua equipe de marketing precisa acompanhar o ritmo. Ela precisará lidar com grandes quantidades de dados, criar mapas de processos e navegar em ciclos de vida complexos do comprador, o que exige um conjunto confiável de ferramentas, também conhecido como pilha de tecnologia de marketing.

Imagine sua pilha de tecnologia de marketing (ou pilha MarTech) como a fonte de sua marca - uma combinação de ferramentas poderosas, cada uma com habilidades exclusivas para ajudá-lo a expandir seus negócios e superar desafios.

Se você está se perguntando como criar um arsenal de MarTech alimentado por dados, automação e criatividade, estamos aqui para orientá-lo. Mostraremos a você como criar a melhor pilha de tecnologia de marketing para sua empresa e alguns exemplos que facilitam o trabalho.

O que é uma pilha de tecnologia de marketing?

Uma pilha de tecnologia de marketing é uma combinação estratégica de ferramentas que permite às empresas planejar, implementar e analisar suas atividades de marketing com eficiência.

Uma pilha de marketing eficiente impulsiona o crescimento de sua empresa de várias maneiras:

Base estratégica: Serve como base para alinhar seus objetivos de marketing com os recursos tecnológicos. A pilha MarTech fornece um roteiro claro para a integração de ferramentas que o ajudarão a atingir metas comerciais específicas

Serve como base para alinhar seus objetivos de marketing com os recursos tecnológicos. A pilha MarTech fornece um roteiro claro para a integração de ferramentas que o ajudarão a atingir metas comerciais específicas Eficiência e automação: Uma pilha de tecnologia de marketing simplifica seus fluxos de trabalho de marketing por meio da automação. Ela reduz as tarefas repetitivas e manuais, aumenta a eficiência e permite que sua equipe se concentre no que é importante, ou seja, nos aspectos estratégicos das campanhas de marketing

Uma pilha de tecnologia de marketing simplifica seus fluxos de trabalho de marketing por meio da automação. Ela reduz as tarefas repetitivas e manuais, aumenta a eficiência e permite que sua equipe se concentre no que é importante, ou seja, nos aspectos estratégicos das campanhas de marketing Integração e análise de dados: Uma pilha MarTech integra dados de vários pontos de contato, permitindo que você obtenha insights acionáveis sobre o desempenho dos negócios. Com uma abordagem orientada por dados, os profissionais de marketing podem tomar decisões melhores, entender o comportamento do cliente e medir com precisão os KPIs de suas campanhas de marketing

Uma pilha MarTech integra dados de vários pontos de contato, permitindo que você obtenha insights acionáveis sobre o desempenho dos negócios. Com uma abordagem orientada por dados, os profissionais de marketing podem tomar decisões melhores, entender o comportamento do cliente e medir com precisão os KPIs de suas campanhas de marketing Coordenação entre canais: Com uma pilha MarTech, você pode garantir uma coordenação tranquila entre diferentes canais de marketing, desde mídias sociais e e-mails até anúncios pagos e muito mais. Isso ajuda a manter a consistência nas mensagens da marca e oferece uma experiência unificada ao cliente

Com uma pilha MarTech, você pode garantir uma coordenação tranquila entre diferentes canais de marketing, desde mídias sociais e e-mails até anúncios pagos e muito mais. Isso ajuda a manter a consistência nas mensagens da marca e oferece uma experiência unificada ao cliente Vantagem competitiva: O mundo do marketing está em um estado constante de fluxo, e manter-se ágil é a única maneira de avançar. Com uma poderosa pilha de tecnologia de marketing instalada, as empresas podem acompanhar a evolução do comportamento do cliente, inovar com novas tecnologias e ficar à frente da concorrência

A evolução das pilhas de tecnologia de marketing: Uma visão geral rápida

Em 1999, Salesforce deu uma sacudida nas coisas quando introduziu o modelo de software como serviço (SaaS), transformando o setor de tecnologia de marketing. Não há mais um clube exclusivo para corporações gigantes com sistemas de CRM desenvolvidos sob medida - o software se tornou altamente democratizado. Isso deu início a um movimento para que outras ferramentas adotassem a forma SaaS.

Agora, as empresas podem passar de simples pilhas de ferramentas básicas para plataformas de automação de marketing abrangentes e sofisticadas para automatizar processos como nutrição de leads, gerenciamento de campanhas e jornadas de clientes.

Com o crescimento dos canais digitais e das fontes de dados, as soluções pontuais especializadas começaram a se proliferar. Ferramentas para SEO, gerenciamento de mídia social, marketing de conteúdo, publicidade e análise foram adicionadas à pilha.

Com o aumento do número de ferramentas, a integração tornou-se um grande desafio. Os profissionais de marketing tiveram dificuldades para conectar sistemas diferentes e criar uma visão unificada dos dados dos clientes e do desempenho das campanhas.

Em resposta a isso, os principais fornecedores, como Adobe, Oracle, Salesforce e outros, introduziram soluções integradas de "nuvem de marketing", com o objetivo de fornecer um conjunto abrangente de ferramentas em um único local. As CDPs (Customer Data Platforms) também surgiram como uma forma de unificar os dados dos clientes de várias fontes.

Mais recentemente, o foco passou a ser o aproveitamento da IA e do aprendizado de máquina para tarefas como análise preditiva, personalização de conteúdo e otimização automatizada de campanhas.

Muitas organizações estão adotando uma abordagem híbrida, combinando as melhores soluções pontuais com uma plataforma central de automação de marketing ou de dados de clientes e, ao mesmo tempo, priorizando a integração e a unificação de dados em toda a pilha.

Atualmente, existem mais de 11.000 soluções de MarTech ! Com tantas opções, criar a pilha de tecnologia ideal que funcione para você está mais difícil do que nunca. Se você planeja refazer sua pilha MarTech ou criar uma do zero, primeiro precisa entender as partes essenciais de um cenário de tecnologia de marketing e, em seguida, decidir quais ferramentas seriam adequadas.

Componentes de uma pilha de tecnologia de marketing bem-sucedida

O que é necessário para criar uma pilha de marketing poderosa? Uma que leve o barco de suas operações de marketing ao sucesso, deixando os concorrentes para trás?

Vamos dar uma olhada em seus principais componentes:

Gerenciamento do relacionamento com o cliente (CRM)

Um CRM é uma plataforma centralizada que gerencia os dados dos clientes e ajuda a personalizar as interações com eles. Ele facilita o alinhamento de vendas e marketing, integra-se a ferramentas de automação e fornece insights orientados por dados para uma tomada de decisão mais eficaz.

| Por que você precisa dele em sua pilha de tecnologia: Um CRM permite monitorar e melhorar a experiência do cliente durante todo o ciclo de vida, gerando mais vendas ao aproveitar os dados do cliente de forma eficaz. |

Automação de marketing

As ferramentas de automação de marketing automatizam as tarefas repetitivas nos processos de marketing para que você possa se concentrar no trabalho estratégico e criativo. Elas ajudam a nutrir leads, melhorar a eficiência e aprimorar a pontuação de leads, a segmentação e a comunicação personalizada para economizar tempo e melhorar as conversões.

| Por que você precisa dele em sua pilha de tecnologia: Marketing software de automação ajuda você a manter o foco nos clientes existentes e, ao mesmo tempo, sustentar os esforços de marketing para aumentar sua base de clientes. |

Marketing por e-mail

As ferramentas de marketing por e-mail têm como objetivo a comunicação direcionada e a criação de leads por meio de campanhas estratégicas de e-mail. Elas são ferramentas de comunicação diretas e eficazes.

| Essas ferramentas fortalecem o inbound marketing, impulsionam o envolvimento e promovem a retenção de clientes, fornecendo conteúdo personalizado para segmentos específicos de clientes e acompanhando as métricas de envolvimento. |

Otimização de mecanismos de pesquisa (SEO)

As ferramentas de SEO melhoram as classificações da sua empresa nos mecanismos de busca e a visibilidade on-line. Elas aprimoram a segmentação de palavras-chave orgânicas, a otimização na página e o gerenciamento de backlinks.

| Por que você precisa delas em sua pilha de tecnologia: Essas ferramentas ajudam a projetar uma estratégia de marketing de conteúdo eficaz e aumentam a credibilidade do site para que ele possa atrair mais visitantes (tráfego orgânico) que se converterão em clientes em potencial. |

Publicidade on-line

Essas ferramentas de marketing geram tráfego direcionado e conversões por meio de canais pagos. A ferramenta de anúncios on-line mais popular é o Google Ads, que oferece anúncios direcionados a um público específico.

| Por que você precisa dela em sua pilha de tecnologia: As ferramentas oferecem segmentação precisa e campanhas de anúncios orientadas por dados, fornecem resultados mensuráveis e, com gastos otimizados com anúncios, proporcionam um alto retorno sobre o investimento. |

Construtores de sites e páginas de destino

As ferramentas de criação de sites criam rapidamente páginas da Web e páginas de destino funcionais a partir do zero. Elas permitem que você personalize e teste as páginas. Você pode até mesmo executar testes A/B para verificar qual versão tem melhor desempenho.

| Por que você precisa delas em sua pilha de tecnologia: Essas ferramentas ajudam a criar páginas de destino específicas para campanhas, oferecem personalizações para manter o site dentro da marca e garantem uma experiência de página ágil e responsiva. |

Software de gerenciamento de conteúdo (CMS)

As ferramentas de gerenciamento de conteúdo ajudam a criar, publicar e atualizar o conteúdo digital sem problemas. Elas gerenciam o conteúdo desde a criação até a publicação.

| Por que você precisa delas em sua pilha de tecnologia: As ferramentas oferecem criação de conteúdo colaborativo, permitem que você publique o conteúdo do site sem nenhum conhecimento técnico e fornecem análises robustas para acompanhar os resultados do conteúdo publicado. |

Painéis e visualização de dados

Essas ferramentas oferecem insights sobre o desempenho do site e da campanha. A maioria dos profissionais de marketing é fã do Google Analytics e do Google Data Studio. O primeiro fornece insights sobre o desempenho do site, enquanto o segundo visualiza dados para relatórios.

| Por que você precisa delas em sua pilha de tecnologia: As ferramentas de visualização de dados e de painel promovem a tomada de decisões informadas e baseadas em dados e representam visualmente os KPIs para uma análise rápida. |

Ferramentas de engajamento e experiência do cliente

Essas ferramentas visam aprimorar as interações e experiências dos clientes. Alguns exemplos de ferramentas de engajamento e experiência do cliente incluem chatbots, pesquisas e mecanismos de feedback.

| Por que você precisa delas em sua pilha de tecnologia: As ferramentas de engajamento e experiência do cliente criam uma experiência de marca positiva e ajudam a melhorar sua compreensão do comportamento do cliente. Elas promovem o envolvimento em tempo real, a satisfação e a fidelidade do cliente. |

Ferramentas de alinhamento de vendas e marketing

Essas ferramentas estabelecem a coordenação entre as equipes de marketing e vendas. Ferramentas como o Outreach otimizam a comunicação de vendas e, bem, o alcance.

| Por que você precisa delas em sua pilha de tecnologia: As ferramentas de alinhamento de marketing e vendas capacitam você com prospecção personalizada, promovem a transição perfeita de leads pelo funil de vendas, alinham metas entre as equipes, ajudam as equipes multifuncionais a se comunicarem melhor, automatizam os acompanhamentos, aumentam a eficiência das vendas e melhoram a geração de receita. |

Além dessas ferramentas específicas de marketing, talvez você também precise de algum software geral para otimizar a forma como os profissionais de marketing operam e lidam com as tarefas. E o que pode ser uma opção melhor do que um software confiável? software de gerenciamento de projetos ?

Ele capacitará a sua equipe de marketing a planejar, organizar e acompanhar as tarefas de forma eficiente e abrirá caminho para uma colaboração sem problemas com as partes interessadas internas e externas.

O que incluir em sua pilha de tecnologia de marketing (exemplo de pilha de tecnologia)

Sua pilha de tecnologia pode ser decisiva para seus esforços de marketing. Por isso, ao escolher cada ferramentas de marketing digital para criar sua pilha, garantir que elas atendam às suas necessidades comerciais exclusivas e agregar valor à sua equipe.

Aqui está um exemplo de pilha de tecnologia que você pode usar como guia:

CRM: ClickUp

Classificado como o #CRM nº 1 do mundo pela G2 o ClickUp ajuda a gerenciar todos os dados de seus clientes em um só lugar, facilitando a análise das oportunidades de vendas e a elaboração de uma campanha de marketing adequada.

Veja como você pode otimizar o fluxo de trabalho do cliente e criar relacionamentos duradouros com ele usando o ClickUp CRM :

Mantenha o controle de seus pipelines de vendas e do envolvimento do cliente com oMais de 15 visualizações do ClickUp (Visualização de lista, Kanban e tabela, para mencionar algumas)

Visualize todos os insights do cliente comDashboards do ClickUpo valor da vida útil do cliente e o tamanho médio do negócio

Integrar e-mails com o ClickUp e colabore em negócios, envie atualizações para as partes interessadas e integre clientes sem sair da plataforma

Crie um repositório de dados do cliente com detalhes do projeto e do contato do cliente. Defina tarefas e metas para cada cliente, com acompanhamento do progresso

Gerencie contas com perfeição no ClickUp CRM e visualize-as com mais de 10 exibições personalizadas

Ao usar o ClickUp CRM como parte de sua pilha de tecnologia, você ficará por dentro do gerenciamento de contas, manterá os clientes informados sobre as atualizações do projeto, proporcionará uma experiência tranquila ao cliente e, por fim, aumentará as vendas.

É o software perfeito de gerenciamento de projetos de marketing que abrange todas as atividades de marketing e vendas, inclusive o gerenciamento de campanhas, conteúdo on-line, fluxos de trabalho de marketing cruzado e colaboração entre equipes.

Alternativas: Salesforce, monday.com

Automação de marketing: HubSpot

via HubSpot Você precisa de uma ferramenta de automação de marketing como a HubSpot para criar campanhas de marketing eficazes em escala.

Com essa ferramenta software de agência de marketing ao usar seus dados de CRM, você pode automatizar uma grande parte das tarefas repetitivas de marketing, como a nutrição de leads com campanhas de gotejamento por e-mail, pontuação de leads e acompanhamento. Você também obtém análises detalhadas para tomar decisões baseadas em dados e tornar as campanhas futuras mais impactantes.

Alternativas: ClickUp, Marketo

Marketing por e-mail: Mailchimp

via Mailchimp Com o Mailchimp, você pode criar e enviar e-mails com aparência profissional como parte de sua campanha de marketing por e-mail.

Você não precisa ter experiência em design para usar esse software. Seu editor de arrastar e soltar permite adicionar instantaneamente imagens e mensagens personalizadas e criar e-mails personalizados.

Ele também vem com um recurso confiável de análise e relatórios. Use-o para rastrear seus KPIs de marketing por e-mail, como taxas de abertura, taxas de cliques (CTRs) e envolvimento do assinante.

Alternativas: Drip, Zoho Campaigns

SEO: Semrush

via Semrush A Semrush é uma ferramenta de SEO popular que ajuda você a avaliar seus esforços de marketing.

Esse software de marketing de produtos oferece insights detalhados sobre a otimização da visibilidade on-line de sua empresa, desde a pesquisa de palavras-chave, auditoria de sites e análise de backlinks até o rastreamento da concorrência.

Além de SEO, a Semrush também é útil para gerenciar anúncios pay-per-click (PPC) e marketing de mídia social.

Alternativas: Ahrefs, Moz

Publicidade on-line: Google Ads

via Anúncios do Google O Google Ads é uma poderosa ferramenta de publicidade on-line que permite aos anunciantes criar e exibir anúncios nos resultados de pesquisa do Google e em outros sites parceiros.

É possível personalizar suas campanhas de anúncios com base em pesquisas de palavras-chave, dados demográficos e comportamento do usuário, garantindo que os anúncios atinjam seu público-alvo.

O modelo pay-per-click (PPC) torna essa ferramenta econômica. Você pode usar as ferramentas de análise e acompanhamento fornecidas pelo Google Ads para medir o desempenho das campanhas de marketing e aprimorar suas estratégias.

Alternativas: Bing Ads, Apple Search Ads

Construtor de sites e páginas de destino: WordPress

O WordPress permite que você crie um site completo ou uma página de destino personalizada para uma campanha específica, mesmo que você não seja um especialista em programação.

Uma interface amigável, uma vasta biblioteca de temas e centenas de plugins fazem do WordPress a ferramenta preferida para criar páginas da Web visualmente atraentes que refletem a identidade da sua marca.

Uma ferramenta como essa é essencial em sua pilha de MarTech, pois economiza tempo, oferece acesso à análise do site e ajuda a manter uma presença on-line refinada.

Alternativas: Wix, Squarespace, Webflow

Software de gerenciamento de conteúdo: ClickUp

O ClickUp aparece novamente como uma ferramenta de gerenciamento de projetos versátil. Você pode configurá-lo para atender às suas necessidades comerciais e usá-lo como um sistema de gerenciamento de conteúdo.

Veja como o ClickUp pode ajudá-lo a gerenciar todo o conteúdo:

Visualize planos de conteúdo usandoQuadros brancos do ClickUp e colabore com sua equipe de conteúdo usandoDocumentos do ClickUp* Ofereça feedback por meio de revisão e acelere o processo de aprovação das partes interessadas internas e externas

Crie seu calendário de conteúdo e acompanhe o progresso usando campos personalizados, status e visualizações de projeto

UseEscritor de IA do ClickUp Brain para o trabalho para acelerar o processo de ideação e redação

Integre sua ferramenta favoritasoftware de marketing de conteúdo e ferramentas de SEO favoritos com o ClickUp e conduza seu pipeline de conteúdo em uma única plataforma

Faça brainstorming, adicione anotações e colabore em ideias e fluxos de trabalho usando os quadros brancos do ClickUp

Se você é um profissional de marketing de conteúdo que deseja manter-se organizado e eficiente, o ClickUp é um item obrigatório em sua pilha de tecnologia de marketing.

Alternativas: WordPress, Drupal

Dashboards e visualização de dados: Google Analytics e Google Data Studio

via Conta de demonstração do Google O Google Analytics é uma potência de dados. Ele o mantém atualizado sobre o desempenho do seu site e aplicativo, incluindo o comportamento do usuário, as fontes de tráfego e as métricas de conversão.

Por outro lado, o Google Data Studio ajuda você a visualizar esses dados brutos com a ajuda de painéis envolventes. Use o recurso de arrastar e soltar para criar relatórios personalizados e incorporar quadros, tabelas e gráficos para facilitar a interpretação.

Ao integrar o Google Data Studio ao Google Analytics, você pode entender os dados e apresentá-los de forma visualmente atraente.

Alternativas: Semrush, Clicky

Engajamento e experiência do cliente: Zendesk

O Zendesk oferece comunicação perfeita entre diferentes equipes, como suporte, vendas e interações com o cliente.

Com recursos como sistema de tíquetes, chat ao vivo e análises, a ferramenta permite que as empresas respondam prontamente aos clientes em vários pontos de contato e resolvam problemas com tempos de resposta curtos. Os recursos de análise e geração de relatórios ajudam a extrair insights valiosos das interações com os clientes.

Alternativas: ConvertKit, Intercom

Alinhamento de marketing e vendas: ClickUp

As equipes de vendas e marketing não podem funcionar em silos. Para expandir seus negócios mais rapidamente, você precisa de uma ferramenta que alinhe as duas equipes.

As equipes de marketing modernas lidam com muitos pontos de dados, KPIs e fluxos de trabalho complexos, o que dificulta o transporte de tudo isso para a equipe de vendas.

Com o ClickUp, você pode definir metas comuns para suas equipes de marketing e vendas, obter uma visão unificada das interações com os clientes, promover a comunicação contínua entre as equipes e manter ambas as equipes alinhadas.

Alternativas: HubSpot, Salesforce

Reúna sua pilha de tecnologia de marketing com uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos de marketing

O principal aspecto da criação de uma pilha de tecnologia de marketing é escolher ferramentas que sejam as melhores no que fazem e que atendam às necessidades exclusivas da sua equipe.

Mas vamos ser realistas. Com um número excessivo de ferramentas, seu fluxo de trabalho pode se tornar complexo e você pode perder dados valiosos ao transferi-los de uma plataforma para outra.

Para evitar esses desafios, você precisa de uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos de marketing, como o ClickUp, que unifica todo o seu trabalho de marketing em um só lugar.

Vamos entender como os profissionais de marketing podem se beneficiar da ferramenta ClickUp Software de gerenciamento de projetos de marketing ClickUp :

Acelere a criação de campanhas e conteúdo: Com o ClickUp Brain, as equipes de marketing podem fazer brainstorming de ideias de campanhas e gerar resumos de conteúdo, blogs, e-mails e estudos de caso com mais rapidez

Use o ClickUp Brain para tornar os processos de ideação e redação mais eficientes

Ofereça colaboração entre os membros da equipe: Com o ClickUp Whiteboards e o ClickUp Docs, sua equipe pode fazer brainstorming, visualizar e colaborar em tarefas que impulsionam sua estratégia de marketing e mantêm toda a equipe na mesma página

Colabore com sua equipe de marketing em tempo real, marque outras pessoas com comentários e transforme textos em tarefas rastreáveis, tudo no ClickUp Docs

Identifique gargalos: Use o ClickUp Goals e o ClickUp Views para acompanhar o progresso em direção a uma meta específica, ver linhas do tempo e identificar gargalos que possam estar afetando seu fluxo de trabalho

Obtenha uma visão clara do progresso do projeto de marketing e identifique os gargalos com o ClickUp

Analise o progresso: Analise o progresso do projeto com o painel ágil do ClickUp e transforme-o em indicadores visuais para que cada membro da equipe fique atualizado sobre o status das tarefas

Transforme o progresso do projeto em indicadores visuais com o Dashboard flexível do ClickUp

Comece a usar os modelos: Maximize a eficiência da sua equipe de marketing com oModelo de operações da equipe de marketing do ClickUp. Os modelos prontos para uso e personalizáveis podem ajudá-lo a criar objetivos e resultados-chave (OKRs), apoiar o desenvolvimento da carreira dos membros da equipe, estabelecer processos de integração de funcionários e criar procedimentos operacionais padrão (SOPs).

Defina e acompanhe seus OKRs, projete uma Matriz de Carreira, configure Tarefas de Integração e crie SOPs com o Modelo de Operações da Equipe de Marketing do ClickUp

Se você estiver procurando mais recursos, o ClickUp tem vários modelos gratuitos modelos de pesquisa de mercado e modelos de plano de marketing na loja. Esses modelos personalizáveis facilitarão seu trabalho e o ajudarão a atingir seus KPIs de marketing mais rapidamente.

As vantagens e desvantagens de uma pilha de tecnologia de marketing

Uma pilha de tecnologia de marketing bem construída oferece várias vantagens:

Melhor experiência e satisfação do cliente: A pilha certa de MarTech ajuda a criar estratégias de marketing direcionadas que os clientes consideram relevantes, fornece interações personalizadas com base em dados e oferece suporte à integração com ferramentas de terceiros para proporcionar uma jornada tranquila ao cliente em todos os canais

A pilha certa de MarTech ajuda a criar estratégias de marketing direcionadas que os clientes consideram relevantes, fornece interações personalizadas com base em dados e oferece suporte à integração com ferramentas de terceiros para proporcionar uma jornada tranquila ao cliente em todos os canais Maior agilidade e inovação nos negócios: Com as novas tecnologias implementadas, sua empresa pode se adaptar rapidamente às mudanças no marketing. À medida que as ferramentas se tornam mais precisas em seus recursos analíticos, você pode tomar decisões rápidas e significativas e criar campanhas relevantes com base em dados precisos

Como toda coisa boa, a criação de uma pilha de tecnologia também tem algumas desvantagens:

Curva de aprendizado: Algumas ferramentas vêm com uma curva de aprendizado. Pode levar algum tempo para que as equipes não técnicas se acostumem com a nova pilha de tecnologia e a utilizem em todo o seu potencial

Algumas ferramentas vêm com uma curva de aprendizado. Pode levar algum tempo para que as equipes não técnicas se acostumem com a nova pilha de tecnologia e a utilizem em todo o seu potencial Custo inicial: A criação de uma pilha de tecnologia exige um alto custo inicial. Você também precisa arcar com os custos contínuos, como os custos de assinatura e licenciamento

Entretanto, essas desvantagens não são impeditivas. Trate-os como pequenos inconvenientes que você deve suportar para obter algo valioso em troca.

Adotando novas tecnologias com o ClickUp

A automação tornou-se uma parte vital das pilhas de MarTech atuais, embora não conhecêssemos suas possibilidades até alguns anos atrás. A integração de ferramentas de marketing com tecnologias emergentes, como a pesquisa por voz, também é uma adição relativamente nova. A tecnologia continuará a evoluir, e as empresas que mantiverem a mente aberta e permanecerem adaptáveis ficarão à frente da curva.

Claramente, o momento de se destacar com a tecnologia é agora! Você pode começar sua jornada de pilha MarTech com o ClickUp e construir a partir daí. A ferramenta se integra a mais de 1.000 ferramentas modernas, incluindo HubSpot, Zendesk, Salesforce, Loom, Zoom, Google Drive, Slack, GitHub, Amazon Alexa e muito mais. Você também pode criar integrações personalizadas com API do ClickUp .

Liste as ferramentas que você deseja, integre-as ao ClickUp e sua pilha de tecnologia estará pronta para uso. Você pode gerenciar seu fluxo de trabalho de marketing em uma única plataforma, sem perder tempo alternando entre aplicativos. Comece a usar o ClickUp e crie uma pilha de tecnologia de marketing vencedora!

FAQs

1. O que são pilhas de tecnologia de marketing?

As pilhas de tecnologia de marketing são uma combinação de ferramentas digitais que ajudam os profissionais de marketing a simplificar o processo de compreensão do comportamento do cliente, criação de campanhas de marketing e análise do impacto de seus esforços de marketing.

2. O que é uma pilha de tecnologia para um profissional de marketing digital?

Uma pilha de tecnologia para um profissional de marketing digital é um conjunto confiável de ferramentas que atendem aos diferentes componentes do marketing, incluindo CRM, automação de marketing, marketing por e-mail, SEO, criação de sites e gerenciamento de projetos de marketing.

Essas ferramentas simplificam os fluxos de trabalho diários de marketing, promovem a colaboração entre os membros da equipe e ajudam a medir os KPIs das campanhas de marketing.

3. O que é uma pilha de marketing com um exemplo?

Uma pilha de tecnologia de marketing é um cluster de software que ajuda você a gerenciar relacionamentos com clientes, projetar campanhas de marketing, acompanhar o desempenho das campanhas e tomar decisões orientadas por dados para aumentar os KPIs.

Aqui está um exemplo de pilha de tecnologia de marketing:

CRM: ClickUp

Automação de marketing: HubSpot

E-mail marketing: ClickUp/MailChimp

Gerenciamento de conteúdo: ClickUp/ WordPress

**Criador de sites: WordPress

SEO: Semrush/Ahrefs

Anúncios pagos: Google Ads

Visualização de dados: Google Data Studio

Experiência do cliente: Zendesk

**Gerenciamento de projetos de marketing: ClickUp