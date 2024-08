Etapas práticas para fazer uma mudança de carreira em qualquer idade

Mudar de carreira pode ser uma jornada empolgante para qualquer pessoa, independentemente da idade.

O desejo de mudar de carreira ou de emprego pode surgir de vários fatores, como insatisfação e falta de crescimento. Talvez você queira novos desafios ou melhor crescimento financeiro. Talvez você queira estudar no exterior, encontrar um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional ou considerar a possibilidade de trabalhar por conta própria.

A pesquisa recente da Harris Poll revelou que a maioria (52%) dos trabalhadores dos EUA já pensou em mudar de emprego, sendo que 44% planejam ativamente dar o salto!

Dito isso, fazer uma transição de carreira pode ser assustador. Mas saber que uma mudança é possível para você é o primeiro passo crucial para essa nova jornada. Portanto, se você estiver realmente querendo fazer uma mudança, é importante abordar o processo com cuidado.

Comece avaliando sua posição atual e identificando as razões por trás de seu desejo de mudar. Procure a orientação de um coach de carreira para definir suas metas profissionais e elaborar um plano de ação.

A pesquisa é essencial aqui. Explore minuciosamente suas opções de carreira, entenda as faixas salariais e examine as principais empresas que apoiam um bom equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Depois de restringir suas opções, defina sua nova carreira.

Em seguida, explore novas descrições de cargos, candidate-se a empregos que lhe interessem e conte com seu sistema de apoio para manter-se motivado durante toda a jornada!

Agora que você sabe o que uma transição de carreira pode envolver, vamos equipá-lo com os recursos e as ferramentas certas para garantir seu sucesso.

Quando fazer uma mudança de carreira

Não existe uma única "melhor idade" para mudar de carreira!

Se você optar por uma mudança de carreira no início da carreira, por exemplo, aos 20 ou 30 anos, provavelmente terá menos responsabilidades financeiras e mais flexibilidade para se adaptar a uma nova carreira. Você pode usar o tempo extra para ganhar experiência e construir mais patrimônio em seu novo campo.

Mas quando você chega aos 40 ou 50 anos, mudar de carreira significa que você já tem uma grande experiência e habilidades. Isso o torna um ativo valioso para possíveis empregadores. Você também pode entender melhor seus valores e objetivos, o que leva a uma transição mais focada.

Visualize, planeje e acompanhe sua nova trajetória de carreira com o modelo de trajetória de carreira do ClickUp

Independentemente de sua idade, você pode usar o Modelo de trilha de carreira do ClickUp para traçar seu caminho para uma nova jornada profissional. Visualize onde você está em sua carreira atual, defina suas metas, planeje seu próximo passo na carreira com novos objetivos, estabeleça marcos alcançáveis e acompanhe sua jornada de transformação de carreira.

Mas antes de fazer isso, reserve um momento para considerar como isso pode afetar sua vida pessoal e hábitos de trabalho . Faça uma lista das motivações que o impulsionam e crie um plano concreto para se sentir confiante em sua capacidade de dar o primeiro passo à frente.

Faça um inventário de sua renda e despesas atuais - leve em conta as possíveis mudanças na renda que podem ocorrer durante essa transição. Além disso, não se esqueça de estimar os custos de aprimoramento de suas habilidades, como taxas de cursos.

Além disso, tenha uma conversa aberta com seus familiares para discutir as preocupações deles. Comece a explorar possíveis soluções e busque o apoio deles durante essa fase. Seja realista sobre como uma nova direção de carreira pode afetar seu equilíbrio entre vida pessoal e profissional, compromissos com a família e possíveis necessidades de realocação.

Conversar com um conselheiro de carreira pode ser útil durante esse processo, pois ele pode orientá-lo na avaliação de suas habilidades, na exploração de opções de carreira e na compreensão do impacto dessa transição em sua vida pessoal. Você também pode ouvir podcasts motivacionais para obter mais inspiração.

Como se preparar para uma grande mudança de carreira

Embarcar em uma nova carreira pode ser ao mesmo tempo emocionante e intimidador.

Mas é a sua chance de traçar um novo caminho, seja para seguir uma paixão ou para se libertar do emprego atual que não o entusiasma mais.

Antes de mergulhar de cabeça, dedicar um tempo para se preparar completamente fará toda a diferença. Isso aumentará suas chances de sucesso e minimizará os obstáculos ao longo do caminho!

Este roteiro o guiará pelas etapas essenciais para garantir que sua transição de carreira seja a mais tranquila e gratificante possível. Vamos lá!

Faça uma autoavaliação para conhecer a si mesmo

O que funciona e o que não funciona: Avalie as responsabilidades do seu trabalho atual e identifique os aspectos que você gosta e os que o deixam insatisfeito. Estabeleça as bases para abraçar um novo trabalho diurno que se alinhe com suas preferências

Avalie as responsabilidades do seu trabalho atual e identifique os aspectos que você gosta e os que o deixam insatisfeito. Estabeleça as bases para abraçar um novo trabalho diurno que se alinhe com suas preferências Alinhamento de valores: Determine o que realmente importa para você em uma carreira. Avalie o que você prioriza mais - umestilo de trabalho individualizadoliberdade criativa, segurança financeira ou um forte senso de propósito. Certifique-se de que sua nova direção reflita seus valores fundamentais para obter satisfação a longo prazo

Determine o que realmente importa para você em uma carreira. Avalie o que você prioriza mais - umestilo de trabalho individualizadoliberdade criativa, segurança financeira ou um forte senso de propósito. Certifique-se de que sua nova direção reflita seus valores fundamentais para obter satisfação a longo prazo Pontos fortes, pontos fracos e lacunas de habilidades: Analise suas habilidades atuais e identifique as áreas de melhoria. Desenvolva as habilidades necessárias para a próxima função e crie um plano para preencher as lacunas de conhecimento por meio de cursos on-line, campos de treinamento ou certificações

Faça da pesquisa sua melhor amiga

Pesquisa de função: Conheça os detalhes de sua carreira desejada. Pesquise descrições de cargos relevantes e converse com profissionais do setor de sua preferência para obter mais informações sobre a natureza das diferentes funções disponíveis

Conheça os detalhes de sua carreira desejada. Pesquise descrições de cargos relevantes e converse com profissionais do setor de sua preferência para obter mais informações sobre a natureza das diferentes funções disponíveis Compreensão do setor: Amplie seu foco e pesquise o setor minuciosamente. Entenda suas tendências atuais, seu potencial de crescimento e seus possíveis desafios

Amplie seu foco e pesquise o setor minuciosamente. Entenda suas tendências atuais, seu potencial de crescimento e seus possíveis desafios Desafios: Toda carreira tem suas vantagens e desvantagens. Busque informações honestas sobre os desafios associados à sua função-alvo. Converse com as pessoas que já estão na área para entender as expectativas com relação ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional e às faixas salariais

Crie um plano de ação

Estabeleça metas SMART: Defina claramente suas metas e torne-as específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado (SMART)

Defina claramente suas metas e torne-as específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado (SMART) Etapas de ação: Divida suas metas em etapas menores e acionáveis para ter um roteiro claro para se manter motivado e concentrado

Para aprofundar esse último ponto, vamos entender as etapas que você pode seguir para fazer uma transição de carreira bem-sucedida.

Etapas práticas para fazer uma mudança de carreira bem-sucedida

Durante sua pesquisa, é hora de reunir o que você aprendeu em um plano de ação.

1. Faça contatos e ganhe experiência no novo campo

Embora expandir suas habilidades atuais seja essencial, sair da sua zona de conforto para criar novas conexões e ganhar experiência no campo desejado pode ser benéfico.

Isso amplia seu conhecimento e permite que você crie uma rede de profissionais que podem oferecer orientação e suporte e conectá-lo ao grupo certo de gerentes de contratação.

Pesquise o maior número possível de cargos em aberto na Ambition Box ou no Glassdoor para verificar as classificações da empresa, as avaliações dos funcionários, os salários oferecidos e muito mais.

Use o Software de gerenciamento de projetos pessoais ClickUp para realizar buscas de emprego, pesquisar funções, redigir currículos e cartas de apresentação, controlar o tempo e monitorar o progresso da contratação.

Com essa plataforma, você planeja e prioriza seu dia, mantém-se no caminho certo para atingir suas metas, organiza e gerencia sua carga de trabalho, define lembretes e automatiza rotinas.

Use o Software de Gerenciamento de Projetos Pessoais do ClickUp para gerenciar projetos em um único lugar

Aproveite Tarefas do ClickUp para alinhar seu fluxo de trabalho com as metas que deseja alcançar. Divida seus objetivos maiores em metas menores que sejam mais fáceis de acompanhar e gerenciar.

Com o software de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você pode facilmente agrupar suas tarefas por dia, semana, mês ou ano e atribuir uma duração e uma data de vencimento a cada uma delas.

Organize suas tarefas no ClickUp para obter uma representação visual clara de seu trabalho Painéis do ClickUp permite que você crie exibições personalizadas de sua busca de emprego, veja suas métricas de aprimoramento e o total de solicitações de emprego e revise o status da solicitação. Você pode ajustar ainda mais suas cargas de trabalho e incluir notas para acrescentar mais informações.

Crie o centro de controle de missão perfeito para qualquer projeto com os ClickUp Dashboards

1000+ Integrações do ClickUp como Stripe, Slack, Google Suite e Microsoft também estão disponíveis. Você pode visualizar pagamentos enquanto trabalha como freelancer, agendar chamadas de pitching, rastrear e enviar e-mails e monitorar o tempo gasto em tarefas.

Personalize mais de 100 Automação do ClickUp para definir lembretes para suas entrevistas, e-mails de acompanhamento para recrutadores e lembretes de faturas enquanto você trabalha como freelancer.

Acompanhe e gerencie o progresso de todos os novos pedidos de emprego em um só lugar com o ClickUp Job Search Template

Quando você se candidata a vários empregos, pode acompanhar e gerenciar facilmente suas candidaturas com o Modelo de busca de emprego do ClickUp :

Crie uma lista de possíveis empregadores que se encaixem em suas metas de trabalho

Capture ofertas de emprego de várias fontes em um só lugar

Organizar todo o processo de candidatura e as tarefas de acompanhamento

Acompanhe os contatos e as conversas com recrutadores e gerentes de contratação

Simplifique sua busca de emprego e seu pipeline de recrutamento em um só lugar com o modelo de busca de emprego do ClickUp

Como alternativa, você pode usar outro Modelo de busca de emprego do ClickUp que organiza todo o seu processo de solicitação de emprego, como

Acompanhamento de suas candidaturas a emprego

Agrupar seus currículos e cartas de apresentação em um só lugar

Organização dos detalhes de contato dos seus recrutadores

Oferecer uma visão coletiva das classificações da Ambition Box ou do Glassdoor para cada vaga

Acompanhamento de faixas salariais, acompanhamento e feedback de suas candidaturas

2. Elabore um currículo de mudança de carreira e uma carta de apresentação

Ao fazer uma mudança de carreira, você deve ler muitas descrições de cargos para aumentar suas chances de ser contratado.

Uma maneira ideal de ser pré-selecionado para entrevistas é identificar as palavras-chave populares nessas descrições e adicioná-las ao seu currículo. Esse processo destaca seu currículo quando um recrutador em potencial (ou um sistema de rastreamento de candidatos) o examina em busca das palavras-chave relevantes.

Um formato de currículo baseado em habilidades destaca as habilidades relevantes de suas experiências anteriores, tornando-o ideal para iniciar uma mudança de carreira.

Use os recursos avançados de formatação do ClickUp Docs para adicionar imagens de capa, experimentar fontes diferentes e editar seu currículo para obter uma aparência refinada e profissional

Você pode usar Documentos do ClickUp para elaborar currículos e cartas de apresentação, editar com opções de formatação avançadas, compartilhar os documentos com recrutadores e mentores e fazer revisões com base no feedback recebido. Você também pode usar gráficos e tabelas para representar visualmente os resultados de seu trabalho e as principais métricas que destacam seu impacto (por exemplo, "Aumento da eficiência do processo em 20%").

Crie uma proposta de trabalho atraente de forma rápida e fácil com o modelo de proposta de trabalho do ClickUp

O modelo de proposta de emprego do ClickUp pode ajudá-lo a delinear seus detalhes pessoais, serviços, qualificações e realizações relevantes quando combinado com o Docs. Você pode demonstrar o valor de suas habilidades com métricas e garantir profissionalismo e consistência em seus currículos.

Além disso, você pode criar uma lista de tarefas dedicada no ClickUp Docs para gerenciar o progresso da sua busca de emprego, acompanhar as candidaturas e definir prazos para etapas importantes.

3. Utilize plataformas como o LinkedIn para acelerar sua transição

A mídia social pode ser uma ferramenta poderosa para acelerar sua mudança de carreira, ajudando-o a aumentar sua visibilidade, criar conexões e mostrar sua experiência em seu novo campo.

Certifique-se de que seus perfis profissionais de mídia social se concentrem em sua objetivos profissionais . Considere a possibilidade de criar um novo perfil especificamente para sua área desejada.

Inclua hashtags relevantes, como #jobsearch ou #opentowork, em seu perfil e em suas postagens. Isso atrairá os recrutadores para o seu perfil e o ajudará a se destacar no mercado de trabalho.

Você também pode considerar seguir especialistas, líderes de pensamento e empresas do LinkedIn para se envolver com o conteúdo deles e participar de discussões.

Você pode até mesmo escrever postagens em blogs, criar infográficos ou gravar vídeos curtos para o LinkedIn ou YouTube para compartilhar sua perspectiva e conhecimento exclusivos.

Gerencie, acompanhe e programe a publicação de conteúdo em várias plataformas de mídia social com o ClickUp Social Media Post Template

O modelo Modelo de postagem de mídia social do ClickUp é muito útil se você deseja agendar publicações em plataformas de mídia social. Esse modelo garante a consistência visual e de conteúdo e ajuda a reunir todos os gráficos e conteúdo em um só lugar.

4. Entenda os benefícios e os possíveis desafios de uma mudança de carreira

Como você avalia se uma mudança de carreira é a melhor opção em um determinado momento? Considere os benefícios e os desafios de uma transição de carreira e tome a decisão adequada.

Vamos nos aprofundar nos benefícios das transições de carreira:

Aumento da satisfação e felicidade no trabalho: Seguir uma paixão como uma carreira que se alinha com seus valores e habilidades pode levar a uma maior realização em sua vida profissional

Seguir uma paixão como uma carreira que se alinha com seus valores e habilidades pode levar a uma maior realização em sua vida profissional Melhores oportunidades de aprendizado: Sair de sua zona de conforto abre portas para novos conhecimentos e experiências

Sair de sua zona de conforto abre portas para novos conhecimentos e experiências Potencial de ganho aprimorado: Você pode desfrutar de pacotes salariais mais altos ou de melhores pacotes de benefícios no trabalho, melhorando sua segurança financeira

Você pode desfrutar de pacotes salariais mais altos ou de melhores pacotes de benefícios no trabalho, melhorando sua segurança financeira Melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional: Algumas carreiras oferecem horários mais flexíveis ou opções de trabalho remoto, abrindo caminho para um melhor equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal

Algumas carreiras oferecem horários mais flexíveis ou opções de trabalho remoto, abrindo caminho para um melhor equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal Aumento da confiança e da autoestima: A mudança de carreira bem-sucedida pode aumentar sua confiança e autoconfiança, capacitando-o a assumir novos desafios

Monitore seu trabalho diário e acompanhe o progresso em vários formatos com o ClickUp Views

E se você estiver procurando um parceiro em sua jornada de transição de carreira, o ClickUp sempre estará ao seu lado. 15+ Visualizações do ClickUp permitem que você gerencie suas tarefas diárias, acompanhe o progresso dos trabalhos aos quais se candidatou, gerencie seus cursos de aperfeiçoamento profissional com recursos de controle de tempo e obtenha relatórios de produtividade do seu dia - apresentados de uma forma fácil de digerir.

Agora que você conhece os benefícios de uma mudança de carreira, aqui estão alguns desafios em potencial que podem surgir em seu caminho:

Incerteza e risco: Deixar uma função familiar pode ser inquietante, pois você pode passar por um período de instabilidade financeira ou incerteza quanto ao sucesso em sua nova carreira

Deixar uma função familiar pode ser inquietante, pois você pode passar por um período de instabilidade financeira ou incerteza quanto ao sucesso em sua nova carreira Lacunas de habilidades e necessidades de treinamento: Talvez você precise aprimorar seus talentos usandosoftware de gerenciamento de habilidades ou obtendo certificações para se tornar mais qualificado

Talvez você precise aprimorar seus talentos usandosoftware de gerenciamento de habilidades ou obtendo certificações para se tornar mais qualificado Recomeço: Talvez seja necessário dar um passo atrás em termos de senioridade ou salário ao iniciar uma nova carreira, especialmente ao entrar em um novo setor

Talvez seja necessário dar um passo atrás em termos de senioridade ou salário ao iniciar uma nova carreira, especialmente ao entrar em um novo setor Rede de contatos e construção de credibilidade: Construir uma rede de contatos e estabelecer-se em um novo campo pode exigir mais tempo e esforço

Construir uma rede de contatos e estabelecer-se em um novo campo pode exigir mais tempo e esforço Discriminação por idade: Alguns setores podem preferir contratar candidatos mais jovens para trazer novos talentos para suas organizações

Fique tranquilo, listamos esses desafios não para deixá-lo desanimado, mas para mostrar o quadro real. Você pode usá-los como trampolins para construir uma nova vida!

Superando obstáculos na transição de carreira

A transição de carreira pode ser um momento empolgante para o crescimento, mas também vem com obstáculos a serem superados. Aqui estão algumas estratégias para ajudá-lo a superar esses obstáculos e sair do outro lado com uma nova carreira gratificante:

1. Construir uma mentalidade positiva

Quando você é forte, motivado e apaixonado por mudar de carreira, nada pode impedi-lo de realizar seus sonhos.

Abrace o desafio: Veja os desafios como oportunidades de aprender e crescer. Mantenha uma mentalidade positiva para permanecer motivado durante os contratempos

Veja os desafios como oportunidades de aprender e crescer. Mantenha uma mentalidade positiva para permanecer motivado durante os contratempos Concentre-se em seu "porquê": Lembre-se dos motivos que o levaram a mudar de carreira. Mantenha a visão de suas metas e aspirações para perseverar nos desafios

Lembre-se dos motivos que o levaram a mudar de carreira. Mantenha a visão de suas metas e aspirações para perseverar nos desafios Comemore as pequenas vitórias: Reconheça e comemore seu progresso, não importa quão pequeno seja. Conclua um curso, participe de um evento do setor ou entre em contato com coaches profissionais de carreira para se sentir inspirado

2. Desenvolver novas habilidades e conhecimentos

O aprendizado de novas habilidades pode facilitar significativamente a transição e a entrada em uma nova carreira.

Requalificação e requalificação: Preencha as lacunas em suas habilidades e conhecimentos que sejam relevantes para a carreira desejada

Preencha as lacunas em suas habilidades e conhecimentos que sejam relevantes para a carreira desejada Busque orientação: Conecte-se com um mentor que possa fornecer orientação, compartilhar percepções do setor e oferecer apoio durante a transição

Conecte-se com um mentor que possa fornecer orientação, compartilhar percepções do setor e oferecer apoio durante a transição Voluntário ou freelancer: Seja voluntário em empresas ou freelancer em projetos que ofereçam experiência prática para seu futuro emprego, especialmente se você for um jovem profissional

3. Trabalho em rede e aumento da visibilidade

Expandir sua rede profissional e estabelecer uma forte presença on-line pode fazer com que você se destaque para os recrutadores e levar a recomendações positivas.

Rede estratégica: Conecte-se com profissionais em plataformas como o LinkedIn. Participe de eventos do setor, participe de comunidades on-line e crie relacionamentos significativos

Conecte-se com profissionais em plataformas como o LinkedIn. Participe de eventos do setor, participe de comunidades on-line e crie relacionamentos significativos Utilize a mídia social: Aproveite as plataformas de mídia social, como o Twitter, para mostrar sua experiência, compartilhar notícias do setor e se conectar com possíveis empregadores

Aproveite as plataformas de mídia social, como o Twitter, para mostrar sua experiência, compartilhar notícias do setor e se conectar com possíveis empregadores Informe sua rede de contatos: Informe sua rede de contatos existente sobre sua mudança de carreira e solicite entrevistas informativas ou apresentações a profissionais relevantes

4. Planejamento financeiro e aspectos práticos

Tome decisões financeiras sólidas para se manter durante essa fase de transição.

Crie um orçamento: Desenvolva um orçamento realista que leve em conta possíveis lacunas de renda ou despesas relacionadas à aquisição de novas habilidades

Desenvolva um orçamento realista que leve em conta possíveis lacunas de renda ou despesas relacionadas à aquisição de novas habilidades Explore recursos financeiros: Pesquise bolsas de estudo, subsídios ou programas de ajuda financeira que possam ajudar a compensar os custos de treinamento ou educação

Pesquise bolsas de estudo, subsídios ou programas de ajuda financeira que possam ajudar a compensar os custos de treinamento ou educação Considere uma atividade secundária: Faça uma atividade secundária temporária para ajudar a complementar sua renda durante o período de transição

Uma transição de carreira bem-sucedida geralmente é uma maratona, não uma corrida de velocidade!

Você pode atingir facilmente suas metas de longo prazo se encarar os desafios com uma mentalidade positiva, um plano de carreira estratégico e um compromisso com o aprendizado contínuo.

Alcance suas novas metas de carreira com o ClickUp

Você já viu como fazer uma mudança de carreira. Pode não ser fácil, mas com a preparação certa, uma rede de apoio e um pouco de coragem, você pode superar os obstáculos e sair vitorioso do outro lado.

Use o ClickUp, um aplicativo de última geração software de gerenciamento de projetos para planejar suas metas de carreira. Essa ferramenta monitora o progresso com análises em tempo real e um sistema pré-construído modelos de mapas de carreira . Você não precisa procurar em outro lugar quando pode criar ótimos currículos e cartas de apresentação com o ClickUp! Registre-se no ClickUp hoje mesmo e aborde sua transição de carreira com confiança e comprometimento!

FAQs comuns

1. Como posso mudar minha carreira sem experiência?

Identifique as habilidades relevantes necessárias em um novo emprego. Comece pesquisando a empresa em que deseja trabalhar e seu setor. Adquira conhecimento por meio de cursos de treinamento e networking para destacar as habilidades transferíveis em seus currículos e entrevistas.

2. Como faço para mudar drasticamente minha carreira?

Faça um inventário de suas habilidades e pesquise os campos desejados. Participe de redes off-line e de mídia social para criar conexões que possam ajudá-lo com indicações. Elabore um bom currículo e uma carta de apresentação que destaquem seus conhecimentos e habilidades. Candidate-se a várias vagas abertas para aumentar suas chances de ser contratado.

3. Como faço para iniciar uma mudança completa de carreira?

Reflita sobre seu "porquê" e elabore um plano de ação. Pesquise e defina caminhos de carreira. Atualize seu currículo e escreva uma carta de apresentação convincente que mostre suas habilidades transferíveis e sua paixão. Programe um tempo dedicado às atividades de busca de emprego. Seja paciente e cultive fortes habilidades de negociação.