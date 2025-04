11 melhores geradores de scripts de IA para 2025

O bloqueio do escritor é real. Seja você um criador de conteúdo, profissional de marketing ou produtor de vídeo, provavelmente já enfrentou a dificuldade de olhar para uma tela vazia, procurando as palavras perfeitas.

Deixe o gerador de scripts de IA entrar em ação. 🤖

Essas ferramentas inteligentes eliminam a dor de cabeça da criação de roteiros, transformando suas ideias em conteúdo polido e pronto para uso em segundos. A IA faz todo o trabalho pesado para que você possa se concentrar no que importa - conectar-se com seu público.

Abaixo, reunimos os principais (e nossos favoritos) roteiristas de IA que serão tendência em 2024 e que vieram para ficar. Mas, primeiro, vamos explorar como escolher a melhor ferramenta de IA para você.

Resumo de 60 segundos

1. ClickUp: Melhor para geração de conteúdo de IA e gerenciamento integrado de projetos

Rytr: Melhor para a criação rápida de conteúdo de formato curto alimentado por IA

3. Squibler: Melhor para escrever projetos de formato longo usando assistência de IA

Writecream: Melhor para criação e divulgação de multimídia orientada por IA Copy.ai: Melhor para automatizar a criação de conteúdo e dimensionar a produção com IA

6. Invideo AI: Melhor para a criação de vídeos rápidos e de alta qualidade usando IA

7. ChatGPT: O melhor para brainstorming orientado por IA e esboço de conteúdo

8. Jasper AI: Melhor para simplificar fluxos de trabalho de marketing com conteúdo de IA

Writesonic: Melhor para criação de conteúdo de IA versátil e com vários recursos **Simplified:Melhor para colaborar e gerenciar projetos de conteúdo de IA

11. ContentBot: Melhor para automação de fluxo de trabalho de conteúdo de ponta a ponta com IA

O que você deve procurar em um gerador de scripts de IA?

Nem todos Ferramentas de criação de conteúdo com IA não são iguais, e encontrar a ferramenta certa pode ser decisivo para seu fluxo de trabalho. Aqui estão os recursos a serem considerados:

Facilidade de uso: Escolha um script writer de IA que tenha uma interface intuitiva, permitindo que você comece rapidamente sem uma curva de aprendizado acentuada

Escolha um script writer de IA que tenha uma interface intuitiva, permitindo que você comece rapidamente sem uma curva de aprendizado acentuada Opções de tom e estilo : Encontre uma ferramenta que permita flexibilidade no tom, seja ele profissional, coloquial ou narrativo, para corresponder ao objetivo do seu conteúdo

: Encontre uma ferramenta que permita flexibilidade no tom, seja ele profissional, coloquial ou narrativo, para corresponder ao objetivo do seu conteúdo Incentivadores de criatividade : Opte por uma ferramenta que estimule a inspiração com ganchos, slogans ou ideias para impulsionar seu processo criativo

: Opte por uma ferramenta que estimule a inspiração com ganchos, slogans ou ideias para impulsionar seu processo criativo Compatibilidade de formato : Escolha uma ferramenta que se adapte ao seu meio , quer esteja escrevendo roteiros de vídeo atraentes, apresentações ou publicações em mídias sociais

: Escolha uma ferramenta que se adapte ao seu meio quer esteja escrevendo roteiros de vídeo atraentes, apresentações ou publicações em mídias sociais Qualidade de saída : Selecione uma ferramenta que produza scripts claros e bem estruturados que precisem de um mínimo de edição

: Selecione uma ferramenta que produza scripts claros e bem estruturados que precisem de um mínimo de edição Recursos de integração: Procure uma ferramenta que se integre à sua mídia favoritaferramentas de produtividadeeconomizando ainda mais tempo

Procure uma ferramenta que se integre à sua mídia favoritaferramentas de produtividadeeconomizando ainda mais tempo Acessibilidade: Encontre uma ferramenta que caiba em seu orçamento (algumas ferramentas oferecem ótimas funcionalidades sem gastar muito)

Os 11 melhores geradores de scripts de IA

Explore essas melhores ferramentas de IA para roteiristas para eliminar o estresse da escrita e estimular sua criatividade.

1. ClickUp (melhor para geração de conteúdo de IA e gerenciamento de projetos integrado)

Aproveite ao máximo a ferramenta de IA de rede neural do ClickUp, ClickUp Brain, para atender rapidamente às suas necessidades de conteúdo ClickUp reúne a criação de scripts e o gerenciamento de projetos em um único pacote. Com a rede neural de Cérebro ClickUp com o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, você pode extrair rapidamente insights e gerar scripts para acelerar o fluxo de trabalho do seu projeto.

Quer esteja escrevendo um roteiro de vídeo, um briefing de marketing ou um resumo de relatório, essa ferramenta de IA simplifica todo o processo, desde a concepção até as edições finais.

O que também diferencia o ClickUp é sua ênfase na colaboração em tempo real.

Edite, comente e refine os scripts gerados pela IA instantaneamente com sua equipe em Documentos do ClickUp . Com formatação de texto avançada e colaboração em tempo real, você pode trabalhar em ideias com sua equipe e conectá-las a tarefas e fluxos de trabalho para obter contexto adicional. O script mais atraente as ideias podem ser convertidas em tarefas e atribuídas a membros relevantes da equipe para aumentar a responsabilidade dentro das equipes.

Basta clicar com o botão direito do mouse na página para dizer "write with AI " e ver a mágica acontecer. Você também pode selecionar o texto e pedir à IA para expandir, encurtar ou resumir o texto de acordo com suas necessidades.

Torne o trabalho colaborativo e divertido com o ClickUp Docs

Com o gerenciamento de tarefas integrado por meio da atribuição de funções e da definição de prazos, o monitoramento do progresso é mais fácil do que nunca, tudo no mesmo espaço de trabalho. Você pode até automatizar os fluxos de trabalho com o Automações do ClickUp .

Se você precisar de um pouco de estrutura para começar, o Modelo de script de podcast do ClickUp ajuda a organizar o fluxo do seu programa e a manter o envolvimento. Desde o brainstorming de novas ideias sobre Quadros brancos ClickUp para elaborar esboços no ClickUp Docs, o modelo tem tudo o que você precisa para produzir um ótimo show.

Além disso, o Modelo de redação de conteúdo do ClickUp estabelece uma estrutura clara para a criação de artigos bem organizados e fáceis de ler. Com esse modelo, você também pode garantir que seu conteúdo seja otimizado para mecanismos de pesquisa para manter o fluxo de tráfego orgânico.

Aqui está uma amostra do ClickUp Brain em ação.

Resuma instantaneamente longas conversas de equipe e cole os insights em um documento acessível no espaço de trabalho unificado do ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Prompts de IA específicos da função: Gere rascunhos de alta qualidade rapidamente com o recurso deSolicitações de IA para redaçãoadaptados a diferentes necessidades de conteúdo

Gere rascunhos de alta qualidade rapidamente com o recurso deSolicitações de IA para redaçãoadaptados a diferentes necessidades de conteúdo Transcrição de áudio e vídeo : Converta gravações em texto editável e pesquisável, facilitando a extração de detalhes importantes e incorporando-os ao seu conteúdo

: Converta gravações em texto editável e pesquisável, facilitando a extração de detalhes importantes e incorporando-os ao seu conteúdo Biblioteca de modelos de script : Use modelos pré-construídos de layouts comomodelos de podcast que ajudam a escrever um script de vídeo automaticamente e muito mais

: Use modelos pré-construídos de layouts comomodelos de podcast que ajudam a escrever um script de vídeo automaticamente e muito mais Centro de integrações de ferramentas : Conecte-se a mais de 1.000 aplicativos, como o Grammarly para edição, o Figma para design e o Google Drive para armazenamento, para gerenciar todas as tarefas em um só lugar

: Conecte-se a mais de 1.000 aplicativos, como o Grammarly para edição, o Figma para design e o Google Drive para armazenamento, para gerenciar todas as tarefas em um só lugar Comunicação em equipe integrada: Use Bate-papo do ClickUp para discutir scripts, fazer brainstorming de ideias e alinhar-se com sua equipe sem mudar de plataforma

Limitações do ClickUp

O espaço de trabalho rico em recursos pode ser um pouco complicado de dominar no início

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por usuário por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

2. Rytr (melhor para criar conteúdo rápido de formato curto alimentado por IA)

via Retrato O Rytr é um assistente de redação com tecnologia de IA, perfeito para gerar rapidamente scripts para conteúdo de formato curto, como CTAs (chamadas para ação), SMS e legendas de IA. É ideal para profissionais de marketing, gerentes de mídia social e proprietários de pequenas empresas que precisam produzir conteúdo rapidamente sem sacrificar a criatividade.

Melhores recursos do Rytr

Personalização de tom e estilo : Defina o tom e o estilo de seu conteúdo usando tons de voz incorporados - formal, casual ou amigável - para corresponder às preferências de seu público-alvo

: Defina o tom e o estilo de seu conteúdo usando tons de voz incorporados - formal, casual ou amigável - para corresponder às preferências de seu público-alvo Verificador de plágio: garanta a originalidade do seu conteúdo , uma necessidade para os criadores de conteúdo que desejam evitar a duplicação não intencional

, uma necessidade para os criadores de conteúdo que desejam evitar a duplicação não intencional Sugestões de SEO da IA: Aumente a visibilidade do conteúdo nos mecanismos de pesquisa com dicas de SEO baseadas em IA e opções de integração de palavras-chave

Limitações do Rytr

O resultado pode não ter profundidade ou precisão, especialmente quando se trata de tópicos mais complexos ou de nicho

Oferece suporte mínimo para rich text (não é possível destacar nenhuma parte do texto), e o limite de caracteres por mês é comparativamente baixo

Preços do Rytr

Plano gratuito

Ilimitado : uS$ 9/mês por usuário

: uS$ 9/mês por usuário Premium: $29/mês por usuário

Rytr avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 800 avaliações)

3. Squibler (melhor para escrever projetos de formato longo usando assistência de IA)

via Esquilo O Squibler é uma ferramenta criada para projetos de redação mais longos e criativos, como romances, roteiros e histórias curtas. Autores, roteiristas e aspirantes a romancistas que buscam uma abordagem estruturada para a criação de conteúdo longo acharão essa ferramenta útil para organizar e manter o foco durante seus projetos.

melhores recursos do #### Squibler

Formato de tela dividida: Trabalhe em várias seções do seu manuscrito simultaneamente usando a visualização de tela dividida

Trabalhe em várias seções do seu manuscrito simultaneamente usando a visualização de tela dividida Organização do quadro de cortiça: Organize suas ideias com um quadro de cortiça que permite mover e conectar facilmente os elementos da história

Organize suas ideias com um quadro de cortiça que permite mover e conectar facilmente os elementos da história Histórico de versões incorporado: Acompanhe facilmente as alterações e revisões comcontrole automático de versões de documentos Limitações do Squibler

Os modelos disponíveis são restritivos para projetos altamente criativos ou de nicho

O suporte a idiomas para escritores que não falam inglês não é especificado

Preços do Squibler

Squibler Limited : Gratuito

: Gratuito Squibler Pro: uS$ 29/mês por usuário

4. Writecream (melhor para criação e divulgação de multimídia orientada por IA)

via Fluxo de escrita O Writecream gera conteúdo de texto e multimídia, o que o torna adequado para a criação de textos de anúncios, publicações em blogs e locuções de podcasts. Ele também é perfeito para profissionais de marketing digital, criadores de conteúdo e empreendedores, ajudando na criação rápida de rascunhos. Além disso, ele auxilia na elaboração de mensagens de contato personalizadas, incluindo e-mails frios e apresentações no LinkedIn.

Melhores recursos do Writecream

Modo de comando: Acelere a geração de conteúdo com comandos fáceis de usar para um controle preciso dos resultados

Acelere a geração de conteúdo com comandos fáceis de usar para um controle preciso dos resultados Geração de imagens: Crie imagens geradas por IA para complementar seu conteúdo baseado em texto

Crie imagens geradas por IA para complementar seu conteúdo baseado em texto Locução de vídeo do YouTube: Converta artigos de blog em conteúdo de áudio com opções de voz incorporadas

Limitações do Writecream

Para a paráfrase, ele permite apenas 2000 caracteres de cada vez

Os resultados às vezes são medíocres e exigem edição adicional

Preços do Writecream

Gratuito para sempre

Ilimitado: uS$ 9/mês por usuário

Writecream avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

4,7/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

5. Copy.ai (melhor para automatizar a criação de conteúdo e dimensionar a produção com IA)

via Copy.ai Entre suas muitas funcionalidades, o Copy.ai facilita a criação de conteúdo por meio da automatização de tarefas, como escrever conteúdo otimizado para SEO, transformar entrevistas em artigos e reaproveitar transcrições em narrativas refinadas. É ideal para empresas que desejam criar material de alta qualidade rapidamente e em escala, mantendo uma voz consistente da marca.

Melhores recursos do Copy.ai

Acesso à API e execuções de fluxo de trabalho em massa: Automatizar a criação de conteúdo por meio de uma integração suave com a API, ideal para lidar com grandes volumes de cópias

Automatizar a criação de conteúdo por meio de uma integração suave com a API, ideal para lidar com grandes volumes de cópias LLMs atualizados: Use modelos atualizados de aprendizado de idiomas para gerar conteúdo dinâmico que se adapte a vários tópicos e setores

Use modelos atualizados de aprendizado de idiomas para gerar conteúdo dinâmico que se adapte a vários tópicos e setores Fluxos de trabalho de marketing e vendas: Escreva rapidamente scripts com conteúdo direcionado usando fluxos de trabalho predefinidos

Limitações do Copy.ai

A ferramenta não possui verificação de fatos e citações de fontes para o conteúdo gerado

Ela tende a repetir o conteúdo, especialmente ao gerar vários artigos sobre tópicos semelhantes

Preços da Copy.ai

Autoatendimento (melhor para pessoas físicas) * Gratuito * Inicial : uS$ 49/mês por usuário * Avançado: US$ 249/mês por equipe de cinco membros

Gratuito Inicial Avançado: US$ 249/mês por equipe de cinco membros White Glove (melhor para organizações): Preços personalizados

Copy.ai avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 180 avaliações)

4,7/5 (mais de 180 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

6. Invideo AI (melhor para criação de vídeos rápidos e de alta qualidade usando IA)

via IA da Invideo O Invideo AI simplifica a produção de vídeos ao automatizar tarefas importantes, como a criação de scripts, a obtenção de mídia e a adição de dublagens. Esse gerador de scripts de vídeo com IA é perfeito para profissionais de marketing de vídeo, criadores do YouTube e empresas que produzem conteúdo promocional. Ele ajuda você a criar rapidamente vídeos profissionais sem precisar de nenhum conhecimento técnico.

Melhores recursos do Invideo AI

Mídia de estoque acessível: Explore uma biblioteca de imagens , vídeos e músicas de estoque (incluindo mídia do iStock) para aprimorar seu conteúdo de vídeo

Explore uma biblioteca de imagens vídeos e músicas de estoque (incluindo mídia do iStock) para aprimorar seu conteúdo de vídeo Modelos de vídeo incorporados: Escolha entre uma variedade de modelos (de vídeos explicativos a demonstrações de produtos) para acelerar o processo de criação de vídeos

Escolha entre uma variedade de modelos (de vídeos explicativos a demonstrações de produtos) para acelerar o processo de criação de vídeos Locuções realistas com IA: Crie dublagens realistas em vários idiomas, com a capacidade adicional de criar clones de voz personalizados

Limitações do Invideo AI

O editor não é otimizado para navegadores, e pode haver atrasos

Ele não tem a capacidade de controlar a entonação e a velocidade da fala, portanto, não consegue produzir qualidades de fala reais semelhantes às humanas

Preços do Invideo AI

Gratuito

Plus: US$ 35/mês por usuário

US$ 35/mês por usuário Máximo: $60/mês por usuário

$60/mês por usuário Gerativo: US$ 120/mês por usuário

Invideo AI avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

4,5/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

7. ChatGPT (melhor para brainstorming orientado por IA e esboço de conteúdo)

via ChatGPT O ChatGPT é uma ferramenta de IA versátil que pode ajudar em uma ampla variedade de tarefas, desde a geração de conteúdo e brainstorming até a resposta a perguntas e codificação. É útil para estudantes, educadores, pesquisadores e profissionais de negócios que precisam de assistência na solução de problemas, na elaboração de conteúdo ou na coleta de informações sobre vários tópicos.

melhores recursos do #### ChatGPT

Processamento de linguagem natural : Gerarespostas semelhantes às humanas em relação às respostas da IA**Fazer com que as conversas pareçam naturais e fluidas

: Gerarespostas semelhantes às humanas em relação às respostas da IA**Fazer com que as conversas pareçam naturais e fluidas Compreensão contextual : Envolva-se em conversas coerentes e com várias voltas, pois o ChatGPT pode se lembrar de interações anteriores em uma sessão

: Envolva-se em conversas coerentes e com várias voltas, pois o ChatGPT pode se lembrar de interações anteriores em uma sessão Personalização: Adapte o modelo para casos de uso específicos por meio da integração da API, permitindo interações mais personalizadas

Limitações do ChatGPT

Ao trabalhar com dados complexos, as respostas ocasionalmente carecem de precisão

Não funciona bem para a geração de conteúdo multilíngue

Preços do ChatGPT

Gratuito

Mais : $20/mês por usuário

: $20/mês por usuário Equipe: $25/mês por usuário

$25/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

ChatGPT avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)

4,7/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 70 avaliações)

8. Jasper AI (melhor para simplificar os fluxos de trabalho de marketing com conteúdo de IA)

via IA do Jasper O Jasper é uma ferramenta de IA projetada para criar conteúdo escrito de alta qualidade em diferentes formatos, incluindo publicações em blogs, descrições de produtos e textos de sites. É especialmente útil para equipes de marketing, agências de conteúdo e empresas que precisam produzir grandes volumes de conteúdo com qualidade e estilo consistentes.

O Jasper AI oferece modelos, fluxos de trabalho personalizáveis e integrações com verificadores gramaticais como o Grammarly, ajudando você a escrever scripts e otimizá-los rapidamente.

Melhores recursos do Jasper AI

Notícias e citações em tempo real: Peça ao Jasper para escrever sobre eventos atuais e ele incluirá links para suas fontes, facilitando a manutenção de seu conteúdo atualizado e preciso

Peça ao Jasper para escrever sobre eventos atuais e ele incluirá links para suas fontes, facilitando a manutenção de seu conteúdo atualizado e preciso Gerenciamento de projetos: Compartilhe facilmente documentos com sua equipe e adicione rótulos de status para identificar rapidamente o que está pronto para revisão ou ainda em andamento

Compartilhe facilmente documentos com sua equipe e adicione rótulos de status para identificar rapidamente o que está pronto para revisão ou ainda em andamento Criação de campanha: Carregue o resumo de sua campanha e gere todos os ativos necessários para uma campanha de marketing completa

Limitações do Jasper AI

Alguns usuários descobriram que o texto gerado estava repleto de imprecisões e inconsistências, exigindo edição e verificação de fatos significativas

Ele não possui recursos avançados de processamento de linguagem, o que leva a uma qualidade de saída inferior e a uma experiência de usuário menos intuitiva.

Preços do Jasper AI

Creator: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário Pro: US$ 69/mês por usuário

US$ 69/mês por usuário Business: Preços personalizados

Jasper AI ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 1.800 avaliações)

9. Writesonic (melhor para criação de conteúdo de IA versátil e com vários recursos)

via Writesonic A Writesonic oferece uma plataforma multifuncional para a criação de conteúdo de alta qualidade, desde artigos otimizados para SEO até textos para páginas de destino, adaptados às necessidades criativas e de marketing de conteúdo. Um dos geradores de script de vídeo mais populares, é melhor para profissionais de marketing digital, especialistas em SEO e criadores de conteúdo que buscam Alternativas ao Jasper para gerar conteúdo amigável para os mecanismos de pesquisa.

Melhores recursos do Writesonic

Saída de múltiplas gerações: Crie várias versões exclusivas do seu conteúdo em uma única etapa

Crie várias versões exclusivas do seu conteúdo em uma única etapa Humanizador de conteúdo : Aumente a naturalidade e a relacionabilidade de um script gerado por IA, tornando-o mais envolvente

: Aumente a naturalidade e a relacionabilidade de um script gerado por IA, tornando-o mais envolvente Analisador de lacunas de conteúdo: Analise as lacunas de conteúdo e compare com os concorrentes para otimizar sua estratégia de conteúdo

Limitações do Writesonic

A ferramenta só pode ser usada em computadores desktop e laptops, portanto, não é possível criar conteúdo em qualquer lugar

O conteúdo gerado pode exigir uma edição significativa para se adequar melhor a tons específicos da marca ou a tópicos complexos

Preços do Writesonic

**Gratuito

Individual: $20/mês por usuário

$20/mês por usuário Padrão: $99/mês por usuário

$99/mês por usuário Profissional: $249/mês por equipe de três membros

$249/mês por equipe de três membros Avançado: US$ 499/mês por equipe de cinco membros

US$ 499/mês por equipe de cinco membros AI + Serviço de conteúdo humano: US$ 2.000/mês

Classificações e resenhas da Writesonic

G2: 4,7/5 (mais de 1.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.900 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 2.000 avaliações)

10. Simplified (melhor para colaborar e gerenciar projetos de conteúdo de IA)

via Simplificado O Simplified é uma plataforma orientada por IA que abrange uma variedade de tipos de conteúdo, incluindo gráficos, edição de vídeo e publicações em mídias sociais, tudo em um só lugar. Perfeito para gerenciar ativos criativos e consolidar fluxos de trabalho, ele ajuda você a economizar tempo e a manter a consistência em vários projetos de conteúdo.

melhores recursos do #### Simplified

Ferramentas de design com tecnologia de IA: Crie facilmente recursos visuais usando clipes de design gerados por IA, recursos de edição de vídeo e geradores automáticos de legendas

Crie facilmente recursos visuais usando clipes de design gerados por IA, recursos de edição de vídeo e geradores automáticos de legendas Aprovação do cliente externo: Simplifique os fluxos de trabalho do cliente compartilhando projetos para feedback e aprovação diretamente pela plataforma

Simplifique os fluxos de trabalho do cliente compartilhando projetos para feedback e aprovação diretamente pela plataforma Livro de marca personalizada: Mantenha a identidade de sua marca consistente usandodiretrizes da marca e centralizando logotipos, cores e fontes em um kit de marca personalizável

Limitações simplificadas

Ocasionalmente, pode parecer limitado nas opções de personalização para usuários mais avançados

Parece usar uma paleta de cores limitada, apesar dos avisos

Preços simplificados

Simplified Free

Simplified One: US$ 29,99/mês por usuário

US$ 29,99/mês por usuário Simplified Growth: $119,99/mês por equipe de cinco membros

$119,99/mês por equipe de cinco membros Simplified Enterprise: Preços personalizados

Simplified ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 4.900 avaliações)

4,6/5 (mais de 4.900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

11. ContentBot (melhor para automação de fluxo de trabalho de conteúdo de ponta a ponta com IA)

via ContentBot O ContentBot é uma ferramenta de IA projetada para ajudar profissionais de marketing, blogueiros e gerentes de conteúdo a criar conteúdo de forma eficiente, incluindo postagens de blog, campanhas de e-mail e redação com foco em SEO. A plataforma é especialmente útil para alinhar a criação de conteúdo com suas metas de marketing.

Melhores recursos do ContentBot

Importações e exportações suaves: Carregue grandes conjuntos de dados para acelerar o processo de criação e receba os resultados como arquivos CSV, documentos ou até mesmo atualizações regulares por e-mail

Carregue grandes conjuntos de dados para acelerar o processo de criação e receba os resultados como arquivos CSV, documentos ou até mesmo atualizações regulares por e-mail Recurso humanizador: Crie conteúdo indetectável escrito por IA que seja lido naturalmente, garantindo que sua escrita pareça autêntica

Crie conteúdo indetectável escrito por IA que seja lido naturalmente, garantindo que sua escrita pareça autêntica Suporte multilíngue: Alcance públicos globais gerando conteúdo em vários idiomas

Limitações do ContentBot

Parte do conteúdo pode não estar sempre atualizada ou precisa

O conteúdo ainda precisa de controle de qualidade e edição após a produção devido a erros, como o não reconhecimento de nomes próprios e a capitalização adequada

Preços do ContentBot

Pré-pago: US$ 0,5 por 1.000 palavras

US$ 0,5 por 1.000 palavras Iniciante : uS$ 9/mês para 50.000 palavras

: uS$ 9/mês para 50.000 palavras Premium : $29/mês para 150.000 palavras

: $29/mês para 150.000 palavras Premium+: $49/mês para 400.000 palavras

ContentBot ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

4,7/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Inclua scripts de IA no fluxo de trabalho de seu projeto com o ClickUp

Atualmente, não há escassez de ferramentas de IA para criação de conteúdo. Embora muitas delas sejam ótimas para produzir conteúdo rapidamente, seus recursos geralmente param por aí. Muitas vezes, você precisará mudar para outra ferramenta para obter feedback, passar o rascunho para trabalho adicional ou até mesmo implementar o conteúdo gerado.

O ClickUp é uma plataforma de produtividade de 360 graus com seu gerador de script de IA integrado, o ClickUp Brain. Enquanto o último lida com suas necessidades de redação, o restante do sistema de gerenciamento de projetos do ClickUp integra o conteúdo ao seu fluxo de trabalho mais amplo. 🏋️‍♂️

Você pode facilmente criar tarefas, definir prazos e acompanhar o progresso - tudo em um espaço de trabalho intuitivo e organizado. É possível até mesmo automatizar tarefas repetitivas (como a formatação de scripts) e integrar suas ferramentas favoritas ao ClickUp.

Deseja uma colaboração tranquila? Pronto. Com o ClickUp, compartilhe scripts instantaneamente, automatize fluxos de trabalho e obtenha aprovações rápidas. Registre-se no ClickUp gratuitamente e simplifique seus fluxos de trabalho de criação de roteiros.