10 melhores geradores de resumo de conteúdo de IA para 2025

Se você já tentou criar conteúdo com boa classificação nos mecanismos de pesquisa, sabe que é preciso uma dupla poderosa: um escritor que realmente entenda o público e um estrategista de SEO que saiba como chamar a atenção do algoritmo.

É aí que um briefing de conteúdo se torna útil - pense nele como uma folha de dicas do seu especialista em SEO, com tudo o que você precisa: insights sobre o público-alvo, as melhores palavras-chave e até mesmo seções de conteúdo que os blogs mais bem classificados usam. Em outras palavras, um briefing é como um roteiro de SEO, apontando seu conteúdo para os leitores certos.

Mas e se você não tiver alguém para elaborar um resumo detalhado do conteúdo? Não precisa entrar em pânico. Os geradores de resumos de conteúdo com IA estão aqui para facilitar sua vida.

Essas ferramentas bacanas combinam inteligência artificial com otimização de conteúdo, transformando uma página em branco em um guia claro e estratégico para o seu conteúdo.

É claro que, com um mar de opções por aí, encontrar o gerador de IA certo pode ser como procurar uma agulha em um palheiro. Felizmente, eu fiz a pesquisa para você. Aqui está uma lista dos 10 melhores geradores de briefing de conteúdo de IA para ajudá-lo a ir de "Por onde começo?" para "Conteúdo A++, acertou em cheio!".

⏰Resumo de 60 segundos

IA do Jasper : Melhor para geração de conteúdo criativo

: Melhor para geração de conteúdo criativo ClickUp : Melhor para criação, gerenciamento e colaboração de conteúdo com IA

: Melhor para criação, gerenciamento e colaboração de conteúdo com IA Dashword : Melhor para otimização de conteúdo orientado por dados

: Melhor para otimização de conteúdo orientado por dados Frase.io : Melhor para pesquisa e redação com IA

: Melhor para pesquisa e redação com IA Copy.ai : Melhor para geração rápida de conteúdo

: Melhor para geração rápida de conteúdo MarketMuse : Melhor para estratégia de conteúdo empresarial

: Melhor para estratégia de conteúdo empresarial Writesonic : O melhor para criação automatizada de conteúdo

: O melhor para criação automatizada de conteúdo SEO de surfista : O melhor para otimização de SEO na página

: O melhor para otimização de SEO na página Narrato : O melhor para gerenciamento de fluxo de trabalho de conteúdo

: O melhor para gerenciamento de fluxo de trabalho de conteúdo Keyword Insights: O melhor para agrupamento de palavras-chave e pesquisa de tópicos

O que você deve procurar nos geradores de resumo de conteúdo com IA?

Ao escolher um Ferramenta de criação de conteúdo de IA há alguns itens obrigatórios a serem observados.

Interface amigável ao usuário : Quanto mais fácil for a navegação, mais eficientemente sua equipe poderá produzir conteúdo de alta qualidade

: Quanto mais fácil for a navegação, mais eficientemente sua equipe poderá produzir conteúdo de alta qualidade Acesso rápido : Procure ferramentas que ofereçam acesso rápido aos recursos sem uma curva de aprendizado acentuada, permitindo que os criadores de conteúdo comecem a escrever com o mínimo de esforço

: Procure ferramentas que ofereçam acesso rápido aos recursos sem uma curva de aprendizado acentuada, permitindo que os criadores de conteúdo comecem a escrever com o mínimo de esforço Opções de personalização : Cada equipe tem requisitos exclusivos, portanto, um bom gerador deve oferecer modelos de resumo de conteúdo que se alinhem à sua estratégia de conteúdo específica. Bônus se isso incluir um ou dois modelos de resumo de conteúdo gratuitos

: Cada equipe tem requisitos exclusivos, portanto, um bom gerador deve oferecer modelos de resumo de conteúdo que se alinhem à sua estratégia de conteúdo específica. Bônus se isso incluir um ou dois modelos de resumo de conteúdo gratuitos Integração perfeita : Os recursos de integração também são importantes. Sua ferramenta de IA deve se conectar perfeitamente ao seu fluxo de trabalho existente, quer isso envolva software de gerenciamento de projetos ou ferramentas de SEO. Isso ajuda a facilitar o processo de criação de conteúdo

: Os recursos de integração também são importantes. Sua ferramenta de IA deve se conectar perfeitamente ao seu fluxo de trabalho existente, quer isso envolva software de gerenciamento de projetos ou ferramentas de SEO. Isso ajuda a facilitar o processo de criação de conteúdo Acompanhamento do desempenho : Os geradores que incluem análises ajudam a avaliar a eficácia do conteúdo, permitindo que você entenda o que repercute no seu público (para a palavra-chave alvo) e refine sua estratégia ao longo do tempo. Isso é particularmente importante para o conteúdo que visa a uma boa classificação nos mecanismos de pesquisa

: Os geradores que incluem análises ajudam a avaliar a eficácia do conteúdo, permitindo que você entenda o que repercute no seu público (para a palavra-chave alvo) e refine sua estratégia ao longo do tempo. Isso é particularmente importante para o conteúdo que visa a uma boa classificação nos mecanismos de pesquisa Otimização de conteúdo: Os melhores geradores fornecem insights de SEO, sugestões de palavras-chave e análise de legibilidade, ajudando-o a criar conteúdo otimizado e, ao mesmo tempo, a aderir à sua estratégia de SEO diretrizes da marca. Bons geradores de briefing de conteúdo também são hábeis em sugerir fortes links internos e externos

Leia também Gerenciamento de projetos de SEO - 8 dicas para otimizar seu fluxo de trabalho [with Templates]

Os 10 melhores geradores de resumo de conteúdo de IA

1. ClickUp (melhor para criação, gerenciamento e colaboração de conteúdo de IA)

Simplifique a criação de conteúdo e produza conteúdo de alta qualidade em minutos usando o ClickUp Brain. ClickUp se destaca como o "aplicativo completo para todos os seus requisitos de gerenciamento de projetos e conteúdo. Ele é ideal para aprimorar seus processos de criação de conteúdo e colaboração. ClickUp Docs funciona como uma excelente ferramenta de edição em tempo real. Ele me ajuda a colaborar com os membros da minha equipe, que podem acessar meu conteúdo e deixar sugestões. Isso promove um ciclo de feedback eficiente em toda a minha equipe. Cérebro ClickUp ajuda a gerar rapidamente esboços e conteúdo com tecnologia de IA para vários formatos. Além disso, com o ClickUp, você nunca precisa começar do zero com seus mais de 1.000 modelos gratuitos para escolher.

Modelo de resumo de conteúdo de SEO do ClickUp

O modelo Modelo de resumo de conteúdo de SEO do ClickUp é um divisor de águas com seus componentes de SEO pré-carregados, como palavras-chave alvo e percepções do público, que são essenciais para uma redação eficaz de SEO.

_Precisa de uma maneira fácil de acompanhar o progresso do seu conteúdo? O modelo vem pré-carregado com status personalizados para acompanhar o progresso, campos personalizados para categorizar elementos e várias exibições para gerenciar fluxos de trabalho com eficiência.

O ClickUp também oferece uma série de outros modelos, como o Modelo de redação de conteúdo e Modelo de calendário de conteúdo que facilitam fluxos de trabalho consistentes.

Leia também: Melhores ferramentas de software de calendário de conteúdo de mídia social

Melhores recursos do ClickUp

Ferramentas de colaboração específicas para tarefas : Trabalhe com perfeição no ClickUp Docs para brainstorming, revisões de conteúdo e edições em tempo real

: Trabalhe com perfeição no ClickUp Docs para brainstorming, revisões de conteúdo e edições em tempo real Gerenciamento integrado de tarefas : Atribua, monitore e priorize tarefas de criação de conteúdo em uma plataforma unificada

: Atribua, monitore e priorize tarefas de criação de conteúdo em uma plataforma unificada ClickUp Brain com tecnologia de IA : Obtenha ideias instantâneas de conteúdo, assistência de redação e insights de projetos adaptados a fluxos de trabalho criativos

: Obtenha ideias instantâneas de conteúdo, assistência de redação e insights de projetos adaptados a fluxos de trabalho criativos Painéis de progresso : Monitore os marcos de conteúdo da sua equipe e simplifique os ciclos de feedback com dados acionáveis

: Monitore os marcos de conteúdo da sua equipe e simplifique os ciclos de feedback com dados acionáveis Automatize os fluxos de trabalho : Crie e adapte fluxos de trabalho para ideação, elaboração e aprovação de conteúdo usando a interface intuitiva do ClickUp

: Crie e adapte fluxos de trabalho para ideação, elaboração e aprovação de conteúdo usando a interface intuitiva do ClickUp Integrações de aplicativos para ferramentas de conteúdo: Sincronize com mais de 1.000 aplicativos populares, como Google Drive e Slack, para centralizar todos os recursos de conteúdo

Limitações do ClickUp

Acesso limitado à IA : Os usuários do plano Free Forever não têm acesso aos recursos de IA do ClickUp

: Os usuários do plano Free Forever não têm acesso aos recursos de IA do ClickUp Limitações do aplicativo móvel: O aplicativo móvel não tem uma exibição de tabela, o que pode limitar a usabilidade em movimento

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.900 avaliações) Capterra: 4,6/5 (4.300+ avaliações)

Dica profissional: Procurando modelos prontos de calendário de conteúdo em formato de tabela? Confira nossa lista com curadoria deModelos gratuitos de calendário de conteúdo em Excel e Planilhas Google

2. Dashword (melhor para otimização de conteúdo orientado por dados)

via Palavra-chave A Dashword usa IA para criar conteúdo otimizado para SEO que é construído por meio de insights orientados por dados.

Com essa ferramenta, você pode identificar limitações em seu briefing preliminar e otimizá-lo por meio de uma análise abrangente da concorrência e feedback em tempo real do editor de conteúdo.

O Dashboard também tem uma métrica de legibilidade integrada que pode ajudá-lo a rastrear suas pontuações de legibilidade junto com outras métricas de otimização de conteúdo.

Melhores recursos do Dashword

Editor de conteúdo intuitivo : Pontuação de SEO e legibilidade em tempo real que fornece feedback imediato de otimização

: Pontuação de SEO e legibilidade em tempo real que fornece feedback imediato de otimização Análise abrangente de SERP : Compare os concorrentes para identificar lacunas e oportunidades de conteúdo

: Compare os concorrentes para identificar lacunas e oportunidades de conteúdo Geração automatizada de resumos de conteúdo : Com base em palavras-chave alvo e análise de intenção de pesquisa

: Com base em palavras-chave alvo e análise de intenção de pesquisa Recursos integrados de escrita com IA : Para geração e expansão de conteúdo

: Para geração e expansão de conteúdo Ferramenta de monitoramento de conteúdo: Rastreia o desempenho e sugere atualizações (disponível no plano Business)

Limitações do Dashword

Modelos limitados de redação com IA : Menos modelos em comparação com as plataformas dedicadas de redação de IA

: Menos modelos em comparação com as plataformas dedicadas de redação de IA Foco em conteúdo SEO de formato longo : Falta versatilidade para outros tipos de conteúdo

: Falta versatilidade para outros tipos de conteúdo Limites de uso restritivos: Os planos de nível inferior têm uso limitado

Preços do Dashword

Plano inicial: $99/mês

$99/mês Plano comercial: $349/mês

Avaliações e resenhas da Dashword

G2: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

4,7/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

Leia também: 10 melhores geradores de esboços para criadores de conteúdo

3. Frase.io (melhor para pesquisa e redação com inteligência artificial)

via Frase.io A Frase.io é uma plataforma de otimização de conteúdo com tecnologia de IA que combina recursos de automação de pesquisa, criação de conteúdo e otimização de SEO.

Isso a torna especialmente útil se seu objetivo principal for analisar o conteúdo de melhor desempenho e gerar rascunhos assistidos por IA.

O Frase.io também oferece sugestões de otimização em tempo real em seu editor de conteúdo e pode ajudá-lo a criar conteúdo com alta classificação nos mecanismos de pesquisa.

Melhores recursos do Frase.io

Análise automatizada de SERP : Analisa os 20 principais resultados do Google para criar resumos e esboços de conteúdo em segundos

: Analisa os 20 principais resultados do Google para criar resumos e esboços de conteúdo em segundos Recursos avançados de escrita com IA : Geração ilimitada de conteúdo com uma assinatura Pro Add-on

: Geração ilimitada de conteúdo com uma assinatura Pro Add-on Ferramentas abrangentes de otimização de conteúdo : Compara com os concorrentes e identifica lacunas de tópicos

: Compara com os concorrentes e identifica lacunas de tópicos Recurso de pesquisa de perguntas : Obtém informações do People Also Ask, Quora e Reddit para ideação de conteúdo

: Obtém informações do People Also Ask, Quora e Reddit para ideação de conteúdo Rastreamento do desempenho do conteúdo: Fornece análises detalhadas e sugestões de otimização

Limitações do Frase.io

Geração limitada de palavras com IA : 4k-10k caracteres nos planos básicos sem o Pro Add-on

: 4k-10k caracteres nos planos básicos sem o Pro Add-on Créditos de documentos restritos : Os planos de nível inferior têm créditos limitados

: Os planos de nível inferior têm créditos limitados Limitação para um único usuário: Disponível apenas nos planos Solo e Básico

Preços do Frase.io

Teste gratuito: US$ 0 sem compromisso

US$ 0 sem compromisso Plano Solo: $15/mês ou $12/mês se pago anualmente

$15/mês ou $12/mês se pago anualmente Plano básico: $45/mês ou $38/mês se pago anualmente

$45/mês ou $38/mês se pago anualmente Plano de equipe: $115/mês ou $97/mês, se pago anualmente

Frase.io classificações e comentários

G2: 4.8/5 (mais de 250 avaliações)

Leia também: Um guia para usar IA no marketing de conteúdo

4. Copy.ai (melhor para geração rápida de conteúdo)

via Copy.ai Como o nome sugere, o Copy.ai se concentra principalmente na criação de cópias de conteúdo. Isso é útil para gerar cópias de marketing, blogs e outros formatos de conteúdo em qualquer lugar.

O Copy.ai usa modelos de linguagem avançados, incluindo o GPT-4, para gerar conteúdo que parece menos genérico do que o que as ferramentas de IA comuns escrevem.

O que diferencia o Copy.ai da maioria dos geradores de briefing de conteúdo de IA é sua interface amigável e sua extensa biblioteca de modelos. Com mais de 90 modelos pré-criados, ele atende a profissionais de marketing, redatores e criadores de conteúdo que precisam de geração rápida de conteúdo.

Melhores recursos do Copy.ai

Mais de 90 modelos de copywriting pré-criados : Para diversas necessidades de conteúdo, incluindo blogs, mídia social e descrições de produtos

: Para diversas necessidades de conteúdo, incluindo blogs, mídia social e descrições de produtos Geração ilimitada de palavras : Disponível no plano Pro para criação de conteúdo consistente

: Disponível no plano Pro para criação de conteúdo consistente Suporte para mais de 95 idiomas : Com a capacidade de personalizar a voz da marca

: Com a capacidade de personalizar a voz da marca Editor de conteúdo intuitivo : Sugestões e aprimoramentos em tempo real

: Sugestões e aprimoramentos em tempo real Recursos de integração: Várias integrações estão disponíveis por meio de acesso à API e ferramentas de automação de fluxo de trabalho

Limitações do Copy.ai

Problemas de estabilidade da plataforma : O tempo de inatividade ocasional pode afetar o uso

: O tempo de inatividade ocasional pode afetar o uso Pontuações mais altas de plágio : As pontuações de plágio podem aumentar para conteúdos mais curtos (textos de 200 palavras)

: As pontuações de plágio podem aumentar para conteúdos mais curtos (textos de 200 palavras) Precisão gramatical: Requer ferramentas adicionais de revisão

Preços do Copy.ai

Plano gratuito: 1 assento

1 assento Plano inicial: US$ 36/mês (anual)

US$ 36/mês (anual) Plano avançado : uS$ 186/mês (anual)

: uS$ 186/mês (anual) Plano Enterprise: Preços personalizados

Copy.ai avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

4,7/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

Leia também: 10 melhores alternativas e concorrentes do Copy.ai

5. MarketMuse (melhor para estratégia de conteúdo empresarial)

via MarketMuse O MarketMuse é uma plataforma de inteligência de conteúdo com tecnologia de IA criada para auxiliar na estratégia de conteúdo e SEO.

A plataforma usa tecnologia avançada de modelagem de tópicos e algoritmos proprietários para identificar oportunidades e lacunas em sua estratégia de conteúdo e sugerir melhorias em seu processo de conteúdo.

Os principais pontos fortes da MarketMuse são análise competitiva, otimização de conteúdo e recomendações estratégicas. Ele foi projetado principalmente para empresas que gerenciam operações de conteúdo em grande escala.

Melhores recursos do MarketMuse

Tecnologia patenteada de modelagem de tópicos : Analisa a profundidade do conteúdo e identifica subtópicos críticos para cobertura

: Analisa a profundidade do conteúdo e identifica subtópicos críticos para cobertura Mapa de calor avançado e SERP X-ray : Permite uma análise aprofundada da concorrência e a identificação de lacunas no conteúdo

: Permite uma análise aprofundada da concorrência e a identificação de lacunas no conteúdo Auditoria automatizada de conteúdo : Descobre páginas de alta oportunidade com tecnologia de agrupamento

: Descobre páginas de alta oportunidade com tecnologia de agrupamento Pontuação personalizada de dificuldade de palavras-chave : Atribui pontuações de autoridade tópica

: Atribui pontuações de autoridade tópica Ferramentas abrangentes de planejamento de conteúdo: Oferece recursos de colaboração em equipe e gerenciamento de contas dedicado

Limitações do MarketMuse

Preços mais altos : Mais caro em comparação com outras ferramentas de otimização de conteúdo

: Mais caro em comparação com outras ferramentas de otimização de conteúdo Recursos avançados restritos : Os recursos avançados de redação estão disponíveis apenas para usuários premium

: Os recursos avançados de redação estão disponíveis apenas para usuários premium Curva de aprendizado acentuada : Requer tempo para utilizar as funcionalidades avançadas

: Requer tempo para utilizar as funcionalidades avançadas Acesso limitado: Os recursos avançados são restritos nos planos de nível inferior

Preços do MarketMuse

Plano gratuito: $0

$0 Otimização: $99/mês

$99/mês Pesquisa: $249/mês

$249/mês Estratégia: $499/mês

MarketMuse ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4,6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 25 avaliações)

🧠 Você sabia? De acordo com Relatório de marketing de conteúdo de IA da Semrush 67% das pequenas empresas já estão usando IA para conteúdo e SEO, com 68% relatando um aumento no ROI do marketing de conteúdo como resultado.

6. Writesonic (melhor para criação automatizada de conteúdo)

via Escrita eletrônica Semelhante à Copy.ai em muitos aspectos, a Writesonic baseia-se nos modelos de linguagem OpenAI GPT-3.5 e GPT-4 ajustados para gerar conteúdo de alta qualidade em vários formatos. A plataforma se destaca por sua coleção abrangente de ferramentas de escrita e recursos de otimização em tempo real.

A Writesonic pode criar conteúdo em mais de 25 idiomas, o que a torna ideal para publicar conteúdo simultaneamente em vários idiomas.

Melhores recursos do Writesonic

Escritor de artigos com IA avançada 5.0 : Integra dados em tempo real com recursos de otimização de SEO

: Integra dados em tempo real com recursos de otimização de SEO Geração de conteúdo versátil : Oferece suporte a mais de 80 casos de uso, incluindo blogs, textos de anúncios e descrições de produtos

: Oferece suporte a mais de 80 casos de uso, incluindo blogs, textos de anúncios e descrições de produtos Sistema de qualidade de palavras de dois níveis : Oferece geração de conteúdo Premium (GPT-3.5) e Superior (GPT-4)

: Oferece geração de conteúdo Premium (GPT-3.5) e Superior (GPT-4) Ferramentas de SEO incorporadas : Integra-se ao SurferSEO para otimização

: Integra-se ao SurferSEO para otimização Publicação direta no WordPress: Fornece uma extensa biblioteca de modelos para vários tipos de conteúdo

Limitações do Writesonic

Curva de aprendizado : Requer tempo para maximizar a eficácia da ferramenta

: Requer tempo para maximizar a eficácia da ferramenta Alta dependência de prompts : São necessários prompts detalhados de IA para obter melhores resultados

: São necessários prompts detalhados de IA para obter melhores resultados Repetição de conteúdo : O conteúdo sugerido pode parecer repetitivo, especialmente se usado com prompts semelhantes

: O conteúdo sugerido pode parecer repetitivo, especialmente se usado com prompts semelhantes Limites de contagem de palavras: As restrições de contagem de palavras são impostas nos planos de nível inferior

Preços da Writesonic

Plano gratuito: $0

$0 Plano individual: US$ 16/mês (cobrado anualmente) ou US$ 20 mensais

US$ 16/mês (cobrado anualmente) ou US$ 20 mensais Plano padrão: US$ 79/mês (cobrado anualmente) ou US$ 99 mensais

US$ 79/mês (cobrado anualmente) ou US$ 99 mensais Plano profissional: US$ 199/mês (cobrado anualmente) ou US$ 249 mensais

US$ 199/mês (cobrado anualmente) ou US$ 249 mensais Plano avançado: US$ 399/mês (cobrado anualmente) ou US$ 499 mensais

US$ 399/mês (cobrado anualmente) ou US$ 499 mensais Plano Enterprise: A partir de US$ 9.999/ano

Avaliações e resenhas da Writesonic

G2: 4,7/5 (mais de 1900 avaliações)

4,7/5 (mais de 1900 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 2.000 avaliações)

Leia também: 10 melhores alternativas e concorrentes do Writesonic

7. Surfer SEO (melhor para otimização de SEO na página)

via SEO para surfistas O que diferencia o Surfer SEO de outros geradores de briefing de conteúdo de IA é sua capacidade de converter dados brutos de SERP em diretrizes de conteúdo claras e acionáveis.

Isso garante que o Surfer SEO forneça otimização de conteúdo orientada por dados, oferecendo recursos como pontuação em tempo real e análise da concorrência, tornando-o especialmente simples para usuários iniciantes.

Além disso, descobri que as recomendações baseadas em NLP são uma maneira útil de integrar várias palavras-chave em meu conteúdo.

Melhores recursos do Surfer SEO

Editor de conteúdo avançado : Pontuação de otimização em tempo real com recomendações baseadas em NLP

: Pontuação de otimização em tempo real com recomendações baseadas em NLP Analisador abrangente de SERP : Analisa mais de 500 sinais na página para otimização de conteúdo orientada por dados

: Analisa mais de 500 sinais na página para otimização de conteúdo orientada por dados Recursos detalhados de auditoria de conteúdo : Fornece recomendações acionáveis para o conteúdo existente

: Fornece recomendações acionáveis para o conteúdo existente Geração de conteúdo com tecnologia de IA : Inclui otimização de SEO integrada

: Inclui otimização de SEO integrada Pesquisa de tópicos e agrupamento de palavras-chave: Auxilia no planejamento de conteúdo

Limitações do Surfer SEO

Excesso de pontos de dados : Pode ser difícil priorizar todos os pontos de dados sugeridos de forma eficaz

: Pode ser difícil priorizar todos os pontos de dados sugeridos de forma eficaz Pesquisa básica de palavras-chave : A pesquisa de palavras-chave é limitada em comparação com ferramentas dedicadas

: A pesquisa de palavras-chave é limitada em comparação com ferramentas dedicadas Limitações de crédito do NLP : Há restrições de crédito nos planos de nível inferior

: Há restrições de crédito nos planos de nível inferior Problemas ocasionais de precisão de dados: A precisão dos dados pode diminuir em determinadas análises competitivas

Preços do Surfer SEO

Plano essencial : uS$ 79/mês (anual)

: uS$ 79/mês (anual) Plano de escala: $175/mês (anual)

$175/mês (anual) Plano Enterprise: Preços personalizados

Surfer SEO ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 500 avaliações)

4,8/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.9/5 (350+ avaliações)

Leia também: Como automatizar a criação de conteúdo com IA?

8. Narrato (melhor para gerenciamento de fluxo de trabalho de conteúdo)

via Narração Quando se trata de gerenciamento de fluxo de trabalho, o Narrato está em uma liga própria.

A plataforma combina geração de conteúdo, colaboração em equipe e automação de publicação - tudo em um espaço de trabalho unificado.

O Content Genie automatiza a criação de conteúdo para mídias sociais e blogs no piloto automático. Os usuários podem configurar fluxos de trabalho personalizados em que tarefas específicas - como notificar editores, aprovar conteúdo e até mesmo agendar o horário da publicação - são atribuídas automaticamente com base em critérios predeterminados.

As equipes valorizam especialmente sua capacidade de integração com as principais plataformas de publicação, mantendo a qualidade consistente do conteúdo.

Melhores recursos do Narrato

Gerenciador de conteúdo de IA : Automatiza a geração de conteúdo de mídia social e blog

: Automatiza a geração de conteúdo de mídia social e blog Extensa biblioteca de modelos : Inclui mais de 100 ferramentas de IA para vários tipos de conteúdo e casos de uso

: Inclui mais de 100 ferramentas de IA para vários tipos de conteúdo e casos de uso Automação de fluxo de trabalho personalizado : Oferece suporte a atribuições de tarefas, notificações e gerenciamento de etapas

: Oferece suporte a atribuições de tarefas, notificações e gerenciamento de etapas Otimização de SEO incorporada : Oferece geração de resumo de conteúdo e sugestões de palavras-chave

: Oferece geração de resumo de conteúdo e sugestões de palavras-chave Integração perfeita de plataformas: Conecta-se ao WordPress, Webflow e canais de mídia social

limitações do #### Narrato

Recursos de análise limitados : Poderia ser mais abrangente

: Poderia ser mais abrangente Integração de mídia social que consome tempo : Requer configuração para integração total

: Requer configuração para integração total Recursos limitados de relatórios : Para rastreamento de dados específicos

: Para rastreamento de dados específicos Restrições do plano básico: O uso de IA e os assentos de usuário são limitados

Preços do Narrato

Plano Pro: US$ 36/mês com cobrança anual

US$ 36/mês com cobrança anual Plano comercial: US$ 96/mês cobrados anualmente

US$ 96/mês cobrados anualmente Plano Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Narrato

G2: 4,9/5 (mais de 160 avaliações)

4,9/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 40 avaliações)

Leia também: Conteúdo gerado por IA versus conteúdo gerado por humanos: Prós e contras

9. Keyword Insights (melhor para agrupamento de palavras-chave e pesquisa de tópicos)

Via Insights de palavras-chave Procurando uma ferramenta de SEO com tecnologia de IA especificamente para amostragem de palavras-chave?

O Keyword Insights é especializado em agrupamento de palavras-chave e otimização de autoridade tópica. Essa ferramenta de IA pode ajudar sua equipe de conteúdo a organizar e analisar grandes conjuntos de palavras-chave para criar estratégias de conteúdo abrangentes.

A plataforma pode processar até 200.000 palavras-chave simultaneamente, o que a torna especialmente ideal para operações de conteúdo em grande escala.

Melhores recursos do Keyword Insights

Agrupamento avançado de palavras-chave : Oferece algoritmos rápidos e lentos para diferentes necessidades de precisão

: Oferece algoritmos rápidos e lentos para diferentes necessidades de precisão Descoberta abrangente de palavras-chave : Acessa um banco de dados com mais de cinco bilhões de palavras-chave

: Acessa um banco de dados com mais de cinco bilhões de palavras-chave Análise de intenção de pesquisa : Usa agrupamento baseado em contexto para melhorar o planejamento de conteúdo

: Usa agrupamento baseado em contexto para melhorar o planejamento de conteúdo Gerador de resumo de conteúdo com tecnologia de IA : Integra a análise da concorrência em seus resumos de conteúdo

: Integra a análise da concorrência em seus resumos de conteúdo Análise visual de palavras-chave: Avalia a visibilidade do concorrente por meio de recursos visuais detalhados da análise de palavras-chave

limitações do #### Keyword Insights

Saídas somente em CSV : Para alguns recursos

: Para alguns recursos Suporte ao vivo limitado : Disponível em planos de nível inferior

: Disponível em planos de nível inferior Curva de aprendizado : Requer tempo para maximizar os recursos avançados de clustering

: Requer tempo para maximizar os recursos avançados de clustering Sistema baseado em créditos: Necessita de gerenciamento cuidadoso dos recursos

Preços do Keyword Insights

Plano de teste: US$ 1 por 14 dias

US$ 1 por 14 dias Plano básico: US$ 58/mês

US$ 58/mês Plano profissional: $145/mês

$145/mês Plano Premium: $299/mês

10. Jasper AI (melhor para geração de conteúdo criativo)

via IA do Jasper O Jasper AI ajuda a gerar conteúdo criativo semelhante ao humano em vários formatos, como postagens de blog, textos de marketing, e-mails frios, etc.

O que realmente diferencia o Jasper é sua habilidade de manter a consistência da voz da marca. Não importa se você está redigindo um artigo formal ou uma postagem casual na mídia social, o Jasper garante que seu tom permaneça no ponto.

Outro destaque é o suporte multilíngue, que garante que você sempre possa alternar entre os idiomas enquanto mantém o pipeline de conteúdo.

Melhores recursos do Jasper AI

Geração de conteúdo versátil : Fornece mais de 50 modelos de IA para vários tipos e formatos de conteúdo

: Fornece mais de 50 modelos de IA para vários tipos e formatos de conteúdo Treinamento de voz de marca personalizada : Inclui até 150 memórias para um tom e uma mensagem consistentes

: Inclui até 150 memórias para um tom e uma mensagem consistentes Ferramentas de SEO integradas : Integra-se ao SurferSEO para classificação de conteúdo

: Integra-se ao SurferSEO para classificação de conteúdo Geração avançada de arte com IA : Cria imagens e recursos visuais originais

: Cria imagens e recursos visuais originais Colaboração em tempo real: Permite o compartilhamento de documentos e fluxos de trabalho em equipe

Limitações da IA do Jasper

Preço mais alto : Em comparação com ferramentas de redação de IA semelhantes

: Em comparação com ferramentas de redação de IA semelhantes Verificação obrigatória de fatos : Necessária para o conteúdo gerado

: Necessária para o conteúdo gerado Problemas de repetição : Podem ocorrer no conteúdo gerado

: Podem ocorrer no conteúdo gerado Custos adicionais para detecção de plágio: Por meio da integração com o Copyscape

Preços do Jasper AI

Plano Creator: US$ 49/mês por assento

US$ 49/mês por assento Plano Pro: US$ 69/mês por assento

US$ 69/mês por assento Plano de negócios: Preços personalizados

Jasper AI ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 1.800 avaliações)

Leia também: 15 melhores alternativas e concorrentes para o Jasper AI

Aumente o nível de sua estratégia de conteúdo com o ClickUp

A IA ainda está evoluindo e, quando se trata de tarefas criativas - como escrever -, ela ainda precisa de um pouco de toque humano.

Mas a IA pode facilitar os aspectos técnicos. De fato, de acordo com Relatório sobre o estado da IA da HubSpot cerca de um terço dos profissionais de marketing usa IA para elaborar esboços de conteúdo.

Portanto, embora a IA não cuide de todo o processo criativo para você, ela é, sem dúvida, uma ajudante útil.

Seja você um freelancer individual ou parte de uma grande equipe, o gerador de briefing de conteúdo de IA certo pode ajudá-lo a simplificar seu processo e melhorar seus resultados.

É por isso que, com o ClickUp, você sempre terá a vantagem.

Com mais de 1.000 modelos para escolher e uma ampla variedade de ferramentas com tecnologia de IA para trabalhar, você pode personalizar facilmente os fluxos de trabalho para qualquer projeto, seja uma campanha de marketing, um calendário de conteúdo ou uma estratégia de equipe. Registre-se no ClickUp gratuitamente e simplifique sua jornada de conteúdo!