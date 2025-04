11 melhores softwares de gerenciamento de projetos de capital para 2025

Um dos meus primeiros grandes projetos me ensinou uma dura lição: sem as ferramentas certas, até mesmo um pequeno atraso pode gerar grandes contratempos.

Essa experiência me levou a procurar um software completo que pudesse lidar com diferentes graus de complexidade do projeto, desde o orçamento até a programação e o gerenciamento de recursos.

Depois de testar várias opções com a equipe do ClickUp, selecionei o melhor software de gerenciamento de projetos de capital para manter seus projetos funcionando sem problemas e dentro do cronograma.

Aqui estão os fatores que consideramos ao decidir o que será adequado para seu portfólio de projetos e o que foi escolhido. ✂️

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de projetos de capital?

Ao escolher um software de gerenciamento de projetos de capital, é importante se concentrar em recursos que possam realmente dar suporte a projetos grandes e complexos.

Aqui está um resumo rápido dos elementos essenciais a serem procurados. 👇

Ferramentas orçamentárias abrangentes: Gerencie os custos de forma eficaz controlando as despesas,previsão de orçamentose identificando oportunidades de economia de custos

Gerencie os custos de forma eficaz controlando as despesas,previsão de orçamentose identificando oportunidades de economia de custos Gerenciamento de cronograma e cronograma: Crie, ajuste e compartilhe facilmente cronogramas para manter todos os membros da equipe alinhados com os principais marcos do projeto

Crie, ajuste e compartilhe facilmente cronogramas para manter todos os membros da equipe alinhados com os principais marcos do projeto Alocação e acompanhamento de recursos: Certifique-se de que as pessoas e os materiais certos estejam disponíveis nos momentos certos, sem gastar demais ou causar gargalos

Certifique-se de que as pessoas e os materiais certos estejam disponíveis nos momentos certos, sem gastar demais ou causar gargalos Colaboração e comunicação: Centralize as comunicações para que todos fiquem atualizados e as decisões sejam tomadas em tempo real

Centralize as comunicações para que todos fiquem atualizados e as decisões sejam tomadas em tempo real Relatórios e análises: Acesse insights orientados por dados para medir o desempenho do projeto, identificar riscos e tomar decisões informadas

Acesse insights orientados por dados para medir o desempenho do projeto, identificar riscos e tomar decisões informadas Gerenciamento de documentos: Organize e armazene com segurança documentos essenciais do projeto, plantas e relatórios em um local acessível

você sabia? Em 2023, o setor de construção dos EUA foi avaliado em quase US$ 2 trilhões. A projeção é que esse número continue crescendo, com previsões indicando que, até 2027, o valor total dos projetos de construção poderia ultrapassar US$ 2,2 trilhões .

11 Software de gerenciamento de projetos de capital

Com a contribuição da equipe do ClickUp e minha própria pesquisa, compilei uma lista dos 11 melhores softwares de planejamento de capital para ajudá-lo a gerenciar seus projetos com mais eficiência.

Vamos dar uma olhada. 💁

1. ClickUp (melhor para gerenciar orçamentos, fluxos de trabalho de projetos e colaboração)

Passei muito tempo usando o ClickUp o ClickUp é uma poderosa ferramenta de gerenciamento de projetos adaptada às equipes financeiras e aos gerentes de projetos.

Melhore o planejamento financeiro e a precisão dos relatórios com o ClickUp para equipes de finanças ClickUp para equipes de finanças é uma solução robusta para orçamento e controle de despesas. Ele combina ferramentas avançadas de gerenciamento de projetos com modelos específicos de finanças, permitindo que as equipes gerenciem o fluxo de caixa com mais eficiência.

ClickUp Tasks Tarefas do ClickUp permite que os usuários dividam projetos complexos em tarefas e subtarefas gerenciáveis. Além disso, esse nível de organização ajuda a garantir que nenhum detalhe financeiro seja esquecido.

Obtenha uma visão geral clara dos projetos atuais e futuros com o ClickUp Tasks para manter o foco

Por exemplo, você pode atribuir tarefas específicas aos membros da equipe responsáveis por diferentes categorias de orçamento, simplificando a prestação de contas.

ClickUp Dashboards

Obtenha insights práticos em um piscar de olhos com o ClickUp Dashboards

Próximo, Painéis do ClickUp permitem que as equipes financeiras criem exibições visuais personalizáveis que consolidam as principais métricas e os status dos projetos. Com a capacidade de monitorar a adesão ao orçamento de capital, o fluxo de caixa e a saúde geral do projeto em um relance, as equipes podem identificar rapidamente possíveis problemas financeiros e responder de forma proativa.

Modelos ClickUp

Para otimizar a elaboração do orçamento, o ClickUp também oferece uma variedade de modelos.

O Orçamento de projeto ClickUp com modelo de EAP ajuda a estruturar seu orçamento de acordo com uma estrutura analítica de trabalho (WBS), proporcionando clareza sobre os custos associados a cada componente do projeto.

Além disso, o Modelo de gerenciamento de custos do projeto ClickUp é útil para gerenciar todos os aspectos financeiros (inclusive os custos detalhados do projeto) do seu portfólio.

O Software de gerenciamento de projetos ClickUp é outra ferramenta útil. Ele oferece suporte à colaboração em equipe, controle de tempo e muito mais.

Mantenha os projetos de capital dentro do cronograma gerenciando cronogramas e dependências de tarefas com o ClickUp Gantt Chart View

O Visualização de Gantt do ClickUp oferece aos gerentes de projetos de capital uma maneira clara e visual de rastrear cronogramas e dependências de tarefas.

Por exemplo, um gerente que supervisiona a construção de uma instalação pode planejar cada fase - desde o planejamento até as inspeções finais - com dependências entre tarefas como licenciamento e preparação do local. Se uma etapa estiver atrasada, a equipe do projeto pode rapidamente ajustar a linha do tempo para manter o trabalho em andamento sem problemas.

Mantenha a comunicação da equipe em um só lugar com o ClickUp Chat

Uma boa comunicação faz toda a diferença para manter os projetos no caminho certo, e Bate-papo do ClickUp traz essa conexão para a frente e para o centro. O Chat mantém toda a comunicação com seu fluxo de trabalho, para que você não precise alternar entre aplicativos.

Digamos que você tenha saído de férias - a IA do Chat pode fornecer um resumo prático das principais atualizações, para que você se mantenha atualizado instantaneamente sem precisar percorrer uma montanha de mensagens.

E com os acompanhamentos no Chat, você saberá quem é o responsável por cada etapa subsequente, para que nada se perca no meio da confusão. É toda a comunicação de que você precisa, exatamente onde você precisa.

Melhores recursos do ClickUp

Organize facilmente as tarefas do projeto: Divida o trabalho em tarefas e subtarefas gerenciáveis, garantindo que cada parte do ciclo de vida do projeto seja claramente definida e atribuída

Divida o trabalho em tarefas e subtarefas gerenciáveis, garantindo que cada parte do ciclo de vida do projeto seja claramente definida e atribuída Visualização de cronogramas: Mapeie os cronogramas do projeto, acompanhe as dependências e ajuste os cronogramas com facilidade, ajudando as equipes a manter os projetos no caminho certo

Mapeie os cronogramas do projeto, acompanhe as dependências e ajuste os cronogramas com facilidade, ajudando as equipes a manter os projetos no caminho certo Manter-se no controle da saúde financeira: Monitore o cumprimento do orçamentofluxo de caixa e outras métricas financeiras importantes em um piscar de olhos, facilitando a manutenção do controle sobre as finanças do projeto

Monitore o cumprimento do orçamentofluxo de caixa e outras métricas financeiras importantes em um piscar de olhos, facilitando a manutenção do controle sobre as finanças do projeto Melhore a colaboração da equipe: Comunique-se em tempo real dentro da plataforma, mantendo todos alinhados e minimizando a necessidade de aplicativos de mensagens externos

Comunique-se em tempo real dentro da plataforma, mantendo todos alinhados e minimizando a necessidade de aplicativos de mensagens externos Otimize a alocação de recursos: Acompanhe o tempo gasto em tarefas e projetos, permitindo que as equipes gerenciem melhor os recursos e permaneçam dentro das restrições orçamentárias

Limitações do ClickUp

Alguns usuários relatam que a navegação no ClickUp pode se tornar cansativa devido aos seus amplos recursos

A curva de aprendizado para novos usuários pode ser íngreme, exigindo tempo para aproveitar totalmente todas as funcionalidades

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Procore (melhor para gerenciamento de projetos de construção)

Via: Procore O Procore é um software adequado de planejamento de projetos de capital desenvolvido para o setor de construção. Ele centraliza os dados do projeto, fornecendo percepções em tempo real que aprimoram a colaboração entre as partes interessadas.

Com o Procore, gerenciar orçamentos de projetos e as ordens de alteração se tornam muito mais eficientes.

Melhores recursos principais

Consolide a comunicação para acessar mensagens, atualizações e arquivos em um só lugar

Armazene e atualize os documentos do projeto em tempo real para garantir que todos tenham as versões mais recentes

Simplifique o rastreamento de solicitações de informações (RFI) e envios para obter respostas mais rápidas e menos atrasos

Vincule ordens de mudança a orçamentos e cronogramas para entender instantaneamente os impactos financeiros

Limitações principais

Os tempos de resposta lentos do atendimento ao cliente podem ser frustrantes

O aplicativo móvel tem enfrentado problemas com travamentos e falhas

Requer o download prévio de itens para acesso off-line, o que pode ser limitante

Preço principal

Preços personalizados

Classificações e avaliações do núcleo

G2: 4,6/5 (mais de 2.900 avaliações)

4,6/5 (mais de 2.900 avaliações) Capterra: 4,5/5 (2.700+ avaliações)

3. Oracle Primavera Cloud (melhor para planejamento abrangente de projetos e gerenciamento de riscos)

Via: Oráculo O Oracle Primavera Cloud é uma ferramenta poderosa que combina agendamento de projetos, gerenciamento de recursos e análise de riscos. É conhecida por seus recursos avançados de agendamento e é ideal para profissionais que gerenciam cronogramas e orçamentos de projetos complexos.

Melhores recursos do Oracle Primavera Cloud

Crie estruturas detalhadas de detalhamento de projetos para melhorar o rastreamento e garantir a clareza

Use técnicas avançadas de planejamento para analisar variações de cronograma e custo

Gerencie recursos com ferramentas de alocação personalizáveis para otimizar a atribuição de tarefas

Identifique e gerencie riscos com um registro de riscos integrado para manter os projetos no caminho certo

Acompanhe os orçamentos por meio de ferramentas de gerenciamento de fluxo de caixa para supervisão financeira

Limitações do Oracle Primavera Cloud

A integração com outros sistemas pode ser complicada

Os usuários relatam atrasos ocasionais no desempenho com grandes conjuntos de dados

As opções de personalização podem não atender a todas as necessidades específicas

Preços do Oracle Primavera Cloud

A partir de US$ 100/mês

Classificações e resenhas do Oracle Primavera Cloud

G2: 4,4/5 (mais de 380 avaliações)

4,4/5 (mais de 380 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 180 avaliações)

4. Oracle Aconex (melhor para controle de documentos na construção)

Via: Consulta de bússola O Oracle Aconex oferece uma plataforma baseada em nuvem para gerenciar projetos de construção em grande escala. Esse software de planejamento de capital facilita a colaboração e o gerenciamento de processos por meio de seus recursos robustos de controle de documentos e gerenciamento de conformidade.

Melhores recursos do Oracle Aconex

Gerencie facilmente os documentos do projeto, garantindo que todos tenham acesso às versões mais atualizadas

Simplifique processos como aprovações e revisões para aumentar a eficiência do projeto

Facilite a comunicação entre as equipes com atualizações e notificações instantâneas

Use o aplicativo móvel para acessar os dados e a documentação do projeto em qualquer lugar

Crie relatórios detalhados sobre o status dos documentos, a conformidade e o andamento do projeto

Limitações do Oracle Aconex

Suporta apenas métodos básicos de autenticação

Limites rígidos de uso da API podem dificultar a integração

Possíveis problemas com a integração entre várias ferramentas de modelagem

Preço do Oracle Aconex

Não disponível

Classificações e resenhas do Oracle Aconex

G2: 4,5/5 (mais de 220 avaliações)

4,5/5 (mais de 220 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

5. CMiC (Melhor para gerenciamento integrado de projetos)

Via: CMiC A CMiC é especializada em planejamento de projetos de capital para o setor de construção, oferecendo um conjunto integrado que simplifica o gerenciamento e a contabilidade. Esse software de gerenciamento de projetos de capital de fácil utilização fornece percepções abrangentes para a tomada de decisões durante todo o processo ciclos de vida do gerenciamento de projetos .

Melhores recursos do CMiC

Conecte-se a vários aplicativos corporativos para obter um fluxo de dados contínuo em todas as áreas

Acesse o software de gerenciamento de projetos de capital a partir de vários dispositivos para equipes de campo e de escritório

Simplifique os processos regulatórios e mantenha trilhas de auditoria para maior transparência

Obtenha insights por meio de dados de projeto sincronizados que melhoram a tomada de decisões

limitações do CMiC

A configuração pode ser demorada e exigir muitos recursos

Muitos usuários relatam desempenho lento e falhas

Pode ser necessário um treinamento extensivo para novos usuários

Preço do CMiC

Preços personalizados

Classificações e resenhas de CMiC

G2: 3,3/5 (mais de 25 avaliações)

3,3/5 (mais de 25 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 170 avaliações)

Dica profissional: Reconheça e comemore os grandes e pequenos marcos do projeto. Reconhecer as conquistas aumenta o moral da equipe e motiva todos a permanecerem engajados e comprometidos com o sucesso do projeto.

6. Sitetracker (melhor para gerenciamento de projetos e portfólios de alto volume)

Via: Sitetracker O Sitetracker é uma ferramenta baseada na nuvem que gerencia projetos de alto volume em setores como o de telecomunicações. Ela integra o gerenciamento financeiro e de fornecedores em uma única plataforma para aumentar a visibilidade e a colaboração.

Melhores recursos do Sitetracker

Gerencie todas as fases do ciclo de vida de forma eficaz, desde o início e o planejamento atéexecução do projeto e encerramento

Aproveite a análise orientada por IA para prever riscos e resultados para uma tomada de decisão proativa

Otimize a utilização de recursos em vários projetos, garantindo que as equipes estejam operando com eficiência máxima

Monitore os orçamentos em tempo real em relação às previsões para ajustes imediatos e responsabilidade financeira

Limitações do sitetracker

Alguns usuários relatam dificuldades de integração com os sistemas corporativos existentes

Novos usuários podem achar a interface complexa para navegar

Preços do Sitetracker

Preços personalizados

Classificações e avaliações do Sitetraker

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

7. Fieldwire (melhor para gerenciamento de campo na construção)

Via: Fieldwire O Fieldwire se concentra no gerenciamento de construção com ênfase na colaboração em campo.

Ele oferece suporte ao gerenciamento de tarefas, à comunicação em tempo real e ao compartilhamento de documentos, o que o torna adequado para o gerenciamento eficaz de projetos de capital.

Melhores recursos do Fieldwire

Acesse e compartilhe os planos de projeto mais recentes em qualquer dispositivo, mantendo todos alinhados

Atribua e acompanhe tarefas de forma clara para garantir a responsabilidade de toda a equipe

Gerar relatórios automaticamente para obter uma documentação precisa e atualizada

Anotar planos com notas, fotos e vídeos para capturar condições reais

Limitações do cabo de aço

O suporte inadequado ao cliente geralmente direciona os usuários para tutoriais

Falta de ferramentas abrangentes de gerenciamento financeiro para projetos complexos

Preços do Fieldwire

Básico: US$ 0/mês por usuário

US$ 0/mês por usuário Pro: US$ 54/mês por usuário

US$ 54/mês por usuário Business: $74/mês por usuário

$74/mês por usuário Business Plus: $94/mês por usuário

Classificações e resenhas do Fieldwire

G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

4,5/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 85 avaliações)

8. Bluebeam Revu (Melhor para colaboração em AEC)

Via: Bluebeam O Bluebeam Revu oferece ferramentas adaptadas para projetos de arquitetura, engenharia e construção (AEC). Seu foco na colaboração aprimora os fluxos de trabalho do projeto, tornando-o uma ferramenta essencial para os profissionais de AEC.

Melhores recursos do Bluebeam Revu

Colabore em desenhos em PDF em tempo real com as equipes de projeto para manter a sincronia

Marque os documentos para esclarecer as intenções do projeto e rastreie as alterações que ocorrerem

Integre-se a outros sistemas corporativos para um gerenciamento coeso do fluxo de trabalho

Automatize tarefas repetitivas para aumentar a produtividade e se concentrar em tarefas de alto valor

Limitações do Bluebeam Revu

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado acentuada para recursos avançados

Problemas ocasionais de desempenho com arquivos grandes ou projetos complexos

Preços do Bluebeam Revu

Standard: US$ 349 (pagamento único)

US$ 349 (pagamento único) CAD: US$ 449 (pagamento único)

US$ 449 (pagamento único) Completo: US$ 599 (pagamento único)

Classificações e análises do Bluebeam Revu

G2: 4,6/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

Dica profissional: Os projetos de capital geralmente enfrentam mudanças de escopo, orçamento ou cronograma. Estabeleça um processo formal de gerenciamento de mudanças para avaliar o impacto das mudanças no projeto e para manter as partes interessadas informadas.

9. InEight (melhor para gerenciamento de projetos de ponta a ponta)

Via: Tecnologia ferroviária O InEight oferece uma solução completa para gerenciar projetos de capital e integrar o planejamento, a execução e a análise de mitigação em uma única plataforma.

Esse software de planejamento de capital aumenta a colaboração e melhora os resultados do projeto por meio de seus recursos abrangentes.

Melhores recursos do InEight

Planeje projetos de forma eficaz com ferramentas avançadas de agendamento e modelos personalizáveis

Monitore orçamentos egerenciar despesas em tempo real para manter o controle das finanças

Analisar o desempenho do projeto por meio de recursos de relatórios detalhados para obter insights valiosos

Utilize os recursos móveis para um gerenciamento de projetos eficiente e em movimento

Limitações do InEight

As opções de personalização podem não ser tão flexíveis quanto as de alguns concorrentes

Alguns usuários enfrentam desafios com a integração do sistema

Preços do InEight

Preços personalizados

Classificações e avaliações do InEight

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Projectmates (melhor para eficiência de gerenciamento de projetos)

Via: Companheiros de projeto A Projectmates facilita o gerenciamento de investimentos de capital para os proprietários de projetos, oferecendo uma plataforma unificada que reúne cada fase do projeto em um único local.

Além disso, ela organiza e torna todos os aspectos acessíveis, desde a configuração de planos de capital até o acompanhamento de despesas e marcos em tempo real.

Melhores recursos do Projectmates

Personalize painéis para criar uma visão geral abrangente do projeto, permitindo a visualização de métricas críticas

Acompanhe sem esforço orçamentos, ordens de alteração e previsões, permitindo que você fique por dentro da saúde financeira

Gerar relatórios detalhados para identificar tendências, avaliar o progresso e implementar melhorias

Aprimore a colaboração com comunicação integrada para compartilhar atualizações dentro da plataforma

Limitações do Projectmates

Podem faltar alguns recursos avançados encontrados nos concorrentes

Os usuários relatam a necessidade de um suporte ao cliente mais robusto

Preços da Projectmates

Preços personalizados

Classificações e avaliações do Projectmates

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

você sabia que as três principais restrições do gerenciamento de projetos - escopo, tempo e custo - são geralmente chamadas de "Triângulo de Ferro" A alteração de uma restrição geralmente afeta as outras.

11. Microsoft Project (melhor para o gerenciamento de projetos tradicional)

Via: Microsoft O Microsoft Project é uma solução integrada de gerenciamento de projetos que oferece recursos robustos de programação e planejamento adequados a vários setores.

A interface intuitiva da plataforma e o poderoso alocação de recursos facilitam a criação de planos de projeto, a definição de marcos e a visualização do caminho crítico do projeto, oferecendo às equipes um roteiro claro a ser seguido.

Melhores recursos do Microsoft Project

Integração com aplicativos financeiros para gerenciar orçamentos, custos e acréscimos de receita

Alocar e rastrear recursos para garantir que os projetos tenham uma equipe adequada

Gerar relatórios abrangentes para analisar e avaliar o desempenho do projeto de forma completa

Aproveite as ferramentas existentes da Microsoft para criar um fluxo de trabalho mais contínuo e conectado

Limitações do Microsoft Project

Pode ser caro em comparação com outras ferramentas de gerenciamento de projetos

A curva de aprendizado para novos usuários pode ser íngreme, especialmente para recursos avançados

Recursos de colaboração limitados em comparação com plataformas mais modernas

Preços do Microsoft Project

Plano 1 do Planner: US$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente) Planner e Project Plan 3: US$ 30/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 30/mês por usuário (cobrado anualmente) Planner e Project Plan 5: US$ 55/mês por usuário (cobrado anualmente)

Classificações e análises do Microsoft Project

G2: 4/5 (1615+ avaliações)

4/5 (1615+ avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 1950 avaliações)

Dica profissional: Conduza regularmente nivelamento de recursos sessões ao longo do projeto. Isso envolve a análise das cargas de trabalho da sua equipe e o ajuste das atribuições para evitar a alocação excessiva de recursos.

Deixe o ClickUp impulsionar o sucesso de seu projeto

O planejamento de projetos de capital pode ser um processo complexo, mas ter o software certo de gerenciamento de projetos de capital pode fazer toda a diferença. Com tantas opções disponíveis, é crucial escolher ferramentas que simplifiquem o orçamento, aprimorem a colaboração e mantenham os projetos sob controle.

Uma opção de destaque nesse espaço é o ClickUp. Conhecido por sua flexibilidade e recursos robustos, o ClickUp capacita as equipes a gerenciar projetos com eficiência do início ao fim.

Quer você esteja acompanhando orçamentos, atribuindo tarefas ou se comunicando com as partes interessadas, o ClickUp oferece um conjunto abrangente de ferramentas para ajudá-lo a se manter organizado e concentrado. Comece a usar o ClickUp gratuitamente hoje mesmo!