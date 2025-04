Melhores opções de modelo de quadro Kanban em Excel para um melhor gerenciamento de projetos

**Você sabia?

De acordo com a Associação Americana de Psicologia, quase 79% dos funcionários relatam ter sofrido estresse relacionado ao trabalho em sua função atual.

O estresse e o esgotamento relacionados ao trabalho geralmente decorrem de cargas de trabalho pesadas, funções pouco claras e pouco equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Uma comunicação clara e fluxos de trabalho definidos podem ajudar a evitar esses problemas.

É aí que entram os quadros Kanban! ✅

Os quadros Kanban usam colunas para representar os estágios do fluxo de trabalho, como:

A fazer: Tarefas que ainda não foram iniciadas

Em andamento: Tarefas em andamento

Concluídas: Tarefas concluídas

Os cartões no quadro representam tarefas ou itens individuais. À medida que o trabalho avança, os cartões são movidos pelas colunas para refletir seu status atual. Uso de quadros Kanban transforma a forma como você organiza e visualiza seu trabalho, tornando o acompanhamento de projetos mais intuitivo e eficiente. Neste artigo, apresentaremos modelos de quadros Kanban em Excel para ajudá-lo a aumentar a colaboração, simplificar projetos e aumentar a produtividade

O que faz um bom modelo de quadro Kanban?

Fato curioso: O sistema de quadro Kanban e cartões Kanban para gerenciar projetos foi desenvolvido pela primeira vez no final da década de 1940 por um engenheiro industrial da Toyota, Taiichi Ohno.

Desde a criação de um Quadro Kanban no Excel é muitas vezes uma tarefa tediosa, um bom modelo de quadro Kanban deve, idealmente, focar em aspectos-chave como:

Simplicidade: Selecione um modelo que seja simples e intuitivo, permitindo adaptá-lo às necessidades específicas da sua equipe e gerenciar recursos com eficiência

Selecione um modelo que seja simples e intuitivo, permitindo adaptá-lo às necessidades específicas da sua equipe e gerenciar recursos com eficiência Adaptabilidade: Escolha um modeloModelo de quadro Kanban que tenha indicadores como prioridades codificadas por cores, um campo de proprietário de tarefa e uma coluna de atualização de status para facilitar a visualização do progresso de seu projeto

Escolha um modeloModelo de quadro Kanban que tenha indicadores como prioridades codificadas por cores, um campo de proprietário de tarefa e uma coluna de atualização de status para facilitar a visualização do progresso de seu projeto Clareza visual : Opte por quadros Kanban que representem seu fluxo de trabalho usando colunas que reflitam os diferentes estágios de um projeto, de "A fazer" a "Concluído

: Opte por quadros Kanban que representem seu fluxo de trabalho usando colunas que reflitam os diferentes estágios de um projeto, de "A fazer" a "Concluído Facilidade de uso: Escolha um modelo de quadro Kanban que seja fácil de entender e usar, garantindo que você defina tarefas individuais com base em vários parâmetros. Você também deve ser capaz de gerenciar tarefas e mover cartões Kanban entre estágios com facilidade

Os 5 melhores modelos de quadro Kanban em Excel

Selecionamos uma lista dos melhores modelos de quadro Kanban em Excel para ajudá-lo a visualizar seu fluxo de trabalho, acompanhar os estágios do projeto e manter-se organizado.

Seja supervisionando o desenvolvimento de software, coordenando uma equipe ou gerenciando tarefas pessoais, esses modelos oferecem a personalização necessária para se adaptar às suas necessidades exclusivas. 🤩

Vamos dar uma olhada em cada modelo Kanban para ajudá-lo a encontrar a opção perfeita para o seu projeto.

1. Modelo de quadro Kanban em Excel do ProjectManager

via ProjectManager atribua datas de vencimento, atualize os níveis de prioridade e personalize as colunas de acordo com os estágios de seu fluxo de trabalho.

Por que você vai adorar:

Obtenha uma visão geral mais detalhada de cada requisito de tarefa com seções adicionais para descrições de tarefas e prazos

Evite distrações de itens pendentes e concentre-se em tarefas de maior prioridade com a opção "Hiding the rows" (Ocultar as linhas)

Obtenha um painel detalhado para monitorar o progresso das tarefas e identificar possíveis bloqueios usando o sistema Kanban minimalista

Ideal para:

Esse modelo é ótimo para equipes pequenas, freelancers e qualquer pessoa que queira gerenciar tarefas com uma abordagem simples

Faça o download deste modelo

5. Modelo de rastreador de tarefas de quadro Kanban do Excel por Indzara

via Indzara que oferecem um ambiente mais otimizado e rico em recursos para gerenciar tarefas e projetos com eficiência.

Modelos alternativos de quadro Kanban

Se você estiver procurando uma maneira mais dinâmica e poderosa de gerenciar tarefas, muitos Software de quadro Kanban alternativas às planilhas do Excel oferecem recursos avançados e maior flexibilidade. ClickUp é uma dessas ferramentas de gerenciamento de projetos. Ela oferece uma variedade de modelos gratuitos de quadros Kanban criados para simplificar o gerenciamento do fluxo de trabalho, melhorar a colaboração da equipe e acompanhar facilmente os cronogramas do projeto. Esses modelos vêm pré-configurados para diferentes casos de uso, o que os torna uma opção fantástica para vários setores e tamanhos de equipe.

Dica profissional: À medida que as equipes crescem e as tarefas se tornam mais complexas, manter a clareza e a organização torna-se um desafio. Com o Visualização do quadro Kanban do ClickUp visualize seu fluxo de trabalho em equipes distribuídas, otimize o progresso de cada tarefa e aprimore a colaboração.

Aqui estão alguns motivos convincentes para isso:

Personalizar o fluxo de trabalho da planilha Kanban com colunas flexíveis adaptadas aos estágios exclusivos do seu projeto

Arrastar e soltar tarefas sem esforço para atualizar os status e priorizar o trabalho com facilidade 🖱️

Automatizar tarefas repetitivas com a assistência de IA do ClickUp Brain para economizar tempo e reduzir o esforço manual 🤖

Acompanhe o progresso em tempo real com indicadores visuais e análises abrangentes

Aqui está uma lista com curadoria de modelos de quadros Kanban do ClickUp:

1. Modelo de Kanban do ClickUp

Modelo de quadro ClickUp Kanban

A Modelo ClickUp Kanban é uma opção direta e fácil de usar, perfeita para iniciantes. Ele permite que você configure seu fluxo de trabalho com colunas personalizáveis, facilitando a organização das tarefas do início ao fim.

Esse modelo de planilha de quadro Kanban se concentra na simplicidade visual. Ele o ajudará a adicionar tarefas rapidamente, definir datas de vencimento e monitorar o progresso. Não importa se você está gerenciando tarefas diárias ou projetos maiores, esse modelo faz tudo sem complicar as atividades de gerenciamento de projetos.

Por que você vai adorar:

Gerencie projetos complexos com recursos avançados, como marcação e subtarefas aninhadas, para obter controle e eficiência abrangentes

Personalize os fluxos de trabalho das tarefas com status personalizados para monitorar com precisão cada estágio dos seus projetos

Alternar sem esforço entre várias visualizações para se adaptar às diferentes necessidades e fluxos de trabalho do projeto

Organize as tarefas usando campos personalizados e categorias, permitindo atributos detalhados e visualização aprimorada

Ideal para:

Este modelo é perfeito para indivíduos ou pequenas equipes que precisam de um fluxo de trabalho visual básico para gerenciar tarefas com eficiência

2. Modelo de quadro Kanban do ClickUp Simple Sprints

Sprints simples do ClickUp

A Modelo de Sprints Simples do ClickUp foi desenvolvido para equipes que seguem metodologias Agile, especificamente aquelas que usam planejamento de sprint para gerenciar tarefas. Se sua equipe costuma planejar atividades de sprint de uma ou duas semanas para seus projetos, este modelo é para você!

Ele divide as tarefas em colunas personalizáveis que se alinham com os diferentes estágios do sprint, facilitando a visualização do progresso e garantindo que todas as tarefas sejam concluídas dentro do cronograma.

Por que você vai adorar:

Use colunas pré-configuradas para corresponder aos ciclos de sprint do Agile, tornando-o ideal para acompanhar projetos que utilizam a estrutura Agile

Obtenha uma visão geral clara das tarefas em cada sprint, garantindo que nenhuma tarefa seja esquecida e facilitando a colaboração da equipe

Acompanhe o progresso do sprint e identifique os gargalos usando visualizações e painéis

Utilize atualizações de status de tarefas incorporadas com recursos de arrastar e soltar para mover rapidamente as tarefas entre sprints

Ideal para:

Este modelo é adequado para equipes ágeis que precisam de uma maneira simples e eficiente de gerenciar e visualizar atividades de sprint no formato Kanban

3. Modelo de roteiro de visualização Kanban do ClickUp

Modelo de roteiro do ClickUp Kanban View

O modelo Modelo de roteiro do ClickUp Kanban View oferece uma visão de alto nível dos projetos, o que é ideal para gerentes de projeto que desejam uma visão estratégica de cada atividade e lista de tarefas na organização.

Com suas colunas Kanban personalizáveis, esse modelo permite que você organize as tarefas por marcos ou fases, ajudando-o a gerenciar projetos com facilidade. O recurso de roteiro visual permite que os membros da equipe tenham uma visão geral, melhorando a coordenação e a responsabilidade do projeto.

Por que você vai adorar:

Personalize as tarefas com oito diferentes Campos personalizados do ClickUp -incluindo Product Area (Área do produto), Duration (Duração), Team (Equipe) e Feature Description (Descrição do recurso) - para acompanhamento detalhado e visualização clara do progresso

Atribua cartões de tarefas a membros específicos da equipe para melhorar a responsabilidade

Monitore seu projeto com eficiência usando Status personalizados no ClickUp que proporcionam maior visibilidade do progresso de cada tarefa

Identificar e gerenciar dependências entre tarefas para evitar atrasos e garantir que nenhum cronograma do projeto seja perdido

Ideal para:

Este modelo é adequado para gerentes de projeto que buscam uma visão abrangente dos cronogramas e da progressão das tarefas do projeto

➡️ Leia mais: Análise do fluxo de trabalho: 4 etapas para melhorar os fluxos de trabalho da sua equipe

4. Modelo ClickUp Kanban para desenvolvimento de software

kanban para desenvolvimento de software

A ClickUp Kanban para modelo de desenvolvimento de software é feito sob medida para equipes de desenvolvimento de software. Ele permite que os desenvolvedores gerenciem tarefas como revisões de código, rastreamento de bugs e solicitações de recursos, tudo dentro de uma estrutura Kanban simplificada.

O modelo simplifica o rastreamento dos ciclos de desenvolvimento de software e ajuda a garantir que os projetos permaneçam em andamento. A integração de suas tarefas de desenvolvimento de software com o Kanban permite que você acompanhe facilmente as tarefas de codificação, gerencie sprints de desenvolvimento e resolva bugs com eficiência.

Por que você vai adorar:

Defina um limite de trabalho em andamento (WIP) para evitar gargalos e garantir que os membros da equipe não fiquem sobrecarregados

Simplifique a entrada de solicitações com um sistema organizado que melhora a colaboração e mantém todos na mesma página

Acompanhe os tempos de ciclo com painéis intuitivos, fornecendo insights em tempo real para ajudá-lo a monitorar o progresso e otimizar o fluxo de trabalho

Organize as tarefas por estágios de desenvolvimento, como rastreamento de bugs, revisão de código e testes

Ideal para:

Este modelo é para equipes de desenvolvimento de software que desejam organizar suas tarefas de codificação, gerenciar sprints e acompanhar o progresso no estilo Kanban

5. Modelo de planejamento do ClickUp Agile Sprint

Modelo de planejamento do Agile Sprint do ClickUp

O modelo Modelo de planejamento do ClickUp Agile Sprint foi criado para ajudar as equipes com sprints do Agile e garantir que cada ciclo de sprint seja bem organizado. Com colunas personalizáveis, o modelo permite que você visualize como suas tarefas se movem através de diferentes estágios do Agile Sprint, compreendendo claramente o progresso do seu projeto.

Use-o para definir metas de sprint, atribuir tarefas e monitorar o progresso, fornecendo um guia visual durante todo o sprint. Para projetos mais complexos, o modelo tem status personalizados para acompanhar o progresso do sprint com precisão.

Por que você vai adorar:

Analise as discrepâncias entre as horas estimadas e as horas reais durante as retrospectivas do Sprint para aumentar a precisão do planejamento futuro e melhorar o desempenho da equipe

Aumente a eficiência definindo expectativas realistas, considerando a capacidade da sua equipe durante o planejamento do sprint

Use campos personalizados exclusivos para capturar detalhes vitais da tarefa e obter insights mais profundos sobre seus sprints

Acesse visualizações especializadas para monitorar o progresso, otimizando a colaboração e a produtividade

Ideal para:

Este modelo é perfeito para gerentes de projeto, líderes de equipe e equipes Agile que precisam de uma visão geral dos marcos do projeto. Também é ótimo para equipes ou para um gerente de projeto que lida com vários projetos em andamento ou iniciativas de longo prazo

Faça o download deste modelo

➡️ Leia mais: Como implementar estratégias de transformação ágil

6. Modelo do ClickUp Getting Things Done

Modelo de como fazer as coisas (lista simples)

A popular metodologia de produtividade de David Allen inspira o Modelo ClickUp do Getting Things Done (GTD) . Ele foi criado para ajudar indivíduos e equipes a controlar todas as tarefas, categorizá-las de forma eficiente e priorizar o que precisa ser feito.

Esse modelo no estilo Kanban divide as tarefas em categorias acionáveis, facilitando a concentração nos itens mais urgentes. A categorização das tarefas em itens acionáveis e subtarefas gerenciáveis permite uma abordagem estruturada e livre de distrações para a produtividade.

Por que você vai adorar:

Obtenha colunas predefinidas para categorização de tarefas, como A fazer, Em andamento, Em espera, Canceladas e Concluídas

Adicione detalhes específicos como categoria de tarefa, nível de energia necessário ou outros detalhes que o tornam ideal para uso pessoal

Use a funcionalidade de arrastar e soltar para facilitar a atualização e a priorização de tarefas

Saiba mais sobre oMetodologia GTD com o Guia de Introdução incorporado

Ideal para:

Esse modelo é perfeito para quem deseja aumentar a produtividade e minimizar as distrações. É uma ferramenta valiosa para freelancers, empreendedores e qualquer pessoa que queira fazer mais com menos estresse

7. Modelo de integração do cliente ClickUp

Modelo de integração do cliente ClickUp

O modelo Modelo de integração de clientes do ClickUp fornece um fluxo de trabalho detalhado para a integração de novos clientes ou consumidores. Ele foi projetado para ajudar as equipes a garantir que cada processo de integração seja rastreado, documentado e concluído com eficiência.

Com sua abordagem estruturada, esse modelo apresenta etapas que o ajudam a cultivar relacionamentos com clientes desde o primeiro dia. Cada estágio representa uma parte importante da jornada de integração, facilitando a manutenção do progresso e o acompanhamento oportuno para uma experiência de integração perfeita.

Por que você vai adorar:

Fique de olho no progresso com colunas passo a passo para acompanhar a jornada de integração do cliente

Use modelos de tarefas predefinidos para atividades comuns de integração

Receba lembretes e notificações para acompanhamentos oportunos

Atribua informações e valores a 13 campos personalizados, incluindo feedback do cliente, POC e valor da assinatura

Ideal para:

Este modelo é valioso para equipes de sucesso do cliente, representantes de vendas ou qualquer pessoa responsável pela integração de novos clientes ao seu serviço ou produto

8. Modelo de matriz de seleção de contratação do ClickUp

Modelo de matriz de seleção de contratação do ClickUp

O modelo Modelo de matriz de seleção de contratação do ClickUp oferece uma maneira estruturada de rastrear os candidatos durante o processo de recrutamento. Como o processo geralmente envolve vários estágios e partes interessadas, esse modelo é um ótimo recurso para equipes que buscam uma representação visual para padronizá-lo e simplificá-lo.

Ele também oferece uma visão geral de cada etapa do ciclo de contratação, desde a inscrição inicial até a decisão final, ajudando as equipes de RH a gerenciar o recrutamento com eficiência.

Por que você vai adorar:

Obtenha colunas predefinidas para cada estágio do processo de recrutamento

Colete e categorize os insights da equipe de forma eficiente, com critérios de avaliação para pontuar e comparar candidatos

Aproveite os recursos de colaboração para obter informações da equipe durante o processo de seleção e identificar padrões para melhoria contínua

Armazene todas as informações dos candidatos em um local centralizado com a visualização do banco de dados de candidatos do ClickUp dentro do modelo

Ideal para:

Esse modelo é adequado para equipes de RH, gerentes de contratação e recrutadores que desejam simplificar o processo de contratação para tomar decisões baseadas em dados sem preconceitos

9. Modelo de retrospectiva do projeto ClickUp

Modelo de retrospectiva do projeto ClickUp

Embora a maioria dos modelos de quadro Kanban forneça uma estrutura para acompanhar e planejar as atividades do seu projeto, este modelo exclusivo ajuda a usar um quadro Kanban para analisar as tarefas concluídas. O modelo Modelo de Retrospectiva de Projeto ClickUp foi desenvolvido para equipes que seguem as metodologias Agile e Scrum, permitindo a revisão e a reflexão sobre projetos concluídos.

Esse modelo no estilo Kanban registra o que deu certo, o que não deu e o que pode ser melhorado para projetos futuros, tornando-o perfeito para análise retrospectiva. A documentação sistemática do feedback incentiva uma cultura de melhoria contínua e trabalho em equipe.

Por que você vai adorar:

Use colunas para categorizar descobertas retrospectivas (o que deu certo, o que não deu certo, lições aprendidas e muito mais)

Obtenha colunas pré-criadas para adicionar e acompanhar o feedback da equipe ao longo do tempo

Acesse os recursos de relatório para rastrear problemas e melhorias recorrentes

Obtenha insights sobre como melhorar o acompanhamento da retrospectiva do projeto com automações, IA, dependências e marcação

Ideal para:

Este modelo é o melhor para equipes Agile e Scrum que desejam revisar sistematicamente os resultados do projeto e integrar as lições aprendidas em projetos futuros

10. Modelo de suporte de TI do ClickUp

Modelo de suporte de TI do ClickUp

O modelo Modelo de suporte de TI do ClickUp foi criado especificamente para as equipes de TI gerenciarem tíquetes, incidentes e solicitações de suporte. Essa é uma excelente opção para facilitar as operações de TI e gerenciar os cronogramas de projetos de desenvolvimento de software.

Os profissionais de TI usam uma visualização de quadro Kanban integrada ao modelo para rastrear todos os casos de suporte, desde o relatório inicial até a resolução, garantindo um gerenciamento eficiente de problemas técnicos. Além disso, o modelo se integra com ClickUp Dashboards para gerar relatórios que o ajudam a entender melhor as métricas de suporte ao cliente.

Por que você vai adorar:

Gerencie todas as suas solicitações de tíquetes em um único painel

Obtenha colunas incorporadas e personalizáveis para diferentes estágios de suporte

Organize e priorize os tíquetes com base na urgência e no tipo para melhorar o gerenciamento do suporte

Melhore o tempo de resposta por meio de notificações automáticas para tíquetes atribuídos

Ideal para:

Como o nome sugere, esse modelo deve ser usado por equipes de suporte de TI que lidam com vários problemas e precisam de um fluxo de trabalho claro e organizado para rastrear e priorizar as solicitações de suporte com eficiência

Dica profissional: Não importa se você está desenvolvendo um aplicativo pequeno ou um sistema de grande escala, ferramentas de gerenciamento de projetos são essenciais para dominar com confiança qualquer projeto de desenvolvimento de software que apareça em seu caminho. 🛠️

11. Modelo de relatório de despesas comerciais do ClickUp

Modelo de relatório de despesas e despesas comerciais do ClickUp

O modelo Modelo de relatório de despesas comerciais do ClickUp é uma ferramenta estruturada para controle e gerenciamento de despesas. Ele utiliza um layout Kanban para mover os custos por diferentes estágios de revisão e aprovação.

Os recursos de relatório também facilitam a análise das despesas, fornecendo insights sobre o uso do orçamento e ajudando as empresas a tomar decisões informadas.

Como gerente, você pode usar esse modelo para identificar áreas de economia de custos e gastos excessivos, o que, em última análise, leva a um melhor controle do fluxo de caixa.

Por que você vai adorar:

Obtenha colunas predefinidas para acompanhar os status das despesas

Rastreie despesas de várias categorias e tipos para simplificar a entrada de dados e a geração de relatórios

Aprovar e rejeitar todas as diferentes solicitações de despesas no momento certo com a visualização do quadro de aprovação

Identifique tendências nos hábitos de despesas de sua empresa visualizando os dados de gastos

Ideal para:

Este modelo é perfeito para equipes financeiras ou proprietários de empresas que precisam de um sistema estruturado para gerenciar e acompanhar as despesas comerciais durante todo o processo de aprovação. Isso lhes permitirá acompanhar de perto os orçamentos e as despesas

12. Calendário editorial do blog do ClickUp

calendário editorial do blog

Está pensando em usar um quadro Kanban para traçar o calendário editorial do seu blog?

O Modelo de calendário editorial do blog ClickUp é perfeito para equipes de conteúdo que precisam planejar, acompanhar e gerenciar o processo de criação de conteúdo. A definição de todo o fluxo de trabalho de conteúdo, desde a concepção até a publicação, em um quadro Kanban garante que os prazos sejam cumpridos e o conteúdo seja publicado de forma consistente.

Com o recurso adicional de integrar prazos, atribuir autores e gerenciar tarefas diretamente do quadro, esse modelo mantém todos no caminho certo e organizados.

Por que você vai adorar:

Acompanhe o conteúdo desde a geração da ideia até a publicação com colunas como Rascunho e Edição

Adicione e edite cartões de tarefas para cada artigo com informações detalhadas

Faça brainstorming e colabore em tempo real com os membros da equipe nas publicações do blog

Integração com calendário e ferramentas de planejamento de blog de terceiros para organizar facilmente as atualizações do blog

Ideal para:

Este modelo é adequado para profissionais de marketing de conteúdo, blogueiros e qualquer pessoa que precise gerenciar um calendário de conteúdo

Eleve seu gerenciamento de projetos com os quadros Kanban do ClickUp

O gerenciamento bem-sucedido de tarefas é essencial, seja para liderar uma equipe ou organizar projetos pessoais. Embora um modelo gratuito do Kanban Board Excel possa ajudá-lo a começar, ele geralmente precisa de mais flexibilidade e recursos para ser eficiente gerenciamento visual de projetos .

Conheça o ClickUp - a plataforma de produtividade completa que oferece modelos de quadro Kanban superiores e gratuitos. ✅

Os modelos Kanban gratuitos da plataforma também permitem que você visualize facilmente seu trabalho, otimize processos complexos, automatize tarefas repetitivas e crie planos acionáveis. Isso economiza seu tempo e aumenta a produtividade e a comunicação da equipe. ⚡

Pronto para elevar seu gerenciamento de projetos e deixar para trás ferramentas ultrapassadas? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e dê o primeiro passo para experimentar o verdadeiro potencial dos quadros Kanban! 🏆