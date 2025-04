Feedback vs. feedforward: O que é melhor para o gerenciamento de desempenho?

Ao gerenciar o desempenho dos funcionários, você pode se perguntar: O que realmente ajuda os funcionários a atingir seu potencial máximo - conselhos construtivos sobre o trabalho anterior ou sugestões úteis para o futuro? Feedback ou feedforward?

Pense nisso em termos de dirigir um carro.

O feedback é o espelho retrovisor, oferecendo uma visão geral de onde você esteve.

O feedforward é o GPS, que o orienta em direção ao seu destino.

Ambos desempenham papéis cruciais em ciclos de feedback e aproveitar seus benefícios exclusivos pode melhorar significativamente o gerenciamento do desempenho dos funcionários em sua organização.

O que é feedback?

Feedback é a informação sobre o desempenho ou o comportamento de uma pessoa que é compartilhada com ela para melhorar o desempenho. Ele pode vir de várias fontes, incluindo gerentes, colegas, clientes ou o próprio funcionário.

A sessão de feedback oferece um espaço dedicado para discutir o desempenho de um funcionário. Essas conversas podem ser oportunidades de feedback construtivo, nas quais eles podem receber orientação sobre como melhorar.

De acordo com o Relatório de Desenvolvimento de Pessoas da plataforma de treinamento LMS, Eloomi, 64% dos funcionários e 72% dos líderes dão importância considerável ao feedback construtivo.

É importante lembrar que o feedback positivo ou negativo pode ser igualmente valioso. O feedback negativo pode destacar erros do passado e oferecer lições para o futuro, enquanto o feedback positivo reforça os pontos fortes do funcionário e o incentiva a continuar no caminho certo.

O que é feedforward?

Feedforward é uma abordagem proativa para o gerenciamento de desempenho que se concentra em antecipar e abordar possíveis desafios ou oportunidades de melhoria futura.

A implementação do feedforward envolve um processo mais colaborativo. Geralmente começa com uma avaliação de feedforward, em que indivíduos ou equipes identificam suas metas e aspirações.

Isso não apenas ajuda os indivíduos a se desenvolverem profissionalmente, mas também reforça os relacionamentos interpessoais positivos, incentivando uma cultura de apoio e crescimento.

Principais diferenças entre feedback e feedforward

Compreender as principais diferenças entre feedback e feedforward o ajudará a criar um processo melhor para avaliar o desempenho em sua organização. Ambos são conceitos valiosos, mas têm finalidades distintas e oferecem benefícios exclusivos.

Feedback Feedforward Feedback Feedforward Foco Desempenho passado Potencial futuro Objetivo Avaliar, aferir Antecipar, orientar Métodos Revisões de desempenho, /href/https://clickup.com/pt-BR/blog/72962/feedback-360-graus/360-degree feedback/%href/ Coaching, mentoring, feedforward leadership Abordagem Reativa Proativa Benefícios Identificar pontos fortes e fracos Desenvolver habilidades, atingir metas

O feedback está preocupado principalmente em fornecer informações sobre o desempenho anterior. Ele ajuda os indivíduos e as equipes a entenderem seus pontos fortes e fracos e as áreas que precisam ser melhoradas.

Por outro lado, o feedforward é orientado para o futuro, concentrando-se em antecipar e abordar possíveis desafios ou oportunidades. A liderança feedforward envolve a criação de um ambiente de apoio em que os indivíduos se sintam capacitados a buscar orientação e desenvolver seu potencial.

Exemplos de feedback

Há o feedback positivo, que dá um tapinha nas costas de alguém por um trabalho bem feito, e há a crítica construtiva, que informa o que está faltando e como pode ser corrigido no futuro. Vamos ler alguns exemplos de cada tipo.

Feedback positivo

Específico: "Gostei muito de como você lidou com o cliente difícil de ontem. Seu comportamento calmo e profissional amenizou a situação de forma eficaz."

"Gostei muito de como você lidou com o cliente difícil de ontem. Seu comportamento calmo e profissional amenizou a situação de forma eficaz." Encorajador: "Suas ideias criativas para a nova campanha de marketing são realmente revigorantes. Continue pensando fora da caixa!"

"Suas ideias criativas para a nova campanha de marketing são realmente revigorantes. Continue pensando fora da caixa!" Apreciativo: "Obrigado por se esforçar para concluir o projeto no prazo. Sua dedicação é inestimável para a equipe."

Críticas construtivas

Específica: "Embora sua apresentação tenha sido informativa, acho que poderia ser mais envolvente se você usasse recursos visuais para quebrar o texto."

"Embora sua apresentação tenha sido informativa, acho que poderia ser mais envolvente se você usasse recursos visuais para quebrar o texto." Focado na solução: "Em vez de se concentrar nos aspectos negativos, tente destacar os aspectos positivos da situação. Isso ajudará a criar uma dinâmica de equipe mais positiva."

"Em vez de se concentrar nos aspectos negativos, tente destacar os aspectos positivos da situação. Isso ajudará a criar uma dinâmica de equipe mais positiva." Orientado para o futuro: "Acredito que você tem potencial para se tornar um grande líder. Considere fazer um curso de liderança para desenvolver ainda mais suas habilidades."

💡Dicas profissionais:

Seja específico: O feedback vago serve para muito pouco. Escolha uma ou duas áreas e concentre-se nelas

O feedback vago serve para muito pouco. Escolha uma ou duas áreas e concentre-se nelas Seja oportuno: Forneça feedback o mais rápido possível após o evento para incentivar a reflexão e a mudança/reforço do comportamento

Forneça feedback o mais rápido possível após o evento para incentivar a reflexão e a mudança/reforço do comportamento Seja construtivo: Concentre-se no comportamento, não na pessoa

Concentre-se no comportamento, não na pessoa Seja respeitoso: Mantenha um tom positivo e profissional

Mantenha um tom positivo e profissional Estar aberto ao feedback: Estar disposto a receber feedback e usá-lo para melhorar

Exemplos de feedforward

Aqui estão alguns exemplos de feedforward:

Em vez de: "Você falou muito rápido durante a apresentação." Tente: "Da próxima vez, tente diminuir o ritmo para permitir uma melhor compreensão."

"Você falou muito rápido durante a apresentação." "Da próxima vez, tente diminuir o ritmo para permitir uma melhor compreensão." Em vez de: "Seu relatório foi mal organizado!" Tente: "Considere usar um esboço claro ou títulos para melhorar a estrutura de seu próximo relatório."

"Seu relatório foi mal organizado!" "Considere usar um esboço claro ou títulos para melhorar a estrutura de seu próximo relatório." Em vez de: "Você não cumpriu o prazo." Tente: "Para evitar atrasos futuros, tente dividir as tarefas em etapas menores e gerenciáveis e defina prazos realistas."

💡Dicas profissionais:

Concentre-se no futuro: Procure fornecer conselhos práticos para melhorias futuras sem ser excessivamente crítico em relação ao passado

Procure fornecer conselhos práticos para melhorias futuras sem ser excessivamente crítico em relação ao passado Seja específico: Identifique claramente o comportamento ou a ação que precisa ser melhorada

Identifique claramente o comportamento ou a ação que precisa ser melhorada Seja positivo: Enquadre seu feedback de forma construtiva e solidária

Enquadre seu feedback de forma construtiva e solidária Evite culpar: Concentre-se no comportamento, não na pessoa

Concentre-se no comportamento, não na pessoa Ofereça soluções: Sugira estratégias ou técnicas específicas para ajudar a pessoa a melhorar

Por que mudar de feedback para feedforward?

Mudar de feedback para feedforward pode revolucionar a forma como as equipes se comunicam e crescem. Veja por que você deve dar esse salto:

Benefício nº 1: O feedforward é orientado para o futuro

O feedforward se concentra nas possibilidades futuras, não nos erros do passado. Em vez de se concentrar no que deu errado, ele enfatiza sugestões acionáveis, permitindo que os indivíduos visualizem e se esforcem para atingir o melhor de si mesmos, em vez de se julgarem por terem errado.

Benefício nº 2: O feedforward não faz julgamentos

Ao contrário do feedback tradicional, que pode parecer uma crítica, o feedforward cria um ambiente de apoio e segurança psicológica. Ele incentiva o diálogo aberto sem o peso do julgamento, tornando mais fácil para os membros da equipe compartilharem ideias e estratégias sem medo.

Benefício nº 3: O feedforward ajuda a descobrir líderes em sua equipe

Quando você incentiva o feedforward, cria espaço para que talentos ocultos brilhem. Os membros da equipe naturalmente se apresentam para oferecer insights, revelando líderes em potencial que, de outra forma, poderiam passar despercebidos.

Benefício nº 4: O feedforward incentiva o crescimento

O feedforward inspira o desenvolvimento contínuo. O foco no aprimoramento, em vez de nas deficiências do passado, cultiva uma cultura de aprendizado, em que os erros são vistos como degraus para o sucesso.

Benefício nº 5: O feedforward promove a segurança psicológica e a comunicação aberta

Essa abordagem promove uma atmosfera de confiança e abertura. Os membros da equipe se sentem seguros para expressar seus pensamentos e ideias, sabendo que serão recebidos com incentivo e não com críticas.

Componentes essenciais do feedforward

O feedforward, uma abordagem proativa para o gerenciamento de desempenho, é um poderoso catalisador para o crescimento e o desenvolvimento. É mais do que apenas uma ferramenta; é um investimento estratégico no sucesso da sua equipe.

Veja por quê:

Componente nº 1: O Feedforward regenera o talento

Ao contrário do feedback, que geralmente se concentra nos erros do passado, o feedforward olha para o futuro, identificando possíveis desafios e fornecendo orientação para melhorias futuras. Isso permite que os funcionários assumam a responsabilidade por seu desenvolvimento e usem todo o seu potencial.

Componente nº 2: O feedforward expande as possibilidades

Com foco em metas e aspirações futuras, o feedforward ajuda indivíduos e equipes a explorar novas oportunidades e superar limitações. Ele incentiva uma mentalidade de crescimento e inovação.

exemplo:

Um funcionário manifesta interesse em assumir uma função de liderança, mas se sente pouco qualificado. O gerente usa o feedforward para identificar habilidades e experiências futuras que poderiam ajudar - como liderar uma pequena equipe de projeto. Essa orientação abre novos caminhos e incentiva o funcionário a começar a adquirir experiência relevante agora.

Componente nº 3: O feedforward é particular

O feedforward eficaz é adaptado às necessidades e às metas específicas do indivíduo ou da equipe. Não se trata de uma abordagem única, mas sim de um roteiro personalizado para o sucesso.

Componente nº 4: O feedforward é autêntico

Para ser realmente eficaz, o feedforward deve ser entregue com uma comunicação autêntica. Evite usar conotações negativas e concentre-se em fornecer orientação e apoio construtivos.

Um experimento recente sobre gerenciamento de desempenho realizado pela Kognoz, uma empresa de consultoria de pessoas voltada para a tecnologia, constatou que quando os gerentes se concentram em contribuições e treinamento contínuos - ou feedforward - podem melhorar o senso de justiça dos funcionários em relação ao seu desempenho em até 30% .

Componente nº 5: O feedforward causa impacto

A implementação do feedforward pode afetar significativamente o moral, a produtividade e o desempenho geral dos funcionários. Ele promove um ambiente de trabalho positivo e incentiva uma cultura de aprendizado contínuo.

Componente nº 6: O feedforward refina a dinâmica da equipe

Ao promover a comunicação aberta, a colaboração e o respeito mútuo, o feedforward pode fortalecer a dinâmica da equipe e melhorar o trabalho em equipe. Ele ajuda a criar um ambiente de trabalho mais coeso e solidário, no qual os indivíduos se sentem valorizados, capacitados e motivados a dar o melhor de si.

Etapas para conduzir uma avaliação de feedforward

As organizações estão constantemente buscando formas inovadoras de melhorar o desempenho dos funcionários e impulsionar o crescimento. O feedforward é uma dessas avaliações que antecipa e aborda desafios futuros, aproveitando ferramentas de feedback de funcionários .

Mas como reunir sua equipe e essas ferramentas em uma única plataforma? A resposta é - com ClickUp um software de produtividade e gerenciamento de tarefas, é claro!

Veja como você pode criar e implementar um sistema de avaliação de desempenho por feedforward usando o ClickUp:

1. Defina metas e expectativas claras

Veja as metas semanais de cada membro da sua equipe, veja quem está trabalhando em quê, quais são as principais áreas de melhoria e assim por diante com o ClickUp Goals

Definir metas e expectativas claras é a primeira etapa para realizar uma avaliação de feedforward. Quando as metas são bem definidas, o feedforward pode ser adaptado para se alinhar a objetivos específicos, tornando a orientação acionável e relevante. Expectativas claras também ajudam os funcionários a entender como é o sucesso e a identificar as habilidades ou os comportamentos precisos que precisam desenvolver.

Com Metas do ClickUp com o ClickUp Goals, os funcionários podem conectar seus objetivos diretamente ao trabalho criando metas rastreáveis com cronogramas claros, metas mensuráveis e monitoramento automático do progresso. Isso significa que todos podem ver não apenas quais são suas metas, mas também um roteiro detalhado de como planejam alcançá-las.

Algumas das maneiras pelas quais o ClickUp Goals pode fornecer insumos para sua avaliação de feedforward incluem:

Metas numéricas : Defina metas numéricas específicas para ter uma noção clara do progresso

: Defina metas numéricas específicas para ter uma noção clara do progresso Conclusões de tarefas : Defina tarefas que contribuam diretamente para atingir seus objetivos

: Defina tarefas que contribuam diretamente para atingir seus objetivos Metas verdadeiras/falsas ou monetárias: Simplifique metas complexas em resultados diretos e rastreáveis

As metas do ClickUp ajudam a manter o foco de cada membro do departamento no que é realmente importante, o que é fundamental quando o novo produto está sendo lançado Darya Krkovyak líder de comunicações da HYPERVSN

2. Ouça seus funcionários e colabore com eles

Para realmente aproveitar o poder do feedforward, é essencial fornecer feedback e sugestões com o contexto adequado. Bate-papo do ClickUp oferece uma plataforma conveniente e colaborativa para facilitar essa comunicação aberta, mantendo o contexto do trabalho de seus funcionários.

Dê feedback instantâneo com comentários atribuídos, mencione membros da equipe em tempo real para conversar com eles e colabore em projetos com o ClickUp Chat

Por exemplo, digamos que sua equipe esteja trabalhando em um memorando no Documentos do ClickUp . Embora você possa colaborar com eles e compartilhar feedback unidirecional em tempo real diretamente no Docs, o ClickUp Chat oferece um espaço para tornar a conversa mais inclusiva.

Todos Espaços no ClickUp podem ter seu próprio Chat, facilitando o acesso a pastas, listas, tarefas e anexos desse espaço sem alternar entre telas. Você e sua equipe podem abrir o memorando na janela do Chat para analisá-lo, debater ideias por meio de mensagens instantâneas, compartilhar sugestões e fazer alterações imediatamente com o detecção de colaboração no ClickUp .

Atribua mensagens aos membros da equipe no ClickUp Chat com FollowUps para implementar observações de feedforward

Você também pode usar FollowUps no ClickUp Chat para atribuir mensagens que contenham observações de feedforward a membros relevantes da equipe - e garantir que o feedforward seja atendido sempre que você trabalhar em um projeto semelhante.

Conversar e trabalhar em sincronia - essa é a ideia!

3. Planeje sua avaliação de feedforward

O planejamento da sua avaliação de feedforward requer uma abordagem proativa, com foco no desenvolvimento futuro e não no desempenho passado:

Comece identificando as principais áreas em que é necessário melhorar isso pode se basear em feedback anterior, desafios recorrentes ou metas futuras

Estabeleça objetivos específicos e mensuráveis (metas SMART) que se alinhem a essas áreas e que visem habilidades ou processos imediatos e oportunidades de crescimento de longo prazo

que se alinhem a essas áreas e que visem habilidades ou processos imediatos e oportunidades de crescimento de longo prazo Incorporar check-ins regulares em vez de esperar por uma revisão formal, garantindo orientação e ajustes contínuos

em vez de esperar por uma revisão formal, garantindo orientação e ajustes contínuos Divida metas grandes em etapas menores e acionáveis com prazos para manter o progresso

com prazos para manter o progresso Envolva as partes interessadas - gerentes, mentores ou colegas - para oferecer percepções construtivas durante o processo, garantindo alinhamento e relevância

4. Conduzir a avaliação

A realização de uma avaliação de feedforward concentra-se na substituição do reforço positivo de ações passadas por soluções voltadas para o futuro. Em vez de ficar remoendo os erros do passado, ela enfatiza o que pode ser feito para melhorar o futuro.

Aqui estão as principais dicas para conduzir a avaliação de feedforward:

Seja específico e acionável : Ofereça conselhos objetivos que descrevam etapas claras e realizáveis. Por exemplo: "Na próxima vez, tente organizar suas tarefas usando uma matriz de prioridades para gerenciar os prazos com mais eficiência."

: Ofereça conselhos objetivos que descrevam etapas claras e realizáveis. Por exemplo: "Na próxima vez, tente organizar suas tarefas usando uma matriz de prioridades para gerenciar os prazos com mais eficiência." Incentivar o envolvimento do funcionário : Envolva o indivíduo na conversa, pedindo sua opinião sobre as metas e as áreas que deseja melhorar. Por exemplo: "Que habilidades você gostaria de fortalecer no próximo trimestre e como podemos ajudá-lo a chegar lá?"

: Envolva o indivíduo na conversa, pedindo sua opinião sobre as metas e as áreas que deseja melhorar. Por exemplo: "Que habilidades você gostaria de fortalecer no próximo trimestre e como podemos ajudá-lo a chegar lá?" Mantenha-se orientado para a solução : Em vez de oferecer um feedback de correção, concentre-se nas oportunidades de crescimento e em como eles podem aproveitar seus pontos fortes para superar os desafios. Por exemplo: "Vamos explorar como você pode usar ferramentas de automação para tarefas repetitivas."

: Em vez de oferecer um feedback de correção, concentre-se nas oportunidades de crescimento e em como eles podem aproveitar seus pontos fortes para superar os desafios. Por exemplo: "Vamos explorar como você pode usar ferramentas de automação para tarefas repetitivas." Defina expectativas claras : Forneça metas ou marcos mensuráveis para garantir que a pessoa tenha um roteiro para o crescimento profissional e possa acompanhar o progresso após a avaliação. Por exemplo: "Até o final do mês, que tal você tentar concluir três projetos de forma independente para aumentar a confiança e a velocidade?"

: Forneça metas ou marcos mensuráveis para garantir que a pessoa tenha um roteiro para o crescimento profissional e possa acompanhar o progresso após a avaliação. Por exemplo: "Até o final do mês, que tal você tentar concluir três projetos de forma independente para aumentar a confiança e a velocidade?" Mantenha a positividade: Enquadre a conversa de forma a inspirar confiança, enfatizando o potencial e não as deficiências. Por exemplo: "Você fez um ótimo trabalho até agora - vamos agora nos concentrar em refinar suas habilidades de apresentação para mostrar melhor o seu impacto."

5. Tome providências em relação às áreas que precisam ser aprimoradas

Tomar medidas em relação às áreas que precisam ser aprimoradas por meio de uma avaliação de feedforward exige uma mudança em relação aos métodos tradicionais, como o método sanduíche de feedback **para abordagens mais dinâmicas

Em vez de mascarar as críticas com elogios, adote a liderança de feedforward, fornecendo insights claros e acionáveis que impulsionam a mudança.

Comece com a comunicação de avanço, em que o foco está inteiramente no que pode ser feito de forma diferente no futuro.

Incentive também a autoavaliação, perguntando aos indivíduos como eles acham que podem melhorar e orientando-os com sugestões personalizadas.

Dica profissional: Use o método Start-Stop-Continue para conduzir uma avaliação de feedforward. Nesse método, pede-se aos funcionários que reflitam sobre seu desempenho anterior e identifiquem o que devem começar a fazer, parar de fazer e continuar fazendo. Esse é um dos muitos métodos para fornecer orientação e suporte direcionados aos funcionários para o desenvolvimento futuro.

Você pode usar modelos start-stop-continue gratuitos para colocar esse método em ação.

6. Avalie os resultados da avaliação de feedforward

Visualize, gerencie e avalie os resultados em tempo real de suas metas e tarefas com os ClickUp Dashboards

Usando Painéis do ClickUp para avaliar os resultados em avaliações feedforward, transforma os dados em insights significativos com eficiência notável.

Veja como:

Rastreie as principais métricas: Crie e use painéis personalizados para visualizar métricas como taxas de conclusão de tarefas, tempo gasto em tarefas e marcos do projeto

Crie e use painéis personalizados para visualizar métricas como taxas de conclusão de tarefas, tempo gasto em tarefas e marcos do projeto Monitore o progresso individual: Crie painéis para monitorar o desempenho individual dos membros da equipe, inclusive a carga de trabalho, as prioridades das tarefas e o gerenciamento do tempo

Crie painéis para monitorar o desempenho individual dos membros da equipe, inclusive a carga de trabalho, as prioridades das tarefas e o gerenciamento do tempo Agende revisões regulares: Use Automações do ClickUp e Recurring Tasks para agendar check-ins regulares e sessões de feedback

Use Automações do ClickUp e Recurring Tasks para agendar check-ins regulares e sessões de feedback Rastreie o feedback e os itens de ação: Crie seções dedicadas nos painéis para rastrear o feedback dado e recebido, bem como os itens de ação gerados a partir dessas discussões

Crie seções dedicadas nos painéis para rastrear o feedback dado e recebido, bem como os itens de ação gerados a partir dessas discussões Identifique tendências e padrões: Analise dados históricos nos painéis para identificar tendências e padrões no desempenho da equipe

Analise dados históricos nos painéis para identificar tendências e padrões no desempenho da equipe Defina metas e acompanhe o progresso: Use painéis para definir metas específicas para os membros da equipe e acompanhe o progresso deles em relação a essas metas

Ferramentas para fornecer feedback e feedforward

Além da avaliação de feedback, você pode realizar sessões de feedback como parte do gerenciamento de desempenho, além de atribuir tarefas, colaborar em tempo real, criar uma ótima cultura de trabalho e muito mais com o ClickUp!

Veja como executar sua estratégia de gerenciamento de desempenho sem esforço:

1. Capture e tome providências com relação ao feedback

Usando Formulários ClickUp para capturar feedback não se trata apenas de coletar informações; trata-se de promover ações e possibilitar avaliações de feedforward que impulsionem sua equipe para a melhoria contínua.

Sempre capture informações relevantes que criam mais contexto com a lógica condicional usando ClickUp Forms

Com seu design personalizável, os formulários facilitam a coleta de feedback relevante de membros da equipe, clientes ou partes interessadas, garantindo que cada resposta seja direcionada à pessoa certa no momento certo.

O recurso de lógica condicional do ClickUp Forms permite que você crie um único formulário que se adapta com base em seleções anteriores, simplificando o processo de preenchimento.

Por exemplo, se um usuário indicar que está fornecendo feedback sobre um produto específico, o formulário exibirá automaticamente apenas as perguntas relevantes relacionadas a esse produto, tornando-o não apenas mais fácil de preencher, mas também mais eficiente na captura de informações precisas.

Depois que o feedback é coletado, ele pode ser encaminhado instantaneamente para tarefas rastreáveis, permitindo que a sua equipe tome medidas rápidas com base nos insights recebidos.

2. Pratique a edição colaborativa e a tomada de notas durante as sessões de feedback

O uso do ClickUp Docs para edição colaborativa e tomada de notas durante as avaliações de feedback transforma um processo tradicionalmente estático em um centro de colaboração dinâmico e em tempo real.

Colabore com sua equipe em tempo real, faça anotações e dê feedback ou feedforward instantâneo com o ClickUp Docs

Permita que suas equipes criem e editem documentos bonitos e estruturados com recursos como páginas aninhadas, tabelas e modelos - ideais para a criação de roteiros abrangentes ou bases de conhecimento centrais para avaliações de feedforward.

Durante uma sessão de avaliação de feedforward, os membros da equipe podem contribuir com o mesmo documento simultaneamente, oferecendo feedback, adicionando observações ou destacando áreas de melhoria em tempo real.

3. Atribua tarefas e deixe comentários para fornecer feedforward contínuo

Converta comentários em chats ou documentos em tarefas do ClickUp instantaneamente com o ClickUp Assigned Comments Tarefas do ClickUp e Comentários atribuídos pelo ClickUp oferecem uma combinação poderosa para fornecer feedbacks contínuos e garantir que sua equipe aja de acordo com eles imediatamente.

Ao dividir tarefas complexas em componentes menores e mais gerenciáveis e atribuir comentários específicos aos membros da equipe, você pode fornecer orientação direcionada e garantir que todos conheçam suas responsabilidades.

Além disso, ao personalizar o status da tarefa e definir níveis de prioridade para cada tarefa, você pode identificar e priorizar rapidamente as tarefas que exigem atenção imediata. Isso ajuda a garantir que o feedback seja tratado prontamente e que a sua equipe permaneça concentrada em atingir suas metas.

4. Grave feedback em áudio ou vídeo para obter um feedforward detalhado

Registre feedbacks detalhados e até deixe comentários em um ClickUp Clip para oferecer oportunidades de aprimoramento e crescimento Clipes do ClickUp oferecem uma maneira inovadora de fornecer feedback ou feedforward instantâneo, gravando sua tela, webcam e narração. Isso geralmente torna a comunicação mais rápida, mais clara e mais acionável do que depender apenas de mensagens escritas e documentos longos.

Seja para compartilhar insights sobre um projeto ou oferecer sugestões de melhoria, o Clips permite que você avance com as conversas sem esforço, sem a necessidade de digitar longas explicações.

5. Automatize os ciclos de feedback para garantir a melhoria contínua

Crie ciclos de feedback para incentivar o aprimoramento contínuo usando o ClickUp Automations

O ClickUp Automations pode automatizar loops de feedback para criar uma cultura de melhoria contínua, facilitando o alinhamento e a capacidade de resposta das equipes.

Com Cérebro ClickUp se você estiver usando o ClickUp Brain, automatizar os loops de feedback se torna tão fácil quanto descrever o que você precisa em inglês simples.

Por exemplo, basta dizer à IA o que você deseja automatizar - seja solicitar um lembrete para compartilhar o feedback depois que uma tarefa for marcada como Concluída, atribuir tarefas de acompanhamento/remediação depois que o feedback for recebido, notificar as partes interessadas sobre atualizações ou ajustar os status do projeto - e observe como ela configura instantaneamente o fluxo de trabalho em qualquer Espaço, Pasta ou Lista no ClickUp.

Não sabe por onde começar? Use o Modelo de feedback do funcionário do ClickUp para gerenciar, visualizar e acompanhar o feedback dos funcionários de toda a empresa em um só lugar

Modelo de feedback do funcionário do ClickUp

O modelo de feedback do funcionário do ClickUp foi criado para ajudar as equipes a obter informações valiosas sobre a gerência, a cultura corporativa, a remuneração, as vantagens e o ambiente de trabalho.

Esse modelo simplifica a coleta e a análise de feedback dos funcionários cultivando uma cultura de crescimento e confiança.

Você pode:

Começar rapidamente, usando as dicas e instruções úteis na "Visualização Iniciar aqui

Rastrear facilmente quem enviou feedback com a "Visualização de todos os respondentes

Criar, atualizar e gerenciar perguntas de pesquisa com a "Visualização da pesquisa de feedback do funcionário"

Use o ClickUp para gerenciamento de desempenho de ponta a ponta

Feedback e feedforward são conceitos poderosos para o crescimento e o aprimoramento. O feedback concentra-se na reflexão sobre o desempenho passado, na identificação de áreas para ajuste e no aprendizado com ações passadas.

O feedforward é voltado para o futuro, enfatizando possíveis melhorias e sugestões práticas para o futuro.

Ambas as abordagens são benéficas: o feedback nos fundamenta em lições inestimáveis do passado, enquanto o feedforward nos impulsiona para a inovação e motiva o progresso contínuo.

Com o ClickUp, as equipes podem integrar perfeitamente as duas estratégias em seus fluxos de trabalho. Desde a coleta de feedback por meio de Formulários e o acompanhamento do progresso com Automações até o planejamento de ações futuras por meio de Chat, Documentos e Clipes colaborativos, essa é a ferramenta ideal para gerenciar e aumentar o desempenho organizacional.

Experimente você mesmo- registre-se no ClickUp hoje mesmo!