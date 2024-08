Como usar o método sanduíche de feedback

Um dos membros da sua equipe, Ashley, dedicou-se de corpo e alma a uma apresentação, mas não conseguiu fazê-la bem. Como gerente dela, você poderia simplesmente apontar o que deu errado ou reconhecer os esforços dela ao dar seu feedback. Enquanto a primeira abordagem provavelmente desestimulará Ashley, a segunda a motivará a fazer melhor da próxima vez.

É disso que se trata o Método Sanduíche de Feedback: Melhoria contínua.

Essa abordagem aproveita o poder do feedback construtivo para acelerar o desenvolvimento de habilidades e ajudar os funcionários a entender melhor as expectativas do local de trabalho.

Como gerente ou líder, é crucial que você garanta que o feedback seja fornecido de forma consistente e construtiva. O Feedback Sandwich Method é uma ferramenta eficaz que pode ajudá-lo a fornecer feedback construtivo de forma ponderada.

Este artigo explicará o Método Sanduíche de Feedback, sua importância e como usá-lo.

Entendendo o Feedback Sanduíche

O Sanduíche de Feedback, também conhecido como "sanduíche de elogios", é uma técnica de feedback que envolve a apresentação de críticas construtivas entre duas camadas de feedback positivo.

A abordagem começa com o reconhecimento dos pontos fortes ou das realizações do indivíduo para estabelecer uma nota positiva. Em seguida, é seguida por feedback construtivo e concluída com outra declaração positiva para reforçar seu valor e potencial. A nota positiva final garante que o destinatário esteja motivado a aprender e crescer.

O sanduíche de feedback estabelece um senso de confiança e cria um ambiente confortável. Ele também incentiva os funcionários a serem mais receptivos a críticas construtivas e até mesmo proativamente solicitar feedback em casos futuros.

**Você sabia? É chamado de "sanduíche" de feedback porque os elogios positivos representam o pão, e o feedback negativo é o recheio.

Benefícios e desvantagens do sanduíche de feedback

Método do sanduíche de feedback

tem recebido muita atenção negativa recentemente. Vários líderes argumentam que a entrega de feedback negativo enterrado dentro de feedback positivo envia "sinais mistos" ou é frequentemente "perdido na tradução".

Vamos analisar os prós e os contras dessa metodologia para fazer o melhor uso dela.

vantagens e desvantagens do sanduíche de feedback | Vantagens | Desvantagens | | ------------------------------------------------------- | -------------------------------------------- | | Aumenta a receptividade ao feedback | Falta de clareza no feedback | | Aumenta a motivação e a capacidade de resposta | Elogios forçados ou elogios inautênticos | | Promove um ambiente de apoio e colaboração | Preocupações com a manipulação | | Redução de conflitos e tensões | Foco na proteção do provedor de feedback |

Agora vamos explorá-los em detalhes.

Vantagens do sanduíche de feedback

Aqui estão as principais vantagens que o sanduíche de feedback traz para a mesa:

Aumento da receptividade ao feedback

O Método Sanduíche de Feedback aumenta a capacidade do destinatário de processar críticas construtivas criando um amortecedor psicológico. Essa abordagem garante que o objetivo não seja criticar ou menosprezar o destinatário, mas ajudá-lo a crescer e desenvolver suas próprias habilidades.

Aumento da motivação e do moral

O feedback positivo genuíno é um poderoso motivador. Ao reconhecer os pontos fortes e as realizações dos funcionários, você valida seus esforços e reforça seu valor para a equipe.

Reconhecer os pontos fortes de um funcionário também o ajuda a identificar as áreas em que ele se destaca e a aproveitar esses pontos fortes para abordar as áreas que precisam ser melhoradas. Esse senso de capacitação e autoeficácia aumenta a motivação e o moral.

Cria uma atmosfera colaborativa

O tom positivo e acolhedor do Sanduíche de Feedback cria um ambiente de apoio e colaboração. A abordagem também gera confiança e relacionamento, criando uma base para uma comunicação aberta e honesta.

Além disso, enquadrar o feedback de forma positiva resulta em um ouvinte mais receptivo e engajado.

Redução de conflitos e tensões

O Método do Sanduíche de Feedback ajuda a reduzir a defensividade, a raiva ou a frustração causadas por críticas diretas, especialmente se você estiver dando feedback negativo sobre um assunto delicado.

Essa abordagem garante que o destinatário ouça atentamente e considere o feedback objetivamente, levando a uma troca menos carregada de emoções. Dessa forma, ambas as partes podem encontrar soluções e obter resultados positivos.

Além do feedback em nível gerencial, funcional e dentro da equipe, aqui estão os benefícios do sanduíche de feedback em nível de liderança:

Reforça os comportamentos desejados: Ao destacar ações e resultados positivos específicos, os líderes incentivam os funcionários a repetir e manter esse comportamento. Isso é particularmente impactante quando o feedback está alinhado com as metas organizacionais

Ao destacar ações e resultados positivos específicos, os líderes incentivam os funcionários a repetir e manter esse comportamento. Isso é particularmente impactante quando o feedback está alinhado com as metas organizacionais Desenvolvimento do funcionário: O Sanduíche de Feedback fornece uma estrutura positiva para o feedback construtivo, promovendo o crescimento sem minar a confiança. Ele também promove a autoconsciência e incentiva os funcionários a se apropriarem de seu desenvolvimento

O Sanduíche de Feedback fornece uma estrutura positiva para o feedback construtivo, promovendo o crescimento sem minar a confiança. Ele também promove a autoconsciência e incentiva os funcionários a se apropriarem de seu desenvolvimento Melhoria da dinâmica da equipe: Esse método incorpora um elemento de apoio que desempenha um papel importante na construção de colaboração, confiança e comunicação aberta entre os membros da equipe.

Desvantagens e críticas do Método Sanduíche de Feedback

Aqui estão algumas desvantagens e críticas associadas à abordagem Sanduíche de Feedback.

Falta de clareza

Se o feedback não transmitir claramente as críticas negativas e os comentários positivos, o método não trará nenhum benefício. Isso é particularmente problemático se:

A área que precisa ser melhorada é significativa: Se a mensagem principal estiver enterrada sob camadas de elogios, o destinatário pode não perceber a principal conclusão ou subestimar a importância de abordar o problema

Se a mensagem principal estiver enterrada sob camadas de elogios, o destinatário pode não perceber a principal conclusão ou subestimar a importância de abordar o problema O destinatário não estiver acostumado a receber feedback nesse formato: Algumas pessoas podem achar o enquadramento positivo confuso ou enganoso, especialmente se estiverem acostumadas a uma abordagem mais direta

Percepção de inautenticidade

Um dos aspectos negativos do Sanduíche de Feedback são os elogios forçados. Se o feedback positivo parecer forçado ou insincero, os destinatários podem se sentir manipulados ou tratados com condescendência, o que gera ressentimento e desconfiança. Se estiver com dificuldades para encontrar algo positivo para dizer, isso indica que o Método Sanduíche de Feedback não é a abordagem mais adequada para essa situação.

Preocupações com manipulação

Alguns críticos argumentam que o Sanduíche de Feedback é manipulador. Ele tenta amenizar o golpe da crítica com elogios. Embora isso possa funcionar nas primeiras vezes, quando repetido com frequência, os funcionários podem se tornar mais cínicos ou desconfiados em relação à abordagem.

Provedor de feedback vs. Receptor de feedback

O sanduíche de feedback é frequentemente criticado por proteger o provedor de feedback de se sentir desconfortável ao dar feedback negativo, em vez de realmente ajudar o funcionário com pontos de ação claros.

Embora essas críticas e desvantagens sejam preocupações reais, uma implementação eficaz e uma abordagem consciente, sem dúvida, resolvem todas elas. Com isso em mente, vamos dar uma olhada em como implementar o Método Sanduíche de Feedback em seu local de trabalho.

Como usar o Feedback Sandwich

Vários fatores, como apresentação, tonalidade e entrega, devem ser considerados ao usar o Método Sanduíche de Feedback.

A primeira parte da criação de uma sessão de feedback eficaz é entender o papel sutil, porém poderoso, da comunicação não-verbal nesse processo.

Importâncias da comunicação não verbal durante o Feedback Sandwich

Os sinais não verbais desempenham um papel vital na forma como sua mensagem é recebida. Uma mensagem bem elaborada pode ser facilmente mal interpretada se sua linguagem corporal e seu tom não estiverem alinhados com suas palavras.

Ao entregar o Sanduíche de Feedback, esforce-se para projetar cordialidade, acessibilidade e respeito por meio de sua linguagem corporal e tom de voz. Aqui está um detalhamento de alguns dos principais elementos não verbais e como usá-los de forma eficaz:

Mantenha contato visual: Faça contato visual em intervalos regulares durante a conversa. Isso demonstra que você está presente, envolvido e interessado na conversa

Faça contato visual em intervalos regulares durante a conversa. Isso demonstra que você está presente, envolvido e interessado na conversa Adote uma linguagem corporal aberta: Incline-se ligeiramente para demonstrar atenção e evite inclinar-se para trás, o que transmite desinteresse ou desaprovação. A linguagem corporal aberta cria uma atmosfera mais convidativa e demonstra que você está receptivo à resposta do destinatário

Incline-se ligeiramente para demonstrar atenção e evite inclinar-se para trás, o que transmite desinteresse ou desaprovação. A linguagem corporal aberta cria uma atmosfera mais convidativa e demonstra que você está receptivo à resposta do destinatário Use um tom de voz calmo e encorajador: Fale em um tom calmo e comedido, evitando uma voz áspera ou condescendente. Varie o tom de sua voz para manter a conversa envolvente. É fundamental falar com uma inflexão encorajadora para refletir sua crença na capacidade do destinatário de melhorar

Lembre-se de que seus sinais não verbais devem reforçar a natureza construtiva e de apoio do feedback.

Assertividade e seu impacto no Método Sanduíche de Feedback

Ser assertivo garante que o feedback construtivo não seja ofuscado ou diluído. Equilibrar a assertividade com o enquadramento positivo do Sanduíche de Feedback é um ato delicado, mas essencial para fornecer um feedback bem recebido e impactante.

Aqui está o que a incorporação da assertividade no Sanduíche de Feedback permite que você faça:

Construir credibilidade: Você será percebido como uma fonte de feedback confiável e digna de confiança

Você será percebido como uma fonte de feedback confiável e digna de confiança Manter um tom respeitoso: Mesmo ao abordar as deficiências, a assertividade o ajuda a manter o profissionalismo e o respeito pela outra pessoa

Mesmo ao abordar as deficiências, a assertividade o ajuda a manter o profissionalismo e o respeito pela outra pessoa Garanta a clareza: O destinatário entenderá claramente as áreas que precisam ser melhoradas e as mudanças esperadas

O destinatário entenderá claramente as áreas que precisam ser melhoradas e as mudanças esperadas Enfatizar a mensagem: A assertividade garante que o ouvinte terá maior probabilidade de aceitar o feedback e tomar medidas para melhorar

Dicas e práticas essenciais para acertar em cheio no seu sanduíche de feedback

Com uma forte compreensão das dicas não verbais, da comunicação indireta e da assertividade, seu sanduíche de feedback já começou com força. Vamos fortalecer seu sistema de feedback com algumas dicas e práticas essenciais.

Dica nº 1: Elogio genuíno e específico

O feedback positivo deve ser sincero e específico. Elogios genéricos demonstram falta de interesse de sua parte e, muitas vezes, fazem com que o destinatário se sinta desvalorizado e prejudicado. Em vez disso, foque em ações, comportamentos ou resultados específicos que você aprecia genuinamente. Isso ajudará a aumentar o moral, a motivação e a autoestima da pessoa, criando um ambiente mais receptivo para o feedback construtivo que virá a seguir.

Ao elaborar seu elogio, analise e incorpore estes elementos:

Impacto: As ações do destinatário tiveram um impacto positivo na equipe, no projeto ou na organização?

As ações do destinatário tiveram um impacto positivo na equipe, no projeto ou na organização? Iniciativa: O destinatário foi além de suas obrigações profissionais?

O destinatário foi além de suas obrigações profissionais? Habilidades e talentos: O homenageado demonstrou uma habilidade ou talento específico que merece reconhecimento?

O homenageado demonstrou uma habilidade ou talento específico que merece reconhecimento? Esforço e aprimoramento: O destinatário se esforçou muito em uma tarefa ou projeto, ou demonstrou aprimoramento em uma área específica?

Ao fornecer feedback específico e elogios sinceros, você mostra ao destinatário que valoriza suas contribuições e esforços. Geralmente, é necessário um pouco de tempo para compilar esses detalhes, e é melhor planejar com antecedência a revisão. Ao escrever esse feedback, ferramentas como

Documentos do ClickUp

pode ajudar a transformar seu processo de feedback

tanto em termos de qualidade quanto de tempo.

Crie um plano de ação concreto, elabore sanduíches de feedback, documente todas as perspectivas e compartilhe registros sem esforço durante as sessões de feedback com o ClickUp Docs

O ClickUp Docs é uma ferramenta de documentação que permite destacar pontos-chave com recursos avançados de edição. Use-o para desenvolver planos de ação claros e delegar instantaneamente tarefas relacionadas à melhoria de desempenho a seus funcionários.

Enquanto o ClickUp Docs funciona como seu ponto de referência para a reunião de feedback, o Use

ClickUp Brain

para gerar um resumo da reunião, de modo que os pontos principais sejam bem documentados para referência futura.

Dica nº 2: Crítica construtiva com sugestões acionáveis

O feedback construtivo é a oportunidade de abordar áreas de melhoria e orientar o destinatário para o crescimento. Entretanto, para que esse feedback corretivo seja realmente eficaz, ele deve ser acionável.

As sugestões acionáveis fornecem ao destinatário um roteiro para aprimoramento. Veja como você pode tornar sua crítica construtiva acionável:

Seja específico e direcionado: Identifique o comportamento ou a ação exata que você deseja que seja alterada

Identifique o comportamento ou a ação exata que você deseja que seja alterada Concentre-se no comportamento observável: Evite suposições sobre as intenções ou motivações do destinatário e atenha-se ao que você observou e vivenciou

Evite suposições sobre as intenções ou motivações do destinatário e atenha-se ao que você observou e vivenciou Ofereça soluções concretas: Em vez de apenas apontar o problema, sugira possíveis soluções ou estratégias

Em vez de apenas apontar o problema, sugira possíveis soluções ou estratégias Torne-o SMART: Sempre que possível, faça com que suas sugestões sejam SMART : **Específica, mensurável, atingível, relevante e limitada no tempo

Sempre que possível, faça com que suas sugestões sejam SMART : **Específica, mensurável, atingível, relevante e limitada no tempo Colaboração: Envolva o destinatário em uma discussão sobre possíveis soluções. Peça a opinião e as ideias dele. Essa abordagem colaborativa leva a soluções mais criativas e eficazes e ajuda o destinatário a se sentir mais envolvido em seu próprio aprimoramento

Reduza os prazos de comunicação, configure instantaneamente trocas de feedback e delegue tarefas de aprimoramento com o ClickUp Chat View

Visualização do ClickUp Chat

é uma ferramenta de plataforma de mensagens instantâneas excepcional para estabelecer uma linha direta de comunicação com seus funcionários. A ferramenta permite que você se conecte instantaneamente com quem precisa dar feedback e também suporta a criação imediata de tarefas dentro do aplicativo depois que o sanduíche de feedback é entregue, reduzindo o tempo para que o destinatário tome medidas imediatas e eficazes.

Coleta de feedback de funcionários em escala

A grande vantagem do Feedback Sandwich é que ele funciona nos dois sentidos. O ClickUp oferece uma gama diversificada de

exemplos de feedback de funcionários

por meio de modelos prontos para uso para ajudar a conduzir sessões de feedback produtivas entre você e sua equipe.

O modelo de feedback para funcionários do ClickUp é a escolha ideal para a elaboração de feedbacks práticos.

Colete, gerencie, visualize e compartilhe seu feedback com os funcionários sem perder tempo usando o ClickUp Employee Feedback Template

O modelo de feedback do funcionário do ClickUp

é uma solução para coletar, gerenciar e compartilhar feedback com os funcionários. Ele permite que os gerentes consolidem o feedback de forma estruturada e consistente. Por meio de suas visualizações claras, esse modelo demonstra tendências positivas, bem como áreas de melhoria.

Faça o download deste modelo

Como um modelo totalmente personalizável, o ClickUp Employee Feedback inclui status, campos e exibições personalizados para ajudá-lo a acompanhar o progresso do feedback e analisar o progresso dos funcionários. O recurso de mensagens instantâneas da plataforma,

Visualização do ClickUp Chat

o ClickUp Chat View /%ref/, permite que você marque, valorize e recompense instantaneamente os funcionários por suas contribuições, sugestões e conquistas.

Para facilitar uma experiência de feedback perfeita para as partes interessadas internas e externas, você pode usar o Formulários ClickUp .

Estruture seus prompts, reúna e visualize dados de feedback e impulsione o desenvolvimento com o ClickUp Forms

Usando a ferramenta ClickUp Forms, você pode pedir aos funcionários que compartilhem um feedback claro e prático. Incentive-os a compartilhar duas mudanças bem-vindas e uma área de melhoria do último trimestre, por exemplo, para que o espírito do Sandwich Feedback permaneça intacto.

Permita opções de envio anônimo para cultivar a honestidade comunicação honesta no local de trabalho e promover a melhoria contínua.

Após o retorno das respostas, analise-as para identificar tendências e tomar medidas para criar um ambiente de trabalho positivo em que todos se sintam ouvidos e valorizados. Essa ferramenta também pode ser facilmente personalizada para coletar dados de feedback pertinentes a um projeto, negócio ou setor específico.

Visualize perfeitamente o progresso dos funcionários e aprimore a comunicação em todas as sessões de feedback de acompanhamento com o modelo ClickUp Employee Feedback and Check-In Template

Dica profissional: Use

Modelo de formulário de feedback do ClickUp

para fornecer feedback aos funcionários, visualizar os níveis de satisfação com eficiência, abordar preocupações e aprimorar a comunicação. Ele apresenta ferramentas integradas, como o ClickUp Chat View, para se conectar instantaneamente com seus funcionários, e o ClickUp Tasks, para criar e atribuir tarefas instantaneamente com base no resultado da sessão.

Faça o download deste modelo

Dica nº 3: Equilibre a relação de feedback positivo e negativo

Outra prática fundamental do método Sanduíche de Feedback é equilibrar o feedback positivo e o negativo.

Embora não exista uma regra rígida, uma boa regra geral é ter como objetivo uma razão de 2:1 de feedback positivo para negativo. Isso garante que o feedback positivo estabeleça um tom positivo e reforce os pontos fortes do destinatário, enquanto o feedback construtivo continua sendo o ponto focal da conversa.

A proporção deve ser ajustada de acordo com a situação específica e a personalidade do destinatário. Se o destinatário de seu feedback for:

Novo na função ou tarefa ou não está confiante , talvez você queira aumentar a proporção de feedback positivo para feedback construtivo. Isso ajuda a aumentar a confiança do destinatário e cria um espaço seguro para que ele receba o feedback

, talvez você queira aumentar a proporção de feedback positivo para feedback construtivo. Isso ajuda a aumentar a confiança do destinatário e cria um espaço seguro para que ele receba o feedback Profissional experiente e confiante, talvez você possa usar uma proporção um pouco mais equilibrada de feedback positivo e negativo. Entretanto, ainda é importante começar com algum feedback positivo para definir o tom e reconhecer seus pontos fortes

Lembre-se: Essas são sugestões gerais; o julgamento pessoal com base na natureza individual também deve ser considerado ao decidir a proporção de feedback positivo para negativo.

Aqui estão algumas dicas adicionais para equilibrar a proporção de feedback positivo e negativo:

Mantenha o feedback positivo preciso, conciso e concentrado. O objetivo é estabelecer um tom positivo, não elogiar demais

Termine com uma nota positiva. Reitere sua confiança na capacidade do destinatário de melhorar e ofereça seu apoio

Dica nº 4: O momento é fundamental

Fornecer feedback oportuno é uma parte fundamental do Sanduíche de Feedback. Isso torna o feedback mais relevante e acionável. O destinatário se lembrará facilmente dos detalhes específicos e do contexto do feedback para uma melhor compreensão.

Um feedback imediato

sessão de feedback

pode nem sempre parecer possível. Mas ferramentas como

Calendário ClickUp

ajuda você a fazer um plano de ação prontamente, garantindo que nenhuma de suas tarefas diárias seja prejudicada.

Mantenha o controle das próximas sessões de feedback sanduíche, aumente a produtividade e o gerenciamento do tempo com o ClickUp Calendar

Use-o para organizar sessões de feedback, planejar cronogramas de avaliação de desempenho e visualizar o progresso de sua equipe em um calendário flexível para manter todos na mesma página. A ferramenta também integra as próximas tarefas e a carga de trabalho da sua equipe para que o momento de compartilhar o feedback seja perfeito, sem prejudicar a produtividade geral.

Gerencie suas reuniões de feedback de forma eficiente com o ClickUp Meetings

Se você estiver trabalhando remotamente,

Reuniões ClickUp

é a maneira perfeita de fornecer feedback em tempo hábil. Ele se integra às tarefas de gerenciamento de projetos no ClickUp, permitindo fácil acesso a informações relevantes e ao contexto durante a sessão de feedback.

Ele também permite o feedback assíncrono por meio de comentários e anotações em tarefas ou documentos, o que pode ser útil para acompanhamentos ou situações em que reuniões em tempo real não são viáveis.

Dica nº 5: Entregue em um ambiente privado

Uma prática crucial para uma sessão de Sanduíche de Feedback é conduzi-la em um ambiente privado. Aqui estão as principais razões pelas quais isso é imperativo:

Em um ambiente privado, é mais provável que o destinatário seja receptivo ao feedback e esteja aberto a discuti-lo de forma aberta e honesta. As críticas públicas são embaraçosas e humilhantes e prejudicam a autoestima e a motivação do destinatário

Um ambiente privado permite uma conversa mais matizada e confidencial. Pode ser necessário discutir tópicos delicados ou desafios pessoais que o destinatário talvez não se sinta à vontade para compartilhar na frente de outras pessoas

Dica nº 6: Conecte-se por meio de empatia e compreensão

A empatia e a compreensão no sanduíche de feedback estabelecem a base do tom positivo desse método. Esses dois elementos ajudam a estabelecer a realidade, os desafios, o tempo e o esforço para desenvolver um novo hábito ou comportamento positivo.

Ao ter empatia e compreender os sentimentos da outra pessoa, seu diálogo oferecerá apoio e incentivo e expressará sua confiança na capacidade dela de melhorar.

Dica nº 7: Garanta um diálogo aberto

Os sistemas de feedback devem ser uma conversa de mão dupla. Além do ponto de vista do gerente ou líder, o destinatário também deve ser capaz de fazer perguntas esclarecedoras, compartilhar sua perspectiva, fornecer feedback e discutir possíveis soluções de forma colaborativa.

Um diálogo aberto serve a esses propósitos fundamentais:

Ele ajuda a garantir que o feedback seja entendido exatamente como pretendido . O destinatário pode ter interpretado mal algo que você disse ou não estar totalmente ciente do impacto de seu comportamento

. O destinatário pode ter interpretado mal algo que você disse ou não estar totalmente ciente do impacto de seu comportamento Diálogos abertos permitem que o destinatário compartilhe sua perspectiva. Isso pode fornecer informações valiosas sobre a situação, melhorar sua compreensão e ajudá-lo a adaptar seu feedback. Pode haver fatores subjacentes dos quais você não estava ciente, ou o destinatário pode ter uma explicação válida para o comportamento dele

e ajudá-lo a adaptar seu feedback. Pode haver fatores subjacentes dos quais você não estava ciente, ou o destinatário pode ter uma explicação válida para o comportamento dele Discutir possíveis soluções de forma colaborativa constrói um senso de propriedade, responsabilidade e inclusão. Um diálogo aberto impulsiona a solução colaborativa de problemas. Isso abre caminho para soluções mais criativas e eficazes do que quando as mudanças aparentes são ditadas

Dê início a um diálogo aberto sobre aprimoramento de habilidades e melhoria do progresso com o modelo ClickUp Employee One-on-One

Modelo de reunião individual de funcionários do ClickUp

é ideal para um diálogo aberto entre gerentes e funcionários. O modelo permite definir metas e acompanhar o progresso de forma colaborativa nos níveis individual e de equipe. Ele também é perfeito para organizar anotações, feedback e recursos de cada reunião de feedback e garante que nenhum erro seja deixado de lado e não seja corrigido.

Faça o download deste modelo

Dica nº 8: Faça chamadas de acompanhamento

Uma sessão de feedback é apenas o começo. O verdadeiro aprendizado acontece por meio de

ciclo de feedback

. Os gerentes e líderes que pretendem promover mudanças devem garantir que suas interações sejam proveitosas e permitam que seus funcionários se adaptem prontamente.

O agendamento de uma reunião de acompanhamento demonstra seu compromisso contínuo com o desenvolvimento do destinatário e reforça a importância do feedback. Essa reunião também permite que você discuta o progresso do destinatário com mais detalhes.

Aqui estão algumas perguntas específicas a serem feitas durante a reunião de acompanhamento:

Você teve a oportunidade de refletir sobre o feedback que lhe dei?

Que medidas está tomando para implementar as sugestões que discutimos?

Há algum desafio que esteja enfrentando para fazer essas mudanças?

Há algum apoio adicional que você precise de mim?

Ao ouvir ativamente as respostas do destinatário e fornecer suporte contínuo, você estará mais bem equipado para ajudá-lo a traduzir o feedback em ações concretas e atingir seu potencial máximo muito mais rapidamente.

Por exemplo, use

Lembretes do ClickUp

para fazer um acompanhamento eficaz e gerenciar o tempo de todos sem prejudicar a produtividade dos funcionários. Uma das principais vantagens do Click Reminders é que ele também programa alertas em nome da sua equipe. Isso sempre garante que todos os membros da equipe estejam na mesma página.

Rastreie e agende suas reuniões de feedback em apenas alguns cliques com o ClickUp Reminders

Além disso, personalize suas tarefas e atribua níveis de prioridade específicos para garantir que o destinatário do feedback seja capaz de visualizar e compreender a importância das ações que ele deve adotar.

Tarefas do ClickUp

permite que você planeje, organize e colabore com sua equipe para fazer o acompanhamento da interação com o sanduíche de feedback.

Adicione e gerencie instantaneamente tarefas acionáveis de sua sessão de feedback com o ClickUp Tasks

Dica nº 9: Adapte-se ao indivíduo

Não importa o quanto a empresa seja padronizada, os funcionários que compõem a força-tarefa são únicos à sua maneira. Uma prática crucial do Método Sanduíche de Feedback é estar ciente de que nem todos respondem ao feedback de forma semelhante.

Aqui estão as principais situações e como lidar com elas:

Comunicadores diretos: Eles apreciam uma abordagem direta e sem rodeios ao feedback. Essas pessoas podem achar útil ouvir uma crítica construtiva de forma clara e concisa, sem enfeites

Eles apreciam uma abordagem direta e sem rodeios ao feedback. Essas pessoas podem achar útil ouvir uma crítica construtiva de forma clara e concisa, sem enfeites Comunicadores indiretos: Preferem uma abordagem gentil e com nuances. Essas pessoas podem se beneficiar de um enquadramento mais positivo do feedback, pois são sensíveis a críticas

Você deve adaptar e combinar o Método Sanduíche de Feedback com o estilo de comunicação, a personalidade e o estilo de cada indivíduo. No entanto, também é importante considerar os dados objetivos do funcionário, como desempenho anterior, dados de treinamento, avaliações de habilidades, etc.

Cérebro ClickUp

pode ajudá-lo a resumir instantaneamente os pontos principais dos detalhes e dados de desempenho de seus funcionários. Isso permite que você adapte seu plano de comunicação de feedback especificamente para os pontos fortes e fracos de seus funcionários. Ele pode se tornar seu assistente virtual para adaptar rapidamente os planos de desenvolvimento de seus funcionários, sugerir tarefas que devem ser adotadas e até mesmo compartilhar uma visão geral da carga de trabalho deles.

Essas dicas e truques são o ponto crucial para fazer críticas construtivas de forma motivadora e solidária. Vamos dar uma olhada em um exemplo rápido para que você tenha uma perspectiva mais clara.

Kickstarter rápido: um exemplo de sanduíche de feedback

Embora você possa ter várias ideias em mente apenas com essas práticas e nuances, aqui está um exemplo prático e rápido de um sanduíche de feedback para ajudá-lo a começar:

Caso: Você é um gerente que está fornecendo feedback a um funcionário chamado Jack, um talentoso designer gráfico que produz consistentemente trabalhos de alta qualidade, mas tem dificuldades para cumprir prazos.

**Fatia superior de feedback positivo: "Jack, sua criatividade e atenção aos detalhes sempre produzem designs excelentes. Os clientes adoram seu trabalho, e seu talento é inegável"

Recheio de feedback construtivo: " No entanto, notei que você perdeu prazos em vários projetos, o que pressionou a equipe e afetou o relacionamento com os clientes. O cumprimento dos prazos é crucial para nossos compromissos"

No entanto, notei que você perdeu prazos em vários projetos, o que pressionou a equipe e afetou o relacionamento com os clientes. O cumprimento dos prazos é crucial para nossos compromissos" **Fatia inferior do feedback positivo: "Estou confiante de que você pode entregar um excelente trabalho dentro do prazo. Vamos explorar estratégias para ajudá-lo a gerenciar melhor seu tempo e priorizar tarefas. Estou aqui para apoiá-lo"

Técnicas alternativas de feedback

Embora o Sanduíche de Feedback seja útil em quase todas as situações, ele não é a única abordagem para dar feedback. Aqui estão algumas técnicas alternativas que você pode ter em mãos, dependendo do momento, do contexto e da natureza do feedback:

1. **Feedback SBI (Situação-Comportamento-Impacto)

Essa alternativa estruturada ao método sanduíche de feedback concentra-se em fornecer feedback claro, específico e objetivo. A intenção principal da abordagem é ter uma conversa mais direta, concentrando-se nos fatos e não nas interpretações.

Aqui estão três etapas principais envolvidas na implementação do método SBI:

Situação: Descreva o contexto específico em que o comportamento ocorreu

Descreva o contexto específico em que o comportamento ocorreu Comportamento: Descreva objetivamente o comportamento observado

Descreva objetivamente o comportamento observado **Impacto: Explique as consequências do comportamento para você, a equipe ou o projeto

O método SBI fornece feedback claro e acionável, minimizando a defensividade. Entretanto, sua franqueza pode ser percebida como dura, e é necessária uma preparação completa para evitar interpretações subjetivas.

2. **Feedback

Outra abordagem proativa é o Feedforward. Esse sistema de feedback construtivo orientado para o futuro se concentra em ajudar os indivíduos a melhorar seu desempenho e atingir suas metas. Em vez de ficar remoendo os erros do passado, ele enfatiza as soluções em potencial e as etapas acionáveis para a melhoria.

Aqui estão os quatro elementos principais que compõem esse método:

Foco no futuro: Mudar a conversa do que deu errado para o que deve ser feito de forma diferente no futuro

Mudar a conversa do que deu errado para o que deve ser feito de forma diferente no futuro Faça perguntas: Envolva o destinatário em um diálogo sobre suas metas e aspirações com perguntas pertinentes sobre o feedback

Envolva o destinatário em um diálogo sobre suas metas e aspirações com perguntas pertinentes sobre o feedback Ofereça sugestões: Ofereça sugestões acionáveis de melhoria, concentrando-se em comportamentos e habilidades específicos que devem ser desenvolvidos

Ofereça sugestões acionáveis de melhoria, concentrando-se em comportamentos e habilidades específicos que devem ser desenvolvidos Colaborar: Trabalhar em conjunto para criar um plano para implementar as sugestões e alcançar os resultados desejados

É importante lembrar que essa abordagem requer forte confiança entre ambas as partes e pode não abordar as causas subjacentes de problemas anteriores. Ela é mais adequada para pessoas com mentalidade de crescimento que estejam abertas a explorar soluções e melhorias futuras.

3. Feedback de 360 graus

O

feedback de 360 graus

o processo de feedback de 360 graus é orientado por informações e pesquisas adicionais. A abordagem reúne informações de várias fontes, incluindo colegas, subordinados, supervisores e, às vezes, clientes ou consumidores.

A abordagem oferece uma perspectiva abrangente do desempenho de um indivíduo e promove a responsabilidade. Ela é valiosa para identificar pontos cegos e áreas de desenvolvimento que podem não ser aparentes sem um mergulho profundo.

Veja a seguir as etapas para implementar a metodologia de feedback 360 graus,

Identifique os avaliadores: Selecione indivíduos que tenham interagido com o destinatário em diferentes contextos e forneçam perspectivas diversas sobre seu desempenho

Selecione indivíduos que tenham interagido com o destinatário em diferentes contextos e forneçam perspectivas diversas sobre seu desempenho Coleta de feedback: Use pesquisas, entrevistas ou outras ferramentas para coletar feedback dos avaliadores selecionados

Use pesquisas, entrevistas ou outras ferramentas para coletar feedback dos avaliadores selecionados Analisar o feedback: Compilar e analisar o feedback, procurando temas e padrões comuns

Compilar e analisar o feedback, procurando temas e padrões comuns Compartilhar feedback: Fornecer ao destinatário um resumo do feedback, destacando os principais pontos fortes e as áreas de desenvolvimento

Fornecer ao destinatário um resumo do feedback, destacando os principais pontos fortes e as áreas de desenvolvimento Desenvolver plano de ação: Colaborar com o destinatário para criar um plano para abordar as áreas de melhoria e aproveitar os pontos fortes

No entanto, é importante considerar que essa abordagem pode consumir muito tempo e recursos, além de ter o potencial de influenciar o feedback.

4. **Coaching

O coaching é uma estratégia alternativa de feedback que impulsiona um relacionamento colaborativo. Nessa abordagem, quem dá o feedback é uma caixa de ressonância, um guia e um incentivador para melhorar uma ampla gama de necessidades de desenvolvimento.

Por meio de uma série de conversas e atividades, quem dá o feedback (ou o coach, nessa abordagem) trabalha com o destinatário para identificar seus pontos fortes e fracos, estabelecer metas e elaborar e monitorar planos de ação.

Aqui estão as principais etapas envolvidas no coaching como uma abordagem de feedback:

Estabelecimento de metas: Definir metas de forma colaborativa

Definir metas de forma colaborativa **Avaliação: Identificar os pontos fortes e fracos do indivíduo

**Planejamento de ação: Desenvolver um plano com etapas específicas, cronogramas e recursos

Apoio contínuo: Fornecer orientação, feedback e recursos contínuos

Fornecer orientação, feedback e recursos contínuos **Avaliação: Avalie regularmente o progresso e ajuste o plano conforme necessário

Lembre-se de que o coaching requer um compromisso significativo de tempo, conhecimento especializado do coach e um forte relacionamento entre o coach e o destinatário para ser bem-sucedido.

A técnica de feedback mais eficaz varia de acordo com o indivíduo e a situação. Compreender as diferentes abordagens disponíveis e adaptar a entrega do feedback ajuda a tornar a melhoria e o crescimento contínuos.

Impulsionando a mudança com o sanduíche de feedback

A abordagem construtiva do Feedback Sandwich é relevante, valiosa e popular em um local de trabalho cada vez mais dinâmico que acolhe a diversidade e a individualidade.

Sua ênfase no reforço positivo, aliada a sugestões claras e práticas de melhoria, tem o potencial de transformar um ambiente de trabalho em um espaço muito mais acolhedor.

Com as principais dicas e práticas que abordamos, a única coisa que resta é garantir que você tenha um sistema de gerenciamento de feedback poderoso e em constante aprimoramento. E o ClickUp é a plataforma perfeita para você fazer parceria.

Em vez de simplesmente fornecer feedback, o ClickUp oferece todas as ferramentas de que você precisa - desde a definição de metas até o acompanhamento do desempenho - para criar e executar um plano de ação que ajude a orientar seus funcionários rumo à excelência. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para tornar suas sessões de feedback mais produtivas!