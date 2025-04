Modelos gratuitos de lista de fornecedores no Excel para um gerenciamento eficiente

Independentemente da natureza do seu negócio, o gerenciamento de fornecedores exige que você navegue por relacionamentos complexos, contratos e requisitos de conformidade.

A pior parte? O processo de compra pode se complicar sem as ferramentas certas, levando ao aumento dos custos e à perda de oportunidades.

É nesse ponto que o uso de modelos de lista de fornecedores no Excel faz uma diferença significativa. Esses modelos oferecem uma maneira estruturada de organizar, monitorar e analisar informações sobre fornecedores, ajudando-o a tomar decisões informadas e a impulsionar seus processos de aquisição.

Neste blog, exploraremos os elementos-chave de um bom modelo de lista de fornecedores e os principais modelos gratuitos que ajudam a otimizar o gerenciamento de fornecedores.

O que faz um bom modelo de lista de fornecedores em Excel?

Quando cobre todas as bases, um modelo de lista de fornecedores preferenciais pode otimizar seus processos de compra e melhorar sua capacidade de gerenciar relacionamentos com fornecedores.

Um modelo eficaz de lista de fornecedores (baseado no Excel ou no Google Sheets) é estruturado, personalizável e fácil de usar:

Layout estruturado: Selecione ummodelo de lista de fornecedores com linhas e colunas claramente definidas para facilitar a navegação e a entrada de dados

Selecione ummodelo de lista de fornecedores com linhas e colunas claramente definidas para facilitar a navegação e a entrada de dados Campos essenciais: Escolha um modelo que apresente os campos necessários, como nome do fornecedor, informações de contato, condições de pagamento, avaliações de desempenho e outras informações importantes, permitindo gerenciar e armazenar informações importantes em um só lugar

Escolha um modelo que apresente os campos necessários, como nome do fornecedor, informações de contato, condições de pagamento, avaliações de desempenho e outras informações importantes, permitindo gerenciar e armazenar informações importantes em um só lugar Opções de personalização: Priorize um modelo de lista de fornecedores que permita personalizar as seções do modelo de acordo com as necessidades comerciais específicas

Priorize um modelo de lista de fornecedores que permita personalizar as seções do modelo de acordo com as necessidades comerciais específicas Recursos de análise de dados: Seu modelo preferido deve ter ferramentas para classificar e analisar os dados do fornecedor de acordo com suas necessidades, permitindo que você tome decisões informadas sobre renovações de contratos

Seu modelo preferido deve ter ferramentas para classificar e analisar os dados do fornecedor de acordo com suas necessidades, permitindo que você tome decisões informadas sobre renovações de contratos Capacidade de integração: Ao optar por um modelo de lista de fornecedores gratuito, você pode integrá-lo perfeitamente ao seu sistema de fluxo de trabalho atual e economizar tempo e esforço valiosos

Melhores 7 modelos de lista de fornecedores em Excel

Aqui estão alguns dos principais modelos de lista de fornecedores gratuitos que simplificam e aprimoram seu fluxo de trabalho gerenciamento de fornecedores eficiência:

1. Modelo de lista de fornecedores por Vencru

via Vencru O modelo de lista de fornecedores da Vencru oferece uma solução descomplicada, personalizável e fácil de usar para gerenciar fornecedores. Crie uma visão geral abrangente da lista mestre de fornecedores com esse modelo de lista de fornecedores para gerenciar o controle e o relacionamento com os fornecedores de forma mais eficaz.

O que você vai adorar ✨

Todas as informações de seus fornecedores consolidadas em um só lugar

Nove campos personalizáveis para atender às necessidades específicas de sua empresa

Compartilhável com sua equipe para comunicação e colaboração contínuas em tarefas baseadas em fornecedores e datas de contratos

Caso de uso ideal ☑️ Este modelo é ideal para equipes de compras e gerentes de negócios que desejam otimizar o rastreamento de fornecedores e consolidar as informações de fornecedores para um gerenciamento eficiente.

2. Modelo de lista de fornecedores da Hubspot

via HubSpot O Modelo de lista de fornecedores da Hubspot é uma ferramenta útil para organizar informações e rastrear os fornecedores dos quais você compra produtos ou serviços regularmente.

Como um modelo de lista de contatos de fornecedores, ele oferece um formato claro e conciso para acompanhar os detalhes do fornecedor e todas as informações de contato disponíveis.

O que você vai gostar nele ✨

IDs exclusivos para todos os fornecedores em sua lista de fornecedores aprovados

Permite adicionar o nome e os detalhes do POC do fornecedor junto com o nome do fornecedor

Simplifica a comunicação e ajuda você aa fazer pedidos novos ou repetidos com facilidade

Caso de uso ideal ☑️ Esse modelo é excelente para gerentes de fornecedores e organizações que desejam organizar e manter uma lista abrangente de fornecedores aprovados para simplificar os processos de compra.

3. Modelo de Excel de gráfico de vendas de comparação de preços simples da WPS

via WPS Decidir qual fornecedor é mais adequado ao seu orçamento é um processo demorado. No entanto, o Modelo Excel de Gráfico de Vendas de Comparação de Preços Simples da WPS torna o processo muito fácil.

Esse modelo de lista de preços de fornecedores inclui colunas individuais de preço e quantidade para cada fornecedor de sua lista aprovada. Use-as para entender os custos associados a cada um de seus fornecedores atuais.

O que você vai adorar ✨

Calcula o custo subtotal de todos os itens de um fornecedor, juntamente com impostos e taxas de remessa

Comparação de fornecedores em relação a preços e quantidades dos serviços prestados

Ajuda a identificar e selecionar os fornecedores com os quais sua organização deve fazer negócios

Caso de uso ideal ☑️ Esse modelo de lista de fornecedores é ideal para equipes de compras, equipes financeiras e proprietários de pequenas empresas. Ele os ajuda a comparar preços e quantidades de fornecedores e a identificar as melhores opções para seu orçamento.

4. Tabela de comparação de fornecedores por WPS

via WPS Como o nome sugere, a Tabela de comparação de fornecedores da WPS oferece uma maneira eficiente e organizada de avaliar os fornecedores lado a lado.

Esse modelo personalizável permite que você avalie os fornecedores com base em critérios-chave, incluindo descrição do produto/serviço, mercado consumidor, número de escritórios e instituições de produção e tipo de propriedade!

O que você vai adorar ✨

Permite decisões conscientes com relação à seleção de fornecedores eprocessos de aquisição Detalhes personalizáveis, como preço, qualidade do produto/serviço, etc.

Funciona bem em vários dispositivos, incluindo Windows, MAC e Android

Caso de uso ideal ☑️ Este modelo é útil para gerentes de fornecedores, líderes de RH e empresas que desejam avaliar e comparar fornecedores lado a lado com base em critérios-chave para tomar decisões sobre a seleção de fornecedores.

5. Modelo de banco de dados de fornecedores da Weproc

via Weproc Gerencie seus fornecedores com facilidade com o Modelo de banco de dados de fornecedores da Weproc. Totalmente personalizável e fácil de usar, esse modelo permite manter um registro centralizado de todas as informações cruciais sobre seus fornecedores.

O que você vai gostar nele ✨

Indicadores estatísticos para monitorar o desempenho dos fornecedores e limitar os riscos da cadeia de suprimentos

Coluna de feedback dedicada para avaliar cada fornecedor

Campos personalizados para facilitar a visão geral do gerenciamento de contratos dos fornecedores

Caso de uso ideal ☑️ Este modelo é uma ótima opção para gerentes de compras e gerentes de negócios que desejam manter um registro centralizado de informações sobre fornecedores e avaliações de desempenho.

6. Modelo de inventário de armazém da Microsoft

via Microsoft O Warehouse Inventory Template by Microsoft é uma ferramenta útil para empresas que precisam de gerenciamento de inventário e de fornecedores.

Identifique e localize o inventário em segundos com campos como unidade de manutenção de estoque (SKU), número do compartimento, localização e valor do inventário.

O que você vai gostar nele ✨

Recuperação de dados em determinados compartimentos de estoque quando for conveniente

Lembretes para novos pedidos

Personalizável com fotos, fontes, animações, vídeos e outros gráficos

Caso de uso ideal ☑️ Esse modelo é perfeito para gerentes de estoque e de compras que desejam gerenciar o estoque juntamente com os relacionamentos com os fornecedores e otimizar o rastreamento de estoque e os processos de reabastecimento.

7. Modelo de gerenciamento de fornecedor de atacado da BlueCart

via BlueCart O Wholesale Vendor Management Template by BlueCart oferece uma solução completa para atacadistas que desejam melhorar a eficiência do gerenciamento de fornecedores.

Para um gerenciamento de fornecedores e vendedores sem complicações, use qualquer uma das quatro planilhas anexadas a esse modelo baseado no Google Sheets - formulário de registro de fornecedor, modelo de contrato de fornecedor, solicitação de proposta de fornecedor ou formulário de pedido de alteração de fornecedor.

O que você vai adorar ✨

Formulário exclusivo de pedido de alteração de fornecedor para alterar as quantidades do pedido

Formulário integrado para registro de novos fornecedores

Modelo incluído para criar contratos de fornecedores

Caso de uso ideal ☑️ Este modelo é ideal para atacadistas que desejam otimizar seus processos de gerenciamento de fornecedores, desde o registro de fornecedores até o gerenciamento de contratos. Faça o download deste modelo

Limitações do uso do Microsoft Excel/Google Sheets para gerenciamento de fornecedores

Embora os modelos de planilhas gratuitas geralmente sejam úteis para gerenciar diferentes aspectos das informações do fornecedor, eles têm limitações. Aqui estão algumas delas:

Problemas de desempenho com grandes conjuntos de dados: À medida que sua lista de fornecedores aumenta, o gerenciamento de dados no Excel se torna complicado. Planilhas grandes no Excel ou no Sheets diminuem o tempo de carregamento, dificultando a localização rápida das informações de que você precisa. Além dos atrasos no desempenho, as planilhas grandes aumentam a possibilidade de corrupção de dados

À medida que sua lista de fornecedores aumenta, o gerenciamento de dados no Excel se torna complicado. Planilhas grandes no Excel ou no Sheets diminuem o tempo de carregamento, dificultando a localização rápida das informações de que você precisa. Além dos atrasos no desempenho, as planilhas grandes aumentam a possibilidade de corrupção de dados Falta de recursos de verificação de erros: Ao contrário do premiumsoftware de gerenciamento de fornecedoresa maioria dos modelos de planilhas tem recursos limitados para detectar erros. Se um membro da equipe cometer um erro simples em uma fórmula ou adicionar por engano um valor incorreto para o preço de custo total de produtos ou serviços, esses erros não serão sinalizados. Esses descuidos levam a graves consequências financeiras e a decisões errôneas

Ao contrário do premiumsoftware de gerenciamento de fornecedoresa maioria dos modelos de planilhas tem recursos limitados para detectar erros. Se um membro da equipe cometer um erro simples em uma fórmula ou adicionar por engano um valor incorreto para o preço de custo total de produtos ou serviços, esses erros não serão sinalizados. Esses descuidos levam a graves consequências financeiras e a decisões errôneas Falta de recursos de automação: Outra desvantagem significativa dos modelos de fornecedores do Excel/Sheets é a incapacidade de automatizar tarefas simples. Isso significa que você precisará atualizar o status do pedido, as datas do contrato e outros dados críticos manualmente, o que é tedioso e consome muito tempo, deixando-o com pouco tempo para outras tarefas importantes

Outra desvantagem significativa dos modelos de fornecedores do Excel/Sheets é a incapacidade de automatizar tarefas simples. Isso significa que você precisará atualizar o status do pedido, as datas do contrato e outros dados críticos manualmente, o que é tedioso e consome muito tempo, deixando-o com pouco tempo para outras tarefas importantes Medidas de segurança inadequadas: Um modelo de lista de fornecedores baseado no Excel fornecerá recursos básicos de segurança, como criptografia de arquivos e proteção por senha. A falta de recursos avançados de segurança deixa seu banco de dados de fornecedores vulnerável a violações, tentativas de hacking e outras ameaças cibernéticas, comprometendo a confidencialidade de seus dados confidenciais

Um modelo de lista de fornecedores baseado no Excel fornecerá recursos básicos de segurança, como criptografia de arquivos e proteção por senha. A falta de recursos avançados de segurança deixa seu banco de dados de fornecedores vulnerável a violações, tentativas de hacking e outras ameaças cibernéticas, comprometendo a confidencialidade de seus dados confidenciais Ausência de recursos avançados: O Excel e o Sheets não têm funcionalidades avançadas essenciais para o gerenciamento eficaz de fornecedores. Diferentemente do software dedicado, o Excel não oferece suporte a alertas automatizados paracontrato de aquisição renovações, painéis de controle de desempenho ou análise aprofundada de dados, o que afeta sua capacidade de operar processos e tomar decisões acertadas

Modelos alternativos de lista de fornecedores em Excel

Se você deseja gerenciar fornecedores sem as limitações das planilhas típicas, há várias alternativas melhores disponíveis. Um exemplo disso são os modelos fornecidos pela plataforma de gerenciamento de projetos ClickUp .

A ampla gama de modelos altamente personalizáveis do ClickUp, desde o registro de fornecedores até a Modelos de RFI para a lista de fornecedores e modelos de pedidos de compra o ClickUp oferece ferramentas escalonáveis, do ClickUp Docs ao ClickUp Brain e Automations, para ajudar a otimizar o gerenciamento de fornecedores. Além disso, o ClickUp oferece ferramentas escalonáveis, desde o ClickUp Docs até o ClickUp Brain and Automations, para ajudar a otimizar o gerenciamento de fornecedores.

Vamos explorar alguns dos principais modelos de fornecedores oferecidos pelo ClickUp que você pode acessar gratuitamente:

1. Modelo de lista de verificação de gerenciamento de fornecedores do ClickUp

Modelo de lista de verificação de gerenciamento de fornecedores do ClickUp

O modelo Modelo de lista de verificação de gerenciamento de fornecedores do ClickUp ajuda você a avaliar vários fornecedores e a usar as principais métricas de desempenho para identificar aqueles com os quais você deve fazer parceria.

Fácil de usar e personalizável, esse modelo de lista de verificação em forma de planilha permite comparar fornecedores em campos exclusivos, como viabilidade da empresa, departamento de logística, gerenciamento de datas de entrega e pontualidade, resposta de serviço e cumprimento de requisitos.

O que você vai adorar ✨

Garante que os fornecedores estejam cumprindo os regulamentos aplicáveis

Coleta de feedback para identificar áreas de melhoria

Integração simplificada de fornecedores

Recursos como controle de tempo, tags, avisos de dependência e e-mails para avaliar o risco

Caso de uso ideal ☑️ Esse modelo é ideal para gerentes de fornecedores, gerentes de RH e empresas que desejam avaliar e comparar vários fornecedores para identificar as melhores parcerias e agilizar o processo de integração.

2. Modelo de contrato de fornecedor do ClickUp

Contrato de fornecedor do ClickUp

Defina sem esforço os termos de um contrato entre sua empresa e os fornecedores com o Modelo de contrato de fornecedor do ClickUp . Com sua funcionalidade bastante evidente pelo nome, esse modelo garante que o fornecedor e a organização estejam na mesma página e evita mal-entendidos.

Com esse modelo gratuito, especifique os direitos, as responsabilidades e as obrigações de cada parte e defina os termos de preço, entrega e outras expectativas básicas.

Dica profissional: Aproveite as ferramentas baseadas em IA, como Cérebro ClickUp para simplificar o processo de elaboração de contratos. Com base nos prompts, o ClickUp Brain gera conteúdo detalhado e personalizado para seus contratos com fornecedores no tom e na linguagem adequados às suas necessidades comerciais.

o que você vai adorar ✨

Ajuda a elaborar um contrato de fornecedor juridicamente vinculativo que protege ambas as partes

Reduz o risco de desacordos e disputas legais

Mantém a transparência entre ambas as partes

Garante a conformidade com os regulamentos relevantes

Caso de uso ideal ☑️ Este modelo é excelente para equipes jurídicas organizacionais e proprietários de pequenas empresas estabelecerem acordos claros e infalíveis que descrevam direitos, responsabilidades e termos entre eles e os fornecedores.

3. Modelo de lista mestra de fornecedores do ClickUp

Modelo de lista mestre de fornecedores que mantém o controle de todos os vendedores e fornecedores atuais e potenciais vinculados a uma empresa

O monitoramento das principais informações sobre todos os fornecedores pode facilmente se tornar uma sobrecarga, por isso é uma excelente ideia aproveitar ferramentas como a Modelo de lista mestra de fornecedores do ClickUp . Esse modelo permite registrar, organizar e armazenar informações importantes em um local centralizado, sem perder tempo analisando diferentes planilhas antigas.

Procure um determinado fornecedor por nome, detalhes de contato, setor etc. Além disso, você também tem a opção de colaborar com os membros da sua equipe nas atividades de gerenciamento de fornecedores.

O que você vai adorar ✨

Ajuda a criar um banco de dados centralizado de gerenciamento de fornecedores

Otimiza seu processo de gerenciamento de fornecedores

Facilita a tomada de decisões inteligentes sobre a seleção de fornecedores potenciais

Oferece visibilidade dos gastos com fornecedores

Caso de uso ideal ☑️ Este modelo é excelente para gerentes de fornecedores, empresas pequenas e individuais e empresas maiores que desejam criar um banco de dados de fornecedores estruturado e centralizado que aumente a visibilidade e ajude na seleção estratégica de fornecedores.

4. Modelo retro do fornecedor do ClickUp

Modelo de retrospectiva do fornecedor do ClickUp

O modelo Modelo retro do fornecedor do ClickUp permite que você crie retrospectivas ou estudos de caso sobre cada fornecedor e determine quais contratos devem ser renovados e quais devem ser rescindidos.

Esse modelo o ajuda a avaliar os fornecedores em termos de custo, qualidade, suporte ao cliente, etc. Além disso, ele permite que você identifique e acompanhe as tendências das principais métricas, como tempos de entrega, obtenha insights sobre o desempenho do fornecedor, identifique áreas de melhoria e forneça feedback construtivo aos fornecedores.

**Dica profissional Painéis do ClickUp fornece informações sobre o desempenho e as tendências do fornecedor em um piscar de olhos. Essa ferramenta apresenta dados em várias tabelas e gráficos visualmente atraentes, permitindo que os usuários compreendam as principais informações e padrões em segundos.

O que você vai adorar ✨

Conecta SOWs e entregáveis de fornecedores para que você possa ver quais relacionamentos com fornecedores estão funcionando para a sua empresa

Ajuda a criar estruturas eficientes para tratar de problemas e definir expectativas

Consolida informações sobre fatores como custo, qualidade, atendimento ao cliente e outros

Facilita a tomada de decisões informadas sobre a renovação de contratos

Caso de uso ideal ☑️ Esse modelo é ideal para empresas que utilizam vários fornecedores em sua folha de pagamento e precisam otimizar as operações. Ele ajuda a avaliar o desempenho de cada fornecedor de forma abrangente e promove renovações de contrato informadas.

5. Modelo de tarefa de auditoria de fornecedor do ClickUp

Painel de tarefas de auditoria de fornecedores do ClickUp

O modelo Modelo de tarefa de auditoria de fornecedores do ClickUp é uma ferramenta fácil de usar para simplificar os processos de auditoria de fornecedores. Ele garante a conformidade com os padrões e regulamentos relevantes do setor e diminui a possibilidade de erros e problemas dispendiosos.

Use este modelo para organizar as informações de auditoria de fornecedores, criar e atribuir rapidamente tarefas de auditoria às pessoas certas e acompanhar seu progresso.

Dica profissional: Simplifique ainda mais o processo de gerenciamento de tarefas de auditoria com Tarefas ClickUp . Essa ferramenta ajuda você a criar tarefas rastreáveis, agrupá-las por tags e status, definir prazos e prioridades e concluir todo o seu trabalho no prazo.

O que você vai adorar ✨

Permite a criação de critérios de auditoria de fornecedores

Ajuda a garantir que as tarefas de auditoria estejam sendo executadas corretamente

Permite que você avalie se os fornecedores estão atendendo às suas expectativas

Fornece uma trilha de auditoria clara e transparente para referências futuras

Caso de uso ideal ☑️ Este modelo é útil para equipes de gestão de compras e qualidade, pois as ajuda a simplificar as auditorias e inspeções de fornecedores e a garantir a conformidade com as normas e os regulamentos do setor.

6. Modelo de aquisição do ClickUp

Modelo de aquisição do ClickUp

Os processos de aquisição exigem um planejamento cuidadoso e abrangem vários estágios, começando com o estágio de fornecimento de material e terminando com o nota de recebimento de mercadorias estágio. A etapa Modelo de aquisição do ClickUp facilita o gerenciamento cômodo de cada etapa.

Esse modelo permite que você crie um processo de aquisição padronizado, justo e transparente. Ele ajuda a monitorar e acompanhar todas as atividades de aquisição, melhorar a comunicação com seus fornecedores e reduzir as chances de erros.

O que você vai adorar ✨

Oferece opções de personalização para atender aos requisitos exclusivos de sua empresa

Garante o bom funcionamento de todo o processo de gerenciamento da cadeia de suprimentos

Facilita a colaboração com membros da equipe e fornecedores para otimizar as entregas

Organiza tudo em um banco de dados sem código com visualizações

Caso de uso ideal ☑️ Este modelo é excelente para equipes de aquisição, gerentes de compras e organizações que desejam gerenciar todo o ciclo de aquisição, desde o fornecimento até a entrega, para garantir os produtos certos pelos preços certos.

Gerencie com eficiência os processos de fornecedores e de compras com o ClickUp

O gerenciamento eficaz de fornecedores é essencial para manter um bom relacionamento com eles e garantir os produtos certos dentro do orçamento alocado.

Embora ferramentas como modelos de lista de fornecedores no Sheets e no Excel facilitem o gerenciamento de fornecedores, elas têm limitações. É por isso que você deve explorar opções alternativas, como as ferramentas fornecidas pelo ClickUp, que abordam efetivamente essas limitações e otimizam seus processos de aquisição .

Os modelos dedicados, fáceis de usar e personalizáveis do ClickUp para gerenciamento de fornecedores facilitam o manuseio de listas de fornecedores e formulários de pedidos. Eles o incentivam a gerenciar e rastrear facilmente vários fornecedores, contratos e pedidos. Registre-se no ClickUp e aumente sua eficiência geral de gerenciamento de fornecedores hoje mesmo!