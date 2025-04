Modelos de inventário do Excel gratuitos para um controle eficiente

O controle de estoque pode ser assustador, especialmente para empresas que gerenciam vários produtos e fornecedores. As constantes mudanças nos níveis de estoque podem gerar confusão, perda de oportunidades de vendas e perdas financeiras.

Sem um sistema organizado, acompanhar o que está em estoque e o que precisa ser reabastecido pode rapidamente sair do controle.

O Microsoft Excel oferece uma solução com sua gama de modelos de inventário gratuitos. Esses modelos fornecem uma estrutura para registrar produtos, monitorar quantidades e gerenciar fornecedores. Sua versatilidade os torna adequados para proprietários de pequenas empresas e grandes armazéns, permitindo a personalização para atender a necessidades específicas.

Vamos explorar esses modelos de inventário do Excel eficientes e fáceis de usar que ajudam no gerenciamento eficiente de estoques.

O que faz um bom modelo de inventário do Excel?

Um modelo de inventário do Excel é uma planilha pré-projetada que o ajuda a controlar e gerenciar com eficiência os níveis de inventário.

Ao procurar o melhor

modelos de gerenciamento de inventário

considere os seguintes recursos principais:

Clareza: O modelo deve ter um layout bem organizado com títulos, seções e categorias claras para facilitar a entrada e a revisão dos dados de inventário

O modelo deve ter um layout bem organizado com títulos, seções e categorias claras para facilitar a entrada e a revisão dos dados de inventário Facilidade de uso: O modelo deve ser intuitivo, permitindo que sua equipe navegue com facilidade, independentemente de sua proficiência em Excel

O modelo deve ser intuitivo, permitindo que sua equipe navegue com facilidade, independentemente de sua proficiência em Excel Automação: Deve suportar fórmulas integradas para calcular totais, reduzindo o esforço manual e minimizando erros

Deve suportar fórmulas integradas para calcular totais, reduzindo o esforço manual e minimizando erros Personalização: Um bom modelo de planilha de inventário do Excel permite adicionar ou remover colunas, incorporar categorias específicas e aplicar elementos de marca (como logotipos e esquemas de cores) para atender a necessidades comerciais específicas

Um bom modelo de planilha de inventário do Excel permite adicionar ou remover colunas, incorporar categorias específicas e aplicar elementos de marca (como logotipos e esquemas de cores) para atender a necessidades comerciais específicas Representação visual: Deve incluir tabelas ou gráficos que forneçam informações rápidas sobre níveis e tendências de estoque

Deve incluir tabelas ou gráficos que forneçam informações rápidas sobre níveis e tendências de estoque Recursos colaborativos: O modelo deve permitir que vários usuários o visualizem, editem e compartilhem em tempo real, promovendo um trabalho em equipe eficaz

8 modelos de inventário do Excel para desafios cotidianos

Vamos discutir os oito principais modelos de inventário do Excel para um gerenciamento de estoque eficiente:

1. Modelo de lista de inventário com destaque de reordenamento da Microsoft

via Microsoft Os Lista de inventário com modelo de destaque de reordenação da Microsoft fornece uma maneira simples e eficaz de monitorar os níveis de estoque, rastrear pontos de reabastecimento e garantir que você tenha os itens necessários em estoque.

Ele é equipado com colunas como ID do estoque, nome, descrição, preço unitário, quantidade em estoque e valor total do estoque. O recurso de formatação condicional destaca automaticamente os itens que precisam ser reordenados. Se o estoque de um item popular cair abaixo de um nível definido, ele será sinalizado imediatamente para que você possa reabastecê-lo antes que se esgote.

Ideal para: Proprietários de lojas de varejo que precisam monitorar os níveis de estoque e reordenar rapidamente os itens de venda rápida para evitar a falta de estoque.

2. Modelo de inventário de ativos pessoais da Microsoft

via Microsoft Microsoft's Modelo de inventário de ativos pessoais detalha suas finanças pessoais em um piscar de olhos - não há necessidade de vasculhar planilhas intermináveis.

Você pode inserir várias categorias de ativos, como 401(k), títulos, poupança, ações ou até mesmo ativos físicos, como seu carro e sua casa, juntamente com seus respectivos valores. O gráfico de barras incorporado transforma seus dados em um visual claro, mostrando quais categorias de ativos dominam seu portfólio.

O modelo é totalmente personalizável - você pode ajustar o texto, as cores, as imagens e o estilo do gráfico de acordo com suas preferências.

Ideal para: Indivíduos que desejam catalogar e avaliar seus ativos para entender seu portfólio financeiro.

3. Modelo de inventário de armazém da Microsoft

via Microsoft Os Modelo de inventário de armazém da Microsoft permite que você veja tudo o que acontece em seu depósito. Ele organiza seu estoque por descrições de itens, números de SKU (Stock Keeping Unit, unidade de manutenção de estoque) e localizações específicas de caixas.

Os principais recursos incluem:

Cálculo do valor total do estoque : Veja instantaneamente o valor total do seu inventário

: Veja instantaneamente o valor total do seu inventário Localização e organização de caixas : Com eles, você pode identificar rapidamente o local de armazenamento do item, mantendo o chão do depósito livre de desordem

: Com eles, você pode identificar rapidamente o local de armazenamento do item, mantendo o chão do depósito livre de desordem Alertas de reordenamento : O modelo sinaliza os itens para reordenamento, eliminando a adivinhação e garantindo que os itens mais vendidos estejam sempre estocados

: O modelo sinaliza os itens para reordenamento, eliminando a adivinhação e garantindo que os itens mais vendidos estejam sempre estocados Impressão de lista de picking: Você pode imprimir uma lista de picking diretamente do Excel. Ela fornece à sua equipe um guia claro sobre o que escolher e onde encontrá-lo durante a preparação dos pedidos

Ideal para: Gerentes de armazém em empresas de varejo ou de comércio eletrônico que precisam rastrear os níveis de estoque para o atendimento preciso e oportuno dos pedidos.

4. Modelo de planilha de inventário por Template.net

via Template.net Os Modelo de planilha de inventário por Template.net é outro modelo de rastreamento de ativos que permite a você:

Inserir detalhes importantes como nome da empresa, slogan, endereço e informações de contato na seção de cabeçalho

Armazenar informações essenciais, como SKU, descrições de itens, quantidades disponíveis, custos unitários e valores totais

Registre todos os movimentos de estoque - compras, vendas, devoluções e ajustes - para manter seus registros precisos e atualizados

Monitore os níveis de estoque em tempo real e defina alertas de reabastecimento para evitar a falta dos itens mais vendidos ou o excesso de estoque dos itens mais lentos

Acompanhe os contatos dos fornecedores, os prazos de entrega e os preços para agilizar o reabastecimento

Ideal para: Proprietários de pequenas empresas que lidam com vários fornecedores e linhas de produtos.

5. Modelo de inventário de loja por Template.net

via Template.net Gerenciar o estoque de uma loja pode ser um desafio constante - os produtos entram e saem, e acompanhar tudo pode ser difícil. No entanto, o Modelo de inventário de loja da Template.net mantém todas essas informações na ponta de seus dedos.

Ele oferece recursos como:

Acompanhamento de estoque em tempo real: O painel mostra o movimento total do estoque - 225 itens entrando, 150 saindo e 75 itens restantes - dando-lhe uma visão clara para tomar decisões rápidas de reabastecimento

O painel mostra o movimento total do estoque - 225 itens entrando, 150 saindo e 75 itens restantes - dando-lhe uma visão clara para tomar decisões rápidas de reabastecimento Representação visual: O gráfico de linhas compara os itens recebidos com os vendidos ao longo do tempo, destacando tendências como camisetas masculinas de alto desempenho ou tênis de baixo desempenho. O gráfico de radar divide o estoque em categorias como Vestuário e Calçados

O gráfico de linhas compara os itens recebidos com os vendidos ao longo do tempo, destacando tendências como camisetas masculinas de alto desempenho ou tênis de baixo desempenho. O gráfico de radar divide o estoque em categorias como Vestuário e Calçados Seção de notas: Use essa área para obter informações adicionais, como instruções especiais de manuseio ou notas de promoção de vendas

Ideal para: Empresas de varejo de roupas e calçados que precisam acompanhar o estoque sazonal, como jaquetas de inverno e sandálias de verão, para otimizar os níveis de estoque durante os períodos de pico de compras.

6. Modelo de planilha de gerenciamento de estoque de transporte e logística da Template.net

via Template.net Os Modelo de planilha de gerenciamento de estoque de transporte e logística da Template.net gerencia uma variedade de dados de logística de uma só vez:

Descrição do item : Obtenha uma descrição clara de cada item em um piscar de olhos

: Obtenha uma descrição clara de cada item em um piscar de olhos Número da peça e fornecedor : Esses dados são cruciais para reordenar e manter relacionamentos sólidos

: Esses dados são cruciais para reordenar e manter relacionamentos sólidos Níveis de estoque : Acompanhe o que você tem, o que está entrando e o que está saindo para manter o controle do seu estoque

: Acompanhe o que você tem, o que está entrando e o que está saindo para manter o controle do seu estoque Pontos de reabastecimento: Saiba quando reordenar o estoque para evitar faltas. O sistema faz o cálculo automático para você, eliminando a carga mental

Além disso, quando você seleciona um item, os outros campos são automaticamente preenchidos ou calculados, economizando seu tempo e reduzindo erros.

Ideal para: Gerentes de logística que precisam rastrear suprimentos para evitar interrupções nas operações de remessa.

➡️ Leia mais: 10 melhores softwares e ferramentas de gerenciamento de aquisições

7. Modelo de gerenciamento de estoque por Template.net

via Template.net A Modelo de gerenciamento de estoque da Template.net fornece clareza instantânea sobre o status de seu inventário.

Ele monitora seus custos e preços unitários, ajudando-o a entender as margens de lucro gerais. Você também pode acessar os detalhes do fornecedor para cada produto, tornando o reordenamento rápido e simples.

Além disso, o modelo inclui representações visuais (tabelas, gráficos de barras e gráficos de pizza) de seu estoque por produto e categoria.

Ideal para: Gerentes de restaurantes que precisam analisar as taxas de uso de ingredientes específicos para minimizar o desperdício e manter a disponibilidade do cardápio.

8. Modelo de inventário físico de armazém do WPS Office

via Escritório da WPS O escritório Modelo de inventário físico de depósito do WPS Office oferece um panorama completo do estoque do seu depósito, permitindo monitorar matérias-primas, produtos acabados e embalagens.

Os principais recursos são:

Categorização clara : Ele divide todo o seu depósito em categorias bem definidas: matérias-primas, produtos semiacabados, produtos acabados e consumíveis

: Ele divide todo o seu depósito em categorias bem definidas: matérias-primas, produtos semiacabados, produtos acabados e consumíveis Inventário real vs. inventário do sistema : As colunas permitem registrar a contagem do inventário e compará-la com os números do sistema. É possível registrar qualquer excesso (estoque extra) ou perda (itens faltantes), o que ajuda a identificar rapidamente possíveis problemas

: As colunas permitem registrar a contagem do inventário e compará-la com os números do sistema. É possível registrar qualquer excesso (estoque extra) ou perda (itens faltantes), o que ajuda a identificar rapidamente possíveis problemas Rastreamento monetário: O modelo rastreia quantos itens você tem e o valor deles. Com campos para preço unitário e valores totais em dólares, é fácil ficar de olho no impacto financeiro do seu estoque

Ideal para: Gerentes de armazém na área de manufatura que precisam rastrear discrepâncias de estoque para um gerenciamento eficiente do estoque e relatórios financeiros precisos.

➡️ Leia mais: Recursos de gerenciamento de projetos: Tipos, importância e processo de planejamento

Limitações do uso do Excel para rastrear o inventário

Embora o Excel seja uma ferramenta acessível e econômica para gerenciar o inventário, ele tem várias limitações:

Manuseio manual : O Excel requer entrada manual, o que pode levar a erros, especialmente ao gerenciar grandes volumes de dados

: O Excel requer entrada manual, o que pode levar a erros, especialmente ao gerenciar grandes volumes de dados Desafios de colaboração : A edição simultânea no Excel pode levar a problemas de controle de versão e conflitos de dados

: A edição simultânea no Excel pode levar a problemas de controle de versão e conflitos de dados Não há automação para processos complexos : O Excel pode automatizar cálculos básicos, mas processos de inventário mais avançados, como previsão de demanda ou reordenamento automatizado, são difíceis de implementar

: O Excel pode automatizar cálculos básicos, mas processos de inventário mais avançados, como previsão de demanda ou reordenamento automatizado, são difíceis de implementar Falta de integração : A integração do Excel com outro software ERP ou CRM geralmente requer importações e exportações manuais, o que pode consumir muito tempo

: A integração do Excel com outro software ERP ou CRM geralmente requer importações e exportações manuais, o que pode consumir muito tempo Segurança limitada : O Excel não possui os recursos de segurança robustos de um software especializado, o que o torna menos ideal para gerenciar dados confidenciais de inventário

: O Excel não possui os recursos de segurança robustos de um software especializado, o que o torna menos ideal para gerenciar dados confidenciais de inventário Limitações visuais: O Excel não possui ferramentas avançadas de visualização de dados, como painéis interativos ou gráficos dinâmicos. Isso dificulta o rastreamento de tendências, a identificação de padrões ou a obtenção de insights mais profundos sobre o desempenho do estoque

Como resultado, há uma necessidade crescente de Alternativas do Excel para atender melhor às demandas das empresas modernas.

Alternativas aos modelos de inventário do Excel

As empresas com cadeias de suprimentos complexas podem achar que os modelos Excel de inventário são mais eficientes do que os modelos Excel software de gerenciamento de estoque mais eficaz para suas necessidades.

É por isso que ClickUp entra em cena.

Seus painéis personalizáveis oferecem uma visão geral clara do estoque, acompanhando as principais métricas, como rotatividade, pontos de reabastecimento e desempenho do fornecedor - tudo em um só lugar para uma tomada de decisão mais inteligente. Além disso, você pode configurar alertas e lembretes para níveis baixos de estoque, necessidades de reabastecimento ou remessas de pedidos.

Além disso, vários membros da equipe podem acessar e atualizar os dados do inventário simultaneamente, mantendo todos, desde a equipe do armazém até os gerentes, alinhados com as informações em tempo real.

A melhor parte? O ClickUp tem uma enorme coleção de modelos de inventário pré-construídos para começar, o que o torna um eficiente software de gerenciamento de inventário .

Vamos explorar alguns deles.

1. Modelo de inventário do ClickUp

O modelo Modelo de inventário do ClickUp centraliza tudo em um único espaço - contatos de fornecedores, status de pagamento e muito mais - para que você possa se livrar da interminável alternância entre planilhas, e-mails e formulários de pedidos.

Ele oferece:

Visualizações personalizadas: Obtenha várias perspectivas do seu inventário, como a "Visualização do fornecedor" para ver quais fornecedores fornecem o quê ou a "Visualização do inventário" para acompanhar detalhadamente os níveis de estoque atuais

Obtenha várias perspectivas do seu inventário, como a "Visualização do fornecedor" para ver quais fornecedores fornecem o quê ou a "Visualização do inventário" para acompanhar detalhadamente os níveis de estoque atuais Campos personalizados : Acompanhe tudo, desde o custo por unidade até os pontos de reabastecimento, facilitando a previsão de necessidades

: Acompanhe tudo, desde o custo por unidade até os pontos de reabastecimento, facilitando a previsão de necessidades Automação: Defina regras de automação personalizadas para lembrá-lo de quando reabastecer ou quando os pagamentos estiverem vencidos

Além disso, se você tiver departamentos diferentes, como vendas, compras e finanças, o modelo oferece um formato bem estruturado para planejamento organizacional eficiente .

Ideal para: Gerentes de operações em empresas com vários departamentos que precisam de um sistema centralizado para otimizar o controle de estoque.

Faça o download deste modelo

Leia mais: 10 melhores softwares de logística (avaliações e preços)

2. Modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp

Modelo de gerenciamento de inventário do ClickUp

O modelo Modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp é uma ferramenta em tempo real para rastrear quantidades de produtos, novos pedidos, fornecedores e até mesmo flutuações de custo, tudo em uma configuração organizada e fácil de gerenciar.

Ele ajuda a evitar o excesso ou a falta de estoque com alertas incorporados e revisões programadas. Você pode tomar decisões informadas sobre o tempo de reabastecimento e o investimento analisando as alterações de custo e as tendências de estoque.

Use o Timeline View para acompanhar as alterações de estoque ao longo do tempo, garantindo que você esteja preparado para picos de demanda durante picos sazonais como a Black Friday.

Ideal para: Varejistas e gerentes de estoque que desejam garantir que todos, desde o gerente de operações até a equipe de vendas, estejam na mesma página em relação ao status do estoque e às necessidades de reabastecimento.

3. Modelo de inventário do ClickUp Office

Modelo de inventário do ClickUp Office

A Modelo de inventário do ClickUp Office organiza o inventário do seu escritório, sejam laptops, lanches ou aquele estoque interminável de café.

Com recursos de rastreamento de tempo, você pode monitorar a duração das tarefas, identificar gargalos (como atrasos de fornecedores) e ajustar a programação de pedidos, seja reordenando mais cedo ou mudando para um fornecedor mais confiável.

Além disso, use a Conversation View para se comunicar diretamente sobre problemas ou alterações no estoque. Se houver um atraso na entrega de um novo pedido, marque os membros da equipe para sincronizar todos, de modo que ninguém seja pego de surpresa.

Ideal para: Gerentes de escritório ou equipes administrativas que gerenciam materiais de escritório.

4. Modelo de inventário de materiais de escritório ClickUp

Modelo de inventário de materiais de escritório do ClickUp

A Modelo de inventário de material de escritório do ClickUp oferece uma visão panorâmica de todos os suprimentos de que seu escritório precisa.

Ele inclui campos personalizados para rastrear os pedidos de seu escritório, como:

Total Cost : Calcula o custo total do pedido com base no preço unitário e na quantidade

: Calcula o custo total do pedido com base no preço unitário e na quantidade Departamento : Atribui cada pedido a um departamento para facilitar a elaboração do orçamento

: Atribui cada pedido a um departamento para facilitar a elaboração do orçamento Status do pagamento: Rastreia se um item está totalmente pago, parcialmente pago ou pendente. Por exemplo, as decorações da árvore de Natal custam US$ 40, mas com a opção "Pagamento parcial" marcada, você saberá que deve entrar em contato com o fornecedor

Ideal para: Gerentes de escritório que lidam com grandes volumes de contratos de fornecedores, pedidos em massa ou necessidades recorrentes de suprimentos.

5. Modelo de inventário de TI do ClickUp

Modelo de inventário de TI do ClickUp

O modelo Modelo de inventário de TI do ClickUp é uma solução multifuncional que oferece controle completo de inventário de tecnologia com lembretes e dependências automatizados

Você pode definir lembretes trimestrais para verificar a disponibilidade de licenças ou vincular pedidos de hardware para que uma tarefa seja atualizada automaticamente quando outra for concluída.

A Visão resumida oferece um instantâneo rápido do que está em estoque e do que está pendente, enquanto a Visualização do inventário atual mostra uma lista detalhada dos itens em estoque.

Ideal para: Gerentes de TI e administradores de sistemas que supervisionam diversos ativos tecnológicos.

➡️ Leia mais: 10 melhores ferramentas de software de gerenciamento de operações

6. Modelo de relatório de inventário do ClickUp

Modelo de relatório de inventário e rastreamento de pedidos do ClickUp

O modelo Modelo de relatório de inventário do ClickUp ajuda você a reabastecer rapidamente os produtos mais vendidos e a eliminar os mais lentos que acumulam poeira nas prateleiras.

Veja como ele ajuda:

Visualize os níveis de estoque em um piscar de olhos: O formato de tabela de fácil leitura do modelo permite que você veja todos os detalhes do seu estoque sem precisar vasculhar infinitas linhas de dados

O formato de tabela de fácil leitura do modelo permite que você veja todos os detalhes do seu estoque sem precisar vasculhar infinitas linhas de dados Entrada de dados sem esforço: Com o recurso de entrada de dados sem código, o ajuste dos detalhes do produto é muito fácil: basta clicar, digitar e pronto

Com o recurso de entrada de dados sem código, o ajuste dos detalhes do produto é muito fácil: basta clicar, digitar e pronto Ferramentas de análise: Identifique padrões de movimentação de estoque, antecipe picos de demanda e ajuste seus pedidos

Ideal para: Gerentes de comércio eletrônico que lidam com diversas linhas de produtos.

Dica profissional: Use

Cérebro ClickUp

para preencher automaticamente detalhes como custos de produtos ou mudanças de fornecedores, reduzindo o tempo de entrada de dados. Ele também atualiza os membros da equipe quando os níveis de estoque mudam ou quando os itens precisam de atenção. Ele também pode resumir comentários e feedback, simplificando as discussões da equipe sobre o estoque.

Gere fórmulas e simplifique a entrada de dados com o ClickUp Brain

7. Modelo de inventário de restaurante do ClickUp

Modelo de inventário de restaurante ClickUp

O modelo Modelo de inventário de restaurante do ClickUp ajuda a monitorar os níveis de estoque de ingredientes importantes, reduzir o desperdício e evitar a falta de estoque.

Ele vem com várias visualizações, incluindo:

Weekly Consumption View: Exibe o uso semanal de cada item - se o seu restaurante usa 20 libras de parmesão por semana, você pode ajustar os pedidos para evitar compras em excesso ou falta de estoque

Exibe o uso semanal de cada item - se o seu restaurante usa 20 libras de parmesão por semana, você pode ajustar os pedidos para evitar compras em excesso ou falta de estoque **Visualização de armazenamento de itens: organiza todos os itens na cozinha, na despensa, na geladeira e no freezer, atribuindo locais de armazenamento específicos

Visualização de falta de estoque: Rastreia tudo o que está acabando ou completamente fora de estoque, para que você saiba exatamente o que reordenar

Rastreia tudo o que está acabando ou completamente fora de estoque, para que você saiba exatamente o que reordenar Expiration Dates View: Permite classificar os itens por data de validade, garantindo que você os use a tempo e evite desperdícios

Ideal para: Proprietários de restaurantes de pequeno e médio porte que supervisionam as operações diárias da cozinha e precisam de uma ferramenta precisa de gerenciamento de estoque.

8. Modelo de pedido de compra e inventário do ClickUp

Modelo de pedido de compra e inventário do ClickUp

O modelo Modelo de pedido de compra e estoque do ClickUp foi projetado para rastrear todos os pedidos e gerenciar os níveis de estoque e os detalhes do fornecedor.

Use-o para organizar itens de estoque por categoria, IDs de produtos ou fornecedores. Você também pode armazenar informações importantes sobre o fornecedor diretamente no seu espaço de trabalho - detalhes de contato, preços e prazos de entrega. Isso permite que você veja quem está oferecendo o melhor negócio e a entrega mais rápida.

Além disso, defina tarefas recorrentes no ClickUp para pedidos regulares e use Lembretes do ClickUp para ser notificado quando for a hora de fazer o próximo pedido.

Ideal para: Proprietários de empresas que procuram um software de inventário para rastrear pedidos de compra e automatizar o reordenamento.

➡️ Leia mais: 10 melhores softwares de gerenciamento de pedidos

9. Modelo de registro de inventário comercial simples do ClickUp

Modelo de registro de inventário comercial simples da ClickUp

O registro Modelo de registro de inventário comercial simples do ClickUp organiza todo o seu estoque em seções claras e codificadas por cores, como Fora de estoque, Crítico e Reordenar, para que você nunca mais perca uma venda por falta de estoque.

Ele tem 15 campos personalizados para armazenar os dados de cada item:

Stock Quantity: Exibe a quantidade de estoque restante

Exibe a quantidade de estoque restante Quantidade de pedido: Especifica a quantidade de estoque a ser pedida quando os níveis atingirem o ponto crítico

Especifica a quantidade de estoque a ser pedida quando os níveis atingirem o ponto crítico Supplier Information: Rastreia os fornecedores dos quais você fez pedidos e seus detalhes de contato

Rastreia os fornecedores dos quais você fez pedidos e seus detalhes de contato Reorder Level: Define um limite de reabastecimento e envia alertas quando o estoque fica abaixo desse nível

Ideal para: Proprietários de cafeterias que precisam de um sistema simples para gerenciar os níveis de estoque de ingredientes essenciais.

Navegue pelo gerenciamento de inventário sem problemas com o ClickUp

O gerenciamento eficaz do estoque garante que os níveis de estoque sejam otimizados, os custos sejam controlados e a satisfação do cliente permaneça alta.

Embora o Excel ofereça vários modelos para simplificar o processo de controle de estoque, confiar apenas em planilhas pode levar a ineficiências e complicações à medida que as necessidades de estoque e os negócios crescem.

O ClickUp vai além do simples controle. Com recursos como colaboração em tempo real, alertas automatizados para reabastecimento e ferramentas avançadas de visualização de dados, ele permite que você gerencie seu estoque com facilidade e precisão.

Registre-se no ClickUp hoje mesmo

e transforme a maneira como você gerencia seu estoque.