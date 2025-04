Modelos de questionário gratuitos e indispensáveis para o Google Docs

Nem toda pesquisa precisa de uma ferramenta complexa. Se você estiver gastando mais tempo configurando pesquisas do que realmente coletando feedback, os modelos de pesquisa do Google Docs são a solução perfeita e sem complicações.

Esses modelos mantêm suas pesquisas simples, seja você o proprietário de uma pequena empresa que busca insights rápidos sobre o cliente, um educador que pesquisa seus alunos ou alguém que coleta dados de pesquisa.

Abaixo, reunimos os melhores modelos de pesquisa gratuitos do Google Docs para você começar. Porém, se você precisar de mais estrutura, como acompanhar as respostas ao longo do tempo ou organizar as avaliações com mais eficiência, também incluímos alguns modelos avançados e repletos de recursos como alternativas.

Dito isso, se o Google Docs for a sua opção, vamos primeiro entender como escolher o melhor modelo para suas necessidades.

O que faz um bom modelo de questionário do Google Docs?

Um modelo de pesquisa eficaz do Google Docs é claro, envolvente e adaptado às suas necessidades. Aqui estão os principais recursos que você deve procurar:

Design personalizável : Escolha um modelo que permita personalizar facilmente layouts, textos e cores para refletir o objetivo do seu questionário

: Escolha um modelo que permita personalizar facilmente layouts, textos e cores para refletir o objetivo do seu questionário Variedade de tipos de perguntas : Procure um modelo que ofereça suporte a diversos formatos de pergunta - múltipla escolha, resposta curta e escalas de avaliação - para capturar uma variedade de respostas

: Procure um modelo que ofereça suporte a diversos formatos de pergunta - múltipla escolha, resposta curta e escalas de avaliação - para capturar uma variedade de respostas Orientação clara : Opte por um modelo com instruções personalizadas para orientar os questionados sobre a finalidade do questionário e como preenchê-lo

: Opte por um modelo com instruções personalizadas para orientar os questionados sobre a finalidade do questionário e como preenchê-lo Fluxo lógico : Selecione um modelo que organize as perguntas em uma ordem sensata, mantendo os respondentes envolvidos e facilitando o preenchimento da pesquisa

: Selecione um modelo que organize as perguntas em uma ordem sensata, mantendo os respondentes envolvidos e facilitando o preenchimento da pesquisa Formato compatível com dispositivos móveis: Escolha um modelo que seja fácil de acessar e usar em dispositivos móveis para que os entrevistados possam participar de qualquer lugar

Dica profissional: Tente Modelos do Google Forms como uma alternativa para a criação de pesquisas usando as ferramentas do Google Workspace. O Google Forms oferece rastreamento automático de respostas e fácil integração com o Google Sheets para uma análise eficiente dos dados.

Modelos de pesquisa gratuitos do Google Docs

Embora o Google Docs não tenha formulários incorporados, a criação de um é simples. Se você quiser economizar tempo na configuração, as plataformas externas oferecem modelos de questionários eficazes que você pode personalizar no Google Docs (e em outras ferramentas on-line). Você pode até mesmo baixá-los para editá-los off-line no Word.

Esses modelos são versáteis, permitindo que você conduza pesquisas on-line ou imprima-as para pesquisas presenciais.

Explore as principais opções gratuitas abaixo.

1. Modelo de pesquisa do Google Docs por TEMPLATE.NET

via TEMPLATE.NET O Modelo de pesquisa do Google Docs por TEMPLATE.NET parece um bate-papo amigável. É um questionário simples, de uma página, criado para fornecer uma verificação rápida das preferências e experiências dos participantes.

O modelo tem uma tabela incorporada com vários formatos de perguntas, incluindo múltipla escolha, escalas de classificação e respostas em escala Likert ("Muito provável" a "Muito improvável") para avaliar as preferências do usuário.

O modelo flexível pode ser personalizado para se adequar ao seu setor ou caso de uso específico. Ele também está disponível para download em formato PDF.

Ideal para: Empresas locais que desejam avaliar a experiência do cliente com feedback rápido

2. Modelo de pesquisa em branco do TEMPLATE.NET

via TEMPLATE.NET Os Modelo de pesquisa em branco do TEMPLATE.NET é um questionário de uma página que se adapta facilmente às suas necessidades exclusivas. Ele apresenta marcadores de posição úteis para acelerar a personalização.

As perguntas existentes fornecem insights sobre como os participantes interagem com seu produto. Você encontrará perguntas abertas que convidam a um feedback detalhado, consultas de frequência para aprofundar os hábitos e o envolvimento e classificações de escala para medir a satisfação e as chances de repetir a compra.

Ideal para: Startups que desejam obter feedback dos clientes sobre o lançamento de novos produtos

3. Questionário de pesquisa de avaliação de recrutamento por TEMPLATE.NET

via TEMPLATE.NET O Questionário de pesquisa de avaliação de recrutamento por TEMPLATE.NET lhe dá uma visão clara de como os candidatos percebem seu processo de recrutamento. Essa pesquisa detalhada de sete páginas combina perguntas quantitativas (escalas, classificações, sim/não) e qualitativas (abertas) para ajudá-lo a ter uma visão geral.

Você pode medir rapidamente a satisfação em vários aspectos do processo de contratação e ajustar sua abordagem de contratação para aprimorar a experiência do candidato.

Ideal para: Equipes de RH de pequenas organizações que desejam avaliar seu processo de recrutamento

4. Modelo de pesquisa de expectativas do cliente de restaurante por TEMPLATE.NET

via TEMPLATE.NETFerramentas de feedback do cliente são uma maneira inteligente de saber o que seus clientes realmente querem.

As Modelo de pesquisa de expectativas do cliente de restaurante por TEMPLATE.NET confere uma aparência profissional e refinada à sua pesquisa de feedback, com espaço para o seu logotipo e cabeçalhos e rodapés predefinidos para localização e marca.

A pesquisa se divide em seções que abrangem os aspectos humanos (como etiqueta do garçom) e técnicos do jantar (como percepção da justiça dos preços), usando escalas de classificação para facilitar o feedback. Você também pode entender a opinião dos clientes sobre o sabor, a qualidade e a variedade do seu cardápio.

Adicionando perguntas de descoberta do cliente a este modelo o ajudarão a melhorar ainda mais os serviços e as ofertas de menu.

Ideal para: Proprietários de restaurantes independentes que buscam feedback direcionado dos clientes

5. Modelo de pesquisa de conformidade do funcionário por TEMPLATE.NET

via TEMPLATE.NET O Modelo de pesquisa de conformidade do funcionário por TEMPLATE.NET é perfeito para medir a adequação da cultura de seu local de trabalho às políticas de sua empresa.

Esse questionário de duas páginas combina perguntas de caixa de seleção com feedback aberto para avaliar a compreensão e a adesão da sua equipe às diretrizes organizacionais. É um ótimo complemento para sua pilha de ferramentas de software de pesquisa de funcionários .

Cada título de pergunta confirma o acordo sobre as principais políticas, como antiassédio e antidiscriminação, garantindo que todos estejam na mesma página. Além disso, as perguntas relacionadas à conscientização o ajudam a identificar possíveis violações que passam despercebidas.

Com um aviso de confidencialidade incluído, os funcionários podem fornecer feedback de forma aberta e honesta.

Ideal para: Organizações sem fins lucrativos que desejam avaliar a compreensão dos voluntários sobre as diretrizes operacionais

Limitações do uso do Google Docs para modelos de pesquisa do Google Docs

Os formulários de pesquisa do Google Docs são um ponto de partida sólido para pesquisa de usuários . Mas eles apresentam desafios, como:

Não há lógica de pesquisa avançada: Nos formulários do Google Docs, todos os entrevistados veem as mesmas perguntas, sem ramificação dinâmica com base nas respostas anteriores

Nos formulários do Google Docs, todos os entrevistados veem as mesmas perguntas, sem ramificação dinâmica com base nas respostas anteriores Coleta manual de dados: Quando a pesquisa estiver disponível, você terá que analisar as respostas por conta própria - não há análise automática aqui

Quando a pesquisa estiver disponível, você terá que analisar as respostas por conta própria - não há análise automática aqui Limitações de formatação: As opções de design são básicas, portanto, suas pesquisas podem não ter a aparência polida ou profissional que você gostaria

As opções de design são básicas, portanto, suas pesquisas podem não ter a aparência polida ou profissional que você gostaria Desafios de colaboração: A colaboração pode ficar confusa, especialmente com equipes grandes tentando editar o mesmo documento

A colaboração pode ficar confusa, especialmente com equipes grandes tentando editar o mesmo documento Problemas de anonimato dos respondentes: O Google Docs não garante o anonimato, o que pode fazer com que os respondentes hesitem em compartilhar seu feedback honesto

O Google Docs não garante o anonimato, o que pode fazer com que os respondentes hesitem em compartilhar seu feedback honesto Problemas de integração: O Google Docs nem sempre se conecta facilmente a outras ferramentas, como plataformas de marketing por e-mail ou sistemas de gerenciamento de dados

Para necessidades mais avançadas, explore estas ferramentas do Google Docs e Alternativas para o Google Forms .

Modelos alternativos de questionário do Google Docs

O sucesso da sua pesquisa começa com o modelo certo de software criador de formulários . Você quer uma ferramenta que transforme rapidamente as perguntas em insights e esses insights em itens de ação. E isso é mais fácil quando você pode rastrear e visualizar as respostas em formatos intuitivos. ClickUp é uma plataforma de gerenciamento de projetos de ponta a ponta projetada para facilitar os fluxos de trabalho, incluindo a realização, o gerenciamento e a análise de pesquisas. Sua interface fácil de usar ajuda a configurar pesquisas e projetos personalizados em minutos. O ClickUp Workspace apresenta uma rede neural orientada por IA, integrações com suas ferramentas favoritas, automação inteligente que transforma respostas de formulários em tarefas e muito mais. Visualização de formulário do ClickUp é uma de suas principais ofertas. Ele simplifica a coleta de informações, mantendo o feedback organizado em um único local e acessível em diferentes formatos visuais. Dessa forma, você pode se concentrar na análise dos dados em vez de vasculhá-los. Além disso, com a lógica condicional, as perguntas se adaptam às respostas anteriores, garantindo que seus formulários sejam sempre relevantes.

Quando alguém envia uma resposta, você pode conectá-la automaticamente a tarefas e projetos relevantes em sua organização.

Configure uma maneira intuitiva para as partes interessadas compartilharem informações usando o ClickUp Form View

Abaixo, reunimos nossos principais modelos de pesquisa gratuitos que são perfeitos para iniciantes.

1. Modelo de resultados de pesquisa de feedback de produto do ClickUp

Modelo de pesquisa de feedback do produto ClickUp

Software de feedback do produto pode ser sua chave para fazer atualizações informadas de produtos.

O Modelo de resultados da pesquisa de feedback do produto ClickUp reúne insights diretamente de seus clientes sobre como seus produtos estão se saindo.

O formulário de pesquisa do modelo abrange perguntas sobre tudo, desde preço e satisfação com a qualidade até usabilidade e atendimento ao cliente. Opções suspensas, classificações com emojis e opções codificadas por cores tornam o formulário visualmente atraente e fácil de ser preenchido pelos clientes.

Todas as respostas são compiladas no modo de exibição de lista "Submissions" (Envios) para que sua equipe de suporte as analise detalhadamente. A exibição de lista "Product Ratings" (Avaliações de produtos) classifica todas as avaliações por produto, fornecendo a você uma visão clara do desempenho de cada produto. Há até mesmo uma fórmula incorporada para calcular a pontuação média de cada produto.

Para uma visão geral rápida, o quadro "Overall Satisfaction" (Satisfação geral) funciona como seu painel, destacando as áreas que precisam de atenção extra com base nas classificações mais baixas.

Com Cérebro ClickUp com o ClickUp Brain, o assistente de IA do ClickUp, você pode analisar rapidamente o feedback aberto para extrair pontos problemáticos e priorizar atualizações de recursos.

⚡️Ideal for: Gerentes de produto que desejam obter percepções detalhadas dos clientes sobre um novo recurso de software

2. Modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário do ClickUp

Modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário do ClickUp

O modelo Modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário do ClickUp coloca seus funcionários no centro dos exercícios de feedback no local de trabalho, ajudando-o a entender o que realmente importa para sua equipe. Com a participação anônima, eles podem compartilhar seus pensamentos livremente.

O formulário incorporado inclui perguntas da pesquisa de satisfação do funcionário que abrangem tudo, desde a satisfação com a função até o trabalho em equipe, o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e a cultura da empresa. Você encontrará opções suspensas para selecionar equipes e funções, além de classificações divertidas com emojis e escalas codificadas por cores para facilitar a resposta ao formulário.

Um recurso de destaque é a guia "Verbatims" do modelo, que lista as respostas a perguntas abertas, fornecendo a você uma visão mais completa do sentimento dos funcionários.

⚡️Ideal for: Gerentes de RH de empresas que trabalham remotamente e que desejam aumentar o moral da equipe

3. Modelo de plano de ação dos resultados da pesquisa de envolvimento do ClickUp

Modelo de plano de ação dos resultados da pesquisa de envolvimento do ClickUp

Com uma página Wiki dedicada, o Modelo de plano de ação dos resultados da pesquisa de envolvimento do ClickUp ajuda você a transformar o feedback dos funcionários em melhorias práticas.

Esse hub central apresenta três partes principais. Comece com a seção "Overview" (Visão geral), na qual é possível descrever as métricas de desempenho da empresa e a dinâmica da equipe.

Na seção 'Análise', é possível criar uma tabela para visualizar o plano de ação da pesquisa. Defina os problemas (por exemplo, baixo moral em equipes específicas), identifique as causas principais (por exemplo, recursos insuficientes) e identifique as áreas de melhoria (por exemplo, oferecer mais oportunidades de crescimento na carreira).

Você também pode categorizar os desafios usando a classificação 4M1E (Homem, Máquina, Material, Método, Ambiente). Além disso, você pode atribuir métricas e proprietários e definir prazos-alvo.

Por fim, é possível resumir o plano geral na seção "Status e recomendações", juntamente com sugestões personalizadas e adicionar perguntas de avaliação para gerentes para garantir o alinhamento entre os líderes de várias equipes.

⚡️Ideal for: Gerentes de RH em organizações de pequeno e médio porte que buscam melhorar a comunicação entre equipes

Leia mais: Exemplos de feedback eficaz para funcionários para fornecer informações objetivas e aumentar o moral

4. Modelo de resultados da pesquisa de satisfação do cliente ClickUp

Modelo de resultados da pesquisa de satisfação do cliente ClickUp

O modelo Modelo de resultados da pesquisa de satisfação do cliente ClickUp coleta e analisa o feedback do cliente para identificar áreas para aprimorar seus produtos ou serviços.

Seu núcleo é um formulário de pesquisa compartilhável. Você encontrará campos para marcar os agentes de suporte e classificações de emojis para que os clientes avaliem a utilidade, a clareza e a qualidade da resolução dos agentes. Uma pergunta prática de "sim/não" na parte superior informa se o problema foi resolvido.

Todo o feedback coletado flui para várias visualizações. A visualização de lista "Respondente" exibe todas as respostas dos clientes, categorizando-as com base no fato de seus problemas terem sido encerrados ou não. Enquanto isso, a visualização do quadro oferece um instantâneo das classificações de conhecimento para uma visão geral rápida da qualidade do feedback.

Você pode usar Chat do ClickUp para iniciar discussões em tempo real com sua equipe de suporte sobre tendências de feedback. Isso abre a porta para um brainstorming imediato sobre como lidar com as preocupações dos clientes.

A melhor parte? O Chat permite que você converta qualquer mensagem em uma tarefa rastreável e acionável com apenas um clique. Ele reúne seu trabalho e suas conversas em uma única plataforma, facilitando o acompanhamento!

⚡️Ideal for: Equipes de suporte ao cliente que buscam identificar lacunas na qualidade da resposta do serviço

5. Modelo de formulário ClickUp

Modelo de formulário do ClickUp

O modelo Modelo de formulário ClickUp é uma ferramenta de pesquisa versátil para todas as suas necessidades de coleta de dados.

O modelo apresenta um formulário de registro compartilhável com perguntas preliminares personalizadas para você desenvolver. Ele também permite que seu público-alvo faça upload de arquivos diretamente de seus dispositivos ou do armazenamento em nuvem (como o Google Drive), facilitando a coleta de documentos como fotos de identificação.

O modo de exibição de lista "Summary" (Resumo) mostra os dados coletados organizados e codificados por cores de acordo com o status, e o modo de exibição de quadro "Stages" (Estágios) fornece um instantâneo de onde cada item se encontra no processo de revisão. Cada cartão de tarefa inclui detalhes importantes, para que você não precise alternar entre as guias para obter informações.

⚡️Ideal for: Equipes de pesquisa que desejam organizar o registro de participantes para estudos

6. Modelo de formulário de feedback do ClickUp

Modelo de formulário de feedback do ClickUp

Uma versão generalizada do modelo de pesquisa de satisfação do cliente, o Modelo de formulário de feedback do ClickUp ajuda a obter feedback de usuários finais, fornecedores ou membros da equipe.

O formulário incorporado está configurado para prestadores de serviços, mas você pode personalizá-lo facilmente modelo de formulário de feedback para atender às suas necessidades. Os menus suspensos com código de cores para áreas de serviço e agentes de suporte simplificam a categorização. Os clientes podem avaliar sua experiência geral usando um sistema de classificação por estrelas, e há um campo de texto longo para que eles ofereçam sugestões.

A visualização de lista "Service Rating" permite agrupar o feedback por tipo de serviço e atribuir níveis de clientes para priorizar o acompanhamento com base na importância ou no nível de envolvimento.

No modo de exibição de lista "Provider Rating", o feedback é agrupado por membro da equipe, para que você possa identificar os funcionários que precisam de treinamento adicional.

Por fim, a visualização do quadro "Recomendação geral" organiza o feedback por recomendações do cliente, classificando das classificações mais altas às mais baixas. Essa configuração ajuda a comemorar as vitórias com a sua equipe ou a treiná-la durante a próxima reunião individual.

⚡️Ideal for: Órgãos educacionais que desejam obter feedback dos alunos sobre a eficácia do curso

Com suas pesquisas hospedadas no ClickUp, você pode centralizar a coleta de dados e visualizar os resultados diretamente no seu ecossistema de gerenciamento de projetos. Você pode filtrar, marcar e categorizar as respostas com facilidade, simplificando a análise dos dados.

Os modelos de pesquisa do ClickUp acima podem ser integrados diretamente aos seus fluxos de trabalho mais amplos, facilitando a obtenção de insights diretamente nos projetos relacionados e a ação sobre eles.

Transforme respostas de pesquisas em insights com o ClickUp

Os modelos de pesquisa do Google Docs são ótimos para pesquisas leves, mas quando suas pesquisas precisam de mais potência - como perguntas interativas ou rastreamento em tempo real - o ClickUp oferece um avanço.

Quer esteja coletando feedback de clientes, envolvendo funcionários ou avaliando alunos, ele tem modelos de pesquisa para qualquer finalidade.

Esses modelos não deixam que o feedback se acumule; eles o transformam em tarefas que você pode priorizar, atribuir e gerenciar. Os dados são organizados automaticamente em listas e painéis, o que o ajuda a alternar e analisar tudo em uma única plataforma.

As automações e integrações inteligentes simplificam ainda mais os acompanhamentos e a colaboração da equipe.

E a melhor parte? Esses modelos são totalmente gratuitos. 💸

Inscreva-se no ClickUp gratuitamente e transforme a maneira como você coleta e age em relação ao feedback.