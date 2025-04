15 melhores soluções de CRM de recrutamento para transformar sua contratação

Você já trabalhou em uma empresa em que o processo de recrutamento parece um caos - centenas de currículos, acompanhamentos intermináveis e nenhuma maneira fácil de monitorar os candidatos?

Como gerente de contratação, eu estava sempre um passo atrás, perdendo os melhores talentos. É claro que a experiência de contratação estava longe de ser tranquila.

Foi então que percebi como é essencial um bom software de CRM (Customer Relationship Management) para recrutamento. Essas ferramentas transformaram a maneira como lido com o processo de contratação, fornecendo um sistema claro para gerenciar os candidatos, acompanhar a comunicação e garantir que nenhum ótimo candidato seja esquecido.

Neste blog, apresentarei alguns dos principais sistemas de CRM de recrutamento que podem transformar sua estratégia de recrutamento e ajudá-lo a encontrar os candidatos perfeitos mais rapidamente. 🧑🏼‍💻

O que você deve procurar em um software de CRM para recrutamento?

O processo de recrutamento envolve o rastreamento de candidaturas, o gerenciamento de entrevistas e a manutenção do controle dos acompanhamentos. Mas o software de CRM de recrutamento certo pode cuidar do trabalho pesado para você.

Aqui estão alguns recursos que considero essenciais na escolha de um CRM de recrutamento:

Escalabilidade: À medida que sua equipe se expande ou você começa a recrutar em diferentes locais, o CRM deve se ajustar facilmente para atender a essas necessidades em constante mudança. Verifique se ele oferece preços flexíveis e se suporta integrações essenciais à medida que suas necessidades evoluem

Outros recursos importantes que o software de CRM de recrutamento certo oferece são: exploração de currículos, gerenciamento de candidatos, análises, recursos de publicação de vagas e agendamento de entrevistas para aprimorar seu processo de recrutamento e garantir uma integração tranquila.

Os 15 melhores softwares de CRM para recrutamento

Aqui estão minhas 15 principais opções que acredito que podem ajudá-lo a encontrar a opção perfeita para suas necessidades de recrutamento. 👇🏼

1. ClickUp (melhor para gerenciamento abrangente de recrutamento)

Simplifique seus processos de RH com o ClickUp for Human Resource Management

Se você está procurando uma plataforma completa para gerenciar seu processo de recrutamento, ClickUp destaca-se como uma das melhores opções. Ele é conhecido por seus recursos de gerenciamento de projetos e se destaca como um CRM de recrutamento abrangente, facilitando o rastreamento de candidatos, o gerenciamento de relacionamentos e a automação de tarefas - tudo em uma única plataforma.

Eu escolhi ClickUp para Gerenciamento de Recursos Humanos como minha principal escolha porque integra perfeitamente ferramentas de automação de tarefas e colaboração, o que permite que as equipes de recrutamento permaneçam organizadas e eficientes.

O ClickUp aprimora a colaboração da equipe com ferramentas de comunicação centralizadas e simplifica a forma como interagimos com os candidatos. Ele mantém todas as conversas, feedbacks e atualizações em um só lugar, garantindo que todos estejam na mesma página.

ClickUp Chat

Por exemplo, Bate-papo do ClickUp ajuda minha equipe de recrutamento a se manter alinhada com comentários de tarefas, tags e canais de bate-papo privados. A comunicação em tempo real facilita discussões rápidas sobre o progresso do candidato e o compartilhamento de feedback sem perder o contexto.

Essa abordagem facilita a criação de relacionamentos e mantém todos da equipe atualizados, promovendo a transparência.

Centralize atualizações e discussões para aumentar a eficiência dos esforços de recrutamento com o ClickUp Chat

ClickUp Dashboard

Prefiro decisões de recrutamento baseadas em dados em vez de intuições ou opiniões subjetivas, e Painéis do ClickUp oferecem exatamente isso.

Ele fornece insights detalhados sobre as principais métricas de RH, como time-to-hire, eficácia de sourcing e progresso do candidato. Essas análises permitem que você avalie suas estratégias, monitore a produtividade da equipe e melhore continuamente seus processos de recrutamento.

Identifique tendências, acompanhe os candidatos e faça ajustes estratégicos com os ClickUp Dashboards

O ClickUp nos permite publicar todas as comunicações entre todas as áreas da nossa empresa em um local central. Isso torna fácil e conveniente receber notificações e manter programações, rotas e entregas para nossa empresa.

Anne Thomas, gerente de RH do escritório da Snowville Creamery LLC

ClickUp Task Dependencies

Além disso, Dependências da tarefa ClickUp permite que você gerencie candidatos com pipelines personalizados.

Você pode definir tarefas para cada etapa - triagem de currículos, entrevistas, ofertas e integração - e criar dependências para que a próxima etapa só comece depois que a anterior for concluída.

Crie dependências de "bloqueio" ou "espera" entre as tarefas para definir um fluxo de trabalho claro usando as Dependências de Tarefas do ClickUp

ClickUp Automations

Com base nessa abordagem estruturada, Automações do ClickUp permite que você defina gatilhos para ações específicas, como mover automaticamente os candidatos para a próxima etapa quando uma entrevista é marcada como concluída.

Também é possível criar notificações para lembrar os membros da equipe sobre tarefas ou prazos futuros.

Crie automações personalizadas com o ClickUp Automations para adaptar seu processo de recrutamento

Por exemplo, quando uma oferta é aceita, a automação pode notificar instantaneamente a equipe de integração, simplificando a transição do novo contratado. Isso economiza tempo e minimiza erros manuais para que sua equipe possa se concentrar mais na construção de relacionamentos com os candidatos em vez de gerenciar a logística.

Em geral, essa Ferramenta de IA para RH vai além do recrutamento, tornando-a um CRM holístico para gerenciar todo o ciclo de vida do funcionário.

Melhores recursos do ClickUp

Obtenha uma visão geral clara: Visualize seu pipeline de recrutamento com Visualizações do ClickUp como Listas, Quadros Kanban e Calendário. Use essas visualizações para acompanhar o progresso dos candidatos, agendar entrevistas e organizar cada etapa do processo de contratação

Use o recurso de arrastar e soltar no ClickUp Views para agendar entrevistas, reuniões e outras tarefas

Automatize para elevar: Automatize os fluxos de trabalho configurando Automações para tarefas repetitivas de recrutamento. Mova os candidatos pelos estágios, envie e-mails de acompanhamento automatizados e agende entrevistas sem esforço manual, garantindo um processo de contratação simplificado do início ao fim

Automatize os fluxos de trabalho configurando Automações para tarefas repetitivas de recrutamento. Mova os candidatos pelos estágios, envie e-mails de acompanhamento automatizados e agende entrevistas sem esforço manual, garantindo um processo de contratação simplificado do início ao fim Centralize seus documentos: Gerencie documentos com ClickUp Docs armazenando cartas de oferta, materiais de integração e políticas da empresa. Mantenha toda a documentação necessária em um só lugar para facilitar o acesso

Integre o ClickUp Docs em seus fluxos de trabalho de contratação para manter documentos importantes na ponta dos dedos

Melhore o recrutamento com IA: Aproveite o suporte de IA com ClickUp Brain para redigir descrições de cargos, gerar e-mails de feedback de candidatos e resumir notas de entrevistas

Resuma tópicos, notas e feedback da equipe com o ClickUp Brain

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel pode não ter todas as funcionalidades disponíveis na versão web

Alguns usuários podem achar que o aplicativo é complicado no início devido às amplas opções de personalização

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. HubSpot CRM (melhor para integrar esforços de marketing e recrutamento)

Via: CRM da HubSpot Embora o HubSpot CRM seja normalmente conhecido por suas funcionalidades de vendas e marketing, suas equipes de RH também podem usá-lo para recrutamento. Você pode manter seu pipeline de candidatos organizado e se concentrar em encontrar o talento certo, adaptando a interface fácil de usar e os recursos robustos da HubSpot.

Com base em nossos testes, gosto do fato de que ele automatiza o processo de triagem e contratação usando fluxos de trabalho personalizados, reduzindo assim o esforço manual.

Melhores recursos do HubSpot CRM

Centralize a comunicação com o candidato com a caixa de entrada universal para gerenciar todas as conversas em um só lugar

Rastreie os dados dos candidatos automaticamente por meio do sistema de gerenciamento de contatos, garantindo que cada interação seja registrada e acessível

Capture informações dos candidatos com formulários personalizáveis e páginas de destino que se integram perfeitamente ao seu processo de recrutamento

Analise as métricas de recrutamento com relatórios detalhados sobre o desempenho da equipe

Limitações do HubSpot CRM

Alguns dos itens definidos estão bloqueados e não podem ser acessados

Os fluxos de trabalho podem ser confusos e difíceis de navegar

Preços do HubSpot CRM

Ferramentas gratuitas: $0

$0 Plataforma para clientes iniciantes: US$ 20/mês por assento

US$ 20/mês por assento Plataforma de cliente profissional: US$ 1.300/mês (inclui 5 estações)

Classificações e análises do HubSpot CRM

G2: 4,4/5 (mais de 11.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 11.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 4.000 avaliações)

dica profissional: é uma boa prática incentivar os funcionários atuais a indicar candidatos. Eles já conhecem a cultura de sua empresa e, muitas vezes, podem trazer talentos de alta qualidade.

3. Greenhouse (melhor para criar uma cultura de contratação que prioriza as pessoas)

Via: Pessoas gerenciando pessoas O Greenhouse é um software CRM de recrutamento abrangente que o ajuda no processo de contratação de ponta a ponta, facilitando para a sua equipe encontrar e contratar os melhores talentos.

É mais do que apenas um sistema de rastreamento de candidatos (ATS) - ele ajuda sua organização a criar uma cultura de contratação que coloca as pessoas em primeiro lugar, permitindo que você tome decisões justas e orientadas por dados e contrate os melhores talentos com eficiência.

O Greenhouse permite que você acompanhe a jornada de cada candidato, envie acompanhamentos automatizados e mantenha anotações detalhadas sobre cada interação. Ideal para contratações de alto volume, o Greenhouse oferece mais de 450 integrações pré-construídas, conectando perfeitamente o sourcing e o software de integração .

Melhores recursos do Greenhouse

Acesse mais de 30 relatórios pré-criados, conecte-os ao Google Sheets e acompanhe o desempenho do recrutamento com análises detalhadas

Amplie sua listagem de vagas em mais de 1.000 quadros de empregos e diversifique seu pipeline de talentos com ferramentas adaptadas às metas de contratação de DE&I

Aprimore a experiência do candidato por meio de recursos de autoagendamento, permitindo que os candidatos marquem entrevistas conforme sua conveniência

Limitações de estufa

O gerenciamento de permissões pode ser complicado e confuso

Não há opção para pesquisar candidatos semelhantes com base em currículos

Preços do Greenhouse

Preços personalizados

Classificações e avaliações de estufas

G2: 4,4/5 (mais de 2000 avaliações)

4,4/5 (mais de 2000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (675+ avaliações)

4. Lever (melhor para contratação colaborativa e engajamento de candidatos)

Via: Alavanca O Lever está entre os principais sistemas de rastreamento de candidatos disponíveis. Ele ajuda sua equipe de talentos a expandir seus pipelines de candidatos, criar relacionamentos duradouros e tomar decisões baseadas em dados.

Gosto do fato de que esse software de gerenciamento de talentos combina automação, análise e design fácil de usar para aprimorar o recrutamento, permitindo que as equipes se concentrem em envolver os candidatos certos.

Melhores recursos de sempre

Integre o ATS e o CRM para obter uma experiência de recrutamento perfeita de ponta a ponta

Automatize fluxos de trabalho repetitivos e simplifique os processos para se concentrar no engajamento com os melhores candidatos

Utilize painéis para rastrear métricas de diversidade, equidade e inclusão, garantindo estratégias de contratação mais inclusivas

Aumente a visibilidade da listagem de vagas com ferramentas de marketing de recrutamento que ajudam a alcançar um grupo mais amplo e diversificado de candidatos

Limitações permanentes

Falta uma triagem de antecedentes nativa robusta e ferramentas abrangentes de avaliação de candidatos

Alguns usuários relatam que o atendimento ao cliente poderia ser melhor

Preços da Ever

Preços personalizados

Classificações e resenhas do Lever

G2: 4,3/5 (mais de 1900 avaliações)

4,3/5 (mais de 1900 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 635 avaliações)

5. Jobvite (Melhor para recrutamento social e indicações de funcionários)

Via: Site de emprego O Jobvite é uma ferramenta de aquisição de talentos que integra a IA no processo de contratação. Com sua interface intuitiva e recursos especializados, essa Ferramenta de IA para recrutamento pode lidar com várias partes, desde a publicação da vaga até a integração do candidato.

Um recurso que considero especialmente útil é o Job Description Grader. Depois que você envia uma descrição, ele fornece feedback instantâneo sobre o sentimento, a contagem de palavras e a legibilidade, além de sinalizar todas as palavras que possam sugerir preconceito.

Melhores recursos do Jobvite

Crie um site de carreiras com sua marca para mostrar a cultura de sua empresa e divulgar anúncios de emprego

Use IA para identificar os melhores candidatos com base em qualificações e experiência

Permita o compartilhamento de indicações com um clique para envolver seus funcionários no processo de contratação

Use mensagens inteligentes para pré-selecionar candidatos e gerenciar entrevistas com ferramentas de autoagendamento

Limitações do Jobvite

Quando você procura candidatos anteriores, a data de inscrição deles muda para a data atual, o que pode ser confuso

Os calendários não são atualizados automaticamente quando são feitas alterações no agendamento

Preços do Jobvite

Preços personalizados

Classificações e avaliações do Jobvite

G2: 4/5 (mais de 600 avaliações)

4/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4.1/5 (560+ avaliações)

6. BambooHR (melhor para empresas de pequeno e médio porte)

Via: BambooHR O BambooHR é um sistema de informações de RH (HRIS) baseado em nuvem, projetado para simplificar e centralizar as operações de RH. É uma boa opção para empresas que estão fazendo a transição de processos manuais ou planilhas para um sistema mais organizado e eficiente.

Como uma ferramenta de recrutamento de CRM, o BambooHR ajuda a gerenciar a contratação, a integração, os dados dos funcionários e a folha de pagamento.

Melhores recursos do BambooHR

Utilize recursos de assinatura eletrônica para simplificar os processos de assinatura e aprovação de novas contratações

Envie cartas de oferta personalizáveis com informações do candidato preenchidas automaticamente, simplificando o processo de oferta

Automatize a categorização de candidatos para lidar com grandes volumes de candidatos com mais eficiência

Acesse um aplicativo móvel que permite a revisão de candidaturas e a comunicação com os candidatos em qualquer lugar

Limitações do BambooHR

A falta de notificações para novas contratações e folgas é um dos principais recursos ausentes

A UX/UI teve atualizações mínimas, tornando a plataforma difícil de navegar e pouco intuitiva

Preços do BambooHR

Preços personalizados

Classificações e avaliações do BambooHR

G2: 4,4/5 (mais de 2300 avaliações)

4,4/5 (mais de 2300 avaliações) Capterra: 4,6/5 (2900+ avaliações)

7. SmartRecruiters (melhor para empresas que buscam uma solução de contratação fácil de usar)

Via: SmartRecruiters O SmartRecruiters é uma plataforma de recrutamento com tecnologia de IA projetada para tornar a contratação mais rápida e eficiente.

Quer você esteja gerenciando uma equipe corporativa ou lidando com contratações de alto volume, o SmartRecruiters simplifica o processo com a automação de tarefas. Seus recursos de CRM permitem gerenciar entrevistas, ofertas e integração a partir de uma plataforma central para que você possa manter o foco na formação da sua equipe ideal.

Melhores recursos do SmartRecruiters

Integração perfeita com ferramentas como Zoom, LinkedIn e DocuSign para um processo de contratação ininterrupto

Coordene os horários das entrevistas automaticamente com o SmartPal, garantindo um gerenciamento tranquilo dos candidatos

Permita a comunicação instantânea e organizada por meio de SMS e WhatsApp com o SmartMessage

Limitações do SmartRecruiters

Configuração demorada dos scorecards, especialmente ao anexar caixas de texto às perguntas

Muitos usuários consideram a interface desatualizada em comparação com a concorrência

A configuração de relatórios personalizados exige um esforço considerável, enquanto os painéis pré-carregados não oferecem recursos de detalhamento

Preços da SmartRecruiters

Preços personalizados

Classificações e resenhas da SmartRecruiters

G2: 4,3/5 (490+ avaliações)

4,3/5 (490+ avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 140 avaliações)

8. Workable (melhor para postagem de vagas simplificada e busca de candidatos)

Via: Viável O Workable é um software de recrutamento abrangente que ajuda você a encontrar, atrair e gerenciar candidatos com eficiência.

Você pode criar páginas de carreira envolventes que reflitam a cultura da sua empresa e também em vários idiomas, alcançando e atendendo a diversos candidatos.

Melhores recursos do Workable

Compartilhe suas vagas de emprego em mais de 200 sites com um único clique, maximizando a visibilidade

Crie experiências de integração personalizadas, gerencie as informações dos funcionários e armazene os documentos necessários em um só lugar

Implemente um programa de indicação estruturado que incentive os funcionários atuais a recomendar candidatos

Limitações viáveis

As informações de posição arquivadas são inacessíveis, a menos que a posição seja desarquivada

O site móvel não é muito fácil de usar

Preços viáveis

Inicial: $149/mês (até 20 funcionários)

$149/mês (até 20 funcionários) Standard: $360/mês (até 20 funcionários)

$360/mês (até 20 funcionários) Premier: US$ 599/mês (cobrado anualmente)

Classificações e avaliações funcionais

G2: 4,6/5 (mais de 430 avaliações)

4,6/5 (mais de 430 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 460 avaliações)

9. Bullhorn (melhor para agências de pessoal com recursos de relatório)

Via: Buzina O Bullhorn é uma solução robusta de recrutamento de pessoal projetada para aprimorar todo o ciclo de vida do recrutamento. Essa ferramenta de recrutamento capacita sua agência de recrutamento a buscar candidatos de forma eficiente em vários setores, incluindo indústrias leves, saúde e profissionais.

Como uma software de gerenciamento de funcionários com recursos de recrutamento, o Bullhorn simplifica todo o processo de contratação, permitindo que você se concentre na construção de relacionamentos e, ao mesmo tempo, combine rapidamente candidatos qualificados com as necessidades de seus clientes.

Melhores recursos do Bullhorn

Beneficie-se do SourceBreaker, uma tecnologia de pesquisa avançada para encontrar talentos com eficiência e descobrir novos leads, tudo em uma única ferramenta

Aproveite a ampla automação para triagem de currículos, agendamento de entrevistas e comunicação com o candidato para economizar tempo e reduzir o trabalho manual

Escolha entre uma ampla gama de soluções complementares, incluindo análise e busca de executivos, para adaptar o Bullhorn às suas necessidades específicas

Concentre-se em relacionamentos de alto contato durante toda a jornada do candidato, garantindo uma experiência melhor desde a primeira ligação até a colocação

Limitações da Bullhorn

A incapacidade de ocultar modelos de e-mail de usuários específicos cria confusão na marca

A aplicação de restrições fora dos limites depende de uma hierarquia rígida de regras, que nem sempre se alinha às expectativas do usuário

Preços da Bullhorn

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Bullhorn

G2: 4/5 (mais de 550 avaliações)

4/5 (mais de 550 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 1000 avaliações)

10. Recruit CRM (melhor para recursos de automação e integração)

Via: Recrutar CRM Esqueça as tarefas manuais e os fluxos de trabalho desarticulados - o Recruit CRM combina ATS e CRM de forma a tornar seu processo de recrutamento mais suave, rápido e inteligente.

Com uma interface fácil de usar, integrações poderosas e recursos de automação, o Recruit CRM simplifica a busca, o rastreamento e o gerenciamento de candidatos.

Melhores recursos do Recruit CRM

Use a pesquisa avançada Booleana e Radius (via Google Maps) para encontrar candidatos, clientes e empregos em intervalos de localização específicos

Extraia os principais detalhes dos currículos, agilizando a criação de perfis de candidatos com a análise de currículos baseada em IA

Gerencie os candidatos por meio de quadros Kanban personalizáveis, facilitando o movimento de arrastar e soltar nas etapas de contratação

Salve os melhores candidatos para futuras vagas de emprego com hotlists, acessíveis tanto no desktop quanto no aplicativo móvel

Limitações do CRM do Recrutamento

A seção de relatórios carece de profundidade

Há atrasos ocasionais na interface durante os horários de pico

Preços do CRM de recrutamento

Profissional: $85/mês por usuário

$85/mês por usuário Business: $125/mês por usuário

$125/mês por usuário Enterprise: $165/mês por usuário

Recruit CRM ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 80 avaliações)

4,8/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 400 avaliações)

11. Zoho Recruit (melhor para personalização extensiva)

Via: Zoho Recruit O Zoho Recruit é um software de recrutamento fácil de usar, baseado na nuvem, que combina funcionalidades de ATS e CRM em uma única plataforma. Ele se integra perfeitamente a outros produtos Zoho, oferecendo a flexibilidade de personalizar seu processo de contratação para atender às suas necessidades exatas.

Quer você esteja contratando para um cliente ou formando uma equipe interna, esse software de banco de dados de funcionários abrange todas as etapas, desde a busca de candidatos até a automação de fluxos de trabalho. Além disso, com ferramentas orientadas por IA e um plano gratuito para sempre, o Zoho Recruit simplifica a contratação, ajudando você a recrutar de forma mais inteligente e rápida.

Melhores recursos do Zoho Recruit

Obtenha respostas automatizadas com o Zia AI Chatbot para perguntas frequentes dos candidatos e atualizações em tempo real sobre o status da candidatura

Edite pipelines de contratação, processos com códigos de cores e mantenha uma visão geral clara do progresso dos candidatos

Publique vagas em mais de 75 quadros de empregos e compartilhe instantaneamente as listagens nas mídias sociais para ampliar seu alcance

Limitações do Zoho Recruit

O design do software parece desatualizado em comparação com outras ferramentas do mercado

O aplicativo móvel tem limitações de recursos

Preços do Zoho Recruit

Gratuito para sempre

**Para RHs corporativos

Standard: $30/mês por recrutador

$30/mês por recrutador Enterprise: $60/mês por recrutador

**Para agências de pessoal/recrutamento

Standard: $30/mês por usuário

$30/mês por usuário Profissional: $60/mês por usuário

$60/mês por usuário Enterprise: $90/mês por usuário

Classificações e resenhas do Zoho Recruit

G2: 4,4/5 (mais de 1700 avaliações)

4,4/5 (mais de 1700 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 900 avaliações)

**Você sabia que algumas empresas estão usando avaliações gamificadas para avaliar as habilidades dos candidatos de forma divertida e envolvente? Esses jogos testam a resolução de problemas, a criatividade e o trabalho em equipe, mantendo os candidatos envolvidos no processo.

12. Crelate (melhor para necessidades de recrutamento e equipe criativa)

Via: BetterBuys A Crelate é uma plataforma completa de recrutamento e seleção de pessoal, desenvolvida para ajudar agências e recrutadores a fazer mais contratações com menos esforço. Sua interface moderna e intuitiva facilita o gerenciamento de candidatos, o acompanhamento do progresso e a comunicação com os clientes.

Essa ferramenta vai além do recrutamento - ela inclui ferramentas de vendas totalmente integradas que permitem gerenciar candidatos e clientes em um só lugar.

Melhores recursos do correlato

Mantenha-se em conformidade com os processos de credenciamento e pagamento/cobrança e controle facilmente o tempo e as despesas no celular e no desktop

Personalize seu pipeline de recrutamento com recursos de arrastar e soltar

Utilize o Portal do Cliente da Crelate para se comunicar com os clientes por meio de alertas em tempo real

Aproveite a análise de recrutamento para gerar relatórios personalizados que informam as decisões, acompanham as principais métricas e revelam oportunidades

Limitações da Crelate

A ausência de uma opção de um clique para cancelar uma assinatura gera preocupações quanto à confiança

Alternar entre documentos de candidatos pode ser complicado e pode levar a erros do usuário

Correlacionar preços

Preços personalizados

Crelate ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

4,4/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

iCIMS (melhor para grandes empresas com processos de contratação complexos)

Via: iCIMS o iCIMS equipa sua equipe com as ferramentas para criar conexões significativas com os candidatos e otimizar seus esforços de recrutamento. Ele foi projetado para automatizar muitos aspectos da aquisição de talentos e, ao mesmo tempo, manter os candidatos envolvidos por meio de uma variedade de ferramentas.

Desde o suporte ao recrutamento internacional até a correspondência de candidatos com base em IA, o iCIMS oferece a empresas de todos os portes os recursos necessários para encontrar e reter os melhores talentos.

Melhores recursos do iCIMS

Mantenha o contato com os candidatos por meio de comunicação multicanal para mantê-los informados e engajados durante todo o processo

Realizar campanhas de marketing de recrutamento e gerenciar eventos diretamente na plataforma

Simplifique a mobilidade interna com pesquisa inteligente, IA conversacional e comunicação omnicanal, facilitando para os funcionários encontrarem e se candidatarem a oportunidades internas relevantes

Meça o sentimento dos funcionários com pesquisas automatizadas nos principais estágios do ciclo de vida

limitações do iCIMS

A plataforma pode ser esmagadora e difícil de navegar

Os fluxos de trabalho geralmente não se integram bem

Preços do iCIMS

Preços personalizados

Classificações e avaliações do iCIMS

G2: 4,1/5 (mais de 700 avaliações)

4,1/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,3/5 (830+ avaliações)

Você sabia que? Os setores de tecnologia, saúde e finanças são atualmente os mais competitivos para os recrutadores, com a demanda por profissionais qualificados muitas vezes superando a oferta.

14. ATS OnDemand (melhor para rastreamento direto de candidatos)

Via: ATS OnDemand Procurando uma maneira simples de gerenciar seu processo de contratação? Esse ATS foi projetado especificamente para startups e equipes de pequeno e médio porte.

Com opções de e-mail automático e manual, a comunicação com os candidatos se torna fácil. As perguntas de pré-triagem filtram os candidatos com eficiência e sua equipe pode colaborar encaminhando rapidamente os dados dos candidatos.

Melhores recursos doATS OnDemand

Personalize as páginas de carreiras para que reflitam a identidade da sua empresa, proporcionando uma experiência fácil de usar e uma melhor imagem de marca do empregador

Faça uma triagem eficiente dos candidatos com perguntas de pré-triagem e comunicação automatizada por e-mail

Integre ferramentas adicionais como mensagens de texto, redes de talentos e recursos de IA para aprimorar seu processo de contratação

Acompanhe as atividades de recrutamento por meio de um painel de controle intuitivo e repleto de recursos

Limitações doATS OnDemand

O recurso de pesquisa avançada de candidatos pode falhar se o campo Search Phase for deixado em branco

A complexidade na configuração de relatórios pode dificultar a capacidade de gerar análises e métricas criteriosas

Preços doATS OnDemand

Preços personalizados

Classificações e resenhas doATS OnDemand

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,2/5 (65+ avaliações)

15. ApplicantPro (melhor para fluxos de trabalho e relatórios personalizáveis)

Via: CandidatoPro O ApplicantPro é um ferramenta de recrutamento que o ajuda a aumentar o fluxo de candidatos qualificados e a identificar rapidamente os melhores candidatos.

Ela ajuda você a se comunicar com os candidatos por texto ou e-mail, a desqualificar automaticamente os candidatos não qualificados e a usar avaliações integradas para restringir suas melhores escolhas.

Além disso, você pode iniciar verificações de antecedentes e lidar com a documentação de novas contratações diretamente da plataforma.

Melhores recursos do ApplicantPro

Use avaliações cognitivas e comportamentais de pré-contratação para encontrar os candidatos mais adequados para suas vagas em aberto

Revisar, assistir novamente e avaliar entrevistas em vídeo no perfil de cada candidato

Verifique as referências enviando solicitações eletronicamente e acompanhando as respostas no sistema

Defina níveis de permissão personalizados para controlar o acesso aos detalhes do recrutamento e gerenciar as funções dos usuários com eficiência

Limitações do ApplicantPro

O recurso de e-mail de acompanhamento reduziu o número de candidaturas incompletas

O rastreamento do status dos candidatos e de sua posição no processo é um desafio

Preços do ApplicantPro

Preços personalizados

Classificações e avaliações do ApplicantPro

G2: 4,2/5 (mais de 85 avaliações)

4,2/5 (mais de 85 avaliações) Capterra: 4,6/5 (370+ avaliações)

Faça do ClickUp seu CRM preferido

Agora que você explorou essas 15 principais opções de software de CRM para recrutamento, está mais bem equipado para encontrar a opção certa para suas necessidades de contratação.

Embora cada ferramenta ofereça recursos exclusivos para aprimorar seu recrutamento, o ClickUp oferece uma experiência completa para aumentar a eficiência da equipe e, ao mesmo tempo, proporcionar uma experiência superior ao candidato, tornando-o uma parte indispensável da sua jornada de contratação.

Ele se estende até a integração, ajudando seus novos contratados a começar com o pé direito - tudo na mesma plataforma. Registre-se no ClickUp e transforme sua estratégia de recrutamento hoje mesmo!