10 modelos gratuitos de calendário mensal para organizar seu tempo

Está enfrentando um mês repleto de reuniões, prazos e compromissos pessoais, todos disputando sua atenção? É fácil cair na toca do coelho e perder de vista o que realmente importa.

Aqui entram os modelos de calendário mensal. 📅

Se você é um profissional que está equilibrando vários projetos, um estudante que está fazendo malabarismos com os trabalhos do curso ou apenas alguém que está tentando organizar as tarefas diárias com eficiência, esses modelos o ajudarão a evitar a falácia do planejamento e assuma o controle de seu tempo.

Explore nossos 10 principais modelos de calendário gratuitos abaixo para começar.

O que são modelos de calendário mensal?

Os modelos de calendário mensal são ferramentas úteis para organizar tarefas, compromissos e datas importantes de forma estruturada. Eles oferecem uma visão panorâmica do mês, ajudando você (e sua equipe) a gerenciar o tempo de forma eficiente e a evitar confusões de última hora. Com tudo mapeado em um só lugar, você pode ver todos os seus compromissos em um piscar de olhos.

Por exemplo, as equipes de marketing usariam um modelo de calendário mensal de marketing para delinear iniciativas e responsabilidades associadas, listar metas de nível individual e de equipe, adicionar tipo de conteúdo, cronograma e plataformas de publicação, etc.

O que faz um bom modelo de calendário mensal?

Os modelos de calendário eficazes não são páginas em branco esperando que você as preencha do zero. Eles têm um layout intuitivo que já está alinhado com as suas necessidades (ou as da sua equipe) e que você pode aprimorar organizar para aumentar sua produtividade .

Para encontrar um modelo que funcione para você, procure estes recursos principais:

Claridade no design do layout: Escolha um modelo que apresente tarefas, prazos e objetivos com clareza, permitindo uma navegação rápida e um planejamento sem esforço

Escolha um modelo que apresente tarefas, prazos e objetivos com clareza, permitindo uma navegação rápida e um planejamento sem esforço Gerenciamento organizado de tarefas: Encontre recursos que otimizem seus fluxos de trabalho, permitindo que você crie, atribua e acompanhe tarefas para vários projetos em uma única página

Encontre recursos que otimizem seus fluxos de trabalho, permitindo que você crie, atribua e acompanhe tarefas para vários projetos em uma única página Opções de visualização flexíveis: Opte por um modelo que permita visualizar dados e insights em diferentes formatos, como painéis e gráficos de Gantt, para um planejamento dinâmico

Opte por um modelo que permita visualizar dados e insights em diferentes formatos, como painéis e gráficos de Gantt, para um planejamento dinâmico Interface personalizada: Procure recursos personalizados, como lembretes incorporados, categorias de tarefas codificadas por cores e rótulos de prioridade para se adequar ao seu estilo de planejamento exclusivo

Procure recursos personalizados, como lembretes incorporados, categorias de tarefas codificadas por cores e rótulos de prioridade para se adequar ao seu estilo de planejamento exclusivo Recursos de colaboração: Escolha um modelo que ofereça suporte à colaboração em tempo real com ferramentas como mapas mentais e quadros brancos para brainstorming visual com seus colegas de equipe

Escolha um modelo que ofereça suporte à colaboração em tempo real com ferramentas como mapas mentais e quadros brancos para brainstorming visual com seus colegas de equipe Sincronização entre plataformas: Selecione um modelo que seja compatível com aplicativos de calendário nativos populares, como Google Calendar, Outlook e iCloud

10 modelos gratuitos de calendário mensal

Ao procurar um planejador mensal, você encontrará facilmente um modelo do Microsoft Word, Google Sheets ou Excel que atenda às suas necessidades básicas. Entretanto, eles exigem atualizações manuais e não possuem automação avançada. Além disso, pode ser difícil personalizar um modelo de calendário em PDF sem alterar o layout.

Para necessidades complexas de agendamento, você precisa de uma solução avançada. ClickUp combina gerenciamento de projetos com colaboração em tempo real para alinhar equipes de todos os tamanhos em tarefas e objetivos. Com automação e integrações, você pode integrar todo o seu trabalho, desde o gerenciamento de tarefas até a documentação, em um único espaço de trabalho do ClickUp.

Sua biblioteca de modelos de calendário totalmente personalizáveis acrescenta estrutura e eficiência aos seus esforços de gerenciamento de tempo. Desde o planejamento de atividades de formação de equipe até cronogramas de entrega de projetos, esses modelos podem ser adaptados para atender a várias necessidades individuais, de equipe e organizacionais.

Em vez de calendários em branco, você obtém uma estrutura pré-projetada que centraliza as informações sobre responsabilidades e cronogramas para ajudar no planejamento e na coordenação da equipe.

1. Modelo de planejador de calendário ClickUp

Modelo de planejador de calendário do ClickUp

O modelo Modelo de planejador de calendário ClickUp organiza suas tarefas, reuniões e eventos em um layout visual, facilitando o controle dos prazos.

Use esse modelo como um organizador pessoal ou para gerenciar tarefas relacionadas a projetos em calendários mensais e semanais.

A funcionalidade de classificação permite filtrar as atividades por status, tipo, prioridade e muito mais, o que é útil para equilibrar as cargas de trabalho em equipes maiores. Os recursos de edição em massa e exportação de dados simplificam ainda mais o manuseio de grandes conjuntos de atividades.

Com a integração do Google Maps, o rastreamento de locais de eventos também é perfeito. Além disso, o rastreador de orçamento integrado simplifica a supervisão financeira. Você pode anexar recibos e outros documentos para referência futura.

Melhor para: Gerentes de projeto ou planejadores de eventos que desejam melhorar a colaboração da equipe e acompanhar o progresso.

💡Dica profissional: Você lida com equipes grandes e projetos maiores? Considere criar um calendário de gerenciamento de projetos para planejar, executar tarefas e alinhar suas equipes de forma eficaz.

2. Modelo de lista de tarefas do calendário ClickUp

Modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp

Se você deseja uma maneira simples de gerenciar suas horas de trabalho, o Modelo de lista de tarefas do calendário ClickUp está aqui para ajudar.

Esse modelo oferece uma visão geral clara de seus itens de tarefas semanais, quinzenais ou mensais. Seu recurso de arrastar e soltar facilita a priorização de tarefas de acordo com suas necessidades atuais e gerenciar seu tempo com eficiência .

Um recurso interessante desse modelo é o uso de emojis para avaliar os níveis de produtividade, o que acrescenta um elemento visual divertido ao gerenciamento de tarefas.

O modelo também inclui um formulário de solicitação de reunião que permite que outras pessoas solicitem reuniões com você, especificando o objetivo, a urgência e os horários preferidos. Depois de recebidas, você pode visualizar essas solicitações em uma lista organizada por status.

Melhor para: Freelancers que equilibram projetos de trabalho e compromissos pessoais.

3. Modelo de calendário anual do ClickUp

Modelo de calendário anual do ClickUp

A administração de uma empresa tem muitas partes móveis, mas o planejamento proativo simplifica o processo. O planejamento Modelo de calendário anual do ClickUp ajuda a mapear metas e eventos anuais em todos os departamentos em uma única janela.

Você pode dividir os marcos em tarefas, atribuí-los aos membros da equipe e acompanhar o progresso com base no status, na prioridade e muito mais. As barras de progresso são atualizadas automaticamente à medida que as subtarefas e as listas de verificação são concluídas, proporcionando uma visão geral em tempo real.

Esse modelo de vários meses também apresenta uma visualização de calendário flexível, que permite filtrar tarefas e ajustar prazos para se concentrar no que é mais importante.

Além disso, com Insights orientados por IA do ClickUp Brain você pode acessar rapidamente qualquer dado de toda a empresa sobre a atividade da equipe e atualizar esse planejador anual sem ter que vasculhar tarefas ou calendários individuais.

Melhor para: Organizações que desejam melhorar a coordenação entre departamentos.

4. Modelo de calendário de postagem do ClickUp

Modelo de calendário de postagem do ClickUp

A Modelo de calendário de postagem do ClickUp foi criado para otimizar sua estratégia de marketing de mídia social.

Com campos dedicados para tipos de conteúdo (vídeo, imagem, artigo de blog etc.), canais de destino e datas de postagem, esse modelo mantém sua equipe organizada e alinhada sobre o que está acontecendo e quando.

Você pode acompanhar o status de cada conteúdo com cartões de tarefas codificados por cores contendo notas específicas para cada publicação. Ele também inclui uma barra lateral útil que destaca todas as postagens não programadas e um livro de marca personalizado que ajuda a manter a identidade da sua marca em todas as plataformas.

Ideal para: Equipes de marketing de mídia social que desejam coordenar e gerenciar sua estratégia de conteúdo.

5. Modelo de calendário editorial do ClickUp

Calendário editorial do ClickUp

O calendário Modelo de calendário editorial do ClickUp é o seu roteiro visual para planejamento e programação de conteúdo. Acompanhe detalhes como tipos de conteúdo, datas de publicação, redatores designados e muito mais. Você pode gerenciar a carga de trabalho da sua equipe e identificar dependências em um piscar de olhos.

O modelo apresenta um formulário de solicitação de conteúdo, facilitando a coleta de todos os detalhes essenciais para novas atribuições: redator, editor, palavras-chave, chamadas para ação e muito mais. Ele também tem um quadro de status do conteúdo que agrupa os cartões de tarefas por status ("A fazer", "Em revisão" e "Pronto para publicar").

Melhor para: Agências de marketing que gerenciam várias campanhas de clientes e buscam uma maneira estruturada de lidar com entregas e prazos.

6. Modelo de calendário ClickUp PTO

Modelo de calendário da PTO do ClickUp

Feito sob medida para gerenciar o tempo livre dos funcionários, o Modelo de calendário ClickUp PTO é uma ferramenta para monitorar os dias de férias, feriados, licenças médicas e datas de eventos pessoais da sua equipe.

Esse modelo exibe quando os membros da equipe estão indisponíveis, o que, por sua vez, ajuda a evitar erros de programação e o esgotamento dos funcionários durante os períodos de maior movimento.

Ele tem quatro componentes principais: um formulário de solicitação de PTO para que os funcionários enviem suas solicitações de folga; uma visualização de calendário de PTO que exibe todas as solicitações acumuladas - permitindo que você clique para obter detalhes ou ajustar as durações com um simples arrastar; uma lista de banco de dados de PTO para facilitar o gerenciamento das solicitações por tipo; e um quadro de aprovações de PTO em que você ou os gerentes designados podem aprovar ou negar solicitações com base no status atual.

Ideal para: Gerentes ou equipes de RH de organizações de médio a grande porte que buscam uma maneira eficiente de controlar as folgas dos funcionários e equilibrar as cargas de trabalho.

7. Modelo de lista de calendário editorial do ClickUp

Modelo de lista de calendário editorial

Uma versão especializada do calendário editorial, o Modelo de lista de calendário editorial do ClickUp simplifica todo o seu fluxo de trabalho de criação de conteúdo em uma linha do tempo.

O modelo apresenta um formulário de solicitação de conteúdo que permite que os membros da equipe enviem ideias ou resumos, que são automaticamente adicionados a uma lista centralizada.

Você também obtém uma visão geral baseada em linha do tempo das campanhas programadas que agrupam o conteúdo por tipo, redator atribuído e canal de destino, alinhando-os com as datas de revisão e ativação. Você pode até mesmo especificar o nível de revisão solicitado para cada tarefa para ajudar na priorização.

Com o controle de progresso integrado, os editores podem acompanhar facilmente cada estágio do ciclo de vida do conteúdo, desde os rascunhos iniciais até a aprovação do cliente. Essa configuração incentiva a transparência e a responsabilidade dentro da sua equipe.

Melhor para: Pequenas empresas que gerenciam sua própria estratégia de conteúdo.

8. Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

A Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp simplifica o planejamento e a publicação de conteúdo com uma visualização de calendário centralizada, ajudando as equipes a verem sua programação ao longo de semanas ou meses.

Um recurso exclusivo desse modelo é a capacidade de separar os fluxos de trabalho por canais - como e-mail, blog e mídia social - enquanto os rastreia em pastas dedicadas para atenção concentrada. A visualização unificada do fluxo de trabalho também destaca as tarefas que precisam de ação imediata.

O modelo inclui campos personalizados para acompanhar o estágio de marketing de cada conteúdo e as datas de revisão, ajudando as equipes a manter a sincronia com as estratégias gerais de marketing.

Torne esse planejador parte do seu plano de gerenciamento de marketing de conteúdo para organizar todos os seus dados entre canais e elevar sua estratégia de conteúdo.

Melhor para: Equipes de marketing de conteúdo que monitoram cronogramas de várias campanhas.

9. Modelo de calendário mensal do ClickUp

Modelo de cronograma de trabalho mensal do ClickUp

O modelo Modelo de programação mensal do ClickUp é uma ferramenta versátil para gerenciar tarefas e prazos da equipe ao longo de um mês com visualizações claras do progresso e das dependências. Ele ajuda a visualizar as próximas tarefas em um gráfico de Gantt, facilitando o planejamento de projetos e o gerenciamento de recursos.

Um recurso particularmente útil é o 'Team Member Box View', que fornece um instantâneo das tarefas e da carga de trabalho de cada pessoa, garantindo um distribuição equilibrada de responsabilidades . Além disso, o 'Payout List View' organiza as tarefas por cronogramas de equipe, taxas horárias e datas de vencimento, ajudando os gerentes a acompanhar facilmente os pagamentos e os detalhes das tarefas.

O modelo também inclui fórmulas integradas para monitorar os orçamentos alocados e os custos reais para controle financeiro.

Melhor para: Equipes que desejam simplificar os processos mensais de contratação, os cronogramas de integração e as sessões de treinamento.

💡Dica profissional: Trabalhando em nível de diretoria? Use um estratégias de gerenciamento de calendário executivo para minimizar conflitos de agenda e aproveitar ao máximo seu tempo.

10. Modelo de programação da equipe ClickUp

Modelo de programação da equipe do ClickUp

Monitore facilmente a carga de trabalho da sua equipe com o Modelo de programação da equipe do ClickUp . Este modelo de escala simplifica a atribuição de tarefas e a organização por membros da equipe, com visualizações interativas para maior clareza.

Como gerente, você pode comparar as cargas de trabalho com a capacidade de cada pessoa. O 'Project Activities View' pode mapear tarefas com as respectivas equipes e clientes. Essa configuração fornece uma visão geral do escopo e do progresso do trabalho e também ajuda a definição de metas mensais para sua equipe .

Enquanto isso, o "Weekly Schedule View" organiza as tarefas em um formato Kanban por data de vencimento, tornando as prioridades e os prazos instantaneamente visíveis.

Por fim, a "Visualização da carga de trabalho " oferece um detalhamento das tarefas atribuídas a cada equipe durante uma semana, duas semanas ou um mês. O acompanhamento da duração das tarefas ajuda a identificar rapidamente onde o suporte pode ser necessário durante os períodos de maior movimento.

Ideal para: Gerentes de suporte ao cliente que desejam monitorar as programações da equipe.

Gerencie seu tempo sem esforço com os modelos de calendário mensal do ClickUp

Se estiver cansado de fazer malabarismos com várias ferramentas para controlar diferentes prazos, transforme seu calendário em um planejador intuitivo com o ClickUp.

Esses modelos de calendário consolidam tudo - suas tarefas, reuniões e eventos - em uma única plataforma. Com seus recursos avançados e flexibilidade, você pode dizer adeus às atualizações manuais e desfrutar de total visibilidade e controle sobre seu planejamento.

O melhor de tudo é que eles são totalmente gratuitos. 💸 Registre-se no ClickUp gratuitamente e experimente uma maneira mais eficiente de organizar seu tempo.