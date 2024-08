25 exemplos de metas mensais para equipes de trabalho

Acordar às 5 horas da manhã. Ter uma rotina matinal fixa. Ir à academia todos os dias. Escrever em um diário todas as noites. Seja mais organizado no trabalho. Sim, é tempo de ano novo, novas metas!

Embora as metas de desenvolvimento pessoal sejam comuns, muitas organizações e equipes encerram o quarto trimestre em dezembro, preparando-se para o próximo ano.

Se você está nessa jornada, pesquisando na Internet quais devem ser suas ideias de metas mensais para 2024, você está no lugar certo.

Como bônus, também lhe daremos um roteiro para atingir metas mensais ao longo do ano.

O que são metas mensais?

As metas mensais são objetivos que você define para si mesmo ou para sua equipe a serem alcançados nos próximos 30 dias ou em um mês.

As equipes definem metas mensais juntas, como uma unidade, para promover o sucesso da organização. Uma série de metas mensais pode levar a uma grande vitória em um trimestre ou a uma grande meta audaciosa e ambiciosa (BHAG) para o ano. Metas mensais claras ajudam a garantir um planejamento bem-sucedido, colaboração no projeto e produtividade geral.

Gráfico de Gantt do ClickUp para uma colaboração eficaz

Importância de definir metas mensais

Um mês não é nem muito curto nem muito longo para as atividades de trabalho. Digamos que você esteja fazendo uma campanha publicitária para o lançamento do seu novo produto. Quatro semanas é tempo suficiente para atingir a maior parte do público-alvo pretendido, monitorar o envolvimento e coletar feedback para ajustar os parâmetros, se necessário.

Além de ser o período de tempo correto, as metas mensais oferecem muitos outros benefícios.

Dividir grandes metas em partes gerenciáveis: Se você planeja obter uma receita de US$ 60 milhões este ano, como fazer isso? A maneira mais simples de estabelecer metas é dividi-las em metas trimestrais e mensais, o que leva a objetivos do projeto . Isso significa que sua equipe tem a meta de ganhar US$ 15 milhões a cada trimestre e US$ 5 milhões a cada mês.

Dividir as metas em partes gerenciáveis

Dividi-las em semanas e dias seria sufocante para os vendedores. Um mês dá a eles espaço suficiente para encerrar as conversas de vendas.

Ação fortalecedora: Um mês de trabalho normalmente tem 22 dias, o que não dá espaço para procrastinação antes da reunião de revisão. Portanto, é mais provável que as equipes comecem a trabalhar para não perder tempo.

Permitir revisões e ajustes: Se algo não funcionar durante um mês, é hora de fazer correções. As metas mensais permitem que as equipes e os líderes se reúnam com frequência suficiente para avaliar o desempenho e experimentar novas ideias.

Correlação com o ciclo de despesas: Normalmente, as organizações pagam salários, fornecedores e contas todos os meses. Ao alinhar suas metas mensais (normalmente relacionadas à receita) ao ciclo de despesas, você pode entender melhor o fluxo de caixa da empresa.

O prazo é um dos muitos aspectos que compõem uma boa meta. Aqui estão alguns outros aspectos a serem considerados antes de definir suas metas mensais.

Como definir metas mensais SMART

Há mais de quarenta anos, George T. Doran propôs o modelo Estrutura SMART para o estabelecimento de metas. Ela resistiu ao teste do tempo e continua a ser a estrutura de definição de metas mais eficaz atualmente, tanto para o crescimento pessoal quanto para o crescimento profissional.

SMART significa específico, mensurável, alcançável, relevante e com limite de tempo.

Vamos ver como você pode definir metas mensais SMART para a sua empresa, tomando como exemplo uma agência de mídia social.

Específico

Uma meta precisa ser inequívoca para ajudá-lo a manter o foco. Ela deve ser escrita em uma linguagem que não seja passível de interpretação. Em resumo, ela deve ser específica.

Exemplo: Gerar leads de startups de tecnologia que procuram suporte de mídia social.

Mensurável

Como você vê, "gerar leads" é um comando, não uma meta. A próxima etapa é quantificá-la.

Exemplo: Gerar 25 net new leads de startups de tecnologia que estejam buscando suporte.

Alcançável

A meta de 25 novos leads líquidos parece arbitrária, sem levar em conta se ela pode ser atingida. Para tornar uma meta atingível, a maneira mais comumente usada é melhorar o desempenho do último período. Portanto, uma meta melhor seria a seguinte.

Exemplo: Aumentar a geração de leads (de startups de tecnologia que buscam suporte de mídia social) em 25% em relação ao ano passado

Relevante

Ninguém ficaria entusiasmado com uma meta que parece irrelevante para ele. Para tornar a meta atraente, torne-a relevante para sua organização, mercado, setor e região geográfica em que você faz negócios.

Exemplo: Aumentar a geração de leads (de startups de tecnologia que buscam suporte de mídia social) em 25% em relação ao ano passado a ser apoiado pelo escritório recém-inaugurado em Seattle.

Prazo

A lei de Parkinson afirma que o trabalho se expande para preencher o tempo alocado. Se você não colocasse um cronograma, poderia atingir a meta acima em um ano ou em dez anos. Faça com que suas metas tenham um limite de tempo.

Exemplo: Aumentar mensalmente a geração de leads (de startups de tecnologia que buscam suporte de mídia social) em 25% em relação ao mesmo período do ano passado para receber o suporte do escritório recém-inaugurado em Seattle.

O exemplo acima demonstra apenas um nível de cada fator. Por exemplo, "startup de tecnologia que procura suporte de mídia social" pode ser ainda mais específica, incluindo o status de financiamento, a localização da sede, o perfil do fundador etc.

A relevância pode ser reforçada ainda mais ao conectá-la à visão ou à missão da organização.

Modelo de metas inteligentes do ClickUp Se você ainda não conhece a estrutura SMART, pode usar o modelo de metas mensais do ClickUp como ponto de partida. Como alternativa, você pode seguir sozinho usando a estrutura abaixo.

Como definir e monitorar metas mensais

Agora que você já sabe como definir metas mensais, vamos ver como atingi-las.

Torne a meta visível

Quando uma meta é importante para você, não pode simplesmente defini-la e esquecê-la. É preciso tratá-la como a estrela-guia que orienta suas decisões e ações.

Use um aplicativo de controle de metas projetado para ajudar indivíduos e equipes a atingir suas metas. Metas do ClickUp é abrangente e flexível para se adaptar a metas pessoais, como ir à academia, ou complexas, como criar um software de gerenciamento de RH!

Divida-o em etapas gerenciáveis

Mesmo uma meta SMART não é um plano de ação. Ela não diz o que você deve fazer diariamente para alcançá-la. Portanto, crie um plano de ação.

Divida suas grandes metas em etapas acionáveis que você pode realizar periodicamente e manter o foco. Com o ClickUp, você pode:

Dividir suas metas mensais em projetos e tarefas

Definir metas individuais que são um número, um valor em dólar ou um simples verdadeiro/falso

Conectar várias tarefas para um acompanhamento do progresso

Criar listas de verificação para tarefas a fim de garantir que você as esteja executando corretamente

Defina métricas

A parte mensurável das metas SMART é o número que você deseja alcançar. Se estiver dividindo a meta em várias tarefas com suas próprias métricas, adicione essas metas ao ClickUp também. Com as metas de tarefas, você pode marcar as tarefas concluídas e as software de gerenciamento de tarefas atualizará automaticamente o progresso em seu ClickUp Dashboard.

Gerencie todas as tarefas em um só lugar com as mais de 15 visualizações do ClickUp

Realize revisões semanais

Ao definir metas mensais, é uma boa prática acompanhar o progresso. Verifique todas as semanas para avaliar se você está indo na direção certa e no ritmo certo.

Use Documentos do ClickUp para definir seu processo de revisão mensal repetível. Faça uma lista das métricas que deseja monitorar e de todas as perguntas que gostaria de fazer a si mesmo.

Use o ClickUp Docs para gerenciar documentos importantes e promover a colaboração em equipe

Ainda não sabe por onde começar? Nós trouxemos ajuda! Escolha uma das dez opções gratuitas do modelos de definição de metas e personalize-os como achar melhor.

Com a base da definição eficaz de metas já definida, aqui estão algumas inspirações para metas SMART mensais que você ou sua equipe podem querer alcançar.

25 exemplos de metas mensais para equipes

Quer você trabalhe com vendas, marketing, engenharia ou RH, aqui estão 25 ideias de metas mensais que você pode adotar para suas equipes.

1. Melhorar a geração de leads

A maior meta de uma equipe de marketing para qualquer ano é a geração de leads. Ela dá orientação sobre como focar seus esforços de marketing. Converta isso em uma meta SMART mensal.

Exemplo: Aumentar o número de leads gerados em 25% em relação ao mesmo período do ano passado

2. Reduzir os gastos com publicidade

À medida que os mercados evoluem e a concorrência se torna mais acirrada, os líderes estão sendo pressionados a reduzir seus gastos sem uma queda no desempenho. Essas metas podem ser mais desafiadoras.

Exemplo: Otimizar as despesas com publicidade para gerar uma economia de US$ 100.000 sem afetar a geração/conversão de leads

3. Aumentar o tráfego do site

O tráfego do site é uma métrica crucial no topo do funil para as equipes de marketing, o que traz benefícios cumulativos ao longo do funil.

Exemplo: Aumentar o tráfego do site de fontes orgânicas em 5%_

4. Melhorar a taxa de conversão de leads

À medida que o marketing aumenta os leads gerados, espera-se que as vendas também aumentem suas apostas. Faça o acompanhamento da meta de marketing com a sua própria meta.

Exemplo: Aumentar a taxa de conversão de leads em vendas em 2% a cada mês_

5. Participar de eventos de networking

Os membros da equipe de vendas vão a eventos de networking como uma forma de geração de demanda. Quanto mais eventos, mais cartões de visita eles podem distribuir. No entanto, se nenhuma dessas conexões for convertida, o dinheiro pode ser desperdiçado. Portanto, as metas mensais precisam levar isso em consideração.

Exemplo: A cada mês, participe de uma reunião de networking com uma taxa de conversão de contato em demonstração de pelo menos 10%_

6. Aumentar as classificações de CSAT

As equipes de sucesso do cliente medem seu desempenho com a satisfação do cliente (CSAT) ou Net Promoter Score (NPS). Essa é uma boa ideia de meta mensal para melhorar os resultados gerais do sucesso do cliente.

Exemplo: Aumentar a pontuação CSAT em 1% a cada mês para os novos clientes e em 5% para os clientes que retornam._

7. Reduzir o tempo de integração de novos clientes

As organizações geralmente têm acordos de nível de serviço (SLAs) para integrar um novo cliente em um determinado período de tempo. A redução desse tempo melhora a experiência do cliente e gera receita mais cedo. Portanto, essa é uma meta essencial para as equipes de sucesso do cliente.

Exemplo: Reduzir o tempo de integração para 1 dia útil usando_ Melhoria do processo de negócios **e estratégias de automação

Aumentar o sucesso do cliente com o ClickUp

8. Lançar um produto

Isso não vai acontecer em um mês, é claro. Mas você pode dividir suas metas de longo prazo em metas mensais menores.

Exemplo: Criar o MVP para o portal de gerenciamento de fornecedores com cinco recursos principais

Rastreie cada etapa do caminho para lançar seu MVP com o ClickUp

9. Aumente a produtividade do desenvolvedor

Os líderes de engenharia são responsáveis por definir metas mensais para a produtividade do desenvolvedor. Eles podem conseguir isso comprando uma plataforma de desenvolvedor, automatizando tarefas, terceirizando partes da função ou treinando a equipe em habilidades de gerenciamento de tempo. Escolha o que é certo para você.

Exemplo: Incorporar uma plataforma de automação de testes para aumentar a produtividade da equipe de engenharia em 20%_

10. Reduzir o tempo de contratação

Quando você reduz o tempo de contratação para uma posição aberta, pode integrar novos funcionários mais cedo e realizar um trabalho maior/melhor. Portanto, o tempo de contratação é uma ideia de meta mensal eficaz para as equipes de RH e de aquisição de talentos.

Exemplo: Reduzir o tempo de contratação - da aprovação da solicitação à aceitação da oferta - em 30%_

11. Mudança para o novo espaço de escritório

Se você é uma empresa em crescimento ou está adotando o modelo híbrido, se estiver mudando de espaço de escritório, precisará de metas para tornar a transição tranquila.

Exemplo: Concluir o projeto do espaço e obter aprovação até 30 de janeiro_

12. Garantir a conformidade do treinamento

As equipes de aprendizado e desenvolvimento devem garantir que todos os funcionários tenham concluído os treinamentos ou workshops obrigatórios. Essa é uma ótima meta a ser definida, especialmente no final do ano.

Exemplo: Garantir que 100% dos funcionários tenham concluído o treinamento obrigatório até 31 de dezembro

13. Atualizar um módulo de treinamento

Os programas de treinamento nos locais de trabalho geralmente precisam ser atualizados periodicamente. Estabeleça metas para priorizar os que devem ser atualizados.

Exemplo: Selecionar instrutores para atualizar o módulo de aprendizado sobre assédio sexual no local de trabalho_

14. Eliminar penalidades relacionadas a contas a pagar

Quando a equipe financeira não paga o fornecedor dentro do prazo estipulado, podem ser aplicadas cláusulas de penalidade ou juros. Uma das metas financeiras importantes para a pessoa responsável pelas contas a pagar é evitar isso.

Exemplo: Eliminar penalidades ou pagamentos de juros para contas a pagar vencidas_

15. Reduzir os projetos que ultrapassam os orçamentos

Às vezes, os projetos ultrapassam os orçamentos devido a vários motivos operacionais e externos. No entanto, a maior responsabilidade de um gerente de projeto é prever e mitigar isso. Isso pode ser alcançado com a definição de metas mensais para o controle do orçamento.

Exemplo: Reduzir a ultrapassagem do orçamento em 50% ano a ano_

16. Reduzir os atrasos do projeto

Quando os projetos ultrapassam o orçamento, a perda é em termos de dinheiro. Quando os projetos sofrem atrasos, há o custo adicional de horas-homem extras e o custo de oportunidade de entregar outros projetos durante esse período. Portanto, os gerentes de projeto procuram reduzir os atrasos, especialmente em projetos de licitação fixa.

Exemplo: Terminar as tarefas programadas para o mês com 2 dias úteis de sobra_

17. Reduzir as horas extras

As equipes de todas as organizações fazem algum tipo de hora extra. Os gerentes de projeto devem se esforçar para manter isso em um nível mínimo para garantir o bem-estar dos funcionários.

Uma ótima maneira de atingir essa meta é examinar a carga de trabalho atual. A visualização de carga de trabalho do ClickUp foi projetada para oferecer visibilidade consolidada das horas e da produtividade de cada membro da equipe. Com base nesses dados, você pode otimizar a forma como atribui suas tarefas.

Exemplo: Reduzir o máximo de horas extras por funcionário para cinco horas por semana_

18. Melhorar as taxas de utilização

A taxa de utilização é o número de horas faturadas versus o total de horas de trabalho em uma semana. Um bom líder de serviços maximiza essa métrica.

Exemplo: Aumentar as horas de utilização para 95% para a equipe de desenvolvimento de software_

19. Desenvolver recursos

O conhecimento institucional é uma das vantagens competitivas mais potentes da organização. Documentar e converter o conhecimento em ativos distribuíveis é uma grande objetivo de comunicação para qualquer organização.

Exemplo: Criar o manual de redatores da empresa que abrange todas as comunicações corporativas

20. Garantir a próxima rodada de financiamento

As equipes de liderança das startups sempre planejam garantir mais financiamento para impulsionar seus negócios - é uma de suas principais metas. Mas isso não pode ser alcançado em um mês!

Exemplo: Confirme três reuniões com investidores em potencial a serem realizadas no próximo trimestre_

21. Expandir o conjunto de habilidades

Essa é uma meta crucial de autoaperfeiçoamento, tanto para indivíduos quanto para equipes. Como indivíduo, você pode se inscrever em um curso on-line, participar de uma comunidade de tecnologia, participar de hackathons etc. para aprender uma nova habilidade.

Os líderes de equipe podem contratar talentos com novas habilidades, treinar os membros existentes da equipe ou automatizar algumas partes do trabalho. De qualquer forma, expandir as habilidades é uma meta essencial para qualquer pessoa.

Exemplo: Concluir o curso avançado de certificação em Python_

22. Fazer apresentações

O medo do palco é um dos medos mais comuns entre os profissionais. Supere isso neste novo ano adquirindo algumas habilidades e experiência em apresentações.

Exemplo: Faça uma apresentação para a equipe sobre um tópico em que tenha confiança

23. Mentoria

A mentoria é uma das formas mais eficazes de ajudar os funcionários a crescer em uma organização. No entanto, é também a prática mais informal de aprendizado e desenvolvimento. Estabelecer metas mensais para dar ou receber mentoria oferecerá benefícios exponenciais no ano novo.

Exemplo: Passar três horas por mês orientando os membros mais jovens da equipe_

24. Pesquisa

Nos locais de trabalho, a pesquisa é frequentemente um precursor da solução de problemas. Quando alguém enfrenta um problema, ele faz a pesquisa para encontrar soluções. Entretanto, a pesquisa generalizada sobre o domínio, o mercado, o produto, a tecnologia etc. pode ajudar a resolver problemas futuros e estimular a criatividade.

Exemplo: Gaste duas horas por semana pesquisando uma ideia tangencial às tarefas que estão sendo realizadas no momento_

25. Fazer um passeio em equipe

Especialmente para equipes remotas/híbridas, as saídas em equipe são uma ótima maneira de se conhecerem. As saídas mensais da equipe são a frequência perfeita. Não precisa ser algo extravagante. Pode ser um simples almoço, uma noite de jogos de tabuleiro ou uma ida ao cinema.

Exemplo: Planeje e execute a saída mensal da equipe - escolha um local, marque um horário, envie convites por e-mail e receba as confirmações de presença três dias antes do evento_

Alcance suas metas de carreira em 2024 com o ClickUp

Antes de terminarmos, gostaríamos de dizer que nem todas as ideias de metas mensais são iguais. Alguns dos exemplos de metas mensais acima são baseados em resultados (como aumentar o tráfego do site), e outros são baseados em atividades (como fazer uma apresentação).

Isso significa que você deve vincular as metas baseadas em resultados às atividades e vice-versa.

Você precisa dividir uma meta de resultado em tarefas/atividades gerenciáveis. Por exemplo, para aumentar o tráfego do site, talvez seja necessário escrever um blog, distribuí-lo nas mídias sociais, otimizá-lo para os mecanismos de busca etc.

Você precisa vincular as metas de atividade aos resultados, mesmo que algumas não sejam tangíveis. Um exemplo disso seria a atualização do módulo de treinamento sobre assédio sexual. Embora o currículo atualizado esteja pronto, você não pode vincular isso diretamente à redução de reclamações ou a um melhor comportamento. Isso não significa que essa meta seja menos importante!

Seja qual for a sua escolha, lembre-se de não definir muitas metas; três são suficientes.

Torne sua meta sempre visível, e as tarefas do ClickUp são perfeitas para isso. Conecte as tarefas cotidianas às metas mensais. Use metas, alvos, projetos e pastas do ClickUp.

Faça revisões com você mesmo para metas de crescimento pessoal. Trabalhe com a equipe para acompanhar seu progresso nas metas mensais profissionais. Anote-as no ClickUp Docs para facilitar o acesso posterior.

Quando atingir suas metas, não se esqueça de comemorar. Para chegar lá, experimente o ClickUp gratuitamente .