10 melhores aplicativos de calendário para famílias em 2024

A vida familiar pode ser um turbilhão de atividades. Com eventos escolares, recitais de música, torneios esportivos, confraternizações e inúmeras outras ocasiões e eventos familiares para acompanhar todos os meses, os calendários familiares rapidamente ficam lotados. Acrescente as tarefas inesperadas, como uma visita ao médico, e as tarefas obrigatórias, como buscar as crianças na escola, e qualquer pessoa pode se sentir sobrecarregada. Calendários on-line parecem ser a solução perfeita para planejar tudo, mas, muitas vezes, a realidade está longe disso. Você faz o download de um aplicativo de calendário e descobre que ele não cabe na sua tela, é complicado de gerenciar ou tem muitos anúncios.

A vida é tão agitada que você precisa de um aplicativo de calendário compartilhado para acompanhar-uma solução móvel para lembretes rápidos, gerenciar sua agenda e tornar o planejamento divertido e funcional!

Então, o que você deve procurar em um aplicativo de calendário para famílias? Para ajudá-lo a controlar sua agenda, minha equipe e eu no ClickUp compilamos uma lista dos melhores aplicativos de calendário familiar.

O que você deve procurar em um aplicativo de calendário familiar?

Não foi fácil escolher os principais aplicativos de calendário que agradariam a toda a família - estudantes, profissionais que trabalham e pais que ficam em casa. Foi necessária uma avaliação meticulosa para atender às diversas necessidades e, ao mesmo tempo, ser acessível a todos os usuários. Nós nos concentramos em aplicativos que se destacam nessas áreas cruciais:

Opções de personalização : Opte por aplicativos com amplos recursos de personalização, que lhe permitam ajustar a aparência do aplicativo, selecionar visualizações de calendário preferidas e ajustar as configurações de acordo com suas preferências exclusivas

: Opte por aplicativos com amplos recursos de personalização, que lhe permitam ajustar a aparência do aplicativo, selecionar visualizações de calendário preferidas e ajustar as configurações de acordo com suas preferências exclusivas Criação eficiente de eventos : Escolha soluções com diversos métodos de entrada, como processamento de linguagem natural, comandos de voz e recursos de adição rápida para facilitar o agendamento de compromissos e tarefas

: Escolha soluções com diversos métodos de entrada, como processamento de linguagem natural, comandos de voz e recursos de adição rápida para facilitar o agendamento de compromissos e tarefas Sincronização perfeita entre plataformas : Certifique-se de que o aplicativo possa ser sincronizado com plataformas de calendário nativas populares, como Google Calendar, Outlook e iCloud

: Certifique-se de que o aplicativo possa ser sincronizado com plataformas de calendário nativas populares, como Google Calendar, Outlook e iCloud Integração móvel profunda : Verifique se o calendário familiar compartilhável se integra a outros aplicativos do sistema em seu celular e oferece recursos úteis, como widgets da tela inicial, notificações e lembretes e atalhos personalizáveis para adicionar, excluir e editar compromissos ou tarefas

: Verifique se o calendário familiar compartilhável se integra a outros aplicativos do sistema em seu celular e oferece recursos úteis, como widgets da tela inicial, notificações e lembretes e atalhos personalizáveis para adicionar, excluir e editar compromissos ou tarefas Modelos : Selecione uma ferramenta que ofereça uma variedade demodelos de agendapara agilizar o processo de planejamento e manter uma agenda organizada

: Selecione uma ferramenta que ofereça uma variedade demodelos de agendapara agilizar o processo de planejamento e manter uma agenda organizada Recursos de colaboração : Priorize aplicativos que permitam o fácil compartilhamento de calendários, a criação conjunta de eventos e atualizações em tempo real para facilitar a comunicação entre os membros da família

: Priorize aplicativos que permitam o fácil compartilhamento de calendários, a criação conjunta de eventos e atualizações em tempo real para facilitar a comunicação entre os membros da família Interface de usuário intuitiva: Procure um aplicativo de calendário compartilhado com layouts limpos, menus simples e funcionalidade fácil de navegar para uma experiência de usuário perfeita

Com esses principais recursos em mente, vamos explorar nossos 10 principais aplicativos de calendário familiar para 2024, cada um deles escolhido por sua excepcional capacidade de atender a diversas necessidades familiares.

Os 10 melhores aplicativos de calendário familiar para usar em 2024

Essas 10 opções de calendário familiar entraram em nossa lista simplesmente porque são excelentes para manter os horários das famílias sob controle. Quer você prefira aplicativos simples ou progressivos, há algo para todos nesta lista! 📅

Vamos começar com o aplicativo que preferimos usar internamente - ClickUp!

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de tarefas)

Imagine um único lugar onde toda a sua família possa gerenciar suas agendas, colaborar em tarefas e manter-se organizada. A plataforma de produtividade tudo-em-um do ClickUp está nesse lugar.

Comece criando um espaço compartilhado para sua família, onde você pode organizar tudo, desde projetos escolares até passeios em família. É aqui que você pode criar vários Tarefas do ClickUp e atribuí-los a membros da família usando campos personalizados.

Digamos que você esteja planejando uma reunião de Natal e atribua ao seu irmão, Jacob, a tarefa de fazer as reservas para o jantar. Você pode adicionar o restante de sua família como observadores para que eles sejam notificados quando o Status de tarefa personalizado no ClickUp muda de "To-do" para "Done".

Mencione os detalhes do restaurante, o horário, o código de vestimenta e outros detalhes diretamente na tela comentários em tópicos sobre a tarefa para manter todos na mesma página e evitar idas e vindas.

Acompanhe o progresso das tarefas compartilhadas em um piscar de olhos usando os Status de Tarefas Personalizadas do ClickUp

Você também pode configurar um Automação do ClickUp para adicionar o evento a um evento compartilhado Visualização do calendário no ClickUp quando o status da tarefa for alterado. O ClickUp pode até mesmo enviar um lembrete a todos os membros da família adicionados à medida que a data do jantar se aproxima.

Gerencie o trabalho (doméstico) e inicie reuniões diretamente da visualização do calendário no ClickUp

A melhor parte? Escolha entre várias opções para visualizar todos os compromissos, tarefas e eventos em seu calendário: Dia, Semana, Mês ou Lista. Edite facilmente as tarefas, arraste e solte para reagendar e priorize eventos importantes usando o Prioridades de tarefas do ClickUp Você pode personalizar o ClickUp quase infinitamente para atender às necessidades exclusivas de sua família. Crie exibições personalizadas para se concentrar em áreas específicas da vida de sua família, como escola, pessoal ou trabalho. Use filtros para pesquisar tarefas ou eventos com base em palavras-chave, responsáveis, datas de vencimento e muito mais.

Para facilitar sua vida, sem interrupções conecte o ClickUp com suas ferramentas existentes como o Google Calendar, Outlook ou Zoom. Sincronize a agenda de sua família com outras plataformas para facilitar o acesso e as atualizações.

Além desses recursos, o ClickUp oferece modelos pré-construídos avançados que aumentam significativamente seus recursos de planejamento.

Por exemplo, o Modelo de planejador de calendário ClickUp **Consolida todas as tarefas, reuniões e eventos em uma única visualização simplificada. O uso desse modelo pode ser altamente eficaz para manter-se organizado e gerenciar sua agenda com eficiência.

Gerencie todas as suas atividades e mantenha tudo organizado com o modelo de planejador de calendário ClickUp

Aqui estão alguns dos principais benefícios de usar esse modelo:

Manter o controle das tarefas diárias, semanais e mensais para garantir que nada passe despercebido

para garantir que nada passe despercebido Manter-se atualizado sobre prazos e datas importantes , reduzindo o risco de perder compromissos críticos

, reduzindo o risco de perder compromissos críticos Ajuste facilmente sua agenda conforme necessário , acomodando mudanças com o mínimo de esforço

, acomodando mudanças com o mínimo de esforço Obtenha visibilidade clara do seu fluxo de trabalho geral e do progresso, permitindo um melhor planejamento e execução

do seu fluxo de trabalho geral e do progresso, permitindo um melhor planejamento e execução Simplifique o processo de planejamento com um modelo fácil de usar que o ajuda a criar e gerenciar um calendário abrangente

Manter-se organizado é fundamental para atingir suas metas e realizar suas tarefas, mas gerenciar várias tarefas simultaneamente pode ser um desafio. É por isso que Modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp **vem para ajudá-lo a ficar em cima de tudo!

Mantenha o controle de todas as suas horas de trabalho, expectativas e metas com o modelo de lista de tarefas do ClickUp Calendar

Com este modelo, você poderá:

Obter uma visão geral clara de seus objetivos e datas-chave

de seus objetivos e datas-chave Organizar e priorizar suas tarefas para aproveitar ao máximo seu tempo

para aproveitar ao máximo seu tempo Monitorar seu progresso para manter sua motivação elevada

para manter sua motivação elevada Obter insights sobre a duração das tarefas para planejar com mais eficiência

O modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp simplifica o gerenciamento do tempo, tornando mais fácil do que nunca manter-se organizado.

Mais boas notícias? O ClickUp é acessível para todas as famílias. Com planos gratuitos e pagos disponíveis, você pode encontrar a opção perfeita para se adequar ao seu orçamento.

Melhores recursos do ClickUp

Gerencie seu tempo com eficiência e mantenha-se em dia com suas tarefas pessoais com oGerenciamento de tempo do ClickUp ### 2. Cozi Family Organizer (melhor para planejamento familiar)

via Cozi Family Organizer Este Alternativa ao Google Agenda coloca toda a equipe na mesma página com os próximos feriados e eventos, poupando-o do caos de tentar acompanhar o que está por vir.

O Cozi permite que você atribua a cada membro da família um código de cor exclusivo, facilitando o acompanhamento das atividades de todos em um único lugar. Você também pode compartilhar links de listas de compras e receitas.

Os melhores recursos do Cozi Family Organizer

Crie diários familiares compartilhados para registrar memórias e marcos

Garanta que seu calendário familiar esteja sempre atualizado com notificações e agendas automáticas

Acesse o aplicativo em qualquer dispositivo ou computador

Limitações do Cozi Family Organizer

Não é ideal para uso profissional

A versão gratuita inclui anúncios

Preços do Cozi Family Organizer

Gratuito

Gold: uS$ 39/ano

Cozi Family Organizer avaliações e comentários

G2: Não disponível

Não disponível Capterra: Não disponível

3. FamCal (melhor para coordenação familiar)

via Google Play O FamCal é um ótimo aplicativo gratuito de calendário familiar para pais ocupados que precisam gerenciar a agenda familiar, os planos de refeições, as listas de compras e as tarefas domésticas

Você pode instalar o aplicativo gratuitamente no Google Play ou na App Store. Depois de fazer isso, vá para a seção de calendário, onde você pode criar eventos sem esforço, atribuir códigos de cores e compartilhar a programação com sua família.

O que diferencia o FamCal é sua flexibilidade: ele não exige que cada usuário tenha seu e-mail. O aplicativo ajuda você a acompanhar aniversários, datas comemorativas e contatos compartilhados.

Melhores recursos do FamCal

Crie e organize listas de tarefas, de compras e de supermercado para um gerenciamento doméstico eficiente

Armazene notas importantes, memorandos e receitas em um local conveniente para acesso rápido

Compartilhe informações de contato entre os membros da família para manter todos conectados

Limitações do FamCal

Não há visualizações de calendário por hora, dia ou semana

Não há ferramentas de comunicação em tempo real

Preços do FamCal

Instalação gratuita no Google Play e na App Store (contém compras no aplicativo)

FamCal ratings & reviews

G2: Não disponível

Não disponível Capterra: Não disponível

4. Google Agenda (melhor para agendamento de trabalho interno)

via Calendário do Google O Google Calendar se destaca por sua integração perfeita com outros serviços do Google. Ele permite a criação de eventos com um clique a partir do Gmail e o agendamento eficiente com o Google Meet.

Sua interface intuitiva, exibições personalizáveis e função de pesquisa robusta facilitam o gerenciamento de sua agenda.

Recursos como bloqueio de tempo, eventos recorrentes e calendário múltiplo support atendem a diversas necessidades, garantindo que você fique em dia com seus compromissos.

Seja uma reunião de trabalho importante, uma reunião de família ou um marco pessoal, o Google Agenda garante que você nunca perca o que é importante.

Os melhores recursos do Google Agenda

Utilize notificações personalizáveis para lembretes

Usar o agendamento de compromissos para fazer reservas profissionais

Compartilhe seu calendário com outras pessoas para que elas possam ver seus eventos agendados

Limitações do Google Agenda

A visualização pode ser difícil ao agendar várias coisas no mesmo intervalo de tempo

Preços do Google Agenda

Gratuito como parte do Google Workspace

Business Starter: US$ 6/usuário por mês

US$ 6/usuário por mês Business Standard: $12/usuário por mês

$12/usuário por mês Business Plus : uS$ 18/usuário por mês

: uS$ 18/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Google Calendar

G2 : Não disponível

: Não disponível Capterra: 4,8/5 (mais de 3.000 avaliações)

5. FamilyWall (melhor para rede familiar privada)

via FamilyWall O Family Wall vai além do básico de calendários compartilhados, listas de tarefas e listas de compras. Um dos destaques é seu capacidade de compartilhamento de localização, permitindo que os membros da família acompanhem o paradeiro uns dos outros e garantam sua segurança.

A função de mensagens facilita a comunicação contínua entre a família em um ambiente privado e seguro.

Melhores recursos do FamilyWall

Gerencie as finanças da família e compartilhe despesas com o rastreador de orçamento

Use-o como um diário familiar para compartilhar fotos e vídeos com a família

Planeje refeições e gerencie compras de supermercado de forma eficiente com planejadores de refeições e recursos de receitas

Limitações do FamilyWall

Não oferece um aplicativo da Web

Oferece recursos limitados de tarefas

Preços do FamilyWall

Gratuito

Premium: uS$ 4,99/mês

FamilyWall ratings & reviews

G2: Não disponível

Não disponível Capterra: Não disponível

6. Any.do (melhor para gerenciamento de tarefas e calendário)

via Qualquer.do Embora o Any.do seja principalmente centrado em tarefas, ele também é uma excelente opção para um aplicativo simples de calendário e organizador familiar.

Ele se integra perfeitamente a vários aplicativos de calendário, incluindo o Microsoft Outlook, o Apple Calendar e o Google Calendar, permitindo que você transfira eventos e compromissos para o Any.do para um gerenciamento centralizado. Você também pode visualizar eventos sincronizados para hoje ou para os próximos sete dias, garantindo que você fique por dentro dos seus planos.

Quer se organizar melhor? Crie listas categorizadas para suas tarefas e compromissos. Se sua família valoriza a coordenação de tarefas e a programação, o Any.do é o complemento perfeito para seus esforços.

Melhores recursos do Any.do

Adicione tarefas rapidamente usando linguagem natural, simplesmente digitando o que você precisa fazer

Definir lembretes que aparecem em horários ou locais específicos

Marque as tarefas como urgentes, importantes ou de baixa prioridade para manter o foco no que é mais importante

Limitações do Any.do

Os revisores relatam perda de dados devido a interrupções de conexão

Não há armazenamento em nuvem

Preços do Any.do

Pessoal: Gratuito

Gratuito Premium : uS$ 5,99/usuário por mês

: uS$ 5,99/usuário por mês Equipes : uS$ 7,99/usuário por mês

: uS$ 7,99/usuário por mês Família: uS$ 9,99/mês para quatro membros

Avaliações e resenhas do Any.do

G2: 4,2/5 (mais de 190 avaliações)

4,2/5 (mais de 190 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 170 avaliações)

7. FabFam (melhor para calendários familiares compartilhados)

via FabFam O FabFam é um aplicativo organizador familiar tudo-em-um criado para simplificar a vida familiar, simplificando a programação e a coordenação. Você também pode definir lembretes para várias tarefas domésticas, como planejamento de refeições, coleta de lixo ou devolução de livros da biblioteca, mantendo os assuntos domésticos em perfeito funcionamento.

**O FabFam também é gratuito, oferecendo todos os seus valiosos recursos sem a necessidade de atualizações premium. Sua sincronização de calendário garante que todas as atividades e responsabilidades da sua família estejam em um só lugar.

Embora tenha sido projetado pensando nas famílias, o FabFam também é ideal para colegas de quarto ou amigos que compartilham tarefas de compras.

Melhores recursos do FabFam

Compartilhe informações por e-mail, texto, mensagens ou outros aplicativos

Armazene cartões de membro e de fidelidade em um só lugar para facilitar o acesso da família

Mantenha as receitas organizadas com um espaço dedicado para armazená-las

Limitações do FabFam

Não há mensagens no aplicativo

Preços do FabFam

Gratuito

FabFam ratings & reviews

G2: Não disponível

Não disponível Capterra: Não disponível

8. OurCal (melhor para compartilhamento seguro de calendário)

via OurCal Um aplicativo de calendário familiar compartilhado, o OurCal se distingue dos concorrentes por sua forte ênfase em privacidade e segurança

Seus dados no OurCal são protegidos com criptografia certificada de ponta a ponta, sem anúncios ou rastreamento. Além disso, os controles avançados de compartilhamento lhe dão autoridade total sobre quem vê o quê.

O OurCal também permite que você receba atualizações instantâneas quando os eventos são adicionados ou alterados, com notificações simplificadas diretamente no bate-papo do grupo, tudo protegido com criptografia de ponta a ponta.

Você pode convidar outras pessoas por meio de um link privado, e elas poderão participar e começar a compartilhar calendários com você em segundos.

Melhores recursos do OurCal

Escolha entre versões do aplicativo projetadas especificamente para famílias, casais e grupos

Crie canais de bate-papo separados para cada grupo para manter as conversas organizadas

Acesse seu calendário compartilhado em qualquer lugar com o aplicativo móvel

Limitações do OurCal

É um aplicativo de calendário simples sem funcionalidade adicional de aumento de produtividade

Preços do OurCal

**Instalação gratuita no Google Play e na App Store (contém compras no aplicativo)

Avaliações e resenhas do OurCal

G2: Não disponível

Não disponível Capterra: Não disponível

Leia também: 10 modelos de bloqueio de tempo (semanal, diário e mensal)

9. TimeTree (melhor para compartilhamento de calendário e comunicação on-line)

via Árvore do tempo O TimeTree é um aplicativo de calendário bem equilibrado que permite anexar uma grande variedade de arquivos aos seus eventos, incluindo PDFs, documentos do Word e fotos do seu telefone. Essa funcionalidade permite revisar rapidamente arquivos essenciais diretamente do seu calendário, tornando-o perfeito para gerenciar programações detalhadas.

Para aqueles com agendas lotadas, a função de reordenação do TimeTree é um salva-vidas. Ela permite que você fixe eventos cruciais no topo, garantindo que eles permaneçam visíveis e fáceis de localizar.

O aplicativo também exibe até três dias de eventos lado a lado em um formato vertical (por hora), dando-lhe uma visão clara de sua disponibilidade e permitindo ajustes rápidos em sua agenda.

Melhores recursos do TimeTree

Notificar outras pessoas quando novos eventos forem criados ou quando os existentes forem alterados

Adicionar comentários e notas aos eventos para melhorar a comunicação

Diferencie eventos e membros com calendários e rótulos codificados por cores

Limitações do TimeTree

Uma conta pode ter até 20 calendários, mas isso não inclui calendários externos

Preços do TimeTree

Instalação gratuita no Google Play e na App Store

Premium: US$ 4,49/usuário por mês

TimeTree ratings & reviews

G2: Não disponível

Não disponível Capterra: Não há avaliações suficientes

10. BusyKid (melhor para controle de tarefas e mesadas)

via Criança ocupada O BusyKid é mais do que apenas um aplicativo de calendário familiar, ele foi projetado para organizar agendas, ensinar às crianças responsabilidade financeira e valorizar o trabalho árduo*

Com o BusyKid, os pais podem facilmente atribuir tarefas aos filhos, definir datas de vencimento e acompanhar sua conclusão.

Um dos recursos de destaque do BusyKid é a sua integração financeira. À medida que as crianças realizam suas tarefas, elas ganham dinheiro real que pode ser gerenciado diretamente no aplicativo. Elas podem economizar, gastar ou até mesmo investir seus ganhos, enquanto aprendem o valor da administração do dinheiro.

O BusyKid também oferece controles parentais robustos, permitindo que os pais aprovem ou ajustem as concessões e as atribuições de tarefas. As notificações mantêm todos atualizados, garantindo que nenhuma tarefa passe despercebida e nenhum pagamento seja perdido.

Melhores recursos do BusyKid

Aproveite o recurso de correspondência dos pais para aumentar a economia e incentivar a disciplina financeira

Depósito direto das mesadas diretamente nas contas das crianças em um cronograma definido

Aproveite os recursos e dicas sobre educação financeira para crianças e pais

Limitações do BusyKid

Alguns usuários tiveram uma experiência problemática ao vincular suas contas bancárias

Preços do BusyKid

Preço fácil: uS$ 4/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas da BusyKid

G2: Não disponível

Não disponível Capterra: Não disponível

Também lido: 10 melhores aplicativos de calendário e planejador de IA em 2024

Gerencie o tempo com eficiência com os melhores aplicativos de calendário familiar

Gerenciar a agenda de sua família é crucial para equilibrar vidas ocupadas e garantir que todos permaneçam no caminho certo.

Com o aplicativo de calendário familiar compartilhado certo, você pode simplificar o planejamento de eventos, coordenar atividades e manter todos informados com o mínimo de esforço. Se você precisa reagendar reuniões compartilhar atualizações ou simplesmente acompanhar os compromissos de todos, nossa lista dos principais aplicativos de calendário familiar oferece soluções adaptadas às suas necessidades.

Para quem procura uma solução de calendário de IA completa que vá além do agendamento familiar, o ClickUp é a melhor opção. Ele permite que você gerencie tarefas, acompanhe projetos e aumente a produtividade sem problemas, seja em casa ou no local de trabalho. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e veja por que ele é a ferramenta definitiva para o gerenciamento eficiente do tempo!