Principais modelos de recibos do Excel para um controle de despesas perfeito

Está tendo dificuldades com vendas e despesas desequilibradas ou com a falta de registros importantes de pagamentos pendentes? Esses problemas são comuns, mas deixam suas finanças em desordem.

A manutenção adequada de registros começa com o acompanhamento dos recibos. Com sua interface fácil de usar, as planilhas são ótimas ferramentas para gerenciar números e registros.

Dito isso, inserir manualmente os detalhes da transação para cada fatura não é realista.

Um modelo de recibo pronto para uso é útil para criar recibos e rastrear despesas instantaneamente.

Este artigo abordará os cinco melhores modelos de recibo do Excel para ajudá-lo a economizar tempo. Também discutiremos as alternativas do ClickUp, especialista em gerenciamento de projetos, que melhor atendem às suas necessidades.

O que faz um bom modelo de recibo do Excel?

Cada empresa e setor tem um conjunto diferente de detalhes em suas faturas. Independentemente de seu nicho, aqui estão cinco aspectos que todo modelo de recibo em Excel deve ter:

Facilidade de uso: Um modelo de recibo simples que seja fácil de navegar e tenha seções claras reduz a confusão efatura o cliente com todos os principais detalhes organizados

Um modelo de recibo simples que seja fácil de navegar e tenha seções claras reduz a confusão efatura o cliente com todos os principais detalhes organizados Personalização: As estruturas que ajustam os campos de acordo com suas necessidades comerciais oferecem flexibilidade para adicionar ou remover elementos rapidamente

As estruturas que ajustam os campos de acordo com suas necessidades comerciais oferecem flexibilidade para adicionar ou remover elementos rapidamente Cálculos automáticos: Fórmulas incorporadas para totais e impostos eliminam o esforço manual e os erros humanos durante os cálculos

Fórmulas incorporadas para totais e impostos eliminam o esforço manual e os erros humanos durante os cálculos Design profissional: Modelos com layout limpo e estruturado para compartilhamento com clientes melhoram a aparência geral de seus recibos, especialmente ao compartilhá-los com as partes interessadas

Modelos com layout limpo e estruturado para compartilhamento com clientes melhoram a aparência geral de seus recibos, especialmente ao compartilhá-los com as partes interessadas Compatibilidade: Os modelos de recibos do Excel devem funcionar sem problemas em diferentes dispositivos e devem ser acessíveis de qualquer lugar, sem complicações

5 Modelos de recibos do Excel

1. Modelo de fatura de venda simples da Microsoft

via Microsoft O primeiro da lista de modelos de recibos gratuitos é o da Microsoft Modelo de fatura de venda simples . Esse modelo vem com campos de dados, detalhes da fatura, informações de faturamento, impostos sobre vendas e preços por produto.

Sua estrutura detalhada mantém a comunicação com os clientes clara e transparente. Você tem um espaço dedicado para seu logotipo e pode personalizar cada célula. Esse modelo de recibo da Microsoft se adapta a diferentes nichos e ajuda você a ter confiança solicitar pagamentos .

Ideal para: Proprietários de pequenas empresas, proprietários individuais e qualquer pessoa que precise de uma maneira rápida e fácil de gerar faturas básicas

2. Modelo de recibo médico por Template.net

via Template.net O site do Template.net Modelo de recibo médico simplifica o faturamento das instituições de saúde. O modelo mapeia os detalhes do paciente e da hospitalização de forma organizada. Você tem um espaço para mapear todos os relatórios que devem ser cobrados e uma caixa para os principais termos e condições.

Apesar de ser um modelo básico de recibo, ele é excelente para auditorias e reivindicações de seguro otimizadas. A ferramenta permite que você adicione uma linha ou coluna aos detalhes, como prescrições ou consultas anteriores, para melhorar a rastreabilidade do paciente.

Ideal para: Prestadores de serviços de saúde, dentistas ou terapeutas da área médica

3. Modelo de recibo de devolução por Template.net

via Template.net Os Modelo de recibo de devolução foi criado para rastrear mercadorias ou serviços retornáveis. O modelo abrange todos os elementos essenciais para um rastreamento eficiente, incluindo informações do cliente, preço unitário, especificações de reembolso e cópias do cliente e da loja.

O espaço para termos e condições lista as retiradas, substituições e reembolsos. Afinal de contas, as devoluções são um aspecto sensível das transações comerciais. O Template.net permite que você registre cada item para ajudar a combinar perfeitamente os estornos de renda.

Ideal para: Lojas de varejo, lojas on-line e outras empresas que lidam com devoluções e documentação de clientes

4. Modelo de recibo de freelancer da Template.net

via Template.net Navegando sozinho no cenário empresarial? O Modelo de recibo de freelancer é uma solução prática. Entre outros modelos de recibos para impressão, este também mantém os elementos de cobrança claros e atraentes, garantindo um layout profissional para todos os clientes.

O modelo de recibo tem uma tabela simples para os campos de item, quantidade e valor para ajudar a listar os serviços prestados. As células de subtotal, vencido e pago, que contêm fórmulas, também evitam erros de cálculo.

Ideal para: Freelancers, consultores e prestadores de serviços independentes

5. Modelo de recibo de dinheiro da Hubspot

via Hubspot Precisa documentar transações em dinheiro? O site da Hubspot Modelo de recibo de dinheiro registra todos os detalhes e compensa perfeitamente a falta de rastreabilidade digital. O modelo de recibo documenta as informações do recebedor e do pagador, incluindo o mapeamento do endereço e dos números de contato.

A Hubspot permite que você registre notas adicionais para peculiaridades, especialmente para várias denominações. Você pode visualizar o valor total exigido em relação ao pago para ajudar a rastrear as taxas.

Ideal para: Vendedores de mercado, pequenas empresas e lojas físicas que realizam transações em dinheiro

Limitações do uso do Excel

Os modelos de faturas do Microsoft Excel têm várias limitações, apesar dos recursos de formatação e visualização. Antes de adotar o Excel, aqui estão algumas limitações a serem consideradas:

Problemas de escalabilidade : O Excel tem dificuldades com grandes conjuntos de dados, o que resulta em desempenho lento e travamentos

: O Excel tem dificuldades com grandes conjuntos de dados, o que resulta em desempenho lento e travamentos Desafios de colaboração : A colaboração com vários usuários simultaneamente leva a problemas de controle de versão e inconsistências

: A colaboração com vários usuários simultaneamente leva a problemas de controle de versão e inconsistências Automação limitada : Não possui recursos avançados de automação, como acionadores de fluxo de trabalho e integração com outras ferramentas. Ele fica aquém do software dedicado, limitando a eficiência em tarefas repetitivas

: Não possui recursos avançados de automação, como acionadores de fluxo de trabalho e integração com outras ferramentas. Ele fica aquém do software dedicado, limitando a eficiência em tarefas repetitivas Integração deficiente: Não se integra bem fora do ecossistema da Microsoft, reduzindo a funcionalidade, especialmente ao gerenciar sistemas de planejamento financeiro

Não se integra bem fora do ecossistema da Microsoft, reduzindo a funcionalidade, especialmente ao gerenciar sistemas de planejamento financeiro Preocupações com a segurança : Enfrenta desafios na proteção de dados confidenciais. O compartilhamento em profundidade aumenta o risco de acesso não autorizado e violações de dados

: Enfrenta desafios na proteção de dados confidenciais. O compartilhamento em profundidade aumenta o risco de acesso não autorizado e violações de dados Preços altos: As opções de preços da Microsoft não são adequadas para uma equipe de pequenas empresas

Modelos alternativos de recibos do Excel

Com essas limitações em mente, procurar alternativas ao Excel parece uma atitude inteligente, não é mesmo?

Embora os modelos de recibos possam parecer simples, o gerenciamento eficaz de recibos envolve vários elementos de projeto. Para a criação de faturas, relatórios de despesas e controle de pagamentos, ClickUp é uma opção muito superior ao Excel.

O ClickUp oferece vários modelos, widgets de API personalizados e Soluções de IA para contabilidade .

Vamos comparar o ClickUp e o Excel para destacar as principais diferenças.

Feature ClickUp Excel Disponibilidade de modelos Milhares de modelos de recibos pré-criados. Todos facilmente personalizáveis ✅ Gama básica de modelos. A personalização extensiva pode consumir muito tempo Entrada e gerenciamento de dados ✅🏆Interface amigável e campos de entrada de dados intuitivos com cálculos automatizados. Interface amigável com entrada manual de dados e criação de fórmulas. Ferramentas dedicadas de análise e controle, como metas, painéis e tarefas. Não há ferramentas de rastreamento ou visualizações básicas. A análise precisa de integrações abrangentes Edição ao vivo e capacidade de compartilhamento altamente específica para colaboração contínua Integrações ✅🏆Vem com mais de 1.000 integrações. Ele também vem com software dedicado de finanças, vendas e CRM. ➖ Integrações somente no ecossistema da Microsoft. Outras exigem transferência manual de dados. Acessibilidade à nuvem ✅🏆Plataforma baseada na nuvem para acesso a qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer dispositivo. Vem com armazenamento básico na nuvem, mas com grande parte da instalação local Automação ✅🏆 Oferece ampla automação, como tarefas e lembretes recorrentes, e tem IA dedicada para relatórios e resumos instantâneos. Recursos de automação limitados, exigindo intervenção manual para tarefas repetitivas. Escalabilidade ✅🏆 Facilmente escalonável para acomodar necessidades crescentes e volume de recebimentos. Não consegue lidar com grandes conjuntos de dados e se torna pesado

Com isso esclarecido, aqui estão alguns modelos alternativos que o ClickUp oferece para simplificar o controle e o gerenciamento de despesas.

1. Modelo de fatura do ClickUp

Modelo de fatura do ClickUp modelo de recibo do Excel

Deseja criar uma fatura padronizada em segundos? A Modelo de fatura do ClickUp é sua solução ideal. Esse modelo apresenta uma seção clara para serviços e informações de faturamento.

O modelo de recibo inclui uma seção de termos e condições para informar os clientes sobre seus processos. Crie instantaneamente tarefas a partir de qualquer conteúdo do recibo para criar faturas com a sua marca. A linguagem de marcação avançada do ClickUp facilita a formatação do documento com banners e estilos de fonte claros. Esse modelo para todos os fins é ideal para empresas de qualquer setor e tamanho.

Ideal para: Gerentes de projeto, proprietários de empresas e equipes que precisam de um sistema de faturamento versátil

2. Modelo de rastreamento de faturas ClickUp

Modelo de recibo em excel do ClickUp Invoice Tracking

Modelo de rastreamento de faturas ClickUp é perfeito para otimizar o acompanhamento de pagamentos com seus clientes. Ele tem oito campos personalizados para adicionar informações de contato, fatura e pagamento instantaneamente. O modelo de recibo permite que você acompanhe as faturas com status claros: não pagas, pagas e vencidas.

As soluções vêm em seis exibições personalizadas, incluindo as exibições de Calendário e Linha do tempo, para simplificar o acompanhamento e visualizar os próximos dias de pagamento em relação às despesas.

Cada visualização é personalizável para facilitar a visualização. Assim, você pode agrupar faturas por status de pagamento ou método de pagamento com um único clique. O ClickUp também integra automação de status de tarefas e fluxos de trabalho de escalonamento para ajudar a gerenciar planos de ação em caso de problemas com faturas ou pagamentos.

Ideal para: Equipes financeiras, contadores e todas as empresas que desejam monitorar status de faturamento, pagamentos e faturas vencidas

3. Modelo de solicitação de orçamento do ClickUp

Modelo de solicitação de orçamento do ClickUp modelo de recibo do Excel

O modelo Modelo de solicitação de orçamento do ClickUp é necessário para pedidos de compra fornecedores ou prestadores de serviços. A estrutura inclui detalhes claros sobre a validade da cotação, equipes responsáveis, referências de pedidos de compra e muito mais. Ela também incorpora o logotipo de sua empresa para garantir a autenticidade.

O modelo de recibo é fácil de preencher e compartilhar, facilitando a edição por agências externas. O modelo modelo de cotação também apresenta comentários e subpáginas para gerenciar todas as negociações sem desordem.

O modelo também vem com gerenciamento de tarefas incorporado para acompanhamento com os fornecedores.

Ideal para: Especialistas em compras, gerentes de projeto e empresas que terceirizam serviços

4. Fatura de contratante independente do ClickUp

Fatura do contratante independente do ClickUp modelo de recibo em excel

Oferecendo serviços, mas não como funcionário em tempo integral? A Modelo de fatura de contratante independente do ClickUp garante um faturamento organizado e sem bagunça.

Discrimine facilmente faturamento de tempo detalhes e custos totais com a tabela de serviços da estrutura. Esse também é um modelo perfeito de recibo de pagamento para registrar custos de materiais ou consultas.

Vá além do básico com seções para termos de pagamento claros, cláusulas de penalidade e métodos de pagamento preferenciais. Use o ClickUp AI para refinar as mensagens e garantir a precisão da fatura. Esse modelo abrangente ajuda seus clientes a entenderem e processarem todas as suas dívidas sem problemas.

Ideal para: Freelancers, consultores e prestadores de serviços que desejam controlar suas horas e despesas faturáveis

5. Modelo de fatura da ClickUp Coaching

Modelo de fatura da ClickUp Coaching modelo de recibo em excel

Quer se concentrar no crescimento de seus mentorados em vez de se preocupar com pagamentos? O Modelo de fatura de coaching do ClickUp é a opção preferida de todo coach. Esse modelo de recibo começa com as informações do inscrito e os detalhes do coach. Em seguida, ele permite que você adicione detalhes sobre os serviços e seus custos com uma tabela simples.

Os padrões de cores suaves e o layout direto facilitam a leitura e a revisão. Os cálculos automatizados permitem que você mapeie os impostos, os possíveis descontos e o total das taxas.

Além dos treinadores, a solução ajuda as academias e agências esportivas a conectar as planilhas de horas com os serviços de seus treinadores.

Ideal para: Treinadores de vida, treinadores de negócios e conselheiros

6. Modelo de fatura de freelancer do ClickUp

Modelo de fatura freelance ClickUp modelo de recibo em excel

O trabalho freelancer tem tudo a ver com resultados práticos, portanto, o faturamento deve ser conciso. O Modelo de fatura de freelancer do ClickUp é a solução ideal para obter uma fatura profissional com um toque pessoal.

Essa fatura abre com o logotipo de sua empresa, o número da fatura, a data de vencimento e o saldo devedor. Com esse foco estabelecido, os clientes podem facilmente planejar e processar pagamentos.

Em seguida, o modelo de recibo abrange as informações de faturamento para fechar o ciclo de todas as questões contábeis. Esse modelo ClickUp também permite que você elabore o saldo devedor com uma tabela que detalha o custo , serviço e descrição.

Ideal para: Escritores, designers, desenvolvedores e freelancers que procuram uma solução integrada de faturamento

7. Modelo de fatura de produção de vídeo do ClickUp

Modelo de fatura de produção de vídeo ClickUp Modelo de recibo em Excel

Deseja garantir uma remuneração justa pelo seu trabalho de produção de vídeo? O Modelo de fatura de produção de vídeo do ClickUp é uma solução confiável. Ele começa delineando os custos do projeto e as informações de faturamento logo na parte superior.

O modelo de recibo inclui uma tabela detalhada para discriminar serviços e custos, facilitando o acompanhamento de cada elemento do seu trabalho. O ClickUp permite que você adicione seu logotipo e personalize o tema de cores para combinar com sua marca.

A explicação de seus serviços está ficando complexa? O modelo oferece um recurso de subpáginas para elaborar cada serviço ou item com mais detalhes.

Ideal para: Empresas de produção de vídeo, cineastas e cinegrafistas autônomos

Crie recibos profissionais impecáveis com o ClickUp

A criação e a manutenção de recibos são cruciais para o gerenciamento eficaz de despesas para direcionar os lucros. Os modelos de recibos melhoram drasticamente o processo de registro e eliminam o esforço de criar soluções do zero. Apresentamos cinco modelos gratuitos que ajudam a otimizar o processo de faturamento.

Dito isso, há ferramentas melhores para gerenciar e monitorar despesas do que o Excel (ou mesmo seu primo Google Sheets). Devido à personalização limitada e à ausência de gerenciamento de tarefas, é provável que você comece a procurar alternativas.

É aí que o ClickUp faz toda a diferença.

Com rastreamento, automação e visualização superiores, o ClickUp agiliza instantaneamente seu fluxo de trabalho financeiro - da criação do recibo ao pagamento.

