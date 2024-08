10 melhores ferramentas de software de quadro de horários de agências em 2024

O roubo de tempo custa à sua agência tempo e produtividade. Você pode acabar pagando aos funcionários por horas que eles não trabalharam, por um desempenho abaixo do esperado ou por oportunidades perdidas.

É aí que a agência software de registro de horas elimina esses problemas e monitora com precisão as horas de trabalho dos funcionários para garantir que você pague pelo que recebe.

Mas com tantas ferramentas de controle de tempo, qual delas escolher? Esta postagem se aprofundará nas 10 principais ferramentas de software de controle de horas para agências em 2024, com os melhores recursos, preços e clientes ideais de cada ferramenta.

Vamos lá.

O que você deve procurar em um software de controle de horas para agências?

Cada ferramenta de controle de horas para agências é diferente. Se houvesse uma plataforma perfeita no mercado, ela ofereceria todos os itens a seguir:

Automação : Procure a automação do faturamento e do controle de horas. A automação do controle de horas é quando uma ferramenta inicia automaticamente o controle de horas, com base em gatilhos (como abrir um determinado arquivo), e a automação de faturas controla e fatura as horas faturáveis para projetos de clientes

: Procure a automação do faturamento e do controle de horas. A automação do controle de horas é quando uma ferramenta inicia automaticamente o controle de horas, com base em gatilhos (como abrir um determinado arquivo), e a automação de faturas controla e fatura as horas faturáveis para projetos de clientes Compatibilidade e integração: Selecione uma ferramenta que seja compatível com suas ferramentas existentes e que se integre perfeitamente a outros aplicativos, como software de folha de pagamento (como QuickBooks), plataformas de gerenciamento de projetos (como Asana ou Trello) e ferramentas de comunicação (como Slack)

Selecione uma ferramenta que seja compatível com suas ferramentas existentes e que se integre perfeitamente a outros aplicativos, como software de folha de pagamento (como QuickBooks), plataformas de gerenciamento de projetos (como Asana ou Trello) e ferramentas de comunicação (como Slack) personalização opções: Procure um software de controle de horas para agências que ofereça recursos personalizáveis para se adaptar aos casos de uso exclusivos da sua agência, comomodelos de planilha de horaspermissões de usuário, lembretes e notificações e personalização de temas

Procure um software de controle de horas para agências que ofereça recursos personalizáveis para se adaptar aos casos de uso exclusivos da sua agência, comomodelos de planilha de horaspermissões de usuário, lembretes e notificações e personalização de temas Sistema de controle de horas: Escolha uma solução que ofereça um controle de horas integrado, funcionalidade simples de entrada e saída, registro manual de horas, controle por GPS e controle automatizado com base em tarefas

Escolha uma solução que ofereça um controle de horas integrado, funcionalidade simples de entrada e saída, registro manual de horas, controle por GPS e controle automatizado com base em tarefas Acessibilidade móvel: Um aplicativo móvel ajudará os membros da sua equipe remota e os funcionários que trabalham em campo a registrar facilmente suas horas, visualizar programações e enviar planilhas de horas em qualquer lugar

Um aplicativo móvel ajudará os membros da sua equipe remota e os funcionários que trabalham em campo a registrar facilmente suas horas, visualizar programações e enviar planilhas de horas em qualquer lugar Relatórios e análises: Procure recursos avançados de geração de relatórios, como taxas de conclusão de tarefas, gráfico de Gantt e lucratividade do cliente, para entender como sua equipe gasta o tempo, as horas de registro e as taxas horárias e gerar relatórios detalhados para monitorar orçamentos e otimizar a produtividade

Os 10 melhores softwares de planilha de horas para agências a serem usados em 2024

1. ClickUp

O ClickUp é um software de gerenciamento de projetos popular, baseado na nuvem, com recursos de controle de tempo. Você pode controlar o tempo gasto em cada tarefa em horas e minutos. Basta ativar o cronômetro no aplicativo móvel/desktop ou usar a extensão do Chrome.

Controle o tempo no ClickUp com uma extensão gratuita do Chrome e obtenha visões gerais detalhadas de sua alocação de tempo

Você também tem estimativa de tempo, que permite definir metas de gerenciamento de tempo para a sua equipe. Ao atribuir uma tarefa, use esse recurso para adicionar o tempo esperado que sua equipe deve gastar com ela.

O ClickUp oferece relatórios de tempo, gerando automaticamente relatórios de tempo monitorado e horas faturáveis conforme necessário, poupando o trabalho de manutenção manual de registros e gerenciamento de tarefas.

E isso não é tudo: o ClickUp permite que você organize o tempo monitorado com rótulos, notas e filtros. Esses recursos permitem a categorização e a organização dos registros de horas com base no projeto, no cliente ou no tipo de tarefa. Você pode editar as entradas de tempo sempre que desejar ou marcar o tempo registrado como faturável. Rastreamento de tempo de projeto do ClickUp também oferece diferentes opções de visualização. Você pode visualizar seu Quadro de gerenciamento de tempo do ClickUp em visualizações de calendário, Gantt, linha do tempo e carga de trabalho. Dada a variedade e a profundidade dos recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp, ele é mais adequado para freelancers, solopreneurs, empresas e equipes em crescimento de todos os tamanhos.

Acompanhe visualmente os estágios de seu projeto com o Gantt View do ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

O modelo de folha de ponto de serviços do ClickUp ajuda a controlar as horas de serviço e o tempo faturável em um único local de fácil acesso

Visualize o tempo registrado por dia, semana, mês ou tarefa para analisar a produtividade

Conecte o ClickUp a um aplicativo dedicado de controle de tempo (como o Toggl ou o Harvest) e importe entradas de várias plataformas

Compare o tempo estimado com o tempo monitorado para entender a produtividade geral da sua equipe e de tarefas individuais e melhorar o gerenciamento de recursos

Mude do controle automático de tempo para o controle manual de tempo sempre que necessário

Limitações do ClickUp

Apenas 100 MB de armazenamento no plano gratuito

Pode ser intimidador no início, pois há muitas funcionalidades com as quais você precisa se familiarizar

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Empresarial : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Preços personalizados

: Preços personalizados ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do espaço de trabalho por mês

Classificação e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.400 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.400 avaliações) Capterra: 4.7/5 (4.000+ avaliações)

2. Equipe Hubstaff

via Equipe do Hub O Hubstaff é um pacote de software de gerenciamento da força de trabalho que oferece três soluções: software de controle de tempo, software de produtividade dos funcionários e software de análise da força de trabalho.

A ferramenta oferece planilhas de horas on-line, versões digitais de cartões de ponto em papel ou planilhas do Excel dentro do software de controle de horas. Elas registram com precisão o horário de entrada e saída dos funcionários e as horas faturáveis e não faturáveis. Entretanto, essas planilhas de horas são menos personalizáveis do que as oferecidas pelo ClickUp.

Você também recebe relatórios de tempo baseados nos dados de controle de tempo e gerados automaticamente de acordo com suas preferências (diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente ou anualmente). Eles reúnem e representam dados relevantes como um resumo, incluindo gráficos fáceis de ler.

E isso não é tudo - o Hubstaff também oferece aprovações de planilhas de horas, que adicionam segurança aos processos automatizados. Antes de o Hubstaff gerar faturas automaticamente ou pagar os funcionários pelas horas faturáveis, as aprovações permitem que você revise as planilhas de horas e aprove ou rejeite o processo de faturamento.

O Hubstaff é adequado para empresas (especialmente empresas de software) com equipes de médio e grande porte e vários departamentos. Essas equipes se beneficiarão dos recursos de produtividade, controle de orçamento, suítes de análise e controle de tempo.

Melhores recursos do Hubstaff

Use o rastreamento de geolocalização para verificar a localização dos funcionários e gerenciar a força de trabalho remota em diferentes fusos horários

Bloqueie registros de horas para evitar alterações tardias

Faça capturas de tela ocasionais dos funcionários e acompanhe o tempo ocioso deles

Avalie a produtividade dos funcionários e a lucratividade do projeto com relatórios detalhados em tempo real

Limitações do Hubstaff

Implementação e manutenção remotas ruins

Não há opção para ativar ou desativar o cronômetro de inatividade

Você não tem a opção de comprar apenas o pacote de controle de tempo

Preços do Hubstaff

Inicial : uS$ 4,99 por assento por mês

: uS$ 4,99 por assento por mês Crescimento : uS$ 7,50 por assento por mês

: uS$ 7,50 por assento por mês Equipe : uS$ 10 por assento por mês

: uS$ 10 por assento por mês Enterprise: uS$ 25 por assento por mês

Avaliação e resenhas do Hubstaff

G2 : 4.3/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.6/5 (1400+ avaliações)

3. Trilha do Toggl

via Trilha do Toggl O Toggl Track é um aplicativo dedicado ferramenta de gerenciamento de tempo que o ajuda a controlar o tempo gasto em uma tarefa específica até o segundo.

Para empresas de software e TI, o Toggl Track permite que os usuários enviem um relatório detalhado de todas as horas pelas quais são cobrados. Embora a maioria das empresas esteja acostumada a enviar faturas cegas, sem descrição de tarefas, semanalmente/mensalmente, esse software de controle de tempo acompanha os orçamentos e o desempenho do projeto em tempo real.

Melhores recursos do Toggl Track

Integra-se a mais de 100 outros sistemas de gerenciamento eferramentas de produtividade dos funcionários como Asana, Evernote, GitLab e calendários do Google e do Outlook

Fixe durações de tempo ou taxas de conclusão na parte superior da tela para referência rápida ou inspiração

Rastreie a atividade do navegador ou do aplicativo para analisar como você gastou o tempo ao trabalhar em uma tarefa

Limitações do Toggl Track

Não é possível adicionar detalhes a tarefas para clientes

Impossibilidade de definir cronômetros para intervalos específicos, como cinco minutos

Preços do Toggl Track

Gratuito para sempre

Inicial : uS$ 9 por usuário por mês

: uS$ 9 por usuário por mês Premium : $18 por usuário por mês

: $18 por usuário por mês Empresa: Preços personalizados

Avaliação e comentários do Toggl Track

G2 : 4.6/5 (mais de 1500 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (2200+ avaliações)

4. TimeCamp

via TimeCamp O TimeCamp é uma ferramenta de produtividade que oferece controle de tempo manual e automático. Gere planilhas de horas, planilhas de orçamento e faturas com base no tempo investido em um projeto.

O TimeCamp também oferece um rastreador de despesas, que permite manter uma cópia de todos os recibos e rastrear as despesas do projeto para cobrar os clientes com precisão.

No entanto, os recursos de personalização do TimeCamp são limitados. Não é possível criar etiquetas, adicionar notas ou categorizar os horários registrados. Portanto, o TimeCamp é uma boa opção para equipes pequenas com necessidades básicas de controle de tempo. Não opte por este aplicativo de relógio de ponto se você tiver vários projetos para monitorar e precisar organizar o tempo monitorado de acordo com eles.

melhores recursos do #### TimeCamp

Bloqueie as entradas de tempo após o horário de trabalho e revise e aprove as planilhas de tempo antes de pagar a sua equipe

Defina taxas ajustáveis com base em pessoas ou projetos e tenha uma visão precisa de seus custos e receitas

Copie registros de horas recorrentes para evitar a perda de tempo com registros manuais

Limitações do TimeCamp

Não há ferramentas de agendamento ou comparação de tarefas

O aplicativo móvel tem problemas de usabilidade para novos usuários

Preços do TimeCamp

Gratuito para sempre

Inicial : uS$ 3,99 por usuário por mês

: uS$ 3,99 por usuário por mês Premium : uS$ 6,99 por usuário por mês

: uS$ 6,99 por usuário por mês Ultimate: uS$ 10,99 por usuário por mês

TimeCamp classificação e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 150 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 550 avaliações)

5. Sempre

via Sempre O Everhour é uma ferramenta para equipes pequenas que ajuda a gerenciar o tempo, gerar contas e faturas precisas, controlar despesas, gerenciar equipes e compilar relatórios de produtividade.

O ponto negativo? Não é possível criar e personalizar planilhas de horas ou codificar por cores o painel conforme desejado. Isso dificulta a organização dos seus registros e das atividades da equipe, o que significa que o Everhour é adequado apenas para freelancers ou para uma pequena equipe de duas a três pessoas.

Melhores recursos do Everhour

Crie perfis de clientes e identifique insumos não faturados nas ferramentas de gerenciamento de projetos

O controle de turnos simplifica o processo de criação e gerenciamento de horários para a sua equipe

Limitações do Everhour

O tempo é arredondado para cima e não é salvo com precisão

Os relatórios não têm o melhor design

Preços do Everhour

Gratuito para sempre

Equipe: uS$ 10 por assento por mês, com um mínimo de cinco assentos

Avaliações e opiniões sobre o EverHour

G2 : 4.7/5 (mais de 150 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 400 avaliações)

6. Colheita

via Colheita O Harvest monitora o custo do seu tempo em vez de monitorar horas e minutos com um cronômetro de um clique. Você pode visualizar o tempo monitorado por meio de gráficos e relatórios e, em seguida, analisar os custos internos de tempo, as taxas de progresso e outras métricas essenciais que o aplicativo calcula.

O aplicativo também permite que você gere e envie faturas automaticamente para os clientes, o que economiza tempo para solopreneurs e freelancers. Dado o foco do Harvest no controle de despesas, ele é mais adequado para empresas baseadas em serviços.

Melhores recursos do Harvest

Adicione membros da equipe e sua capacidade (máximo de horas de trabalho) e monitore quem está trabalhando a menos e quem está trabalhando a mais

Gerar faturas automaticamente para horas faturáveis e enviá-las automaticamente aos clientes

Transforme os dados da planilha de horas em relatórios visuais e crie relatórios personalizáveis para controlar as horas faturáveis

Limitações do Harvest

A API e os recursos de integração são difíceis de configurar

Não há controle de horas off-line

Não informa sobre o tempo aprovado e não aprovado

Preços do Harvest

Gratuito para sempre

Harvest Pro: uS$ 12 por assento por mês

Harvest classificação e comentários

G2 : 4.3/5 (800 avaliações)

: 4.3/5 (800 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 550 avaliações)

7. Produtivo

via Productive.io Productive é uma ferramenta de gerenciamento de produtividade que ajuda equipes de pequeno e médio porte a maximizar seus resultados. Obtenha painéis personalizáveis e quadros editáveis para visualizar dados financeiros, lucro do projeto, fluxo do projeto e produtividade da equipe. Ele também oferece um portal do cliente que mantém a transparência com o cliente, compartilhando atualizações do projeto conforme necessário.

O Productive oferece um cronômetro de desktop que começa a ser monitorado assim que você começa a trabalhar. Você também pode monitorar o tempo dentro das tarefas individualmente. Se você tiver reuniões ou tarefas agendadas, o Productive monitora automaticamente esse tempo sem a necessidade de sua contribuição.

O Productive é ideal para agências de criação e pequenas equipes em setores como marketing digital, consultoria e desenvolvimento de software, nos quais é necessário colaborar com os clientes durante as fases de ideação e implementação e, ao mesmo tempo, controlar as horas faturáveis dos funcionários.

Melhores recursos do Productive

Use recursos avançados para controle de horas, incluindo registro de trabalho diário, planilhas de horas semanais, cronômetro de mesa e automatize o controle de horas com marcações de horas pré-agendadas

Visualize o tempo monitorado e o tempo livre de todos os seus colegas de equipe em um só lugar e aprove solicitações de férias no Productive

Geração automática de faturas somente para horas faturáveis

Limitações do Productive

A navegação não é lógica e intuitiva

Recursos limitados para a ferramenta de documentos (sem legendas, índice ou links de compartilhamento público)

Falta de treinamento ou conteúdo de integração para ajudar os usuários a aproveitarem ao máximo sua assinatura

Preços produtivos

Essencial : uS$ 9 por mês

: uS$ 9 por mês Profissional : uS$ 24 por mês

: uS$ 24 por mês Ultimate : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Productive classificação e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 80 avaliações)

8. RescueTime

via RescueTime O RescueTime é um rastreador de tempo ideal para uso individual. O aplicativo permite monitorar as horas de trabalho ligando automaticamente o cronômetro assim que você começa a trabalhar. Ele também detecta quando você fica off-line e pergunta imediatamente sobre suas horas de trabalho off-line assim que você retorna.

Outro recurso excelente do RescueTime é sua capacidade de bloquear aplicativos e sites que causam distração. Esse recurso é útil para profissionais que trabalham em casa ou que têm problemas de concentração.

O RescueTime também oferece espaços virtuais de trabalho conjunto para freelancers, para que eles não se sintam sozinhos.

Melhores recursos do RescueTime

Bloqueie sites e aplicativos que drenam seu tempo

Gerar relatórios detalhados sobre como você gasta seu tempo para que possa se tornar mais disciplinado

Obter recomendações de metas para aumentar a produtividade

Limitações do RescueTime

Coleta e armazena dados em seus servidores, o que gera preocupações com a privacidade dos dados

É difícil controlar o tempo off-line

Atualizações lentas

Preços do RescueTime

RescueTime Lite : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre RescueTime: uS$ 12 por mês

RescueTime classificação e comentários

G2 : 4.1/5 (90 avaliações)

: 4.1/5 (90 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

9. HiveDesk

via HiveDesk O HiveDesk é um rastreador de tempo corporativo. As empresas usam esse aplicativo para maximizar a produtividade dos funcionários, monitorando de perto como eles gastam seu tempo em cada tarefa. O aplicativo permite que você rastreie a localização do funcionário, a duração do intervalo, o tempo gasto por projeto e cliente e a atividade do teclado e do mouse.

Em um primeiro momento, esse software de planilha de horas para agências pode parecer muito intrusivo para os funcionários. Mas o HiveDesk garante que seu controle de tempo está em conformidade com a legislação trabalhista, o que significa que você não terá problemas com a privacidade dos dados.

Melhores recursos do HiveDesk

Rastreie a localização, o tempo e a atividade do funcionário com capturas de tela e GPS para um controle preciso do tempo

Verifique várias visualizações de quadro, incluindo calendário, quadro kanban, lista e linha do tempo do projeto

Gerar planilhas de horas precisas

Gerencie as horas da equipe definindo cronogramas, alocando turnos e horas de trabalho e monitorando feriados, horas extras e ausência de funcionários

Limitações do HiveDesk

Os funcionários não podem fazer check-in por meio de aplicativos móveis

Não há suporte ao vivo ou número de suporte ao cliente

Geração lenta de relatórios

Preços do HiveDesk

uS$ 5 por usuário por mês - com um mínimo de três usuários

Avaliação e resenhas do HiveDesk

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

10. MuitasPedidos

via Muitas solicitações A ManyRequests é uma plataforma de gerenciamento de clientes que oferece formulários e faturamento (incluindo ferramentas de faturamento e integração de clientes) e um back-office (incluindo recursos relacionados a solicitações de clientes, um portal de clientes e ferramentas de gerenciamento de clientes).

A ferramenta de controle de tempo da ManyRequest faz parte de seu pacote de back-office e inclui a geração de relatórios, a capacidade de deduzir horas dos planos do cliente e insights sobre o desempenho da equipe.

O aplicativo é mais adequado para agências de criação e web design que exigem o envolvimento do cliente. No entanto, talvez não seja a melhor opção para monitorar o tempo da equipe interna e gerenciar a produtividade para melhorar o gerenciamento de projetos.

Melhores recursos do ManyRequests

Crie um portal do cliente personalizado e dê as boas-vindas aos clientes de forma personalizada

Obtenha uma visão geral clara de quem está trabalhando em qual projeto e o status de cada projeto para acompanhar o progresso

Aplique regras condicionais para atribuir novos projetos automaticamente a membros relevantes/específicos da equipe

Limitações do ManyRequests

O preço inicial é muito mais alto do que as outras opções da lista

Muitas integrações (como Mailchimp e ActiveCampaign) ainda estão em modo de desenvolvimento

Preços da ManyRequests

Inicial : uS$ 99 por mês - dois assentos

: uS$ 99 por mês - dois assentos Core : $149 por mês - cinco licenças

: $149 por mês - cinco licenças Pro : $399 por mês - 10 estações

: $399 por mês - 10 estações Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões de ManyRequests

G2 : Não há comentários suficientes

: Não há comentários suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

Obtenha mais do que controle de tempo com o ClickUp

O software de controle de ponto é o melhor investimento para qualquer empresa ou setor que registre o tempo e pague os funcionários com base no total de horas de trabalho.

O ClickUp é uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos que ajuda a controlar as horas faturáveis e a gerar relatórios de produtividade da equipe. Ele oferece muito mais do que o controle básico de horas.

Com o ClickUp, você poderá:

Registrar o tempo no desktop, celular ou navegador da Web

Vincular o tempo registrado às tarefas do ClickUp

Adicionar ou excluir registros de horas manualmente

Adicionar notas, etiquetas, filtros e tempo faturável aos registros

Você pode fazer tudo isso em uma única plataforma, o que torna o ClickUp o software de controle de tempo certo para sua empresa. Registre-se no ClickUp gratuitamente e leve o controle de tempo e o gerenciamento de produtividade para o próximo nível hoje mesmo.