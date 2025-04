Modelos gratuitos de gráfico de Gantt em Excel para gerenciamento de projetos

Os modelos de gráfico de Gantt do Excel são ajudantes confiáveis para manter seus projetos sob controle. Eles usam os recursos conhecidos do Microsoft Excel para fornecer um plano visual da linha do tempo do seu projeto. 📊

Quer você seja um gerente de projeto que está equilibrando vários prazos, um proprietário de uma pequena empresa que está organizando sua equipe ou um freelancer que está fazendo malabarismos com as solicitações dos clientes, esses modelos são flexíveis para atender às suas necessidades específicas.

Para ajudá-lo a escolher, selecionamos a dedo os melhores modelos gratuitos de gráfico de Gantt para Excel abaixo.

Mas, primeiro, vamos explorar o que considerar ao escolher seu modelo do Excel.

O que faz um bom modelo de gráfico de Gantt no Excel?

Ao escolher um modelo de gráfico de Gantt, procure um que equilibre funcionalidade e facilidade de uso. Os principais recursos a serem considerados são:

Design fácil de usar: Procure modelos com campos claramente identificados e navegação intuitiva para facilitar a entrada de dados, como menus suspensos para selecionar estágios de tarefas ou níveis de prioridade

Procure modelos com campos claramente identificados e navegação intuitiva para facilitar a entrada de dados, como menus suspensos para selecionar estágios de tarefas ou níveis de prioridade Cronograma claro e ajustável : Escolha um modelo que represente visualmente suas tarefas e ajuste automaticamente as linhas do tempo quando você modificar as estimativas de tempo para a conclusão da tarefa

: Escolha um modelo que represente visualmente suas tarefas e ajuste automaticamente as linhas do tempo quando você modificar as estimativas de tempo para a conclusão da tarefa Recursos de rastreamento de progresso: Opte por umModelo de gráfico de Gantt que usa fórmulas do Excel para calcular porcentagens de conclusão de tarefas em tempo real e inclui barras de progresso para exibir o status atual

Opte por umModelo de gráfico de Gantt que usa fórmulas do Excel para calcular porcentagens de conclusão de tarefas em tempo real e inclui barras de progresso para exibir o status atual Layout personalizável : Escolha um modelo que permita modificar colunas, como datas de início e término, garantindo que elas se alinhem às necessidades específicas do seu projeto

: Escolha um modelo que permita modificar colunas, como datas de início e término, garantindo que elas se alinhem às necessidades específicas do seu projeto Indicadores de dependência de tarefas: Encontre um modelo que use setas ou linhas de conexão para mostrar como os atrasos em uma tarefa afetam as outras, tornando as relações entre as tarefas mais claras

Modelos gratuitos de gráfico de Gantt em Excel

Embora o Excel não ofereça opções integradas, como criar seu gráfico de Gantt no Excel é fácil com algumas etapas simples.

Mas se você preferir pular a configuração, confira abaixo nossa lista com curadoria dos melhores modelos gratuitos de gráfico de Gantt do Excel.

1. Modelo de gráfico de Gantt da Vertex42

via Vértice42 O vértice Modelo de gráfico de Gantt da Vertex42 foi criado para facilitar a programação de projetos. Ele apresenta uma estrutura de decomposição de trabalho que divide os marcos em tarefas e as tarefas em subtarefas. Também é possível atribuir proprietários de tarefas, controlar porcentagens de conclusão e personalizar a linha do tempo, como selecionar a semana de início.

Para maior eficiência, configure dependências de tarefas em seu Excel usando fórmulas personalizadas. Por exemplo, vincule a data de início de uma tarefa à data de término de uma tarefa anterior. As dicas de ferramentas no modelo oferecem orientações úteis para a aplicação dessas fórmulas.

Ideal para: Gerentes de projeto que procuram uma ferramenta simples de gerenciamento de projetos que simplifique o gerenciamento de tarefas e cargas de trabalho.

2. Modelo de planejador de projeto Gantt da Microsoft

via Microsoft Os Modelo de planejamento de projeto Gantt da Microsoft é uma ferramenta útil para gerentes de projeto que desejam manter uma visão de alto nível de cronogramas e marcos.

Esse modelo gratuito do Excel visualiza claramente as datas de início e o progresso real de cada tarefa, até mesmo destacando quando as tarefas estão sendo executadas além do cronograma do projeto. Você pode modificar o gráfico alterando a duração das tarefas ou ajustando as datas de início para refletir as alterações do projeto.

Ideal para: Equipes pequenas e grandes que buscam maior transparência e responsabilidade em seus projetos.

3. Modelo de controle de projeto Gantt da Microsoft

via Microsoft O Modelo de Rastreador de Projeto Gantt da Microsoft é indispensável para os líderes de equipe que desejam otimizar o fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos e garantir que todos se mantenham responsáveis e em sincronia.

Com sua calculadora incorporada e formatação condicional, o layout sinaliza rapidamente as tarefas que estão sendo excedidas ou não, fornecendo informações instantâneas sobre a integridade do projeto. Além disso, a área do gráfico ajuda você a visualizar dependências de tarefas proporcionando-lhe mais controle sobre o cronograma do projeto.

Você também pode usar esse modelo em conjunto com um modelo de priorização de projetos para gerenciar com eficiência vários projetos.

Ideal para: Gerentes de projeto que procuram uma solução fácil de usar para rastrear tarefas por categorias definidas e funcionários designados.

4. Modelo de gráfico Agile Gantt da Microsoft

via Microsoft Projetado para projetos iterativos e de ritmo acelerado, o Modelo de gráfico de Gantt ágil da Microsoft é ideal para equipes que precisam de flexibilidade e atualizações frequentes.

O que diferencia esse modelo do Excel é sua capacidade de adaptação. À medida que as tarefas ou os cronogramas mudam, o modelo é atualizado automaticamente, garantindo que você esteja sempre vendo as informações mais recentes.

Além disso, ele inclui temas incorporados para personalização, ícones para sinalizar problemas e barras coloridas para indicar o status - se uma tarefa está no caminho certo, com risco baixo ou médio, ou não atribuída.

Ideal para: Equipes que trabalham com fluxos de trabalho ágeis que procuram um modelo flexível para acompanhar os fluxos de trabalho e fazer ajustes conforme necessário.

5. Modelo de gráfico de Gantt para treinamento de funcionários da Template.net

via Template.net A Modelo de gráfico de Gantt para treinamento de funcionários da Template.net ajuda os profissionais e gerentes de RH a acompanhar os programas de treinamento de equipes por diferentes coordenadores. Seu design flexível e os cálculos automáticos da taxa de conclusão fornecem informações visuais em tempo real sobre o progresso do treinamento.

Quer esteja programando workshops para pequenos grupos ou grandes equipes, esse modelo simples de gráfico de Gantt ajuda a manter tudo organizado.

Ideal para: Profissionais de RH que implementam programas de treinamento e monitoram o envolvimento.

6. Modelo de gráfico de Gantt de projeto de pesquisa da Template.net

via Template.net A Modelo de gráfico de Gantt de projeto de pesquisa da Template.net ajuda pesquisadores e gerentes de projeto a planejar e gerenciar com eficiência suas atividades de pesquisa.

O modelo segmenta o processo de pesquisa em tarefas específicas - desde revisões de literatura até a elaboração de relatórios - oferecendo um visual claro das linhas de tempo e dependências.

Um recurso que se destaca é o destaque automático das datas de início e término do projeto, o que mantém suas metas em primeiro plano. Ele também inclui cálculos automatizados para previsões e orçamentos de projetos, simplificando a otimização de recursos.

Ideal para: Profissionais envolvidos em várias fases do planejamento de pesquisa.

7. Modelo de gráfico de Gantt por hora da Template.net

via Template.net A Modelo de gráfico de Gantt por hora da Template.net é perfeito para líderes de equipe e freelancers que precisam visualizar tarefas, dependências e recursos por hora para um agendamento preciso.

As fórmulas integradas do modelo ajudam a fazer estimativas de custo instantâneas, simplificando a elaboração do orçamento. Ele também inclui rastreadores de status de pedidos para monitorar as fases de entrega e pagamento.

Ideal para: Freelancers que monitoram o tempo gasto em tarefas específicas para um faturamento preciso.

8. Modelo de gráfico de Gantt do plano de recrutamento por Template.net

via Template.net Projetado para equipes de RH, o Modelo de gráfico de Gantt do plano de recrutamento da Template.net simplifica o processo de contratação de ponta a ponta. Ele mapeia os marcos essenciais do recrutamento - desde a publicação da vaga até a integração - em tarefas acionáveis, fornecendo uma visão geral dos cronogramas e relacionamentos do projeto.

O modelo inclui folhas separadas para um gráfico de Gantt, plano de recrutamento (incluindo responsáveis por tarefas e datas de início e término) e SOPs para facilitar a organização.

Ideal para: Equipes de RH que gerenciam fluxos de trabalho de recrutamento de ponta a ponta.

Modelos de gráfico de Gantt no Planilhas Google e no Excel são ótimos lugares para começar sua jornada de gerenciamento de projetos. Mas, à medida que sua equipe cresce e seus cronogramas ficam mais longos, você começa a sentir o aperto - essas planilhas só podem levá-lo até certo ponto.

Limitações do uso do Excel para modelos de gráficos de Gantt

Está usando um modelo de gráfico de Gantt do Excel para o gerenciamento de seu projeto? Conheça os desafios:

Falta de recursos avançados: O Excel não tem recursos como colaboração em tempo real, relatórios detalhados e dependências de tarefas integradas, o que significa que você terá que enviar continuamente a versão mais recente por e-mail para todos

O Excel não tem recursos como colaboração em tempo real, relatórios detalhados e dependências de tarefas integradas, o que significa que você terá que enviar continuamente a versão mais recente por e-mail para todos Incômodo para projetos complexos: O gerenciamento de várias tarefas e cronogramas pode se tornar complicado, levando à desordem e à confusão

O gerenciamento de várias tarefas e cronogramas pode se tornar complicado, levando à desordem e à confusão Representação visual limitada : As ferramentas visuais do Excel podem mostrar o status do projeto, mas não oferecem visualizações intuitivas como quadros Kanban ou mapas mentais, limitando a análise eficaz do fluxo de trabalho

: As ferramentas visuais do Excel podem mostrar o status do projeto, mas não oferecem visualizações intuitivas como quadros Kanban ou mapas mentais, limitando a análise eficaz do fluxo de trabalho Atualizações manuais necessárias: Embora um pouco personalizáveis, os modelos do Excel também precisam de atualizações manuais significativas, aumentando o risco de erros se não forem cuidadosamente gerenciados Explore alguns Alternativas do Excel criadas para projetos e processos mais complexos.

Alternativas aos modelos de gráfico de Gantt do Excel

Nem todos Software para criação de gráficos de Gantt é criado da mesma forma. Para um planejamento de projeto robusto, você precisa de um software de gráfico de Gantt com recursos avançados de automação e colaboração - é aí que entra o ClickUp. ClickUp é uma plataforma de gerenciamento de projetos tudo-em-um projetada para consolidar seus fluxos de trabalho. Desde o gerenciamento de tarefas e integrações até uma ferramenta de redação com tecnologia de IA, o ClickUp Workspace tem tudo o que você precisa em um só lugar. Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp é um componente essencial de nossos modelos de gerenciamento de projetos. Mas não paramos por aí. Também oferecemos um nível totalmente novo de visibilidade do projeto com Alternativas ao gráfico de Gantt como quadros Kanban, visualizações de calendário e muito mais.

Abaixo estão os nossos modelos gratuitos de gerenciamento de projetos mais apreciados, com gráficos de Gantt.

1. Modelo de gráfico de Gantt para construção ClickUp

Modelo de gráfico de Gantt para construção do ClickUp

Seja na construção de um andar ou de um arranha-céu, usar um gráfico de Gantt para seu projeto de construção é uma maneira inteligente de gerenciar seus marcos.

E o Modelo de gráfico de Gantt para construção do ClickUp faz exatamente isso.

Projetado para usuários de nível intermediário, esse modelo mapeia suas atividades de construção em uma única linha do tempo de Gantt, juntamente com seus detalhes e dependências. Há também uma visualização 'Lista de atividades' que sincroniza diretamente com esse gráfico.

As fórmulas incorporadas ajudam a estimar a duração das tarefas, permitindo planejar a sequência de execução e antecipar as necessidades de recursos.

Se precisar organizar suas plantas e planos de projeto, o documento de projetos de construção personalizados é um local conveniente para isso.

Ideal para: Gerentes de construção que lidam com projetos de construção extensos e proprietários de casas ou empreiteiros que supervisionam reformas.

2. Modelo de gráfico de Gantt para planejamento de contas comerciais do ClickUp

Modelo de gráfico de Gantt para planejamento de contas comerciais do ClickUp

A Modelo de gráfico de Gantt para planejamento de contas comerciais do ClickUp fornece uma maneira centralizada de gerenciar suas contas de clientes, atividades e acompanhamentos.

Com esse modelo amigável para iniciantes, configure um gráfico de Gantt para acompanhar as fases do ciclo de vida do cliente, os prazos e a alocação de recursos. Além disso, na visualização 'Accounts per Stage' (Contas por estágio), acesse todos os dados específicos da conta em um quadro unificado, incluindo endereços de e-mail e números de telefone.

O modelo também ajuda no acompanhamento financeiro; você pode estimar os custos usando as opções integradas de soma, média e intervalos para acompanhar sua receita mensal.

Ideal para: Gerentes de contas que buscam otimizar o processo de gerenciamento de clientes.

3. Modelo de lista de verificação de lançamento de produto ClickUp

Modelo de lista de verificação de lançamento de produto do ClickUp

O modelo Modelo de lista de verificação de lançamento de produto do ClickUp oferece suporte ao planejamento do roteiro para o lançamento do seu produto ou recurso, mantendo as equipes multifuncionais alinhadas aos resultados.

Por exemplo, durante o lançamento de um software, o modelo ajuda a acompanhar as fases do projeto (ciclos de teste, correções de bugs e melhorias de recursos), garantindo que tudo seja resolvido antes da data de lançamento. Uma visualização dedicada de 'Milestones' filtra as tarefas por eventos-chave, ajudando você a se concentrar nas principais etapas do lançamento.

Além disso, o gráfico de Gantt integrado oferece uma linha do tempo bidimensional que mostra como cada tarefa contribui para o plano geral de lançamento.

Esse modelo é adequado para usuários de nível avançado.

Ideal para: Gerentes de projeto que alinham tarefas de várias equipes durante o lançamento de um produto.

4. Modelo de linha do tempo ClickUp Gantt

Modelo de linha de tempo de Gantt do ClickUp

O modelo Modelo de linha do tempo de Gantt do ClickUp é uma ferramenta amigável para iniciantes que mantém suas operações comerciais no caminho certo. Ele oferece visualizações claras do progresso diário, mensal e anual.

Em primeiro lugar, a visualização semanal de Gantt oferece uma linha do tempo clara de seus projetos, organizando-os por datas de início e de vencimento a cada semana. Você pode ajustar a duração das tarefas arrastando e soltando as barras diretamente no gráfico.

Em seguida, há a visualização de Gantt mensal, que permite acompanhar o progresso do projeto durante todo o mês, e a visualização de Gantt anual, que oferece um instantâneo de alto nível de todas as suas tarefas e marcos para o ano.

Por fim, a visualização Lista de resumo agrupa todas as suas tarefas por status, facilitando a identificação de tarefas pendentes e prazos futuros em um piscar de olhos.

Ideal para: Gerentes de operações que precisam de uma visão geral diária a anual clara e analistas de negócios que acompanham a eficiência operacional ao longo do tempo.

5. Modelo de gráfico de Gantt do ClickUp Building Web Pages

Modelo de páginas da Web do ClickUp Building

O modelo Modelo de gráfico de Gantt do ClickUp Building Web Pages foi projetado para simplificar seus projetos de desenvolvimento da Web. Ele organiza áreas-alvo - como páginas de produtos, páginas de suporte e páginas principais - em pastas separadas, ajudando você a acompanhar o progresso de cada uma delas.

Esse modelo de nível intermediário também inclui um gráfico de Gantt para ajudá-lo a mapear as tarefas do projeto e acompanhar o progresso desde a descoberta até o lançamento. Ele também tem uma visualização de lista com campos personalizados para monitorar o estágio de marketing de cada página e incluir links de visualização. Os designers podem até colocar links do Figma para acesso rápido a wireframes.

Além disso, esse modelo de gráfico de Gantt gratuito apresenta um esquema do mapa do site com uma visão geral de todo o seu projeto da Web.

Ideal para: Desenvolvedores de sites que desejam criar ou gerenciar várias páginas da Web com eficiência.

6. Modelo de gráfico de Gantt de gerenciamento em cascata do ClickUp

Modelo de gráfico de Gantt do ClickUp Waterfall Management

O modelo Modelo de gráfico de Gantt para gerenciamento em cascata do ClickUp foi criado para equipes que trabalham com a metodologia Waterfall, em que as tarefas devem ser concluídas em uma sequência predefinida.

Esse modelo de nível intermediário apresenta pastas dedicadas para cada estágio do ciclo de vida do projeto, ajudando-o a esclarecer as funções da equipe e a acompanhar o progresso de cada estágio. Ele também inclui exemplos de projetos simples e complexos para orientá-lo.

Há também a visualização do gráfico de Gantt, que mostra como suas tarefas progridem sequencialmente. Para facilitar o trabalho em equipe, você pode adicionar notas, marcos e rótulos diretamente às tarefas.

Ideal para: Equipes de desenvolvimento de software que trabalham em fases sequenciais de projetos e gerentes de projetos de TI que supervisionam fluxos de trabalho complexos e lineares.

7. Modelo de gráfico de Gantt do roteiro de TI do ClickUp

Modelo de gráfico de Gantt do roteiro de TI do ClickUp

O modelo Modelo de gráfico de Gantt do roteiro de TI do ClickUp ajuda as equipes de TI a planejar, acompanhar e comunicar iniciativas estratégicas em toda a empresa. Projetado para iniciantes, ele combina os recursos de roadmaps e gráficos de Gantt para o gerenciamento holístico de projetos.

A visualização Gantt, encontrada na guia 'Project Itinerary', organiza visualmente suas tarefas ao longo de uma linha do tempo, ajudando no progresso oportuno. A visualização "Iniciativas prioritárias " captura suas tarefas juntamente com informações importantes, como disposição (se é "bom ter" ou "obrigatório"), impacto, esforço necessário e muito mais.

E a visualização 'Team Bandwidth' oferece uma visão clara da distribuição da carga de trabalho, garantindo que as tarefas sejam equilibradas entre os membros da equipe.

Para otimizar ainda mais os fluxos de trabalho, use O ClickUp Brain's automação com reconhecimento de contexto para impulsionar suas operações de TI. Configure a automação que aciona a ferramenta de IA para buscar dados de projetos anteriores ou SOPs em marcos importantes.

Ideal para: Gerentes de TI que buscam alinhar as iniciativas de sua equipe com as metas de negócios.

8. Modelo de gráfico de Gantt para gerenciamento de blog ClickUp

Modelo de gráfico de Gantt para gerenciamento de blog do ClickUp

O modelo Modelo de gráfico de Gantt para gerenciamento de blogs do ClickUp estrutura e refina o processo de gerenciamento de seu blog, desde o brainstorming de ideias até a publicação de conteúdo ativo.

Esse modelo de nível intermediário organiza seu fluxo de trabalho em três pastas principais: 'Blog Requests' para enviar briefs por meio de formulários incorporados; 'Active Blog Posts' para gerenciar posts em andamento; e 'Blog Assets', uma lista de tarefas para alocar horas e priorizar o conteúdo.

A visualização de Gantt do modelo fornece uma linha do tempo intuitiva para programar postagens, ajudando a mapear sua estratégia geral de conteúdo.

Você também encontrará uma aba SOP de marketing centralizada para armazenar a voz da sua marca, as funções da equipe e muito mais, garantindo a consistência em todas as entradas do seu blog.

Ideal para: Equipes de marketing que desejam aumentar a colaboração no pipeline de conteúdo do blog

10. Modelo de gráfico de Gantt da lista de verificação do teste de aceitação do usuário do ClickUp

Modelo de gráfico de Gantt da lista de verificação do teste de aceitação do usuário do ClickUp

Se você deseja estruturar seu processo de teste antes de lançar um produto ou aplicativo, o Modelo de gráfico de Gantt da lista de verificação do teste de aceitação do usuário (UAT) do ClickUp está aqui para ajudar. Esse modelo permite que usuários reais validem se tudo está funcionando como esperado.

O gráfico de Gantt do modelo mostra graficamente suas tarefas de UAT e suas dependências, ajudando-o a rastrear como cada caso de teste está vinculado a loops de feedback específicos e marcos de aprovação.

Há também uma visualização de "Estágios e etapas de UAT" que agrupa as tarefas por status e tem barras de progresso que são atualizadas automaticamente para cada tarefa.

Esse modelo funciona melhor para usuários de nível avançado.

Ideal para: Equipes de controle de qualidade que buscam garantir a funcionalidade do produto e a satisfação do usuário.

Eleve o nível de seu gerenciamento de projetos com os modelos de gráfico de Gantt do ClickUp

Usar o Excel para gráficos de Gantt pode ser uma opção clássica, mas o ClickUp eleva o nível ao inserir os gráficos de Gantt no quadro geral do gerenciamento de projetos.

Basta inserir seus dados e alternar entre visualizações - listas, quadros, gráficos de Gantt (e muito mais). Essa flexibilidade estimula o trabalho em equipe e ajuda a usar melhor os seus recursos.

O que também diferencia o ClickUp são seus recursos avançados de automação e integração.

Quer você esteja começando ou seja um gerente de projeto experiente, o ClickUp tem uma ferramenta robusta de gráfico de Gantt para atender às suas necessidades. E a melhor parte? Esses modelos são totalmente gratuitos. 💰 Registre-se no ClickUp gratuitamente e comece a gerenciar melhor seus projetos.