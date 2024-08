Como usar um gráfico de Gantt na construção civil

O cliente liga para você pedindo uma atualização rápida sobre quando você finalizará a construção do escritório, mas você precisa de ajuda para responder. Por quê? Porque você simplesmente não sabe.

O gerenciamento da construção envolve o foco em diversas variáveis à medida que você avança no ciclo de vida. Várias equipes estão trabalhando, uma longa lista de tarefas deve ser cumprida e você deve perseguir um número enorme de cronogramas. 35% dos profissionais de construção desperdiçam mais de 14 horas por semana em tarefas não produtivas, como encontrar informações sobre o projeto e lidar com erros.

Todo gerente de construção deseja ter uma visão panorâmica de todas as atividades e do progresso do projeto. Felizmente, os gráficos de Gantt tornam isso possível. Eles fornecem uma visão geral das tarefas, das menores às maiores e das independentes às interdependentes.

Vamos aprender a usar os gráficos de Gantt na construção, como eles funcionam, suas desvantagens e como criar o seu próprio gráfico usando alguns Exemplos de gráficos de Gantt.

Entendendo os gráficos de Gantt

Um gráfico de Gantt é um gráfico de barras horizontais que exibe o status do cronograma do projeto de diferentes tarefas e suas relações de dependência para fornecer uma visão geral de todo o projeto.

Um gráfico de Gantt de construção também é o mesmo - ele mostra os cronogramas do projeto de construção.

Supervisionar várias tarefas ao mesmo tempo é um aspecto inevitável dos projetos de construção, o que torna os gráficos de Gantt uma vantagem para o setor.

Normalmente, o lado esquerdo de um gráfico de Gantt tem uma planilha que detalha as diferentes tarefas, alocações e prazos. O lado direito contém uma barra visual do progresso de cada tarefa.

Os gerentes sabem exatamente o que acontece, quando e onde. Se você comparar os gráficos de Gantt com os quadros Kanban , gráficos de marcos e gráficos de linhas, você perceberá que eles oferecem uma visão muito mais detalhada do progresso e das subtarefas de um projeto.

**Leia também Gráficos de Gantt vs. Linha do tempo

A importância dos gráficos de Gantt para o planejamento e a execução ineficientes de projetos de construção

Normalmente, os gerentes de projetos de construção obtêm apenas um conhecimento binário do status do projeto (como "Concluído" ou "Não concluído"). Os gráficos de Gantt detalham quanto progresso um projeto fez em tempo real.

No gerenciamento de construção, o gráfico de Gantt é dividido em fases, e cada subtarefa tem um cronograma designado. Você recebe atualizações de status para cada atividade, o que o ajuda a se manter informado sobre o progresso geral do projeto e a garantir que tudo aconteça no momento certo.

Suponha que um gráfico de Gantt descreva a construção de uma casa. A fiação elétrica não pode ser iniciada até que a estrutura esteja concluída, e a instalação do drywall depende do trabalho elétrico. Ao visualizar essas dependências, o gráfico garante que os eletricistas cheguem ao local quando necessário, e não uma semana antes (o que lhe custaria dinheiro) ou uma semana depois (atrasando o drywall).

**Um gráfico de Gantt também fornece informações sobre os recursos disponíveis para que você possa ajustar seus cronogramas ou recursos com base nas necessidades do projeto

Digamos que você tenha duas concretagens programadas para diferentes partes do edifício. O gráfico pode destacar se você tem caminhões de concreto e trabalhadores suficientes para realizar as duas concretagens simultaneamente. Isso permite que você ajuste o cronograma ou traga recursos extras para evitar atrasos.

Principais componentes de um gráfico de Gantt

Veja a seguir o que um gráfico de Gantt inclui:

Rótulos: Os rótulos são os nomes das tarefas que você deseja acompanhar, como a montagem dos elementos estruturais ou a colocação da fundação. Eles são colocados ao longo do eixo Y para determinar o que a barra representa Barras: A barra representa o progresso de uma tarefa. O eixo X representa a linha do tempo ao longo da qual a barra é desenhada. Cada barra informa quanto tempo essa tarefa levará. Por exemplo, uma barra longa pode representar o trabalho de fundação, enquanto uma barra mais curta pode significar a instalação de uma luminária específica Marcos: Os projetos de construção são executados fase por fase, e o final de cada fase é um marco. Esses eventos geralmente são representados por um símbolo no arquivográficos de marcos para mostrar quando você alcançou um deles. Na construção, os marcos podem ser: Fundação de concreto lançada, Instalação do telhado concluída, Exterior do edifício concluído (janelas, portas, revestimento) Dependências: Várias tarefas na construção estão interconectadas e seguem uma ordem. O gráfico de Gantt mostra essas dependências de tarefas com linhas e setas conectando diferentes tarefas. Por exemplo, uma seta apontaria da extremidade concluída da barra "Fundação" para o início da barra "Encanamento". Essa dependência significa que os encanadores não podem começar a instalar os tubos até que a fundação (incluindo a laje de concreto) esteja concluída

Representação visual de um gráfico de Gantt no gerenciamento de projetos

É difícil rastrear várias tarefas em diferentes pessoas e datas. O gráfico de Gantt fornece uma representação visual de todas as tarefas do projeto em um único painel. Se você deseja uma atualização ou está planejando seu próximo passo, essa solução completa é tudo o que você precisa.

Ter todas as informações em um só lugar simplifica o gerenciamento. Você pode identificar rapidamente as sobreposições e priorizar as tarefas umas em relação às outras. Também é possível agrupar tarefas a serem executadas em conjunto.

Acredite ou não, o Excel pode ser útil ao criar um gráfico para o gerenciamento de seu projeto de construção. Vamos ver como!

Como criar um gráfico de Gantt no Microsoft Excel

Você pode criar um gráfico de Gráfico de Gantt usando o Google Sheets ou o Microsoft Excel, o que você preferir. Mostraremos as etapas para criar um no Excel.

Etapa 1: Crie um intervalo de dados no Excel detalhando o nome da tarefa, os dias desde o início e os dias restantes para a conclusão

via MS Excel Etapa 2: Selecione o intervalo de dados para criar um gráfico e clique em Inserir > Inserir gráfico de barras > Gráfico de barras empilhadas. O gráfico de barras empilhadas é a opção do Excel mais próxima de um gráfico de Gantt

Etapa 3: Agora, é hora de personalizar o gráfico para torná-lo mais parecido com um gráfico de Gantt. Clique no primeiro conjunto de dados (a seção azul da primeira barra). Uma guia Format será aberta à direita. Clique em Shape Fill > No Fill

Etapa 4: Você notou que o gráfico mostra o intervalo de dados em ordem inversa? A etapa final corrige isso. Pressione e mantenha pressionada a tecla de controle e selecione o eixo vertical (eixo da tarefa). Mais uma vez, a guia Format será aberta à direita. Clique em Format Axis > Axis Position > Categories in reverse order (Formatar eixo > Posição do eixo > Categorias em ordem inversa)

Se quiser nomear o gráfico, clique duas vezes na caixa Chart Title e digite o título.

Você pode personalizar ainda mais o gráfico para incluir cores, selecionar um layout diferente e adicionar elementos como rótulos e linhas de grade, entre outras coisas.

Dica: Salve o gráfico personalizado como um arquivo Modelo de projeto de gráfico de Gantt para uso posterior.

Criação avançada de gráficos de Gantt

Foram muitas etapas, não foram?

Já há tanta coisa para fazer; por que gastar tempo criando um gráfico de Gantt?

É aí que entra uma solução mais inteligente: o ClickUp, um software abrangente de gerenciamento de projetos com gráficos de Gantt integrados e visualizações de linha do tempo que você não precisa gastar horas criando do zero.

Ele permite que você colabore com prestadores de serviços, funcionários e clientes para manter todos na mesma página. Você não precisa mais ligar para o cliente para informá-lo de que a sala de conferências estará pronta em dois dias; ele pode ver isso diretamente no gráfico de Gantt.

O Modelo de gerenciamento de construção de gráfico de Gantt do ClickUp por exemplo, permite que você comece a trabalhar com o básico já pronto. Tudo o que você precisa fazer é preencher seus dados!

Crie um ciclo de vida detalhado da construção com o modelo de gerenciamento de construção do ClickUp

Este modelo ajuda você a:

Planejar a construção com um modelo pronto para agilizar todo o processo de construção, desde a pré-venda até a entrega, incluindo tarefas como aquisição de licenças e inspeções finais

para agilizar todo o processo de construção, desde a pré-venda até a entrega, incluindo tarefas como aquisição de licenças e inspeções finais Visualizar os planos e o progresso da construção em um só lugar , desde os cronogramas de fundação até os prazos de instalação elétrica e o progresso da instalação do drywall

, desde os cronogramas de fundação até os prazos de instalação elétrica e o progresso da instalação do drywall Alinhe equipes e recursos para garantir uma colaboração tranquila entre arquitetos, engenheiros, subcontratados (como encanadores e eletricistas) e inspetores com atribuições de tarefas e ferramentas de comunicação claras

(como encanadores e eletricistas) e inspetores com atribuições de tarefas e ferramentas de comunicação claras Acompanhe o progresso da construção com status personalizados, como "Waiting on Materials Inspection" (Aguardando inspeção de materiais) e visualizações personalizadas, como o quadro Kanban , para identificar gargalos, como atrasos na estrutura que afetam a instalação do drywall

, para identificar gargalos, como atrasos na estrutura que afetam a instalação do drywall Edite e atualize os detalhes e a formatação do projeto para obter melhores especificações Faça o download deste modelo ### Criando um gráfico de Gantt usando o ClickUp

Se você preferir não preencher o modelo e quiser criar um independentemente, estamos aqui para ajudar. Aqui está como você pode criar um gráfico de Gantt com ferramentas de gerenciamento de projetos como o ClickUp:

1. Criar um esboço de projeto

Faça um esboço detalhado do projeto para cobrir todos os detalhes em seu gráfico de Gantt. Certifique-se de que ele abranja tudo, desde as menores reformas até a construção de um escritório inteiro. Você pode usar Metas do ClickUp para simplificar a organização delas e até mesmo anotar todas as suas tarefas, criando um simples lista de verificação de tarefas em Documentos do ClickUp .

2. Listar todas as tarefas

Crie uma lista das tarefas do projeto de construção. Use Campos personalizados do ClickUp do ClickUp para enriquecer seu gráfico com detalhes como fases, duração e conclusão. Adicione datas de início e de vencimento para rastrear cada tarefa.

Dica: Você também pode adicionar prioridades e dependências às tarefas para ajudar seus funcionários a saber se precisam consertar uma mudança na cozinha antes de começar a trabalhar na sala de estar.

3. Construa seu gráfico de Gantt

A melhor parte é que você não precisa criar manualmente o gráfico de Gantt. Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp fornece diretamente a você um gráfico. Basta abrir a barra de ferramentas e clicar em Gantt > Add Gantt.

Adicione a visualização do gráfico de Gantt e o ClickUp gerará automaticamente o gráfico de Gantt

4. Personalize seu gráfico de Gantt

As configurações de personalização aparecerão no lado direito de seu gráfico de Gantt. Você pode alterar o nome do gráfico, controlar suas configurações de acesso, colorir tarefas com base em atualizações ou categorias e definir um período de tempo que deseja examinar.

Ajuste o gráfico de Gantt de acordo com sua preferência com a barra de personalização no ClickUp

Modelo de gráfico de Gantt para construção do ClickUp

Você também pode usar o Modelo de gráfico de Gantt para construção do ClickUp adaptado ao gerenciamento de projetos de construção. Esse modelo permite que você minimize o tempo gasto no gerenciamento dos resultados do projeto e se concentre em tarefas mais estratégicas.

Crie gráficos de Gantt de construção personalizados com o modelo de gráfico de Gantt de construção do ClickUp

Veja como este modelo de gerenciamento de construção ajuda você a manter o projeto no caminho certo:

Crie cronogramas visuais para acompanhar o progresso em tempo real

para acompanhar o progresso em tempo real Ajuste os marcos para acomodar mudanças de planos e cronogramas durante todo o ciclo de vida da construção

e cronogramas durante todo o ciclo de vida da construção Rastrear os custos de mão de obra, a eficiência e os custos gerais do projeto

Compreender visualmente como as tarefas estão relacionadas umas às outras e seguir a ordem correta

e seguir a ordem correta Expedir atividades de programação de projetos e atingir marcos Faça o download deste modelo

Recursos e benefícios exclusivos do uso do ClickUp para agendamento e gerenciamento Software de gerenciamento de projetos de construção do ClickUp facilita a comunicação perfeita entre os trabalhadores de campo e o escritório. Os membros da equipe podem atualizar tarefas, compartilhar arquivos e colaborar em documentos em tempo real, mantendo todos informados sobre o progresso e quaisquer problemas que possam surgir.

Os robustos recursos de automação do ClickUp podem simplificar tarefas repetitivas em projetos de construção. Automatize fluxos de trabalho, como o envio de notificações quando uma licença é aprovada ou o acionamento da próxima fase do trabalho quando a anterior é concluída, economizando tempo e reduzindo erros.

Se quiser aprimorar ainda mais suas habilidades de agendamento e gerenciamento, Modelo de linha do tempo de Gantt do ClickUp é a opção certa para você!

Domine a programação e o gerenciamento com o modelo de linha do tempo de Gantt do ClickUp

Veja como este modelo pode lhe ajudar:

Crie tarefas com cronogramas ajustáveis para acomodar revisões e resultados de testes à medida que você avança no ciclo de vida da construção

para acomodar revisões e resultados de testes à medida que você avança no ciclo de vida da construção Acompanhar o progresso e o status de diferentes tarefas de forma eficaz com codificação de cores e visualizações claras

de forma eficaz com codificação de cores e visualizações claras Rastreamento aprimorado da linha do tempo com recursos de rastreamento de tempo, e-mails e avisos de dependência

Acesse insights promissores com status personalizados, campos personalizados e visualizações personalizadas Faça o download deste modelo Veja o que Jennifer Vollbrecht, gerente de projetos com certificação PMP e consultora principal da JVC, tem a dizer sobre o gráfico de Gantt de construção do ClickUp:

Usamos gráficos de Gantt para destacar tarefas críticas e usamos uma previsão de três semanas para comunicar os próximos marcos em nossos projetos de construção. Os gráficos de Gantt são uma ótima maneira de visualizar muitas partes e peças móveis durante a construção. Eu envio o gráfico de Gantt para todas as partes interessadas do projeto alguns dias antes de uma reunião de status para que ele possa ser revisado, e todos chegam à reunião preparados para discutir suas próximas atividades.

Jennifer Vollbrecht, gerente de projetos com certificação PMP e consultora principal da JVC

Foi assim que o ClickUp simplificou as operações da JVC e pode fazer o mesmo por você!

Gráficos de Gantt e Metodologias de Gerenciamento de Projetos

Independentemente de você seguir uma metodologia tradicional em cascata, comum em projetos de construção, ou uma abordagem mais ágil, os gráficos de Gantt se encaixam perfeitamente em seu fluxo de trabalho.

Uso de gráficos de Gantt no gerenciamento tradicional de projetos em "cascata

O gerenciamento de projetos em cascata também é entendido como a forma linear de gerenciamento.

**Aqui está um exemplo de fluxo de projeto de construção linear

Consulta ao cliente → Projeto → Aprovação do projeto→ Planejamento do projeto e alocação de recursos → Licenças e aprovação → Execução → Monitoramento → Entrega

É possível criar tarefas para cada processo e até mesmo dividi-las em pequenas tarefas, como classificar ainda mais o projeto em projeto estrutural e arquitetônico.

**O gráfico de Gantt mostra o progresso de cada tarefa e a utilização dos recursos. Ele permite que você visualize toda a linha do tempo e o progresso de cada tarefa para saber qual é a sua posição no projeto geral

Função dos gráficos de Gantt no gerenciamento ágil de projetos

Um método ágil envolve uma abordagem mais voltada para a frente e para trás, que divide o projeto inteiro em fases ou sprints e se concentra na melhoria contínua.

**Esta é a aparência de uma metodologia de projeto ágil típica em projetos de construção

Consulta ao cliente →Projeto →Desenvolvimento →Teste →Implantação →Revisão →Iteração

O teste ou a revisão é uma parte frequente dessa metodologia e ocorre após cada sprint. Os gráficos de Gantt dessa metodologia dividem o projeto em diferentes sprints e programam os testes após cada um deles.

Esses gráficos são atualizados regularmente para acomodar o feedback de cada rodada de revisão e criar novas tarefas quando necessário. A comunicação em tempo real e o compartilhamento de atualizações ajudam as empresas a executar um projeto de construção usando um método de gerenciamento ágil.

Gráficos de Gantt: Benefícios e desvantagens

Vamos analisar os benefícios e as desvantagens dos gráficos de Gantt para ajudá-lo a avaliar sua adequação ao gerenciamento de construção.

O impacto positivo do uso de gráficos de Gantt nos resultados do projeto

Alguns efeitos positivos dos gráficos de Gantt em gerenciamento de projetos de construção incluir:

Cumprir os cronogramas do projeto: Os gráficos de Gantt fornecem uma visão geral de todo o projeto de construção em um relance para identificar gargalos e corrigi-los antes que interfiram na conclusão geral do projeto Fornecer uma fonte de informações: Os gráficos de Gantt fornecem uma única fonte de informações para todas as partes interessadas, incluindo clientes, empreiteiros e gerentes de construção Gerenciamento e utilização de recursos aprimorados: Os gráficos de Gantt ajudam a definir cronogramas realistas e a alocar recursos para aprimorar o gerenciamento geral do projeto

Possíveis desvantagens e estratégias de atenuação

Os gráficos de Gantt não são totalmente imunes a desafios. Aqui estão algumas desvantagens que os gerentes de projetos de construção frequentemente enfrentam:

Complexos e confusos: Um grande projeto de construção pode ter centenas de tarefas de escavação, fundação, estrutura, elétrica e encanamento. Um gráfico de Gantt tradicional, nesses casos, pode se tornar esmagador e difícil de decifrar, especialmente para as partes interessadas que não estão familiarizadas com o sequenciamento da construção

Como atenuar: Concentre-se no caminho crítico (tarefas essenciais) e divida os projetos em fases com gráficos separados para melhor compreensão. Use legendas claras e códigos de cores

Atualizações regulares: Os gráficos de Gantt são documentos vivos que precisam de atualizações constantes. À medida que ocorrem eventos imprevistos, como mau tempo atrasando a concretagem, ou surgem novos requisitos de projeto, como a adição de mais tomadas elétricas, o gráfico de Gantt precisa ser ajustado para refletir essas mudanças. Esse pode ser um processo demorado para os gerentes de projeto, especialmente em projetos complexos

Como mitigar: Aproveitar software de gerenciamento de projetos de construção como o ClickUp, para obter atualizações em tempo real e agendar revisões regulares para detectar as alterações com antecedência. Crie um tempo de reserva para atrasos inesperados a fim de evitar ajustes frequentes

Em suma, os gráficos de Gantt são a melhor opção para projetos de construção!

Melhore seus fluxos de trabalho de construção com os gráficos de Gantt do ClickUp

O gerenciamento de projetos de construção pode ser tedioso, mas você pode simplificar seus fluxos de trabalho usando gráficos de Gantt.

Eles fornecem uma visão geral de todo o projeto de uma só vez e mostram o progresso de cada subtarefa. Isso lhe dá uma visão do que está acontecendo agora e de como se espera que a conclusão do projeto seja tranquila.

Com o ClickUp Modelos de projeto de gráfico de Gantt com o Gantt Chart, você pode criar um gráfico de Gantt abrangente e adaptá-lo às suas necessidades. Ele também permite que você colabore com todas as partes interessadas, acompanhe os custos, cumpra os marcos e maximize a eficiência na execução de projetos de construção bem-sucedidos. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para gerenciar seu próximo projeto de construção.