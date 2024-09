Modelos gratuitos de gráficos de Gantt no Google Sheets

_Já sentiu que suas responsabilidades de gerenciamento de projetos estão ficando um pouco fora de controle?

Fazer malabarismos com prazos, monitorar o progresso e manter tudo (e todos) alinhado torna o gerenciamento de projetos um ato de equilíbrio complicado.

Os modelos de gráfico de Gantt no Planilhas Google podem ser exatamente o que você precisa para colocar ordem no caos, sem a complexidade de um software caro.

Esses modelos vão além das linhas de tempo básicas. Além de ajudá-lo a criar gráficos de Gantt, eles permitem que você personalize o planejamento do seu projeto. Com algum esforço, você pode ajustar as dependências das tarefas, rastrear marcos e integrar atualizações em tempo real - tudo isso em uma ferramenta que você já usa.

curioso para ver como esses modelos podem simplificar o seu processo de planejamento?

Vamos explorar o melhor modelo de gráfico de Gantt que o Google Sheets oferece para o planejamento de projetos e tarefas.

O que faz um bom modelo de gráfico de Gantt do Google Sheets?

Um modelo do Google Sheets Gráfico de Gantt O modelo é uma planilha pré-fabricada para planejamento e acompanhamento de cronogramas de projetos.

É ideal para gerentes de projeto que precisam de uma maneira simples de simplificar projetos complexos, manter a equipe sincronizada e garantir a conclusão no prazo.

Veja a seguir o que distingue os melhores modelos:

Claridade : O modelo deve incluir colunas para nomes de tarefas, datas de início e término, durações e dependências. Isso ajuda a utilizar o gráfico de Gantt para organizar e visualizar o cronograma do projeto de forma eficaz

: O modelo deve incluir colunas para nomes de tarefas, datas de início e término, durações e dependências. Isso ajuda a utilizar o gráfico de Gantt para organizar e visualizar o cronograma do projeto de forma eficaz Facilidade de uso : Deve ser intuitivo, permitindo atualizações rápidas e colaboração fácil sem treinamento adicional

: Deve ser intuitivo, permitindo atualizações rápidas e colaboração fácil sem treinamento adicional Personalização : Deve permitir que os usuários modifiquem a duração das tarefas, ajustem as dependências e adicionem ou removam colunas para atender às necessidades específicas de seus projetos

: Deve permitir que os usuários modifiquem a duração das tarefas, ajustem as dependências e adicionem ou removam colunas para atender às necessidades específicas de seus projetos Representação visual : O modelo de gráfico de Gantt deve usar barras ou linhas para representar as durações das tarefas para facilitar o rastreamento

: O modelo de gráfico de Gantt deve usar barras ou linhas para representar as durações das tarefas para facilitar o rastreamento Recursos colaborativos : Vários usuários devem ser capazes de visualizar, editar e compartilhar o modelo em tempo real, facilitando o trabalho em equipe

: Vários usuários devem ser capazes de visualizar, editar e compartilhar o modelo em tempo real, facilitando o trabalho em equipe Praticidade : Deve incluir uma seção com instruções ou notas sobre o uso eficaz, ajudando as pessoas que não conhecem os gráficos de Gantt

: Deve incluir uma seção com instruções ou notas sobre o uso eficaz, ajudando as pessoas que não conhecem os gráficos de Gantt Automação: O modelo para a criação de gráficos de Gantt deve suportar fórmulas básicas e recursos de automação para simplificar tarefas repetitivas, como o cálculo automático de durações ou o ajuste de cronogramas com base em dependências

Leia mais: Gráfico de Gantt vs. Linha do tempo: O que são e como usá-los

Os 6 principais modelos de gráfico de Gantt do Google Sheets para planejamento de projetos

Aqui estão os seis principais modelos de gráfico de Gantt do Google Sheets para o acompanhamento eficiente de projetos e o gerenciamento de prazos.

1. Gráfico de Gantt básico do Google Sheets

via Espaço de trabalho do Google O Modelo de gráfico de Gantt básico do Google Sheets é uma ferramenta direta de gerenciamento de projetos em uma planilha simples.

Esse modelo simples de gráfico de Gantt tem tudo o que você precisa: ID da tarefa, título, proprietário, data de início, data de vencimento e duração da tarefa. Ele também exibe a porcentagem de conclusão de cada tarefa do projeto e segmenta os cronogramas em semanas, fornecendo uma visão geral clara do progresso do projeto

Você também pode:

Adicionar ou remover colunas para acompanhar detalhes adicionais, como prioridade da tarefa ou alocação de recursos

Distinguir os status das tarefas com barras coloridas, facilitando a identificação de atrasos ou prazos futuros

Esse modelo gratuito é perfeito para projetos de pequeno e médio porte que exigem um acompanhamento direto sem complexidade adicional.

2. Modelo de gráfico de Gantt para gerenciar projetos por DPM

via DPM Os Modelo de gráfico de Gantt do The Digital Project Manager (DPM) é uma maneira inteligente de mapear os cronogramas do projeto e garantir que tudo esteja no caminho certo. Ele inclui vários elementos essenciais para dividir um projeto em partes gerenciáveis, incluindo:

Números da Estrutura Analítica do Trabalho (EAP): Esses números o ajudam a dividir o projeto em pequenas tarefas

Esses números o ajudam a dividir o projeto em pequenas tarefas Títulos das tarefas : Com títulos claros para cada tarefa, você pode garantir que não ficará se debatendo para lembrar qual é a próxima

: Com títulos claros para cada tarefa, você pode garantir que não ficará se debatendo para lembrar qual é a próxima Proprietário da tarefa : Cada tarefa tem um proprietário, para que não haja confusão sobre quem está fazendo o quê

: Cada tarefa tem um proprietário, para que não haja confusão sobre quem está fazendo o quê Duração : Essa coluna mostra quanto tempo uma tarefa deve levar, em dias

: Essa coluna mostra quanto tempo uma tarefa deve levar, em dias Progresso da tarefa : tudo é codificado por cores, de verde (bom para ir) a vermelho (uh-oh), para que você tenha uma ideia clara do status do seu projeto

: tudo é codificado por cores, de verde (bom para ir) a vermelho (uh-oh), para que você tenha uma ideia clara do status do seu projeto Predecessores: Algumas tarefas devem ser concluídas antes que outras possam ser iniciadas. Esta seção vincula tarefas dependentes para garantir o sequenciamento adequado

As fases e semanas são estruturadas para fornecer um detalhamento visual do progresso do projeto ao longo do tempo, com cada fase representando uma seção importante do projeto.

**Por exemplo, a "Fase Um" abrange as semanas 1 a 3 para planejamento e iniciação. a "Fase Dois" abrange as semanas 4 a 6 para execução e a "Fase Três" acontece nas semanas 7 a 9 para encerramento e revisão do projeto.

3. Modelo de plano de lançamento de produto com gráfico de Gantt por GanttPRO

via GanttPRO Os Modelo de plano de lançamento de produto com gráfico de GanttPRO foi projetado para fornecer um roteiro claro e estruturado para gerenciar todos os aspectos do lançamento de um produto.

Ele divide o projeto em fases para facilitar o gerenciamento de tarefas e inclui acompanhamento do progresso em tempo real para evitar atrasos e garantir a responsabilidade. Além disso, os registros de horas estimadas e de tempo real permitem gerenciar o tempo e os recursos com eficiência.

**Por exemplo, se a "Pesquisa da concorrência" exceder as duas semanas planejadas, você poderá reajustar o restante da programação para manter o lançamento no caminho certo.

Além disso, a coluna "Prioridade" permite que você se concentre em tarefas críticas, garantindo que os itens urgentes sejam tratados primeiro. A coluna "Custo" monitora seu orçamento, enquanto a "Descrição da tarefa" permite adicionar instruções mais detalhadas.

4. Modelo de gráfico de Gantt por hora da Template.net

via Template.net A Modelo de gráfico de Gantt por hora da Template.net mantém tudo organizado, desde reuniões até a execução de tarefas, plotado em um formato de grade por hora fácil de ler.

Com esse gráfico, você pode monitorar facilmente várias tarefas, cada uma com seu horário de início e término.

**Por exemplo, a "Revisão do projeto" termina às 12 horas, seguida pela "Inspeção de qualidade" às 15 horas, enquanto a "Configuração da campanha" progride ao longo do dia.

As vantagens são claras: simplifica o planejamento por hora para gerentes de projeto, planejadores de eventos ou qualquer pessoa que lide com vários projetos de curto prazo. Ele também garante que as tarefas não se sobreponham e permite que as equipes se responsabilizem por atingir os marcos.

Além disso, você pode identificar possíveis paralisações ou ineficiências, garantindo que cada hora seja usada de forma eficiente para manter o projeto em andamento.

Se houver um intervalo de duas horas entre a "Revisão do projeto", que termina às 12 horas, e a "Inspeção de qualidade", que começa às 15 horas, você poderá reatribuir os membros da equipe a tarefas menores, como a finalização dos materiais de apresentação ou a preparação para a próxima reunião.

5. Modelo de Gantt de plano de treinamento da Template.net

via Template.net Quando você está lidando com várias tarefas de treinamento, cada uma com seus prazos e dependências, o Modelo de Gantt de plano de treinamento da Template.net pode lhe dar uma visão geral rápida de quem está cuidando de cada tarefa, o que foi concluído e o que está por vir.

Um dos principais benefícios é detectar atrasos com antecedência. Se a criação de materiais de treinamento estiver atrasada, você poderá ver imediatamente como isso afeta outras tarefas, como sessões de treinamento. Essa abordagem proativa economiza tempo e garante que nada saia dos trilhos.

A coluna "Progress %" (% de progresso) ajuda a priorizar as tarefas com base na criticidade e na aproximação dos prazos.

Por exemplo, se "Desenvolver currículo de treinamento" estiver em 80%, você sabe que está perto de ser concluído, mas precisa de um empurrãozinho. Portanto, entre em contato com o redator de conteúdo para concluí-lo. Enquanto isso, com "Preparar slides de treinamento" em 60%, concentre-se em concluir o conteúdo e o design da próxima apresentação.

6. Modelo de gráfico de Gantt do plano de recrutamento por Template.net

via Template.net Está se sentindo sobrecarregado com seu processo de recrutamento? O Modelo de gráfico de Gantt do plano de recrutamento da Template.net pode ajudar a identificar os requisitos de vários departamentos e ajudar o departamento de RH a planejar e monitorar as tarefas de recrutamento.

Os principais benefícios incluem:

Claridade : Tarefas como "Identificar a necessidade" e "Análise do cargo" são listadas com o pessoal designado e as datas de início e término, para que nada seja esquecido

: Tarefas como "Identificar a necessidade" e "Análise do cargo" são listadas com o pessoal designado e as datas de início e término, para que nada seja esquecido Eficiência : Em vez de gerenciar tarefas por meio de e-mails ou planilhas intermináveis, você vê quem é responsável pelo quê - como o gerente de contratação é responsável pela publicação da vaga

: Em vez de gerenciar tarefas por meio de e-mails ou planilhas intermináveis, você vê quem é responsável pelo quê - como o gerente de contratação é responsável pela publicação da vaga Gargalos reduzidos: Se a "Triagem inicial" estiver atrasada, você poderá identificá-la imediatamente e fazer ajustes para manter as entrevistas dentro do cronograma

Esse modelo gratuito de gráfico de Gantt é perfeito para departamentos de RH que desejam manter-se organizados, gerentes de contratação que querem ter uma visão clara do progresso do recrutamento e equipes que precisam de uma maneira colaborativa de gerenciar o processo de contratação sem confusão.

Leia mais: 20 exemplos de gráfico de Gantt para gerenciamento de projetos

Limitações do uso do Planilhas Google para gráficos de Gantt

O uso do Planilhas Google para gráficos de Gantt é uma opção conveniente e acessível, mas tem várias limitações:

Trabalho manual : Criação de gráficos de Gantt no Planilhas Google envolve uma configuração manual bastante complexa e ajustes contínuos, o que pode consumir muito tempo em projetos complexos

: Criação de gráficos de Gantt no Planilhas Google envolve uma configuração manual bastante complexa e ajustes contínuos, o que pode consumir muito tempo em projetos complexos Falta de recursos avançados : O Planilhas Google não oferece suporte a recursos avançados de gerenciamento de projetos, como alocação de recursos,análise de caminho críticoe dependências de tarefas

: O Planilhas Google não oferece suporte a recursos avançados de gerenciamento de projetos, como alocação de recursos,análise de caminho críticoe dependências de tarefas Problemas de escalabilidade : À medida que os projetos crescem e se tornam complexos, o Planilhas Google pode ter dificuldades com o volume de dados do projeto, levando a um desempenho mais lento e a uma experiência de usuário complicada

: À medida que os projetos crescem e se tornam complexos, o Planilhas Google pode ter dificuldades com o volume de dados do projeto, levando a um desempenho mais lento e a uma experiência de usuário complicada Limitações visuais : Ao contrário doSoftware de gráfico de Gantto Planilhas Google restringe elementos visuais detalhados, como gradientes de cores, comprimentos de barras de gradiente e rótulos de tarefas avançados

: Ao contrário doSoftware de gráfico de Gantto Planilhas Google restringe elementos visuais detalhados, como gradientes de cores, comprimentos de barras de gradiente e rótulos de tarefas avançados Desafios de colaboração : Quando vários usuários editam o gráfico de Gantt no Google Sheets simultaneamente, isso pode levar a conflitos ou substituições acidentais, especialmente se não houver um controle de versão rigoroso

: Quando vários usuários editam o gráfico de Gantt no Google Sheets simultaneamente, isso pode levar a conflitos ou substituições acidentais, especialmente se não houver um controle de versão rigoroso Riscos à integridade dos dados : A natureza manual do Planilhas Google aumenta o risco de imprecisão de dados e problemas de integridade, como exclusões acidentais ou entradas de dados incorretas

: A natureza manual do Planilhas Google aumenta o risco de imprecisão de dados e problemas de integridade, como exclusões acidentais ou entradas de dados incorretas Falta de integração: O Google Sheets pode não se integrar perfeitamente a outras ferramentas e softwares de gerenciamento de projetos, limitando assim sua utilidade em um ecossistema de gerenciamento de projetos mais complexo

Dica profissional: Os quadros brancos virtuais e os mapas mentais funcionam como excelentes Alternativas ao gráfico de Gantt para colaboração em tempo real e para dar uma estrutura lógica a ideias complexas.

Alternativas aos modelos de gráfico de Gantt do Google Sheet

Procurando um passo adiante do Google Sheets para um software de gráfico de Gantt rico em recursos? ClickUp oferece uma solução mais eficiente e fácil de usar com recursos abrangentes de gráfico de Gantt e capacidades de gerenciamento de projetos, como dependências de tarefas, análise de caminho crítico e elementos visuais dinâmicos. Sua interface intuitiva e as amplas opções de personalização facilitam o gerenciamento e o acompanhamento de projetos.

O ClickUp também tem uma vasta biblioteca de recursos gratuitos e prontos para uso Modelos de gráficos de Gantt . Esses modelos permitem que você aplique e personalize rapidamente cronogramas de projetos complexos com estruturas e fluxos de trabalho pré-criados.

1. Modelo de linha do tempo de Gantt do ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de linha do tempo de Gantt do ClickUp

O modelo Modelo de linha do tempo de Gantt do ClickUp é a ferramenta ideal para manter os projetos sob controle. Seja para gerenciar operações diárias ou metas de longo prazo, você pode visualizar cronogramas de projetos, acompanhar dependências e monitorar o progresso em tempo real.

Ele está repleto de recursos como:

Status personalizados: Acompanhe facilmente o progresso das tarefas com rótulos como "To Do", "Blocked", "Complete" e "In Review

Acompanhe facilmente o progresso das tarefas com rótulos como "To Do", "Blocked", "Complete" e "In Review Campos personalizados: Gerencie suas tarefas com atributos como "Conclusão", "Duração" e "Fases". Esses campos mostram os detalhes de cada tarefa e mantêm tudo bem organizado

Gerencie suas tarefas com atributos como "Conclusão", "Duração" e "Fases". Esses campos mostram os detalhes de cada tarefa e mantêm tudo bem organizado Visualizações personalizadas: Alterne entre as visualizações "Mensal", "Anual", "Semanal" e "Resumo" para visualizar as informações da maneira que melhor lhe convier

Alterne entre as visualizações "Mensal", "Anual", "Semanal" e "Resumo" para visualizar as informações da maneira que melhor lhe convier Gerenciamento de projetos: O controle de tempo permite que você veja a duração das tarefas e cumpra os prazos. Enquanto os avisos de dependência evitam gargalos, sinalizando quando uma tarefa não pode ser iniciada até que outra seja concluída, as integrações de e-mail permitem enviar atualizações diretamente do ClickUp

Ideal para: Gerentes de projeto e líderes de equipe que lidam com vários projetos, especialmente aqueles com cronogramas complexos em que a sobreposição de tarefas é frequente.

Faça o download deste modelo

2. Modelo de gráfico de Gantt do ClickUp Building Web Pages

Faça o download deste modelo

ClickUp Building Web Pages Modelo de gráfico de Gantt

Está criando um novo site? Com revisões de design, criação de conteúdo e prazos se acumulando, você precisa de uma maneira eficiente de gerenciar as tarefas em seu lista de verificação de lançamento do site . Modelo de gráfico de Gantt do ClickUp Building Web Pages é personalizável para atender às necessidades de seu projeto, seja criando a página inicial ou páginas de produtos. Além disso, é rápido de configurar - você pode começar a planejar e otimizar seu fluxo de trabalho em segundos.

Com quatro visualizações - Gantt, List, Board e Embed -, você pode ampliar as tarefas mais importantes. Por exemplo:

Veja quanto tempo leva o design ou o desenvolvimento de cada página e cumpra os prazos comVisualização de Gantt* Divida as tarefas e concentre-se nos detalhes, como adicionar descrições de produtos ou editar imagens, usando oVisualização de lista O modelo também inclui campos personalizados como "Figma", "Permalink" e "Stage"

Digamos que você esteja criando uma página de destino para uma venda sazonal. Anexe o link do Figma diretamente à tarefa para acesso rápido durante as revisões de design. O campo "Permalink" rastreia o URL exato para que a sua equipe saiba onde a página ficará no site. E o campo "Stage" permite que você marque se a página está em "Wireframe", "Design" ou "Final Review"

Ideal para: Web designers que ajustam layouts de páginas da Web, gerentes de projeto que supervisionam cronogramas e tarefas e equipes de desenvolvimento que acompanham o progresso e os detalhes.

Faça o download deste modelo

Dica profissional: Se precisar de informações rápidas sobre seu projeto de web design, basta perguntar Cérebro ClickUp -Assistente de IA do ClickUp. Por exemplo, ele pode fornecer instantaneamente o prazo para a página de destino da venda sazonal e gerar resumos do progresso do projeto, prazos futuros e quaisquer problemas sinalizados no gráfico de Gantt.

3. Modelo de gráfico de Gantt de lista de verificação de lançamento de produto

Modelo de lista de verificação de lançamento de produto do ClickUp

Quando sua equipe está envolvida até o pescoço no desenvolvimento de um novo aplicativo, na criação de materiais de marketing e no planejamento do evento de lançamento, você pode contar com a Modelo de gráfico de Gantt da lista de verificação do lançamento do produto ClickUp para transformar esse caos em um plano estruturado e otimizado.

Esse modelo fornece uma linha do tempo visual que mostra as datas de início e término das tarefas, ajudando as equipes a controlar os prazos. Com tarefas e responsabilidades claramente definidas e visíveis para todos, isso também reduz a falta de comunicação e os atrasos.

Com esse modelo, você pode:

Gerenciar o progresso da tarefa usando status como "Concluído", "Para revisão" e "Em andamento

Destacar estágios importantes como "Conclusão do protótipo" e "Teste final do produto" como marcos para acompanhar o progresso e manter o lançamento dentro do cronograma

Visualize como as tarefas individuais se relacionam com seus marcos por meio da visualização de Gantt

Categorize e gerencie tarefas sob cabeçalhos como "Análise de mercado", "Preços" ou "Público-alvo" usando o campo "Categoria da tarefa"

Ideal para: Equipes de produtos, incluindo designers de UX que trabalham em protótipos, desenvolvedores que gerenciam a criação e o lançamento de produtos e estrategistas que se concentram no posicionamento de mercado e nos objetivos de lançamento.

4. Modelo de gráfico de Gantt de gerenciamento em cascata

Modelo de gerenciamento em cascata do ClickUp

O modelo Modelo de gráfico de Gantt para gerenciamento em cascata do ClickUp é uma ferramenta estruturada e fácil de usar para ajudar as equipes a acompanhar, gerenciar e executar projetos complexos. Ele permite que os usuários dividam as tarefas, atribuam responsabilidades, acompanhem as dependências e monitorem o progresso visualmente.

Seus principais benefícios são:

Redução de atrasos: Com uma visão geral clara das tarefas e dos marcos, a equipe pode prever possíveis atrasos e tomar medidas corretivas com antecedência

Com uma visão geral clara das tarefas e dos marcos, a equipe pode prever possíveis atrasos e tomar medidas corretivas com antecedência Colaboração aprimorada: As equipes podem comunicar o progresso facilmente com atualizações visuais de status e adicionar comentários, mantendo todas as partes interessadas informadas

Você também pode visualizar as dependências entre as tarefas usando a visualização de Gantt. Por exemplo, a reserva do local depende da obtenção de uma licença em um projeto de planejamento de eventos. Se o processo de licenciamento atrasar, você poderá ver como isso afeta outras tarefas, como o serviço de bufê e os convites, dando-lhe tempo para fazer ajustes.

Ideal para: Gerentes de projeto que supervisionam revisões de TI em larga escala, desenvolvimento de software, lançamentos de produtos ou projetos de infraestrutura, nos quais as dependências de tarefas, os cronogramas e o acompanhamento colaborativo são cruciais.

5. Modelo de gráfico de Gantt para planejamento de contas

Modelo de gráfico de Gantt para planejamento de contas do ClickUp

A equipe de gerenciamento de contas muitas vezes tem dificuldades para acompanhar as renovações de clientes, o lançamento de produtos e o acompanhamento de várias contas em tempo hábil. A equipe Modelo de gráfico de Gantt de planejamento de conta do ClickUp simplifica o gerenciamento de contas, dividindo-o em etapas simples e acionáveis que são fáceis de acompanhar e monitorar.

Ele permite que você:

Ver todos os prazos e tarefas de renovação de clientes em um relance, garantindo que nada seja esquecido

Alinhar as metas das equipes de vendas, sucesso do cliente e marketing com visibilidade compartilhada das tarefas

Priorizar as principais contas e atividades impactantes por meio do controle de prazos

Além disso, o Visualização da linha do tempo permite agendar tarefas e prazos, como renovações de clientes, diretamente em seu calendário. A visualização de Gantt fornece uma análise detalhada do progresso dessas tarefas ao longo do tempo. Por fim, a visualização Accounts per Stage (Contas por estágio) oferece um instantâneo de alto nível do progresso de cada conta, como as que estão sendo integradas, renovadas ou em acompanhamento.

Você também pode aproveitar Marcos do ClickUp para identificar as partes críticas de seu projeto.

Por exemplo, defina marcos para eventos importantes, como o envio da proposta de renovação, a obtenção da aprovação do contrato e o agendamento da reunião de revisão. Cada marco marca um ponto de verificação essencial, ajudando-o a se concentrar nessas tarefas cruciais.

Transforme suas tarefas mais importantes em marcos para criar uma representação visual do progresso feito em seus projetos com o ClickUp Milestones

Ideal para: Gerentes de vendas e de contas que supervisionam vários clientes e se concentram na retenção e no sucesso do cliente.

6. Modelo de gráfico de Gantt do roteiro de TI

Modelo de gráfico de Gantt do roteiro de TI do ClickUp

A Modelo de gráfico de Gantt do roteiro de TI do ClickUp visualiza todo o seu projeto de TI para garantir a execução tranquila de todas as tarefas críticas, desde a configuração até a implementação.

Alguns de seus principais recursos são:

Estados personalizados: Se estiver implementando uma nova infraestrutura de rede, marque as tarefas como "Preparação", "Implementação", "Suporte" ou "Concluído" Ele mostra exatamente a situação de cada tarefa

Se estiver implementando uma nova infraestrutura de rede, marque as tarefas como "Preparação", "Implementação", "Suporte" ou "Concluído" Ele mostra exatamente a situação de cada tarefa Marcos e prazos : Você está lançando um novo servidor até o final do terceiro trimestre. Usando gráficos de Gantt, divida cada estágio - como configuração de hardware, teste e implementação - e atribua prazos para manter-se no caminho certo

: Você está lançando um novo servidor até o final do terceiro trimestre. Usando gráficos de Gantt, divida cada estágio - como configuração de hardware, teste e implementação - e atribua prazos para manter-se no caminho certo Visualização do lobby do projeto: Mostra todos os projetos em um só lugar, para que você possa priorizar as tarefas urgentes, como a configuração do servidor, e adiar as menos críticas, como a migração de dados, para mais tarde

Ideal para: Gerentes de TI e líderes de projeto que lidam com projetos de TI complexos e de vários estágios - implantação de novos sistemas, migração de dados ou atualização da infraestrutura.

Leia mais: Gráfico de Gantt vs. Roadmap: Guia dos gerentes de projeto para semelhanças e diferenças

Aumente o nível do seu jogo de gráfico de Gantt com os modelos do ClickUp

Os gráficos de Gantt fornecem uma visão clara da linha do tempo do projeto, das dependências das tarefas e do progresso, mantendo os prazos, os recursos e os cronogramas sob controle.

Embora o Google Sheets ofereça um ponto de partida sólido com seus modelos de gráfico de Gantt, ele tem suas limitações.

É aí que o ClickUp entra em cena como um poderoso software de gerenciamento de projetos. Seus modelos de gráfico de Gantt vão além do básico, oferecendo elementos visuais avançados, acompanhamento do progresso em tempo real e atualizações automatizadas. Além disso, você pode adaptar esses modelos para atender a diferentes fluxos de trabalho.

Esse nível de personalização e funcionalidade mantém você a par dos detalhes, simplifica os processos e garante um gerenciamento de projetos tranquilo. Registre-se gratuitamente e mude para os modelos de gráfico de Gantt do ClickUp hoje mesmo para um controle de projeto perfeito.