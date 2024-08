Como criar uma lista de verificação de lançamento de site (+ modelos)

Como profissional de marketing digital, você dedicou semanas e meses de esforço para criar o site perfeito. E agora, você está aguardando o dia D com a respiração suspensa. Seu novo site será a cara da sua empresa, portanto, à medida que a data de lançamento se aproxima, você pode ser atormentado por uma série de perguntas nervosas, como

"E se meu novo site falhar?"

"E se os gráficos não funcionarem?"

"E se as páginas não carregarem rápido o suficiente?"

"Como posso saber de onde vêm meus visitantes?"

Para que um website faça o que deve fazer - ser o carro-chefe virtual da sua marca -, vários aspectos precisam funcionar perfeitamente: desde o design da experiência do usuário e a segurança do back-end até a otimização do mecanismo de pesquisa. Nunca é demais ter cuidado com o planejamento e o cuidado necessários.

É aí que uma lista de verificação para o lançamento de um site vem à tona. Ela garante que as informações essenciais não passem despercebidas. Ao verificar cada item, você tem a garantia de um lançamento bem-sucedido.

Nesta postagem, ajudaremos você a deixar seu site pronto para publicação. Também discutiremos como o ClickUp, com seu modelo de lista de verificação de site e um conjunto de recursos de gerenciamento de projetos, ajuda você nessa jornada.

Pronto? Vamos lá! 🚀

Lista de verificação pré-lançamento: Conteúdo, SEO, design e configuração técnica

1. Revisão do conteúdo do site

Um site normalmente inclui:

Ofertas de produtos e benefícios

Uma seção "Sobre nós

Páginas de políticas (no rodapé)

Multimídia (por exemplo, imagens, vídeos, GIFs)

Menus de navegação (incluindo migalhas de pão)

Botões de chamada para ação (CTA) e formulários de contato

Examine cada parte do conteúdo de cada página da Web de seu novo website com um pente fino para garantir que não haja erros de digitação e ortografia e que a leitura seja boa. Peça aos membros da equipe que façam uma segunda e uma terceira leitura antes de carregar o conteúdo no sistema de gerenciamento de conteúdo para garantir que nada deixe de ser verificado.

Ter um conteúdo sem erros é fundamental para demonstrar profissionalismo e autenticidade, portanto, não pule essa etapa.

Preste atenção especial às páginas da Web com detalhes como informações de contato - você quer que os visitantes do seu site possam entrar em contato com você. E se houver algum texto que não esteja de acordo com a identidade e as ofertas de sua marca, ajuste-o conforme necessário.

Além disso, certifique-se de que seus botões de CTA tenham o texto correto e sejam atraentes o suficiente para aumentar as chances de serem clicados.

Para direcionar o tráfego para o seu site, use o ClickUp como um software de marketing de conteúdo .

Você pode transformar cada página do site ou um grupo de páginas em Tarefas do ClickUp e monitore facilmente o status delas criando campos personalizados, como "Rascunho", "Em revisão", "Final" e "Aprovado" Isso ajudará a garantir que você ou sua equipe não percam uma única oportunidade de melhoria.

Os comentários atribuídos garantem que os itens de ação não sejam perdidos, independentemente de onde forem criados

2. Verificação aprofundada de SEO para mecanismos de pesquisa

Certifique-se de cobrir todos os aspectos básicos de SEO na página antes de clicar em "Publicar" em seu novo site.

Responda às seguintes perguntas como parte da lista de verificação de pré-lançamento:

Você integrou as palavras-chave naturalmente em seu conteúdo da Web?

Os títulos de suas páginas incluem as palavras-chave para as quais você deseja se classificar?

Você incluiu texto alternativo para suas imagens?

As meta descrições de suas páginas estão otimizadas?

As palavras-chave ajudam os mecanismos de pesquisa como o Google e o Bing a determinar se o conteúdo do seu site é relevante. Você pode fazer uma pesquisa de palavras-chave usando uma ferramenta como Ahrefs ou SEMrush ou o Planejador de palavras-chave do Google.

3. Revise o design do seu website

Trabalhe em estreita colaboração com seu designer de UX para garantir que o tema e a estrutura geral do design se encaixem bem. Você pode fazer isso sistematicamente usando uma variedade de estratégias para gerenciar projetos de design .

Antes do lançamento, faça uma rápida verificação de pulso com diferentes membros da equipe para ver se o site tem um layout e um tema coesos que se alinham ao seu negócio. Certifique-se também de que todo o seu conteúdo (texto e visual) esteja centrado nele. O designer de UX garante que cada página use as mesmas cores de fundo, cores e fontes de texto, espaço em branco, formato de legenda de imagem e assim por diante.

**Para melhorar as conversões e causar maior impacto, tente evitar o uso de fotos de banco de imagens; em vez disso, escolha imagens de alta qualidade tiradas por um fotógrafo profissional especialmente para a sua marca ou gráficos personalizados. Para garantir que elas sejam carregadas rapidamente em todos os dispositivos, use uma ferramenta como o TinyPNG para compactar o tamanho das imagens sem comprometer a qualidade

A maioria dos visitantes gosta de uma experiência limpa no site, portanto, certifique-se de que suas páginas não estejam cheias de conteúdo. Projete cada página como uma combinação criteriosa de texto, imagens e espaço em branco e inclua CTAs sempre que for relevante.

Você também deve incluir uma versão em alta resolução do logotipo do seu website no cabeçalho, no rodapé e em outras áreas vitais para estabelecer a familiaridade com a marca.

Integre seus ativos de design com ferramentas de web design Figma e InVision em ClickUp para ter todos os seus arquivos de design diretamente acessíveis na plataforma. Isso permite que a sua equipe revise, comente e colabore facilmente nos designs sem precisar alternar entre as ferramentas

dica profissional: Considere o uso de Integrações do ClickUp para conectar o ClickUp ao seu sistema de gerenciamento de conteúdo, construtor de sites, ferramentas de análise de sites, plataforma de design e quaisquer outras ferramentas em sua pilha de tecnologia.

4. Avalie seu sistema de gerenciamento de conteúdo

Selecione um CMS adequado para seu site. Construtores de sites com IA como WordPress, Joomla e Drupal fornecem plataformas robustas com amplos recursos de personalização e interfaces fáceis de usar.

Eles vêm com uma funcionalidade de arrastar e soltar que permite configurar uma ampla variedade de plugins e temas, facilitando a criação de um site com aparência profissional, mesmo que você não seja um designer ou desenvolvedor por formação.

Antes do lançamento do site:

Valide o processo de integração de conteúdo

Certifique-se de testar exaustivamente as funcionalidades do CMS

Verifique se ele atende aos requisitos de desempenho e segurança do seu site

Dica profissional: Ao lançar o site de sua empresa, a compra de seu domínio não é negociável. A maioria das plataformas CMS e dos criadores de sites inclui planos para serviços de hospedagem na Web portanto, adquira seu nome de domínio, conecte-o ao seu site e pronto.

5. Avalie a UX e a acessibilidade do site

Independentemente do setor, seu design da Web deve ter um bom equilíbrio entre a estética e a funcionalidade geral. Teste seu site em vários dispositivos, navegadores e sistemas operacionais para garantir que ele funcione sem problemas em todos os lugares.

**Preste atenção à jornada de navegação e ajuste os menus e o posicionamento dos botões para tornar a navegação mais intuitiva. Por exemplo, inclua seu logotipo no cabeçalho do site que vincula à sua página inicial para facilitar o retorno dos visitantes a ela

A UX do seu site também afeta as classificações dos mecanismos de pesquisa, levando a taxas de rejeição mais baixas, taxas de cliques mais altas, tempos de permanência mais longos e maior envolvimento. Todas essas métricas indicam que os usuários consideram seu site útil.

Além disso, teste seus recursos de acessibilidade para que seu site possa ser navegado por pessoas que usam leitores de texto para fala ou outras soluções de assistência. As WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) fornecem um conjunto de padrões para ajudá-lo com isso.

dica profissional: Estabeleça objetivos específicos e mensuráveis para esta etapa usando a Metas do ClickUp recurso. Por exemplo, para melhorar a pontuação de acessibilidade do seu site de comércio eletrônico, crie submetas que incluam tarefas como garantir que todas as imagens tenham texto alternativo descritivo, melhorar a navegação pelo teclado ou otimizar as taxas de contraste de cores.

Crie Dashboards detalhados e adicione Cards facilmente para visualizar o progresso do ponto de sprint, tarefas por status e bugs por visualização

6. Configure a estrutura de permalink do seu site

Todos nós já acessamos URLs que consistem em uma sequência aparentemente interminável de letras e números. No entanto, para que sejam pesquisáveis de forma ideal, você deve reestruturar os URLs das páginas do seu site para que sejam claros e descritivos.

Para começar, você deve incluir a palavra-chave principal no URL de cada página. Por exemplo, se uma de suas páginas for sobre receitas saudáveis, o URL deverá conter a palavra-chave escolhida, "receitas saudáveis para o Dia de Ação de Graças", em vez de cadeias aleatórias, como "pageid=12345" ou "post=abcde123"

URL correto: www.yourwebsite.com/healthy-recipes-for-thanksgiving

URL incorreto: www.yourwebsite.com/pageid=12345

7. Gerar um mapa do site em XML

Um sitemap XML é um arquivo com todos os URLs do seu site que você deseja que os mecanismos de pesquisa indexem. Várias ferramentas, como o XML Sitemaps Generator e o SEOptimer, estão disponíveis on-line para ajudá-lo com isso.

Todos os XML modelos de mapa do site mostram claramente todos os URLs, portanto, corrija os erros de ortografia se encontrar algum.

**Você também deve produzir um arquivo robots.txt para indicar como os rastreadores do site devem tratar os links externos ou bloquear agentes específicos. Isso tornará seu site mais amigável aos mecanismos de pesquisa e garantirá que somente as páginas apropriadas sejam indexadas

Outra maneira de compartilhar dados com os mecanismos de pesquisa é por meio de uma marcação de esquema. Isso ajuda as páginas do seu site a serem exibidas como rich snippets, o que pode melhorar significativamente sua taxa de cliques (CTR), especialmente se sua página for exibida como um Featured Snippet no Google.

Ao contrário da crença popular, o desenvolvedor do seu site pode preparar o mapa do site XML, o arquivo robots.txt e a marcação de esquema durante a própria fase de preparação. Eles se tornarão totalmente funcionais quando o site estiver no ar.

O ClickUp é perfeito para qualquer agência que queira gerenciar projetos com vários membros da equipe. Nós o usamos para gerenciar projetos de design criativo, conteúdo, mídia social, projetos de sites e uma série de outros projetos. Cada cliente tem seu próprio quadro e podemos examinar os projetos por cliente ou em toda a empresa.

Nancy Hamlet, proprietária, Kokua Creative Group

8. Faça os redirecionamentos apropriados

Sempre há uma chance de um visitante digitar incorretamente um URL. Você pode tomar as seguintes medidas para melhorar a experiência do visitante e direcioná-lo para o conteúdo correto:

Personalize uma página 404 usando uma linguagem simples, de preferência na mesma tonalidade do restante do seu conteúdo. Ela deve incluir:

Uma barra de pesquisa para ajudá-los a encontrar o que estão procurando Uma mensagem amigável explicando que a página não pôde ser encontrada Um link para a página inicial e outras seções importantes do seu site

Configure 303 redirecionamentos para erros ortográficos comuns ou URLs desatualizados para direcioná-los à página correta

9. Integre a análise e configure o Google Search Console

A lista de verificação de lançamento do seu site deve incluir o monitoramento do desempenho do site e a compreensão de como os visitantes interagem com ele.

Comece instalando uma ferramenta on-line como o Google Analytics para obter insights sobre os dados dos visitantes, como o número de visitantes, as visualizações de página e a taxa de rejeição.

Em seguida, você pode configurar o Google Search Console para ficar de olho no desempenho de pesquisa do seu site e identificar possíveis problemas de SEO. O Hotjar ou o Crazy Egg podem criar mapas de calor e registros de sessão para o seu site. Tal **Exemplos de testes de usabilidade **fornecem uma imagem clara do comportamento do usuário

Definir e configurar Metas e objetivos de SEO no Google Analytics para rastrear ações importantes, como envios de formulários ou compras. Isso reunirá dados valiosos para ajudá-lo a melhorar continuamente seu website depois que ele for lançado.

10. Verifique a configuração do domínio e da hospedagem

Para evitar tempo de inatividade e problemas de acessibilidade depois que o site for lançado, avalie seu domínio e a configuração da hospedagem. Seu nome de domínio deve ser registrado em um registrador de domínios confiável. Escolha um domínio que reflita sua empresa e que seja fácil de lembrar para os visitantes.

Em seguida, defina suas configurações de DNS para apontar seu domínio para o servidor de hospedagem correto. Isso geralmente envolve a configuração de registros A, CNAME e MX para e-mail.

Verifique os detalhes do seu plano de hospedagem - ele deve atender às suas necessidades de largura de banda e armazenamento. Além disso, verifique a garantia de tempo de atividade do servidor e as opções de suporte do provedor de hospedagem.

dica profissional: Use Exibição da linha do tempo do ClickUp para classificar visualmente todas as tarefas envolvidas nessa etapa em ordem cronológica. Por exemplo, você pode começar mapeando a tarefa de registrar seu domínio, definir registros DNS, configurar seu ambiente de hospedagem e vincular o domínio ao servidor de hospedagem.

Visualize tarefas e acompanhe a progressão com a visualização da linha do tempo do ClickUp

11. Estabelecer protocolos de segurança

Segurança hermética é o mínimo necessário para sites atualmente, especialmente com o aumento do crime cibernético. Você deve ter cofres seguros para armazenar informações de login e aplicar políticas de senha, de preferência com autenticação de dois fatores (2FA). Você também deve estar atento à atribuição de níveis de acesso de usuário em seu CMS.

12. Verifique a conformidade legal

Cada país e setor tem suas próprias leis de segurança de dados. **Por exemplo, o Reino Unido e a Europa têm o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), e o setor de saúde nos EUA segue a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde (HIPAA)

Você quer garantir que seu site esteja em conformidade com as regulamentações relevantes. Recomendamos trabalhar com um advogado de Internet para ajudá-lo com isso.

**Alguns princípios básicos incluem ter uma página de Termos de Uso em seu site, informar claramente os visitantes sobre cookies e garantir que você esteja licenciado para usar todos os ativos exibidos em seu site

13. Certifique-se de que seu certificado SSL funcione

Não se esqueça de comprar um certificado SSL de uma autoridade de certificação (CA) confiável ou optar por uma opção gratuita, como a Let's Encrypt. Instale o certificado SSL em seu servidor seguindo as instruções específicas fornecidas pelo seu provedor de hospedagem.

Atualize seu site para redirecionar todo o tráfego HTTP para HTTPS, modificando o arquivo .htaccess para servidores Apache ou os arquivos de configuração para servidores Nginx. Certifique-se de que o conteúdo da Web seja fornecido por HTTPS para evitar avisos de conteúdo misto nos navegadores.

Isso protegerá os dados transferidos entre seu site e os visitantes, garantindo a proteção das informações.

14. Atualize seus componentes de backend

A maioria dos provedores de CMS enviará notificações sempre que o software for atualizado. Essas atualizações geralmente incluem novos recursos, aprimoramentos e patches de segurança críticos.

**Portanto, atualize todos os plug-ins, temas e extensões para a versão mais recente do seu CMS para evitar problemas de compatibilidade e vulnerabilidades de segurança. Depois disso, teste exaustivamente seu site para garantir que esses componentes sejam compatíveis e estejam funcionando corretamente

Desative e remova todos os plug-ins que não estão mais em uso. Os plug-ins não utilizados podem representar riscos à segurança e tornar seu site mais lento.

Dada a extensão das atividades pré-lançamento do site, é melhor usar a ferramenta Modelo de plano de projeto de site do ClickUp para gerenciar todo o projeto, desde o início até o lançamento.

Modelo de plano de projeto do site ClickUp

Pense nele como um modelo perfeito de lista de verificação de lançamento de site de SEO com benefícios como:

Uma linha do tempo do projeto para manter todos alinhados

Listas de tarefas para garantir que todos os detalhes sejam cobertos

Convenientemodelos de lista de verificação para preenchimento e assinatura

15. Teste a velocidade de carregamento do seu site

Os clientes de hoje esperam que um site seja carregado em menos de alguns segundos, independentemente do dispositivo em que estejam ou do sistema operacional que estejam usando.

Uma boa maneira de testar a velocidade de carregamento é enviar o URL de preparação do seu site para o Google PageSpeed Insights. A empresa estudará seu site e compartilhará um relatório abrangente sobre seu desempenho.

Não deixe de priorizar também os testes em dispositivos móveis, pois os ativos que normalmente são carregados em um desktop podem ficar mais lentos em dispositivos móveis.

Agora vêm os aspectos a serem lembrados no dia do lançamento do site. Vamos nos aprofundar.

Lista de verificação do dia do lançamento

1. Realize uma verificação de funcionalidade

Comece testando todos os elementos interativos em seu site. Clique em cada botão, preencha e envie cada formulário e siga todos os links e menus internos para garantir que funcionem conforme o esperado

Certifique-se de que cada interação produza o resultado correto e que não haja links quebrados ou botões com mau funcionamento. Diversosferramentas de otimização de sites ajudam você a fazer isso, como Broken Link Checker, Screaming Frog e Ahrefs

Por outro lado, as informações preenchidas nos formulários devem chegar corretamente ao backend e/ou ser enviadas para o endereço de e-mail especificado

Em seguida, navegue pelo seu site como se fosse um novo visitante. A navegação deve ser intuitiva e fácil de usar, e o fluxo geral do site deve fazer sentido

Teste todos os recursos da conta do usuário para garantir que funcionem corretamente. Isso inclui processos de login e registro, redefinição de senhas e funcionalidades de gerenciamento de contas

Por fim, avalie o recurso de pesquisa do seu site. Digite vários termos de pesquisa para confirmar se os resultados da pesquisa são precisos e relevantes

Use o recurso Modelo de plano de produção do site ClickUp para gerenciar a fase de produção do site com eficiência. Ele acompanha as revisões de design, a integração de multimídia e as verificações finais antes de o site entrar no ar.

Modelo de plano de produção de site do ClickUp

Use este modelo para:

Identificar as tarefas necessárias para a produção bem-sucedida de um site

Fornecer um cronograma para cada tarefa e acompanhar seu progresso

Planejar com antecedência para evitar problemas inesperados

2. Faça backup de todos os arquivos

E, para o caso de ocorrer algum contratempo, sempre armazene um backup recente de seu site por meio de serviços de backup automatizados, como o Dropbox ou o BackupBuddy. Mantenha cópias de tudo, desde o conteúdo, os dados do usuário e as configurações em vários formatos, como HTML, CSS e JavaScript, que compõem o seu site em um local seguro.

Quando o site estiver finalmente no ar, continue monitorando-o de perto. Isso inclui a correção de bugs ou erros de conteúdo detectados, mas também envolve a revisão periódica da análise do site para verificar se você pode rastrear corretamente as métricas definidas em relação às suas metas.

O trabalho ainda não terminou. O monitoramento do site é uma atividade contínua. Após o lançamento, você precisa verificar as métricas pós-lançamento, garantir a manutenção do site e muito mais. Vamos dar uma olhada rápida nisso.

Lista de verificação pós-lançamento do site

1. Elabore um plano de manutenção

Você deve garantir que seu website sempre funcione de forma ideal, independentemente do volume de tráfego. Para isso, prepare um cronograma para atividades de manutenção, como reescrita de conteúdo, revisões de palavras-chave, atualizações de plugins, verificações de segurança e fluxo de trabalho de web design atualizações.

Além disso, implemente ferramentas de monitoramento de tempo de atividade, como o UptimeRobot ou o Pingdom, para alertar seu site caso ele sofra algum tempo de inatividade. Assim, você poderá corrigir rapidamente esses problemas em tempo real.

2. Prepare-se para o feedback pós-lançamento

Durante algumas semanas, você deve ter um plano para coletar e analisar o feedback dos usuários sobre o seu website. Você realizará pesquisas? Pedir a seus seguidores que deixem comentários on-line?

Esse também é um bom momento para incluir um formulário de adesão em seu website. Isso convidará os visitantes a se inscreverem para receber atualizações por e-mail e permitirá que você solicite feedback direto.

Criando e implementando uma lista de verificação de lançamento de site usando o ClickUp

O lançamento de um site é um empreendimento enorme, construído com o trabalho árduo de muitos especialistas, departamentos e partes interessadas. Portanto, é importante ter uma gerenciamento de projetos de sites ferramenta que mantenha tudo (e todos) organizado e dentro do cronograma. E é aí que o ClickUp entra em cena. Software de gerenciamento de sites ClickUp por exemplo, permite que você documente seus Procedimentos Operacionais Padrão (SOPs) para:

Revisão do conteúdo e do design da Web

Adquirir e instalar certificados SSL

Configurar o Google Analytics, o console de pesquisa e outras ferramentas de monitoramento

Resolver problemas inesperados durante ou após o lançamento

O ClickUp também tem alguns recursos e modelos interessantes para aprimorar a experiência de lançamento do seu site.

Vamos explorá-los juntos.

Modelo de desenvolvimento de site do ClickUp

Crie e gerencie seus vários sites com a plataforma de gerenciamento de sites da ClickUp

Por exemplo, o site Modelo de desenvolvimento de site ClickUp é uma solução pré-construída que pode ser personalizada para incluir as principais tarefas mencionadas acima (e mais), garantindo uma abordagem estruturada para o lançamento de seu site.

Modelo de desenvolvimento de site ClickUp

Este modelo ajuda você:

Economizar tempo e custos de desenvolvimento aproveitando o código existente

Visualizar o progresso da tarefa e colaborar com todas as partes interessadas

Criar e acompanhar o progresso das tarefas relacionadas a conteúdo, gráficos, codificação, testes etc.

Documentos do ClickUp

Você pode usar Documentos do ClickUp para criar resumos completos de todas as tarefas, compartilhá-los com os membros relevantes da equipe para que todos possam acessar as informações necessárias para realizar seus trabalhos e definir prazos para aumentar a responsabilidade.

Obtenha uma visão rápida de todas as suas subpáginas e relacionamentos conectados no ClickUp Docs para manter a organização e o trabalho conectado

Visualizações do ClickUp

Além disso, adapte a supervisão do projeto de seu site de acordo com sua preferência com Visualizações do ClickUp . Organize detalhes em listas, monitore as tarefas da equipe em um quadro Kanban ou planeje cronogramas usando um gráfico de Gantt - tudo em um único painel conveniente e acessível em todos os seus dispositivos.

Use o recurso de acompanhamento de metas do ClickUp para manter-se no caminho certo para atingir suas metas com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automatizado do progresso

Colabore sem problemas com recursos de edição de documentos em tempo real, como codificação por cores, incorporação de links e formatação de códigos. Use a função ClickUp Assign Comments recurso para postar comentários sobre tarefas, delegar responsabilidades e garantir o acompanhamento.

Garanta que seus comentários sejam vistos atribuindo comentários aos usuários diretamente nas tarefas e obtenha uma visualização rápida dos comentários atribuídos em uma lista de verificação

Você também pode criar canais de bate-papo para discutir o projeto de lançamento do site de forma assíncrona e fazer com que as ideias aconteçam mais rapidamente. Mas se você acha que os benefícios do Software de gerenciamento de projetos de marketing ClickUp e aqui, você terá uma surpresa.

Faça brainstorming e execute seus objetivos de marketing com o software de gerenciamento de projetos de marketing do ClickUp

Coloque tudo na mesma página com o Listas de verificação de tarefas do ClickUp . Use-a para dividir todas as tarefas em etapas gerenciáveis, garantindo que todas as subtarefas do lançamento sejam levadas em conta.

Seja uma lista de verificações finais antes de o site entrar no ar ou uma análise detalhada das atividades do dia do lançamento, você pode acompanhar tudo com facilidade. Isso ajuda a manter a clareza e garante que tudo seja concluído no prazo.

Garanta que nenhum detalhe seja esquecido com as listas de verificação de tarefas do ClickUp

Leia mais: Como gerenciar vários sites com sucesso

Up, Up, and Away with ClickUp

Uma lista de verificação abrangente para o lançamento de um site pode tornar as coisas menos estressantes, dando-lhe uma sensação de controle sobre todas as partes móveis.

Depois de ter esses itens sob controle, você pode se concentrar em atividades complementares, como anunciar o novo site nas mídias sociais, criar conteúdo de bastidores nos dias que antecedem o lançamento ou realizar promoções para os primeiros visitantes para gerar mais repercussão.

O mais importante é que, quando você usa uma solução de software colaborativo como o ClickUp, o lançamento de um site se torna mais fácil. Ele mantém o controle das menores tarefas, aprimora a colaboração e mantém um alto nível de organização.

Em meio a tudo isso, não se esqueça de dar um tapinha nas costas por ter lançado seu site no mundo.

Então, o que está esperando? Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo e prepare-se para lançar esse site fantástico. E boa sorte!