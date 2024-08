10 melhores serviços de hospedagem na Web para gerenciar seus sites

Seu serviço de hospedagem na Web afeta a velocidade e o desempenho do seu site, e os sites de alto desempenho tendem a se classificar melhor nos mecanismos de pesquisa e a proporcionar uma melhor experiência ao usuário, o que leva a uma maior retenção de visitantes.

Há muitas opções de hospedagem no mercado, e escolher entre tantas opções pode parecer assustador. Em última análise, o melhor serviço de hospedagem na Web para você depende das necessidades do seu site, do volume de tráfego, do orçamento e dos planos de crescimento futuro.

Este resumo dos melhores serviços de hospedagem na Web fornecerá dicas sobre o que procurar em um provedor de hospedagem e dará a você uma ideia do que os serviços de hospedagem na Web mais populares oferecem. Também exploraremos como o provedor de hospedagem

facilitam ainda mais a criação de um ótimo site.

O que você deve procurar em um serviço de hospedagem na Web?

Escolher o serviço certo de hospedagem na Web para seu novo site é uma decisão importante. A decisão certa garantirá que seu site seja rapidamente acessível a usuários do mundo todo. Os serviços de hospedagem na Web errados podem frustrar os visitantes e prejudicar a reputação da sua empresa. Não importa o tipo de site que você esteja executando, é preciso garantir que seu host ofereça:

Suporte ao cliente: Procure um suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que os problemas sejam resolvidos assim que ocorrerem

Planos de hospedagem: Os planos de hospedagem podem variar de hospedagem compartilhada básica a planos de hospedagem dedicada

Hospedagem WordPress: Se estiver executando um site WordPress, procure uma hospedagem WordPress gerenciada para obter mais segurança

Armazenamento e largura de banda: O provedor de hospedagem deve oferecer armazenamento e largura de banda suficientes para atender às suas necessidades

Escalabilidade: Um host da Web que ofereça opções de servidores dedicados ou servidores virtuais privados (VPS) será mais bem dimensionado à medida que você crescer

Garantia de tempo de atividade: Procure um host da Web com alta garantia de tempo de atividade para minimizar o tempo de inatividade

Domínio gratuito: Algumas empresas de hospedagem na Web incluem um nome de domínio gratuito para o primeiro ano quando você compra um plano de hospedagem na Web

Certificados SSL: Ter um certificado SSL é essencial hoje em dia, e alguns hosts fornecem um certificado SSL gratuito

Migração gratuita de sites: Se estiver mudando de outro host, os serviços gratuitos de migração de sites economizam tempo e frustração

Ferramentas de back-end para necessidades de comércio eletrônico: Se você estiver administrando sua empresa por meio do seu site, ele precisa de recursos essenciais para os negócios, como ferramentas de desenvolvimento de aplicativos e ferramentas de gerenciamento do backlog do produto . Caso não as ofereça diretamente, o host da Web precisa oferecer fácil integração com suas plataformas favoritas (incluindo seu software de banco de dados de clientes )

Hospedagem de e-mail: Para obter um endereço de e-mail profissional, procure um serviço de hospedagem na Web que inclua hospedagem de e-mail

Construtor de sites: Para quem não tem habilidades técnicas, um construtor de sites pode facilitar a criação de um site, especialmente se ele oferecer ferramentas sem código para gerentes de produtos e outras equipes

Os 10 melhores serviços de hospedagem na Web

Compilamos uma lista de alguns dos melhores serviços de hospedagem na Web disponíveis, incluindo os prós e contras de cada host e suas classificações atuais em sites confiáveis de avaliação de terceiros.

1. Hostinger

Via

Hostinger

A Hostinger é conhecida por ter algumas das melhores relações entre preço e desempenho no mercado de hospedagem na Web. Essa oferta de baixo preço e alto desempenho é uma excelente opção para quem precisa hospedar vários sites. Eles oferecem um nome de domínio gratuito para o primeiro ano e uma configuração fácil para um site WordPress.

Melhores recursos do Hostinger

Oferece uma variedade de planos de hospedagem para atender às necessidades de empresas em diferentes estágios de crescimento

Fornece um painel de controle amigável para facilitar o gerenciamento da Web para aqueles com habilidades técnicas limitadas

Assegura a confiabilidade do tempo de atividade com uma garantia de 99,9% de tempo de atividade para manter seu site acessível aos visitantes

Inclui certificados SSL gratuitos nos planos de hospedagem para aumentar a segurança e a confiança dos visitantes

Permite escalabilidade com planos de hospedagem que são fáceis de atualizar à medida que suas necessidades aumentam

Limitações da Hostinger

A empresa não oferece hospedagem dedicada

Alguns usuários queriam a opção de obter suporte ao cliente por telefone

Para obter o melhor preço, você deve se comprometer com um plano de longo prazo

Preços da Hostinger

Hospedagem gerenciada do WordPress: A partir de US$ 2,99/mês

A partir de US$ 2,99/mês Construtor de sites: A partir de US$ 2,99/mês

A partir de US$ 2,99/mês Hospedagem de sites: A partir de US$ 2,99/mês

A partir de US$ 2,99/mês Hospedagem VPS: A partir de US$ 7,99/mês

A partir de US$ 7,99/mês Hospedagem na nuvem: A partir de US$ 9,99/mês

Hostinger avaliações e comentários

G2: 4.4/5 (450+ avaliações)

4.4/5 (450+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 250 avaliações)

2. HostGator

VIa

HostGator

A HostGator oferece um conjunto abrangente de serviços de hospedagem na Web. Suas opções de hospedagem abrangem hospedagem compartilhada na Web, hospedagem VPS e servidores dedicados.

A empresa oferece uma garantia de reembolso de 45 dias para que os clientes possam escolhê-la com confiança.

Melhores recursos do HostGator

Oferece suporte responsivo ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, para usuários em todos os planos

Oferece uma garantia de reembolso de 45 dias, que é mais longa do que a maioria dos serviços de hospedagem na Web

Oferece uma variedade de planos de hospedagem, incluindo hospedagem compartilhada, hospedagem VPS, hospedagem de servidor dedicado e hospedagem gerenciada de WordPress

Inclui um construtor de sites gratuito com milhares de modelos, facilitando a criação de seu próprio site sem a necessidade de conhecimentos técnicos

O registro de domínio gratuito no primeiro ano ajuda a reduzir os custos iniciais

Oferece uma garantia de 99,9% de tempo de atividade, assegurando que os sites estejam acessíveis aos visitantes com o mínimo de tempo de inatividade

Limitações do HostGator

Muitos add-ons pagos podem aumentar rapidamente o custo da hospedagem

Alguns concorrentes mais sofisticados oferecem uma garantia de tempo de atividade melhor

Alguns usuários notaram tempos de carregamento lentos em sites hospedados pela empresa

Preços da HostGator

Hospedagem WordPress: A partir de US$ 5,95/mês

A partir de US$ 5,95/mês Hospedagem VPS: A partir de US$ 29,95/mês

A partir de US$ 29,95/mês Hospedagem dedicada: A partir de $119/mês

Avaliações e opiniões da HostGator

G2: 3,6/5 (mais de 150 avaliações)

3,6/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 3,9/5 (54 avaliações)

3. Wix

Via

Wix

O Wix é conhecido principalmente por seu construtor visual de sites de alta qualidade, mas também oferece serviços de hospedagem como parte do pacote.

A natureza simples de arrastar e soltar do construtor de sites o torna atraente para aqueles que desejam criar facilmente um site pessoal. Além disso, a plataforma simplifica a configuração de uma loja on-line ou de outro site comercial.

Melhores recursos do Wix

Vem com um construtor de sites que tem um editor de arrastar e soltar para facilitar a criação de sites

Oferece mais de 900 modelos de sites gratuitos e personalizáveis que abrangem uma variedade de setores

Tem um nível de hospedagem gratuita na Web para tornar o início ainda mais acessível

Oferece um conjunto abrangente de ferramentas e funcionalidades de SEO para melhorar o desempenho da pesquisa orgânica

Apresenta segurança de nível empresarial, incluindo proteção contra DDoS e certificados SSL automáticos, para manter seu site e os dados dos visitantes protegidos

Possui soluções de comércio eletrônico integradas à plataforma para facilitar a criação de uma loja on-line

Limitações do Wix

Alguns usuários expressaram frustração quanto à dificuldade de alterar um modelo

O plano gratuito coloca a marca e os anúncios do Wix em seu site

Alguns usuários acham que o preço é um pouco alto em comparação com os concorrentes

Preços do Wix

Combo: $16/mês

$16/mês Ilimitado: $22/mês

$22/mês Pro: $27/mês

$27/mês VIP: $45/mês

$45/mês Business Basic: $27/mês

$27/mês Business Unlimited: $32/mês

$32/mês Business VIP: $59/mês

Wix avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 1.500 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 9.000 avaliações)

4. Nome do site

Via

Namecheap

Como o nome indica, esse provedor de hospedagem na Web é conhecido por seu preço acessível. A empresa oferece uma variedade de serviços de hospedagem para atender às necessidades da maioria das empresas. Quer você escolha hospedagem compartilhada, revenda de hospedagem ou hospedagem VPS, a Namecheap oferece suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Melhores recursos da Namecheap

Registro de domínio competitivo que inclui uma ampla gama de domínios de nível superior (TLDS)

O registro de domínio inclui privacidade de domínio gratuita, sem custo adicional

A empresa diz que você pode esperar 100% de tempo de atividade

Inclui um construtor de sites e uma biblioteca de modelos gratuitos em todos os planos de hospedagem

Hospedagem WordPress gerenciada rápida e econômica

Oferece suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, para quaisquer problemas ou dúvidas que possam surgir

Limitações da Namecheap

Os certificados SSL são gratuitos apenas no primeiro ano, o que aumenta o custo vitalício da hospedagem

Alguns usuários relataram tempo de carregamento mais lento e tempos de inatividade ocasionais

O conjunto de recursos não é tão rico quanto alguns usuários precisam para requisitos de hospedagem mais especializados

Preços da Namecheap

Stellar: A partir de US$ 4,48/mês

A partir de US$ 4,48/mês Stellar Business: A partir de US$ 9,48/mês

A partir de US$ 9,48/mês EasyWP Starter: A partir de US$ 6,88/mês

A partir de US$ 6,88/mês Quasar: $15,88/mês

$15,88/mês Magnetar: $28,88/mês

$28,88/mês Xeon E-2234: $69,88/mês

Namecheap avaliações e comentários

b 4.3/5 (90 avaliações)

Capterra: Nenhuma avaliação

5. Web líquida

Via

Liquid Web

A Liquid Web é especializada em hospedagem gerenciada. Eles oferecem opções de hospedagem dedicada, hospedagem VPS e hospedagem na nuvem. Cada uma de suas ofertas é totalmente gerenciada, poupando os usuários do incômodo de manter os sistemas atualizados e protegidos. A empresa se concentra fortemente em oferecer serviços de hospedagem de alto desempenho.

Melhores recursos do Liquid Web

Hospedagem totalmente gerenciada disponível, o que elimina a necessidade de conhecimento de administração da Web

garantia de resposta inicial de 59 segundos para suporte ao cliente por telefone ou chat

Servidores personalizáveis que podem ser facilmente adaptados para necessidades específicas de infraestrutura

As soluções de hospedagem na nuvem são projetadas para alto desempenho e para lidar com aplicativos exigentes

A hospedagem gerenciada do WordPress oferece uma administração mais fácil dos sites do WordPress

Limitações da Liquid Web

Os preços são mais altos do que os de alguns concorrentes

Alguns usuários reclamaram que a interface é confusa para navegar

Como eles são especializados em hospedagem gerenciada, não há opções de hospedagem compartilhada disponíveis

Preços da Liquid Web

Hospedagem VPS gerenciada: A partir de US$ 59/mês

A partir de US$ 59/mês Servidores dedicados em nuvem: A partir de US$ 149/mês

A partir de US$ 149/mês Hospedagem de servidor dedicado gerenciado: A partir de US$ 199/mês

A partir de US$ 199/mês Hospedagem compatível com HIPAA: A partir de US$ 384/mês

A partir de US$ 384/mês Nuvem privada: A partir de US$ 510/mês

Avaliações e opiniões da Liquid Web

G2: 4,4/5 (99 avaliações)

4,4/5 (99 avaliações) Capterra: Nenhuma avaliação

6. InterServer

Via

InterServer

O InterServer é um provedor de hospedagem que oferece aos clientes uma garantia de preço fixo. Enquanto outros hosts da Web podem aumentar os preços após o primeiro ano ou no curso normal dos negócios, o InterServer bloqueia os preços de acordo com o que você concordou quando se inscreveu. Eles têm vários planos de hospedagem, abrangendo tanto a hospedagem compartilhada quanto os planos de hospedagem dedicada.

Melhores recursos do InterServer

Uma variedade de serviços de hospedagem na Web, como hospedagem compartilhada, hospedagem VPS e hospedagem de servidor dedicado

Oferece suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana para todos os planos, para ajuda imediata com qualquer problema relacionado à hospedagem

Migração gratuita de sites disponível, facilitando a mudança de outros provedores

Inclui certificados SSL gratuitos para maior segurança a um custo reduzido

Garantia de bloqueio de preço para todos os planos de hospedagem, para que você saiba que suas taxas não aumentarão na renovação

Oferece armazenamento e largura de banda ilimitados em seus planos padrão de hospedagem na Web

Limitações do InterServer

Alguns usuários tiveram problemas durante o processo de inscrição, dificultando a criação de uma conta

O preço era um pouco caro para o gosto de alguns usuários

A interface pode ser confusa para quem está começando a gerenciar uma conta de hospedagem na Web

Preços da InterServer

Especial VPS: $6/mês

$6/mês Dedicado: $59/mês

$59/mês WordPress: $8/mês

InterServer avaliações e comentários

G2: 3,9/5 (29 avaliações)

3,9/5 (29 avaliações) Capterra: Nenhuma avaliação

7. SiteGround

Via

SiteGround

Esse provedor de hospedagem na Web é bem conhecido no setor de hospedagem na Web por seus serviços de hospedagem WordPress. O SiteGround oferece planos de hospedagem gerenciada do WordPress com muitas ferramentas personalizadas e serviços extras para garantir segurança e velocidade aprimoradas acima e além de uma instalação padrão do WordPress.

Melhores recursos do SiteGround

Os serviços de hospedagem na Web se concentram em alto desempenho e confiabilidade usando o Google Cloud Premium

Fornece configurações de servidor ultra-rápidas com implementações personalizadas de PHP e MySQL para aumentar o desempenho do site

A hospedagem WordPress é otimizada com cache estático e dinâmico e um plugin Speed Optimizer pré-instalado

Adota rapidamente novas tecnologias, como as versões mais recentes do PHP ou protocolos inovadores como Brotli e HTTP/2

O suporte ao cliente está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, e apresenta um índice de satisfação do cliente de 98%

Prioriza a segurança do site com um sistema de gerenciamento 24 horas, backups distribuídos e recursos de segurança adicionais

Limitações do SiteGround

Alguns usuários consideram os limites de armazenamento e largura de banda muito restritivos

Embora existam opções de hospedagem de nível básico e avançado, não há opções intermediárias

Alguns recursos que os usuários acham que deveriam estar incluídos no preço são complementos adicionais pagos

Preços da SiteGround

StartUp: $3,99/mês

$3,99/mês GoGeek: $7,99/mês

$7,99/mês GrowBig: $4,99/mês

SiteGround ratings and reviews

G2: 4,2/5 (mais de 200 avaliações)

4,2/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (66 avaliações)

8. IONOS

Via

IONOS

A IONOS oferece vários serviços de hospedagem na Web, incluindo hospedagem dedicada, hospedagem VPS e hospedagem na nuvem. A empresa é mais conhecida por oferecer planos de hospedagem escalonáveis que podem facilmente acomodar empresas de todos os tamanhos em todos os estágios de crescimento. Como muitos hosts da Web, eles oferecem um registro de domínio gratuito no primeiro ano de hospedagem.

melhores recursos do #### IONOS

Hospedagem compartilhada, hospedagem VPS, hospedagem dedicada e hospedagem na nuvem disponíveis

A grande variedade de ofertas fornece uma solução escalável para hospedagem de sites

Opção de hospedagem WordPress gerenciada para usuários que desejam criar sites WordPress

Nome de domínio gratuito disponível para o primeiro ano na maioria dos planos de hospedagem

A maioria dos pacotes inclui um construtor de sites, permitindo que os usuários criem seu próprio site facilmente

Dá grande ênfase à segurança, oferecendo certificados SSL gratuitos e data centers dedicados

Limitações da IONOS

As velocidades de resposta do servidor são mais lentas do que a média do setor

A opção de suporte telefônico é limitada a 14 países

O registro da conta é limitado a determinados países

Preços do IONOS

Essencial: US$ 5/mês

Starter: US$ 7/mês

Plus: US$ 6,50/mês

Ultimate: US$ 13/mês

IONOS avaliações e comentários

G2: 3,6/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 3,5/5 (mais de 52 avaliações)

9. GoDaddy

Via

GoDaddy

A GoDaddy está entre os nomes mais reconhecidos em hosts da Web e serviços de registro de domínio. A empresa oferece serviços abrangentes, desde hospedagem compartilhada básica até planos de hospedagem dedicada para necessidades comerciais exigentes. Você também encontrará criadores de sites, hospedagem de e-mail e outros recursos que as empresas precisam para desenvolver uma presença na Web.

Melhores recursos da GoDaddy

Conhecida por suas opções abrangentes de registro de domínio e hospedagem na Web

Oferece uma variedade de planos de hospedagem, incluindo a opção de hospedagem gerenciada do WordPress

Oferece suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, para problemas relacionados ao serviço de hospedagem

Inclui uma criação de site fácil de usar para que os usuários possam criar seu próprio site

Muitos planos de hospedagem incluem registro de nome de domínio gratuito no primeiro ano

Limitações da GoDaddy

Os planos de hospedagem compartilhada mais baratos não fornecem um certificado SSL gratuito

Muitos clientes sentiram que havia um excesso de vendas adicionais antes de concluir um pedido

Não há opção de chat ao vivo para suporte ao cliente

Preços da GoDaddy

Básico: US$ 6,99/mês

US$ 6,99/mês Deluxe: $9,99/mês

$9,99/mês Ultimate: $12,99/mês

$12,99/mês **Comércio eletrônico: US$ 15,99/mês

Avaliações e resenhas da GoDaddy

G2: 4/5 (mais de 150 avaliações)

4/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4.2/5 (1200+ avaliações)

10. Hostwinds

Via

Ventos da Hostwinds

A Hostwinds também oferece vários tipos de opções de hospedagem na Web. Você encontrará hospedagem compartilhada, hospedagem na nuvem e soluções de servidor dedicado entre suas ofertas. A empresa tem a reputação de fornecer serviços de hospedagem poderosos com preços competitivos e um forte foco no suporte ao cliente.

Melhores recursos da Hostwinds

Oferece uma gama completa de serviços de hospedagem na Web, desde hospedagem compartilhada até servidores dedicados

Enfatiza o suporte de nível pessoal com suas soluções de nível empresarial

A hospedagem VPS fornece um conjunto de recursos dedicados para um melhor desempenho do servidor virtual privado

Os servidores em nuvem são facilmente personalizáveis com uma coleção de opções de instalação com um clique

A empresa possui toda a sua própria infraestrutura, o que permite preços competitivos

Eles oferecem uma promessa de tempo de atividade de 99,9999% devido à sua rede altamente redundante

Limitações do Hostwinds

O construtor de sites incluído é mais básico do que alguns usuários gostariam

Há algumas reclamações de links quebrados e recursos ausentes na base de conhecimento

O processo de configuração da conta foi frustrante para alguns usuários

Preços da Hostwinds

VPS Windows: A partir de US$ 12,74/mês

A partir de US$ 12,74/mês VPS Linux: A partir de US$ 8,24/mês

A partir de US$ 8,24/mês Hospedagem compartilhada: A partir de US$ 5,24/mês

A partir de US$ 5,24/mês Hospedagem empresarial: A partir de US$ 8,99/mês

Hostwinds ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 400 avaliações)

4,8/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,3/5 (3 avaliações)

