20 melhores ferramentas de teste de automação 2025 | ClickUp

Houve um tempo em que o teste manual era a norma. Era um processo tedioso e demorado que, muitas vezes, levava a erros e atrasos.

Entretanto, o desenvolvimento de software e os processos de execução de testes paralelos evoluíram constantemente ao longo dos anos.

Uma das transformações mais significativas que testemunhei foi o surgimento das ferramentas de teste de automação. É fascinante como uma ferramenta de automação pode simplificar o processo de teste e melhorar a qualidade geral de nossos produtos.

Neste blog, a equipe de pesquisa da ClickUp e eu combinamos as 20 principais ferramentas de teste de automação, selecionadas com base no desempenho, na facilidade de uso e na adoção generalizada.📝

O que você deve procurar nas ferramentas de teste de automação?

Quando se trata de escolher as ferramentas de teste de automação certas, há vários fatores importantes a serem considerados:

Facilidade de uso: Boas ferramentas de teste de automação devem ser intuitivas e fáceis de aprender. Se você for novato em testes de automação, não vai querer passar horas tentando descobrir como usar a ferramenta. Procure ferramentas com uma interface fácil de usar e documentação clara

Compatibilidade: As ferramentas de teste de automação devem ser compatíveis com seu ambiente de desenvolvimento e estruturas de teste. Isso lhe poupará tempo e esforço na configuração de uma infraestrutura de testes

Conjunto rico de recursos: Diferentes ferramentas de teste de automação oferecem recursos variados, portanto, é importante escolher uma que atenda às suas necessidades específicas de teste. Para obter eficiência nos testes, procure recursos como testes entre navegadores, testes paralelos, testes móveis, testes de desempenho, testes de regressão visual e testes de API

Escalabilidade: À medida que seu software cresce, o mesmo acontece com suas necessidades de teste. Procure ferramentas de teste de automação que possam ser dimensionadas com o seu projeto e lidar com conjuntos de testes em grande escala

Recursos de integração: Boas ferramentas de teste automatizado devem se integrar perfeitamente a outras ferramentas em seu ecossistema de desenvolvimento, como servidores de integração contínua (CI) e sistemas de rastreamento de defeitos

Suporte e comunidade: Uma comunidade de suporte forte pode ser inestimável quando você encontrar problemas ou precisar de ajuda com casos de uso específicos. Procure ferramentas de teste de automação com fóruns ativos e suporte ao cliente

Custo: Embora o custo seja um fator importante, não é o único a ser considerado. Observe o valor geral que as ferramentas de teste de automação oferecem em relação ao custo

As 20 melhores ferramentas de teste de automação

Descobri que as ferramentas de teste de automação são fundamentais para melhorar a qualidade do software e acelerar o desenvolvimento.

Com tantas ferramentas de teste de automação disponíveis, pode ser difícil escolher a ferramenta certa. Vamos nos aprofundar e explorar o que está disponível para aprimorar seu processo de teste! 👇

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos de teste de automação e rastreamento de bugs)

Obtenha uma representação visual do seu fluxo de trabalho de teste para acompanhar o progresso e identificar gargalos com o software de gerenciamento de projetos ClickUp Agile ClickUp é uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos para tudo, desde o planejamento de produtos até o desenvolvimento de software. Software de gerenciamento de projetos ágeis ClickUp fornece estrutura e organização para o desenvolvimento de software de ponta a ponta.

É um dos principais ferramenta de teste ágil que permite criar sprints, atribuir tarefas e acompanhar seu progresso em tempo real. Vamos explorar seu conjunto de recursos juntos.

ClickUp Board View

Arraste e solte tarefas entre colunas para representar seu status usando o ClickUp Board View

A Visualização do quadro ClickUp é um elemento básico das metodologias ágeis de gerenciamento de projetos. Ele permite que você visualize seu fluxo de trabalho de teste arrastando e soltando tarefas entre estágios como 'A ser testado', 'Em andamento' e 'Aprovado/Fracassado'

Essa configuração fornece uma visão geral clara do status de cada tarefa, facilitando a identificação de gargalos e a priorização eficaz das cargas de trabalho. Além disso, a funcionalidade de arrastar e soltar no Board View também aprimora a experiência do usuário, permitindo que os membros da equipe movam as tarefas sem problemas entre os estágios à medida que progridem.

A melhor parte? O Board View permite a integração de detalhes da tarefa, incluindo responsáveis, datas de vencimento e comentários.

Uma abordagem centralizada para o gerenciamento de tarefas ajuda as equipes a manter linhas abertas de comunicação, mantendo todos informados sobre o progresso e quaisquer desafios que possam surgir durante o teste. E isso não é tudo. ClickUp para equipes de software atua como o cérebro de seu processo de teste contínuo. É excelente para o rastreamento e o gerenciamento de bugs. Você pode criar facilmente relatórios detalhados de bugs, atribuí-los aos desenvolvedores e acompanhar seu progresso durante o ciclo de vida do desenvolvimento.

Além disso, os fluxos de trabalho personalizáveis permitem adaptar o processo de rastreamento de bugs às necessidades específicas da sua equipe. O ClickUp também oferece uma variedade de modelos que podem ser personalizados para atender às suas necessidades específicas de testes de automação.

Modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp

Gerencie bugs e problemas em um local centralizado com o modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp

O modelo Modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp fornece uma estrutura pronta para aumentar a visibilidade e a colaboração entre as equipes de teste, ajudando-o a gerenciar com eficiência as complexidades da resolução de bugs.

A entrada personalizada formulários para equipes de software permitem o envio contínuo de bugs, garantindo que todos os detalhes necessários sejam capturados antecipadamente.

Esse modelo aprimora a colaboração multifuncional ao reunir as equipes em uma plataforma centralizada, garantindo que todos estejam atualizados sobre o status de bugs e problemas. À medida que a comunicação entre as equipes melhora, a entrega do produto se torna mais rápida e eficiente, levando a uma maior qualidade geral.

Modelo de gerenciamento de testes do ClickUp

Gerencie todo o seu processo de teste com o modelo de gerenciamento de testes do ClickUp

O modelo Modelo de gerenciamento de testes do ClickUp torna seu processo de teste mais tranquilo e organizado. Ele oferece uma maneira simples de planejar, acompanhar e avaliar cada parte da jornada de teste, com cenários de teste, casos extremos e execuções em um só lugar.

Você terá uma visão clara do progresso, facilitando a identificação de problemas e a visualização dos resultados em um piscar de olhos. O layout visual ajuda você a ficar por dentro de tudo e a tomar decisões rápidas quando necessário. Além disso, o modelo facilita a colaboração da sua equipe para que todos possam se manter informados sobre bugs, problemas e solicitações de recursos.

Gerenciar cronogramas de teste e acompanhar os resultados ao longo do tempo é muito fácil. Com esse modelo, você fica por dentro do feedback do usuário e dos resultados dos testes, o que é fundamental para aprimorar seus processos.

Além disso, o Modelo de relatório de teste do ClickUp ajuda a criar relatórios para resumir os resultados dos testes, identificar bugs e fornecer insights para iterações futuras. Além disso, o modelo de caso de teste do ClickUp fornece uma estrutura para delinear casos de teste individuais, incluindo etapas detalhadas, resultados esperados e critérios de aprovação/reprovação.

Melhores recursos do ClickUp

Gerenciamento abrangente de tarefas: Os recursos robustos de gerenciamento de tarefas do ClickUp permitem organizar e rastrear todos os aspectos dos projetos de teste de automação, desde a criação de casos de teste até o relatório de bugs

Os recursos robustos de gerenciamento de tarefas do ClickUp permitem organizar e rastrear todos os aspectos dos projetos de teste de automação, desde a criação de casos de teste até o relatório de bugs Regras poderosas de automação: Automatize tarefas repetitivas, como atribuir bugs a desenvolvedores ou atualizar status de tarefas, para economizar tempo e reduzir erros

Automatize tarefas repetitivas, como atribuir bugs a desenvolvedores ou atualizar status de tarefas, para economizar tempo e reduzir erros Integrações perfeitas: Integre o ClickUp com ferramentas de teste populares e pipelines de CI/CD para otimizar seu fluxo de trabalho e garantir a consistência dos dados

Integre o ClickUp com ferramentas de teste populares e pipelines de CI/CD para otimizar seu fluxo de trabalho e garantir a consistência dos dados Fluxos de trabalho personalizáveis: Crie fluxos de trabalho personalizados para adaptar o ClickUp aos seus processos de teste específicos e aos requisitos da equipe

Crie fluxos de trabalho personalizados para adaptar o ClickUp aos seus processos de teste específicos e aos requisitos da equipe Relatórios e análises robustos: Gere relatórios detalhados sobre o progresso dos testes e o desempenho da equipe para tomar decisões baseadas em dados

Gere relatórios detalhados sobre o progresso dos testes e o desempenho da equipe para tomar decisões baseadas em dados Recursos de colaboração: Colabore efetivamente com os membros da sua equipe usando recursos como comentários, menções e atualizações em tempo real

Limitações do ClickUp

As opções de personalização podem ser um pouco exageradas para quem não está familiarizado com ferramentas de gerenciamento de projetos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.800 avaliações)

2. Selenium (melhor para versatilidade e amplo suporte a navegadores)

Via: Teste O Selenium é um dos principais ferramentas modernas de teste de controle de qualidade hoje. Trata-se de um kit de ferramentas avançado e de código aberto que se tornou essencial para automatizar aplicativos da Web em diferentes navegadores e plataformas.

A versatilidade da ferramenta e o amplo suporte da comunidade a tornaram ideal para desenvolvedores e testadores de todo o mundo. Ela também tem uma extensão de navegador, o 'Selenium IDE', que permite a gravação e a reprodução das interações do navegador.

Melhores recursos do Selenium

Garanta a compatibilidade entre navegadores usando o suporte da ferramenta para uma ampla gama de navegadores

Escolha a linguagem de programação de sua preferência, com ligações disponíveis para várias linguagens

Execute casos de teste em paralelo em várias máquinas e navegadores para reduzir o tempo de execução do teste

Amplie seus recursos de teste integrando bibliotecas e estruturas de terceiros para obter recursos adicionais

Limitações do Selenium

Recursos limitados e falta de opções de personalização

Há uma curva de aprendizado acentuada para iniciantes

Preços do Selenium

Gratuito para download

Classificações e resenhas do Selenium

G2: 4,5/5 (mais de 90 avaliações)

4,5/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

3. Cypress (melhor para uma estrutura de teste rápida e confiável para aplicativos da Web)

Via: Cypress O Cypress é uma estrutura moderna de teste de ponta a ponta baseada em JavaScript que ganhou popularidade significativa devido à sua simplicidade, velocidade e abordagem amigável ao desenvolvedor. Ao contrário das estruturas de teste tradicionais, o Cypress é executado diretamente no navegador, proporcionando uma experiência de teste mais intuitiva e eficiente.

Melhores recursos do Cypress

Recarregue os testes e atualize o navegador automaticamente à medida que você faz alterações no código para criar um ciclo de feedback rápido

Eliminar a necessidade de esperas explícitas, permitindo que o sistema aguarde automaticamente a conclusão dos comandos e das asserções, reduzindo a inconstância dos testes

Capture capturas de tela e vídeos de testes com falha para identificar e depurar problemas rapidamente

Inspecione o tráfego de rede e intercepte solicitações para testar com eficiência APIs e serviços da Web

Limitações do Cypress

Alguns usuários encontraram pequenos bugs relacionados à estrutura

Não há suporte integrado para testar aplicativos móveis

Preços do Cypress

Teste gratuito por 14 dias

Equipe: $75/mês

$75/mês Empresa: US$ 300/mês

US$ 300/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Cypress

G2: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

4,8/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

Dica profissional: Você pode automatizar as versões de software usando ferramentas de implantação contínua que implantam automaticamente as alterações de código na produção. Isso elimina as etapas manuais e reduz os atrasos, garantindo um processo de lançamento mais rápido e eficiente.

4. BrowserStack Automate (melhor para testes entre navegadores e entre plataformas)

Via: Pilha de navegadores O BrowserStack Automate é uma plataforma de testes baseada em nuvem. Ele fornece acesso a uma ampla gama de dispositivos e navegadores reais, permitindo que você teste aplicativos da Web em diferentes configurações e ambientes.

A plataforma é compatível com várias estruturas de teste, o que facilita a integração com seu fluxo de trabalho existente. Além disso, seus recursos de depuração em tempo real permitem identificar e resolver problemas rapidamente, melhorando a qualidade geral dos seus aplicativos da Web.

Melhores recursos do BrowserStack Automate

Teste em dispositivos reais, incluindo smartphones, tablets e desktops, para garantir a compatibilidade e o desempenho em diferentes plataformas

Valide seus aplicativos da Web em vários navegadores para garantir a compatibilidade entre navegadores

Simule testes de diferentes localizações geográficas para verificar a funcionalidade e o desempenho adequados em todas as regiões

Execute testes em paralelo em vários dispositivos e navegadores para reduzir significativamente o tempo de execução dos testes

Limitações do BrowserStack Automate

Os testes podem se comportar de forma imprevisível, ficando presos em loops ou incapazes de localizar elementos visíveis

A velocidade pode variar, fazendo com que os testes sejam executados muito rápido ou muito devagar, o que afeta a confiabilidade

Preços do BrowserStack Automate

**Testes na Web

Desktop: $169/teste paralelo/mês

$169/teste paralelo/mês Desktop & Mobile: $249/teste paralelo/mês

$249/teste paralelo/mês Desktop & Mobile Pro: $299/teste paralelo/mês

$299/teste paralelo/mês Enterprise: Preços personalizados

**Automatização de aplicativos

Nuvem de Dispositivos: $249/teste paralelo/mês

$249/teste paralelo/mês Dispositivo Cloud Pro: $299/teste paralelo/mês

$299/teste paralelo/mês Observability Pro do Device Cloud: Entre em contato com a equipe de vendas

Entre em contato com a equipe de vendas Enterprise: Preços personalizados

Classificações e análises do BrowserStack Automate

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

5. Puppeteer (melhor para testes sem cabeça e tarefas de automação)

Via: YouTube O Puppeteer é uma biblioteca do Node.js que fornece uma API de alto nível para controlar o Chrome ou o Chromium sem cabeça. É uma ferramenta avançada para automatizar tarefas da Web e testes de aplicativos da Web.

Além disso, o Puppeteer é excelente em raspagem da Web, permitindo que os usuários extraiam dados de sites com eficiência. Com sua capacidade de renderizar conteúdo dinâmico, o Puppeteer pode recuperar informações de aplicativos de página única (SPAs) com os quais os métodos tradicionais de raspagem podem ter dificuldades.

Melhores recursos do Puppeteer

Executar o Chrome no modo headless para automatizar tarefas sem uma interface de navegador adequada

Capture capturas de tela de página inteira de páginas da Web, incluindo elementos fora da janela de visualização para obter visibilidade abrangente

Gerar documentos PDF a partir de páginas da Web com opções personalizáveis de formatação e conteúdo

Intercepte e modifique solicitações de rede para testar APIs com eficácia ou simular diferentes condições de rede

Limitações do manipulador

Como uma biblioteca Node.js, o Puppeteer requer conhecimento de JavaScript para tarefas de automação de scripts

O Puppeteer é fortemente acoplado ao Chrome, o que pode limitar sua compatibilidade com outros navegadores

Preços do Puppeteer

Uso gratuito

Classificações e resenhas de marionetes

G2: Não há comentários suficientes

Não há comentários suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

6. BugBug (melhor para rastreamento de bugs dedicado)

Via: BugBug O BugBug é um aplicativo versátil software de registro de bugs projetado para simplificar o processo de gerenciamento de defeitos para equipes ágeis. Com sua interface intuitiva e recursos personalizáveis, o BugBug ajuda as equipes a rastrear, priorizar e resolver problemas com eficiência durante todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software.

Melhores recursos do BugBug

Crie fluxos de trabalho personalizados para adaptar o processo de rastreamento de bugs às necessidades específicas da sua equipe, incluindo status, prioridades e níveis de gravidade

Anexe arquivos e documentos relevantes aos bugs e adicione comentários para facilitar a discussão e a colaboração

Gere relatórios detalhados sobre tendências de bugs, tempos de resolução e desempenho da equipe para identificar áreas de melhoria

Receba notificações quando os bugs forem atribuídos, atualizados ou resolvidos para se manter informado durante todo o processo

Limitações do BugBug

Alguns usuários consideraram os recursos de gravação e integração limitados

A execução de testes na nuvem pode introduzir latência em comparação com a execução local, o que pode afetar a velocidade do feedback durante os ciclos de desenvolvimento

Preços do BugBug

Gratuito para sempre

Pro: $119/mês

$119/mês Paralelo: Preço personalizado

Classificações e avaliações do BugBug

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

7. Robot (melhor para automação de testes com base na estrutura Python)

Via: Robô O Robot Framework é uma estrutura de automação baseada em Python e orientada por palavras-chave, amplamente utilizada para testes de aceitação, desenvolvimento orientado por testes de aceitação (ATDD) e automação de processos robóticos (RPA). Sua sintaxe simples e extensibilidade o tornam acessível a membros técnicos e não técnicos da equipe.

Melhores recursos do robô

Use uma abordagem orientada por palavras-chave para definir casos de teste com palavras-chave reutilizáveis, simplificando a criação e a manutenção de testes

Execute os mesmos casos de teste com diferentes conjuntos de dados para verificar vários cenários e garantir uma cobertura abrangente

Crie bibliotecas e palavras-chave personalizadas para atender a requisitos de teste específicos e ampliar a funcionalidade

Integre-se perfeitamente a ferramentas e estruturas como Selenium para testes na Web, Appium para testes em dispositivos móveis e Jenkins para pipelines de CI/CD

Limitações do robô

Pode não oferecer o mesmo nível de flexibilidade de programação que algumas outras estruturas de automação

Preços do robô

Gratuito para uso

Classificações e avaliações do robô

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

8. Playwright (melhor para API unificada para automação da Web, móvel e de desktop)

Via: Microsoft O Playwright é uma estrutura de testes moderna que oferece suporte à automação da Web, de dispositivos móveis e de desktops, fornecendo uma API unificada para testes entre plataformas.

Ele foi projetado para ser rápido, confiável e fácil de usar. Além disso, sua abordagem unificada à automação e o conjunto abrangente de recursos o tornam uma ferramenta essencial para os fluxos de trabalho de desenvolvimento.

Melhores recursos do Playwright

Automatize aplicativos da Web no Chrome, Firefox, WebKit, Edge, Safari e navegadores móveis para iOS e Android

Lide com operações simultâneas de forma eficiente e evite o comportamento de bloqueio usando APIs assíncronas

Emule diferentes dispositivos e tamanhos de tela para testar seus aplicativos da Web em várias plataformas

Execute cada teste em um contexto de navegador isolado para minimizar a interferência entre os testes e permitir a execução paralela

Limitações do Playwright

O Playwright requer a instalação de binários de navegador, o que pode aumentar a complexidade do processo de configuração

Limitações no suporte a navegadores mais antigos ou menos comuns

Preços do Playwright

Uso gratuito

Playwright ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

Dica profissional: Embora a automação seja poderosa, nem todos os casos de teste devem ser automatizados. Concentre-se em testes repetitivos, demorados e de alto impacto, deixando os testes exploratórios e os testes que exigem julgamento humano para os testes manuais.

9. Appium (melhor para automatizar aplicativos móveis nativos, híbridos e da Web)

Via: Appium O Appium é uma estrutura de automação móvel versátil que permite automatizar aplicativos móveis nativos, híbridos e da Web em dispositivos iOS e Android. Você pode criar conjuntos de testes robustos para garantir a qualidade e a funcionalidade de seus aplicativos móveis.

Melhores recursos do Appium

Automatize testes em dispositivos iOS e Android para garantir a funcionalidade entre plataformas

Configure os recursos desejados para especificar o dispositivo, a plataforma e os detalhes do aplicativo para suas sessões de teste

Escreva scripts de automação em Java, Python, Ruby ou JavaScript para interagir com elementos de aplicativos móveis

Utilize vários localizadores de elementos como ID, XPath, nome e ID de acessibilidade para identificar e interagir com elementos no aplicativo móvel

Integre-se aos pipelines de CI/CD para incorporar testes automatizados como parte de seu processo de desenvolvimento

Limitações do Appium

Requer dispositivos móveis reais ou emulados para executar testes, o que pode aumentar a complexidade do processo de configuração

Alguns usuários acharam que os logs do servidor não são suficientemente detalhados para entender as falhas

Preços do Appium

Gratuito para uso

Classificações e avaliações do Appium

G2: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

4,4/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Espresso (melhor para testes automatizados de aplicativos Android)

Via: pCloudy O Espresso é uma estrutura de teste avançada e confiável, projetada especificamente para aplicativos Android. Ele fornece uma API simples e intuitiva para a criação de testes robustos de interface do usuário, garantindo a qualidade e a funcionalidade de seus aplicativos Android.

A ferramenta se integra perfeitamente às ferramentas de teste do Android, como o AndroidJUnitRunner e o Gradle, facilitando a incorporação aos fluxos de trabalho de desenvolvimento existentes. Seu suporte integrado para asserções e comparações permite que os desenvolvedores validem os estados e as transições da interface do usuário com eficiência.

Melhores recursos do Espresso

Utilize um sistema de correspondência de visualizações para localizar e interagir com elementos em seu aplicativo Android com precisão

Execute várias ações nos elementos da interface do usuário, incluindo clicar, digitar, rolar e pressionar longamente

Verifique o estado do seu aplicativo usando asserções para verificar propriedades de elementos, conteúdo de texto e outras condições

Registre suas interações com o aplicativo para gerar rapidamente casos de teste para uso futuro

Integre-se perfeitamente ao Android Studio para otimizar seu processo de desenvolvimento

Limitações do Espresso

Projetado exclusivamente para aplicativos Android e não pode ser usado para testar aplicativos iOS

Dificuldades para testar exibições que não seguem as diretrizes padrão da interface do usuário do Android

Preços do Express

Uso gratuito

Classificações e resenhas do Espresso

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

11. XCUITest (melhor para testes de aplicativos iOS)

Via: Pilha de navegadores O XCUITest é uma estrutura de teste avançada e confiável, projetada especificamente para aplicativos iOS. Como uma estrutura de teste nativa fornecida pela Apple, o XCUITest oferece profunda integração com o SDK do iOS, garantindo que seus testes reflitam com precisão o comportamento do aplicativo em dispositivos reais.

Melhores recursos do XCUITest

Integre-se ao Xcode e ao SDK do iOS para acessar as mesmas APIs e estruturas usadas pelo seu aplicativo

Aplique o navegador de teste de interface do usuário do Xcode para inspecionar e identificar elementos de interface do usuário em seu aplicativo iOS

Consultar a hierarquia de elementos da interface do usuário para localizar elementos específicos com base em suas propriedades e relacionamentos

Teste a acessibilidade do seu aplicativo iOS para garantir a usabilidade para usuários com deficiências

Limitações do XCUITest

O XCUITest foi projetado exclusivamente para aplicativos iOS e não pode ser usado para testar aplicativos Android

Preços do XCUITest

Uso gratuito

Classificações e análises do XCUITest

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

12. SoapUI (melhor para testes de API)

Via: SoapUI O SoapUI é uma ferramenta avançada e versátil para testes de API. Ela facilita a criação, a execução e a gerenciamento de casos de teste para APIs RESTful e SOAP para garantir a qualidade, a confiabilidade e a segurança.

O SoapUI oferece suporte a vários tipos de testes, incluindo testes funcionais, de desempenho e de segurança. Essa versatilidade garante que as equipes possam avaliar de forma abrangente suas APIs em diferentes condições.

Melhores recursos do SoapUI

Crie e envie solicitações HTTP para APIs, especificando o método, o URL, os cabeçalhos e o corpo da solicitação

Validar as respostas da API em relação aos valores e esquemas esperados para garantir a correção

Organizar os testes em suítes e casos para melhor gerenciamento e organização

Implementar testes orientados por dados para executar o mesmo caso de teste com diferentes conjuntos de dados, simulando vários cenários

Realizar testes de segurança, incluindo varredura de vulnerabilidades e testes de penetração, para identificar possíveis riscos à segurança

Limitações daSoapUI

Desempenho lento durante a execução do teste

Requer um esforço substancial de programação para a criação eficaz de testes de carga

Geralmente adequado apenas para projetos de pequena escala

Preço daSoapUI

Uso gratuito

Classificações e resenhas daSoapUI

G2: 4,5/5 (mais de 140 avaliações)

4,5/5 (mais de 140 avaliações) Capterra: 4,5/5 (165+ avaliações)

13. Cucumber (melhor para desenvolvimento orientado por comportamento (BDD))

Via: Pepino Assim como o SoapUI, o Cucumber faz parte do Smartbear. É uma estrutura de BDD que ajuda a preencher a lacuna entre as partes interessadas técnicas e não técnicas. Ela usa descrições em linguagem simples de casos de teste, escritas em sintaxe Gherkin, para definir o comportamento desejado do aplicativo.

Melhores recursos do Cucumber

Use o Gherkin, uma linguagem legível por humanos, para descrever cenários de teste em um formato de linguagem natural

Escreva definições de etapas em sua linguagem de programação preferida para implementar as ações descritas nos recursos do Gherkin

Empregar tabelas de dados para fornecer dados de entrada diferentes para o mesmo cenário de teste, permitindo testes orientados por dados

Integrar-se a estruturas de automação de testes para automatizar a execução de casos de teste

Limitações do Cucumber

Para os novatos em BDD, aprender a sintaxe do Cucumber e do Gherkin pode implicar uma curva de aprendizado mais acentuada

Preços do Cucumber

Gratuito para uso

Classificações e avaliações do Pepino

G2: 4,1/5 (mais de 35 avaliações)

4,1/5 (mais de 35 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

14. Postman (melhor para desenvolvimento e teste de API)

Via: Carteiro O Postman é uma ferramenta versátil que permite que você desenvolva, teste e gerencie APIs com eficiência. Com sua interface amigável e recursos abrangentes, o Postman simplifica o processo de criação de solicitações HTTP, inspeção de respostas e automatização de testes de API.

Melhores recursos do Postman

Crie e envie solicitações HTTP, especificando o método, o URL, os cabeçalhos e o corpo da solicitação

Inspecionar respostas de API, incluindo cabeçalhos, corpo e códigos de status

Organize suas solicitações de API em coleções para melhor gerenciamento e reutilização

Gerenciar diferentes ambientes (por exemplo, desenvolvimento, preparação, produção) e alternar entre eles facilmente

Crie servidores simulados para simular o comportamento da API e testar aplicativos sem depender de APIs reais

Limitações do Postman

Uma curva de aprendizado para os novatos no desenvolvimento e teste de APIs

Alguns usuários sentiram uma queda no desempenho ao trabalhar com coleções extensas de API ou solicitações complexas

Preços do Postman

Gratuito: $0

$0 Básico: US$ 19/usuário/mês

US$ 19/usuário/mês Profissional: $39/usuário/mês

$39/usuário/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Postman

G2: 4,6/5 (mais de 1200 avaliações)

4,6/5 (mais de 1200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (480+ avaliações)

15. TestCafe (melhor para testes de ponta a ponta de aplicativos da Web baseados em JavaScript)

Via: Testador de desenvolvimento O TestCafe é uma estrutura de teste avançada e eficiente baseada em JavaScript, projetada para automatizar aplicativos da Web em uma ampla variedade de navegadores.

Com sua sintaxe simples, compatibilidade entre navegadores e recursos robustos, o TestCafe oferece uma maneira confiável e eficiente de executar testes automatizados para garantir a qualidade e a funcionalidade de seus aplicativos da Web.

Melhores recursos do TestCafe

Funciona sem a necessidade do WebDriver ou de dependências de terceiros, simplificando a configuração

Teste em todos os principais navegadores, incluindo Chrome, Firefox, Safari, Edge e Internet Explorer

Escreva testes de forma rápida e eficiente usando uma sintaxe intuitiva e utilize o encadeamento de comandos para criar scripts de teste concisos que minimizem as linhas de código

Acesse um modo de depuração integrado para identificar problemas durante a execução do teste, permitindo a identificação de erros e a solução de problemas de forma eficaz

Limitações do TestCafe

Menos acessível para usuários não familiarizados com JavaScript

Preços do TestCafe

Uso gratuito

Classificações e resenhas do TestCafe

G2: 4,2/5 (25+ avaliações)

4,2/5 (25+ avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

16. Ranorex Studio (melhor para oferecer suporte a aplicativos da Web, de desktop e móveis)

Via: Ranorex O Ranorex Studio é uma ferramenta versátil de automação de testes que capacita as equipes a testar com eficiência aplicativos da Web, de desktop e móveis em várias plataformas. Com seus recursos, interface amigável e suporte a outras estruturas de teste, o Ranorex Studio é uma excelente solução para garantir a qualidade e a confiabilidade do seu software.

Melhores recursos do Ranorex Studio

Automatize em várias plataformas, incluindo Windows, macOS, Linux, iOS e Android, garantindo ampla compatibilidade para suas necessidades de teste

Gerencie e reutilize repositórios de objetos para identificar e interagir com eficiência com os elementos da interface do usuário, simplificando o processo de teste

Crie palavras-chave reutilizáveis para simplificar o desenvolvimento e a manutenção de scripts de teste

Obter relatórios detalhados para rastrear os resultados dos testes e medir a cobertura dos testes para aprimoramento

Limitações do Ranorex Studio

O Ranorex Studio é uma ferramenta comercial e requer uma licença de uso

Testes limitados na nuvem

Preços do Ranorex Studio

Preços personalizados

Classificações e resenhas do Ranorex Studio

G2: 4,2/5 (mais de 245 avaliações)

4,2/5 (mais de 245 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 120 avaliações)

17. NightwatchJS (melhor para testes de ponta a ponta de aplicativos da Web baseados em Node.js)

Via: Tudip O NightwatchJS é uma estrutura de teste de ponta a ponta baseada em Node.js, projetada especificamente para aplicativos da Web. Entre outras ferramentas de teste de automação, o NightwatchJS oferece uma maneira simples e eficiente de automatizar as interações do navegador e testar a funcionalidade de seus aplicativos da Web.

Além disso, a estrutura oferece recursos de relatório incorporados que geram resultados de teste detalhados, facilitando a identificação de problemas e o acompanhamento do progresso dos testes ao longo do tempo.

Melhores recursos do NightwatchJS

Utiliza o Selenium WebDriver para interagir com navegadores da Web, garantindo suporte a uma ampla gama de opções de navegadores para testes abrangentes

Utilize uma biblioteca de asserção abrangente para verificar o estado dos aplicativos da Web, incluindo a verificação de propriedades de elementos e conteúdo de texto

Organize o código de teste usando o modelo de objeto de página, melhorando a capacidade de manutenção e reutilização de sua estrutura de teste

Use ganchos de teste para executar o código antes e depois dos testes, permitindo a configuração e a desmontagem eficientes dos ambientes de teste

Limitações do NightwatchJS

O NightwatchJS exige que o Node.js seja instalado em seu sistema, o que aumenta a complexidade da configuração

Preços do NightwatchJS

Gratuito para uso

Classificações e análises do NightwatchJS

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

Via: LambdaTest O LambdaTest é uma poderosa plataforma baseada em nuvem que oferece uma solução abrangente para testes entre navegadores e plataformas. Ela permite que você teste facilmente seus aplicativos da Web em uma ampla variedade de dispositivos e navegadores reais, garantindo compatibilidade e desempenho em diferentes sistemas operacionais, configurações e ambientes.

Com sua interface amigável e recursos robustos, o LambdaTest permite que as organizações forneçam aplicativos Web de alta qualidade com desempenho impecável em várias plataformas. Em última análise, isso aumenta a satisfação do usuário e impulsiona o sucesso dos negócios.

Teste sites e aplicativos em mais de 2.000 combinações de navegador e sistema operacional para garantir a compatibilidade e o desempenho em várias plataformas

Identifique discrepâncias visuais entre versões de sites ou aplicativos para confirmar que as atualizações não afetam negativamente a interface do usuário

Grave sessões de teste automaticamente, criando registros visuais que ajudam na depuração eficaz de problemas

Registre os bugs diretamente da interface de teste em ferramentas de gerenciamento de projetos, como o ClickUp, para agilizar o processo de resolução de problemas

Analisar insights detalhados sobre execuções de testes, estatísticas de uso do navegador e métricas de desempenho para informar decisões baseadas em dados sobre estratégias de teste

Alguns usuários acham que o desempenho é um pouco mais lento

O custo pode ser mais alto para equipes pequenas ou projetos com orçamentos limitados

Gratuito: $0

$0 Teste de automação de desktop - Linux: $39/teste paralelo/mês

$39/teste paralelo/mês Automação da Web: US$ 99/teste paralelo/mês

US$ 99/teste paralelo/mês Automação de navegador da Web e móvel: $119/teste paralelo/mês

$119/teste paralelo/mês Navegador da Web e móvel em dispositivo real: $158/teste paralelo/mês

G2: 4,5/5 (1390+ avaliações)

4,5/5 (1390+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 270 avaliações)

19. TestComplete (melhor para integrações com ferramentas populares)

Via: SmartBear O TestComplete é uma ferramenta versátil de automação de testes que capacita as equipes a testar com eficiência aplicativos da Web, de desktop e móveis em várias plataformas. Ele oferece uma solução robusta para garantir a qualidade e a confiabilidade do seu software.

Essa ferramenta de teste permite que os usuários gerem relatórios detalhados sobre os resultados dos testes, métricas de cobertura e tendências ao longo do tempo. Esses relatórios também podem ser facilmente compartilhados com as partes interessadas e os gerentes de produto.

Melhores recursos do TestComplete

Gerencie e reutilize repositórios de objetos para identificar e interagir de forma eficiente com os elementos da interface do usuário

Implemente testes orientados por dados para executar os mesmos casos de teste com vários conjuntos de dados, o que permite simular vários cenários para obter uma cobertura abrangente

Escreva scripts em sua linguagem de programação preferida, incluindo JavaScript, Python, VBScript, C# e DelphiScript

Utilize um mecanismo híbrido de reconhecimento de objetos que combina o reconhecimento baseado em propriedades com o reconhecimento visual com tecnologia de IA para identificar com precisão os elementos dinâmicos da interface do usuário em várias tecnologias e plataformas

Limitações do TestComplete

Alguns usuários tiveram menos estabilidade e execução mais lenta

Preços do TestComplete

**Licença básica do TestComplete

Fixa: US$ 1.940

US$ 1.940 Flutuante: $3.875

**Licença do TestComplete Pro

Fixo: $3.015

$3.015 Flutuante: US$ 6.029

Licença do TestComplete Advanced: Preço personalizado

Classificações e avaliações do TestComplete

G2: 4,2/5 (95+ avaliações)

4,2/5 (95+ avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

20. Katalon (melhor para equipes de todos os tamanhos, de iniciantes a testadores experientes)

Via: Katalon O Katalon é uma ferramenta comercial de automação de testes que oferece suporte a testes da Web, de API e de dispositivos móveis. Ela oferece uma interface amigável e um conjunto abrangente de recursos, o que a torna adequada para equipes de todos os tamanhos.

A ferramenta também promove a colaboração entre os membros da equipe, oferecendo suporte a sistemas de controle de versão como o Git. Isso permite que as equipes acompanhem as alterações, compartilhem scripts de teste e trabalhem em projetos de teste ao mesmo tempo, aumentando a produtividade geral.

Melhores recursos do Katalon

Realize testes automatizados em todos os principais navegadores, incluindo Chrome, Firefox, Safari e Internet Explorer

Registre suas ações e gere scripts de teste sem precisar de muito conhecimento de codificação

Teste aplicativos iOS e Android, com suporte a aplicativos nativos, híbridos e da Web móvel, para garantir uma experiência consistente em todas as plataformas

Utilize o Object Spy da Katalon para capturar objetos durante o teste e visualizar suas propriedades em detalhes para criar scripts de teste mais precisos, compreendendo melhor os elementos da interface do usuário

Limitações do Katalon

Alguns usuários encontraram atrasos ao usar essa plataforma em seus laptops

Recursos essenciais, como execução paralela, não estão disponíveis

Preços do Katalon

Gratuito: $0

$0 Premium: $218/usuário/mês

$218/usuário/mês Ultimate: Preço personalizado

Classificações e avaliações do Katalon

G2: 4,5/5 (105+ avaliações)

4,5/5 (105+ avaliações) Capterra: 4,4/5 (705+ avaliações)

Otimize o gerenciamento de software e de projetos ágeis com o ClickUp

Exploramos as 20 principais ferramentas de teste automatizado, cada uma oferecendo recursos e capacidades exclusivos para atender a diferentes necessidades de teste. Desde a versatilidade do Selenium até a abordagem moderna do Cypress e as habilidades de teste do BrowserStack Automate, há uma ferramenta que se adapta às suas necessidades específicas.

No entanto, quando se trata de encontrar uma solução abrangente que se destaque das demais, o ClickUp surge como a melhor opção para equipes que buscam recursos de teste e gerenciamento de projetos.

O ClickUp se integra perfeitamente às ferramentas populares de teste de automação, aprimorando seu fluxo de trabalho com gerenciamento de tarefas, quadros Kanban e modelos pré-criados. Isso permite que você gerencie seus processos de teste de forma eficaz, mantendo todo o ciclo de desenvolvimento organizado. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e conheça o futuro dos testes de software.