Como mesclar várias células no Excel

Você sabia que mais de 83% das pessoas classificam suas habilidades em softwares de planilhas eletrônicas como o Excel como intermediárias ou avançadas?

No entanto, nem todos podem fazer essa afirmação! Aqueles que consideram suas habilidades em Excel no nível iniciante podem se perguntar: "Como faço para mesclar células no Excel?

A mesclagem de células é uma maneira simples, porém poderosa, de organizar e simplificar suas planilhas Relatório do Excel . Ao combinar células adjacentes em uma só, você pode agrupar informações relacionadas ou criar títulos claros.

A fusão de células também pode simplificar seus cálculos. Por exemplo, ao calcular um total a partir de vários valores em uma coluna, mesclar essas células pode tornar as fórmulas mais fáceis de escrever e entender.

Vamos explorar como mesclar células no Excel.

Guia passo a passo para mesclar células no Excel

A mesclagem de células é uma técnica fundamental do Microsoft Excel que pode melhorar significativamente a legibilidade, a organização e a eficácia geral das suas planilhas.

Aqui estão alguns métodos para mesclar células no Excel:

Método 1: Selecionar e mesclar células

via Microsoft Excel Para mesclar duas células, clique em uma célula e arraste o mouse até a segunda célula. Para combinar várias células, clique na primeira célula que deseja mesclar e arraste o mouse até as outras células. Como alternativa, você pode usar a tecla "Shift" e as teclas de seta para selecionar um intervalo de células.

Vá para a guia "Página inicial" na faixa de opções do Excel e procure o botão "Mesclar e centralizar" no grupo "Alinhamento". Um menu suspenso mostrará várias opções.

Clique no botão "Mesclar e centralizar". Isso combinará as células selecionadas em uma única célula e centralizará seu conteúdo.

Outras opções são:

Merge and center across columns: Se você quiser mesclar células em várias colunas, selecione todo o intervalo de células antes de clicar na opção "Merge Across" (Mesclar entre) no menu suspenso

Se você quiser mesclar células em várias colunas, selecione todo o intervalo de células antes de clicar na opção "Merge Across" (Mesclar entre) no menu suspenso Mergulhar sem centralizar: Se quiser apenas mesclar células sem centralizar o conteúdo, selecione a opção "Merge Cells" (Mesclar células) no menu suspenso

Se você precisar desfazer a fusão de células, a opção "Unmerge Cells" (Desfazer fusão de células) está no mesmo menu suspenso. Depois de selecioná-la, as células voltarão ao seu status inicial na planilha.

A mesclagem de células e todas as suas outras opções são para os seguintes casos de uso:

Ampliação de várias colunas: Mesclar células para criar cabeçalhos que se estendam por várias colunas, melhorando a legibilidade e a organização

Mesclar células para criar cabeçalhos que se estendam por várias colunas, melhorando a legibilidade e a organização Centralizar títulos: Centralizar as células mescladas para enfatizar visualmente o título ou o cabeçalho

Centralizar as células mescladas para enfatizar visualmente o título ou o cabeçalho Combinação de células: Mesclar células para agrupar dados relacionados, facilitando a análise e a compreensão

Mesclar células para agrupar dados relacionados, facilitando a análise e a compreensão Criação de linhas de resumo: Mesclar células para criar linhas de resumo ou totais na parte inferior de uma tabela ou gráfico

Método 2: mesclando valores

Antes de começar, você precisa entender o que significa "mesclar valores". Nesse contexto, concatenar (conectar) os valores de duas células (M4 e N4) em uma única célula na imagem acima cria uma string combinada.

Por exemplo, se M4 e N4 contiverem "10000", o valor mesclado será "1000010000"

Primeiro, escolha a célula em que você deseja que o valor mesclado apareça. Vamos supor que essa seja a célula O4. Na célula O4, insira a seguinte fórmula: =CONCATENATE(M4,N4). Essa fórmula informa ao Excel para combinar os valores das células M4 e N4 em uma única cadeia de caracteres.

Se M4 e N4 contiverem "10000", a fórmula =CONCATENATE(M4,N4) resultará em "1000010000" exibido na célula O4.

Você pode usar esse método para os seguintes casos de uso:

Combinar cadeias de texto: Por exemplo, se você tiver uma coluna para nomes e outra para sobrenomes, poderá mesclá-las para criar uma coluna inteira de nomes completos

Por exemplo, se você tiver uma coluna para nomes e outra para sobrenomes, poderá mesclá-las para criar uma coluna inteira de nomes completos Criar identificadores exclusivos: Se você tiver várias informações que, juntas, formam um identificador exclusivo (por exemplo, um código de produto ou ID de cliente), mesclá-las pode ajudá-lo a identificar e rastrear facilmente itens específicos

Se você tiver várias informações que, juntas, formam um identificador exclusivo (por exemplo, um código de produto ou ID de cliente), mesclá-las pode ajudá-lo a identificar e rastrear facilmente itens específicos Combinar dados para análise: Ao preparar dados para análise, a fusão de valores pode ajudar a criar novas variáveis ou combinar as existentes

Problemas comuns e limitações da mesclagem de células no Excel

Embora a mesclagem de células no Excel funcione razoavelmente bem, é essencial estar ciente de certas desvantagens e problemas potenciais:

Perda de dados: Se houver dados nas células que estão sendo mescladas, esses dados serão substituídos ou perdidos, a menos que você tenha tomado medidas para preservá-los (por exemplo, copiando e colando os dados em outro local antes da mesclagem)

Se houver dados nas células que estão sendo mescladas, esses dados serão substituídos ou perdidos, a menos que você tenha tomado medidas para preservá-los (por exemplo, copiando e colando os dados em outro local antes da mesclagem) Dificuldade de edição e formatação: Depois que as células são mescladas, pode ser mais difícil editar ou formatar as células individuais dentro do intervalo mesclado. Por exemplo, talvez não seja possível alterar a fonte ou o alinhamento de partes específicas da célula mesclada

Depois que as células são mescladas, pode ser mais difícil editar ou formatar as células individuais dentro do intervalo mesclado. Por exemplo, talvez não seja possível alterar a fonte ou o alinhamento de partes específicas da célula mesclada Problemas de compatibilidade: A mesclagem de células pode, às vezes, levar a problemas de compatibilidade, especialmente ao compartilhar planilhas entre diferentes planilhas do Excel ou de outros programasversões de software de planilha eletrônica. Isso é particularmente verdadeiro quando se usam técnicas avançadas de mesclagem ou formatação personalizada

A mesclagem de células pode, às vezes, levar a problemas de compatibilidade, especialmente ao compartilhar planilhas entre diferentes planilhas do Excel ou de outros programasversões de software de planilha eletrônica. Isso é particularmente verdadeiro quando se usam técnicas avançadas de mesclagem ou formatação personalizada Diferenças de plataforma: Embora o processo básico de mesclagem de células seja semelhante em diferentes plataformas (como Mac e Microsoft), pode haver diferenças sutis na interface do usuário ou nos atalhos de teclado. Isso pode gerar confusão ou frustração para os usuários que alternam entre plataformas com frequência

Embora o processo básico de mesclagem de células seja semelhante em diferentes plataformas (como Mac e Microsoft), pode haver diferenças sutis na interface do usuário ou nos atalhos de teclado. Isso pode gerar confusão ou frustração para os usuários que alternam entre plataformas com frequência Preocupações com a acessibilidade: A mesclagem de células pode, às vezes, dificultar o acesso e a compreensão do conteúdo de uma planilha por pessoas com deficiências, como usuários de leitores de tela

