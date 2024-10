Zoho Workplace vs. Google Workspace: Como escolher a melhor opção

Você está olhando para duas guias do navegador e avaliando cuidadosamente o conteúdo de cada uma - uma para o Zoho Workplace e outra para o Google Workspace - e se perguntando por que é tão difícil fechar uma delas.

Como exatamente você sabe qual ferramenta de trabalho remoto para colocar o pino?

Você só precisa enviar e-mails, compartilhar documentos e garantir uma comunicação clara e ininterrupta com a sua equipe. Bem-vindo ao dilema moderno de escolher entre duas ferramentas de produtividade igualmente boas.

Escolher a ferramenta certa para sua empresa é como tentar escolher entre café e chá - você provavelmente quer os dois, mas só pode escolher um por enquanto. Então, como você decide? Vamos explicar.

O que é o Zoho Workplace?

via Zoho O Zoho Workplace é um conjunto integrado de ferramentas de escritório projetado para ajudar as empresas a gerenciar suas tarefas diárias com mais eficiência. De gerenciamento de e-mail ao processamento de texto, armazenamento de arquivos e colaboração em equipe, o Zoho Workplace combina vários aplicativos para oferecer uma experiência de trabalho perfeita.

Ele é popular por sua flexibilidade, preço acessível e capacidade de integração com outros aplicativos Zoho, o que o torna um forte concorrente para pequenas e médias empresas que buscam uma solução completa.

Recursos do Zoho Workplace

O Zoho Workplace oferece uma variedade de ferramentas para ajudar as equipes a colaborar, se comunicar e concluir tarefas com eficiência. Veja a seguir um resumo rápido de alguns de seus recursos mais importantes.

Recurso nº 1: Zoho Mail

Este é um serviço de hospedagem de e-mail seguro e sem anúncios. A melhor parte? Ele oferece hospedagem de e-mail com domínio personalizado para que sua equipe possa desfrutar de endereços de e-mail profissionais.

Ele tem recursos como recuperação de e-mail, acesso off-line e bate-papo integrado para discussões em equipe.

Recurso nº 2: Zoho Writer

O Zoho Writer é o aplicativo de processamento de texto da Zoho que permite a colaboração de documentos em tempo real.

Seja na elaboração de relatórios, na criação de propostas ou no brainstorming de ideias, o Zoho Writer permite que você compartilhe documentos facilmente, acompanhe as alterações e deixe comentários para os membros da equipe - tudo em uma interface amigável.

Recurso nº 3: Zoho WorkDrive

Pense no Zoho WorkDrive como o armário de arquivos digital da sua equipe. É um serviço de armazenamento em nuvem que oferece colaboração em tempo real e recursos de gerenciamento de arquivos. Você pode organizar os arquivos em pastas, controlar os níveis de acesso para diferentes membros da equipe e até mesmo trabalhar off-line.

Preços do Zoho Workplace

Padrão: US$ 3/usuário por mês (cobrado anualmente)

US$ 3/usuário por mês (cobrado anualmente) Profissional: US$ 6/usuário por mês (cobrado anualmente)

O que é o Google Workspace?

via Espaço de trabalho do Google O Google Workspace (anteriormente conhecido como G Suite) é o conjunto de ferramentas de produtividade e colaboração baseadas em nuvem do Google. Ele inclui todos os aplicativos conhecidos do Google Workspace, como Gmail, Google Agenda, Docs, Drive, Google Slides e Sheets, projetados para ajudar as equipes a colaborar em tempo real a partir de qualquer dispositivo.

O Google Workspace é conhecido por sua interface de usuário intuitiva, integração entre seus aplicativos e recursos de armazenamento em nuvem.

Recursos do Google Workspace

Assim como o Zoho Workplace, os serviços do Google vêm com ferramentas para colaboração e produtividade.

Aqui está uma breve olhada em alguns de seus recursos de destaque:

Recurso nº 1: Gmail for Business

via Google Com o Google Workspace, você obtém hospedagem de e-mail profissional com seu nome de domínio. Os filtros de spam robustos do Gmail, os recursos off-line e a integração perfeita com outros aplicativos do Google fazem dele uma ferramenta de negócios indispensável.

Recurso nº 2: Google Docs

via Suporte do Google O Google Docs permite que as equipes criem, compartilhem e editem documentos e colaborem em tempo real . Suas ferramentas intuitivas de colaboração, como comentários e controle de alterações, tornam-no essencial para empresas que valorizam o trabalho em equipe e a transparência.

Recurso nº 3: Google Drive

via Espaço de trabalho do Google O Google Drive é um serviço de armazenamento em nuvem que permite armazenar, organizar e compartilhar arquivos. Com recursos robustos de pesquisa (graças à IA do Google), permissões de compartilhamento e opções de armazenamento em massa, o Google Drive é bom para empresas que priorizam a colaboração e o fácil acesso a arquivos.

Preços do Google Workspace

Business Starter: US$ 7,00 por usuário por mês

US$ 7,00 por usuário por mês Business Standard: $14/usuário por mês

$14/usuário por mês Business Plus: $22/usuário por mês

Zoho Workplace vs. Google Workspace: Recursos comparados

Quando se trata de suítes de produtividade, o Zoho Workplace e o Google Workspace oferecem um conjunto de recursos avançados. Mas como elas se comparam?

Zoho Workplace Google Workspace Zoho Workplace Google Workspace Hospedagem de e-mail Domínio personalizado, filtros de spam, recursos off-line Domínio personalizado, filtros de spam líderes do setor, melhores recursos off-line, adoção mais ampla Colaboração em documentos Colaboração em tempo real, assinatura eletrônica integrada Colaboração em tempo real, interface mais intuitiva, uso mais amplo Armazenamento em nuvem Recursos de colaboração e gerenciamento Recursos avançados de pesquisa, integração com outros aplicativos do Google, armazenamento massivo

Agora, vamos discutir isso em detalhes:

Recurso nº 1: hospedagem de e-mail

Tanto o Zoho Mail quanto o Gmail for Business oferecem hospedagem de e-mail com domínio personalizado. No entanto, o Gmail tem a vantagem aqui, principalmente por causa de seus filtros de spam líderes de mercado, melhores recursos off-line e suporte técnico superior em geral. Além disso, o Gmail já é amplamente adotado, o que significa que os funcionários provavelmente não precisarão de muito treinamento para se familiarizarem com o serviço.

vencedor: Google

recurso ### #2: gerenciamento de documentos e colaboração

Zoho Writer e Google Docs ambos oferecem excelentes recursos de colaboração em tempo real.

No entanto, o Google Docs tem uma vantagem devido à sua interface mais intuitiva e ao seu uso generalizado. Geralmente, é mais fácil compartilhar o Google Docs, pois mais usuários estão familiarizados com ele. Ainda assim, o Zoho Writer oferece ferramentas poderosas, como um recurso integrado de assinatura eletrônica, o que lhe dá uma pequena vantagem em casos de uso específicos.

🏆Vencedor: Empate entre Zoho Writer e Google Docs

recurso ### #3: Armazenamento em nuvem

Graças à IA do Google, os recursos de pesquisa do Google Drive são inigualáveis. Embora o Zoho WorkDrive ofereça recursos sólidos de colaboração e gerenciamento, a integração do Google Drive com outros aplicativos do Google e os enormes recursos de armazenamento o tornam mais atraente para empresas com grandes necessidades de compartilhamento de arquivos

🏆Vencedor: Google

Comparação de preços entre o Zoho Workplace e o Google Workspace

Aqui está uma visão geral detalhada dos recursos oferecidos por esses dois ternos de trabalho em diferentes categorias de preços:

| ------------------------- | ------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------- | ------------------------------------- | -------------------------------------- | ---------------------------------- |

| Custo | $3/usuário por mês | $6/usuário por mês | $7,20/usuário por mês | $14,40/usuário por mês | $21,60/usuário por mês |

| Armazenamento de e-mail | 30 GB | 100 GB | 30 GB | 2 TB | 5 TB | 5 TB

| Armazenamento em nuvem | 10 GB | 100 GB | 30 GB | 2 TB por usuário | 5 TB por usuário |

| Videoconferência | 100 participantes | 250 participantes | 100 participantes | 150 participantes | 500 participantes |

domínios personalizados | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim

unidades de equipe compartilhadas | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim

aplicativos móveis | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim

| Ferramentas de colaboração | Zoho Writer, Sheet, Show, Cliq, Connect, etc. | Zoho Writer, Sheet, Show, Cliq, Connect, etc. | Google Docs, Sheets, Slides, Chat | Google Docs, Sheets, Slides, Chat | Google Docs, Sheets, Slides, Chat

| Controle administrativo | Básico | Avançado (com logs de auditoria, configurações avançadas) | Básico | Avançado | Avançado

| Segurança | 2FA, criptografia de dados | 2FA, criptografia de dados, controles administrativos avançados | 2FA, criptografia de dados | 2FA, cofre, criptografia de dados | 2FA, cofre, criptografia de dados | 2FA, cofre, criptografia de dados

| Suporte | Básico | Suporte prioritário | Suporte padrão | Suporte aprimorado | Suporte premium

Zoho Workplace vs. Google Workspace no Reddit

Quando se trata de opiniões do mundo real, o Reddit é o local ideal para obter um feedback sem rodeios.

Fomos até a plataforma para ver onde as pessoas se encontram no debate Zoho Workplace vs. Google Workspace; um usuário anônimo parecia ter sentimentos mistos sobre ambas as plataformas :

Minha sugestão seria analisar o que é importante para sua empresa... As duas plataformas são razoavelmente simples de usar. São os recursos de que você precisa que definirão qual plataforma os oferece e o preço que você está disposto a pagar. Depois, talvez a interface do usuário possa ser considerada. Avalie também quais integrações de terceiros são importantes para você e se há suporte para elas. Outro usuário destaca como os casos de uso e os requisitos individuais afetarão a plataforma que funciona melhor para você:

Eu uso o Google Workspace para todos os meus negócios. Há uma tonelada de integrações disponíveis. No final, porém, isso dependerá de seus casos de uso. Eu gerencio uma grande quantidade de dados no Google Sheets e os transformo facilmente em um aplicativo móvel para acesso (pense em CRM, gerenciamento de pedidos etc.) usando o AppSheet. Por outro lado, uso muitas ferramentas e sistemas sem código (para desenvolvimento de sites, portais de clientes, etc.). A maioria deles tem integrações com Planilhas Google mas não o Excel.

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa ao Zoho Workplace e ao Google Workspace

Se o Zoho Workplace e o Google Workspace não atendem a todas as suas necessidades, talvez seja hora de considerar uma alternativa versátil : apresentando ClickUp .

Gerencio muitos projetos interna e externamente, bem como minha vida pessoal. O ClickUp me permite gerenciar todas essas áreas com diferentes usos e necessidades, isoladamente e em todo o espaço de trabalho, dependendo do meu foco. Ele oferece uma enorme flexibilidade.

Dylan Halliday, Diretor de Consultoria da Big Leap Real Estate Services

Conhecido principalmente como uma ferramenta de gerenciamento de projetos, o ClickUp é uma solução completa para equipes que desejam combinar a comunicação, gerenciamento de tarefas e compartilhamento de conhecimento em uma plataforma avançada.

ClickUp's One Up #1: Bate-papo, e-mail e reuniões

O ClickUp permite que as equipes conversem em tempo real, atribuam comentários diretamente às tarefas, enviem e-mails e até mesmo realizem reuniões on-line -tudo isso sem sair da plataforma. Esse nível de integração economiza tempo e aumenta a produtividade.

Comunique-se com sua equipe em tempo real com o ClickUp Chat ClickUp Chat oferece um sistema de comunicação mais integrado do que o Google Workspace ou o Zoho Workspace, combinando bate-papo e gerenciamento de tarefas em uma única plataforma.

Ele permite que você transforme mensagens em tarefas com um único clique, garantindo que o contexto permaneça conectado entre tarefas, documentos e conversas. Essa integração perfeita entre mensagens e trabalho aumenta a produtividade, pois mantém tudo em um só lugar, reduzindo a necessidade de alternar entre várias ferramentas.

Você pode melhorar ainda mais a colaboração entre equipes usando E-mail dentro do ClickUp. Permite que as equipes enviem e acompanhem e-mails diretamente nas tarefas, garantindo que toda a correspondência seja organizada em um só lugar.

Organize reuniões em seu espaço de trabalho com o ClickUp Meetings

Enquanto isso, Reuniões ClickUp integra discussões com tarefas, documentos e gerenciamento de projetos, permitindo que as equipes colaborem e tomem medidas práticas imediatamente durante as reuniões.

Usando Clipes do ClickUp dentro da plataforma também oferece um recurso mais integrado e versátil de alternativa ao Zoho Workplace e ao Google Workspace. O ClickUp permite que os usuários gravem clipes de tela, transcrevam-nos com o ClickUp Brain e os compartilhem ou incorporem facilmente.

ClickUp's One Up #2: Gerenciamento de projetos e gerenciamento de tarefas

Não importa se você está gerenciando um projeto complexo ou tarefas diárias, Tarefas do ClickUp permite definir prioridades, controlar o tempo e visualizar o progresso.

Definir prioridades de tarefas personalizadas com o ClickUp Tasks

Veja como isso pode ajudar:

Campos personalizados: Adicione links, relacionamentos, arquivos e muito mais às tarefas, fornecendo todo o contexto necessário em um só lugar

Adicione links, relacionamentos, arquivos e muito mais às tarefas, fornecendo todo o contexto necessário em um só lugar Dependências de tarefas: Vincule tarefas relacionadas para entender como elas afetam umas às outras e evitar gargalos

Vincule tarefas relacionadas para entender como elas afetam umas às outras e evitar gargalos Níveis de prioridade: Defina níveis de prioridade de baixa a urgente, ajudando você a se concentrar no que é mais importante

Defina níveis de prioridade de baixa a urgente, ajudando você a se concentrar no que é mais importante Status personalizados: Acompanhe o progresso com status personalizáveis que se ajustam ao seu fluxo de trabalho

Acompanhe o progresso com status personalizáveis que se ajustam ao seu fluxo de trabalho Listas múltiplas: Adicione tarefas a várias listas para uma melhor organização e gerenciamento de trabalho multifuncional

Adicione tarefas a várias listas para uma melhor organização e gerenciamento de trabalho multifuncional Tipos de tarefas: Gerencie diferentes tipos de trabalho com tipos de tarefas que fazem sentido para a sua equipe

E isso não é tudo. Gerenciamento de projetos do ClickUp do ClickUp oferece um nível mais alto de personalização do que o Gerenciamento de projetos do Google ou Zoho.

Gerenciamento de projetos do ClickUp

Gerencie seus projetos com vários recursos em um só lugar com o ClickUp Project Management

Aqui estão alguns dos recursos que ele oferece:

Múltiplas visualizações: Organize os projetos em diferentes visualizações, como listas, quadros, calendários e gráficos de Gantt, para visualizar o progresso e identificar gargalos

Organize os projetos em diferentes visualizações, como listas, quadros, calendários e gráficos de Gantt, para visualizar o progresso e identificar gargalos Ferramentas de colaboração: Facilite o trabalho em equipe com recursos como comentários,ClickUp @mentionscompartilhamento de arquivos e colaboração em tempo real

Facilite o trabalho em equipe com recursos como comentários,ClickUp @mentionscompartilhamento de arquivos e colaboração em tempo real Espaços de trabalho personalizáveis: Crie espaços de trabalho personalizados para atender às necessidades e preferências específicas da sua equipe

Crie espaços de trabalho personalizados para atender às necessidades e preferências específicas da sua equipe Integrações: Conecte o ClickUp a outras ferramentas populares, como Google Drive slack e Zoom para uma integração perfeita do fluxo de trabalho

Conecte o ClickUp a outras ferramentas populares, como Google Drive slack e Zoom para uma integração perfeita do fluxo de trabalho Geração de relatórios e análises: Gere relatórios e análises detalhados para acompanhar o desempenho do projeto, identificar tendências e tomar decisões baseadas em dados

Além disso, Calendário ClickUp permite planejar, programar e gerenciar seu tempo e recursos de forma eficiente.

Visualize projetos e tarefas e mantenha-se no prazo com o ClickUp Calendars

Aqui estão alguns dos principais recursos:

Visualize os cronogramas do projeto: Veja claramente os cronogramas, os prazos e as dependências do projeto em uma visualização de calendário

Veja claramente os cronogramas, os prazos e as dependências do projeto em uma visualização de calendário Agendamento de reuniões: Coordene reuniões e eventos diretamente no calendário, eliminando a necessidade de ferramentas externas de agendamento

Coordene reuniões e eventos diretamente no calendário, eliminando a necessidade de ferramentas externas de agendamento Gerenciamento de fuso horário: Leve em conta os diferentes fusos horários ao agendar reuniões e eventos

Leve em conta os diferentes fusos horários ao agendar reuniões e eventos Lembretes e notificações: Receba lembretes oportunos para os próximos prazos e eventos

ClickUp's One Up #3: Gerenciamento eficiente do conhecimento

O ClickUp oferece uma abordagem estruturada e eficiente para o gerenciamento do conhecimento por meio do sistema Docs and hierarchy, permitindo que os usuários organizem, compartilhem e atualizem facilmente a documentação entre as equipes. Documentos do ClickUp oferece layouts personalizáveis, colaboração em tempo real e integração perfeita em tarefas, facilitando a conexão de documentos a fluxos de trabalho.

Organize todos os seus documentos e wikis em um só lugar com o ClickUp Docs

O ClickUp Docs permite que você:

Criar e organizar documentos: Criar e gerenciar facilmente vários tipos de documentos, incluindo anotações, artigos e relatórios

Criar e gerenciar facilmente vários tipos de documentos, incluindo anotações, artigos e relatórios Recursos de colaboração: Colaborar com membros da equipe em documentos, compartilhando comentários, sugestões e alterações

Colaborar com membros da equipe em documentos, compartilhando comentários, sugestões e alterações Controle de versão: Acompanhe as alterações feitas nos documentos e reverta para versões anteriores, se necessário

Acompanhe as alterações feitas nos documentos e reverta para versões anteriores, se necessário Vinculação de documentos: Vincule documentos a tarefas ou projetos para facilitar a referência e a organização

Vincule documentos a tarefas ou projetos para facilitar a referência e a organização Pesquisa e filtragem: Encontre rapidamente documentos específicos usando recursos de pesquisa e filtragem

O Hierarquia do projeto ClickUp com suas camadas flexíveis de espaços, pastas e listas, garante a categorização simplificada do conhecimento, tornando a recuperação de informações mais intuitiva.

Categorize as informações sistematicamente com o ClickUp Project Hierarchy

O guia é um sistema estruturado projetado para ajudá-lo a organizar e gerenciar o trabalho de forma eficiente em equipes e projetos. Ele consiste em cinco níveis principais: Workspace, Spaces, Folders, Lists, Tasks e Subtasks

Essa hierarquia garante que o trabalho seja categorizado de forma organizada, facilitando a navegação, a atribuição e o monitoramento de tarefas. Ela ajuda a manter a clareza em diferentes projetos, melhorando a colaboração e a produtividade da equipe.

Além disso, Cérebro ClickUp o ClickUp Brain, assistente de IA do ClickUp, aprimora o gerenciamento do conhecimento automatizando a geração de conteúdo, resumos e insights, economizando tempo em tarefas repetitivas. Esse Colaboração com IA dá ao ClickUp uma vantagem sobre o Google e o Zoho, que dependem de ferramentas básicas de automação sem a mesma profundidade da IA baseada em tarefas.

Escolhendo a melhor suíte de produtividade baseada em nuvem

Então, qual ferramenta é a mais adequada para a produtividade do escritório - Zoho Workplace ou Google Workspace? A resposta depende muito de suas necessidades comerciais. Se você é uma empresa menor que busca acessibilidade e integrações robustas, o Zoho Workplace pode ser a melhor opção.

Se a sua equipe valoriza a colaboração perfeita, as interfaces familiares e o vasto armazenamento em nuvem, o Google Workspace pode ser a opção perfeita.

No entanto, se você quiser o melhor dos dois mundos, o ClickUp pode ser uma escolha mais sensata. A plataforma vai além do simples compartilhamento de documentos e da comunicação.

Com o ClickUp, você obtém uma flexibilidade inigualável que combina gerenciamento de tarefas, colaboração em tempo real e recursos avançados de comunicação em um único espaço. Não importa se você está atribuindo comentários, gerenciando projetos complexos ou trabalhando em documentos compartilhados, o ClickUp integra tudo perfeitamente. Experimente o ClickUp e explore o que ele pode fazer por você!