Conteúdo gerado por IA x conteúdo gerado por humanos: prós e contras

Enquanto pesquisava para este post, pedi ao Verse by Verse, a “musa experimental movida a IA” do Google, para escrever um poema sobre a imaginação robótica combinando os estilos de Edgar Allan Poe, Emily Dickinson e Ralph Waldo Emerson. O resultado é o seguinte.

Poema gerado por IA usando o Verse by Verse do Google Research

Da poesia à literatura, passando pelo marketing e até mesmo pelo cinema, a inteligência artificial (IA) vem ganhando espaço de forma constante como uma ferramenta importante. Na última contagem, havia 603 assistentes de redação com IA, incluindo o nosso próprio ClickUp Brain. Todos os softwares de redação, do Google Docs ao Quillbot, agora contam com IA integrada.

Por outro lado, mais da metade dos profissionais de marketing entrevistados pela Salesforce já usa ou está experimentando IA generativa no trabalho. Na forma de texto, imagens e até mesmo vídeo, as equipes estão criando conteúdo com IA. Quer gostemos ou não, o conteúdo gerado por IA já coexiste com o conteúdo gerado por humanos.

Se você deseja abraçar essa realidade e entender como eles funcionam juntos (ou não), aqui está um guia básico sobre os prós e contras do conteúdo gerado por IA.

Entendendo o conteúdo gerado por IA

Antes de entrarmos no debate entre conteúdo gerado por IA e conteúdo escrito por humanos, vamos primeiro entender como isso funciona.

O que é conteúdo de IA?

Conteúdo gerado por IA refere-se a qualquer texto ou mídia criado por algoritmos de aprendizado de máquina em resposta a entradas humanas (conhecidas como prompts). Você pode usar ferramentas de criação de conteúdo com IA, como ChatGPT, Microsoft CoPilot, Google Gemini, etc., para criar conteúdo.

Como funciona o conteúdo gerado por IA?

Uma jornada típica do usuário para a criação de conteúdo por IA seria a seguinte.

Escolha sua ferramenta

Abra uma ferramenta de IA para criar conteúdo. Dependendo de suas necessidades, facilidade de uso, preço etc., você pode escolher entre vários geradores de texto com IA disponíveis atualmente.

Dê instruções à IA

Insira uma descrição do conteúdo que você deseja criar. Por exemplo, você pode dizer: “escreva uma postagem no Twitter sobre meu evento de integração desta noite” ou “o que é desenvolvimento rápido de aplicativos?”.

Analise o resultado

A IA utilizará técnicas de processamento de linguagem natural (NLP) para compreender suas entradas e produzir respostas adequadas. Analise-as para verificar se atendem às suas necessidades.

Aperfeiçoe o resultado

Você não precisa aceitar o primeiro rascunho como está. Dê instruções adicionais à IA. Por exemplo, você pode dizer: “divida isso em tópicos” ou “use mais referências a filmes”.

Verifique a qualidade do resultado

A IA não é onisciente. Ao criar conteúdo com IA, você pode correr o risco de imprecisões, alucinações e, às vezes, até mesmo divagações. Portanto, faça uma verificação de qualidade minuciosa.

Agora você está pronto para usar o conteúdo gerado por IA da maneira que precisar. Algumas das formas mais comuns de uso do conteúdo de IA são as seguintes.

Como usar conteúdo gerado por IA?

Você pode usar conteúdo de IA para qualquer finalidade para a qual utilize textos escritos por humanos. Alguns exemplos são:

Brainstorming: Use a ferramenta de IA para gerar ideias, criar esboços e rascunhos iniciais, etc., aos quais você poderá dar um toque humano posteriormente.

Reutilização de conteúdo: Depois de criar um tipo de conteúdo, use a IA para reutilizá-lo em outros formatos. Por exemplo, você pode inserir uma postagem de blog na IA e solicitar:

Breve resumo

Meta título e descrição

Publicações nas redes sociais

Promoções por boletim informativo por e-mail

Anúncios em mecanismos de busca

Escalabilidade de conteúdo: Se você estiver escrevendo descrições de comércio eletrônico para um grande número de produtos, a IA é uma ferramenta fantástica. Ela pode criar automaticamente conteúdo para as páginas dos seus produtos, de acordo com o tom e o estilo da sua marca.

Tradução: Embora não seja versátil em todos os idiomas, a IA é uma ferramenta eficaz para traduções. Especialmente para projetos de grande escala, como manuais de instruções, legendagem etc., a IA pode ajudar significativamente.

Isso traz inúmeras vantagens.

Vantagens e desvantagens do uso de conteúdo gerado por IA

A IA generativa abre oportunidades para a criação de conteúdo como nenhuma outra tecnologia antes. Suas vantagens superam em muito tudo o que qualquer ferramenta digital oferece.

Escalabilidade

A maior vantagem da IA é a escala em que ela pode operar. Leva de 2 a 3 segundos para qualquer ferramenta de IA criar o primeiro rascunho de um post de blog inteiro sobre qualquer tema, por mais complexo que seja. Imagine a quantidade de primeiros rascunhos que você pode gerar a cada dia útil! Sem falar no fato de que a IA pode realmente trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Eficiência

As ferramentas de redação com IA são eficientes na criação de conteúdo em grande escala. No entanto, elas também tornam as equipes humanas mais eficientes.

Ao gerar instantaneamente rascunhos iniciais sobre qualquer tema, eles eliminam o bloqueio de escritor

Ao fornecer peças de conteúdo para trabalhar, a IA reduz o tempo que os redatores precisam para escrever

Ao atuar como um parceiro de debate, a IA ajuda o redator humano a explorar ideias e ver o resultado sem julgamentos

Ao incorporar todos os dados necessários, a IA minimiza o tempo de pesquisa

Com verificação ortográfica, revisão e edição, a IA melhora a eficiência em todas as etapas do processo de redação.

SEO aprimorado

As ferramentas de conteúdo com IA são um dos recursos de SEO mais eficazes que os redatores podem ter. Além de oferecerem sugestões de palavras-chave relevantes, elas também mostram como essas palavras podem ser integradas ao artigo de forma natural, para que seu conteúdo tenha uma boa classificação nos mecanismos de busca.

Consistência

Precisa seguir um guia de estilo? Precisa manter um tom consistente? Tem uma mensagem de marca que precisa ser integrada em todos os lugares? Não se preocupe. As ferramentas de redação com IA podem garantir que todo o seu conteúdo siga essas diretrizes de forma consistente e adequada.

Apesar de suas muitas vantagens, o conteúdo gerado por IA não é perfeito. Algumas desvantagens importantes são as seguintes.

Criatividade limitada

Em essência, uma ferramenta de IA pega dados existentes de várias fontes e os transforma em respostas compreensíveis a perguntas específicas. Portanto, apesar de sua capacidade de criar conteúdo, a IA é limitada pelos limites dos dados usados para treiná-la.

Mais importante ainda, a IA ainda não é capaz de ter uma ideia original. Ela pode despertar a inspiração, mostrando aos redatores humanos um vislumbre das possibilidades. Mas a IA em si ainda não é imaginativa, por assim dizer. Portanto, se dois criadores de conteúdo humanos usarem a mesma ferramenta para escrever sobre o mesmo tema, eles podem acabar sendo meras cópias um do outro.

Qualidade questionável

Todo gerador de conteúdo de IA terá um aviso legal, como este do Google Gemini:

“O Gemini pode exibir informações imprecisas, inclusive sobre pessoas, portanto, verifique bem suas respostas.”

Isso ocorre porque a IA ainda não é confiável para a criação de conteúdo. Alguns problemas de qualidade que você pode enfrentar são:

Imprecisões : a IA inventando fatos, eventos e outras informações

Redundâncias : a IA repetindo-se ou, pior ainda, distorcendo ou deturpando informações existentes

Falta de contexto : a IA ainda não compreende as nuances de vários contextos culturais

Falta de profundidade : O conteúdo gerado por IA pode, às vezes, ser superficial, frequentemente repetindo conhecimentos já existentes ou até mesmo desatualizados, sem oferecer nenhuma nova perspectiva

Linguagem artificial : Ironicamente, o conteúdo gerado por IA pode ser artificial, estranho, robótico e sem emoção

Plágio: No fim das contas, a IA é treinada com dados disponíveis publicamente, o que significa que questões relacionadas a direitos autorais e plágio ainda são uma área muito cinzenta

A necessidade da intervenção humana

Atualmente, nenhuma ferramenta de IA cria conteúdo que possa ser publicado sem intervenção humana. Todas as ferramentas reconhecem os riscos da IA e incentivam os usuários a desenvolver seus próprios processos de controle de qualidade.

Isso significa que, apesar do uso de ferramentas de IA, as organizações ainda precisam de redatores, editores e revisores humanos para tornar o conteúdo digno de publicação. A inclusão de seres humanos como supervisores no processo traz benefícios extraordinários que a IA ainda não conseguiu reproduzir. Discutiremos isso a seguir.

As vantagens e desvantagens do conteúdo gerado por humanos

Na mesma escala em que avaliamos o conteúdo gerado por IA, vamos analisar também aquele escrito por humanos. Seus maiores benefícios são:

Criatividade : Os redatores humanos costumam incorporar reflexão, imaginação e algumas de suas próprias experiências de vida em seus conteúdos, algo que a IA nunca poderá igualar

Precisão : Os seres humanos têm mais facilidade para identificar imprecisões em seu trabalho e realizar verificações minuciosas dos fatos

Responsabilidade : Os escritores são responsáveis pelas palavras que escrevem; eles assinam seus artigos!

Pensamento crítico : Os escritores questionam o status quo e avaliam criticamente o que veem/ouvem, oferecendo insights que a IA não consegue

Compreensão contextual: os seres humanos podem adaptar seu conteúdo para levar em conta a sensibilidade cultural, a inclusão e em resposta ao feedback

A maior desvantagem do conteúdo escrito por humanos, no entanto, é que ele é limitado pelas capacidades humanas. Há um limite para o que um único redator pode fazer. E, apesar de todos os esforços, os humanos cometem erros. Eles se enganam, interpretam mal as coisas e, em alguns casos, podem simplesmente estar tendo um dia ruim.

Isso não quer dizer que o conteúdo de IA seja inútil ou que o conteúdo gerado por humanos seja tendencioso. Na próxima seção, vamos ver como você pode diferenciar os dois ou combiná-los para atender às suas necessidades.

Diferenciando entre conteúdo gerado por humanos e conteúdo gerado por IA

Em termos simples, o conteúdo gerado por humanos é escrito por uma pessoa. O conteúdo gerado por IA é escrito por um algoritmo. No entanto, no mundo atual, a diferenciação não é tão fácil. Por exemplo, e se um humano usar a IA para elaborar o esboço, mas escrever o rascunho do conteúdo por conta própria? A revisão também é considerada parte da redação?

Essas questões existenciais ficam para outro dia. 🤷

Hoje, vamos nos concentrar nas principais diferenças entre o conteúdo gerado por humanos e o gerado por IA.

Criatividade

Os seres humanos são inerentemente criativos. Da Ilíada ao TikTok, a criatividade humana é responsável por todas as ferramentas e tecnologias ao nosso redor. Portanto, o conteúdo gerado por humanos sempre terá o potencial de demonstrar imaginação e criatividade genuína de uma forma que a IA simplesmente não consegue.

O conteúdo de IA é uma repetição do que já existe. Enquanto os seres humanos são limitados pela velocidade e pelos volumes de produção, a IA nunca consegue produzir algo completamente original. Além disso, como todo o conteúdo é iniciado por sugestões humanas, é seguro afirmar que, se há alguma imaginação envolvida, ela veio do usuário.

Escritor humano 1️⃣ IA 0️⃣

Eficiência

Todo redator enfrenta dificuldades para encontrar inspiração e criar conteúdo de determinada qualidade de forma consistente. Por mais experiente ou treinado que você seja, há um limite para a quantidade de conteúdo que você consegue criar em uma jornada de trabalho de 8 horas.

A IA realmente não tem esse problema. Sua simpática IA de bairro não vai ter bloqueio criativo quando você pedir que ela produza um ensaio de 1.000 palavras. Ela não vai ter dificuldade para encontrar inspiração nem passar por uma fase de falta de criatividade. Portanto, o conteúdo gerado por IA é mais eficiente e consistente do que o conteúdo humano jamais poderá ser.

Escritor humano 0️⃣IA 1️⃣

Subjetividade e profundidade emocional

Os seres humanos têm experiências vividas. Independentemente de classe, casta, raça, idade, gênero, orientação sexual etc., há uma infinidade de experiências que dão origem a grandes narrativas com profundidade emocional. Isso também é mais identificável e comovente para os leitores humanos (que ainda são o maior grupo de público).

A maioria das ferramentas de IA é treinada com conjuntos de dados existentes, o que significa que elas não possuem inteligência própria. Isso as torna um tanto uniformes e pouco interessantes na criação de histórias. No entanto, isso não deve ser confundido com objetividade. Na verdade, esse é um conceito totalmente novo que exploraremos a seguir.

Redator humano 1️⃣IA 0️⃣

Viés

Cada indivíduo é influenciado pelo conhecimento adquirido por meio de suas experiências. Qualquer conteúdo que gerem é resultado desses preconceitos.

Por exemplo, um designer gráfico que acredita que candidatos com tatuagens não são adequados para ambientes profissionais talvez nunca crie imagens que os incluam.

Por outro lado, a IA é treinada com dados criados por humanos. Seus preconceitos se refletem nos algoritmos.

Por exemplo, em um incidente infame, um filtro de currículos baseado em IA, treinado com os currículos de funcionários existentes, aprendeu a dar uma pontuação alta para aqueles que listavam beisebol ou basquete como hobbies, mas deduzia pontos para o softbol.

Em resumo, o viés não é uma questão de humanos versus IA. O viés é inerente ao ser humano e, portanto, também inerente à IA. No entanto, um ser humano pode reconhecer esses viéses (por conta própria ou, digamos, se um supervisor os apontar) e trabalhar para se livrar deles.

Uma IA precisará ser programada especificamente para fazer

Redator humano 0️⃣IA 0️⃣

Dado o estado atual da IA generativa, a redação humana supera os benefícios do conteúdo gerado por IA. No entanto, isso não significa que você deva descartar completamente o conteúdo gerado por IA. Na verdade, a eficiência proporcionada pela IA é extremamente valiosa quando usada em conjunto com a imaginação, a originalidade e o controle de qualidade humanos.

Em resumo, eis como se apresenta a diferença entre conteúdo gerado por humanos e conteúdo gerado por IA.

Destaque Conteúdo gerado por IA Conteúdo gerado por IA Originalidade Possivelmente alto Muito baixo Eficiência Baixo a moderado Muito alto Consistência Moderar Muito alto Escalabilidade Desafiador e caro Mais simples e econômico Viés Possível Possível Confiabilidade Alto, quando se aplica o pensamento crítico Por mais que a IA possa produzir alucinações e ser imprecisa Qualidade Nível moderado a alto, com exemplos específicos e relevantes Baixo a moderado, com redundâncias e linguagem pouco fluente Ideal para Necessidades de conteúdo criativo e envolvente (por exemplo, romances, ensaios, conteúdo de marketing) Necessidades de conteúdo padronizado e repetível (por exemplo, documentação técnica, meta descrições, transcrições de vídeo)

Combinando a criatividade humana e a eficiência da IA

Embora você possa debater acaloradamente sobre humanos versus IA, a praticidade dita que o melhor caminho a seguir é uma combinação bem pensada dos dois. Veja como isso funciona na prática com um espaço de trabalho virtual como o ClickUp.

IA para inspiração; seres humanos para agregar valor

Atualmente, o melhor uso da IA é para inspiração e geração de ideias. Abra uma ferramenta de redação com IA, como o ClickUp Docs, e use a ferramenta de IA do ClickUp para inserir sua sugestão e começar a escrever um primeiro rascunho, ou para resumir o conteúdo de um rascunho já pronto.

Integre o ClickUp Brain diretamente aos seus documentos

Não sabe por onde começar? Experimente o modelo de redação de conteúdo do ClickUp para uma maneira simples de criar conteúdo envolvente e de alta qualidade.

IA para pesquisa; humanos para insights

Os chatbots de IA são ótimos assistentes de pesquisa. Já ficou preso na dúvida “qual é a palavra para…”? Seu assistente de pesquisa pode ajudar. Esqueceu onde salvou seu documento editado? A Pesquisa Conectada pode ajudar. Precisa de dados organizacionais da sua ferramenta de gerenciamento de projetos? O ClickUp Brain tem as respostas.

ClickUp Brain, seu assistente de pesquisa perfeito

No entanto, se você estiver criando conteúdo para um relatório ou uma proposta, ele precisa da sua visão humana. Os resumidores de documentos baseados em IA podem fornecer as informações necessárias para que você extraia insights a partir deles.

Por exemplo, sua ferramenta de gerenciamento de projetos pode mostrar que suas equipes estão levando, em média, duas semanas para publicar cada postagem no blog. Ela pode até indicar que esse tempo aumentou em relação a uma semana, que era o padrão há seis meses. Mas isso pode significar:

O tamanho da sua equipe diminuiu

Suas equipes estão esgotadas

A extensão e a qualidade do seu conteúdo aumentaram

Você reduziu o número de posts no blog e está se concentrando em conteúdo em vídeo

Essa percepção e as ações correspondentes ainda devem partir de um ser humano capaz de pensar.

A propósito, se você gerencia uma equipe de redatores, aqui está um guia básico sobre como usar a IA no marketing de conteúdo que pode ser útil para você.

Os seres humanos pela imaginação; a IA pela escala

Vamos tomar como exemplo o conteúdo para materiais de marketing. O conteúdo publicado é abundante. Mesmo as palavras-chave de cauda longa mais específicas têm centenas de páginas de conteúdo. O que diferencia uma organização de sucesso das demais é o quão único, envolvente, interessante e valioso é o seu conteúdo. Isso requer imaginação humana.

A partir daí, a IA pode assumir o controle. Ela pode revisar e verificar a consistência do tom e do estilo. Pode criar material de divulgação para redes sociais, e-mails, roteiros de vídeo etc. A IA também pode personalizar o conteúdo para diversos públicos-alvo sem esforço.

Dessa forma, ao combinar a criatividade humana com a eficiência da IA, as organizações podem criar conteúdo verdadeiramente extraordinário.

Otimize seu processo de criação de conteúdo com o ClickUp

Para escrever um poema, o Verse by Verse do Google pede que você faça algumas coisas, como escolher o estilo poético, selecionar três autores que serão suas musas e escrever a primeira linha também. Depois de fazer isso, a IA oferece opções para você escolher — aqui, você precisa escolher a próxima linha por conta própria.

A questão é que a IA generativa não é (ainda) uma entidade consciente capaz de criar conteúdo por conta própria. No entanto, é uma assistente experiente que pode ajudar com inspiração, concepção de ideias, pesquisa, verificação ortográfica, revisão, etc.

É eficiente, mas também não é confiável. Carece de subjetividade, mas também é tendencioso. É consistente, mas sua qualidade pode ser questionável.

Apesar desses dilemas, usuários ávidos da IA para geração de conteúdo sabem que ela pode ser poderosa quando utilizada com sabedoria. Ela pode ajudar em diversos casos de uso como parte do fluxo de trabalho diário de um redator. Seja para escrever o resumo de sua reunião de stand-up, um e-mail de despedida sincero ou o discurso do presidente, a IA tem algo a oferecer.

Integrada à ferramenta de gerenciamento de projetos ClickUp, a IA pode ajudá-lo a encontrar tarefas relacionadas, responder a perguntas sobre projetos, resumir documentos longos, desenvolver ideias com exemplos, criar modelos de redação de conteúdo e muito mais.

Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo.