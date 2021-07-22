Dicas do ClickUp para usuários com TDAH

Aviso legal: Este artigo tem como objetivo fornecer informações sobre ferramentas e estratégias de produtividade. Não se destina a substituir aconselhamento médico profissional, diagnóstico ou tratamento de TDAH ou qualquer outra condição de saúde.

Como alguém começa a escrever um blog sobre TDAH e, quinze minutos depois, acaba na página da Wikipedia do Jack Black, completamente chocado?

A ironia não me escapa, pessoal:

Sim, essa é uma descrição totalmente precisa de como é perigosamente fácil para mim, um adulto com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, perder quinze minutos de tempo produtivo sem nem perceber.

Se não fosse pelo som de uma notificação do ClickUp me trazendo de volta à realidade, eu poderia ter me perdido em algum artigo sensacionalista chamado “É assim que as crianças do ‘School of Rock’ estão agora 😱” antes de entrar em pânico por ter perdido a noção do tempo novamente.

Para minha sorte, as notificações estão longe de ser o único recurso do ClickUp que me ajudou a controlar meus sintomas de TDAH e a me destacar no trabalho que amo. Junto com alguns colegas do ClickUp que também vivem com TDAH, selecionamos as melhores dicas e truques para ajudar mais pessoas a utilizar essa plataforma para controlar os sintomas do TDAH e, ao mesmo tempo, arrasar no trabalho.

TDAH: esqueça o que você ouviu

O termo “TDA”, semelhante aos termos “TOC” ou “bipolar”, tornou-se uma expressão coloquial moderna e estranha que substituiu características normais como “facilmente distraído”, “superorganizado” ou “mal-humorado”.

Apesar das intenções inofensivas, o exagero por meio da patologia contribui mais para espalhar equívocos e diluir a realidade desses transtornos do que para normalizá-los.

O TDAH — que não é mais chamado clinicamente de “TDA” — está entre os transtornos cognitivos mais silenciosamente estigmatizados, tornando difícil para as pessoas identificá-lo, obter um diagnóstico, explorar opções de tratamento e revelá-lo a outras pessoas. Alguns dos estereótipos mais comuns incluem:

❌ O TDAH é algo que você pode superar com o tempo

❌ O TDAH é observado principalmente em meninos jovens

❌ TDAH é um termo sofisticado para “hiperativo” ou “desmotivado para se concentrar”

❌ O TDAH não é um distúrbio, mas sim uma falta de disciplina

Sendo uma mulher adulta muito motivada, muito focada no que quero e, provavelmente, demais autodisciplinada às vezes, posso dizer com toda a certeza que essa lista é besteira, e ainda provar:

Felizmente para os 4,4 milhões de adultos com TDAH nos EUA, os dias em que as pessoas questionavam a legitimidade do TDAH em adultos podem estar contados. O movimento da neurodiversidade — um esforço para apoiar e acolher pessoas com desafios cognitivos ou neurológicos, que vão do TDAH ao TEA, em todas as facetas da vida — está fazendo grandes avanços para empoderar pessoas como eu, dentro e fora do local de trabalho.

Como é o TDAH em adultos

Quando fui diagnosticado com TDAH (na época chamado de “transtorno do déficit de atenção”) no primeiro ano do ensino médio, foi um alívio receber ajuda extra em algumas disciplinas, mas não era amplamente conhecido que os sintomas do TDAH afetam uma pessoa muito além da sala de aula. Meus pais, como muitos outros na época, frequentemente confundiam as dificuldades relacionadas ao TDAH em casa com insubordinação. Eles não percebiam que meu atraso crônico, minha aparente recusa em ouvir, meus problemas de sono ou minha falta de comunicação eram, na maioria das vezes, resultado de um transtorno para o qual eu precisava de melhores ferramentas de produtividade para TDAH, e não resultado de eu ser uma pessoa difícil

Eventualmente, isso vai afetar você, que vai passar por muita culpa e punição por coisas que respondem melhor ao tratamento. Mais uma razão pela qual o mito de que TDAH significa “juventude indisciplinada” é ridículo (de um jeito meio humor negro 🙃).

Tudo isso afetou a maneira como eu via — ou melhor, interpretava erroneamente — meu TDAH até o final dos meus 20 anos. Mas sou grato por finalmente ter compreendido a realidade do meu diagnóstico; muitos adultos que poderiam se beneficiar do tratamento para TDAH ainda interpretam erroneamente sintomas que podem ser melhorados como defeitos pessoais, o que muitas vezes pode piorar a situação.

Veja como as partes desafiadoras do meu TDAH se apresentam:

Ter uma noção natural do tempo deficiente, dificultando saber quanto tempo passou, quanto tempo as coisas levam para serem feitas, etc.

Esquecer coisas com frequência, ter memória fraca para certos tipos de informação

Foco excessivo em coisas que me entusiasmam, o que significa que posso ignorar detalhes importantes ou tarefas que tenho em mãos quando estou muito distraído

Às vezes tenho dificuldade para me comunicar verbalmente porque minha mente salta para coisas que parecem relacionadas na minha cabeça, mas são confusas para os outros

Como minha vida seria um desastre se eu deixasse todos esses sintomas me dominarem, preciso tomar medidas todos os dias para minimizar a interferência dos sintomas do TDAH e assumir a responsabilidade pelo meu cérebro. Como muitas outras pessoas, fui ensinado a anotar tudo, definir lembretes e criar um método de organização sustentável que eu possa gostar.

O irônico é que, quando você tem TDAH, pode ser difícil controlar todas essas ferramentas diferentes para ajudar você a controlar as coisas.

É exatamente por isso que o ClickUp mudou minha vida.

Gerenciando sua produtividade com o ClickUp

Quando comecei a trabalhar na ClickUp, naturalmente tive que dominar a plataforma para poder fazer meu trabalho. Como muitos novos usuários, fiquei um pouco sobrecarregado no início com a grande quantidade de ferramentas, recursos e integrações à minha disposição, mas a melhor coisa que me incentivaram a fazer foi confiar em mim mesmo e encontrar meu melhor fluxo de trabalho.

Como o ClickUp foi criado para ter a aparência, a sensação e o comportamento que se adaptam ao estilo de trabalho único de cada pessoa, adorei o fato de não haver uma maneira errada de ser produtivo, especialmente para alguém que não costuma pensar “dentro da caixa”. E como tudo o que você precisa para ser produtivo está em um só lugar, aquele desafio irônico de perder o controle das ferramentas criadas para mantê-lo no caminho certo desapareceu.

Fiz uma pesquisa com alguns dos meus colegas da ClickUp, desde gerentes de marketing até especialistas em atendimento ao cliente, para descobrir quais recursos os ajudam a controlar os sintomas mais intrusivos do TDAH. Com as ideias deles, reuni as dicas a seguir para que você possa dominar o ClickUp do seu jeito!

Chave de especialidade do recurso:

🗂️ = Organização

⏰ = Gerenciamento do tempo

🧠 = Lembrar-se das coisas

🔍 = Prestar atenção aos detalhes

1️⃣ = Concentrar-se em uma coisa de cada vez

Dica 1: Encontre sua visualização favorita

Ajuda com: 🗂️ 🧠

É aqui que tudo começa. Reserve um tempo para visualizar seus espaços, pastas e listas em todas as visualizações antes de mergulhar de cabeça. Se você gosta mais de tabelas, mapeamento visual, listas ou quadros, saberá que encontrou a visualização certa quando pensar: “Ah, graças a Deus, isso faz sentido”

Muitas pessoas com TDAH são bastante orientadas visualmente e prosperam com consistência. Se isso soa como você, ter tantas opções de como ver suas tarefas e prioridades garante que você encontrará uma visualização que lhe dará poder para começar.

Dica 2: Fixe a bandeja de tarefas

Ajuda com: ⏰ 🧠 1️⃣

Se as tarefas ficam fora do seu campo de visão, elas podem facilmente sair da sua cabeça quando você está hiperfocado em outra coisa. Fixar a bandeja de tarefas é indispensável.

Todos os dias, adiciono as tarefas que devem ser concluídas hoje e amanhã; isso me ajuda a me concentrar em uma coisa de cada vez e evitar me sentir sobrecarregado com as tarefas pendentes. Organizo as tarefas na minha bandeja por prioridade, simplesmente arrastando e soltando-as. Ao clicar na tarefa, você é direcionado para a página correspondente. Quando termino a tarefa, basta removê-la da bandeja e aproveitar a sensação gratificante de ter concluído algo!

Dica 3: Defina notificações personalizadas

Ajuda com: ⏰ 🧠

Ter que depender de e-mails intermináveis para ser notificado sobre minha carga de trabalho é algo que acho que nunca mais vou conseguir fazer agora que uso o ClickUp. Lidar constantemente com uma caixa de entrada cheia e monótona era uma distração, ineficiente e me levava a perder algumas notificações importantes às vezes.

Com o ClickUp, todas as suas notificações ficam em um só lugar e são filtradas de acordo com suas preferências. Elas são projetadas para permitir que você resolva algo imediatamente, se possível, ou coloque na sua bandeja de tarefas, se precisar voltar a isso mais tarde. Elas são essenciais para me manter focado e garantir que nada passe despercebido por causa da minha memória fraca.

Dica 4: Adote o rastreador de tempo

Ajuda com: ⏰ 🧠 1️⃣

Quando eu estava na 6ª série, tinha uma auxiliar de ensino para me ajudar nas aulas de matemática, que era o meu pesadelo. Ela colocava um pequeno cronômetro de cozinha na minha mesa para me ajudar a prestar atenção no tempo que levava para resolver cada problema e, embora eu ainda não goste de matemática, esse método simples de controlar o tempo provou ser muito útil para mim. E estou muito feliz que o ClickUp ofereça o equivalente adulto a um cronômetro de educação especial.

A maioria de nós com TDAH sabe da importância de controlar o tempo, mas o difícil é lembrar de fazer isso. O que eu adoro no rastreador de tempo do ClickUp é que ele aparece em verde brilhante no final da minha bandeja de tarefas quando está rastreando ativamente o tempo, tornando difícil não perceber. Como meu conceito natural de tempo é péssimo, tem sido crucial para mim ver quanto tempo as coisas realmente levam para que eu possa priorizar, organizar e gerenciar melhor meu trabalho.

Dica 5: Exiba seu Google Agenda na página inicial

Ajuda com: ⏰ 🧠

Adoro o meu Google Agenda e adoro não ter precisado abandoná-lo para usar o ClickUp. Depois de levar literalmente cinco segundos para sincronizar minhas tarefas do ClickUp com o Google Agenda nas configurações do aplicativo, voltei para a página inicial do meu espaço de trabalho e ativei a opção “Mostrar calendário”.

Em um instante, todas as minhas tarefas diárias ficam em destaque, eliminando a confusão de ver todo o meu trabalho atual de uma só vez!

Dica 6: Adicione campos personalizados às tarefas

Ajuda com: 🗂️ 🧠 🔍

Por mais estranho que pareça, eu realmente adoro organização. Minhas prateleiras estão organizadas com dezenas de bugigangas, meu armário está impecável e meus materiais de arte estão sempre em ordem. O que me dá trabalho é organizar de forma eficiente coisas que podem me estressar, como minhas finanças ou minha carga de trabalho. É um hábito negativo que o ClickUp definitivamente me ajudou a melhorar, e os campos personalizados são uma grande parte disso.

Os campos personalizados são onde você cria seu próprio sistema de arquivamento e organiza as coisas com base nas informações que desejar. Eles me ajudam a não esquecer detalhes gerais sobre uma tarefa que, de outra forma, não ficariam gravados na minha mente imediatamente. Definir campos personalizados para notas específicas de tarefas tem sido extremamente útil para me manter atualizado sobre todas as partes em movimento.

Ajuda com: 🧠 🔍

O TDAH pode se manifestar como um descuido constante ou dificuldade em reter certos detalhes. Como redator, preciso acompanhar de perto os detalhes e os comentários sem ter que confiar na minha memória. A possibilidade de deixar e receber comentários atribuídos em documentos, arquivos e muito mais me ajudou a acompanhar e implementar os comentários com o contexto perfeito.

O que os comentários atribuídos são para os escritores, a revisão é para os designers: é uma maneira específica de deixar e receber feedback diretamente em seus arquivos, para que você não precise se preocupar em guardar o feedback em algum lugar que você definitivamente esquecerá em cinco minutos. Ambas as ferramentas são perfeitas para trabalhos extremamente detalhados e orientados para a comunicação (e perfeitas para quem achava que sempre teria dificuldade com essas coisas!)

Assuma o controle das suas habilidades incríveis

É muito empoderador descobrir que coisas que você antes considerava um fardo podem não só ser melhoradas, mas também ser a origem de alguns dos seus dons. Com as ferramentas certas, você perceberá que, embora algumas coisas nunca sejam tão naturais para você quanto para outras pessoas, você tem pontos fortes incríveis que outras pessoas só poderiam sonhar em ter.

Coisas como alta inteligência, carisma natural e ser uma enciclopédia humana discreta estão todas ligadas à mente com TDAH — e isso é algo para se comemorar.

Nem todas as pessoas com TDAH têm as mesmas preferências, mas é exatamente por isso que o ClickUp é uma ferramenta tão útil: ele nos incentiva a explorar e experimentar até encontrarmos aquela solução mágica para algo que nunca foi fácil. No ClickUp, a maneira correta de fazer algo é fazendo da maneira que melhor atenda às suas necessidades..

E esse é um tipo de liberdade que faz algumas mentes prosperarem.

Encontrar o fluxo de trabalho perfeito para sua mente começa com um passo. Clique aqui para uma demonstração útil sobre como começar a usar o ClickUp!