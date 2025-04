Modelos de orçamento gratuitos do Google Docs

Você acabou de abrir uma pequena empresa. Recebeu seus primeiros clientes ou pedidos. No entanto, suas despesas estão ficando fora de controle e você não sabe se está tendo algum lucro!

Sim, a elaboração de um orçamento pode ser uma tarefa árdua, especialmente se você não tiver ideia de por onde começar ou de como é o processo de elaboração de um orçamento. Você precisa de um modelo de orçamento para ajudá-lo. É aqui que entram os modelos de orçamento do Google Docs.

Com modelos de orçamento personalizáveis e gratuitos, o Google Docs oferece a flexibilidade de controlar as despesas sem precisar de softwares complicados. Você pode compartilhar facilmente o arquivo com seu contador a partir da pasta do Google Drive, mantendo sua contabilidade transparente e fácil de acompanhar.

Quer esteja administrando uma empresa ou planejando as férias da família, estes modelos de orçamento podem ajudar a simplificar o planejamento financeiro com apenas alguns cliques. Nós também temos algumas recomendações para você. Mas, primeiro, vamos descobrir o que você precisa procurar.

O que faz um bom modelo de orçamento do Google Docs?

Um bom modelo de orçamento do Google Docs deve ter vários recursos importantes para garantir que seja funcional e fácil de usar.

Aqui estão alguns aspectos essenciais a serem considerados:

Cálculos automatizados: O modelo deve ter fórmulas integradas para calcular automaticamente os totais, as diferenças e outros valores relevantes. Isso reduz o risco de erros e economiza tempo

O modelo deve ter fórmulas integradas para calcular automaticamente os totais, as diferenças e outros valores relevantes. Isso reduz o risco de erros e economiza tempo Categorias abrangentes: Ele deve incluir todas as categorias necessárias para receitas e despesas. Isso pode consistir em seções para custos fixos (como aluguel ou hipoteca), despesas variáveis (como bebidas e entretenimento) e economias ou investimentos

Ele deve incluir todas as categorias necessárias para receitas e despesas. Isso pode consistir em seções para custos fixos (como aluguel ou hipoteca), despesas variáveis (como bebidas e entretenimento) e economias ou investimentos Opções de personalização: Um bom modelo deve ser facilmente personalizável para atender às suas necessidades. Você deve ser capaz de adicionar ou remover categorias, ajustar fórmulas e personalizá-las de acordo com sua situação financeira

Um bom modelo deve ser facilmente personalizável para atender às suas necessidades. Você deve ser capaz de adicionar ou remover categorias, ajustar fórmulas e personalizá-las de acordo com sua situação financeira Auxílios visuais: A inclusão de tabelas e gráficos pode ajudar a visualizar seus dados financeiros, facilitando a compreensão de seus padrões de gastos e de sua saúde financeira

A inclusão de tabelas e gráficos pode ajudar a visualizar seus dados financeiros, facilitando a compreensão de seus padrões de gastos e de sua saúde financeira Acessibilidade: Como se trata de um modelo do Google Docs, ele deve ser facilmente acessível de qualquer dispositivo com acesso à Internet. Isso permite atualizações em tempo real e colaboração, se necessário

Como se trata de um modelo do Google Docs, ele deve ser facilmente acessível de qualquer dispositivo com acesso à Internet. Isso permite atualizações em tempo real e colaboração, se necessário Instruções e dicas: O modelo deve incluir uma seção com instruções sobre como usar o modelo e dicas para um orçamento eficaz, o que pode ser muito útil, especialmente para iniciantes

O modelo deve incluir uma seção com instruções sobre como usar o modelo e dicas para um orçamento eficaz, o que pode ser muito útil, especialmente para iniciantes Atualizações regulares: O modelo deve ser atualizado regularmente para refletir quaisquer mudanças em sua situação financeira ou em suas metas. Isso garante que seu orçamento permaneça relevante e útil

O modelo deve ser atualizado regularmente para refletir quaisquer mudanças em sua situação financeira ou em suas metas. Isso garante que seu orçamento permaneça relevante e útil Clareza e simplicidade: O modelo deve ser fácil de entender e usar, mesmo para quem não está familiarizado com a elaboração de orçamentos. Títulos, rótulos e instruções claros são essenciais

Principais modelos de orçamento do Google Docs

Não importa se você está procurando um modelo de orçamento mensal, um anual modelo de orçamento ou apenas algo para seu uso pessoal, haverá algo para você nesta lista:

1. Modelo de orçamento do Google Docs com gráficos por Template.net

via Template.net Procurando uma maneira dinâmica de gerenciar suas finanças? O Modelo de orçamento do Google Docs com gráficos do Template.net simplifica o processo.

Esse modelo de orçamento anual cria gráficos que são atualizados automaticamente à medida que você insere os dados, transformando números monótonos em um instantâneo claro e visual da sua situação financeira. Se você prefere ver tendências em vez de ficar olhando para linhas de números, este modelo é perfeito para você!

Seja para acompanhar as despesas mensais ou fazer o orçamento de um novo projeto, esse modelo ajuda a visualizar padrões ao longo do tempo. Além disso, ele é totalmente personalizável - ajuste as categorias e os rótulos para atender às suas necessidades específicas. Deseja transformá-lo em um modelo de orçamento anual para sua empresa ou usá-lo para manter seu orçamento doméstico sob controle? Ele é tão flexível quanto você precisa!

2. Modelo de orçamento de aposentadoria por Template.net

via Template.net O planejamento da aposentadoria não precisa ser exaustivo. O Modelo de orçamento para aposentadoria da Template.net facilita o mapeamento de suas finanças pós-aposentadoria.

Este modelo simplifica o processo, ajudando-o a prever e controlar suas receitas e despesas, independentemente de a aposentadoria estar a muitos anos de distância ou mesmo prestes a chegar.

É fácil de usar, com seções personalizáveis para renda do "Seguro Social", "Investimentos" ou "Custo de vida estimado" Uma calculadora embutida nesse modelo de orçamento gratuito faz o trabalho pesado para que você possa se concentrar em aproveitar seus anos dourados em vez de fazer contas!

3. Modelo de orçamento imobiliário do Google Docs por Template.net

via Template.net Simplifique o processo de gerenciamento de investimentos imobiliários com o Modelo de orçamento imobiliário do Google Docs por Template.net.

Este modelo de orçamento lida com as complexidades do gerenciamento de várias propriedades, seja você um agente imobiliário, um gerente de propriedade ou um investidor.

Você pode controlar facilmente custos como pagamentos de hipoteca, reparos, impostos sobre a propriedade e renda de aluguéis ou vendas. E, como está repleto de fórmulas integradas, você não precisará se preocupar com cálculos manuais - tudo é feito para você!

4. Modelo de orçamento de viagem do Google Docs por Docs and Slides

via Documentos e slides O planejamento de uma viagem deve ser divertido, não um festival de números estressantes. O Modelo de orçamento de viagem do Google Docs do Docs and Slides torna o orçamento de sua aventura tão divertido quanto as férias.

Seja uma viagem de negócios, uma escapada individual ou férias em família, esse modelo facilita tudo.

Ele é dividido em seções simples: transporte, acomodação, refeições e atividades. Você pode até mesmo definir limites de orçamento para cada categoria e acompanhar seus gastos em tempo real.

Além disso, é super fácil de usar e acessível de qualquer dispositivo, o que o torna o companheiro de viagem perfeito.

5. Modelo de orçamento familiar do Google Docs por Docs and Slides

via Documentos e slides O Modelo de orçamento familiar do Google Docs do Google Docs e Slides pode ajudá-lo a gerenciar facilmente as finanças de sua família.

Esse modelo organiza tudo em seções claras, desde mantimentos e contas até mensalidades escolares e hobbies.

É fácil de usar, com fórmulas integradas que calculam automaticamente os totais, para que você sempre saiba exatamente para onde vai o seu dinheiro. Seja cortando gastos ou economizando para metas futuras, esse modelo o ajuda a manter o controle de suas finanças sem esforço.

Limitações do uso do Google Docs para planejamento de orçamentos

Embora os modelos de orçamento do Google sejam ótimos para iniciar o gerenciamento do orçamento, eles têm suas limitações.

Veja a seguir o que você pode encontrar à medida que suas necessidades orçamentárias aumentam.

1. Funcionalidades básicas de relatório

Se você é proprietário de uma empresa, pode achar que os relatórios básicos gerados pelo Google Docs simplesmente não são suficientes. A plataforma não possui automação avançada, portanto, você ficará preso à compilação manual de dados e à criação de fórmulas.

Esse processo pode consumir muito tempo e aumenta a chance de erros humanos. Portanto, se você precisar de relatórios financeiros mais detalhados, poderá ter a sensação de estar voltando a fazer as coisas à moda antiga.

2. Sem alinhamento entre tarefa e orçamento

Outra desvantagem? Você não pode alinhar facilmente orçamentos específicos com projetos específicos. Digamos que você queira monitorar como seus gastos correspondem aos marcos do projeto ou analisar o desempenho do projeto risco de custo do projeto para um novo empreendimento - o Google Docs não fará isso por você.

Você terá que cruzar dados de diferentes lugares manualmente, tornando o acompanhamento do orçamento específico do projeto mais complicado do que deveria ser.

3. Integrações limitadas

O Google Docs se integra a muitas ferramentas, mas nem todas são úteis para a elaboração de orçamentos ou contabilidade. Sem uma integração perfeita com o software financeiro, você pode atualizar manualmente os números em diferentes plataformas regularmente.

Isso desperdiça tempo e aumenta o risco de erros em seu orçamento.

4. Opções mínimas de personalização

É claro que os modelos são personalizáveis, mas, à medida que sua empresa crescer e seus dados financeiros se tornarem mais complexos, será mais difícil gerenciar tudo no Google Docs.

Lidar com várias categorias de orçamento ou coordenar equipes em um único documento pode ficar confuso e ineficiente.

5. Falta de funções dinâmicas

Se você estiver procurando recursos avançados, como tabelas dinâmicas ou alocações de custos automatizadas, o Google Docs não oferecerá esses recursos. O gerenciamento de intrincados dados financeiros e planos de projeto podem se tornar complicados e propensos a erros.

Além disso, colaborar com outras pessoas em tempo real é mais difícil sem os recursos de bate-papo incorporados para facilitar as coisas.

Modelos de orçamento alternativos

Aqui estão alguns Alternativas de modelos do Google Docs de ClickUp se estiver procurando outras opções de modelos de orçamento para simplificar suas finanças - para sua empresa, um projeto específico ou apenas para você mesmo.

1. Modelo de orçamento simples do ClickUp

Gerencie seu orçamento de forma eficiente com o modelo de orçamento simples do ClickUp

O modelo Modelo de orçamento simples do ClickUp é o melhor amigo de um iniciante. Ele faz gerenciar suas receitas e despesas mensais muito fácil. Com Visualizações personalizadas, como 'Budget Plan View', 'Income View' e 'Expenses View', você pode organizar facilmente seus dados financeiros da maneira que for melhor para você.

Aqui estão alguns benefícios que esse modelo lhe proporcionará:

Oferece um método simples para monitorar suas receitas e despesas

Ajuda a identificar oportunidades de economia de custos

Permite a criação e o cumprimento de metas alcançáveis

Destaca áreas potenciais para crescimento financeiro

E o que é ainda melhor? Ele tem fórmulas incorporadas e rastreamento automatizado, de modo que você não precisará processar os números manualmente. Quer esteja gerenciando as finanças pessoais ou as despesas de uma pequena empresa, esse modelo o manterá no caminho certo sem sobrecarregá-lo.

2. Modelo de orçamento empresarial do ClickUp

Certifique-se de que todas as suas finanças sejam contabilizadas e que os fluxos de caixa sejam gerenciados adequadamente com o modelo de orçamento empresarial do ClickUp

Se você tem uma empresa de pequeno porte, o Modelo de orçamento empresarial do ClickUp pode funcionar como seu rastreador de orçamento enquanto você se concentra na administração da empresa. Ele foi desenvolvido para lidar com tudo, desde os custos operacionais até as despesas do projeto, oferecendo uma visão geral de sua saúde financeira.

Com campos personalizados, categorias de despesas e controle de status, ele simplifica até mesmo os dados financeiros mais complexos. Além disso, ele foi projetado para equipes, oferecendo recursos de colaboração e várias visualizações para acompanhar as despesas e prever a receita. Ele também se integra perfeitamente às ferramentas de gerenciamento de projetos do ClickUp, para que você possa monitorar facilmente o fluxo de caixa e alinhar suas estratégias financeiras com suas metas.

Adicionalmente, Finanças do ClickUp oferece um conjunto abrangente de ferramentas para ajudá-lo a gerenciar seu orçamento e planejamento financeiro de forma eficaz.

Acompanhe suas metas financeiras e gerencie suas contas com o ClickUp Finance

Aqui estão alguns dos principais recursos:

Planejamento orçamentário: Crie orçamentos detalhados e acompanhe seus gastos em relação a eles. Os campos personalizados e os status personalizados ajudam a categorizar e monitorar as despesas com facilidade

Crie orçamentos detalhados e acompanhe seus gastos em relação a eles. Os campos personalizados e os status personalizados ajudam a categorizar e monitorar as despesas com facilidade Metas financeiras: Defina e acompanhe metas financeiras com Metas do ClickUp garantindo que você se mantenha no caminho certo com seus planos financeiros

Defina e acompanhe metas financeiras com Metas do ClickUp garantindo que você se mantenha no caminho certo com seus planos financeiros Rastreamento de despesas : Consolide todas as suas despesas em um só lugar, facilitando a visualização do destino do seu dinheiro e a identificação de áreas para redução de custos

: Consolide todas as suas despesas em um só lugar, facilitando a visualização do destino do seu dinheiro e a identificação de áreas para redução de custos Painéis personalizados: Construir Painéis do ClickUp para gerar relatórios de alto nível sobre seu status financeiro, incluindo alocações orçamentárias, gastos reais e lucros

Construir Painéis do ClickUp para gerar relatórios de alto nível sobre seu status financeiro, incluindo alocações orçamentárias, gastos reais e lucros Cálculos automatizados: Realize cálculos poderosos usando dados numéricos em suas tarefas, semelhantes aos do Excel, mas integrados ao fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos

Realize cálculos poderosos usando dados numéricos em suas tarefas, semelhantes aos do Excel, mas integrados ao fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos Tarefas recorrentes: Configure tarefas recorrentes para pagamentos regulares para garantir que você nunca perca um prazo. Quando você faz um pagamento, ele pode criar uma nova tarefa automaticamente para o próximo ciclo

Configure tarefas recorrentes para pagamentos regulares para garantir que você nunca perca um prazo. Quando você faz um pagamento, ele pode criar uma nova tarefa automaticamente para o próximo ciclo Integrações : Conecte-se a mais de 1.000 integrações, incluindo Slack, Google Drive, MS Teams e muito mais, para simplificar seus processos de gerenciamento financeiro

: Conecte-se a mais de 1.000 integrações, incluindo Slack, Google Drive, MS Teams e muito mais, para simplificar seus processos de gerenciamento financeiro Relatórios e análises: Gere relatórios financeiros detalhados e análises para acompanhar seus gastos, comparar os custos reais com os valores orçados e tomar decisões financeiras informadas

3. Modelo de orçamento pessoal do ClickUp

Facilite o gerenciamento das finanças pessoais com o modelo de orçamento pessoal do ClickUp

O modelo Modelo de orçamento pessoal do ClickUp permite que você registre sua renda e despesas mensais, defina metas financeiras e acompanhe seu progresso, seja economizando ou pagando dívidas.

Os campos personalizados podem rastrear tudo, desde o aluguel até coisas divertidas, como hobbies e entretenimento. Com cálculos automatizados e Visualizações ClickUp como List View (Visualização de lista) ou Calendar View (Visualização de calendário), é fácil ver seus hábitos de gastos em um relance e ajustar seu orçamento conforme necessário.

4. Modelo de orçamento de gerenciamento de projetos ClickUp

Faça malabarismos com as finanças de vários projetos simultaneamente com o modelo de orçamento de gerenciamento de projetos do ClickUp

Você está executando vários projetos? O Modelo de orçamento de gerenciamento de projetos do ClickUp permite que você aloque e monitorar orçamentos em vários projetos garantindo que a saúde financeira de sua organização permaneça no caminho certo em cada fase.

Esse modelo também permite que você:

Fornecer uma visão geral clara do projeto e de seus custos para melhorar a previsão e o gerenciamento do orçamento

Detectar riscos potenciais ou problemas inesperados logo no início

Ajudar a encontrar oportunidades para economizar dinheiro ou aumentar a eficiência

Permitir que você compare os custos reais com os custos orçados para avaliar o desempenho

Os campos personalizados para custos específicos do projeto - como mão de obra, materiais e custos indiretos - facilitam o acompanhamento de todas as despesas em tempo real. Além disso, ele se integra às ferramentas de colaboração do ClickUp, para que sua equipe possa atribuir tarefas, conversar e acompanhar o progresso financeiro e do projeto em um só lugar.

5. Modelo de orçamento de marketing do ClickUp

Acompanhe todos os seus gastos de marketing para vários clientes com o modelo de orçamento de marketing do ClickUp

O modelo Modelo de orçamento de marketing do ClickUp é imprescindível para as equipes de marketing. Ele ajuda a controlar os custos das campanhas em diferentes canais, como mídia social, publicidade ou criação de conteúdo.

Ele tem campos personalizados para categorizar as despesas por campanha ou meta e visualizações ClickUp integradas para monitorar seu orçamento juntamente com os principais indicadores de desempenho (KPIs). Esse modelo garante que seu dinheiro de marketing esteja sendo bem gasto. É perfeito para qualquer estratégia de marketing orientada por dados que busque otimizar o ROI.

Veja a seguir mais alguns benefícios desse modelo:

Obter insights claros sobre oalocação de recursos financeiros para suas iniciativas de marketing

Aprimorar sua capacidade de prever gastos e orçamentos futuros de marketing com mais eficiência

Obter uma visão geral detalhada de todas as atividades de marketing e dos custos associados

Acompanhar e avaliar o retorno sobre o investimento (ROI) de suas iniciativas de marketing

6. Modelo de orçamento de evento ClickUp

Planeje eventos facilmente enquanto faz malabarismos com várias tarefas com o ClickUp Event Budget Template

Planejar um evento pode parecer como gerenciar uma dúzia de coisas ao mesmo tempo, mas o Modelo de orçamento de evento do ClickUp facilita o controle. Quer se trate de locais, serviços de bufê, entretenimento ou outros custos do evento, esse modelo monitora tudo para garantir que você fique dentro do orçamento.

Esse modelo permite que você:

Estabelecer metas e orçamentos para cada evento

Consolidar todas as despesas em um único local

Avaliar os gastos e tomar decisões rápidas e bem informadas

Com campos personalizados para cobrir todas as despesas, você pode monitorar os gastos e ajustá-los adequadamente. Além disso, com Tarefas do ClickUp do ClickUp, você pode atribuir responsabilidades orçamentárias aos membros da equipe e acompanhar o progresso geral do projeto, tudo em um só lugar. É a ferramenta perfeita para qualquer pessoa que esteja planejando um evento, grande ou pequeno.

7. Modelo de orçamento da faculdade ClickUp

Acompanhe as despesas, a renda e as economias da faculdade com o modelo de orçamento do ClickUp College

Com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, administrar suas finanças na faculdade pode ser um desafio. O Modelo de orçamento para a faculdade do ClickUp é a solução mais simples!

Ele o ajuda a controlar suas receitas e despesas mensais - desde taxas de matrícula e livros didáticos até aluguel e compras - tudo em um documento fácil de gerenciar.

Além disso, esse modelo ajuda você a:

Monitorar seus gastos e melhorar a gestão financeira

Manter-se organizado com as mensalidades, pagamentos de empréstimos e outras despesas relacionadas à faculdade

Comparar rapidamente seus custos com sua renda

Planejar despesas futuras

8. Modelo de relatório orçamentário do ClickUp

Crie seu plano financeiro e analise seus gastos com o modelo de relatório de orçamento do ClickUp

Precisa de um relatório financeiro detalhado? O Modelo de relatório orçamentário do ClickUp é a melhor opção. Ele permite que você acompanhe os gastos planejados em relação aos gastos reais, oferecendo uma visão clara de suas metas financeiras em comparação com o que está acontecendo.

Esse modelo de documento oferece:

Status personalizados: Acompanhe os diferentes estágios de seus relatórios de orçamento com vários status personalizados

Acompanhe os diferentes estágios de seus relatórios de orçamento com vários status personalizados Campos personalizados: Organize e adicione atributos aos seus relatórios orçamentários para facilitar a visualização das informações orçamentárias

Organize e adicione atributos aos seus relatórios orçamentários para facilitar a visualização das informações orçamentárias Visualizações personalizadas: Crie seu fluxo de trabalho ClickUp começando com este modelo, incluindo visualizações de lista, Gantt, carga de trabalho, calendário e muito mais

Crie seu fluxo de trabalho ClickUp começando com este modelo, incluindo visualizações de lista, Gantt, carga de trabalho, calendário e muito mais Gerenciamento de projetos: Aprimore o rastreamento de relatórios orçamentários com recursos como reações a comentários, subtarefas aninhadas, vários responsáveis e configurações de prioridade

9. Modelo de proposta orçamentária do ClickUp

Crie propostas orçamentárias versáteis com o modelo de proposta orçamentária do ClickUp

O modelo Modelo de proposta orçamentária do ClickUp simplifica a criação de propostas financeiras para qualquer projeto. Com os campos personalizados para detalhar os custos - como mão de obra, materiais e despesas gerais - você pode organizar e apresentar facilmente suas necessidades de financiamento.

Veja como você pode usar isso modelo de proposta orçamentária :

Recolha de informações : Comece reunindo todos os detalhes relevantes sobre o projeto ou evento, incluindo seu escopo, custos estimados, cronograma esperado e outros dados pertinentes

: Comece reunindo todos os detalhes relevantes sobre o projeto ou evento, incluindo seu escopo, custos estimados, cronograma esperado e outros dados pertinentes Estabelecer um cronograma : Com as informações em mãos, estabeleça um cronograma para o projeto. Isso ajuda a determinar quando as despesas ocorrerão e quando a receita será esperada

: Com as informações em mãos, estabeleça um cronograma para o projeto. Isso ajuda a determinar quando as despesas ocorrerão e quando a receita será esperada Estimar os custos: Calcule os custos projetados, abrangendo tanto os custos fixos (como mão de obra e materiais) quanto os custos variáveis (como despesas de marketing)

Calcule os custos projetados, abrangendo tanto os custos fixos (como mão de obra e materiais) quanto os custos variáveis (como despesas de marketing) Elabore a proposta de orçamento: Compile sua proposta de orçamento usando uma planilha ou um software adequado, inserindo todos os dados necessários

Compile sua proposta de orçamento usando uma planilha ou um software adequado, inserindo todos os dados necessários Revisão e ajuste: Revise cuidadosamente a proposta orçamentária concluída para garantir a precisão. Faça as revisões necessárias antes de finalizá-la e enviá-la

Simplifique seu orçamento com o ClickUp

Os modelos de orçamento são ferramentas de valor inestimável para pessoas físicas e jurídicas. Eles fornecem uma estrutura para o acompanhamento de receitas, despesas e economias, ajudando-o a tomar decisões financeiras informadas e a atingir suas metas.

Embora o Google Docs ofereça uma plataforma versátil para a criação de modelos de orçamento, certas limitações podem complicar o planejamento orçamentário.

No entanto, o ClickUp oferece muitos modelos de planejamento orçamentário para simplificar seu fluxo de trabalho. Com recursos como campos personalizados, automação e outras ferramentas de colaboração, esses modelos gratuitos podem atender a qualquer necessidade financeira.

Assuma o controle do seu orçamento e simplifique seu planejamento financeiro - independentemente do tamanho ou da complexidade do projeto. Registre-se para receber um ClickUp gratuito e comece a otimizar seu orçamento hoje mesmo!