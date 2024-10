Os melhores modelos gratuitos de planilhas do Google para busca de emprego

Você já recebeu uma ligação de retorno para um emprego, mas não se lembrava de ter se candidatado a ele? Isso acontece!

Quando você está no meio de uma busca de emprego, enviando várias candidaturas por semana, pode ser difícil manter o controle de todas elas. E, sem uma resposta rápida, as candidaturas podem até desaparecer completamente de sua mente.

Uma solução simples para isso é um rastreador de busca de emprego. Um modelo padrão de busca de emprego é uma excelente maneira de gerenciar as informações sobre sua busca e agilizar os acompanhamentos. Nesse sentido, o Google Sheets é uma escolha popular para acessibilidade rápida, com quase um bilhão de usuários na plataforma.

E a melhor parte? Você não precisa criar um modelo de busca de emprego no Google Sheets do zero.

Selecionamos nove modelos do Google Sheets neste guia para poupar seu tempo. Como bônus, incluímos modelos de ClickUp um veterano em gerenciamento de projetos, que pode ser mais adequado para você. Vamos começar!

O que faz um bom modelo de busca de emprego?

Antes de passarmos para modelos de planilhas se você está procurando emprego, aqui estão quatro elementos que estão presentes em todo modelo eficaz de busca de emprego:

Claridade: Seu modelo de busca de emprego deve ser simples. Um layout simples ajuda os candidatos a emprego a acompanhar tarefas como candidaturas, entrevistas, pessoas de contato e acompanhamento. Dessa forma, você nunca perde detalhes importantes Rastreável: Um modelo de busca de emprego no Google Sheets visualiza datas importantes e inclui lembretes ouaplicativo de agendamento para garantir o acompanhamento em tempo hábil. Esse aspecto mantém seus prazos em dia e sua abordagem organizada Personalizável: Um bom modelo permite que você adicione ou ajuste campos para atender às suas necessidades específicas. As personalizações ajudam você a adicionar elementos como espaço para uma nota, tarefas relacionadas ao trabalho (como um teste de candidatura), uma faixa salarial média etc. Acessível: Seja em seu celular, tablet ou desktop, você deve poder abrir seu rastreador de empregos em qualquer lugar. Afinal de contas, um empregador pode entrar em contato com você mesmo quando estiver viajando. Portanto, uma plataforma otimizada para visualização e edição em qualquer dispositivo é útil

Modelos gratuitos de busca de emprego no Google Sheets

Navegar no mercado de trabalho pode ser desgastante, mas com as ferramentas certas, você pode simplificar sua busca e manter-se organizado.

Esses nove modelos gratuitos do Google Sheets o ajudarão a monitorar candidaturas, gerenciar contatos de rede e definir suas metas de busca de emprego, tornando o processo mais fácil e eficiente.

1. Modelo de busca de emprego do Google Sheets por Lido

via Lido O modelo de busca de emprego do Google Sheets da Lido simplifica a busca de emprego com uma combinação de recursos visuais e simplicidade. Ele oferece uma extensa lista de campos de dados, incluindo o cargo, as informações da empresa, a data da candidatura, o status e os acompanhamentos - tudo em um só lugar.

Também possui listas suspensas claras e coloridas para o status e o local da candidatura. Ideal para maximizar a produtividade por meio da simplicidade, o Lido é uma solução rápida para colocar sua busca de emprego nos trilhos.

2. Modelo de planilha de controle de trabalho por Spreadsheetpoint

via Spreadsheetpoint O modelo de planilha Job Tracker é prático para aqueles que precisam de uma solução abrangente sem desordem.

O modelo divide o rastreamento em quatro etapas. A subplanilha detalhes da vaga permite organizar os contatos e os detalhes básicos da candidatura. As subplanilhas pré-entrevista e entrevista abordam as próximas etapas após o retorno da chamada. O modelo também tem um espaço chamado créditos para fazer anotações, o que pode ser útil se você precisar dicas para entrevistas remotas para entrevistas por telefone

Esse design limpo e direto garante que tudo funcione sem problemas.

3. Modelo de planilha de rastreamento de trabalho com relatórios dinâmicos por Loopcv

via Loopcv Esse modelo do Google Sheets para busca de emprego é excelente se você prefere visualizações avançadas para acompanhar sua busca de emprego. Embora os detalhes essenciais estejam incluídos, o Loopcv se concentra em relatórios dinâmicos sobre campos como número de candidaturas, rodadas de entrevistas e até mesmo qualidade das respostas.

O modelo oferece gráficos e insights automatizados para acompanhar as métricas que ajudam a entender seu progresso. Ele também é totalmente personalizável e facilmente adaptado às suas necessidades.

Esse modelo da Loopcv é ótimo para uma abordagem orientada por dados na busca de emprego.

4. Modelo de rastreador de busca de emprego por FileDrop

via FileDrop Procurando um rastreador de empregos simples? O modelo de planilhas do Google para busca de emprego do FileDrop é a opção perfeita.

Como o Lido, ele combina simplicidade com funcionalidade. O modelo inclui detalhes importantes, como acompanhamentos e datas de entrevistas, sem se afastar de um fluxo lógico.

O layout limpo oferece visões gerais claras que podem ser acessadas rapidamente e destaca os prazos, para que você fique atento a eles. É ideal para quem está procurando emprego e quer ter uma experiência descomplicada, pois esse modelo é todo voltado para o minimalismo eficiente.

5. Modelo de controle de entrevistas de emprego por modelos do Planilhas Google

via Google Sheets Alguns candidatos a emprego começam a monitorar após a primeira ligação de acompanhamento. É aí que o modelo de controle de entrevistas de emprego do Google Sheets Templates se destaca.

Essa ferramenta se concentra exclusivamente no estágio da entrevista, permitindo que você registre detalhes importantes, como o nome da empresa, e vá direto aos detalhes. Você pode acompanhar as rodadas de entrevistas, seu status e datas importantes.

Sua seção dedicada de Notas permite adicionar pontos importantes a serem lembrados em cada candidatura para que você nunca perca o controle. O modelo é perfeito para quem está procurando emprego e deseja uma maneira focada e simplificada de analisar o progresso de suas candidaturas.

6. Modelo de planilha de acompanhamento de candidatura a emprego por StandOutCV

via StandOutCV O próximo da lista é o Job Search Google Sheets Template da StandoutCV. Essa estrutura visa a tornar sua busca de emprego livre de estresse.

Ela também abrange o essencial e acrescenta campos de dados exclusivos, como um link de anúncio de emprego para facilitar a consulta. Com seu layout limpo e design fácil de usar, você pode identificar rapidamente as oportunidades e ficar em dia com as tarefas.

Esse modelo é perfeito para quem valoriza a eficiência e quer se manter organizado, sem a complexidade de ferramentas mais avançadas.

7. Modelo de rastreamento de busca de emprego da Teal

via Teal O modelo de rastreamento de busca de emprego da Teal é uma ótima opção para profissionais que desejam informações abrangentes sobre cada uma de suas candidaturas a emprego em um único local.

Esse modelo de pesquisa de emprego do Planilhas Google inclui mais de 32 campos de dados que rastreiam cada candidatura a emprego. Ele também contém guias que podem ser usadas para dividir sua busca de emprego em empresas, recrutadores e contatos relevantes para a sua pesquisa. Isso o ajuda a gerenciar seu banco de dados de contatos para aumentar sua rede.

O Teal mantém cada campo simples e direto com um emoji descritivo útil. Você pode personalizar cada parte dessa estrutura para qualquer finalidade.

8. Modelo de rastreador de busca de emprego da The Muse

via The Muse O modelo abrangente do Google Sheets de busca de emprego do Muse divide suas candidaturas a emprego em etapas. Ele foi projetado para se alinhar com a sequência cronológica de cada candidatura a emprego, começando com informações gerais, seguidas de pré-entrevista, entrevista nº 1 etc.

A estrutura contém campos para datas de candidatura, datas de acompanhamento, notas, pesquisa, uma seção para testes de proficiência e muito mais. Como um complemento atencioso, esse modelo verifica até mesmo se você enviou uma mensagem de agradecimento ao seu possível empregador após a entrevista.

Com seções claras e formatação visualmente atraente, o modelo é perfeito para uma visão geral completa da sua busca de emprego.

9. Modelo de planilha de controle de trabalho por Jobscan

via Jobscan Jobscan é um nome confiável para ferramentas eficazes de busca de emprego e currículo. Seu modelo de busca de emprego no Google Sheets reflete isso com seus campos abrangentes e regras de validação.

O modelo tem como objetivo rastrear todos os dados relacionados à busca de emprego, para que você tenha informações suficientes para criar estratégias de entrevista e ajustar seu currículo formato do currículo . Isso também ajuda a anotar o feedback recebido para que você esteja mais bem preparado para a próxima entrevista.

Independentemente do número de inscrições, essa ferramenta mantém seu processo organizado e eficiente.

Leia mais: Modelos de currículo técnico para se destacar para os recrutadores em 2024

Limitações do uso do Google Sheets para rastreamento de busca de emprego

Embora esses modelos de busca de emprego no Google Sheets ajudem você a se manter à frente e organizado, eles têm algumas desvantagens

Atualizações manuais : Você precisa atualizar manualmente os status e os prazos das candidaturas nos modelos do Planilhas Google, o que deixa uma grande margem para erros. Por exemplo, se você se candidatar a 10 empregos em uma semana, atualizar cada entrada pode se tornar tedioso e propenso a erros

: Você precisa atualizar manualmente os status e os prazos das candidaturas nos modelos do Planilhas Google, o que deixa uma grande margem para erros. Por exemplo, se você se candidatar a 10 empregos em uma semana, atualizar cada entrada pode se tornar tedioso e propenso a erros Sem gerenciamento de tarefas: O Planilhas Google não possui recursos integrados de gerenciamento de tarefas. Você não pode definir facilmente lembretes para acompanhamento, mensagens de agradecimento ou entrevistas, o que pode levar à perda de oportunidades

O Planilhas Google não possui recursos integrados de gerenciamento de tarefas. Você não pode definir facilmente lembretes para acompanhamento, mensagens de agradecimento ou entrevistas, o que pode levar à perda de oportunidades Falta de automação do fluxo de trabalho : Sem a automação integrada, mover um aplicativo de "Aplicado" para "Entrevista" é outra tarefa manual. Isso pode gerar confusão, especialmente se você estiver gerenciando vários aplicativos

: Sem a automação integrada, mover um aplicativo de "Aplicado" para "Entrevista" é outra tarefa manual. Isso pode gerar confusão, especialmente se você estiver gerenciando vários aplicativos Visualização limitada : O Google Sheets oferece gráficos básicos, mas pode dificultar a obtenção de uma visão geral rápida do progresso de sua busca de emprego. Por exemplo, você pode ter dificuldade para visualizar a quais empresas está se candidatando com mais frequência ou quantas entrevistas conseguiu

: O Google Sheets oferece gráficos básicos, mas pode dificultar a obtenção de uma visão geral rápida do progresso de sua busca de emprego. Por exemplo, você pode ter dificuldade para visualizar a quais empresas está se candidatando com mais frequência ou quantas entrevistas conseguiu Ausência de análises incorporadas: O Planilhas Google não oferece percepções prontas sobre o desempenho de sua busca pelo emprego ideal. Você não saberá as taxas de sucesso de suas candidaturas, como os gerentes de contratação responderam ou o tempo médio de contratação, a menos que as calcule manualmente

Se você acha que essas limitações são um obstáculo, vamos conversar Alternativas ao Google Sheets para modelos de busca de emprego com recursos mais robustos.

Modelos alternativos de busca de emprego e rastreamento de candidaturas

Um modelo adequado pode acabar com todo o estresse relacionado a ficar à frente do processo de candidatura a emprego.

Já exploramos o Google Sheets e suas limitações. Agora, vamos reimaginar sua busca de emprego como um projeto - uma abordagem estratégica que exige um gerenciamento de projetos eficiente. É aí que entra o ClickUp entra em cena.

Com seu gerenciamento de tarefas robusto, visualizações claras e automação inteligente, o ClickUp permite que você se aproprie do processo de candidatura.

Está animado? Bem, aqui estão três modelos do ClickUp projetados para pesquisas de emprego eficientes e sem estresse, todos prontos para uso com apenas um clique.

1. Modelo de busca de emprego do ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de busca de emprego do ClickUp

Deseja uma solução que lide com vários aplicativos? Modelo de busca de emprego do ClickUp é uma ótima opção, pois simplifica todas as tarefas relacionadas à sua busca de emprego. Essa ferramenta abrangente o ajuda a organizar, acompanhar e gerenciar suas candidaturas a emprego em um único espaço.

Aqui estão alguns recursos essenciais:

Crie tarefas de trabalho com datas de vencimento precisas e monitore o progresso com o recurso integrado deTarefas do ClickUp* Priorize e categorize suas solicitações de emprego de acordo com aspectos como conjunto de habilidades e setor com a marcação e os filtros instantâneos do ClickUp

Analise sua carga de trabalho e garanta que você esteja à frente em sua busca de emprego comVisualizações personalizadas do ClickUp como Workload e List view

Seja começando do zero ou fazendo uma mudança de carreira o modelo de busca de emprego do ClickUp simplificará sua jornada e a manterá impactante.

Faça o download deste modelo

2. Modelo de lista de busca de emprego do ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de lista de busca de emprego do ClickUp

Modelo de lista de busca de emprego do ClickUp é a estrutura perfeita para uma supervisão robusta e controle sobre sua busca de emprego. Esse modelo centraliza todos os aspectos de sua busca, desde o acompanhamento de candidaturas até o gerenciamento de entrevistas com gerentes de contratação. Ele também vem com visualizações claras de todos os campos de dados essenciais.

Aqui estão alguns recursos essenciais que o tornam um modelo ideal de busca de emprego:

Organize suas candidaturas, atualize os detalhes da vaga e armazene informações de contato em um só lugar com oHierarquia do ClickUp Mapeie e personalize métricas como faixa salarial e horário de trabalho com o modelo integradoCampos personalizados Personalize as atualizações de tarefas para status exclusivos como "Aplicado", "Entrevistando" ou "Oferta recebida" comStatus personalizado do ClickUp Essa estrutura do ClickUp foi criada para otimizar seus esforços, seu tempo e suas chances de sucesso na obtenção do emprego perfeito.

Faça o download deste modelo

3. Modelo de proposta de trabalho ClickUp

Envie propostas de trabalho visualmente atraentes e estruturadas com o modelo de proposta de trabalho ClickUp

Necessidade de criar uma proposta vencedora ? A Modelo de proposta de trabalho do ClickUp é a estrutura de documento perfeita, seja você um freelancer ou esteja procurando um trabalho contratado. É uma estrutura simples para mostrar seus serviços e preços. Também é uma ferramenta que ajuda a gerenciar habilidades relevantes para um projeto.

Aqui estão alguns recursos que o tornam uma parte perfeita de sua busca e acompanhamento de empregos:

Personalize o conteúdo em seções pré-construídas instantaneamente

Edite qualquer página com o recurso avançado de markdown do ClickUp para destacar alterações em um aplicativo

Refinar seu idioma para cartas de apresentação e e-mails e criarmapas de carreira com o recurso de IA incorporado ao modelo,Cérebro ClickUp. Essa ferramenta de IA também pode ser usada para ajudá-lo com preparação para a entrevista e resumos de trabalhos

Integre ferramentas como Google Drive, Zoom e Calendly para gerenciar seus arquivos e entrevistas com Integrações do ClickUp

Leia mais: Conselhos de carreira 101: tudo o que você precisa saber antes de começar um novo emprego e se destacar em seu novo espaço de trabalho!

Visualizando e obtendo aplicativos de emprego com o ClickUp

O acompanhamento de suas candidaturas a emprego com um modelo de busca de emprego pode transformá-las de uma confusão desorganizada em uma busca confiante e focada. Os modelos do Google Sheets certamente ajudam você a se manter organizado, mas com o ClickUp, você obtém a vantagem de insights relacionados a empregos, lembretes, ferramentas de aprimoramento de currículos, aprimoramentos de cartas de apresentação e muito mais. Registre-se no ClickUp e comece hoje mesmo!